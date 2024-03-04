Sammanfattning av Measure What Matters Most: Att avmystifiera OKR

Mål är för företag vad kartor är för kaptener – de guidar resan mot meningsfulla prestationer. Och finns det något bättre sätt att lära sig om målsättning än från verkliga framgångshistorier? 💸

Boken Measure What Matters är skriven av en hyllad investerare med enastående meritlista. Han ger oss en inblick i hemligheterna bakom sin framgång, och vi lär oss om mål och nyckelresultat (OKR) och får praktiska råd om ledarskap.

Dessa värdefulla insikter vävs samman med exempel från författarens rika karriär, som inkluderar samarbete med giganter som Google och Intel.

Om du vill bekanta dig med konceptet OKR-systemet och ta reda på hur det kan revolutionera din strategiska planering, kolla in vår sammanfattning av Measure What Matters Most. Vi har sammanfattat de viktigaste observationerna från detta mästerverk inom ledarskap och inkluderat några tips som hjälper dig att implementera visdomarna på din arbetsplats.

Measure What Matters Boköversikt i korthet

Författare: John Doerr

Antal sidor: 320

Utgivningsår: 2017

Beräknad lästid: 4 timmar

Measure What Matters: How Google, Bono, and the Gates Foundation Rock the World with OKRs är en måste-läsning om du är intresserad av strategisk planering. Trots att boken är fullspäckad med värdefull kunskap är den lättläst.

Boken är skriven av John Doerr, en elektroingenjör och känd riskkapitalist som spelat en viktig roll i framgången för världskända företag som Amazon, Google och Intuit.

Det huvudsakliga konceptet som boken utforskar är OKR-systemet – Objectives and Key Results ( mål och nyckelresultat), som erbjuder en enkel men kraftfull strategi för målsättning för att anpassa företagets arbete till dess slutgiltiga uppdrag. Boken förklarar hur framgångsrika processer kräver båda följande:

Mål: De guidar dig från start till mål genom att fastställa önskade resultat. Nyckelresultat: De representerar mätbara resultat, de faktiska siffrorna som visar att målet har uppnåtts 🧮

Doerr har strukturerat boken på ett sätt som flätar samman teori och praktik. Han ger detaljerade riktlinjer för hela processen med att sätta upp och följa upp mål – från målsättning och prioritering till slutlig sammanfattning och prestationsförbättring. Han delar också med sig av tips om hur man upprätthåller en stark och hälsosam arbetsplatskultur. För att förtydliga sina poänger illustrerar Doerr dem med OKR-exempel från verkliga framgångsrika företag.

I början av boken ger han oss en översikt över hur OKR kom till – läs historien nedan.

OKR:s historia

Konceptet Objectives and Key Results (mål och nyckelresultat) skapades av Andy Grove, en affärsman och tidigare VD för Intel, där Doerr arbetade i början av sin karriär. Doerr var en stor förespråkare av Groves idéer och betraktade honom som den största chefen i sin eller någon annan era. I boken berättar Doerr att Groves system var hans styrka under hela hans professionella utveckling.

Grove uppfann OKR, men det var Doerr som skapade förkortningen och gjorde konceptet populärt genom att introducera det på Google 1999.

Grove baserade sitt system på Peter Druckers Management by Objectives (MBO). Denna modell var banbrytande på sin tid och introducerade idén att ledning bör vara förtroendebaserad och resultatorienterad. Innan dess dominerades scenen av den traditionella hierarkiska ledningsstrukturen som Henry Ford och Frederick Winslow Taylor var pionjärer för. Även om MBO-teorin var revolutionerande hade den sina brister, som OKR försökte övervinna.

Viktiga punkter från Measure What Matters av John Doerr

Under årens lopp har Doerr samlat på sig enorma kunskaper om ledarskap och förvandlat ett stort antal nystartade företag till framgångsrika företag med hjälp av OKR-metoden. 💼

I följande avsnitt lyfter vi fram några av de mest anmärkningsvärda begreppen som han diskuterar i Measure What Matters. Låt oss dyka in!

