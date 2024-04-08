Confluence vs Asana: Vilket projektledningsverktyg är bäst?

Oavsett om du leder ett team på plats eller på distans behöver du en pålitlig projektledningsprogramvara för att alla ska vara på samma sida. Det finns dussintals projektledningsplattformar, men Confluence och Asana är två av de mest populära alternativen för team som är mycket på resande fot.

Det är svårt att välja mellan dessa två plattformar, särskilt om du inte har använt dem tidigare. Båda plattformarna har för- och nackdelar, så det beror på dina preferenser och behov.

Denna guide ger dig en fullständig jämförelse mellan Confluence och Asana, där deras funktioner jämförs och de bästa alternativen för en vinnande lösning föreslås. 🏆

Vad är Confluence?

Confluence är ett projektledningsverktyg som ägs av mjukvarujätten Atlassian. Det är inte bara en projektledningsapp för att hantera personer och uppgifter, utan Confluence registrerar också all kunskap inom din organisation. Om du har svårt att hålla koll på uppgifter, wikis, teknisk dokumentation och SOP:er, så samlar Confluence allt på ett och samma ställe. 📚

Via Confluence

Confluence-funktioner

Confluence ger distansarbetande team en enda källa till information. Plattformens funktioner centraliserar information, påskyndar beslutsfattandet och stöder samarbete mellan team i realtid.

1. Projektledning

Confluence har ett imponerande antal PM-funktioner. Använd Confluence Whiteboard för att brainstorma stora idéer med inbäddade smarta länkar och interaktiva element som omröstningar och timers. Confluence-dokument stöder också redigering, taggning och aviseringar i realtid. Det bästa av allt är att Confluence har ett personligt flöde, så att ditt team bara ser de projekt och uppgifter som är viktigast för dem. 🤩

2. Kunskapshantering

Via Confluence

Är du trött på att leta igenom Slack-meddelanden, e-postmeddelanden eller Google Docs för att hitta rätt filer? Confluence löser problemet med att hoppa mellan olika plattformar genom att samla din organisations information på ett enda ställe. Detta gör det enkelt att lagra information som:

Tekniska specifikationer

Bruksanvisningar

Multimediainnehåll som videor, foton och ljudinspelningar

Budgetrapporter

Kunddata

Det bästa av allt är att Confluence kombinerar denna kunskap med dina projekt och uppgifter. Den tydliga organisationen och den enkla åtkomsten gör att ditt team kan hålla sig uppdaterat och effektivisera verksamheten.

3. Mallar

Visst, Confluence låter dig skapa anpassade projekt, men det kommer också med många färdiga mallar. Hämta Confluence-mallar från communityn för projektplanering, brainstorming eller till och med masterprojektdokumentation. Du behöver inte skapa projekt eller dokument från grunden – hitta bara det du letar efter, kopiera det, lägg till dina detaljer och sätt igång. 🧑‍💻

4. Integrationer

Via Confluence

Confluence integreras med ett imponerande antal appar från tredje part. Det har över 3 000 integrationer med populära verktyg som Jira, Trello, Slack, Microsoft Teams, Figma, Dropbox och Google Drive. ⚒️

Confluence passar de flesta team, men är mer populärt bland mjukvaruutvecklare eftersom det ingår i Atlassians produktserie. Fördelen är att det har inbyggda integrationer med andra Atlassian-produkter. Nackdelen är att icke-tekniska team kanske inte ser något värde i andra Atlassian-lösningar.

Confluence priser

Gratisversion

Standard: 6,05 $/månad per användare för 10 användare

Premium: 11,55 $/månad per användare för 10 användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Vad är Asana?

