Förenkla dina uppgifter med dessa 12 alternativ till Wunderlist 2025

När Wunderlist lades ner lämnade det ett tomrum som många uppgiftshanteringsappar har försökt fylla, men ofta misslyckats med. Kanske är din nuvarande app klumpig, skapar inte återkommande uppgifter på ett bra sätt eller gör samarbetet till en plåga.

Du letar inte bara efter en att göra-lista. Du vill ha något som är lika intuitivt som Wunderlist men mer kraftfullt. Något som fungerar både för enskilda uppgifter och delade projekt.

Det är precis vad den här guiden erbjuder.

Vi har samlat de bästa alternativen till Wunderlist som går utöver grundläggande checklistor. Oavsett om du hanterar din egen vardag eller leder ett team kommer det här inlägget att hjälpa dig att hitta rätt verktyg – komplett med tydliga fördelar, nackdelar, priser och utmärkande funktioner för varje alternativ.

Låt oss hitta ditt nästa favoritverktyg för uppgiftshantering.

De bästa alternativen till Wunderlist i korthet

Verktyg Viktiga funktioner Bäst för Priser* ClickUp – AI-driven uppgiftskapande och prioritering – Deluppgifter, påminnelser, tidsspårning – Dokument, chatt, automatisering och instrumentpaneler – Över 1000 integrationer Bäst för individer, små team och företag som behöver AI-driven, anpassningsbar uppgifts- och projektledning. Gratis plan tillgänglig; anpassade priser för företag Todoist – Inmatning med naturligt språk – Anpassade filter och vyer – Karma-gamification-system – Synkronisering med Google Kalender Bäst för privatpersoner och frilansare som söker en minimalistisk, flexibel app för att-göra-listor med kraftfulla integrationer. Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 5 $/månad. TickTick – Inbyggd Pomodoro-timer – Vanespårning med streaks – Röstinmatning och smarta listor Bäst för privatpersoner och användare som vill öka sin personliga produktivitet och som söker integrerade funktioner för tidshantering och vanebildning. Gratisplan tillgänglig; Premium för 35,99 $/år Any. do – Platsbaserade påminnelser – WhatsApp-integration – Smarta inköpslistor – Fokusläge Bäst för privatpersoner och familjer som behöver plattformsoberoende daglig planering med smarta påminnelser och verkliga uppgiftsutlösare. Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 7,99 $/månad. Microsoft To Do – Synkronisering av Outlook-uppgifter – Intelligenta förslag i ”Min dag” – Delade listor och deluppgifter – Inmatning med naturligt språk Bäst för privatpersoner och Microsoft 365-användare som vill ha enkel, synkroniserad uppgiftshantering mellan olika enheter. Gratis med Microsoft-konto Google Tasks – Sidopanel i Gmail, Kalender, Drive – Dra och släpp från e-post – Deluppgifter och förfallodatum Bäst för privatpersoner och Google Workspace-användare som vill ha lätta att göra-listor som finns i Google-appar. Gratis med Google-konto Notion – Uppgifter + dokument + databaser – Anpassade arbetsflöden och vyer – Inbyggd samarbetsfunktion – Mallar för allt Bäst för frilansare, små team och nystartade företag som behöver en flexibel allt-i-ett-arbetsyta för uppgifter, dokument och kunskap. Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 12 $/månad/användare Quire – 15 nivåer av kapslade uppgifter – List-, tavla-, kalender- och tidslinjevyer – Offlineåtkomst – Dra-och-släpp-gränssnitt Bäst för små till medelstora team som hanterar komplexa, flerstegsprojekt som kräver detaljerade uppgiftsfördelningar. Gratis plan tillgänglig; Betalda planer börjar på 10,95 $/månad/användare; Anpassade priser för företag Zenkit To Do – Importverktyg för Wunderlist – Smarta listor, påminnelser, deluppgifter – Vänligt gränssnitt med synkronisering mellan enheter – Integreras med Zenkit Suite Bäst för privatpersoner och små team som vill ha ett nostalgiskt gränssnitt som liknar Wunderlist med extra funktioner. Gratis plan tillgänglig; Betalda planer från 4 $/månad/användare; Anpassade priser för företag GQueues – Djup synkronisering med Google Kalender – Hierarkisk struktur med taggar – Smarta aviseringar – Kortkommandon Bäst för privatpersoner, småföretag och Google Workspace-team som behöver strukturerad uppgiftshantering med kraftfull kalendersynkronisering. Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 3,75 $/månad. TimeCamp Planner – Uppgiftstavlor + Slack-liknande chatt – Konvertering av chatt till uppgift – Inbyggd tidsspårning – Videosamtal med ett klick Bäst för små team och nystartade företag som vill ha visuella uppgiftstavlor med realtidssamarbete och inbyggd chatt. Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 3,99 $/månad/användare. OmniFocus – Anpassade vyer (perspektiv) – Prognosläge för kalender + uppgifter – Skjut upp datum och upprepa cykler – End-to-end-kryptering Bäst för enskilda Apple-användare och produktivitetsentusiaster som använder GTD-metoden (Getting Things Done). Betald app: Engångskostnad från 74,99 $ eller webbprenumeration från 4,99 $/månad

Vad ska du leta efter i ett alternativ till Wunderlist?

