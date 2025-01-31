10 alternativ till Customer.io för marknadsföringsautomatisering 2025

Marknadsförare använder Customer.io för att skapa automatiserade meddelandekampanjer baserade på realtidsdata. Kampanjerna riktar sig till kunder via olika meddelandekanaler vid en tidpunkt då de är mest benägna att svara.

Customer.io är en kraftfull och intuitiv plattform som kanske inte passar alla.

Vissa tycker att instrumentpanelen är svår att använda, andra klagar på bristen på integrationer, medan andra anser att analyserna kunde ha varit bättre.

Vi har därför gjort en extra insats i vår forskning och hittat de bästa alternativen till Customer.io för marknadsföringsautomatisering.

Som en bonus diskuterar vi också en plattform som jämnar ut ojämnheterna i dina dagliga arbetsflöden och anpassar dig till det större marknadsföringsscenariot.

Så, låt oss dyka in!

Vad ska du leta efter i Customer.io-alternativ?

Här är några viktiga funktioner som skiljer en bra plattform för kundengagemang från en vanlig plattform:

Användarvänligt gränssnitt: Välj ett verktyg med ett intuitivt gränssnitt som är lätt att navigera för användare med liten eller ingen teknisk kunskap.

Integrationsmöjligheter: Se till att verktyget integreras smidigt med din befintliga teknikstack, till exempel CRM- eller projektledningsprogramvara.

Automatiseringsfunktioner: Leta efter robusta automatiseringsfunktioner, inklusive lead nurturing, drip-kampanjer och automatisering av arbetsflöden för att effektivisera marknadsföringsprocesserna.

Skalbarhet: Välj ett verktyg som kan växa med ditt företag och hantera ökande komplexitet och större kontaktlistor.

Analys och rapportering: Prioritera verktyg med omfattande analysfunktioner för att mäta kampanjresultat, spåra KPI:er och få insikter för framtida marknadsföringskampanjer.

Omnikanalsupport: Se till att verktyget stöder olika marknadsföringskanaler, såsom e-post, sociala medier och SMS, för att öka din räckvidd ytterligare.

A/B-testning: Leta efter A/B-testningsfunktioner för att experimentera med olika element i dina kampanjer och optimera för bättre resultat.

Kundsupport och utbildning: Utvärdera nivån på kundsupporten och tillgängliga utbildningsresurser för att säkerställa att ditt team kan använda plattformen effektivt.

De 10 bästa alternativen till Customer.io

Dessa är de bästa Customer.io-alternativen som hamnade på vår lista för 2024:

1. Klaviyo

via Klaviyo

Klaviyo är en intelligent programvara för marknadsföringsautomatisering som analyserar kundbeteende, skickar automatiska meddelanden till kunder vid rätt tidpunkt och ökar konverteringen.

Plattformen hanterar all kunddata under ett och samma tak. Denna data hjälper till att automatisera arbetsflöden över olika kanaler som e-post, SMS och push-meddelanden till mobilen.

Från att skicka välkomstmeddelanden och hantera övergivna kundvagnar till att öka försäljningen genom korsförsäljning – Klaviyo gör det enkelt att utforma hyperpersonliga kampanjer i alla storlekar.

Klaviyos bästa funktioner

Skapa omfattande kundprofiler med historiska data och prediktiv analys med hjälp av Klaviyo AI.

Leverera segmenterad kundupplevelse baserad på data såsom geografisk närhet och genomsnittligt ordervärde (AOV).

Automatisera recensionsförfrågningar och visa upp dem på din webbplats

Visualisera kampanjresultat med ett avancerat rapporteringsverktyg

Klaviyos begränsningar

Höga priser

Det har en inlärningskurva

Klaviyo-priser

Gratis

E-post: Från 45 $/månad

E-post och SMS: Från 60 $/månad

Klaviyo-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 400 recensioner)

2. ActiveCampaign

via ActiveCampaign

ActiveCampaign extraherar kunddata från sociala medier, landningssidor, textmeddelanden och andra möjliga källor för att hjälpa dig att automatisera ditt marknadsföringsflöde.