Asana är ett projektledningsverktyg som kombinerar att göra-listor, kalendrar, formulär, automatiseringar och rapporter i en och samma plattform. Det kombinerar uppgiftshantering, projektvisualisering, samarbete och automatisering i en smidig plattform. Asana har också en robust mobilapp och webbapp, vilket gör det idealiskt för distans-, mobila eller hybridteam. 📱

Via Asana

Asanas funktioner

Det började som en enkel app för att-göra-listor, men idag inkluderar Asanas uppgiftsvyer tidslinje-, tavla- och kalendervy. Asana erbjuder inte kunskapshantering som Confluence, men har robusta funktioner för arbetsbelastningsplanering och automatisering som är utformade för att lätta på ditt teams arbetsbelastning.

1. Projektledning

Via Asana

Behöver du se ditt teams arbetsbelastning på en övergripande nivå? Asana har flera vyer för att visualisera ditt teams deadlines, projekt och mer. Skapa en Kanban-tavla för processfokuserat arbete eller använd ett Gantt-diagram för att planera projektets milstolpar.

Tack vare funktionen Forms behöver du inte skicka Slack- eller e-postmeddelanden med arbetsförfrågningar. Skapa helt enkelt ett formulär så kan ditt team begära arbete internt eller samla in externa synpunkter från kunder med bara några få klick. 🖱️

2. AI och automatisering

Ditt team försöker göra mer med mindre resurser. Varför inte avlasta dem från några uppgifter? Asana levereras med förinstallerade expertarbetsflöden och automatiseringar som underlättar din arbetsdag. Ställ in Asana-regler för att uppdatera uppgiftsstatus, ändra ansvariga eller till och med meddela ditt team på Slack när en uppgift tilldelas. 📌

Om du behöver mer hjälp finns Asana Intelligence, ett AI-drivet verktyg för att sätta upp projektmål, generera statusuppdateringar och samla in information. Du kan inte ställa allmänna frågor till det på samma sätt som till ett verktyg som ChatGPT, men AI:n kan dela med sig av djupgående information om uppgifter, projekt och hinder inom Asana.

3. Mallar

Precis som Confluence innehåller Asana mallar som hjälper dig att snabba upp dina arbetsflöden. Asana har dock inte dokument eller whiteboards som du hittar på plattformar som ClickUp. Istället är dess mallar endast avsedda för projektkonfigurationer.

Det betyder inte att dessa mallar inte är värdefulla. Asana kombinerar kraften i mallar och automatiseringar i färdiga paket, vilket gör det enkelt att skapa komplexa processer och ramverk med bara några få klick. Om du någonsin behöver göra en ändring kan du snabbt justera ditt paket och tillämpa det utan problem i alla arbetsflöden. 🧘

4. Integrationer

Via Asana

Asana integreras med över 300 tredjepartsapplikationer, inklusive Adobe Creative Cloud, Microsoft Teams, Salesforce, Google Drive och Canva. Eftersom Asana inte innehåller någon kunskapsbas eller dokumentation behöver du dessa integrationer för att kunna hålla ditt arbete på en och samma plattform.

Asana priser

Personligt: Gratis plan

Starter: 10,99 $/månad per användare, faktureras årligen

Avancerat: 24,99 $/månad per användare, faktureras årligen

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Confluence vs Asana: Jämförelse av funktioner

Det finns ingen klar vinnare i jämförelsen mellan Asana och Confluence. Båda hjälper dig att driva dina projekt från A till Ö och stöder arbete på språng med mobilappar för iOS och Android. Det handlar om hur du föredrar att arbeta och vilka dina största utmaningar är.

Det finns dock några stora skillnader i deras funktioner och styrkan hos dessa funktioner. Låt oss titta på de största skillnaderna mellan Confluence och Asana.

1. Kunskapshantering

Via Confluence

Confluence hanterar både projekt och kunskap, medan Asana endast hanterar projekt. Om du behöver hantera intern kunskap och projekt är Confluence det självklara valet. Det är inte nödvändigt att köpa en separat plattform eftersom du kan spåra alla projekt och allt innehåll på samma ställe.

Om du inte behöver kunskapshantering och vill hantera projekt kan Confluence dock vara överdimensionerat och komplicerat för dina behov. I så fall är Asana det bättre valet.

