Hur man hittar kunder till en digital marknadsföringsbyrå

Digitala marknadsföringsbyråer över hela världen står inför utmaningen att förlora kunder och stagnera på en konkurrensutsatt marknad. För de flesta av dessa byråer som tillhandahåller digitala marknadsföringstjänster är det högsta prioritet att hitta och behålla kunder.

Med rätt strategier för kundförvärv kan du attrahera och behålla de kunder du behöver för att växa och blomstra. Men innan du börjar leta efter kunder är det första steget att definiera din målgrupp eller ICP – din ideala kundprofil.

Du vill inte slösa tid och resurser på kunder som inte passar din byrå. Du vill arbeta med kunder som värdesätter din expertis och delar din vision. Det är så du skapar varaktiga och framgångsrika partnerskap för att kunna fortsätta erbjuda dina digitala marknadsföringstjänster.

I den här artikeln lär du dig hur du utvecklar en tydlig och fokuserad strategi som hjälper dig att hitta och arbeta med rätt kunder. Du får också lära dig om innovativa verktyg för din digitala marknadsföringsbyrå som hjälper dig att skapa goda kundrelationer.

Strategier för att attrahera kunder till dina digitala marknadsföringstjänster

Världen för digital marknadsföring är full av konkurrenter och buller. Hur sticker du ut och lockar kunder som verkligen uppskattar din byrås kompetens och värderingar? Hur undviker du att jaga fel prospekt som bara dränerar din energi och dina resurser?

Svaret är att ha en innovativ och effektiv strategi som skär igenom bruset och lockar dina idealkunder.

I det här avsnittet utforskar vi några beprövade taktiker för att göra just det, från att bygga upp en nischad auktoritet till att ta fram oemotståndliga erbjudanden.

1. Definiera din expertis

Med alla branscher översvämmade av konkurrerande organisationer måste varje företag vara ett varumärke. De måste hitta sin nisch och betjäna en specifik målmarknad.

Detsamma gäller för digitala marknadsföringsbyråer. De som lyckas är de som har en tydlig varumärkesidentitet, en väl definierad nischpublik och en strategisk marknadsföringsplan.

Att bygga en nisch för din digitala marknadsföringsbyrå innebär att specialisera sig på en specifik bransch, rikta sig till ett visst kundsegment eller erbjuda en specialiserad tjänst. Detta hjälper dig att sticka ut på en konkurrensutsatt marknad, bygga upp auktoritet och attrahera kunder som söker expertis inom just det området.

Här är några steg du kan ta för att bygga upp ditt varumärke som digital marknadsföringsbyrå:

Kom på ett catchigt namn och en logotyp

Registrera ditt företag och bygg upp ett kärnteam av erfarna proffs.

Definiera din byrås styrkor, kompetenser och expertisområden för att skapa ett unikt försäljningsargument som skiljer dig från andra.

Undersök branscher/kunder med tillväxtpotential, nya trender eller specifika behov som stämmer överens med din expertis.

Välj en nisch, överväg att fokusera på en specifik bransch (t.ex. hälso- och sjukvård, e-handel, fastigheter), målgrupp (t.ex. nystartade företag, småföretag) eller typ av tjänst (t.ex. innehållsmarknadsföring, hantering av sociala medier).

Anpassa dina marknadsföringsstrategier och programvara för att möta de unika behoven och utmaningarna inom din valda nisch.

Det är mycket att tänka på. Och när kunderna väl börjar strömma in behöver du en intelligent lösning för att hålla dina arbetsflöden och affärsprocesser fria från störningar.

Få ett försprång med verktyg som är skräddarsydda för marknadsföringsbyråer. Prova ClickUps programvara för marknadsföringsprojektledning för att skaffa, behålla och samarbeta med dina kunder på ett och samma ställe.

Upptäck ClickUp för marknadsföringsteam Brainstorma, planera och genomför ditt teams marknadsföringsprogram med ClickUps programvara för marknadsföringsprojektledning.

ClickUp hjälper dig att:

Organisera dina marknadsföringsuppgifter, kampanjer och program i en flexibel och anpassningsbar arbetsyta.

Samarbeta med ditt team och dina intressenter med hjälp av uppgifter, dokument, whiteboards och chatt – allt på en och samma plattform.

Anpassa dina mål och följ dina framsteg med hjälp av instrumentpaneler, rapporter och mål.