Segmentering blir enkelt när du känner till dina kunders preferenser, aversioner och köpbeteende. ActiveCampaign låter dig automatisera dina segment och anpassa kundinteraktioner utan manuellt arbete.

Verktyget visar hela kundens livscykel och håller dig uppdaterad om kampanjens resultat med hjälp av överskådliga rapporter. Baserat på dessa rapporter kan du skräddarsy dina drip-kampanjer för att maximera konverteringarna.

ActiveCampaigns bästa funktioner

Automatisera e-postmeddelanden, hitta kundengagemangspoäng och utlösa automatiska aviseringar för att påminna kunder om viktiga datum.

Skapa personligt anpassat innehåll för e-postmarknadsföring och A/B-testa flöden med hjälp av ett avancerat segmenteringsverktyg.

Få en överblick över dina automatiseringar, se vad som fungerar och justera strategier baserat på insikter i realtid.

Få hjälp från ActiveCampaigns online-resurser eller live support när du fastnar.

Begränsningar för ActiveCampaign

Det har en inlärningskurva

Priset stiger i takt med att din målgrupp växer

Priser för ActiveCampaign

Lite: 39 $/månad

Plus: 70 $/månad

Professional: 187 $/månad

Företag: 323 $/månad

ActiveCampaign-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 000 recensioner)

3. CleverTap

via CleverTap

CleverTap är en högt rankad plattform för marknadsföringsautomatisering och engagemang som analyserar kunddata, skapar automatiserade segment och finjusterar hela kundens livscykel.

Det ger dig insiderinformation om olika demografiska grupper, deras beteendemönster och verkliga handlingar. Med hjälp av dessa data kan du skapa kundresor utan kodningskunskaper.

Verktyget täcker alla dina meddelandebehov på en enda plattform. Oavsett om det gäller chattar i appen, SMS, WhatsApp, e-post, webbpushmeddelanden eller till och med ett vänligt röstsamtal kan du ställa in automatisering och kommunicera med dina kunder där de är mest aktiva.

CleverTaps bästa funktioner

Leverera en personlig kundupplevelse baserad på korrekta data

Maximera registreringarna med omnikanal-onboarding

Ge skräddarsydda produktrekommendationer för att öka engagemanget

Ställ in e-postautomatisering med anpassningsbara mallar och håll koll på kundlivscykelmarknadsföringen.

Spåra kampanjstatistik och leveransrapporter regelbundet för att hålla dig i linje med dina marknadsföringsmål.

CleverTap-begränsningar

Kan inte spåra data om avinstallation av appar

Användargränssnittet kan kännas förvirrande för nybörjare.

CleverTap-priser

Essentials: 75 $/månad för upp till 5000 aktiva användare per månad (MAU)

Avancerat: Anpassad prissättning

Banbrytande: Anpassade priser

CleverTap-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 50 recensioner)

4. Emarsys

via Emarsys

Emarsys är utformat för att automatisera omnikanalkampanjer och hjälper dig att skala upp dina marknadsföringsinsatser utan manuellt arbete.

Denna marknadsföringsprogramvara för företag använder historiska och verkliga kunddata för att skapa riktade kampanjer baserade på kundernas livscykelstadium. Du kan skicka tidsbegränsade meddelanden med automatiska triggers i realtid, så att kunderna aldrig missar viktiga uppdateringar.

Emarsys Revenue Analytics möjliggör spårning av intäktsattribution för att hjälpa dig att förstå hur dina initiativ leder till intäktsgenerering.

Emarsys bästa funktioner

Skapa segment baserat på var en kund befinner sig i livscykeln.

Använd AI för kunddata för att utforma riktade kampanjer

Kommunicera med kunderna i realtid

Använd AI-driven analys för att mäta kampanjernas inverkan på intäkterna.

Emarsys begränsningar

Det tar tid att konfigurera verktyget.

Kundsupport är tillgänglig i begränsade regioner.

Emarsys prissättning

Anpassad prissättning

Emarsys betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 400 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

5. Iterable

via Iterable

Iterable är en plattform för kundengagemang som förfinar kommunikation mellan olika kanaler och levererar en genomtänkt upplevelse i stor skala.

