Motion vs ClickUp: Vilket AI-schemaläggningsverktyg är bäst?

Har du ofta många möten som tenderar att överlappa varandra? Vill du avsätta tid för att slutföra viktiga uppgifter i din fullspäckade kalender? Här kan ett AI-schemaläggningsverktyg hjälpa dig.

AI-schemaläggningsverktyg analyserar och optimerar din kalender, vilket sparar dig besväret med att hantera ditt möteschema manuellt.

En snabb Google-sökning på "bästa AI-schemaläggningsverktyg" visar många alternativ. Det kan dock vara svårt att välja ett verktyg som uppfyller dina krav och samtidigt passar din budget.

Några utvalda verktyg sticker ut, och vi kommer att jämföra de två populäraste för att hjälpa dig att hitta det bästa alternativet. Låt oss jämföra Motion och ClickUp och se vad varje verktyg erbjuder i termer av funktioner, kapacitet och pris.

Vad är ClickUp?

ClickUp är en omfattande programvara för projektledning. Den erbjuder avancerade funktioner för projektledning, produktutveckling, teamsamarbete och uppgiftsuppföljning på ett och samma ställe.

PMO, marknadsföring, produkt-, teknikteam, byråer och olika andra avdelningar utnyttjar ClickUps användarvänliga gränssnitt och AI-automatiseringsverktyg för att hantera komplexa projekt och deras korrekta genomförande, brainstorma om marknadsföringsstrategier och säkerställa effektiv uppgiftsplanering.

Teammedlemmarna kan dela information, idéer och förslag i realtid, vilket gör det möjligt för dem att kombinera sina bästa idéer och förenkla teamkommunikationen. Alla har insyn i de tilldelade projekten och kan följa projektens framsteg, prioritera brådskande uppgifter och se milstolpar så att ingenting faller mellan stolarna.

Funktioner

Oavsett om du är egenföretagare, konsult, frilansare eller företagare är ClickUp ett allt-i-ett-verktyg för mötesplanering. Här är en snabb överblick över ClickUps viktigaste funktioner, som gör det till ett av de bästa alternativen till Motion.

Dashboards

Som projektledare som arbetar med flera projekt samtidigt kan du få projektuppdateringar dygnet runt via ClickUp Dashboards.

Skapa det perfekta kontrollcentret för alla projekt med ClickUp Dashboards.

För distansarbetande team, där kommunikationen blir komplex eller när det finns begränsade synkrona interaktioner. Automatiserad rapportering säkerställer enkel tillgång till viktig information.

Uppgifter

Använd ClickUp Tasks för att planera och organisera dina projektrelaterade uppgifter. Dela upp uppgifterna i deluppgifter och tilldela dem till dina teammedlemmar.

Organisera och samarbeta i alla projekt med uppgiftshantering som kan anpassas efter alla behov med ClickUp Tasks.

Kalendervy

Som konsult eller frilansare vet du hur viktigt det är med ett kalenderverktyg för att samla dina uppgifter, scheman och evenemang på ett ställe.

Med ClickUps kalendervy kan du boka möten med en tvåvägssynkroniserad kalender, skapa uppgifter och optimera din dagliga schemaläggning inom projektledningsprogramvaran. Använd ClickUps mobilapp för att schemalägga dina uppgifter, ställa in återkommande påminnelser och skapa kalenderhändelser när du är på språng – för personliga möten och teamprojekt.

Visualisera ditt arbete och planera projektets tidslinjer med ClickUp Calendar View.

ClickUp Brain

Ett fullspäckat schema kan göra det svårt att skriva mötesreferat, sammanställa statusrapporter och ge projektuppdateringar efter möten med dina intressenter.

ClickUp Brain, en AI-assistent, gör allt åt dig inom din projektledningsplattform. Den skapar deluppgifter baserade på mötesanteckningar, som du kan tilldela dina teammedlemmar direkt i ClickUp.

Skapa noggranna mötesanteckningar utan ansträngning med ClickUp Brain

Priser

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/användare per månad

Företag : 12 $/användare per månad

Enterprise: Anpassad prissättning

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 USD per arbetsplatsmedlem och månad.

Vad är Motion?

Motion-appen använder AI för att hjälpa dig planera din dag genom att automatiskt optimera din kalender baserat på dina projekt och uppgifter.