Automatisera dina arbetsflöden och effektivisera dina processer med inbyggd automatisering, formulär och uppgiftsmallar.

Integrera med dina befintliga verktyg och plattformar med inbyggda och tredjepartsintegrationer.

2. Bygg upp en stark närvaro på sociala medier för att nå ut till potentiella kunder

För digitala marknadsföringsbyråer handlar en stark närvaro på sociala medier mindre om fåfänga och mer om att visa sin expertis och attrahera de ideala kunderna.

Dina sociala medieplattformar är ditt levande portfolio, där du delar branschinsikter, deltar i meningsfulla konversationer och visar dina skapelser i praktiken.

Tänk på det som din egen kuraterade digitala skyltfönster, där du välkomnar potentiella kunder att bevittna din passion, kreativitet och framgångshistorier.

Att bygga upp en solid närvaro online kräver dock mer än bara att publicera innehåll. Det kräver äkthet: dela med dig av dina framgångar och utmaningar, ge värdefulla tips och engagera dig aktivt med din publik.

Kom ihåg att sociala medier inte är en enkelriktad kommunikationskanal. Det är en tvåvägskommunikation, och att bygga äkta relationer är nyckeln till att frigöra dess sanna potential för kundförvärv.

ClickUps avancerade mall för sociala medier är en omfattande och anpassningsbar lösning för att hantera din närvaro på sociala medier.

Ladda ner denna mall Använd ClickUps mall för avancerade sociala medier för att lagra alla länkar, bilder, utkast och idéer för ditt sociala innehåll på ett och samma ställe.

Använd mallen för att

Planera och organisera ditt innehåll baserat på plattform, publiceringsstatus och mer.

Visualisera och prioritera dina inlägg, partnerskap, inspiration och insikter.

Planera och schemalägg dina inlägg i takt med att nya trender utvecklas.

Få tillgång till och uppdatera dina sociala medieplattformar i realtid

3. Njut av storytelling: det mest effektiva sättet att nå ut till kunderna

Fakta talar, men berättelser säljer.

För att bygga upp en tydlig närvaro på den konkurrensutsatta marknaden för digitala marknadsföringsbyråer krävs mer än bara en snygg webbplats och smarta marknadsföringsförslag. Storytelling är den hemliga ingrediensen som skapar kontakter och väcker starka känslor hos potentiella kunder.

Genom att väva in känslor i din byrås berättelse kan du ta fasta på kundernas önskemål, förhoppningar och utmaningar och skapa meningsfulla relationer som går utöver funktioner och prispunkter.

Äkthet är det som skiljer sig från mängden. Genom att dela med dig av din historia, dina utmaningar och framgångar kan du skapa en känsla av delad erfarenhet, vilket gör att kunderna känner sig förstådda och litar på din förmåga att förstå deras behov.

Unbounce Agency har till exempel en blogg fylld med relaterbara anekdoter och humoristiska berättelser som visar deras lättsamma kultur och expertis inom landningssidor.

Dagens mest kunniga byråer utnyttjar AI och andra verktyg för att få en fördel i kundförvärv.

Byråer förlitar sig ofta på kraftfulla AI-verktyg som ClickUp Brain för att snabbare skapa övertygande fallstudier, skapa anpassade mallar för sina arbetsflöden, generera kreativa briefs, brainstorma idéer, hitta nya innehållsvinklar eller hantera produktlanseringar från start till mål.

Upptäck ClickUp Brain Använd ClickUp Brain för att skriva briefs, skicka offerter, ta fram strategier för kundförvärv, utarbeta presentationer och mycket mer för dina marknadsföringsteam.

Men AI och verktyg är inga magiska lösningar! De fungerar bäst när de kombineras med mänsklig expertis och strategisk planering.

Genom att integrera AI och andra verktyg i din kundförvärvsprocess kan du attrahera, engagera och konvertera potentiella kunder på ett mer effektivt sätt och därmed skapa en konkurrensfördel inom digital marknadsföring.

Öka ditt marknadsföringsteams produktivitet ännu mer genom att använda ClickUp Integrations, som kopplar ClickUp direkt till över 200 populära marknadsföringsverktyg som Hubspot, G Suite, Calendly, Miro och många fler.

Upptäck ClickUp-integrationer Integrera enkelt med dina favoritmarknadsföringsappar med ClickUps integrationer.

