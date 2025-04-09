5 gratis Goodnotes-mallar för digitala anteckningar

Digitala planeringsappar är livräddare. De ger dig tillgång till dina kvartalsmål, att göra-listor, projektmål, mötesanteckningar eller annat du planerar, var som helst och när som helst.

Du kan till och med dela dina tankar och framsteg med bara ett klick på en länk. Du behöver inte överföra handskrivna data till en chatt eller ett dokument eller oroa dig för läsbarheten i din handstil.

Goodnotes är en sådan digital planerare. I det här inlägget delar vi med oss av fem av de bästa Goodnotes-planerarmallarna och deras fördelar för att hjälpa dig att få ut det mesta av detta verktyg.

Mot slutet kommer vi också att dela med oss av fem kostnadsfria alternativ för dem som har professionella planeringsbehov. Låt oss dyka in!

5 gratis Goodnotes-mallar

Goodnotes utvecklingsteam skapar vissa mallar för Goodnotes, medan andra är designade av tredjepartsskapare som specialiserar sig på att skapa mallar för digitala planeringsverktyg.

Dessa mallar finns tillgängliga på online-marknadsplatser, personliga webbplatser och digitala planeringsforum.

Om du letar efter Goodnotes-mallar för AI och digital anteckning, kolla in vår handplockade samling av de fem bästa Goodnotes-mallarna för att få ut det mesta av denna anteckningsapp.

1. Estetisk allt-i-ett-planeringsmall

via Etsy

Denna All-in-One Aesthetic Goodnotes-mall är lämplig för att spåra personliga mål under hela året. Det är en av de bästa digitala planeringsverktygen som erbjuds av For Little Lion på Etsy och kostar 20,57 dollar.

Satsen innehåller följande planeringssidor:

366 sidor för daglig planering

366 sidor för dagliga reflektioner

Månadskalender, översikt och granskningssidor

Årskalender, översikt, halvårsöversikt, mål och viktiga datum.

Nio målsidor

Nio sidor för projektplanering

Näringssidor, inklusive måltidsplanerare, inköpslista, receptbok, köksinventering och matdagbokssidor

Wellness-sidor, inklusive sidor om humör, vanor, hydrering, sömn samt vitaminer och kosttillskott.

Fitnesssidor, inklusive träningsplan, träningsprogram, dietplan, stegräknare, träningslogg, framstegsräknare och fitnessresesidor.

Finanssidor, inklusive månatliga finanser, årliga finanser, fakturaövervakning, sparövervakning och skuldavbetalningsövervakning.

Du får också ytterligare planeringsblad, såsom Vision Board, Brain Dump och Accounts, vilket innebär att denna mall har ett planeringsblad för alla aspekter av livet.

Mallen erbjuder tre färger, olika omslag och över 10 000 digitala klistermärken som hjälper dig att anpassa det visuella utseendet.

via Etsy

Med tanke på detaljerna kan denna estetiska Goodnotes-mall förvirra användare som är nya inom digitala planeringsverktyg och produktivitetsverktyg.

Denna digitala planeringsmall från Goodnotes är idealisk för egenvård och daglig personlig planering, men saknar en veckoplanerare, vilket gör den mindre lämplig för affärsrelaterad planering.

2. Cornell Notes-mall

Cornell Notes Template är en gratis mall som skapats av Goodnotes. Ladda ner Goodnotes på din enhet och starta en anteckningsbok med Cornell Notes-mallen för att komma åt den.

Om du redan använder Goodnotes och har använt upp dina tre gratis anteckningsböcker måste du prenumerera på deras betalda plan för att kunna använda denna mall.

Mallen är baserad på Cornells anteckningssystem, en av de mest populära strategierna för anteckningar. Strategin delar upp studiematerialet i avsnitt för huvudpunkter, tips för repetition och sammanfattningar. Denna strukturerade metod förbättrar förståelsen, minnet och engagemanget för materialet.

Så här rekommenderar Goodnotes att du använder mallen:

via Goodnotes

Vi rekommenderar denna digitala planeringsmall till studenter och forskare.

3. Digital Ultimate Planner

Digital Ultimate Planner är en av de bästa mallarna för att spåra mål och vanor. Den integrerar Google- och Apple-kalenderposter med digital schemaläggning på Apple-enheter.

Använd denna kostnadsfria digitala planeringsmall från Goodnotes som en daglig, veckovis, månadsvis, kvartalsvis eller årlig planerare. Du kan spåra dina vanor, din kondition och din egenvård med produktivitetsmallar.

Det erbjuder:

Synkronisering med Google- och Apple-kalendrar (men det finns inga AI-kalenderfunktioner

Över 30 produktivitetslayouter, inklusive idéinkorg, personliga uppgifter, prioritetsmatris och att göra-listor.

