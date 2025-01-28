De 10 bästa PandaDoc-alternativen för dokumenthantering 2025

Om du har brottats med besvärliga kontrakt, röriga offerter och ändlösa e-posttrådar har du troligen stött på PandaDoc – en dokumenthanteringsplattform som syftar till att effektivisera ditt arbetsflöde.

PandaDoc är en utmärkt programvara för elektroniska signaturer med ett användarvänligt gränssnitt, men dess grundläggande paket saknar kanske de avancerade funktioner och anpassningsalternativ som du behöver. Dessutom kan PandaDocs fokus på dokumentskapande och digitala signaturer kräva ytterligare produktivitetsverktyg för att hantera andra uppgifter.

För att hjälpa dig att välja har vi sammanställt en lista över de 10 bästa alternativen till PandaDoc för dokumenthantering med strömlinjeformade förslag för e-signering och automatisering av arbetsflöden. Vi har noggrant granskat deras viktigaste funktioner och priser för att hjälpa dig att hitta det som passar dina behov bäst.

Vad ska du leta efter i PandaDoc-alternativ?

Från offerter och kontrakt till fakturor och inköpsorder – dokumentation ligger till grund för alla affärsinteraktioner och beslut. Att hantera alla dessa papper kan dock vara mycket besvärligt, vilket bromsar arbetsflödena och hämmar produktiviteten.

Det är här dokumenthanteringssystem (DMS) som PandaDoc kommer in. De blir den digitala knutpunkten för att skapa, redigera, dela och underteckna dokument.

PandaDoc är ett populärt val, men det är kanske inte det perfekta alternativet för alla företag.

När du väljer alternativ till PandaDoc bör du ta hänsyn till följande faktorer:

Funktioner för elektronisk signatur: Leta efter intuitiva arbetsflöden, funktioner för flera signaturer och robusta säkerhetsalternativ.

Dokumentredigering och -skapande: Verktyget måste ha fördefinierade mallar och samarbetsverktyg så att du enkelt kan skapa och redigera dokument.

Integrationer: Utvärdera hur väl verktyget integreras med dina befintliga arbetsflöden och verktyg, såsom CRM-system, marknadsföringsautomatisering eller projektledningsplattformar.

Prissättning: Välj en prissättningsstruktur som passar dina behov och din budget.

Användarvänlighet: Välj ett gränssnitt som är intuitivt och användarvänligt för att säkerställa en smidig övergång.

De 10 bästa alternativen till PandaDoc

Med dessa faktorer i åtanke ska vi nu utforska de 10 bästa alternativen till PandaDoc som du kan använda 2024:

1. Signaturely

via Signaturely

Signaturely är en användarvänlig och prisvärd plattform för elektroniska signaturer som erbjuder dokumentuppladdning med dra-och-släpp-funktion, anpassad branding och dokumentuppföljning i realtid.

Ladda upp dina dokument i olika format, inklusive PDF-filer, Word-dokument och bilder. Lägg sedan till signaturfält, textfält och andra element i ditt dokument.

Du kan också begära ytterligare information från dina undertecknare, såsom namn, e-postadress och födelsedatum.

Signaturely lagrar dina signerade dokument säkert i molnet. Du kan komma åt dem när som helst från vilken enhet som helst. Du kan också skicka påminnelser till dina undertecknare om de inte har signerat ett dokument.

Signaturelys bästa funktioner

Signera genom att skriva ditt namn, rita en signatur eller ladda upp en bild av den utan att lämna appen.

Gör det möjligt för ditt team att samarbeta på ett dokument och godkänna den slutliga versionen innan den skickas.

Spara din signatur för snabb åtkomst

Fyll i formulär snabbt med automatiserade fält och guider

Skapa juridiska dokument och avtal med hjälp av färdiga mallar som granskats av experter.

Signaturelys begränsningar

Saknar flerspråkigt stöd

Det kan vara svårt att spara mallar

Begränsade alternativ för redigering av mallar

Priser för Signaturely

Personligt: 20 $/månad

Företag: 40 $/månad per användare

Signaturely-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (290+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 350 recensioner)

2. DocuSign

via DocuSign

DocuSign är en pionjär inom e-signaturer och erbjuder en omfattande plattform med kraftfulla funktioner, inklusive avancerad dokumenthantering, automatisering av arbetsflöden och integration med ledande affärsapplikationer. Det är ett av de populäraste alternativen till PandaDoc idag.