Alla appar för att-göra-listor passar inte alla arbetsstilar. Här är de funktioner du måste leta efter när du väljer en ersättning för Wunderlist som passar dig:

Återkommande uppgifter: Automatisera repetitiva arbetsuppgifter som dagliga rutiner, veckorapporter eller månatliga avstämningar – Wunderlist klarar detta galant, och det borde även din nästa uppgiftshanteringsprogramvara göra.

Synkronisering mellan enheter: Du behöver uppdateringar i realtid på datorn, mobilen och webbläsaren så att inget faller mellan stolarna, oavsett var du arbetar.

Samarbetsfunktioner: Stöd för att tilldela uppgifter, lägga till kommentarer, dela listor och tagga teammedlemmar gör det enkelt att hantera delade arbetsbelastningar.

Enkel men anpassningsbar användargränssnitt: De bästa verktygen har en bra balans – de är överskådliga och lätta att använda, men tillräckligt flexibla för att passa ditt arbetsflöde.

Smarta påminnelser och aviseringar: En bra app påminner dig innan uppgifterna glöms bort, inte efteråt. Bonuspoäng för plats- eller prioritetsbaserade aviseringar.

Integrationer och automatisering: Leta efter en app för uppgiftshantering som kan kopplas till din kalender, e-post och dina favoritappar för produktivitet – eller ännu bättre, som låter dig automatisera återkommande arbetsflöden.

Offlineåtkomst: Ibland arbetar du på ett flygplan eller utan Wi-Fi. Offlinefunktionalitet säkerställer att din produktivitet inte är beroende av internet.

Med denna checklista är du på god väg att hitta rätt alternativ till Wunderlist – ett som låter dig snabbt bocka av dina uppgifter!

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produktens verkliga värde.

De 10 bästa alternativen till Wunderlist för effektiv uppgiftshantering

Och nu, läs vidare för att ta del av de bästa alternativen och konkurrenterna till Wunderlist:

1. ClickUp (Bäst för AI-drivna uppgifter, projekt och teamsamarbete på en och samma plattform)

Börja hantera uppgifter i ClickUp Hantera dina uppgifter med prioriteringar, ansvariga, deadlines, statusuppdateringar, beroenden och mycket mer direkt i ClickUp Tasks.

Vill du samla uppgiftshantering, projektkoordinering och teamsamarbete på en och samma plattform? ClickUp, appen som klarar allt för arbetet, gör just det och eliminerar behovet av att jonglera med flera verktyg för att hantera dina uppgifter, dokument, kunskap och kommunikation.

Appens kärna är ClickUp Tasks. De är mycket anpassningsbara och låter dig dela upp stora projekt i hanterbara delar – var och en med sina egna ansvariga, prioritetsnivåer och förfallodatum. Du kan också spåra tiden för varje uppgift separat – antingen live via ClickUps Global Time Tracker eller genom att mata in tidsposter manuellt för att se vad som tar upp mest av din dag, vecka eller månad.

Samla alla uppgifter på ett ställe med ClickUp Custom Fields

Om du vill följa fler detaljer och framstegsstatus på ett överskådligt sätt kan du använda ClickUps anpassade fält och anpassade uppgiftsstatusar. Diskutera uppdateringar av uppgifter i trådade kommentarer direkt i uppgiften eller växla till ClickUp Chat, som enkelt kopplar samman dina uppgifter och konversationer, så att du kan omvandla meddelanden till åtgärdspunkter med ett enda klick.

Samla konversationer och uppgifter i ClickUp Chat

ClickUp Task Checklists hjälper dig att isolera detaljerade deluppgifter och att göra-listor inom varje uppgift. Varje objekt är antingen gjort eller inte gjort, vilket förenklar hur du spårar uppgiftens framsteg i realtid.

💡 Proffstips: Du kan generera deluppgifter automatiskt från uppgiftsbeskrivningar i ClickUp med hjälp av ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent! Skapa, redigera och ta bort deluppgifter direkt via ClickUp Brain

AI-fält i ClickUp fyller automatiskt dina uppgifter med lämpligt innehåll – som datapunkter, sammanfattningar, översättningar eller åtgärdspunkter – direkt i dina uppgifter. Använd AI Assign och AI Prioritize för att automatiskt sortera och delegera uppgifter till rätt person i ditt team.

Fler automatiseringar är möjliga med ClickUp Automations, som använder enkla när-då-triggers och åtgärder för att hjälpa dig att utföra repetitiva arbetsflöden självständigt. När du skapar automatiseringar med ClickUp Brain accepterar det till och med naturliga språkprompter som "meddela teamet när högprioriterade uppgifter är försenade" och omvandlar vardagligt språk till sofistikerade arbetsflödes-triggers.

Skapa enkla automatiseringar med hjälp av naturliga språkinstruktioner i ClickUp Brain.