Möjlighet att hantera upp till 10 projekt med tidslinjevyer, Kanban-tavla och projektbudgetlayouter.

Möjligheten att lägga till upp till 10 anpassade avsnitt i planeringskalendern med dina namn och layouter

Du får också över 50 layouter för anteckningar:

via Onplanners

Den enda nackdelen är att Digital Ultimate Planner, precis som den första mallen på listan, kan vara överväldigande för användare som inte är vana vid digital planering.

4. Mall för rutpapper

Här är en annan mall som erbjuds av Goodnotes. Den innehåller över 40 olika typer av rutpapper i tre färger. Rutpappersmallen är gratis om du har en gratis anteckningsbok i ditt Goodnotes-konto.

via Goodnotes

Goodnotes rekommenderar denna mall för att skriva snyggt på iPad, vilket gör den perfekt för studenter.

Tanken är att börja skriva på rutpapper, vilket hjälper dig att skriva rakt och hålla ordning på dina anteckningar. När du har gjort det byter du mall till tomt papper så att det ser ut som om du har lärt dig att skriva digitalt på tomma sidor.

5. Mall med linjerat papper

Detta är en mall med raka linjer som erbjuds av Goodnotes. Överväg att använda mallen Lined Paper Template om du föredrar att designa tabeller, listor och layouter när du planerar.

Så här ser det ut:

via Goodnotes

Det finns över 50 linjerade pappersmallar att välja mellan, inklusive:

En kolumn

Två kolumner

Tre kolumner

Enkel kolumnmix

Detta är en av de enklare dagliga planeringsverktygen som rekommenderas för grundläggande anteckningar och dagliga att göra-listor. Men det kanske inte är det bästa valet om du föredrar färdiga planeringslayouter och inte vill lägga tid på att skapa tabeller eller etiketter.

Fördelar med att använda Goodnotes-mallar

Med över 21 miljoner aktiva användare per månad skapade Goodnotes-användare totalt 1,9 miljarder digitala anteckningsböcker under 2022. Goodnotes 6 är en AI-baserad digital pappersapplikation som gör det möjligt för användare att ta handskrivna digitala anteckningar, söka efter handskriven text och organisera alla anteckningar i ett digitalt bibliotek.

Goodnotes för digital planering har varit populärt bland Apple-användare sedan de första fyra versionerna var iOS-kompatibla. Här är varför.

1. Omfattande tillämpningar

Goodnotes-mallarna erbjuder strukturerade layouter för olika ändamål (t.ex. dagliga scheman, projektplanering eller mötesanteckningar ). Dessa layouter hjälper dig att enkelt organisera din information oavsett vad du behöver hjälp med – från digital planering till dagliga uppgifter och vanor.

2. Tidsbesparande design

Spara tid genom att använda de fördesignade layouterna i Goodnotes-mallarna istället för att skapa layouter från grunden. På så sätt kan du fokusera mer på meningsfulla uppgifter istället för att formatera eller fundera på hur du ska skapa layouter som passar dina behov.

3. Anpassningsbara alternativ

Goodnotes-mallarna har anpassningsbara element, så du kan anpassa dem efter dina unika preferenser och arbetsflöde. Du kan justera färger, teckensnitt och sektioner för att skapa mallar som bäst passar dina behov.

4. Konsekvent formatering

Genom att använda Goodnotes digitala planeringsverktyg säkerställer du enhetlig formatering i alla dina anteckningar och dokument. Enhetligheten gör det enklare för dig att navigera i dina digitala anteckningsböcker och snabbt hitta relevant information.

5. Professionellt utseende

Eftersom Goodnotes planeringsmallar är professionellt utformade förbättrar de utseendet på dina anteckningar och presentationer. Oavsett om det gäller affärsmöten, presentationer eller akademiska projekt kommer du garanterat att imponera på din publik med professionella anteckningar.

6. Generativ AI för anteckningar

Goodnotes 6:s AI-funktioner för anteckningar med handskrift kan identifiera stavfel i dina anteckningar och använda AI för att korrigera dem. För inmatad text hjälper Goodnotes integration med Claude dig att förkorta, utvidga, sammanfatta och ändra tonen i dina anteckningar.

Begränsningar vid användning av Goodnotes-mallar

Trots Goodnotes fantastiska recensioner finns det fyra huvudsakliga begränsningar när det gäller att använda dess mallar. Dessa inkluderar:

Ingen länkning mellan anteckningar : Du kan inte länka anteckningar mellan sidor, vilket innebär att komplicerade planerare snabbt blir oorganiserade och svåra att använda.