Dela och underteckna dokument elektroniskt från valfri enhet genom att helt enkelt trycka på skärmen. DocuSign registrerar sedan signaturen och bäddar in den i filen.

Hantera hela kontraktets livscykel med hjälp av plattformens CLM-funktion (Contract Lifecycle Management) och välj ett idealiskt alternativ för identitetsverifiering för att säkerställa äktheten.

DocuSigns bästa funktioner

Integrera dina avtal med dina favoritappar: Salesforce, Microsoft, Google, Zoom och många fler.

Ge en bättre användarupplevelse med anpassad branding och responsiv signering Ge dina team möjlighet att snabbt förbereda, vidarebefordra och godkänna avtal med hjälp av delade mallar och samarbetsfunktioner för kommentarer

Hantera dina svåraste avtalsutmaningar med konfigurerbara arbetsflöden

Skydda dina avtal med säkerhets- och efterlevnadskontroller i företagsklass.

DocuSigns begränsningar

Begränsad anpassning

Dålig mobil användarupplevelse

Priser för DocuSign

Personligt: 15 $/månad

Standard: 45 $/månad per användare

Business Pro: 65 $/månad per användare

Utökade planer: Kontakta oss för prisuppgifter

DocuSign-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 2200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 8500 recensioner)

3. HelloSign (Dropbox Sign)

via Dropbox Sign

HelloSign, nu känt som Dropbox Sign, är en enkel plattform för e-signaturer som är perfekt för enskilda användare och småföretag som letar efter alternativ till PandaDoc.

Dra och släpp signaturfält till dokumentet där du vill att de ska visas. Du kan också lägga till andra fält, till exempel textfält och kryssrutor.

Underteckna dokument med fingret, musen eller en uppladdad signaturbild. Varje undertecknat dokument har en manipuleringssäker revisionsspår som visar vem som undertecknat dokumentet, när det undertecknades och vilken IP-adress som användes.

HelloSign (Dropbox Sign) bästa funktioner

Skicka och underteckna avtal upp till 80 % snabbare

Få bevis på dokumentåtkomst, granskning och signatur med revisionsspår.

Slutför affärer snabbare och förbättra slutförandegraden med Salesforce-integration och mobil signering.

Snabba upp rekryteringsprocessen med förifyllda formulär, intuitiv digital signering och spårning.

Begär juridiskt bindande digitala signaturer i stor skala med återanvändbara mallar och funktioner för massutskick.

Begränsningar för HelloSign (Dropbox Sign)

Ibland uppstår problem med placeringen av signaturrutor när man skapar ett dokument.

Svårigheter med att anpassa olika rutor under förberedelsen av ett dokument

Lämpar sig inte lika bra för vissa onlineapplikationers distinkta varumärke och utseende.

Priser för HelloSign (Dropbox Sign)

Essentials: 20 $/månad

Standard: 30 $/månad per användare

Premium: Kontakta oss för prisuppgifter

HelloSign (Dropbox Sign) betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2100 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1400 recensioner)

4. GetAccept

via GetAccept

GetAccept är en plattform för säljstöd som erbjuder e-signaturer som en del av sin bredare funktionsuppsättning. Den erbjuder även integrationer med CRM-system och andra säljverktyg.

Ladda upp offerter, kontrakt och annat försäljningsmaterial i GetAccepts Deal Rooms. Dina säljteam och intressenter kan sedan komma åt och granska materialet i sin egen takt, lämna kommentarer och ställa frågor.

När dina intressenter är redo flyttar du dina dokument till det virtuella kontraktsrummet. Du kan sedan underteckna kontrakten elektroniskt, och båda parter kan följa deras framsteg.

GetAccepts bästa funktioner

Få dokument signerade i realtid och förkorta försäljningscyklerna drastiskt.

Gör det möjligt för användare att skapa dokument, använda återanvändbara mallar eller ladda upp PDF-filer.

Administrera roller för alla intressenter och skapa specifika arbetsflöden för signeringsordning.

Se till att du inte går miste om affärer med automatiska påminnelser via e-post eller SMS.

Få ett meddelande när dokumentet har undertecknats och få enkelt tillgång till undertecknade dokument.

Begränsningar för GetAccept

Begränsade kontraktsmallar

Användare har rapporterat buggar och fluktuationer i användargränssnittet.

