Hur man nätverkar på en konferens: Nätverkstips som hjälper dig att förbereda dig

Oavsett om det är ett virtuellt eller ett fysiskt evenemang kan en konferens vara avgörande för din professionella utveckling. Det är ett utmärkt tillfälle att hålla sig uppdaterad om branschtrender och knyta ömsesidigt fördelaktiga relationer med likasinnade personer.

Att delta i en konferens kan dock vara skrämmande för nybörjare. Tänk om min osäkerhet förstör alla samtal? Eller ännu värre, tänk om jag har en senapsfläck på skjortan och ingen säger något till mig!? 😅

Även om dessa farhågor är vanliga och legitima, får du inte låta dem hindra dig från att nätverka. Sanningen är att du inte behöver några speciella nätverksfärdigheter för att få ut det mesta av konferensen – bara förberedelser.

Om du har ett stort evenemang framför dig, läs vår guide om hur du nätverkar på en konferens. Du lär dig vad du ska göra och inte göra när det gäller nätverkande och upptäcker några verktyg som hjälper dig att förbereda dig och få ut så mycket som möjligt av evenemanget.

Förbered dig för nätverkande på en konferens

Innan evenemanget börjar finns det många åtgärder du kan vidta för att säkerställa en positiv konferensupplevelse. Även en liten förberedelse kan göra stor skillnad och hjälpa dig att få ut det mesta av nätverksevenemanget. Ju mer du förbereder dig, desto mindre stressande blir konferensdagarna och desto mer självsäker kommer du att känna dig. 💪

Proffstips: Se nätverkande på konferenser som ett professionellt utvecklingsprojekt. Behandla det som vilken uppgift som helst och planera varje steg noggrant. Ett projektledningsverktyg som ClickUp kan fungera som en allt-i-ett-databas för dina konferensplaner, anteckningar och nya kontakter. Det gör förberedelserna enkla och hjälper dig att ha koll på allt, var du än befinner dig.

Använd ClickUp för att ta anteckningar, dela insikter och kommunicera enkelt.

Följ de sex strategierna nedan för att förbereda dig inför konferensen och lägga grunden för framgång.

1. Ha tydliga mål

Fundera över varför du deltar i konferensen. Välj ut de viktigaste fördelarna du hoppas få ut av den. Gör dem till dina mål och använd dem som vägledning för din planering och dina aktiviteter på plats. 🧭

Konferenser är tempofyllda och fullspäckade med sociala evenemang. Även om du kanske vill delta i alla är det omöjligt. Du måste prioritera vissa aktiviteter framför andra – och att sätta upp mål hjälper dig att göra det.

Proffstips: Du kan definiera dina mål i ClickUp och sätta upp mätbara delmål för varje mål. Markera dina framsteg när du slutför uppgifter så beräknar ClickUp automatiskt dina framsteg.

Klargör dina konferensmål och följ dina framsteg mot dem med ClickUp.

2. Bo på konferenshotellet

Konferenser lämnar vanligtvis gott om utrymme för nätverkande (ordvits avsedd). Du kan träffa andra deltagare under pauser, särskilda nätverkssessioner och fester.

För att ta det ett steg längre, boka ditt rum på konferenshotellet (om det är ett hotell). På så sätt får du fler nätverksmöjligheter och träffar andra deltagare under din fritid. Om du bor på samma hotell blir det lättare att ta en snabb kaffe eller lunch tillsammans och knyta meningsfulla kontakter.

Proffstips: Planera din resplan snabbt med ClickUp Trip Planner Template. Samla all information om din resa, såsom boende, transport och packningslistor, så att du inte går vilse i olika appar och anteckningar.

Ladda ner denna mall Fånga alla viktiga detaljer från din konferensresa med ClickUps resplanerarmall.

3. Skapa ett konferensschema

Kolla in konferensens tidtabell på den officiella webbplatsen. Studera den noggrant för att fastställa den optimala tidsplanen och se till att inkludera nätverksaktiviteter. 📆

Om du vill dra full nytta av konferensprogrammet är det stor chans att ditt schema blir fullspäckat, så det är bäst att skapa en detaljerad agenda. Förutom tidsramarna bör du också anteckna var konferenssessionerna hålls.

När du anländer till konferenslokalen, bekanta dig med den så att du inte behöver leta frenetiskt efter föreläsningssalar i sista minuten. På så sätt kan du spara på nerverna och ägna pauserna åt att nätverka. Glöm inte att anmäla dig till nätverkssessioner, möten, middagar och andra evenemang med begränsat antal platser så snart som möjligt.