ClickUp Brain kan också på ett intelligent sätt föreslå prioriteringar för uppgifter, deadlines och till och med beräknade slutförandetider baserat på dina inmatningar och historiska data, medan ClickUps AI-drivna kalender optimerar schemaläggningen genom att analysera dina arbetsbelastningsmönster och föreslå optimala tidsluckor för möten och uppgifter som kräver hög koncentration.

Optimera din schemaläggning med AI-förslag för att prioritera uppgifter via ClickUp Brain.

ClickUps påminnelsesystem ser till att ingenting faller mellan stolarna, med tidsbegränsade och återkommande aviseringar, medan ClickUp Docs ansluter direkt till uppgifter, så att du kan bädda in åtgärdspunkter, tilldela ansvar och spåra framsteg utan att byta kontext från din projektdokumentation.

För team som söker strukturerad produktivitet erbjuder Simple To-Dos Template från ClickUp ett färdigt ramverk för att organisera dagliga uppgifter, veckomål och projektmilstolpar med inbyggda funktioner för framstegsspårning och teamsamarbete.

ClickUps bästa funktioner

Autopilot Agents : Använd : Använd AI-driven automatisering av arbetsflöden för att hantera rutinarbete som att skicka statusuppdateringar och rapporter, svara på repetitiva frågor i chatten och mycket mer utan manuella ingrepp.

Anpassade vyer och instrumentpaneler : Omvandla dina uppgiftsdata till list-, tavel-, Gantt-, kalender- och tidslinjevyer med personliga : Omvandla dina uppgiftsdata till list-, tavel-, Gantt-, kalender- och tidslinjevyer med personliga ClickUp-instrumentpanelskort som spårar KPI:er, arbetsbelastningsfördelning och projektframsteg.

Avancerade uppgiftsberoenden : Gå bortom grundläggande funktioner för uppgiftshantering. Länka relaterade uppgifter med blockerande relationer, utlösa automatiska statusändringar och visualisera kritisk väg-analys för att förhindra flaskhalsar.

Tidrapportering : Använd den inbyggda funktionen : Använd den inbyggda funktionen Project Time Tracking i ClickUp på alla enheter med detaljerade produktivitetsrapporter, beräkning av fakturerbara timmar och analys av teamets prestanda.

Plattformsoberoende integrationshub: Utnyttja inbyggda anslutningar till över 1000 appar, inklusive Slack, Google Workspace, Microsoft Teams och Zoom, samt API-åtkomst för anpassade integrationer.

Begränsningar för ClickUp

Den omfattande funktionsuppsättningen kan kännas överväldigande för användare som söker en enkel uppgiftshanterare, och det krävs tid för att konfigurera och optimera arbetsflöden.

Mobilappens prestanda ligger ibland efter desktop-funktionaliteten, särskilt när det gäller komplexa projektvyer och bulkbearbetning av uppgifter.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En G2-användare delar med sig av sin positiva feedback:

ClickUp centraliserar vår projekt- och uppgiftshantering i en enda anpassningsbar plattform, vilket eliminerar behovet av att jonglera med flera appar. Det gör det möjligt för team att samarbeta i realtid, följa framstegen visuellt och hålla sig uppdaterade om deadlines genom påminnelser, automatiseringar och aviseringar.

ClickUp centraliserar vår projekt- och uppgiftshantering i en enda anpassningsbar plattform, vilket eliminerar behovet av att jonglera med flera appar. Det gör det möjligt för team att samarbeta i realtid, följa framstegen visuellt och hålla sig uppdaterade om deadlines genom påminnelser, automatiseringar och aviseringar.

📚 Läs också: Gratis mallar för uppgiftslistor i Excel och ClickUp

2. Todoist (Bäst för minimalistisk uppgiftshantering med kraftfulla integrationer)

via Todoist

Todoists genomtänkta gränssnitt har en perfekt balans mellan enkelhet och funktionalitet, vilket gör det tillgängligt för nybörjare som hanterar uppgifter, men ändå tillräckligt kraftfullt för produktivitetsentusiaster.

Det som utmärker Todoist är dess naturliga språkbearbetning – skriv bara ”skicka rapport varje måndag kl. 9” så schemalägger appen automatiskt uppgifter med rätt parametrar. Denna intelligenta analys sparar mycket tid när du lägger till flera uppgifter.

Todoists bästa funktioner

Gör produktiviteten mer lekfull med Karma-systemet som belönar poäng, streaks och visualiseringar av slutförda uppgifter för att upprätthålla motivationen.

Filtrera uppgifter med anpassade vyer baserade på prioritet, etiketter, förfallodatum och ansvariga för personlig arbetsflödeshantering.

Håll alla deadlines synliga i din favoritkalenderapp via tvåvägssynkronisering med Google Kalender.

Få förslag på optimala datum för uppskjutna uppgifter baserat på din arbetsbelastning och dina vanor.

Todoists begränsningar

Den kostnadsfria planen begränsar antalet aktiva projekt och medarbetare, vilket kan vara begränsande för teammiljöer.