1. Dr Groves grundläggande OKR-hygien

Doerr förklarar att ärlighet, osjälviskhet och engagemang för teamet och dess uppdrag är kärnan i Groves OKR-filosofi. Ändå är det Groves systematiska tekniska tillvägagångssätt som i slutändan ledde till framgång för Intel och andra företag som han har lett.

Detta är de sju viktigaste lärdomarna som Doerr har fått av Grove, och de utgör grunden för hela boken:

Mindre är mer: Det är viktigt att välja dina mål noggrant – högst fem åt gången. Sätt upp företagsmål från grunden: Motivationen är oftast låg när alla teammål kommer från ledningen. Cirka hälften av målen bör komma från företagets frontlinje, dvs. de anställda. Ingen diktatur: OKR bör vara ett samarbete, och kollektiv enighet är ett måste för att säkerställa att målen uppnås. Var flexibel: Med tanke på förändringar bör du överge dina egna mål som inte längre är relevanta. Våga misslyckas: Du uppnår enorma framgångar när du tar risker och pressar dig själv. Ett verktyg, inte ett vapen: Använd inte OKR för att bedöma någons arbetsprestationer eller bestämma deras lön. Var tålmodig: Verklig förändring tar tid och kräver mycket försök och misstag. Företag behöver cirka fyra till fem kvartalsvisa OKR-cykler för att anpassa sig till det nya systemet och ännu fler för att bli riktigt bra på det.

2. OKR:s superkraft nr 1: Fokusera och engagera dig i prioriteringar

Det första steget i målsättningen är att fråga dig själv vilka dina viktigaste ambitioner är för de kommande tre, sex eller tolv månaderna. Fokusera endast på brådskande mål som kommer att göra en verklig skillnad inom ditt företag.

När du har bestämt vad du vill uppnå är det dags att gå vidare till hur du ska göra det – dina nyckelresultat. Det är dessa mått som visar om du har uppnått dina mål. Enligt Doerr bör du inte ha fler än fem nyckelresultat (KR) per mål. Han rekommenderar att man kombinerar kvantitativa och kvalitativa KR-mått för att säkerställa en heltäckande utvärdering och förbättring.

Det är också viktigt att klargöra varför och vara transparent mot medarbetarna. De blir mer motiverade om de vet:

Vad de arbetar för

Hur dessa insatser bidrar till deras personliga utveckling och företagets tillväxt

Det enda som återstår är att bestämma när. Doerr rekommenderar högst fem fastställda mål per cykel. Med hänsyn till din organisations behov och förmåga bör du också bestämma takten. De flesta företag följer upp KR:er årligen eller kvartalsvis eller använder en hybridmodell. 📆

Använd ClickUps kalendervy för att bestämma "när" dina mål ska uppnås.

3. OKR:s superkraft nr 2: Samordna och koppla samman för teamwork

OKR bör vara transparenta. Genom att göra dem synliga för alla säkerställer du att alla är på samma sida och undviker onödigt arbete. Det är också viktigt att vara öppen för kritik – alla bör kunna ge och ta emot objektiv feedback för det gemensamma bästa.

OKR-metoden kan vara särskilt fördelaktig för företag med flera kontor och distansarbetande medarbetare. Den förenar team och främjar samarbete. 🤝

I detta avsnitt av boken diskuteras också ineffektiviteten i den traditionella kaskadmodellen för ledning. I denna top-down-modell sätter den högsta ledningen upp målen och vidarebefordrar dem till lägre nivåer i hierarkin, vars arbete uteslutande bestäms av ledningen. Denna modell är problematisk av flera viktiga skäl:

Det är tidskrävande : Det tar evigheter för beslut att nå ner i hierarkin, även om företaget inte är stort.