Proffstips: Använd ClickUps kalendervy, Gantt-vy eller tidslinjevy för att visualisera ditt konferensschema och förenkla spårningen av evenemang.

Planera alla dina konferensaktiviteter med ClickUps kalendervy.

4. Öva på din presentation

Om det inte kommer naturligt för dig måste du också förbereda dig på att kommunicera. Vid något tillfälle under evenemanget kommer du att behöva presentera dig själv. Om du inte är van vid det kan du komma att stamma och mumla, vilket kan vara pinsamt. Med lite övning kan du övervinna detta hinder.

Det betyder inte att du ska förbereda ett långt TED-tal om dig själv. En enkel hisspitch räcker för att du ska verka säker på dig själv och lämna ett positivt första intryck på andra deltagare. 🗣️

Om du är nervös för att inleda samtal kan det vara bra att ha några frågor för att bryta isen förberedda. Här är några förslag:

Vilken del av konferensen ser du mest fram emot?

Vad är din favoritdel av konferensen hittills?

Deltar du ofta i konferenser?

Se till att dina visitkort eller virtuella kort är uppdaterade och se till att du har tillräckligt med dem inför evenemanget.

5. Klä dig för framgång

Kläderna gör inte personen, men de kan få personen att må bra. Istället för din vanliga kombination av t-shirt och jeans, överväg att bära något mer formellt på konferensen för att öka ditt självförtroende. Kläderna bör dock fortfarande vara bekväma, eftersom konferenser kan vara utmattande. 👔

Du kan också bära ett namnbricka för att representera ditt företag. Namnbrickor kan vara utmärkta samtalsämnen, särskilt om den andra parten känner till ditt företag.

6. Ta med dig ditt självförtroende

Impostorsyndrom och bristande självförtroende kan sabotera dina nätverksaktiviteter och hindra dig från att inse ditt värde och dela det med andra. Om du vill nätverka på en konferens och bygga meningsfulla relationer måste du samla kraft och lägga dina tvivel åt sidan.

Ja, alla kommer inte att gilla dig – men vissa kanske gör det. Genom att dra dig undan ger du inte andra en chans att lära känna dig och tycka om dig. Kom ihåg att du alltid kan prata om konferensen och din bransch – med dessa ämnen kan du inte gå fel.

Genom att visa dig fram och delta i samtal öppnar du upp en hel värld av möjligheter. Vem vet, du kanske till och med träffar några rekryteringschefer och säkrar ditt nästa fantastiska jobb! 🤩

Syftet med professionella nätverk och visitkort

Du behöver inte vänta på konferensen för att träffa andra deltagare. Hitta evenemangssidan på professionella nätverk som LinkedIn eller sociala medier som Facebook och se vem som pratar om det. Du kan identifiera personer med liknande intressen eller till och med upptäcka att du känner några av deltagarna. Om det känns rätt kan du lägga till dem eller kontakta dem för att diskutera det kommande evenemanget.

För att öka din synlighet kan du vidta följande åtgärder:

Inlägg om konferensen: Var aktiv på nätverk eller sociala medier och inkludera relevanta hashtags. På så sätt kan andra uppmärksamma dig och kanske till och med ta kontakt med dig, vilket lägger grunden för personligt nätverkande. Uppdatera dina profiler: Se till att dina profiler korrekt återspeglar din professionella expertis och dina intressen. De hjälper dig att presentera dig själv på bästa sätt och attrahera likasinnade kollegor 👥 Installera en konferensapp: Om appen är tillgänglig, installera den före evenemanget och gå med i andra online-communityn. Konferensappen kan förbättra din upplevelse och har vanligtvis nätverksfunktioner som gör det möjligt för deltagarna att skapa profiler.

Även om det numera är vanligt att utbyta kontaktuppgifter på sociala medier, ska du inte underskatta kraften i ett visitkort. Det underlättar nätverkande efter evenemanget och får dig att framstå som professionell och målinriktad, vilket är särskilt viktigt när det gäller konferenser om entreprenörskap. Ange din befattning, kontaktuppgifter och profiler på sociala medier på kortet.

Om du inte vill ha med dig en hög med visitkort kan du skapa ett digitalt visitkort med hjälp av ett av de många verktyg som finns tillgängliga online. Med digitala visitkort kan du inkludera mer information som du kan redigera när som helst.