Saknar inbyggd funktion för tidrapportering, vilket kräver integration med tredjepartsprogram för tidshantering.

Todoist-priser

Gratis

Pro : 5 $/månad

Företag: 8 $/månad

Todoist-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Todoist?

En Capterra-användare delar med sig:

Jag använder den för att spåra statusen för dagliga uppgifter och samarbeta med kollegor om delade uppgifter. Den fungerar också som en personlig anteckningsbok som jag kan fästa på mitt skrivbordsgränssnitt och ställa in prioritering av uppgifter för brådskande uppgifter.

Jag använder det för att spåra dagliga uppgiftsstatusar och samarbeta med kollegor för delade uppgifter. Det fungerar också som en personlig anteckningsbok som jag kan fästa på mitt skrivbordsgränssnitt och ställa in uppgiftsprioritering för brådskande uppgifter.

📚 Läs också: Hur man använder AI för vardagliga uppgifter

3. TickTick (Bäst för vanespårning och Pomodoro-tidshantering)

via TickTick

Till skillnad från många Wubderlist-alternativ som uteslutande fokuserar på att-göra-listor, integrerar TickTick vanebildning tillsammans med dagliga uppgifter, vilket gör att du kan bygga upp konsekventa rutiner samtidigt som du hanterar engångsuppgifter.

Den inbyggda Pomodoro-timern integreras sömlöst med uppgifterna för att hjälpa dig att behålla fokus och spåra tiden du lägger på specifika aktiviteter. Kalendervyn erbjuder flera perspektiv (dagligen, veckovis, månadsvis) med färgkodade uppgifter för omedelbar visuell organisation.

TickTicks plattformsoberoende kompatibilitet säkerställer att ditt produktivitetssystem förblir konsekvent på alla enheter, med inbyggda appar för mobiler, datorer och webben som har samma funktioner.

TickTicks bästa funktioner

Håll fokus och mät produktiviteten för olika typer av uppgifter med den inbyggda Pomodoro-timern, med statistikspårning.

Skapa och upprätthåll dagliga rutiner med streaks

Skapa uppgifter handsfree med automatisk tal-till-text-konvertering på mobila enheter

Organisera automatiskt uppgifter baserat på anpassade filter för prioritet, datum, taggar eller andra parametrar med hjälp av smarta listor.

Begränsningar för TickTick

Kalendersynkronisering är enkelriktad i gratisversionen (TickTick kan se kalenderhändelser men inte exportera uppgifter till kalendern).

Avancerade funktioner som anpassade smarta listor kräver en inlärningskurva för att behärska dem fullt ut.

Priser för TickTick

Gratis

Premium: 35,99 $/år

TickTick-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 120 recensioner)

Vad säger verkliga användare om TickTick?

En G2-recensent säger:

Jag gillar verkligen möjligheten att skapa listor, organisera uppgifter med hjälp av taggar och prioriteringar, integration med kalendrar, påminnelser och andra användbara funktioner.

Jag gillar verkligen möjligheten att skapa listor, organisera uppgifter med hjälp av taggar och prioriteringar, integration med kalendrar, påminnelser och andra användbara funktioner.

4. Any. do (Bäst för platsbaserade påminnelser och daglig planering)

Any. do är en utmärkt app för att-göra-listor om du behöver smidig planering i både privata och professionella sammanhang. Funktionen ”Moments” främjar medveten daglig planering genom att presentera en morgonöversikt över kommande uppgifter, vilket minskar det vanliga problemet med uppgifter som ligger och väntar på att bli gjorda på att-göra-listor.

Dess platsbaserade påminnelser kan förändra hur du interagerar med uppgifter i den fysiska världen – du kan till exempel automatiskt få en påminnelse om att handla matvaror när du passerar din lokala butik eller förbereda dokument när du anländer till kontoret.

Any. do bästa funktioner

Använd WhatsApp-integrationen för att skapa och hantera uppgifter direkt via chatten, perfekt för team som redan använder meddelandeplattformen.

Kategorisera automatiskt artiklar efter avdelning och hämta tidigare köp för snabbare listskapande med den smarta inköpslista-funktionen.

Prova fokusläget för att tillfälligt filtrera bort icke-brådskande uppgifter och koncentrera dig på omedelbara prioriteringar.

Any. do begränsningar

Mobilappen erbjuder fler funktioner än webbversionen, vilket skapar inkonsekvens när man växlar mellan plattformar.

Uppgiftsberoenden (uppgifter som måste utföras i en viss ordning) finns inte i någon version.

Any. do-priser

Personligt: Gratis

Premium: 7,99 $/månad

Teams: 7,99 $/medlem/månad

Familj: 9,99 $/månad (fyra medlemmar)

Any. do betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 190 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 230 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Any.do?

En användare som svär vid sin att göra-lista delar med sig på TrustRadius:

Any. do är en fantastisk app som hjälper mig att organisera de saker som ger mig pengar – både långsiktiga och kortsiktiga projekt, dagliga uppgifter samt årliga mål och projekt.