Vinnare: Confluence sida

2. Mallar

Både Confluence och Asana levereras med förinstallerade mallar. Dessa mallar är dock inte helt identiska.

Eftersom Asana inte stöder Docs eller Whiteboards är dess mallar endast avsedda för projektformatering. Detta är fortfarande ett utmärkt sätt att spara tid, men det hjälper inte om du behöver formatering för mötesdagordningar eller SOP:er. 📝

Confluence levereras med mallar för både projektkonfiguration och dokument. Om du inte vill skapa egna mallar i en lösning som Google Drive är Confluence det bättre alternativet för att utföra ditt faktiska arbete.

Vinnare: Confluence

3. Integrationer

Vid en första anblick skulle man kunna tro att Confluence är vinnaren här. Den har över 3 000 integrationer, medan Asana har 300. De flesta integrationerna finns dock i appar med mediokra betyg på Atlassians appmarknad. Vissa av dessa kopplingar fungerar inte så bra, så var försiktig. 👀

Asana har kanske inte lika många integrationer, men chansen är stor att det finns integrationer för de verktyg du redan använder. Det kan anslutas till allt från Tableau till YouTube och Loom, vilket utökar Asanas funktionalitet bortom projektledning.

Om du dock använder Atlassian-produkter är Confluence den klara vinnaren. Den integreras enkelt med Trello- och Jira-programvaran.

Vinnare: Confluence för Atlassian-produkter; Asana för tredjepartsappar

Via Asana

Både Confluence och Asana är bra val för projektledning. Det rätta valet beror på hur du föredrar att arbeta.

Om du vill ha ditt arbete på samma plattform som dina uppgifter och mätvärden, välj Confluence. Du behöver separata lösningar och integrationer för att få samma funktionalitet i Asana, men användarna säger att plattformen är enklare att använda än Confluence.

Asana är det bättre valet om du leder ett team som inte är så tekniskt kunnigt. ⭐

Vinnare: Confluence för allt-i-ett-arbete; Asana för användarvänlighet

5. AI och automatisering

Manuellt arbete är så 2012. Om du letar efter praktisk hjälp från antingen automatisering eller AI är Asana det bättre valet.

Båda plattformarna erbjuder automatisering, men vi gillar att Asana erbjuder automatiseringspaket för att snabbt optimera interna processer. Confluence erbjuder också drag-and-drop-automatiseringar som du kan designa från grunden eller hämta från Atlassians automatiseringsbibliotek.

Men det är AI som tippar vågskålen till Asanas fördel. Asana Intelligence erbjuder smarta fält, sammanfattningar, en redigerare, statusar, svar och mycket mer. Det hanterar inte projekten helt åt dig, men det kommer definitivt att påskynda arbetet. 🤖

Confluence erbjuder endast AI via Atlassian Intelligence, som för närvarande endast är tillgängligt för utvalda användare i betaversion. Ingen av AI-lösningarna hjälper dig dock att utföra ditt arbete, så du kan fortfarande behöva ett alternativt AI-verktyg som ClickUp AI.

Vinnare: Asana

6. Priser

Prissättningen är lite knepig för dessa SaaS-produkter. Confluence är tekniskt sett billigare än Asana med sin månadsavgift på 6,05 dollar jämfört med Asanas månadsavgift på 10,99 dollar. 💸

Confluences grundpris gäller dock för 10 användare, medan Asanas gäller för en användare. Om du betalar för Confluence årligen kostar det 600 dollar för den första nivån, oavsett om du har två eller tio användare. Det kanske inte är ekonomiskt fördelaktigt för små team eller nystartade företag. Asana tar mer betalt per användare, men kan vara billigare beroende på hur ditt team är uppbyggt.

Confluence vs Asana på Reddit

Vi har konsulterat de duktiga människorna på Reddit för att sammanfatta de största skillnaderna mellan Asana och Confluence och avgöra vilket alternativ som är bäst i vissa situationer.