Verktyget går utöver vanliga segmenteringssystem för att säkerställa förstklassig personlig kommunikation. Det ger dig möjlighet att optimera, mäta och justera interaktioner under hela kundresan baserat på beteendedata i realtid.

Implementeringen av automatiseringen är smidig. Tack vare det lättnavigerade gränssnittet behöver du inte anlita programmerare eller tekniker för att konfigurera dina arbetsflöden.

Iterables bästa funktioner

Bygg personliga relationer med kunderna med Iterables AI Suite.

Använd avancerade segmenteringsfunktioner för att leverera en meningsfull upplevelse.

Samordna kommunikationen över olika kanaler, inklusive webb, SMS, e-post och aviseringar i appar.

Skapa automatiserade resor och svara kunderna snabbt

Anpassa dig till förändrade kundpreferenser med dynamiska, alltid aktiva kundresor.

Iterables begränsningar

Analys och rapportering behöver förbättras

En brant inlärningskurva gör det nödvändigt att delta i utbildningsprogrammet.

Iterable-prissättning

Anpassad prissättning

Iterable betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 40 recensioner)

6. Omnisend

via Omnisend

Omnisend är ett e-handelsverktyg som använder automatiserade SMS- och e-postkampanjer för att samla in, konvertera och behålla kunder.

Plattformen segmenterar kunderna utifrån deras köpbeteende och preferenser, vilket gör det möjligt för dig att skapa välriktade, personaliserade e-postmeddelanden och sms. Den erbjuder också färdiga arbetsflöden för övergivna kundvagnar, välkomstserier och transaktionsmeddelanden som är utformade för att återvinna förlorade försäljningar.

Detta verktyg integrerar e-post med SMS och andra kanaler, vilket säkerställer en konsekvent omnikanalupplevelse, minskade kostnader och ökad effektivitet.

Omnisends bästa funktioner

Behärska marknadsföring under kundens livscykel för att främja kundlojalitet och öka försäljningen.

Anpassa kampanjer så att de passar ditt varumärke

Spara tid med förkonfigurerad automatisering och öka försäljningen

Segmentera kunder baserat på deras köphistorik, genomsnittligt ordervärde (AOV) och senaste köp.

Omnisends begränsningar

Backend-gränssnittet är inte användarvänligt för designteam.

Begränsade integrationer jämfört med andra verktyg

Omnisend-priser

Gratis

Standard: 16 $/månad

Pro: 59 $/månad

Omnisend-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 700 recensioner)

7. Braze

via Braze

Denna AI-drivna plattform för kundengagemang hjälper dig att gå från att köra isolerade kampanjer till att skapa samordnade resor.

Braze samlar in och aktiverar kunddata från olika kontaktpunkter för att skapa omfattande användarprofiler. Detta steg gör att du kan anpassa dina kampanjer, vilket resulterar i förstklassigt kundengagemang.

Med den snabba dra-och-släpp-redigeraren, färdiga mallar och AI:s hjälp blir det enkelt att skapa personliga meddelanden.

Braze bästa funktioner

Använd förstahandsdata för att skapa holistiska kundprofiler

Effektivisera kundresan med kodfria verktyg

Utöka din räckvidd och kommunicera med kunderna på alla kanaler de använder.

Förutse kundbeteende, skapa varumärkesanpassade meddelanden, personalisera kundresor och uppnå bättre resultat med Sage AI by Braze™.

Visualisera engagemanget och mät affärsstatistik med anpassade rapporter och instrumentpaneler.

Braze-begränsningar

Vissa användare klagar över den begränsade rapporteringsfunktionen.

Det tar tid att ladda

Braze-priser

Anpassad prissättning

Braze-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 90 recensioner)

8. Freshsales Suite

via Freshsales Suite

Freshsales Suite är ett omfattande CRM-system som samordnar sälj- och marknadsföringsteam för att hålla koll på kundengagemanget.

Verktyget ger dig en helhetsbild av dina kunder. Det gör det möjligt för dig att förstå deras avsikter, vårda kundrelationer bättre och skicka kontextuella meddelanden som driver försäljningen.