5. Utnyttja populära sociala medieplattformar

Sociala medier är inte bara till för att lägga upp roliga kattvideor, utan är ett kraftfullt verktyg för digitala marknadsföringsbyråer att attrahera och skaffa kunder. Varje plattform har sina unika styrkor, så anpassa din strategi för att få ut mesta möjliga av den:

LinkedIn

Visa upp din expertis: Dela branschinsikter, fallstudier och framgångshistorier för att etablera dig som en ledande opinionsbildare.

Rikta dig mot beslutsfattare: Gå med i relevanta grupper och delta i diskussioner för att komma i direkt kontakt med potentiella kunder.

Marknadsför tjänster: Använd riktade annonser och organiska inlägg för att lyfta fram dina erbjudanden och attrahera kvalificerade leads.

Instagram

Visuellt slagkraftigt innehåll: Visa upp dina designfärdigheter, kunduppdrag och byråns kultur genom engagerande grafik, berättelser och filmklipp.

Anordna engagerande tävlingar och utlottningar: Skapa spänning och locka potentiella kunder samtidigt som du visar upp dina tjänster.

Sprid ut relevanta hashtags: Öka synligheten genom att använda branschspecifika och trendiga hashtags i ditt innehåll.

Facebook

Skapa en stark företagssida: Inkludera tydlig information om dina tjänster, målgrupp och unika försäljningsargument.

Gå med i branschgrupper och communityn: Delta i diskussioner, svara på frågor och erbjud värdefulla insikter för att bygga upp stödjande communityn.

Twitter/X

Tweets om tankeledarskap: Dela branschnyheter, insikter och tips för att positionera dig som en auktoritet.

Genomför Twitter-omröstningar och undersökningar: Samla in värdefull information från din målgrupp och visa att du har empati och förstår deras behov.

Använd ClickUps mall för sociala medier-marknadsföringsplan för digitala marknadsföringsbyråer för att hantera dina uppgifter effektivt och förbättra produktiviteten genom sociala medier.

Spåra framstegen för dina marknadsföringsuppgifter på sociala medier med anpassade statusar som Att göra, Pågår och Slutfört.

Håll din innehållsplan organiserad och lättillgänglig med fem anpassade fält , såsom social medieplattform, innehållsförlopp, designerredaktör, månad och copywriter.

Växla mellan åtta olika vyer, inklusive kalendervy för att planera och schemalägga dina inlägg på sociala medier, listvy för att se alla uppgifter på ett ögonblick och tavelvy för att visualisera dina kampanjer på sociala medier i en tavla i Kanban-stil.

Ladda ner denna mall Skapa en solid plan för sociala medier för din digitala marknadsföringsbyrå med ClickUps mall för sociala medier för digitala marknadsföringsbyråer.

ClickUp erbjuder även andra mallar för marknadsföringsplaner som underlättar din kundanskaffning.

6. Skapa en professionell webbplats

Föreställ dig att försöka sälja marknadsföringstjänster utan en webbplats – inte särskilt övertygande, eller hur?

Det är det första intrycket du skapar, portföljen som visar dina färdigheter och plattformen där du konverterar besökare till kunder. Genom strategiskt innehåll, fallstudier och kundreferenser visar din webbplats din byrås kapacitet och resultat, och tar itu med potentiella kunders specifika behov och problem.

Dessutom förbättrar en optimerad webbplats din synlighet online, vilket gör det lättare för potentiella kunder att hitta dig via sökmotorer, vilket i slutändan leder till fler kundförvärv.

Du kan använda ClickUps mall för webbdesignprojekt för att organisera dina uppgifter för ditt webbplatsprojekt. Mallen kan hjälpa dig att bygga en professionell och imponerande webbplats utan att behöva börja från scratch.

Ladda ner denna mall Skapa din webbplats utan krångel med ClickUps mall för webbdesignprojekt.

7. Blogga om marknadsföring och din branschnisch

Som digital marknadsföringsbyrå är bloggande om marknadsföring ett utmärkt sätt att visa upp din expertis och auktoritet inom området och demonstrera hur du kan hjälpa potentiella kunder att uppnå sina marknadsföringsmål.

Genom att använda sociala medier, e-postmarknadsföring och andra kanaler kan du driva trafik till din blogg och maximera dess räckvidd. Detta kan generera organiska leads till din webbplats och öka din synlighet och ranking på sökmotorer.