Det är oflexibelt: Det gör det nästan omöjligt att revidera fastställda mål när arbetet väl har påbörjats.

Det underminerar bidraget från medarbetare i frontlinjen : Dessa medarbetare har ofta en mer direkt koppling till produkten och kunderna än högre chefer.

Det förhindrar horisontellt, tvärfunktionellt samarbete : Det tillåter inte olika teams styrkor att kombineras och skapa något exceptionellt.

I vissa brådskande situationer kan det vara nödvändigt att använda en top-down-modell, men i allmänhet bör medarbetarna bidra till ungefär hälften av de fastställda OKR:erna, under ledning av sin chef.

Med ClickUps chattvy kan du kommunicera dina OKR:er till anställda och be om deras synpunkter.

4. OKR:s superkraft nr 3: Spåra för ansvarsskyldighet

En OKR-cykel består av tre faser: den inledande uppsättningen, den systematiska uppföljningen under cykelns mitt och den avslutande sammanfattningen.

Under inställningsfasen rekommenderar Doerr att man använder OKR-hanteringsprogramvara för enkelhetens skull. Med ett sådant verktyg kan man skapa, redigera, mäta och betygsätta ambitiösa OKR. Det gör informationen lättillgänglig, ökar medarbetarnas engagemang och hjälper personer med liknande intressen att komma i kontakt med varandra. Det är också tids- och kostnadseffektivt, eftersom det eliminerar behovet av onödiga statusmöten och dokumentation.

I midlife tracking-stadiet diskuterar författaren hur framsteg motiverar anställda. Enligt honom är procenttal det mest övertygande sättet att visualisera detta. Helst bör du hålla möten under kvartalet för att analysera dina OKR och upptäcka eventuella flaskhalsar. Att dela de uppsatta målen med andra i företaget kan också öka motivationen.

Uppföljning innebär en noggrann granskning efter att du har slutfört ditt OKR-arbete. Du bör använda objektiv poängsättning, självbedömning och reflektion för att få värdefulla lärdomar för framtida OKR. Om du inte uppnådde ditt mål, försök igen nästa kvartal med ett nytt riktmärke för nyckelresultat eller omvärdera behovet av det.

Skriv ner och organisera alla lärdomar du har dragit från dina tidigare OKR:er med ClickUp Docs.

5. OKR:s superkraft nr 4: Sträva efter det fantastiska

OKR motiverar oss att testa våra gränser och sträcka oss utanför vår komfortzon. Enligt boken bör företag sätta upp två typer av mål:

Åtaganden: De mål du måste uppnå inom en viss tidsram för att hålla företaget igång, till exempel anställningar och lanseringar av nya funktioner. Ambitiöst: Dessa mål, även kända som Dessa mål, även kända som stretchmål , är riskfyllda och utmanande, men har potential att driva företaget framåt genom innovation.

I samma anda myntade författaren Steven Levy uttrycket the gospel of 10x för att beskriva de djärva mål som skiljer exceptionella företag från resten. Ett sådant företag är Google, som lyckades erbjuda 100 MB e-postlagring när konkurrenterna endast erbjöd 2–4 MB. 📧

6. Kontinuerlig prestationshantering: OKR och CFR

Även om de är utbredda är årliga prestationsutvärderingar i sig ineffektiva. Istället för rena betyg bör du fokusera på processen, styrkorna och coaching.

Den optimala metoden är ett kontinuerligt prestationshanteringssystem som implementeras genom CFR, vilket står för:

Samtal: Du bör hålla regelbundna enskilda möten och låta medarbetaren leda diskussionen. Syftet med dessa möten bör vara ömsesidig Du bör hålla regelbundna enskilda möten och låta medarbetaren leda diskussionen. Syftet med dessa möten bör vara ömsesidig prestationsförbättring , och de bör utvärdera framsteg och täcka ämnen som medarbetarnas OKR, förbättringsområden, professionella mål och prestationer. Feedback: Alla anställda bör ge och ta emot feedback. På så sätt kan du lyfta fram problem, lösa dem snabbt och gå vidare tillsammans. Erkännande: Att erkänna utmärkt arbete kan vara en stor uppmuntran att fortsätta. Du bör ofta berömma anställda, inspirera kollegor att berömma varandra och vara specifik om vad du berömmer.