Dåligt bildstöd : Det är svårt och tröttsamt att lägga till foton om du lägger till flera bilder. Goodnotes-mallar tenderar också att bli långsamma om du lägger till för många bilder.

Klumpig kopiera-klistra-in-funktion: Om du till exempel har en sektion i dagplaneringen och vill kopiera och klistra in den till nästa dag, kommer formateringen att bli fel och behöva göras om.

Kostnad: De flesta Goodnotes-mallar är avgiftsbelagda, vilket innebär att din digitala planering snabbt kan bli en dyr affär.

Men oroa dig inte. Vi har det perfekta alternativet till Goodnotes-mallarna – ClickUp-mallar för digital planering.

5 alternativa Goodnotes-mallar

Med samarbetsfunktioner som uppgiftsfördelning, kommentarer och redigering i realtid för professionellt bruk, som gör det möjligt för ditt team att planera, följa upp och mäta framsteg gemensamt, erbjuder ClickUp så mycket mer än Goodnotes.

ClickUp-mallarna är perfekta för planering och anteckningar eftersom de är gratis, anpassningsbara, kan integreras med appar från tredje part och även är perfekta för personligt bruk. Välj bland över 1000 gratis anpassningsbara mallar indelade i 13 överskådliga kategorier.

Nedan har vi granskat de fem bästa ClickUp-mallarna för anteckningar och digital planering.

1. ClickUp-mall för projektanteckningar

ClickUp Project Note Template är helt anpassningsbar och passar bäst för nybörjare inom projektplanering eller projektledning. Den hjälper dig att hålla ordning i alla faser av ett projekt.

Så här ser mallen ut:

Ladda ner den här mallen Lagra, organisera och få tillgång till all projektrelaterad information snabbt och enkelt med ClickUps mall för projektanteckningar.

Några av de viktigaste funktionerna är:

Anpassade statusar, som låter dig uppdatera framstegen för olika milstolpar

Anpassade fält, som gör att du kan ställa in olika projektattribut (som uppgiftsresurser och varaktighet)

Anpassade vyer, som hjälper dig att se dina framsteg i list-, tavel- eller tidslinjevyerna.

Länka filer eller lämna kommentarer, vilket hjälper dig att samarbeta med teammedlemmar och använda mallen för korsreferenser.

I mallen kan du ange detaljer såsom syfte, mål, tidsplan, viktiga milstolpar och annan relevant information.

ClickUps inbyggda AI-skrivassistent – ClickUp Brain – är praktisk när du lämnar feedback eller skriver anteckningar, vilket gör den till ett utmärkt AI-verktyg för anteckningar.

När du skapar deluppgifter inom mallen för att slutföra projektet eller skapa din handlingsplan kan du använda ClickUp Brain för att påskynda processen.

Om din uppgift var att planera företagsomfattande SOP:er kan det saknas detaljer som krävs för att fastställa nästa deluppgifter. Under de närmaste dagarna, när dina konversationer utvecklas i takt med att målgrupper, leveransformat och tidsplaner läggs till, kommer ClickUp Brain att ta in den nya informationen.

Den kommer att rekommendera anpassade deluppgifter baserat på uppdaterad kontext och detaljer såsom de personer som är involverade och deras ansvarsområden, typer av dokument som ska skapas och mer.

Skapa kontextuella deluppgifter direkt med ClickUp Brain

2. ClickUp-mall för dagliga anteckningar

ClickUp Daily Notes Template är en nybörjarvänlig mall för att snabbt anteckna och registrera åtgärder i realtid, visuellt följa upp dina måls framsteg och se till att inget faller mellan stolarna.

De viktigaste funktionerna i denna mall liknar ClickUp-mallen för projektanteckningar. Men layouten är lite annorlunda:

Ladda ner den här mallen Fånga anteckningar och åtgärdspunkter i realtid med mallen Daily Notes från ClickUp.

Mallen levereras också med en ”Kom igång-guide” som förklarar hur du använder den till sin fulla potential.

Det är den bästa mallen för livsplanering eftersom den låter dig prioritera projekt utifrån vikt och brådskandehet och visualisera din arbetsbelastning och ditt schema med ClickUps Gantt-diagramvy.

Övervaka pågående projekt med ett ögonkast med ClickUps lättförståeliga Gantt-diagram.

Sammantaget är det en utmärkt gratis mall för dagliga personliga och arbetsrelaterade planeringsbehov, särskilt om du försöker bryta gamla vanor, skapa nya rutiner eller etablera en organiserad rutin för att arbeta hemifrån.

