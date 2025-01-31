De 10 bästa Pipefy-alternativen för att automatisera dina processer

Förr i tiden krävde alla affärsprocesser manuellt arbete, och det fanns knappt någon teknik som kunde underlätta dem. Sedan kom eran av verktyg för affärsprocesshantering (BPM), som hjälpte till att effektivisera och visualisera arbetsflöden inom en organisation.

Idag befinner vi oss i en tid präglad av AI och automatisering, där nya plattformar för automatisering av arbetsflöden som Pipefy har dykt upp för att hjälpa oss att automatisera många arbetsintensiva processer. Dessa verktyg tar bort repetitiva arbetsuppgifter från våra händer och sinnen så att vi kan fokusera på mer strategiska aktiviteter.

Pipefy passar dock inte alla – vissa föredrar ett mer användarvänligt gränssnitt och robusta integrationsfunktioner, medan andra letar efter en mer kostnadseffektiv plattform för automatisering av arbetsflöden.

Vi har gjort researcharbetet åt dig och tagit fram en praktisk lista över de 10 bästa Pipefy-alternativen för att hantera och automatisera dina processer.

Vi går igenom verktygens respektive funktioner, pekar på några begränsningar och belyser deras prissättningsplaner för att hjälpa dig att välja det som passar bäst för ditt företag.

Vad är Pipefy?

Pipefy är en AI-driven plattform som gör det möjligt för organisationer att utforma, automatisera och hantera arbetsflöden för att uppnå optimal effektivitet och produktivitet i teamet.

Med sitt intuitiva gränssnitt och generativa AI-funktioner är det lika enkelt att skapa anpassade arbetsflöden som att chatta, och det krävs ingen kodningskunskap! Du skickar bara ett meddelande till chatboten och förklarar hur du vill att ditt arbetsflöde ska se ut, så sköter AI resten.

Pipefy kan automatisera ett brett spektrum av affärsprocesser, men är mest effektivt när det gäller att effektivisera HR-, IT- och inköpsverksamheten.

Vad ska du leta efter i Pipefy-alternativ?

Pipefy har blivit populärt inom automatisering av affärsprocesser, främst tack vare dess unika uppsättning funktioner som gör det superenkelt att använda. Därför bör de alternativ till Pipefy som du väljer också ha följande funktioner:

AI-funktioner: Alternativet bör ha AI-drivna funktioner, särskilt generativa AI-drivna funktioner, för att Alternativet bör ha AI-drivna funktioner, särskilt generativa AI-drivna funktioner, för att effektivisera processen för automatisering av arbetsflöden. Gränssnitt utan kodning: Kodning är inte alla förunnat, så ditt Pipefy-alternativ bör göra det möjligt för dig att skapa anpassade automatiserade arbetsflöden utan någon kodning alls. Datadriven processoptimering: Verktyget ska kunna optimera arbetsflödena baserat på historiska data för att maximera effektiviteten. Säkerhet: När du automatiserar en affärsprocess är det viktigt att se till att ingen annan kan mixtra med den. Därför bör säkerhet på företagsnivå också vara en prioritet när du utvärderar dina Pipefy-alternativ. Integrationer: Processautomatiseringsverktyget är bara så effektivt som antalet externa verktyg och tjänster det kan integreras med, så det bör också ingå i dina urvalskriterier.

De 10 bästa Pipefy-alternativen att använda 2024 och framåt

Vi har sammanställt denna lista över Pipefy-alternativ efter att ha gått igenom dussintals verktyg och plattformar för automatisering av arbetsflöden som finns på marknaden. Vi går igenom vad de erbjuder, vad de saknar, deras prissättning och, viktigast av allt, hur de kan förbättra dina arbetsflöden. Låt oss börja! ?

Se och hantera snabbt aktiva och inaktiva automatiseringar i olika utrymmen med användaruppdateringar och beskrivningar.

ClickUp är en visuell projektledningsplattform med otroligt kraftfulla funktioner för automatisering av arbetsflöden, vilket gör den till ett utmärkt alternativ till Pipefy. Dess automatiseringsfunktion, ClickUp Automations, kommer med över 100 fördefinierade automatiseringsmallar som hjälper dig att komma igång på nolltid. ⏰

De automatiserade arbetsflödena du skapar i ClickUp kan kopplas till dina ClickUp-uppgifter och projekt för att automatiskt markera uppgifter som slutförda, skapa nya uppgifter, uppdatera projektstatus, ändra ansvariga och prioriteringar och mycket mer.

Du kan till exempel skapa ett anpassat automatiserat arbetsflöde som aktiveras när en specifik uppgift i ditt projekt markeras som klar av dig eller någon av dina teammedlemmar. När det automatiserade arbetsflödet har startats kan det själv skapa och tilldela nya uppgifter eller uppdatera projektstatusen. På så sätt behöver du inte spåra och uppdatera projektets framsteg manuellt när olika uppgifter slutförs.