Ambitiösa OKR underlättar det kontinuerliga prestationshanteringssystemet genom att visa oss exakt vad vi ska diskutera och fira.

7. Främja hälsosamma värderingar

Organisationens kultur kan avgöra dess effektivitet och framgång. När ett företag främjar sunda värderingar blir det lättare att få alla att ställa sig bakom målen och fatta beslut. En sådan kultur möjliggör också självständigt arbete som kräver minimal övervakning.

För att detta ska bli verklighet måste hela organisationen ha definierade och gemensamma mål som underlättas av chefer som föregår med gott exempel. OKR kan också bidra till att skapa sammanhang och harmoni och förena alla verksamheter.

Influerande citat från Measure What Matters

Låt följande citat från Measure What Matters guida dig på din OKR-resa:

Idéer är enkla. Genomförandet är allt.

Mål är viktiga, men de förlorar sin mening om du inte agerar utifrån dem. Att sätta upp ett mål är bara det första steget. Du måste följa upp det med hårt och noggrant arbete för att uppnå konkreta framgångar.

”Dåliga företag”, skrev Andy, ”förstörs av kriser. Bra företag överlever dem. Fantastiska företag blir bättre av dem.”

Låt oss försöka illustrera detta begrepp. Vi använder kockar som exempel. Om det råder brist på ingredienser kommer en dålig kock att ge upp, en bra kock kommer att lyckas laga en ätbar rätt, medan en fantastisk kock kommer att se detta som en möjlighet att skapa något extraordinärt och sticka ut. 🧑‍🍳

Ambitiösa mål kan vara förödande om människor inte tror att de är möjliga att uppnå.

Mål ska vara utmanande och tänja på gränserna för vad som är möjligt – men inte omöjliga. Ännu viktigare är att du formulerar ambitiösa mål på ett sätt som gör dem genomförbara och väcker motivation. Annars blir de kontraproduktiva – pressen blir för hög och leder till ångest. Sätt prioriteringar noggrant och våga att slopa några av dem.

Meritokrati blomstrar i solljus.

Meritokrati är ett system där framgång och belöningar fördelas utifrån prestationer och insatser. Denna typ av system kan fungera för företag endast om det är transparent. Alla bör vara med på målsättnings- och uppföljningsprocessen för OKR och ha möjlighet att kritisera den.

Tillämpa lärdomarna från Measure What Matters med ClickUp

Använd ClickUp för att tillämpa OKR-metoden och förbereda ditt företag eller team för framgång.

Om vi tänker på OKR-systemet som en ritning för en byggnad, skulle ett projektledningsverktyg som ClickUp vara byggarbetsplatsen. Ritningen styr byggarbetet, medan byggarbetsplatsen tillhandahåller de verktyg och den yta som behövs för att slutföra det framgångsrikt. Tillsammans hjälper de till att förverkliga arkitektens vision. 🏛️

ClickUp är en intuitiv produktivitetsplattform fullspäckad med funktioner som effektiviserar din planering, resultatuppföljning, teamsamarbete och andra viktiga affärsprocesser.

Början är alltid svårast, så ClickUp har förberett över 1 000 mallar för din bekvämlighet, inklusive mallar för målsättning och OKR.

I följande avsnitt lär du dig hur du använder ClickUp för att implementera Doerrs OKR-system i din organisation:

Steg 1: Fokusera och engagera dig i prioriteringar

Använd ClickUp Goals för att definiera dina mål och nyckelresultat, dvs. mätbara mål.