Motion hjälper dig att spara tid genom att organisera din schemaläggning och erbjuder funktioner som förenklar projekt- och uppgiftshantering.

Motion har ett relativt enkelt gränssnitt. Det kombinerar dina att göra-listor, projekt och kalendrar i en enda applikation, så att du inte behöver växla mellan flera flikar och projektledningsverktyg för att slutföra ditt arbete.

Funktioner

Här är en översikt över Motions funktioner som hjälper dig att hantera din schemaläggning och planera professionella och personliga uppgifter.

Kalender

Motions intelligenta kalender tar dina möten, uppgifter, att göra-listor och aktiviteter och skapar ett schema som hjälper dig att bli produktiv utan att behöva lägga tid på att planera manuellt.

Projektledare

Projektledare kan dela upp komplexa leveranser i uppgifter och lägga till dem i Motion. De tilldelar en ägare till varje uppgift och lägger till status, prioritetsnivå och slutförandetid. Motion lägger till dessa uppgifter i sina teammedlemmars kalendrar så att alla vet vad de ska göra och när de ska vara klara.

Uppgiftshanterare

Motion analyserar varje uppgift och lägger till den i din kalender mellan möten. Uppgifterna läggs till efter prioritet, och Motion blockerar tid i din kalender så att du kan slutföra dem i tid.

Mötesassistent

Använd Motions mötesassistent för att schemalägga möten vid din önskade tid så att din kalender inte alltid är fullbokad med möten. Denna automatiserade schemaläggningsfunktion låter dig välja de tidsluckor som passar dig bäst, och mötesplaneraren delar dessa med andra.

via Motions mötesassistent

Priser

Individuell : 19 $ per månad

Team: 12 $/användare per månad

Motion vs ClickUp: Jämförelse av funktioner

Låt oss jämföra Motion och ClickUp för att förstå deras utmärkande funktioner.

ClickUp är mest känt för

Projekt- och uppgiftshantering : Omfattande produktivitetsverktyg och funktioner inkluderar ett projektledningsutrymme, kalendervyer och mycket mer som hjälper dig att enkelt hantera uppgifter och projekt från en enda plattform.

Teamsamarbete: Dina team kan kommunicera enkelt med hjälp av : Dina team kan kommunicera enkelt med hjälp av ClickUp Docs , Whiteboards och Chat-funktioner.

Skapa dokument tillsammans med ditt team med hjälp av ClickUp Docs

Integrationer : Över 1000 integrationer med produktivitetsappar, CRM-verktyg och utvecklingslösningar för att effektivisera komplexa arbetsflöden och förbättra effektiviteten.

Priser: En permanent gratisplan för personligt bruk och tre olika prisplaner för team, företag och organisationer.

AI-verktyg: ClickUp Brain är en AI-assistent som hjälper dig att svara på e-post, sammanställa mötesanteckningar, fördela uppgifter och hålla dina projekt på rätt spår.

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,3 av 5 (över 9 400 recensioner)

Capterra: 4,5 av 5 (över 12 000 recensioner)

Motion är mest känt för

Kalenderhantering: Motion är mest känt för sina funktioner för mötesplanering och tidshantering. Du kan se alla dina schemalagda möten och uppgifter som ska göras i en enda kalender.

Automatiserad mötesplanerare: En AI-assistent som hjälper dig att hålla koll på dina kalenderhändelser och schemalägga möten vid tidpunkter som passar dig bäst.

Integrationer: Anslut till appar som du använder dagligen för att förbättra produktiviteten och effektiviteten.

Priser: Motion erbjuder prisvärda prisplaner för både enskilda personer och små team.

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,2 av 5 (86 recensioner)

Capterra: 4,3 av 5 (43+ recensioner)

Både Motion och ClickUp har olika styrkor när det gäller projekt- och kalenderhantering. Låt oss ta en närmare titt på hur de står sig mot varandra.

Översikt över ClickUp för schemaläggning

En flexibel kalender för att organisera projekt, planera tidslinjer och visualisera ditt teams framsteg.

Uppskatta tidsbehov, fördela tiden mellan teammedlemmarna och ställ in förväntningar med ClickUps tidshanteringsfunktion.