6 tips för effektivt nätverkande under konferenser

Förberedelserna inför evenemanget är viktiga, men det är på konferensen som det verkliga nätverkandet äger rum. Följ våra tips nedan för att få ut det mesta av nätverksmöjligheterna.

När du kommer in i lokalen, hälsa på gruppen och skaka hand med paneldeltagarna och moderatorerna. På så sätt framstår du som vänlig, ger ett positivt intryck på andra och banar väg för framtida samtal. 👋

2. Initiera och delta i samtal

I vissa fall kan andra deltagare inleda en konversation med dig, men du bör också ta initiativ. Ta varje tillfälle i akt att göra det.

När du till exempel väntar på att en presentation ska börja kan du lära känna personen som sitter bredvid dig. Fråga hur det går för dem och använd de konversationsämnen du har förberett. Senare kan du berätta om ditt företag, projekt du arbetar med och till och med några anekdoter. 😁

När du samtalar, se till att inte dominera konversationen – den ska trots allt vara ömsesidig. Lyssna aktivt istället för att förbereda vad du ska säga härnäst. Ställ relevanta frågor och håll konversationen igång. På så sätt visar du äkta intresse, skapar meningsfulla relationer och undviker pinsamma tystnader.

3. Utöka ditt nätverk för fler kontakter

Om du har klickat med någon kan du känna dig benägen att hålla dig till den personen under hela konferensen. Det är helt okej, men det begränsar dina möjligheter att knyta nya kontakter och professionella relationer. Du kan alltid hålla kontakten med dem efter evenemanget, eftersom konferenser bara äger rum då och då.

På samma sätt, när du kommer till evenemanget med kollegor eller klasskamrater, begränsa inte din kommunikation på arbetsplatsen endast till dem. Försök att träffa andra konferensdeltagare. Du kan också be personer du känner att presentera dig för sina bekanta och på så sätt utöka ditt nätverk. 🔗

4. Ha en exitstrategi för samtal

Förutom att veta hur man upprätthåller en konversation bör du också veta när och hur man avslutar den. Även om samtalet är intressant bör du begränsa det till cirka 15 minuter för att säkerställa att både din och den andra partens tid används effektivt. Här är några förslag på hur du kan avsluta samtalet:

Vänta på en paus i konversationen

Be om ursäkt med att du måste gå till en kommande session.

Var ärlig och förklara att du vill mingla, även om du tyckte om att träffa dem.

Presentera dem för en annan person och låt dem fortsätta samtalet.

Be om att träffas senare och kanske till och med boka in ett möte.

Vad du än säger, glöm inte att byta visitkort, avsluta på ett positivt sätt och tacka personen för deras tid. 🙏

Förutom visitkort kan du använda ClickUp för att anteckna och spåra alla dina nya kontakter. ClickUps hierarki är ett enkelt sätt att organisera kontakter och göra information om dem tillgänglig. Skapa en uppgift för varje kontakt, lägg till bilder, filer och beskrivningar och sortera dem i listor och utrymmen. Med över 15 vyer, inklusive ClickUp-tabellvyn och tavelvyn, kan du anpassa din arbetsyta på det sätt som passar dig bäst.

Anteckna dina nya kontakter och relevant information om dem med ClickUps tabellvy.

Om du har ont om tid kan du använda ClickUp-kontaktlistmallen och börja nätverka direkt! Mallen innehåller anpassningsbara fält där du kan ange dina kontakters:

Jobb

Platser

E-postadresser

Profiler på sociala medier

Det bästa är att du kan anpassa mallen efter dina önskemål.

5. Ta anteckningar

Med så mycket nätverkande kan du glömma bort vad konferensen egentligen handlade om. Därför bör du anteckna viktiga punkter från presentationer, paneldiskussioner och workshops. Du kan göra det effektivt med ClickUp Docs och deras omfattande formateringsalternativ.

Anteckna värdefulla insikter från konferensen med ClickUp Docs.

Orkar du inte läsa igenom alla anteckningar efteråt? Be ClickUp Brain, appens AI-assistent, att sammanfatta dem åt dig så att du kan se helheten. Om en kollega ber om dina fullständiga anteckningar eftersom de inte kunde delta i konferensen, kan du be ClickUp AI att korrekturläsa anteckningarna och sortera dem innan du vidarebefordrar dem. 🤖

Använd ClickUp Brain för att sammanfatta dina anteckningar på några sekunder.