En användare sa: ”Asana är bra, men jag gillar det inte. Det är långsamt, även om det har blivit snabbare, och har lite för få funktioner. För mindre tekniska team är det perfekt.” Så om du behöver grundläggande PM-funktioner för mindre tekniska personer kan Asana ha allt du behöver. 🎯

En icke-teknisk användare höll med och sa: ”Asana är min favorit, mitt konstiga apahjärna blir så nöjd när jag avslutar en uppgift och narvalen blinkar på skärmen. ”

En annan användare sammanfattade det bra: ”Det beror verkligen på vad du behöver och hur människor vill arbeta. Jag är en stark förespråkare för att välja din mjukvarulösning sist, efter att du har funderat ut ditt arbetsflöde och din arbetsstil. Annars kan du, förutom den ekonomiska investeringen, tvingas anpassa ditt arbetssätt efter verktyget istället för tvärtom. ”

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Confluence och Asana

Det är inte lätt att välja mellan Asana och Confluence. Båda plattformarna har sina styrkor, men de kan inte göra allt för att stödja den agila metodiken.

Vi vill inte skryta, men ClickUp hanterar allt som Asana och Confluence kan göra – och lite till. 🥳

Denna allt-i-ett-plattform för projektledning stöder kunskapshantering, automatisering, AI-verktyg, analys och mer avancerade funktioner. Man kan säga att det är ett komplett paket.

Samarbeta i realtid med ClickUp Docs

Varför växla mellan din PM-lösning och ditt faktiska arbete? Samarbeta i realtid i ClickUp Docs. Flera teammedlemmar kan redigera samtidigt och lägga till formatering, kommentarer och taggar för att förbättra samarbetet. ✍️

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt HR-arbetsflöde efter dina behov.

Det bästa av allt är att du inte behöver lämna ClickUp för att hantera dina uppgifter. Omvandla valfri kommentar till en åtgärdsbar uppgift i ditt ClickUp-arbetsutrymme, så är du redo att sätta igång.

Stöd teknisk mjukvaruutveckling i ClickUp

Psst, vet du vad? Du kan anpassa ClickUp precis som du vill tack vare det intuitiva användargränssnittet.

Effektivisera din utvecklingsprocess med ClickUps allt-i-ett-arbetshub för planering, utveckling och leverans.

Programvaruteam använder ClickUp för att samarbeta kring roadmaps, integrera med Git-verktyg, hantera backlogs, spåra Agile-sprints och mycket mer. Det här är ditt PM-verktyg, så du kan anpassa det efter hur du föredrar att arbeta. 💃

Spåra uppgifter och hantera resurser med ClickUp-uppgifter

ClickUp-uppgifter samlar all din kunskap, dina filer, chattar och uppgifter i en enda vy. Istället för att bläddra igenom flera verktyg för att hitta rätt dokument eller chatt, finns allt på ett och samma ställe.

Frigör mer tid för kunskapsintensivt arbete genom att effektivisera återkommande uppgifter med ClickUp Automations.

Ställ in uppgiftsberoenden och deluppgifter, skapa återkommande uppgifter, välj mellan flera uppgiftsvyer, ställ in anpassade uppgiftstyper eller lägg till anpassade fält – världen ligger för dina fötter!

ClickUp priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Business Plus: 19 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI finns tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Få alla projektledningsfunktioner du behöver med ClickUp

Teamwork gör drömmen möjlig, men kräver fortfarande rätt programvarukonfiguration, särskilt om du hanterar ett team på distans. Att välja mellan Asana och Confluence är en bra början, men när du behöver göra allt, välj en plattform som redan gör allt och lite till.

ClickUp har samarbetsverktyg, ett användarvänligt gränssnitt och anpassningsbara instrumentpaneler för att öka produktiviteten. Säg adjö till att växla mellan olika verktyg och samla ditt arbete på en enda arbetsplattform. 🙌

Men lita inte bara på vårt ord. Se själv hur kraftfullt ClickUp är: Skapa ditt ClickUp-arbetsutrymme gratis nu.