De 10 bästa tilläggen och tilläggen till Google Sheets för att öka produktiviteten 2025

Google Sheets har varit en oumbärlig allierad för yrkesverksamma över hela världen.

Alla kontorsjobb kräver att man bearbetar siffror i kalkylblad. Och med över 3 miljarder användare av Google Workspace är Google Sheets utan tvekan det mest populära kalkylbladsprogrammet.

Kalkylblad sp rogrammet erbjuder samarbete i realtid och robusta verktyg för att visualisera, bearbeta och dela data.

Förbättra dessa funktioner ytterligare genom att integrera användbara tillägg, såsom tillägg, appskript och mallar. Och du behöver inte vara en kalkylbladsguru för att få ut det mesta av Sheets.

Du kan använda tillägg för att spara tid, öka produktiviteten och utföra komplexa uppgifter som annars är omöjliga att göra med standardversionen.

Tillägg till Google Sheets gör det möjligt för användare att skapa skräddarsydda förbättringar av arbetsflödet för att möta specifika individuella eller organisatoriska behov. Tilläggen underlättar också anslutningen till tredjepartssystem, vilket säkerställer sömlös integration med andra applikationer.

Vad ska du leta efter i tillägg till Google Sheets?

Tillägg och tillägg till Google Sheet kompletterar befintliga funktioner i kalkylbladsprogrammet. Det perfekta tillägget erbjuder en extra dimension av mångsidighet och innovation.

Att välja rätt tillägg kommer att öka din produktivitet avsevärt och effektivisera ditt arbetsflöde. Vilka tillägg du väljer beror på vilka uppgifter du vill utföra. Det finns dock några saker du bör tänka på innan du installerar ett tillägg.

Kompatibilitet: Se till att tillägget är kompatibelt med din version av Google Sheets. Kompatibilitetsproblem leder till funktionsbrister och hindrar en smidig integration med ditt befintliga arbetsflöde. Support och uppdateringar: Välj tillägg med bra kundsupport och regelbundna uppdateringar. Ett lyhört supportteam och frekventa uppdateringar visar att utvecklaren är engagerad i att hjälpa användarna och förbättra verktyget. Provperioder: De flesta tillägg på marknaden är gratis. Välj ett som erbjuder en provperiod för de som inte är det. Genom att testa verktyget innan du bestämmer dig kan du själv bedöma dess kompatibilitet och effektivitet. Datasäkerhet: Säkerhet är avgörande när man hanterar data. Se till att tillägget följer bästa praxis för säkerhet och har funktioner som datakryptering och åtkomstkontroll. Recensioner och betyg: Läs användarrecensioner och betyg för att få inblick i verkliga erfarenheter. Detta ger värdefulla perspektiv på tilläggets prestanda, tillförlitlighet och användbarhet.

De 10 bästa tilläggen till Google Sheets

Marknadsplatsen har tusentals tillägg till Google Sheets för hundratals funktioner: datainsamling, formulärsvar, e-post, textverktyg, komplexa matematiska funktioner, samarbete etc.

Vi har sammanställt en lista med 10 kraftfulla tillägg som ökar din produktivitet genom att förenkla återkommande åtgärder.

1. Autocrat

via Autocrat

Autocrat är ett flexibelt och lättanvänt verktyg för dokumentsammanfogning som skapar PDF-filer eller delade dokument med hjälp av data från kalkylblad.

Låt oss säga att du har massor av data och måste omvandla den till publiceringsklara, anpassade dokument. Autocrat automatiserar skapandet av rapporter, fakturor eller andra dokument du behöver, så att data blir levande med minimal ansträngning.

Det här verktyget kan vara praktiskt för olika uppgifter, till exempel att skapa personliga certifikat, generera massmejl eller ta fram rapporter.

Autocrats bästa funktioner

Skapa en mängd olika dokument, inklusive brev, certifikat, rapporter, fakturor och etiketter.