3. ClickUp-mall för mötesanteckningar

📮ClickUp Insight: 37 % av arbetstagarna skickar uppföljningsanteckningar eller mötesprotokoll för att spåra åtgärdspunkter, men 36 % förlitar sig fortfarande på andra, fragmenterade metoder. Utan ett enhetligt system för att dokumentera beslut kan viktiga insikter som du behöver hamna begravda i chattar, e-postmeddelanden eller kalkylblad. Med ClickUp kan du omedelbart omvandla konversationer till genomförbara uppgifter i alla dina uppgifter, chattar och dokument – så att ingenting faller mellan stolarna.

Oavsett om du leder en teamdiskussion, deltar i en kundpresentation eller försöker hålla koll på dina uppgifter, ger ClickUp Meeting Note Style Template dig den enkelhet och tydlighet du behöver för att hålla fokus och vara produktiv.

Ladda ner den här mallen Håll diskussionen på rätt spår med ClickUps mall för mötesanteckningar.

Du får ett snyggt, välstrukturerat och heltäckande format som effektiviserar möteshanteringsprocessen.

Mallen har följande särskilda avsnitt:

Agendapunkter

Diskussionspunkter

Åtgärder

Uppföljningsuppgifter

Du vill vara organiserad och konsekvent när du antecknar mötesanteckningar och vad som diskuteras.

Mallen för mötesanteckningar är ett utmärkt sätt att samla in och lagra information, inklusive viktiga idéer, beslut och åtgärder som ska genomföras – allt i samma format. Den gör det möjligt att hänvisa till tidigare anteckningar och granska information från tidigare möten när det behövs.

Använd denna mall på en sida för att göra grundläggande anteckningar, och den kommer att komplettera andra mötesmaterial, såsom ClickUp-mallen för mötesprotokoll (MoM).

💡Proffstips: Prova ClickUp AI Notetaker för att enkelt spela in, transkribera och sammanfatta dina möten. Fokusera på konversationen, inte på anteckningar, eftersom AI automatiskt länkar dina mötesanteckningar till dina uppgifter och dokument i ClickUp! Titta på den här förklaringen för att se hur!

4. ClickUp-mall för anteckningar från lektioner

ClickUp Class Notes Template är utformad för studenter. Så här ser den ut:

Ladda ner den här mallen Med mallen Class Notes från ClickUp kan du ta anteckningar under föreläsningar och hålla dem organiserade.

Studenter stressar ofta över att behöva jonglera mellan flera ämnen, uppgifter och studiematerial. Denna mall eliminerar stressen genom att du kan organisera anteckningar, läxor och användbara länkar på ett och samma ställe.

Om du använder dessa behöver du inte söka igenom högar av utskrifter eller kämpa för att hitta rätt anteckningsbok.

5. ClickUp Cornell-anteckningsmall

ClickUp Cornell Note Template är baserad på Cornells anteckningssystem. Den består av fyra huvuddelar:

Tips

Anteckningar

Sammanfattning

Recensioner

Ladda ner den här mallen Kombinera anteckningar, granskning och sammanfattning i ett enda system med ClickUp Cornell Note Template.

Detta mallenalternativ gör det möjligt för studenter och akademiker att granska och bearbeta stora mängder information från föreläsningar och inspelningar.

Så här kan studenter dra nytta av denna kostnadsfria digitala planerare från ClickUp:

Organisera anteckningar i olika kategorier, såsom viktiga idéer, frågor, sammanfattningar, tvivel etc.

Sortera och hantera anteckningar i ett logiskt format för att granska och återkalla information inför prov och tentor.

Sammanfatta avsnitt för att identifiera kritiska avsnitt och viktiga fakta under revideringar.

Förbättra dina digitala anteckningar med ClickUp

Digital planering med Goodnotes-mallar sparar tid och hjälper dig att skapa professionella anteckningar. Det finns dock flera begränsningar med Goodnotes, såsom oförmågan att länka samman anteckningar och kostnadsbarriärer som gör att människor letar efter alternativ.

Det är här ClickUp kommer in. ClickUp är den ultimata appen för anteckningar. Den erbjuder gratis anpassningsbara mallar och samarbetsfunktioner som hjälper dig att hålla koll på dina uppgifter. ClickUp Docs kan användas för alla dina anteckningsbehov. Och om du vill optimera dina anteckningar med AI kan du använda ClickUps AI-skrivassistent, ClickUp Brain, för att sammanfatta anteckningar, skapa dispositioner, dagordningar och mycket mer!

Prova ClickUp Docs Samarbeta med teammedlemmar i ClickUp Docs för att anpassa teckensnitt, lägga till uppgiftsrelationer eller länka till uppgifter direkt i dokumentet.

Registrera dig gratis idag och ta din digitala planering till nästa nivå!