De 10 bästa alternativen till Squarespace 2025 (recensioner och priser)

Squarespace är en webbplatsbyggare som låter dig skapa fantastiska visuella landningssidor för alla dina produkter och tjänster. Denna allt-i-ett-lösning gör det enkelt att skapa webbplatser tack vare mallar och webbhotellstjänster som förenklar antalet verktyg du behöver använda för att komma igång med att bygga din onlinebutik.

Användarna uppskattar att Squarespace erbjuder ett lågt pris och förenklar webbplatsbyggandet med ett användarvänligt gränssnitt. Det är utmärkt för att designa kreativa projekt och enkla webbplatser, men brister när det gäller att betjäna e-handelsföretag.

Squarespace har inte lika många betalningsalternativ som sina konkurrenter. Det hanterar inte försäljning i flera valutor och transaktioner vid försäljningsstället är inte lika smidiga.

Lyckligtvis finns det andra alternativ när det gäller hosting och byggande av e-handelswebbplatser – eller när du vill ha andra alternativ till Squarespace i allmänhet.

Här presenterar vi de 10 bästa alternativen till Squarespace baserat på funktioner, begränsningar och priser. Dessutom visar vi vad du bör tänka på när du väljer en webbhotellplattform för din egen webbplats. ?

Vad ska du leta efter i ett alternativ till Squarespace?

Du vet att du behöver en webbplatsbyggare, men du är inte säker på vilken. Innan du dyker in i de olika alternativen, ta dig tid att fundera över vilka funktioner och egenskaper du behöver. ?

Här är några grundläggande funktioner att tänka på när du letar efter alternativ till Squarespace:

Flexibilitet: Squarespace erbjuder ett begränsat antal mallar, men ingen av dem är tomma. Leta efter ett verktyg som erbjuder fullständig anpassning om du vill bygga en webbplats som sticker ut från mängden.

Betalningshantering: Behöver du en lösning som erbjuder komplex betalningshantering för en stor användargrupp? Välj ett alternativ som erbjuder betalningssupport inklusive flexibilitet i hanteringen.

Integrationer: Squarespace erbjuder väldigt få appar från tredje part, vilket begränsar dina designmöjligheter till vad de erbjuder. Många alternativ till Squarespace erbjuder integrationer, vilket ökar flexibiliteten och öppnar dörren för mer kreativitet.

Samarbete i realtid: Webbdesign involverar ofta flera parter. Välj ett verktyg som låter dig lägga till flera administratörer med full kontroll över designändringar.

De 10 bästa Squarespace-alternativen att använda 2024

Här har vi sammanställt en lista över de 10 bästa alternativen till Squarespace. Från grundläggande webbplatsbyggare som inte kräver någon kod till sådana där du kan lägga till din egen anpassade CSS, hittar du ett verktyg för att skapa en fantastisk webbplats för att sälja online. ?

1. WordPress

via WordPress

När du tänker på webbplatsbyggande kommer WordPress förmodligen att dyka upp i dina tankar. Som en av de mest populära webbplatsbyggarna är det ingen överraskning att WordPress är ett utmärkt alternativ till Squarespace och hamnar högst upp på vår lista. Med hundratals plugins, tillägg och anpassade kodningsfunktioner kan du skapa en helt unik webbplats som sticker ut från mängden.

WordPress bästa funktioner

Flera redigeringsverktyg, inklusive en dra-och-släpp-redigerare, CSS och HTML, innebär att möjligheterna att bygga din drömsida är oändliga – och enkla!

Det intuitiva gränssnittet är lätt att navigera, även för nybörjare inom bloggande och småföretagare.

Det inbyggda mediebiblioteket lagrar alla dina bilder och videor på ett ställe och du kan använda plugins för att hålla allt organiserat.

Omfattande anpassningsalternativ, designverktyg och SEO-verktyg ger dig full kontroll över hur din webbplats ser ut och fungerar.

Med mer än 70 språk är denna plattform ett av de bästa alternativen för globala företag och organisationer över hela världen.

Flera WordPress-hostingalternativ (självhosting på wordpress.org eller anpassad domänhosting på wordpress.com) erbjuder alternativ för alla preferenser och prisklasser.