Skapa massproducerade anpassade dokument med de många tillgängliga mallarna.

Sammanfoga data från Google Sheets, CSV-filer och databaser.

Begränsningar för Autocrat

Offlinefunktionaliteten är minimal.

Användare rapporterar ibland buggar som tenderar att göra sammanslagningsfunktionen långsammare.

Priser för Autocrat

Gratis att använda

Autocrat-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal betyg

Google Workspace Marketplace: 4,3/5 (över 5 300 recensioner)

2. Supermetrics

via Supermetrics

Tänk dig att du har marknadsföringsdata spridda över plattformar som Google Analytics, GMB, Facebook Ads, TikTok Ads och LinkedIn. Supermetrics samlar in relaterade data och ordnar dem snyggt i ditt kalkylblad.

Supermetrics är ett kraftfullt verktyg för analys och rapportering av marknadsföringsdata som kombinerar olika datakällor för att ge tydliga, användbara insikter. Fyll i dessa data automatiskt i anpassade rapporter och instrumentpaneler i Google Sheets, Data Studio och andra plattformar utan manuella klipp-och-klistra-åtgärder.

Supermetrics har blivit populärt bland marknadsförare över hela världen.

Supermetrics bästa funktioner

Skapa en rapport som är redo för analys genom att integrera data från över 130 källor.

Schemalägg dataextrahering från olika källor eller automatisk uppdatering så att du alltid har tillgång till information i realtid.

Spåra marknadsföringsutgifter från alla större plattformar med ett enkelt gränssnitt.

Få snabb, vänlig och effektiv support från Supermetrics-teamet.

Begränsningar för Supermetrics

Det är beroende av API:er från externa plattformar, vilket innebär att alla ändringar på dessa plattformar kan påverka dataextraheringen.

Det finns en gratisversion, men omfattande användning eller premiumfunktioner kan påverka din budget*.

Priser för Supermetrics

Gratis: 14 dagars provperiod

Essential : 69 $/månad per användare

Kärnfunktioner : 239 USD/månad per användare

Super : 579 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Supermetrics betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 700 recensioner)

Google Workspace Marketplace: 4,4/5 (över 950 recensioner)

3. Coupler. io

Coupler. io kopplar samman data från över 50 källor till Google Sheets och genererar rapporter. Coupler. io kan integrera data från populära verktyg som Airtable, Hubspot, Quickbooks, Salesforce, Google Analytics 4 och många andra.

Tillägget till Google Sheets hjälper dig att föra in marknadsförings-, försäljnings- och finansdata till dina kalkylblad och instrumentpaneler utan kod. Coupler hjälper till att automatisera processen för att analysera data och skapa anpassningsbara rapporter.

Coupler.io bästa funktioner

Omvandla komplexa data från olika källor till enkla rapporter utan kodning.

Ställ in ett anpassat schema för automatisk datauppdatering, som kan vara varje timme, dagligen eller månadsvis.

Skapa live-dashboards genom att ansluta till visualiserings- och big data-verktyg

Begränsningar för Coupler.io

Bearbetning av stora datamängder saktar ner prestandan

Användare som inte är bekanta med begrepp inom datatransformation kan möta en brant inlärningskurva.

Priser för Coupler.io

Gratis: 14 dagars provperiod

Startpaket : 49 $/månad per användare

Squad : 99 $/månad per användare

Företag : 249 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Coupler. io betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (över 40 recensioner)

Google Workspace Marketplace: 4,8/5 (över 225 recensioner)

via Powertools

Power Tools erbjuder mer än 40 praktiska specialanpassade verktyg för Google Sheets. Detta verktyg hanterar över 300 användningsfall, från att slå samman tabeller och kombinera kalkylblad till att ta bort dubbletter och mycket mer, vilket tillsammans hjälper dig att uppnå dina projektmål.

Power Tools är mest användbart för att snabba upp och automatisera återkommande uppgifter.