Any. do är en fantastisk app som hjälper mig att organisera de saker som ger mig pengar – både långsiktiga och kortsiktiga projekt, dagliga uppgifter samt årliga mål och projekt.

📚 Läs också: Hur man skapar en ADHD-att-göra-lista

5. Microsoft To Do (Bäst för Microsoft 365-integration och enkelhet)

via Microsoft To Do

Som efterföljare till Wunderlist (Microsoft förvärvade Wunderlist) behåller To Do många omtyckta funktioner samtidigt som de förbättras med Microsofts robusta infrastruktur.

Tack vare den smidiga kopplingen till andra Microsoft-tjänster kan uppgifter från Outlook-e-postmeddelanden markeras och automatiskt visas i dina att göra-listor, medan Planner-uppdrag integreras direkt i din personliga uppgiftsvy.

Om du vill ha ett genomtänkt tillvägagångssätt för din dagliga planering erbjuder funktionen "Min dag" en ny start varje morgon med ett intelligent förslagssystem som rekommenderar uppgifter baserat på förfallodatum, vikt och tidigare mönster. Denna balans mellan manuell kontroll och användbar automatisering stöder hållbar produktivitet utan den rigida struktur som kan göra uppgiftshantering betungande.

Microsoft To Do – bästa funktioner

Lägg till deluppgifter för att dela upp komplexa projekt i hanterbara delar med individuell uppföljning av slutförandet.

Identifiera datum och tider i uppgiftsbeskrivningar för automatisk schemaläggning via naturlig språkbehandling.

Möjliggör samordning inom familjen eller samarbete i teamet med delade listor som stöder uppdateringar i realtid.

Begränsningar i Microsoft To Do

Saknar avancerade funktioner som platsbaserade påminnelser eller tidsspårning.

Ingen kalendervy för att visualisera uppgifter tillsammans med möten

Priser för Microsoft To Do

Gratis med ett personligt Microsoft-konto

Betyg och recensioner av Microsoft To Do

G2: 4,6/5 (över 3 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Microsoft To Do?

En recension på G2 lyder:

Om du redan har investerat i Microsofts ekosystem kan To Dos integration med andra Microsoft-appar vara en stor fördel. Även om det finns vissa samarbetsfunktioner är Microsoft To-Do inte lika robust i detta avseende som andra dedikerade verktyg för teamhantering.

Om du redan har investerat i Microsofts ekosystem kan To Dos integration med andra Microsoft-appar vara en stor fördel. Även om det finns vissa samarbetsfunktioner är Microsoft To-Do inte lika robust i detta avseende som andra dedikerade verktyg för teamhantering.

📮 ClickUp Insight: 50 % av människor strukturerar sin tid genom att ägna vissa dagar åt administration respektive fokuserat arbete, men endast 22 % säger att de automatiserar eller delegerar uppgifter. Manuell tidshantering hjälper, men eliminerar inte de repetitiva uppgifter som fortfarande tar tid från det fokuserade arbetet. ✔️ ClickUps kalender, tidsblockering och AI-agenter samverkar för att skydda din tid. Schemalägg repetitiva arbetsuppgifter automatiskt, flytta uppgifter baserat på prioritet och aktivera påminnelser – så att din vecka sköter sig själv. 💫 Verkliga resultat: Lulu Press sparar 1 timme per dag per anställd med hjälp av ClickUp Automations – vilket leder till en 12-procentig ökning av arbetseffektiviteten.

6. Google Tasks (bäst för användare av Gmail och Google Workspace)

via Google Tasks

För användare av Gmail och Google Workspace erbjuder Google Tasks ett smidigt sätt att omvandla e-postmeddelanden till genomförbara uppgifter med ett enda drag-och-släpp-klick. Med minimalt antal klick kan du skapa flera projekt, lägga till deluppgifter, ange förfallodatum och inkludera anteckningar.

Denna fokuserade approach gör den idealisk för personliga uppgifter och enkla projekt som inte kräver omfattande projektledningsfunktioner. Den senaste omdesignen av Google Tasks har förbättrat gränssnittet, vilket gör det mer intuitivt samtidigt som det behåller sin lättviktiga karaktär.

Google Tasks bästa funktioner

Njut av inbyggd synkronisering mellan alla Google Workspace-applikationer

Använd sidfältet i Gmail, Google Kalender och Google Drive för att se till att dina uppgifter alltid är synliga, oavsett vilken Google-app du använder.

Koppla ihop uppgifter med händelser i Google Kalender via smart datumigenkänning

Begränsningar i Google Tasks

Saknar avancerade funktioner som upprepade uppgifter med komplexa mönster.

Inga funktioner för samarbete eller uppgiftsdelning

Priser för Google Tasks

Gratis med vilket Google-konto som helst

Betyg och recensioner av Google Tasks

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Google Tasks?

En recension på PlayStore delar med sig av följande:

Appen är perfekt för grundläggande uppgiftshantering, men dess meddelandesystem behöver förbättras – det är lätt att missa uppgifter med endast aviseringar i meddelandefältet, och avsaknaden av anpassningsbara ljud begränsar användarnas möjligheter att anpassa appen.