Tänk på de ambitiösa mål du vill uppnå mest under nästa period och skriv ner dem med ClickUp Goals. När de ackumuleras över tid kan du organisera dem i mappar baserat på cykler eller på det sätt som passar dig bäst.

Doerr rekommenderar att man följer upp försäljnings- och intäktsmål kvartalsvis eller årligen, men det går bra att göra det oftare och sätta upp månads- eller veckomål om det fungerar bättre för ditt team eller företag. 🥅

Nästa steg är att fastställa de viktigaste resultaten, vilket du kan göra med hjälp av mål i ClickUp. Plattformen mäter målen automatiskt utifrån de kriterier du väljer:

Numeriskt Monetärt Sant/falskt

Du kan också lägga till beskrivningar för att säkerställa att dina anställda förstår resonemanget bakom OKR:erna. Om du behöver gå in på detaljer kan du överväga att använda ClickUp Docs, en rich text-redigerare med AI-funktioner.

Använd ClickUp Tasks för att konkretisera dina planer. Du kan:

Ange datum

Tilldela dem till enskilda personer

Ange prioritetsetiketter och taggar

Dela upp dem i mindre delar med deluppgifter och checklistor.

Inför uppgiftsberoenden för att främja horisontellt, tvärfunktionellt samarbete

För att granska och redigera uppgifter kan du använda någon av de många vyerna, till exempel ClickUp Board-vyn eller den klassiska listvyn. När du är klar kopplar du uppgifterna till respektive mål.

Steg 2: Samordna och koppla ihop för teamwork

Använd ClickUp Whiteboards och många andra kommunikationskanaler för att brainstorma och kommunicera med kollegor.

Enligt Measure What Matters är det viktigt att involvera medarbetarna när man skapar eller reviderar mål. Det finns många sätt att göra detta i ClickUp:

Begär och ge feedback genom att tagga personer i uppgifter eller kommentarer.

Använd ClickUps chattvy för mer djupgående och personliga diskussioner.

Skapa formulär i Form View och samla in information på ett mer standardiserat sätt.

Kasta fram några idéer och skapa visuella kartor med hjälp av ClickUp Whiteboards

Precis som OKR-systemet kan ClickUp vara mycket fördelaktigt för team som arbetar på distans. Det gör alla dina planer och allt ditt arbete synligt, synkroniserar ändringar och meddelar bidragsgivarna om dem, så att alla alltid är uppdaterade.

Steg 3: Spåra för ansvarsskyldighet

Med ClickUps automatiska framstegsspårning och dashboards kan du snabbt och enkelt utvärdera dina prestationer.

När du och ditt team slutför det arbete ni har satt upp med OKR kan ni markera era framsteg i ClickUp. Plattformen beräknar alla målpoäng åt er och uttrycker dem i procent enligt Doerrs önskemål. Ni kan se dem alla på ett ögonblick i den sammanfattande framstegsvisningen.

För en mer övergripande översikt över ditt teams eller företags prestanda i realtid, vänd dig till ClickUp Dashboards. Du har över 50 olika kort till ditt förfogande för att skapa den perfekta anpassade instrumentpanelen.

För att utvärdera och markera individuella framsteg kan du använda anpassade fält i din favoritmall för uppgiftshantering. Du kan också dela med dig av dina tankar på flera unika sätt:

I uppgiftskommentarerna

Som anteckningar

I chattvyn

Glöm inte att uppmärksamma de mest framstående medarbetarna och lyfta fram deras prestationer så att alla kan se dem! 🏅

Utnyttja kraften i OKR med ClickUp

Oavsett hur stora målen för ditt företag eller team är kan OKR-systemet göra dem hanterbara. Med noggrann planering, harmoniskt samarbete och rätt mättekniker är framgången inom räckhåll.

ClickUp kan hjälpa dig att nå dit snabbare genom att ge dig verktyg för att planera, genomföra och mäta mer effektivt.

Registrera dig på ClickUp och anslut dig till över 800 000 team som produktivt navigerar vägen till framgång! 🏃