Laddningstiden är längre än optimal

GetAccept-priser

Gratis provperiod

Professional: 49 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

GetAccept-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 30 recensioner)

5. SignEasy

via SignEasy

SignEasy är en mobilplattform för e-signaturer som är enkel att använda på alla enheter. Den erbjuder ett gratisabonnemang med begränsade funktioner. Du kan ladda upp ett dokument, lägga till signaturfält och skicka det för signering med bara några få klick.

Signeasy använder säkerhetsprotokoll som är standard inom branschen för att skydda dina dokument och data. Detta inkluderar kryptering vid lagring och överföring samt tvåfaktorsautentisering.

Signeasys elektroniska signaturer är juridiskt bindande i de flesta länder runt om i världen. Det innebär att ett dokument som signerats med Signeasy är lika giltigt som ett dokument som signerats med penna och papper. ??

SignEasys bästa funktioner

Digitalisera och effektivisera dokumentflöden för kunder och anställda.

Samla in 100 % juridiskt giltiga digitala signaturer som följer olika globala lagar om elektroniska signaturer, såsom ESIGN Act, eIDAS, etc.

Ladda upp flera filformat såsom PDF, Word, Excel, Open Office, PNG, JPG och HTML.

Importera dokument direkt från molnlagringsleverantörer som Dropbox, Google Drive, OneDrive och Box.

Underteckna dokument på ditt lokala språk

SignEasys begränsningar

Användare har rapporterat frekventa inloggningsfel.

Begränsade redigeringsfunktioner

Att skicka dokument för elektronisk signering från iPad eller mobilapp kan vara förvirrande.

Priser för SignEasy

Team: 24 $/månad per användare

Företag: 36 $/månad per användare

Business Plus: 60 $/månad per användare

SignEasy-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 400 recensioner)

6. Adobe Sign

Adobe Sign är en kraftfull plattform för elektroniska signaturer från Adobe som integreras sömlöst med andra Adobe-produkter som Acrobat Pro.

Skapa och lagra dina elektroniska signaturer och hantera dina signeringsinställningar och preferenser i det användarvänliga gränssnittet. Du kan ladda upp alla typer av dokument, till exempel PDF-filer, Word-dokument och till och med bilder, och sedan skicka dem till andra för signering.

AdobeSign fungerar smidigt med populära appar som Microsoft Office, Salesforce, Google Drive och Dropbox.

via Adobe

Adobe Signs bästa funktioner

Skicka dokument för signering, spåra status och samla in dem utan att ladda ner eller registrera dig.

Redigera och lägg till text och bilder enkelt, och ändra formateringen i din PDF med Acrobat Pro.

Konvertera skanningar, bilder, webbsidor och Microsoft-filer till PDF-filer som du kan komma åt, dela och arbeta med var du än befinner dig.

Begränsningar för Adobe Sign

Saknar en praktisk inställning för datum.

Programmet kan krångla när du hämtar en ny signatur på en enhet.

Begränsad flexibilitet vid användning av mallar för e-signaturer

Priser för Adobe Sign

Acrobat Standard: 22,99 $/månad per användare

Acrobat Pro: 29,99 $/månad per användare

Acrobat Standard för team: 14,99 $/månad per användare (årligt åtagande)

Acrobat Pro for Teams: 23,99 $/månad per användare (årligt abonnemang)

Acrobat Sign Solutions: Kontakta oss för prisuppgifter

Adobe Sign-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1100 recensioner)

7. DigiSigner

DigiSigner är en kostnadseffektiv plattform för elektroniska signaturer som erbjuder ett brett utbud av funktioner, inklusive anpassad branding, massignering och integrationer med populära verktyg.

DigiSigner uppfyller alla viktiga lagar om elektroniska signaturer, inklusive ESIGN, UETA och eIDAS. Verktyget använder 256-bitars kryptering för att skydda dina dokument och signaturer. Dina data lagras också säkert i molnet.

via DigiSigner

DigiSigners bästa funktioner

Skapa handskrivna, juridiskt bindande signaturer med musen, genom att ladda upp en bild av din signatur eller genom att helt enkelt skriva ditt namn.

Bädda in signaturer i din applikation med DigiSigner API.

Bjud in andra att skriva under och få ett meddelande när de gör det.

Lagra dina dokument säkert bakom en brandvägg och autentisera varje förfrågan.

Begränsningar för DigiSigner

Saknar robusta funktioner för att organisera dokument

Verktygen har ett föråldrat webbgränssnitt.