ClickUp kalenderplaneringsverktyg

Som projektledare kommer du sannolikt att hantera flera uppgifter, deadlines, projekt och andra kalenderhändelser.

Använd ClickUps kalendervy för att följa dina projekt från en övergripande vy, zooma in på detaljer och dela kalendern med dina teammedlemmar.

Schemalägg nya uppgifter, skapa nya möten genom att dra och släppa dem i din kalender och ändra datum, samt anpassa och kategorisera uppgifter utifrån prioritet och brådskandehet – för att planera din dag, vecka och månad i god tid.

Hantera personliga att göra-listor, komplexa projekt och allt däremellan med ClickUp Calendar.

Det bästa är att du kan synkronisera din Google Kalender med ClickUp, starta möten direkt från ClickUp och samla alla uppgifter på ett ställe.

Anslut ClickUp till Google Kalender för att enkelt se schemalagda möten i ClickUp.

Proffstips💡: Aktivera rollbaserad hantering och ange behörighetsnivåer för att kontrollera vem som kan visa, redigera eller kommentera dokumentet.

Tidshantering i ClickUp

Det sista du vill göra när du leder ett team är att jonglera mellan flera kalkylblad för att skapa, organisera och prioritera uppgifter.

Tänk dig att lägga till start- och slutdatum för varje uppgift, ändra dem när deadlines skjuts upp och se till att medarbetarna inte glömmer att logga sina timmar och att det inte uppstår fel i datainmatningen (som du sedan måste rätta till).

Det är där ClickUps tidshanteringsfunktion kommer till din undsättning. Den hjälper dig att undvika alla dessa felaktigheter. Spåra din tid var du än befinner dig, låt anställda starta och stoppa sin tid, hoppa mellan uppgifter och lägg till mer information om hur tiden har använts.

Den globala inbyggda tidrapporteringsfunktionen gör det enkelt att rapportera tid.

Registrera tiden medan du arbetar eller ange den manuellt med tidsspårning i ClickUp.

Översikt över ClickUp för projekt- och uppgiftshantering

Skapa och tilldela uppgifter för att påskynda projekt

Kategorisera uppgifter efter typ för bättre översikt

Över 15 olika vyer för att visualisera dina uppgifter

Dashboards för att få praktiska insikter om projektets framsteg

Uppgiftshantering i ClickUp

Skapa uppgifter och deluppgifter för varje projekt med ClickUp Tasks, lägg till beskrivningar och tilldelade personer så att dina teammedlemmar får tillräckligt med kontext, och ange prioriteringar från låg till brådskande så att alla vet hur brådskande uppgiften är.

Skapa tydliga kommunikationskanaler genom tilldelade kommentarer på ClickUp Tasks.

Anpassa uppgifterna och få en översikt över projektets framsteg. För att förenkla kan du lägga till anpassade taggar till valfri uppgift för att kategorisera uppgifterna.

En uppgift kan till exempel märkas med taggen ”Marknadsföring” eller ”Design”. Du kan filtrera dina taggar för att se alla uppgifter under taggen ”Marknadsföring”. Detta gör det enklare att hämta och arbeta med uppgifter som uppfyller specifika kriterier.

ClickUp låter dig också lägga till anpassade fält till alla uppgifter för att samla in viktig information. Du kan skapa fält för att registrera detaljer som kundens e-postadress, telefonnummer, webbplatser kopplade till uppgifter och andra viktiga attribut.

ClickUp erbjuder även mallar för uppgiftshantering som ger dig ett ramverk för att planera och prioritera uppgifter. Allt du behöver göra är att fylla i detaljerna där det behövs och dela dem med ditt team.

Dessa omfattande funktioner gör projektledning till en barnlek med ClickUp.

Projektgenomskinlighet i ClickUp

ClickUp erbjuder över 15 olika vyer för dina viktiga uppgifter och deras deadlines. Dessa inkluderar lista, tavla, Gantt, kalender, ruta och tidslinje.

Planera, spåra och hantera dina projektets tidslinjer och säkerställ en smidig samordning av uppgifter och deadlines för framgångsrik projektleverans med ClickUps Gantt-diagramvy.

ClickUps Board View är ett utmärkt alternativ för att visualisera arbetsflödets olika steg (att göra, pågående, slutfört osv.). Du kan se vilka uppgifter som befinner sig i vilka steg.