Power Tools har enorma funktioner: jämför två ark för att hitta likheter och skillnader, leka med strängkonkatenering och uppdelning, städa upp mellanrum, rensa dina data och skapa skräddarsydda formler.

Automatisera repetitiva uppgifter, vilket hjälper dig att öka produktiviteten och minimera den manuella arbetsbelastningen.

Förenkla komplex information till tydliga insikter, vilket underlättar en bättre förståelse av dina data.

Identifiera och korrigera fel i dina data med de inbyggda verktygen.

Trots att programmet är användarvänligt kan det ta tid att utforska och bemästra det omfattande utbudet av verktyg.

Inga gratisversioner, men årsabonnemanget är prisvärt.

Gratis: 30 dagars provperiod med full funktionalitet

12-månaders prenumeration : 29,95 $ (en användare) per år

Livstidsabonnemang: 99,95 $ (en användare)

G2: Otillräckligt antal betyg

Google Workspace Marketplace: 3,6/5 (över 2000 recensioner)

5. Kopiera nedåt

via Copy Down

Det är notoriskt svårt att använda formler i Google Sheets-kalkylblad som matas med formulär. Copy Down tar itu med detta problem direkt.

För Google Sheets som matas med formulär kan du med Copy Down kopiera formler automatiskt till raderna för formulärinlämning. Kopiera automatiskt formler i Google Form-svar, så slipper du kopiera och klistra in manuellt.

I slutändan kommer detta att spara tid och upprepade ansträngningar, särskilt i långsiktiga projekt och stora datamängder.

Kopiera ner bästa funktioner

Bevara formlernas integritet och komplexa affärsberäkningar

Anpassa kopieringsområdet utan fel, även vid batchkopiering av stora datamängder.

Kopiera formler eller formatering med ett klick, vilket garanterar noggrannhet och konsekvens samt förbättrar arbetsflödets effektivitet.

Begränsningar för kopiering nedåt

Fungerar endast med kalkylblad som är kopplade till svar i Google Forms , inte med manuellt inmatade data.

Begränsat till kolumnreplikering och saknar avancerade funktioner som villkorlig kopiering eller anpassad formatering.

Du kan inte använda filterfunktionen i kalkylbladet för formulärsvar på grund av begränsningarna i Apps Script.

Kopiera priser

Gratis att använda

Kopiera betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal betyg

Google Workspace Marketplace: 4,1/5 (över 300 recensioner)

6. Sheetgo

via SheetGo

Tänk dig att du har olika kalkylblad för olika uppgifter, såsom budgetering, projektuppföljning och lagerhantering. Dessa kan även inkludera Google Sheets-, Excel- eller CSV-filer.

Sheetgo hjälper dessa kalkylblad att ansluta till varandra och hämta data från varandra på ett smidigt sätt.

Med detta tillägg till Google Sheets kan du flytta data från ett ark till ett annat och slippa flytta datamängder manuellt.

Förutom att förbättra datahanteringsfunktionerna erbjuder Sheetgo en omfattande uppsättning verktyg för att effektivisera dataflöden, automatisera uppgifter och analysera data.

Sheetgos bästa funktioner

Skapa en huvuddashboard genom att hämta information från olika kalkylblad, vilket förenklar din övergripande analys.

Samarbeta i realtid och övervaka ditt teams arbete på olika kalkylblad, så att du slipper dela dem manuellt.

Automatisera arbetsflöden som involverar flera kalkylblad och spara timmar varje vecka.

Begränsningar för Sheetgo

Komplexa arbetsflöden kräver noggrann planering för att undvika förvirring.

Mer omfattande dataintegrationsbehov kan kräva ett premiumabonnemang.

Priser för Sheetgo

Grundläggande: Gratis

Professionella : 22 USD/månad per användare

Företag : 74,40 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Sheetgo-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 20 recensioner)

Google Workspace Marketplace: 4,2/5 (över 1600 recensioner)

Bonus: AI-verktyg för Google Sheets!