Appen är perfekt för grundläggande uppgiftshantering, men dess meddelandesystem behöver förbättras – det är lätt att missa uppgifter med endast aviseringar i meddelandefältet, och avsaknaden av anpassningsbara ljud begränsar användarnas möjligheter att anpassa appen.

7. Notion (Bäst för anpassningsbara arbetsflöden och kunskapshantering)

via Notion

För tidigare användare av Wunderlist-appen som söker en ersättning erbjuder Notion en flexibel plattform för att bygga det arbetsflödessystem du behöver – oavsett om det är en enkel projektchecklista eller ett avancerat projektledningscenter. Det kombinerar anteckningar, databaser, Kanban-tavlor, wikis och uppgiftslistor i en anpassningsbar plattform.

Använd inbyggda samarbetsfunktioner för att kommentera, tilldela viktiga uppgifter och arbeta samtidigt i delade arbetsytor. Notions flexibla blockbaserade arkitektur innebär att du kan börja med en mall eller bygga från grunden och skapa anpassade egenskaper för att spåra exakt vad som är viktigt för dina projekt.

Notions bästa funktioner

Få tillgång till en kraftfull relationsdatabas med filter, sortering och anpassade vyer (kalender, lista, kanban osv.).

Kombinera text, uppgifter, bilder och inbäddningar i ett smidigt gränssnitt

Kolla in mallgalleriet med hundratals färdiga inställningar för olika användningsområden.

Begränsningar med Notion

Brantare inlärningskurva än dedikerade appar för att-göra-listor

Kan snabbt bli överväldigande utan noggrann organisation

Priser för Notion

Gratis

Plus : 12 $/månad per användare

Företag : 24 $/månad per användare

Enterprise: Anpassade priser

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,7/5 (över 6 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Notion?

En Capterra-användare tycker att verktygets anpassningsbarhet är både användbar och förvirrande:

Alla kan anpassa Notion efter sina behov, vilket också innebär att det ibland kan vara svårt att konfigurera eftersom man inte vet vad man behöver och vilka lösningar som finns i Notion.

Alla kan anpassa Notion efter sina behov, vilket också innebär att det ibland kan vara svårt att konfigurera eftersom man inte vet vad man behöver och vilka lösningar som finns i Notion.

8. Quire (Bäst för att dela upp komplexa projekt i hanterbara steg)

via Quire

Quire tar itu med en grundläggande utmaning inom uppgiftshantering: hur man hanterar stora, överväldigande projekt genom att dela upp dem i genomförbara steg. Med sin oändliga hierarkiska uppgiftsstruktur låter Quire dig skapa inbäddade uppgifter på upp till 15 nivåer, vilket möjliggör en naturlig progression från övergripande mål till detaljerade åtgärdspunkter. Denna genomtänkta arkitektur gör den perfekt för komplexa projekt som skulle bli svårhanterliga i enklare att-göra-appar.

Quires samarbetsfunktioner möjliggör praktiskt teamarbete med uppdateringar i realtid, uppgiftsfördelning och kommentartrådar som håller alla på samma sida. Det smarta mappsystemet möjliggör projektöverskridande organisation, så att du enkelt kan hantera flera leveranser eller spåra beroende projektledningsarbetsflöden.

Quires bästa funktioner

Dra nytta av flera alternativ för att visualisera uppgifter (lista, tavla, tidslinje, kalender)

Håll produktiviteten uppe även utan internet tack vare robusta offlinefunktioner med automatisk synkronisering.

Få tillgång till ett intuitivt dra-och-släpp-gränssnitt för snabb omorganisation av prioriteringar i Kanban-tavlor.

Begränsningar för Quire

Begränsade integrationsmöjligheter jämfört med mer etablerade plattformar

Inga inbyggda funktioner för tidrapportering

Quire-priser

Gratis

Professional: 10,95 $/månad per användare

Premium : 18,95 $/månad per användare

Enterprise: 24,95 $/månad per användare; anpassningar tillgängliga

Quire-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 350 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Quire?

Här är en G2-användares erfarenhet av verktyget:

Möjligheten att skapa inbäddade uppgifter och underlistor gör det enkelt att dela upp komplexa projekt i hanterbara delar. Jag gillar också hur smidigt det går att samarbeta genom kommentarer och uppdateringar i realtid...

Möjligheten att skapa inbäddade uppgifter och underlistor gör det enkelt att dela upp komplexa projekt i hanterbara delar. Jag gillar också hur smidigt det går att samarbeta genom kommentarer och uppdateringar i realtid...

📚 Läs också: Hur man hanterar personliga uppgifter

Letar du efter sätt att prioritera bättre? Få våra bästa tips i denna informationsvideo!

9. Zenkit To Do (Bäst för Wunderlist-användare som söker en bekant upplevelse)

via Zenkit

Zenkit To Do erbjuder kanske den mest autentiska Wunderlist-upplevelsen av alla alternativ. Gränssnittet kommer att kännas omedelbart bekant för Wunderlist-användare, ända ner till det tillfredsställande ljudet när en uppgift slutförs och bakgrundsbilderna.