Precis som du skulle anteckna de mest värdefulla insikterna från en huvudtalare, anteckna också de samtal du har haft. Eftersom du kommer att knyta många nya kontakter på konferensen kan du glömma bort några av dem om du inte dokumenterar dem.

Skriv ner allt som kan hjälpa dig att komma ihåg personen – var ni träffades, vad ni pratade om och kanske några roliga ögonblick. Du kan också ta bilder för att bevara minnet.

Istället för att göra anteckningar på baksidan av visitkort eller i anteckningsappen på din telefon, använd kontaktlistan du har skapat i ClickUp för att samla all information och alla foton. Det kommer att göra ditt jobb mycket enklare senare när du följer upp. 📓

Kom ihåg alla interaktioner genom att göra anteckningar i ClickUp.

6. Följ upp

Du bör följa upp dina kontakter efter konferensen för att upprätthålla professionella relationer. Ta dig tid att vila, men hör av dig medan de fortfarande har ett färskt minne av dig. Det är bäst att göra det inom två dagar efter evenemanget. Du kan ställa in en påminnelse i ClickUp för att vara säker på att du inte glömmer bort det. ⏰

Om du har gjort några löften, se till att följa upp dem också. På så sätt kan du bygga upp förtroende och dra nytta av potentiella affärsmöjligheter.

Hur man nätverkar på en virtuell konferens

Virtuella evenemang möjliggör kanske inte ögonkontakt på samma sätt som fysiska evenemang, men de kan erbjuda lika många nätverksmöjligheter om du har rätt inställning. 🧑‍💻

De flesta riktlinjerna i denna artikel gäller virtuella evenemang och konferenser, men här är några nätverkstips som är specifika för virtuell kommunikation:

Lägg upp inlägg på sociala medier innan affärskonferensen börjar och efteråt

Skapa en deltagarprofil på plattformen och koppla ihop dina sociala medier

Presentera dig när du går in och slå på din kamera.

Var inte rädd för att ställa frågor och delta aktivt i diskussioner.

Gå med i gruppchatten och skicka privata meddelanden till deltagarna om du etablerar en kontakt.

5 vanliga nätverksmisstag att undvika

Om du är nybörjare när det gäller konferenser och nätverkande, se till att inte begå dessa fem misstag:

Glömmer att be om kontaktuppgifter: I din iver att träffa så många människor som möjligt kan du glömma att avsluta en konversation utan att utbyta visitkort eller kontaktuppgifter. På grund av detta kan du förlora kontakten med fantastiska yrkesmänniskor eller till och med potentiella kunder och arbetsgivare. Att bara umgås med personer med högre befattningar: Personer i högre positioner är inflytelserika och kan lära dig mycket. Du får dock inte underskatta alla andra. Vem vet var din nästa jobbmöjlighet kan finnas? Skryta om dina prestationer: Även om du ska vara stolt över ditt arbete och dela med dig av det, ska du vara måttfull så att du inte framstår som självupptagen. Ge alla en lika stor chans att dela med sig av sina prestationer och få beröm. Be om jobberbjudanden: Konferenser sammanför personer med ett gemensamt genuint intresse. De är inte jobbportaler. Även om nätverkande kan leda till ett jobberbjudande, ska du inte gå runt och be om det från personer du träffat för några minuter sedan. Du bör först etablera en relation och erbjuda hjälp innan du ber om det. Att vara otillgänglig: Om du tillbringar konferensen med att stirra på din telefon i ett hörn kommer du troligen inte att träffa någon. Du kommer att verka ointresserad och stängd, vilket begränsar dina möjligheter att knyta kontakter.

Utöka ditt professionella nätverk med ClickUp

Oavsett om du är en stor ledare eller en liten fisk i havet kan det vara avgörande för din karriärutveckling att delta i evenemang och nätverka. Det blir lättare med tiden, men du kan alltid vända dig till våra riktlinjer för hur man nätverkar på en konferens när du är osäker.

Om du inte får så många kontakter första gången, misströsta inte! Analysera vad som gick fel, fortsätt försöka och använd kunskapen till framtida konferenser.

Med ett verktyg som ClickUp blir det mindre skrämmande att förbereda sig för och navigera på konferenser. Registrera dig gratis idag och gör din nästa konferens till en total succé! ✨