ClickUp Mind Map View är ett annat spännande sätt att organisera uppgifter och presentera dina uppgifter, idéer och relationer i ett hierarkiskt format inom ClickUp.

Skapa, redigera eller ta bort uppgifter direkt från ClickUp Mind Maps utan att behöva byta till andra vyer.

Progress tracking i ClickUp

ClickUps instrumentpaneler ger dig en fullständig bild av ditt projekts framsteg, inklusive prioriteringar, deadlines, projektstatus etc.

Använd diagram för att visualisera hur ditt arbete fortskrider. Du kan till exempel använda ett cirkeldiagram för att visa projekt efter status.

Du kan också använda dashboards för att mäta ditt teams kapacitet. Välj den ansvarige för att se det totala antalet tilldelade uppgifter och få en översikt över vem som arbetar med vad.

Effektivisera kapacitetshantering och arbetsfördelning med hjälp av ClickUp Dashboards arbetsbelastningswidget.

ClickUp kan generera rapporter baserade på hur mycket tid varje projekt tar, så att du kan få insikt i var din tid spenderas och övervaka och hantera din tid effektivt.

Översikt över Motion för schemaläggning

Intelligent Calendar hanterar uppgiftsplanering, mötesplanering och uppgiftsprioritering åt dig.

Använd mötesplaneraren för att automatiskt schemalägga möten vid önskad tidpunkt.

Motions kalenderplanering

Du kan skapa kalendern manuellt eller låta AI göra det åt dig. Ange de uppgifter som behöver utföras, inklusive prioriteringar, deadlines och förväntad slutförandetid, så prioriterar algoritmen dem åt dig.

via Motion

Dessutom visar Motions intelligenta kalender hela teamets tillgänglighet och bokar teammöten utan långa diskussioner fram och tillbaka.

Motions mötesplanerare

Gör det enkelt för alla att boka tid hos dig med Motions AI-mötesassistent.

via Motion

De mest framstående funktionerna i Motions mötesassistent inkluderar:

Skapa en engångslänk eller ett återkommande möte för regelbundna avstämningar

AI-schemaläggningsverktyget under tidsblock som passar dig (du kan ställa in parametrarna)

Ställ in dagliga mötesgränser

Anpassa kalendervyn

Anpassa färdiga schemamallar för samtal med ditt team, kunder eller potentiella kunder.

Översikt över Motion-funktioner för uppgifts- och projektledning

Projektledare för att skapa, lägga till och spåra uppgifter

Prioritering och schemaläggning av uppgifter

Påminnelser om deadlines

Tavla- och listvy för bättre överskådlighet

Kommentarer och bilagor för att ge bättre sammanhang till uppgifterna

Uppgiftshantering i Motion

Du kan enkelt skapa och lägga till uppgifter i din kalender. Varje uppgift har en anteckning där du kan lägga till all relevant information för snabb åtkomst.

Dessutom kan du definiera anpassade tidsfönster som du vill avsätta exklusivt för uppgifter. Motion schemalägger viktiga projekt inom dessa fönster för att spara dig besväret med att behöva hämta filer från olika platser.

Projektets transparens i Motion

Motions projektledare analyserar olika uppgifter och deras ansvariga och lägger till dem i individuella kalendrar. Eftersom människor ofta kollar sina kalendrar vet de vilka schemalagda uppgifter de har att jobba med.

Använd Motions projektledare för att skanna igenom människors Motion-kalender och tilldela dem uppgifter.

Progress tracking i Motion

Med Motion kan du lägga till ansvariga, förfallodatum och status för dina uppgifter. Detta ger dig en exakt bild av vem som arbetar med vad och när en uppgift förväntas vara klar.

Motions AI kontrollerar kontinuerligt din schemaläggning för att prioritera uppgifter enligt din kalender. Om ett möte till exempel schemaläggs i sista minuten kommer Motion att omprioritera uppgifterna i din kalender.

Är ClickUp eller Motion bättre lämpat för projektledning?

Om man tittar på alla aspekter kan man dra slutsatsen att ClickUp är bättre lämpat för projektledning än Motion.