WordPress begränsningar

WordPress är visserligen öppen källkod och det finns ett gratisabonnemang, men du måste betala för ett premiumabonnemang för att få tillgång till alla funktioner.

WordPress stöder endast en användare i ett inlägg åt gången, vilket innebär att samarbetet är begränsat.

WordPress prissättning

Gratis

Personligt : 9 $/månad

Premium : 18 $/månad

Företag : 40 $/månad

E-handel : 70 $/månad

Enterprise: Från 25 000 dollar per år

WordPress betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 8 600 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 14 700 recensioner)

2. BigCommerce

via BigCommerce

BigCommerce är en SaaS-plattform som förenklar allt från webbplatsbyggande till e-handel och hantering av digitala butiksfronter. Använd den för att hantera omnikanalsförsäljning, bygga en webbplats med flera butiksfronter och hantera betalningar smidigt. Den erbjuder till och med kryptostöd om du är en pionjär inom en ny era av e-handel. ?

BigCommerces bästa funktioner

Obegränsad lagringsutrymme, kataloger och bandbredd innebär att du kan erbjuda så många produkter och tjänster som du vill.

E-handelsplattformen låter dig segmentera butiker för att hantera försäljning över flera plattformar på ett och samma ställe.

Använd verktyget Open Data Solutions för att skapa personliga shoppingupplevelser och få insikter om hur användarna navigerar på din webbplats och köper produkter.

B2B-funktionerna inkluderar hantering av företagskonton, prioriterad support och faktureringsportaler som är inbyggda i din webbplats.

Begränsningar för BigCommerce

Vissa användare tyckte att de kostnadsfria teman ofta såg likadana ut.

Det finns inga lagringsbegränsningar, men det finns årliga försäljningsbegränsningar där du måste köpa ett högre abonnemang.

BigCommerce prissättning

Standard : 39 $/månad

Plus : 105 $/månad

Pro : 399 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

BigCommerce-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 300 recensioner)

3. Shopify

via Shopify

Shopify är ett innehållshanteringssystem som är känt för sin e-handelsfunktionalitet. Det är populärt bland e-handelssajter över hela världen tack vare funktioner som varumärkesanpassad kassa, SSL-certifikat och ett användarvänligt gränssnitt. Skapa en fantastisk e-handelsbutik med appintegrationer, POS-verktyg och detaljerade rapporteringsfunktioner.

Shopify bästa funktioner

Tusentals designteman och den avancerade webbplatsredigeraren gör att du kan skapa allt från en enkel portföljwebbplats till genomarbetade butiksfronter.

E-handelsverktyg hanterar betalningar direkt på din webbplats, inklusive transaktionsavgifter, skatter och rabatter.

Integrationer med appar från tredje part låter dig ansluta meddelandeappar, marknadsföringsverktyg och programvara för webbplatsprojektledning för smidiga arbetsflöden.

Välj mellan flera webbhotellalternativ, inklusive ett anpassat domännamn för att optimera webbplatsens varumärke.

Shopify begränsningar

Det finns en inlärningskurva för att komma igång.

Priserna är relativt höga, vilket kan vara en begränsning för enskilda personer och små team.

Shopify priser

Basic : 39 $/månad

Shopify : 105 $/månad

Avancerad: 399 $/månad

Shopifybetyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 4 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 6 200 recensioner)

4. GoDaddy

via GoDaddy

GoDaddy är en av de bästa webbplatsbyggarna tack vare sin höga grad av anpassningsbarhet och användarvänlighet. GoDaddys webbplatsbyggare har AI-verktyg för att skapa hela webbplatser från grunden samt mallar så att du kan sätta din egen prägel på designen. Dessutom kan du dra nytta av e-post- och marknadsföringsverktygen för att öka din närvaro online och bygga upp en lojal följarskara. ?️

GoDaddys bästa funktioner

Med inbyggda AI-verktyg för e-handel kan du svara på några frågor om din webbplats och dina produkter för att omedelbart skapa en snygg webbplats på några minuter, utan att behöva göra något av det hårda arbetet.

GoDaddy Payments hanterar alla dina försäljningar åt dig, utan att du behöver ansluta ett separat verktyg.

Kundsupport dygnet runt ger snabba svar om du fastnar i designen eller hanteringen av din webbplats.