Ett konsekvent bloggschema kan bygga förtroende och relationer med din publik och lära dem om fördelarna och bästa praxis inom digital marknadsföring. Detta hjälper dig att positionera din byrå som en expert och en pålitlig kundpartner.

Proffstips: Använd strategiska CTA:er i dina blogginlägg för att guida läsarna till kontaktformulär, konsultationer eller gratisresurser och starta försäljningstratten!

ClickUp Docs är ett kraftfullt och flexibelt dokumentationsverktyg för att skapa och hantera ditt blogginnehåll.

Organisera, samarbeta, skriv, redigera, tilldela uppgifter, kommentera och mycket mer med ClickUp Docs.

ClickUp Docs kan hjälpa dig.

Planera och organisera dina blogginlägg utifrån ämnen, publiceringsstatus och mer.

Visualisera och prioritera dina blogginlägg, idéer, inspiration och insikter.

Skriv och redigera dina blogginlägg med avancerade formaterings- och stilalternativ.

Publicera och uppdatera dina blogginlägg på dina onlineplattformar i realtid.

8. Skapa leadmagneter

Leadmagneter är oemotståndliga erbjudanden som lockar potentiella kunder (leads) i utbyte mot deras kontaktuppgifter, vanligtvis en e-postadress.

Tänk på dem som värdefulla gratiserbjudanden, såsom e-böcker, guider, checklistor eller webbseminarier, som lockar människor att lära sig mer om din byrå och dess tjänster.

Genom att erbjuda värdefullt och informativt innehåll etablerar du dig som en pålitlig expert i deras ögon, vilket gör det mer troligt att de överväger din byrå.

När du väl har deras kontaktuppgifter kan du vårda potentiella kunder med riktade e-postkampanjer.

ClickUps mall för marknadsföringsåtgärdsplan kan vara till stor hjälp när du planerar och genomför dina marknadsföringskampanjer. Använd den för att skapa och hantera effektiva leadmagneter som visar upp din expertis och lockar dina idealkunder.

Ladda ner denna mall Få den struktur, synlighet och de samarbetsverktyg du behöver för att skapa marknadsföringsplaner med ClickUp Marketing Action Plan Template.

9. Använd Google Ads och Pay-Per-Click för att generera leads

Om du vill hitta nya kunder snabbt och har budgeten för att stödja den nödvändiga investeringen kan Google Ads vara ditt självklara verktyg för att generera leads.

Det är en framstående plattform för betalning per klick (PPC) där du kan lägga bud på annonser för att nå ut till din målgrupp.

Gör en grundlig sökordsanalys för att hitta relevanta och konverteringsstarka sökord som är relaterade till dina tjänster. Skriv sedan övertygande annonstexter och designa iögonfallande annonser för att fånga uppmärksamheten. Att sätta upp specifika geografiska och demografiska mål hjälper dig också att nå rätt målgrupp.

Genom att använda annonstillägg och infoga en tydlig uppmaning till handling kan du förbättra klickfrekvensen. Regelbunden övervakning och optimering av kampanjer baserat på resultatdata hjälper dig att maximera avkastningen på investeringen.

Kom ihåg att PPC kräver strategisk planering och budgethantering, men om det görs på rätt sätt kan det vara ett kostnadseffektivt sätt att attrahera kvalificerade kunder som behöver din expertis.

ClickUps mall för annonsering på sociala medier är det anpassningsbara verktyg du behöver för att planera och hantera dina annonser på sociala medier.

Ladda ner denna mall Håll koll på reklampipeline och dina kunder med ClickUps mall för reklam på sociala medier.

10. Använd effektiva strategier för innehållsmarknadsföring

Innehållsmarknadsföringsstrategier är långsiktiga projektledningsplaner för att skapa och dela värdefullt, konsekvent innehåll som lockar och engagerar en specifik målgrupp och i slutändan får dem att vidta lönsamma åtgärder.

Här är några tips som hjälper dig att lyckas med innehållsmarknadsföring:

Identifiera relevanta sökord som din målgrupp söker efter för att säkerställa att ditt innehåll rankas högt i sökresultaten.

Välj plattformar där din målgrupp tillbringar tid, till exempel sociala medier, branschforum eller nyhetsbrev via e-post.