Motion erbjuder visserligen projekt- och uppgiftshanteringsfunktioner samt en AI-kalender, men dessa är grundläggande och begränsade till uppgiftsprioritering och schemaläggning.

ClickUp, å andra sidan, erbjuder mer avancerade och anpassningsbara funktioner och AI-verktyg som gör att du kan skräddarsy dina arbetsflöden och uppgiftsvyer efter dina specifika behov. Med Motion finns det inget sätt att kategorisera dina uppgifter eller få insikter om projektets framsteg.

ClickUp erbjuder flexibla kategoriseringsalternativ, såsom anpassade fält och taggar, som hjälper dig att segmentera dina uppgifter utifrån olika kriterier.

Med ClickUps dashboards kan du visualisera projektets framsteg med hjälp av diagram och grafer och se om du är på rätt väg mot dina projektledningsmål.

Samarbete och kommunikation

Nästa jämförelse handlar om hur Motion och ClickUp skiljer sig åt när det gäller samarbets- och kommunikationsfunktioner.

Viktiga funktioner i ClickUp för samarbete

Skapa, dela och samarbeta med teammedlemmar med hjälp av Docs

Virtuell whiteboard för att omvandla idéer till handling

Kommunicera i realtid med Chat

En enda inkorg för all din kommunikation

Dokumentskapande i ClickUp

Använd ClickUp Docs för att sammanfatta viktig information om projektprocesser, uppgiftsberoenden och arbetsflöden. Du kan nämna dina teammedlemmar, tilldela dem åtgärder, tagga dem i kommentarer och samarbeta i realtid.

Du kan också länka varje dokument till relevanta uppgifter och lägga till PDF-filer, kalkylblad och PPT-länkar för att snabbt hämta viktig information.

Visuellt samarbete i ClickUp

ClickUp Whiteboards är ett utmärkt sätt att brainstorma idéer och samarbeta, oavsett om ditt team är på plats eller arbetar på distans.

Förbättra kreativt samarbete och projektvisualisering med ClickUp Whiteboards

Samla idéer och omvandla dem till genomförbara uppgifter direkt från whiteboardtavlor. Du kan också göra uppgifterna mer kontextuella genom att lägga till länkar, dokument, filer och annan viktig information.

Teamkommunikation i ClickUp

ClickUp Chat gör det möjligt för alla i ditt team att kommunicera och dela uppdateringar via privata eller offentliga kanaler.

Chat-vyn finns bredvid dina projekt och är det perfekta sättet att samarbeta kring uppgifter. Detta eliminerar behovet av att förlita sig på oändliga CC:er och vidarebefordringar för att kommunicera med ditt team.

Dela uppdateringar, länka resurser och kommunicera med agila teammedlemmar med ClickUp Chat View.

Kontrollera vem som har tillgång till varje chatt och få omedelbart ett meddelande när en teammedlem skickar ett meddelande till dig.

Centraliserad kommunikationshub i ClickUp

Hantera aviseringar, uppgifter och uppdateringar på ett enda centraliserat ställe med ClickUps inkorg. På så sätt missar du aldrig någon kommunikation och har koll på viktiga uppgifter.

Lägg till filter för att markera de mest brådskande aviseringarna och prioritera vad du ska arbeta med. Du kan till exempel filtrera aviseringar baserat på data, projekt, aviseringstyp och mer för att kunna arbeta fokuserat.

Viktiga funktioner i Motion för samarbete

Central hubb för att hantera ditt teams projekt

Skapa och lägg till anteckningar, bilagor och kommentarer till uppgifter

Centraliserad projektledningshub i Motion

Med Motions projektledare kan du se alla ditt teams projekt, uppgifter och tidsplaner på ett och samma ställe. Spåra allt från projektens status till deras ansvariga och deadlines.

Alla i ditt team har tillgång till denna hubb och får aviseringar när en uppgifts deadline närmar sig och för återkommande uppgifter. Motions projektledningsverktyg ger dig en snabb översikt över ditt teams tillgänglighet och gör det möjligt att schemalägga möten utan mycket fram och tillbaka.

Teamkommunikation i Motion

Lägg till anteckningar och kommentarer till varje uppgift för att ge dina teammedlemmar bättre kontext till sina tilldelade uppgifter. Du kan dela relevanta dokument med teammedlemmar och be dem att samarbeta i uppgiftsrelaterade diskussioner, till exempel uppdateringar inom Motion.