GoDaddy Studio förenklar skapandet av varumärkesinnehåll med anpassade typsnitt, bilder och designer som matchar din webbplats.

GoDaddys begränsningar

Vissa användare tyckte att layouterna var svåra att navigera, särskilt på större webbplatser.

Integrationer, särskilt med projektledningsprogramvara , är inte alltid smidiga och kan vara buggiga.

GoDaddy priser

Basic : 9,99 $/månad

Premium : 14,99 $/månad

E-handel: 20,99 $/månad

GoDaddy-betyg och recensioner

G2 : 3,9/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 1 200 recensioner)

5. Strikingly

via Strikingly

Strikingly är ett webbdesignverktyg som används av entreprenörer och stora företag som vill ha en webbplatsbyggare som inte kräver någon kodningskunskap. Med ett enkelt användargränssnitt kan du skapa en webbplats på mindre än 30 minuter tack vare mallar och lättredigerbara segment.

Strikingly bästa funktioner

Använd funktionen Simple Store för att skapa en online-marknadsplats och anslut PayPal eller Stripe för att hantera betalningar.

Kommunicera med dina kunder tack vare integrerad livechatt, registreringsformulär och medlemskonton.

Analytics erbjuder enkla diagram som visar hur din webbplats presterar, vilka produkter användarna gillar mest och om du är på rätt väg mot dina mål.

Anslut snabbt dina sociala flöden för att öka engagemanget hos kunderna och använd verktyget Simple Blog för att svara på vanliga frågor och dela produktuppdateringar.

Strikingly-begränsningar

Det finns ingen gratisversion.

De är enkla, men funktionerna är begränsade, vilket gör dem mindre användbara för mer komplexa varumärken.

Strikingly prissättning

Begränsad : 12 $/månad

Pro : 20 $/månad

VIP: 59 $/månad

Strikingly-betyg och recensioner

G2 : 4/5 (30+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (10+ recensioner)

6. Webflow

via Webflow

Webflow använder CSS, HTML och JavaScript och omvandlar det till en visuell redigerare där du kan utnyttja kraften i kod utan att behöva kunna skriva den själv. Drag-and-drop-redigeraren gör det enkelt att flytta sektioner och lägga till element som textrutor, bilder och navigeringsfält. ?️

Webflows bästa funktioner

Sidstrukturen är helt anpassningsbar så att du kan ändra sidfot, sidhuvud och komponenter, inte bara text och bilder.

Ändra snabbt typsnitt och färger på hela webbplatsen tack vare CSS i bakgrunden och ett enkelt klickgränssnitt.

Publicera direkt på webben eller använd exportfunktionen för att skapa en zip-fil med din kod för anpassad produktion.

Med hjälp av avancerade animationer och sökfunktioner kan du hämta innehåll från valfri plats på webbplatsen och visa det på startsidor, produktsidor och mycket mer.

Webflow begränsningar

Du kan ändra en del av den grundläggande koden, men inte all kodning, så det är inte det bästa valet för utvecklare som vill ha full kontroll.

Det finns ingen mobilapp, så du måste göra ändringar och skapa webbplatser från din dator.

Webflow prissättning

Starter : Gratis

Basic : 18 $/månad

CMS : 29 $/månad

Företag : 49 $/månad

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Webflowbetyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

7. Duda

via Duda

Duda är en webbplatsbyggare som är utformad för SaaS-varumärken och byråer. Den är säker tack vare SSL-certifikat och AWS-hosting, vilket också förbättrar webbplatsens stabilitet. Med kundsupport dygnet runt är det enkelt att skapa en webbplats och få omedelbar hjälp när du fastnar.

Duda bästa funktioner

SEO-funktioner säkerställer att din webbplats är optimerad så att kunderna kan hitta dig i sökmotorerna.

Dra-och-släpp-verktyget kräver ingen kodningserfarenhet, vilket sparar tid och eliminerar behovet av en utvecklare.

Anpassningsbara kodningsalternativ innebär att du kan gräva i HTML eller CSS och göra ändringar om du vill lägga till en personlig touch.

Fördesignade mallar och sektioner gör att du kan skapa webbplatser snabbt och med mindre ansträngning.

Duda begränsningar

Det finns en gratis provperiod, men du måste betala om du vill fortsätta använda den.