Begränsat antal signaturer tillåtna per månad

Priser för DigiSigner

Gratis

Pro: 20 $/månad

Team: 50 dollar

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

DigiSigner-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 900 recensioner)

8. SignRequest

SignRequest är en öppen källkodsplattform för e-signaturer som erbjuder en hög grad av anpassning och kontroll. Den är perfekt för utvecklare och tekniskt kunniga användare som vill bygga arbetsflöden för e-signaturer och letar efter alternativ till PandaDoc.

Det fungerar smidigt med populära verktyg som Gmail, Google Drive, Slack, Dropbox och Zapier. Det skyddar också dina dokument med SSL-kryptering, säker lagring och revisionsspår.

Med SignRequests mallfunktion kan du spara ännu mer tid. Förbered återkommande dokument en gång med en anpassad signeringsordning, meddelandeinställningar och standardmeddelanden och återanvänd dem när det behövs.

via SignRequest

SignRequests bästa funktioner

Välj auktoriseringsmetod och identifiera de enskilda användare som måste underteckna.

Hantera, spåra och lagra alla SignRequests i Microsofts Mina dokument.

Arbeta med dina kollegor i Teams och se till att alla alltid har nödvändig åtkomst till relevanta dokument.

Begränsningar för SignRequest

Svårigheter att navigera i mobilvyn

Begränsade anpassningsmöjligheter

Det är krångligt att ändra storlek på textfält och ibland är det omöjligt.

Excel-signatärer och normal dokumentexport behöver justeras.

Priser för SignRequest

Professional: 9,85 $/månad per användare

Företag: 16,42 $/månad per användare

SignRequest-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 300 recensioner)

9. Zoho Sign

Zoho Sign är en omfattande lösning för e-signaturer från Zoho, en populär leverantör av affärsprogramvara. Den erbjuder e-signaturer, dokumentmallar och automatisering av arbetsflöden och är ett av de mer prisvärda alternativen till PandaDoc.

Ladda upp dokument från din dator, molnlagring eller andra applikationer. Du kan lägga till fält som mottagarna kan signera, parafera eller fylla i med information.

Du kan integrera Zoho Sign med affärsapplikationer som CRM-system, redovisningsverktyg och projektledningsprogram. Skapa automatiserade arbetsflöden för att skicka dokument till nästa mottagare för signering när den föregående mottagaren har signerat.

via Zoho Sign

Zoho Signs bästa funktioner

Automatisera dina uppgifter för att spara tid och öka produktiviteten.

Skriv under dokument digitalt eller skicka dokument och samla in underskrifter från andra

Underteckna affärsdokument digitalt med personliga USB-tokens och digital certifikatbaserad signering.

Hantera dina affärsdokument var du än befinner dig med Zoho Signs mobilappar.

Begränsningar för Zoho Sign

Begränsade anpassningsmöjligheter och mallar

Begränsningar i inställningarna och strukturen på kontonivå

Priser för Zoho Sign

Gratis

Standard: 9,60 $/månad per användare

Professional: 14,46 $/månad per användare

Enterprise: 19,28 $/månad per användare

Zoho Sign-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (30+ recensioner)

10. Honeybook

HoneyBook är en CRM- och projektledningsplattform som är särskilt utformad för frilansare och småföretag. Den inkluderar e-signaturer som en del av sin funktionsuppsättning.

Du kan använda plattformen för att hantera alla steg i kundinteraktioner, från leadgenerering och bokning till projektledning, fakturering och betalningshantering.

Skapa formulär för att fånga upp leads, landningssidor och frågeformulär för att attrahera nya kunder. Hantera möten, skicka offerter och samla in kundsignaturer online. Skicka professionella fakturor, ta emot onlinebetalningar och automatisera betalningspåminnelser.

Dessutom kan du ställa in automatiserade arbetsflöden för att effektivisera vanliga uppgifter och spara tid.

via HoneyBook

Honeybooks bästa funktioner

Skapa och skicka fakturor och bindande avtal för undertecknande

Aktivera automatiska svar, uppföljningar och uppgifter

Underteckna kontrakt elektroniskt och skicka betalningar

Använd anpassningsbara, interaktiva förslag för att presentera ditt varumärke.

Honeybooks begränsningar

Schemaläggningsfunktionen känns lite klumpig.

Onödiga steg i användarflödet

Begränsade anpassningsmöjligheter

Honeybook-priser

Startpaket: 19 $/månad

Essentials: 39 $/månad

Premium: 79 $/månad

Honeybook-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (580+ recensioner)

Medan Pandadoc och liknande plattformar fokuserar på e-signaturer och dokumentutbyte, erbjuder projektledningsplattformar som ClickUp en mer omfattande lösning för att öka produktiviteten.