Teammedlemmarna kan kommunicera med varandra om projektets framsteg och dela uppdateringar med hela projektteamet centralt.

Vilket av ClickUp och Motion erbjuder bättre samarbetsfunktioner?

Motion erbjuder begränsade samarbetsfunktioner. Du kan dela anteckningar, kommentarer och information med projektmedlemmar och se alla projekt och deras ansvariga från ett enda ställe.

Motions samarbetsfunktioner slutar dock här.

Med ClickUps projektledningsverktyg kan teammedlemmar kommunicera i Docs och Chat i realtid. De behöver inte förlita sig på externa applikationer eller växla mellan flikar för att få input från en teamkamrat eller kollega.

Teammedlemmarna kan också samarbeta för att skapa dokument och dela information, vilket är avgörande för att teamen ska kunna arbeta effektivt tillsammans och uppnå gemensamma mål.

Det är uppenbart att Motion inte kan konkurrera med ClickUps avancerade samarbetsfunktioner.

Integrationer

Låt oss titta på Motion vs ClickUp för integrationer.

Viktiga ClickUp-funktioner för integrationer

ClickUp integreras med över 1000 verktyg för bättre produktivitet.

Du kan skapa anpassade integrationer och ClickUp-appar med hjälp av ClickUp Integrations och API.

ClickUp integreras med över 1 000 verktyg från tredje part för att hjälpa dig att skapa en sammanhängande arbetsplats med viktiga funktioner. Slack-integrationen gör det till exempel möjligt att skapa ClickUp-uppgifter direkt från dina konversationer.

Skapa och hantera uppgifter på ClickUp med dess Slack-integration

På samma sätt låter Toggl-integrationen dig noggrant spåra tiden du lägger på uppgifter utan att lämna ClickUp.

ClickUp integreras också med applikationer som HubSpot, Zendesk, DropBox, Webhooks och många andra för att effektivisera arbetsflöden och hantera projekt på ett effektivt sätt.

Viktiga Motion-funktioner för integrationer

Motion integreras med applikationer som Google Kalender, Zoom, Zapier och Microsoft Teams för att effektivisera din schemaläggning och förbättra produktiviteten.

Vilket av ClickUp och Motion erbjuder bättre integrationsmöjligheter?

Det är ett enkelt svar.

ClickUp integreras med över 1 000 applikationer, inklusive verktyg för produktivitet, kundrelationshantering, tidrapportering, projektutveckling och automatisering.

ClickUp passar team av alla storlekar, särskilt de som arbetar med många andra verktyg i sin teknikstack.

Motion erbjuder minimala integrationer, vilket kan begränsa dess användbarhet när teamen växer.

En annan fördel med ClickUp är dess API, som gör det möjligt för utvecklare att bygga anpassade applikationer och integrationer. Detta gör det möjligt för företag att skapa integrationer som är skräddarsydda efter deras behov och arbetsflöden för att hantera uppgifter.

Vilket AI-schemaläggnings- och projektledningsverktyg är bäst?

När vi jämförde Motion och ClickUp fann vi en klar vinnare när det gäller funktioner och funktionalitet.

ClickUp, alternativet till Motion, är det bästa valet när det gäller projektledningsprogramvara för komplexa projekt och mötesplanering.

Motion har sina styrkor, särskilt som ett verktyg för uppgifts- och schemaläggningshantering. Dess AI-assistent är avgörande för att hålla din schemaläggning organiserad och överskådlig. Det saknar dock andra funktioner utöver grundläggande uppgiftsschemaläggning och prioritering.

ClickUps AI-drivna projektledningsverktyg har ett användarvänligt gränssnitt, projektledningsfunktioner och fördefinierade projektledningsmallar som passar olika team och arbetsflöden.

Med ClickUp får du inte bara ett verktyg för att schemalägga din dag. Istället får du en allt-i-ett-lösning som kan hjälpa dig att hantera dina projekt effektivt, samarbeta enkelt, arbeta sammanhängande och uppnå organisatoriska mål på ett effektivt sätt.

Registrera dig för en gratis provperiod om du vill testa ClickUp för att förbättra din produktivitet.