Utöver de nostalgiska gränssnittselementen får du omfattande funktionalitet med smarta listor, deluppgifter och påminnelser som fungerar precis som förväntat. Den rena designen betonar snabb uppgiftsinmatning och organisation. Uppgiftsfördelning sker med ett enkelt @mention, och filbilagor fungerar smidigt mellan olika enheter.

Zenkit To Do – bästa funktioner

Få en direktimport från Wunderlist som bevarar alla dina uppgifter och bilagor.

Njut av smidig synkronisering mellan olika enheter med bakgrundssynkronisering.

Skapa smarta listor för anpassad filtrering och organisering av uppgifter

Integrera med Zenkits andra verktyg för att hantera projekt, kundrelationer och kunskapsbaser. Detta skapar en naturlig uppgraderingsväg för team som växer ur grundläggande uppgiftshantering.

Zenkit To Do-begränsningar

Alternativen för sortering av uppgifter är mindre omfattande än för avancerade användare.

Samarbetsfunktioner kräver ett betalt abonnemang för större team.

Priser för Zenkit To Do

Gratis

Plus: 4 $/månad per användare

Företag: 19 $/månad per användare

Enterprise: Anpassade priser

Zenkit To Do-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 230 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zenkit To Do?

Här är vad en G2-recensent delar med sig av:

Mycket välstrukturerat och även saker som matades in i Zenkit för länge sedan kan snabbt hittas med hjälp av arkivet och sökfunktionen.

Mycket välstrukturerat och även saker som matades in i Zenkit för länge sedan kan snabbt hittas med hjälp av arkivet och sökfunktionen.

10. GQueues (Bäst för Google Workspace-integration med avancerad organisation)

via GQueues

Vill du ha ett system för att-göra-listor med djup integration med Google Kalender? GQueues är ett bra val, med tvåvägssynkronisering som automatiskt uppdaterar uppgifter när kalenderhändelser ändras och vice versa. Du kan skapa köer (liknande projekt), lägga till alla uppgifter med deluppgifter och sedan organisera dem ytterligare med taggar och tilldelningar.

För teammiljöer erbjuder GQueues samarbetsfunktioner som skapar rätt balans mellan tillgänglighet och kontroll. Administratörer kan hantera behörigheter på ett precist sätt och bestämma exakt vad teammedlemmarna kan se och redigera. Dess smarta aviseringar hjälper teamen att hålla sig samordnade utan att överbelasta e-postinkorgarna, genom att endast skicka aviseringar när relevanta åtgärder behövs.

GQueues bästa funktioner

Använd intelligenta alternativ för återkommande uppgifter för att stödja komplexa produktivitetsmönster som "tredje torsdagen i varje månad".

Snabba upp skapandet och hanteringen av uppgifter med omfattande kortkommandon för avancerade användare.

Få tillgång till robusta rapporteringsverktyg för insikt i teamets produktivitet och projektets framsteg.

Begränsningar för GQueues

Gränssnittet är funktionellt, men saknar den moderna finishen hos nyare konkurrenter.

Begränsade integrationsmöjligheter utanför Googles ekosystem begränsar dess användbarhet i miljöer med blandade plattformar.

Priser för GQueues

GQueues Lite: Gratis

GQueues for You: 3,75 $/månad

GQueues for Business: 5 $/användare/månad

GQueues betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 90 recensioner)

Vad säger verkliga användare om GQueues?

En recension på G2 lyder:

GQueues gör att jag kan hålla mig välorganiserad och ha koll på alla mina aktiviteter med skiftande prioriteringar. Som tekniker tycker jag att integrationen med Google Apps är mycket bättre än alla andra appar jag har provat.

GQueues gör att jag kan hålla mig välorganiserad och ha koll på alla mina aktiviteter med skiftande prioriteringar. Som tekniker tycker jag att integrationen med Google Apps är mycket bättre än alla andra appar jag har provat.

11. TimeCamp Planner (Bäst för visuell uppgiftshantering med integrerad teamchatt)

via TimeCamp Planner

Till skillnad från traditionella att-göra-appar som separerar konversationer från åtgärder, kombinerar TimeCamp Planner (tidigare HeySpace) Slack-liknande chattfunktioner med Kanban-liknande uppgiftstavlor, vilket skapar en arbetsyta där diskussioner naturligt omvandlas till spårbara uppgifter utan att byta kontext eller förlora information.

När en konversation leder till en åtgärd kan användarna omedelbart konvertera meddelanden till kort på den visuella uppgiftstavlan med ett enda klick, vilket upprätthåller kopplingen mellan diskussionen och resultatet.

Uppgifter kan organiseras i anpassningsbara kolumner som representerar olika arbetsstadier, vilket ger en tydlig översikt över projektstatusen. Denna visuella approach hjälper team att snabbt identifiera flaskhalsar och prioritera effektivt, medan dra-och-släpp-funktionen gör det enkelt att omorganisera prioriteringar.