ClickUps mångsidiga funktionsuppsättning effektiviserar hela ditt arbetsflöde över alla processer. Du kan göra allt från att ta emot nya kunder till att slutföra projekt och boka möten till att organisera e-postmeddelanden på en och samma plattform.

Detta är särskilt användbart för företag och professionella tjänsteleverantörer med olika dokumentationsbehov utöver insamling av digitala signaturer och dokumentanalys. Med ClickUp kan du kontrollera all din dokumentation, så att du kan fokusera på det som verkligen betyder något: din expertis och dina kundrelationer.

Skaffa ClickUp

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för projektledning som inkluderar en kraftfull Docs-funktion med AI-drivna funktioner som automatisk formatering, grammatikförslag och verktyg för samarbete i realtid.

Plattformen erbjuder för närvarande inte någon inbyggd funktion för elektroniska signaturer, men den integreras smidigt med dina favoritapplikationer. Det är ett mångsidigt alternativ för team som behöver dokument- och projektledningsfunktioner i en och samma plattform.

Verktyget erbjuder också funktioner för att effektivt ta emot och hantera kunder .

Lagra policyer, procedurer och riskbedömningar i ClickUps Docs -vy

ClickUp är ett utmärkt verktyg för dokumenthantering av flera skäl:

Integrerade arbetsflöden : Länka dokument till uppgifter, triggers och automatisering, vilket effektiviserar dokumentrelaterade arbetsflöden och säkerställer att alla arbetar med de senaste versionerna. Länka dokument till uppgifter, triggers och automatisering, vilket effektiviserar dokumentrelaterade arbetsflöden och säkerställer att alla arbetar med de senaste versionerna.

Skapa anpassade arbetsflöden i ClickUp för effektiv dokumenthantering

AI-driven skrivassistent : Brainstorma, skapa och finslipa dina dokument med hjälp av tips och förslag baserade på din avsikt och roll. Brainstorma, skapa och finslipa dina dokument med hjälp av tips och förslag baserade på din avsikt och roll.

Väck kreativiteten i ClickUp med din virtuella brainstormingpartner

Intuitivt gränssnitt: Använd plattformens olika funktioner smidigt oavsett din tekniska expertis.

Anpassning och flexibilitet: Skapa vackra och informativa dokument med avancerade formateringsalternativ, kapslade sidor och inbäddade widgets. Organisera dokument i mappar och utrymmen för optimal kategorisering och åtkomstkontroll.

Skapa det perfekta dokumentet eller wikisidan med kapslade sidor och formateringsalternativ i ClickUp

ClickUp-kontraktsmallar : Skapa kontrakt på några sekunder med ClickUps färdiga mallar. Du hittar även mallar för Skapa kontrakt på några sekunder med ClickUps färdiga mallar. Du hittar även mallar för affärsavtal och serviceavtal

Skapa ett kontrakt på bara några steg med ClickUp för att skydda dina intressen som entreprenör

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Vissa nya användare upplever att det är svårt att lära sig programmet.

Priser för ClickUp

Gratis

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda planer för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3900+ recensioner)

Välja rätt lösning för dokumenthantering

När det gäller e-signaturer finns det många PandaDoc-alternativ tillgängliga, alla med sina egna unika funktioner. Företag som strävar efter långsiktig tillväxt kan dock dra nytta av helhetslösningar med bredare funktioner.

Med detta i åtanke framstår ClickUp som ett utmärkt alternativ till PandaDoc. Det erbjuder ett bredare utbud av funktioner än andra alternativ till PandaDoc, från anpassade uppgiftsvyer och instrumentpaneler till robusta samarbetsverktyg.

ClickUps imponerande AI-funktioner påskyndar olika dokumentrelaterade uppgifter, såsom att sammanfatta dokument, generera innehåll och kontrollera grammatiska fel.

Utvärdera noggrant fördelar och nackdelar för att fatta välgrundade beslut och hitta den perfekta lösningen.

Sammantaget är ClickUp ett mångsidigt och skalbart verktyg som kan användas för många dokumenthanteringsuppgifter. Det är ett bra alternativ för team av alla storlekar som behöver en central plats för att lagra, samarbeta och hantera sina dokument. Prova ClickUp idag.