7. Mail Merge

via Mail Merge

Har du någonsin stirrat på en lång lista med kontakter eftersom du behöver skicka ut hundratals e-postmeddelanden? Ännu värre är att det kan kännas överväldigande att personalisera varje e-postmeddelande.

Mail Merge är ett verktyg för alla användningsområden som hjälper dig att skapa personliga meddelanden till hela din kontaktlista. Skicka unika, skräddarsydda brev utan att behöva skriva för hand.

Med Mail Merge kan du också spåra dina e-postmeddelandens prestanda genom analyser. Få ovärderlig information om hur dina e-postmeddelanden presterar, vilket hjälper dig att finjustera dina strategier för maximal effekt.

De bästa funktionerna i Mail Merge

Skapa anpassade e-postmallar för olika ändamål, till exempel en mall för potentiella kunder, en annan för stamkunder och en tredje för partners.

Skicka massinbjudningar (med bilagor) till evenemang som webbseminarier, bröllop, mässor, konferenser eller möten.

Spåra e-postengagemang med insikter om vem som öppnat din e-post, vilket ger dig information för uppföljning och kommunikation.

Begränsningar för Mail Merge

Att skicka massmejl kan utlösa spamfilter, vilket påverkar leveransbarheten för dina mejl.

Rapporteringsfunktionerna är inte särskilt omfattande.

Priser för Mail Merge

Gratis: En veckas provperiod

Årligt : 45 USD per användare

Livstid: 179 USD per användare

Betyg och recensioner för Mail Merge

G2 : 4,3/5 (över 30 recensioner)

Google Workspace Marketplace: 4,9/5 (över 26 000 recensioner)

8. Google Analytics

via Google Analytics

Med detta tillägg kan användare av Google Analytics enkelt komma åt, visualisera, dela och bearbeta sina data i Google Spreadsheets.

Google Analytics samlar in data om vem som besöker din webbplats, vilka sidor de besöker, hur länge de stannar kvar och om de klickar på "köp"-knappen.

Visa och analysera dessa data i Google Sheets med tillägget Google Analytics.

De bästa funktionerna i Google Analytics

Identifiera dina mest populära produkter och tjänster – spåra vilka sidor som besökarna besöker mest.

Spåra användarnas resor genom din webbplats i realtid för att förstå användarnas beteende och få insikter om besökarna.

Skapa personliga instrumentpaneler som visar viktiga mätvärden och KPI:er anpassade efter dina specifika behov.

Begränsningar i Google Analytics

Det kan ta lite tid och ansträngning att bekanta sig med tilläggets gränssnitt och Data Studios funktioner.

Felaktig implementering på din webbplats kan leda till felaktiga data*.

Priser för Google Analytics

GA 4: Gratis

Betyg och recensioner för Google Analytics

G2: Otillräckligt antal betyg

Google Workspace Marketplace: 4,2/5 (över 2 000 recensioner)

9. Hunter för Sheets

via Hunter for Sheets

Har du någonsin försökt hitta e-postadresserna till nyckelpersoner i olika företag, men upplevelsen känns som en oändlig skattjakt?

Hunter for Sheets fungerar som ditt personliga CRM-system och hjälper dig att snabbt hitta dessa e-postadresser. Om du har en lista över företag hittar Hunter for Sheets automatiskt kontaktinformationen för dessa företag.

Tillägget till Google Sheets verifierar deras giltighet och säkerställer att dina meddelanden når rätt inkorgar.

Hunter for Sheets bästa funktioner

Få e-postadresser från alla offentliga källor till hands

Med funktionen Email Finder kan du välja kolumner för förnamn, efternamn och företagsnamn. Verktyget fyller sedan i ditt kalkylblad med e-postadresser.

Funktionen E-postverifierare kontrollerar listan med e-postadresser. Handlingsbara statusar och konfidenspoäng gör det enkelt att bedöma leveransbarheten.