Anpassningsmöjligheterna är begränsade eftersom du inte enkelt kan byta mallar och plugins är begränsade.

Duda priser

Basic : 25 $/månad

Team : 39 $/månad

Agency : 69 $/månad

White Label: 199 $/månad

Duda betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

8. Weebly

via Weebly

Weebly är ett av de bästa alternativen till Squarespace eftersom det är en nybörjarvänlig webbplatsbyggare som inte kräver några kodningskunskaper. Skapa en gratis webbplats eller välj ett betalt abonnemang för att öka anpassningsmöjligheterna och få tillgång till ytterligare funktioner. ??‍?

Weeblys bästa funktioner

Designer-kuraterade teman och anpassningsbara mallar gör att din webbplats kommer att se ut som om den har skapats av en professionell.

Bygg ditt varumärke med anpassade typsnitt och färgpaletter som speglar hur du vill att ditt företag ska se ut.

Dra-och-släpp-byggaren gör det enkelt att organisera sidan.

Med video- och bildredigerare kan du göra ändringar direkt i webbplatsbyggaren istället för att använda externa verktyg.

Weebly begränsningar

Eftersom webbplatsen strävar efter att vara enkel finns det begränsade avancerade funktioner och integrationer.

Mindre funktionalitet på front- och backend, särskilt för personer som vill ha större kontroll över sin kodning.

Weebly prissättning

Gratis

Personligt : 10 $/månad

Professional : 12 $/månad

Prestanda: 26 $/månad

Weebly betyg och recensioner

G2 : 4,1/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 1 700 recensioner)

9. Square

via Square

Square är ett e-handelsföretag som erbjuder förenklad webbplatsbyggnad för varumärken som behöver en onlinebutik. Med en Square-webbplats kan du hantera försäljningen online och i butik från en enda kontrollpanel. Dessutom kan du enkelt hantera försäljningen och din webbplats från mobilappen eller dina sociala kanaler.

Square bästa funktioner

Välj mellan dussintals webbplatsteman baserade på bransch eller stil.

Sömlös integration mellan din Square-webbplats och Square POS samordnar betalningar över olika kanaler.

Lägg till specialelement som lyfter fram funktioner och produkter eller dela rabattkoder för att öka konverteringarna.

Ett mobilanpassat fokus innebär att din webbplats är optimerad för kunder oavsett om de besöker den från sin dator eller sin telefon.

Square begränsningar

Mallarna är begränsade och ser likadana ut.

Det finns en inlärningskurva, särskilt när det gäller att lägga till produkter.

Square prissättning

Gratis

Plus : 29 $/månad

Premium: 79 $/månad

Square betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 200 recensioner)

10. Web. com

Vill du ha det snabbaste och enklaste sättet att skapa en webbplats? Web.com gör arbetet enkelt med en AI-webbplatsbyggare. Berätta bara lite om din webbplats för AI-verktyget så genererar det en visuellt tilltalande design på några minuter. ✍️

Web. com bästa funktioner

Den AI-drivna dra-och-släpp-byggaren minskar tiden det tar att skapa en webbplats.

De är optimerade för mobila enheter, så kunderna kan enkelt göra inköp även från sin telefon eller surfplatta.

Interna tjänster inkluderar design, support för onlinebutiker och SEO-rådgivning från professionella.

Hoppa över AI-verktyget och skapa din egen webbplats snabbt med fördesignade mallar.

Web. com begränsningar

De är idealiska för enkel och praktisk webbplatsbyggnad, men anpassningsmöjligheterna är begränsade.

Det finns inget gratis SSL-certifikat och det finns ingen möjlighet till dagliga säkerhetskopior, vilket begränsar säkerhetsfunktionaliteten.

Web. com priser

Webbplats : 19,99 $

Webbplats + marknadsföring : 24,99 $

Onlinebutik : 34,99 $

Online marknadsplatser: 49,99 dollar

Web. com betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: 3,7/5 (över 100 recensioner)

Squarespace och dessa alternativ till Squarespace erbjuder visserligen webbplatsbyggande, webbhotell och e-handelsfunktioner, men de hjälper inte till med andra marknadsföringsuppgifter. Plattformar som ClickUp erbjuder mer omfattande funktioner för marknadsföringsteam, inklusive AI-verktyg för att skapa innehåll för bloggar, landningssidor och annat marknadsföringsmaterial.