Denna marknadsförings-CRM-programvara möjliggör även automatisering av försäljningssekvenser, affärsflöden och uppgiftshantering för att hjälpa teamen att arbeta smidigt och göra mer på kortare tid.

Freshsales Suites bästa funktioner

Skapa anpassade livscykelstadier för dina kontakter

Leverera personlig interaktion med försäljningssekvenser

Minska manuellt arbete genom att automatisera e-post, telefonsamtal, chattar, SMS och mycket mer.

Använd Freddy AI för att generera leads, tilldela poäng till kontakter och analysera historiska data.

Begränsningar för Freshsales Suite

Komplex process för att skapa rapporter

Att exportera data är krångligt

Priser för Freshsales Suite

Gratis: Upp till 3 användare

Tillväxt: 18 $/användare per månad

Pro: 47 $/användare per månad

Enterprise: 83 $/användare per månad

Betyg och recensioner av Freshsales Suite

G2: 4,5/5 (över 1000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 600 recensioner)

9. Ortto

via Ortto

Med Ortto, ett populärt alternativ till Customer.io, blir det enkelt att genomföra kraftfulla kampanjer i stor skala.

Detta verktygs unika försäljningsargument är Journeys, en marknadsföringsautomatiseringslösning som hjälper dig att skapa en minnesvärd upplevelse under hela kundens livscykel.

Ortto ger dig tillgång till kunddata från sin kunddataplattform (CDP), vilket gör att du kan skapa personliga, aktuella och relevanta meddelanden för målgrupper i olika kanaler.

Det kommer med ett robust rapporteringsverktyg för att spåra marknadsförings-KPI:er, identifiera trender och göra ändringar i automatiseringen om det behövs.

Ortto bästa funktioner

Skicka automatiserade transaktionsmeddelanden med viktiga uppdateringar till både prenumeranter och icke-prenumeranter.

Kontrollera versionshistoriken för automatiseringen

Segmentera kunder med Ortto CDP:s intuitiva filter

Använd AI för att förutsäga öppningsfrekvenser, generera innehållsidéer eller brainstorma ämnesrader.

Generera automatiska svar baserat på tidigare ärenden, supportdokument och webbinnehåll.

Ortto-begränsningar

Plattformen kunde ha varit mer intuitiv.

Begränsade integrationer

Ortto-priser

Professional: 599 $/månad

Företag: 999 $/månad

Företag: 1 999 $/månad

Ortto-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

10. Hubspot Marketing Hub

via HubSpot Marketing Hub

HubSpot Marketing Hub samlar marknadsföringsverktyg, kunddata och team under en och samma plattform.

Från automatisering av lead nurturing, lead scoring och uppföljningar till skapande av riktade arbetsflöden – detta alternativ till ActiveCampaign hanterar vardagliga rutinsysslor så att du slipper göra det.

Verktyget använder avancerade segmenteringsprocesser för att registrera kunder i specifika arbetsflöden. När detta är gjort är det dags att skapa personliga drip-kampanjer baserade på dina CRM-data och köra dem på autopilot.

Hubspot Marketing Hubs bästa funktioner

Automatisera e-post- och SMS-kampanjer med arbetsflöden och botbyggare

Använd e-posttriggers och chatbots för att skapa personliga meddelanden som tilltalar din målgrupp.

Ställ in triggers, villkor och åtgärder för att se till att dina meddelanden är relevanta och kommer fram i rätt tid.

Visualisera arbetsflöden för olika kundsegment

Spåra kampanjresultat med rapportering i realtid

Begränsningar för Hubspot Marketing Hub

Brant inlärningskurva

Priser för Hubspot Marketing Hub

Gratis

Professional: 890 $/månad

Enterprise: 3 600 $/månad (faktureras årligen)

Hubspot Marketing Hub – betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 5 000 recensioner)

Customer.io och dess konkurrenter hanterar automatisering av omnikanalmeddelanden, en viktig aspekt av marknadsföring och planering.

Marknadsföring i ett bredare perspektiv innefattar dock betydligt mer komplexa processer, bland annat projektplanering, kampanjskapande, projektledning, automatisering av uppgifter, samarbete med interna och externa intressenter samt analys av kundinsikter, för att nämna några.