Skapa målinriktade landningssidor som är optimerade för konverteringar och säkerställer en smidig process för att fånga upp leads.

Utveckla drip-e-postkampanjer och personlig marknadsföring för att vårda leads och guida dem mot att bli kunder.

Du kan välja en kombination av strategier för att attrahera och förvärva dina drömkunder. Men det är inte allt som krävs för att få ditt företag att växa.

Strategier för att behålla kunder för digitala marknadsföringsbyråer

Tänk dig en läckande hink: att attrahera nya kunder är som att hälla vatten i den, men utan strategier för att behålla leads rinner vattnet direkt ut igen. Att behålla kunder är lika viktigt som att få in nya!

Det är billigare att behålla befintliga kunder än att skaffa nya – det bygger förtroende och lojalitet, stimulerar återkommande affärer och ger dig värdefulla insikter som du kan använda för att förbättra dina tjänster.

Det handlar inte bara om att göra mindre justeringar, utan om att bygga upp en sund bas av nöjda kunder som bidrar till din byrås långsiktiga framgång.

ClickUps CRM-verktyg kan hjälpa dig att hålla kontakten och behålla dina kunder genom att erbjuda en omfattande och anpassningsbar lösning för kundrelationshantering.

Öka kundtillväxten och kundnöjdheten med ClickUp CRM-verktyget.

ClickUp CRM kan hjälpa dig.

Lagra och organisera din kundinformation, såsom kontaktuppgifter, preferenser och historik.

Spåra och hantera dina kundinteraktioner, såsom samtal, e-post, möten och feedback.

Analysera och optimera kundnöjdhet, kundbehållning och lojalitet med hjälp av avancerade analyser och rapporter.

Hitta kundprospekt för din digitala marknadsföringsbyrå

Att hitta kunder behöver inte vara ett mysterium! Du kan använda sociala medier, innehållsmarknadsföring och andra strategier för att utforska din nisch, skapa personliga budskap och visa upp din expertis genom fallstudier och tankeledarskap.

Du kan också bygga relationer, vårda leads med värdefullt innehåll och utnyttja AI för datadriven personalisering.

Kundförvärv är inte en engångsföreteelse: det är en kontinuerlig process som kräver ständig inlärning och anpassning.

Förutom rätt strategi behöver du rätt verktyg för att din marknadsföringsbyrå ska kunna hitta nya kunder och hålla dem nöjda. Registrera dig på ClickUp och bli ett kraftpaket som alla varumärken vill samarbeta med!

Vanliga frågor

1. Hur får digitala marknadsföringsbyråer kunder?

Digitala marknadsföringsbyråer lockar kunder genom en mångsidig strategi. De visar upp sin expertis genom innehållsmarknadsföring, fallstudier och tankeledarskap. Närvaro i sociala medier och riktad reklam lockar potentiella kunder, medan leadmagneter väcker deras intresse. Samarbeten, influencer-marknadsföring och community-byggande skapar djupare relationer. Datadriven personalisering och nischspecialisering ökar effektiviteten. I slutändan handlar kundförvärv om att bygga förtroende, visa värde och främja långsiktiga partnerskap.

2. Hur hittar jag min första kund för digital marknadsföring?

För att hitta din första digitala marknadsföringsklient krävs en kombination av proaktivt utåtriktat arbete och att du visar upp dina färdigheter. Nätverka inom din nisch, erbjud gratis konsultationer för att bygga förtroende och utnyttja plattformar som Upwork eller Fiverr för att komma igång. Skapa ett starkt portfolio med fallstudier eller webbplatsprojekt. Dela värdefullt innehåll online för att visa din expertis och attrahera organiska leads.

Underskatta inte kraften i kallmail eller personlig kontakt med företag du beundrar. Kom ihåg att det är ett maraton, inte ett sprintlopp – var uthållig, lär dig av varje interaktion och förfina din strategi för att nå framgång.

3. Var kan jag hitta kunder till min byrå?

Den digitala världen är din lekplats när det gäller att hitta kunder till din byrå! Dyk in i branschspecifika online-communityn, forum och sociala medier där potentiella kunder samlas och visa upp din expertis genom insiktsfulla kommentarer och hjälpsamma bidrag.

Var inte blyg för att nätverka och delta i relevanta branschevenemang, inleda samtal och bygga kontakter som kan utvecklas till fruktbara partnerskap.