Använd ClickUp AI för att skapa ett blogginlägg i ClickUp Docs utifrån en enkel uppmaning och några viktiga detaljer.

När du har skapat och hostat din webbplats är det dags att börja bygga marknadsföringskampanjer för att nå ut till din målgrupp. Använd Clickup för att hantera alla dina innehållskampanjer och skapa marknadsföringsinitiativ som hjälper ditt företag att nå nya höjder. ✨

ClickUp för marknadsföringsteam hanterar allt från brainstorming och idégenerering till genomförande och rapportering. Skapa marknadsföringsplaner med instrumentpaneler och kalendervy och följ framstegen genom att sätta upp uppnåbara mål. Samarbete i realtid gör att du kan arbeta smidigt med teamet, oavsett om du använder Mind Maps för att brainstorma idéer för inlägg på sociala medier eller granska SEO-blogginlägg.

Använd de olika visuella instrumentpanelerna för att följa framstegen i en rad olika initiativ. Skapa en redaktionell innehållskalender och fyll i när varje inlägg ska publiceras. Lägg till anpassade fält för att markera viktig information som bör ingå i innehållet. Använd prioritetsflaggor för att markera de viktigaste inläggen.

ClickUp AI gör det möjligt för dig att skapa innehåll för produktbeskrivningar, landningssidor, bloggar och sociala kanaler snabbare än någonsin. Förslagen förbättrar läsbarheten medan stavnings- och grammatikgranskaren redigerar för tydlighetens skull. Använd sammanfattningsfunktionen för att omvandla långa stycken till koncisa avsnitt som uppfyller teckenbegränsningarna.

AI-skrivverktyget förbättrar också formateringen och delar omedelbart upp längre inlägg i lättsmälta avsnitt. Använd det för att strukturera bloggartiklar, nyhetsbrev via e-post och pelarartiklar för förbättrad läsbarhet och bättre användarupplevelse.

ClickUps bästa funktioner

Visualisera marknadsföringsdata och projektdashboards i flera vyer, inklusive tidslinjer, att göra-listor och Gantt-diagram.

Förenkla marknadsföringsarbetsflöden med automatiseringar som hanterar repetitiva uppgifter och tidskrävande arbete så att ditt team kan fokusera på viktigare projekt.

Mer än 1 000 mallar, inklusive mallar för produktstrategi och varumärkesbyggande , effektiviserar planeringsprocesserna och sparar tid när du lanserar marknadsföringsinitiativ.

ClickUp AI gör det snabbare och enklare att skapa innehåll genom att ge förslag, rensa upp utkast och sammanfatta artiklar.

Anpassningsbara uppgifter låter dig lägga till anpassade fält, prioriteringar och beroenden för att skapa arbetsflöden som förhindrar hinder och driver projekt genom marknadsföringsprocessen.

Använd rapporteringsfunktionerna för att omvandla försäljningspipeline-mätvärden till visuella rapporter och få stöd från viktiga intressenter för framtida marknadsföringskampanjer.

Begränsningar för ClickUp

Vissa funktioner, som ClickUp AI, är endast tillgängliga i betalda abonnemang, men de är överkomliga för de flesta individer och team.

Du kommer att behöva lägga tid på att lära dig hur verktyget fungerar, eftersom det har så många funktioner.

ClickUp priser

Gratis för alltid Plan

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per Workspace-medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 900 recensioner)

Hantera din webbplats med ett verktyg som ClickUp

Med dessa alternativ till Squarespace kan du skapa en webbplats oavsett om du driver en e-handelsbutik eller är en privatperson som erbjuder professionella tjänster. Från enkla webbplatsbyggare som gör jobbet snabbt till anpassningsbara kodningssidor som låter dig skapa prisbelönta webbplatser – det finns ett alternativ för alla onlinebutikers behov.

När du har byggt din webbplats och är redo att sätta igång kan du registrera dig på ClickUp för att börja hantera dina arbetsflöden för försäljning, marknadsföring och webbplatshantering. Arbeta i realtid tillsammans med ditt team för att sätta upp mål, skapa spårningspaneler och tilldela uppgifter för allt från produktutveckling till marknadsföring och outreach. ?