Begränsningar för Hunter for Sheets

Hunter for Sheets är beroende av att data är korrekta och aktuella. Effektiviteten är kopplad till kvaliteten på den digitala karta som utforskas.

Hunter for Sheets är utmärkt för professionellt bruk, men personliga eller privata e-postadresser kan förbli dolda*.

Priser för Hunter for Sheets

Tillägg: Gratis

Startpaket : 34 $/månad

Tillväxt : 104 $/månad

Företag: 340 $/månad

Hunter for Sheets – betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 500 recensioner)

Google Workspace Marketplace: 4,4/5 (över 160 recensioner)

10. InstagReader

via InstagReader

InstagReader är ett verktyg som hämtar värdefull information om Instagram-profiler, inlägg och kommentarer och ger insikter om användarbeteende, engagemang i innehåll och den ständigt föränderliga landskapet av trender på sociala medier.

Med tillägget Instagreader Google Sheet kan du extrahera all profil- och inläggsdata för vilket Instagram-konto som helst direkt till ditt Google Sheet.

InstagReaders bästa funktioner

Extrahera profilinformation såsom användarnamn, biografi, antal följare eller data från Instagram-inlägg, inklusive bildtexter, hashtags, gillamarkeringar och kommentarer.

Skapa personliga instrumentpaneler som visar viktiga mätvärden och KPI:er anpassade efter dina specifika behov.

Schemalägg dataextraheringsuppgifter för att automatiskt uppdatera ditt Google Sheets-kalkylblad med den senaste informationen.

Begränsningar för InstagReader

För att InstagReader ska fungera måste du ha ett Instagram Business-konto. Ett personligt konto fungerar inte.

InstagReader handlar om offentliga profiler. Dataextrahering fungerar inte på privata eller begränsade profiler.

Priser för InstagReader

Gratis tillägg

InstagReader-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal betyg

Google Workspace Marketplace: 3,6/5 (över 50 recensioner)

Google Sheets är ett populärt och mycket använt verktyg, men det är viktigt att överväga alternativ till Google Sheets som kan vara lika robusta.

Ta till exempel ClickUp.

ClickUp är en molnbaserad plattform för projektledning och samarbete som erbjuder en omfattande uppsättning funktioner för att förbättra datahanteringen för företag, team och individer.

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

Dess centraliserade tillvägagångssätt, höga anpassningsgrad och samarbetsfunktioner gör det till ett värdefullt verktyg för företag och individer som vill förbättra sin datahantering.

ClickUp har allt du behöver för smidigt samarbete med ditt team.

Med ClickUps tabellvy kan användare anpassa eller använda befintliga mallar för att hantera olika databaser, inventarier och information på ett mer effektivt sätt. Mallarna på ClickUp sträcker sig från kalkylblad och bokföringsmallar till resursplanering och dagliga planerare.

Prova ClickUp Table View Visualisera din projektsammanfattning med hjälp av ClickUps tabellvy.

ClickUp hjälper dig att säkerställa processstandardisering och integreras fullt ut med Google Drive.

ClickUp stöder över 1 000 integrationer, inklusive Zoom, Google Drive, Slack och Microsoft Teams, för att effektivisera dina arbetsflöden.

Optimera ditt arbetsflöde med tillägg till Google Sheets

Om du vill öka din produktivitet i Google Sheets kan rätt tillägg vara till stor hjälp. Varje verktyg som listas här har ett funktionellt syfte och tillgodoser specifika behov.

Oavsett om du vill få Google Docs att flyga iväg med Autocrat eller dyka djupt in i data med Supermetrics, kommer dessa tillägg att hjälpa dig att arbeta smart. En kraftfull projektledningssvit som ClickUp hjälper dig att få ut det bästa av dina datamängder.

Prova dem, kombinera dem och hitta det som passar bäst för ditt arbetsflöde!