TimeCamp Planners bästa funktioner

Konvertera chattmeddelanden till praktiska uppgiftskort med ett enda klick.

Se till att viktiga meddelanden och uppgiftsfördelningar aldrig missas tack vare @mentions och aviseringar.

Mät produktiviteten och fakturera kunderna korrekt med inbyggd tidrapportering.

Möjliggör omedelbar samverkan ansikte mot ansikte med videosamtal med ett klick när chatt inte räcker till.

Begränsningar för TimeCamp Planner

Begränsade integrationsmöjligheter jämfört med mer etablerade plattformar för uppgiftshantering

Vissa användare rapporterar att appen kraschar ofta.

Sökfunktionen saknar avancerade filtreringsalternativ för komplex informationshämtning.

Priser för TimeCamp Planner

Gratis

Fördel: 3,99 $/månad per användare

TimeCamp Planner-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,8/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om TimeCamp Planner?

En Capterra-användare berättar att verktyget har allt man behöver:

Den är enkel att använda, bekväm och du kan hantera dina uppgifter och deadlines i en och samma app.

Den är enkel att använda, bekväm och du kan hantera dina uppgifter och deadlines i en och samma app.

12. OmniFocus (Bäst för GTD-entusiaster som söker oöverträffad uppgiftsorganisation)

via OmniFocus

Vill du omvandla komplexa personliga och professionella arbetsflöden till hanterbara system? OmniFocus låter dig göra det genom genomtänkta GTD-principer för att samla in, förtydliga, organisera, reflektera och engagera.

Anpassade perspektiv – sparade vyer som visar specifika kombinationer av projekt, sammanhang och filter – ger användarna oöverträffad kontroll över hur de interagerar med sina uppgifter, vilket gör att de kan fokusera precis på det som är relevant i varje given stund.

OmniFocus erbjuder också kraftfulla automatiseringsfunktioner genom sina robusta uppskjutningsdatum, upprepningsintervall och granskningscykler, vilket frigör mental kapacitet för kreativt och strategiskt tänkande.

OmniFocus bästa funktioner

Kombinera kalenderhändelser med kommande uppgifter för omfattande tidshantering med hjälp av prognosvyn.

Skjut upp uppgifter med hjälp av uppskjutningsdatum tills de kan genomföras, så att du kan fokusera på det som kan göras nu.

Säkra känslig uppgiftsinformation på alla enheter med end-to-end-kryptering

OmniFocus begränsningar

En brant inlärningskurva kräver en betydande tidsinvestering för att behärska alla funktioner.

Tillgängligt exklusivt för Apple-enheter (macOS, iOS, iPadOS)

Begränsade samarbetsfunktioner gör att det främst passar för individuell användning snarare än teamsamarbete.

OmniFocus-priser

Standard: 74,99 $ engångsköp

Fördel: 149,99 $ engångsköp

Webbprenumeration: 4,99 $/månad

OmniFocus-prenumeration: 99,99 $/år

Omnifocus betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 80 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Omnifocus?

Här är vad en G2-recensent har att säga om appen:

Jag älskar möjligheten att organisera mina projekt både för hemmet och för arbetet, och att dela dem med min partner och kollegor för att samarbeta kring gemensamma projektuppgifter. Det är enkelt att se var vi befinner oss med ett ögonkast.

Jag älskar möjligheten att organisera mina projekt både hemma och på jobbet, och att dela dem med min partner och kollegor för att samarbeta kring gemensamma projektuppgifter. Det är enkelt att se var vi befinner oss med ett ögonkast.

📚 Läs också: De bästa gratis mallarna för projekt-att-göra-listor

Hitta ditt perfekta alternativ till Wunderlist

När det gäller att välja rätt alternativ till Wunderlist bör dina preferenser och krav påverka ditt beslut.

Behöver du kraftfulla samarbetsfunktioner? Är plattformsoberoende tillgänglighet viktigt? Hur viktigt är det att verktyget kan integreras med dina befintliga verktyg? Vilken komplexitetsnivå passar ditt arbetsflöde? Dina svar hjälper dig att hitta det verktyg som passar bäst.

Varje verktyg vi har täckt erbjuder unika fördelar – från Todoists naturliga språkbehandling till Quires oändliga inbäddade uppgifter för komplexa projekt och Zenkits återskapande av Wunderlist-upplevelsen med extra flexibilitet. Använd gratis provversioner för att testa dina favoriter och upptäck vilket som verkligen känns som hemma för dina uppgifter.

För team och individer som söker en allt-i-ett-lösning som anpassar sig efter olika behov ersätter ClickUp dock andra uppgiftshanterare. Dess anpassningsbara, AI-drivna arbetsflöden, robusta samarbetsfunktioner och omfattande integrationsmöjligheter gör det till en idealisk hubb för att hantera allt från enkla uppgifter till komplexa projekt.

Med ClickUp hittar du inte bara en ersättning för Wunderlist – du uppgraderar till ett komplett produktivitetsekosystem som utvecklas tillsammans med dig. Registrera dig för ClickUp och upptäck skillnaden själv!