För att hantera alla dessa processer utan att bli galen behöver du en kraftfull programvara för marknadsföringsplanering som ClickUp vid din sida.

ClickUp

Uppnå kundnöjdhet och kundtillväxt med ClickUps CRM-system.

ClickUps CRM är rankat som världens bästa CRM-system och är den verkliga MVP:n inom marknadsföring. Detta omfattande verktyg gör det möjligt för team av alla storlekar och inom alla branscher att hantera det dagliga arbetet från en enda plattform.

Som CRM-programvara hjälper det dig att spåra och hantera konton, kommunicera med teammedlemmar och effektivisera kundflöden för att maximera kundnöjdheten.

ClickUp fungerar även som en plattform för marknadsföringsprojekt där du kan planera din marknadsföringsstrategi, hantera kampanjer, integrera dina favoritverktyg, hantera resurser och hålla dig uppdaterad med rapportering på hög nivå.

Verktyget automatiserar också affärsprocesser genom ClickUps automatisering och arbetsflöden, vilket möjliggör mer strategiskt arbete och färre repetitiva uppgifter.

Automatisera överlämningar, statusuppdateringar och omorganisera prioriteringar med ClickUp Automation.

Om du kämpar med effektiviteten har ClickUp ett stort bibliotek med mallar som kan påskynda ditt arbete. När du till exempel skapar en marknadsföringsplan för ditt företag kan du hämta idéer från ClickUps mallar för marknadsföringsplaner, till exempel ClickUps mall för marknadsföringsplan, och anpassa dem efter dina behov.

Denna mall hjälper dig att sätta upp marknadsföringsmål, organisera uppgifter och följa upp framsteg. Den ger dig fullständig kontroll över marknadsföringsuppgifterna.

Ladda ner denna mall Planera marknadsföringskampanjer och följ utvecklingen enkelt med ClickUps mall för marknadsföringsplaner.

Utnyttja ClickUps programvara för marknadsföringsprojektledning för att brainstorma, planera och genomföra dina marknadsföringsplaner på ett och samma ställe. Denna plattform gör det möjligt för dig att snabba på dina marknadsföringskampanjer och innehållsskapande.

Planera dina marknadsföringskampanjer effektivt med ClickUps programvara för marknadsföringsprojektledning.

ClickUps bästa funktioner

Spåra och hantera kundrelationer med över 10 flexibla vyer, inklusive lista, Kanban och tavelvy i ClickUp CRM.

Analysera kunddata och visualisera insikter med smidiga instrumentpaneler.

Automatisera rutinuppgifter och projektöverlämningar med över 100 fördefinierade ClickUp-automatiseringar.

Skapa anpassad automatisering utan kod för att öka ditt teams produktivitet

Kom med idéer till marknadsföringsprojekt , skapa innehållsbriefingar och skriv bloggar, e-postmeddelanden och fallstudier med AI-drivna ClickUp Brain.

Samarbeta med tvärfunktionella team och intressenter med ClickUp Docs och ClickUp Whiteboards

Använd ClickUp som kunddatabasprogramvara och lagra kontakter, kunduppgifter och affärer på en enda plattform.

Begränsningar för ClickUp

Det har en viss inlärningskurva, särskilt för icke-tekniska team.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/användare per månad

Företag : 12 $/användare per månad

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 USD/medlem per månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

Få ut mesta möjliga av automatiseringen i ditt marknadsföringsflöde

Customer io-alternativ automatiserar meddelanden och håller kunderna engagerade, medan arbetshanteringsverktyg som ClickUp automatiserar tråkiga projektuppgifter och optimerar interna arbetsflöden.

När du ger ditt team rätt verktyg och automatisering förbättras kvaliteten på arbetet och effektiviteten.

Med högkvalitativa leveranser är det mer sannolikt att kunderna stannar kvar hos dig och rekommenderar dig till andra. Resultatet? Du växer snabbare utan att kompromissa med kundnöjdheten.

Registrera dig på ClickUp idag och öka din kundnöjdhet med lätthet!