Anpassa dina uppgiftsautomatiseringar med ClickUp

Du kan effektivisera arbetsflödeshanteringen ytterligare genom att kombinera dina uppgifter och automatiseringar med ClickUp AI, plattformens praktiska AI-verktyg. AI:n kan skapa individuella deluppgifter automatiskt utan din inblandning, baserat på uppgiftsbeskrivningar och kommentarer från dina teammedlemmar.

ClickUps bästa funktioner

Kodfria automatiseringar för att skapa och tilldela uppgifter, ställa in förfallodatum och prioriteringar, uppdatera uppgifts- och projektstatus och mycket mer.

Över 100 färdiga automatiseringsmallar

Generativa AI-funktioner för automatiserad uppgiftsskapande

Definiera anpassade villkor för alla dina automatiseringar

Integrationer med över 100 verktyg och tjänster

Extremt väl utformad och intuitiv användargränssnitt

Begränsningar för ClickUp

Kan vara lite överväldigande i början för nya användare.

Automatiseringsfälten skulle kunna vara mer dynamiska

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsyta.

Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering*

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 900 recensioner)

2. Process Street

För pengaflödet finns Wall Street. För arbetsflödet finns Process Street! ?️

Skämt åsido, Process Street är en annan kodfri plattform för automatisering av arbetsflöden och ett alternativ till Pipefy med funktioner som underlättar ditt arbete (och ditt liv). Den har fördesignade mallar för standardiserade affärsprocesser som hjälper dig att snabbt komma igång med automatiseringen av dina arbetsflöden.

Process Street har också några imponerande AI-funktioner. Till exempel kan dess arbetsflödesgenerator skapa ett nytt arbetsflöde åt dig på några sekunder baserat på den titel och beskrivning du anger. Den kan också läsa igenom dokument och extrahera nödvändiga data för att utföra åtgärderna i ett arbetsflöde. Om det behövs kan AI:n till och med skapa och skicka e-postmeddelanden som en del av ett automatiserat arbetsflöde.

Slutligen tillhandahåller Process Street analyser och data om alla dina arbetsflöden i en intuitiv instrumentpanel. Detta gör det möjligt för dig att fatta datadrivna beslut om KPI:er och utvärdera prestandan hos olika processer och teammedlemmar.

Process Streets bästa funktioner

AI-driven arbetsflödesgenerator

Intelligent AI-driven dokumentanalys

Automatisering utan kod

Data och analyser för alla arbetsflöden

Fördesignade mallar för vanliga arbetsflöden

Process Streets begränsningar

Kan vara lite förvirrande att navigera

Organiseringen av funktionerna kan förbättras

Priser för Process Street

Startup: 100 $/månad

Pro: 415 $/månad

Enterprise: 1 660 $/månad

Process Street-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (380+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 600 recensioner)

3. Kissflow

Kissflow är stolta över sin 3-stegsprocess för att skapa och automatisera alla typer av arbetsflöden. Processen omfattar:

Skapa ett formulär med anpassade fält för ditt arbetsflöde Definiera ditt arbetsflöde (dvs. vad som händer när formuläret skickas in) Tillämpa nödvändiga behörigheter för att publicera ditt formulär och ditt arbetsflöde

Designa formulären med hjälp av ett dra-och-släpp-verktyg och anpassa arbetsflödena genom en visuell representation, vilket eliminerar behovet av kodning. När ett formulär skickas in triggas ett specifikt arbetsflöde som är kopplat till det, vilket resulterar i att den åtgärd som definierats i det utförs. ✅

Som du kan se skiljer sig Kissflows automatiseringsmekanism något från andra verktyg för automatisering av arbetsflöden, där du definierar en utlösande händelse och sedan den eller de efterföljande åtgärderna. Dess funktionalitet är främst inriktad på att automatisera processer som kräver inlämning av formulär.

Kissflows bästa funktioner

Fokuserat på automatisering av processer som involverar formulärinlämningar

Kodfri, visuell anpassning av arbetsflöden

Formulärbyggare med dra-och-släpp-funktion

Data och analyser för att utvärdera prestandan hos alla arbetsflöden

Integrationer med alla större verktyg och tjänster från tredje part

Färdiga automatiseringsmallar för projektledning

Kissflows begränsningar

Vissa användare har rapporterat problem med kundsupporten.

Kan vara lite svårt att navigera och konfigurera jämfört med andra Pipefy-alternativ.

Kissflow-priser

Basic: Från 1 500 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Kissflow-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 3,9/5 (över 30 recensioner)

4. Kintone

Kintone är mer en processkartläggnings- och visualiseringsprogramvara än en dedikerad plattform med fokus på automatisering av arbetsflöden. Med det sagt är den perfekt för att automatisera påminnelser, godkännanden och överlämningar av uppgifter mellan teammedlemmar.

Verktyget har en drag-and-drop-funktion som du kan använda för att designa arbetsflöden från grunden och ställa in regler för att automatisera olika delar av arbetsflödet.

Du kan också definiera flerstegsgodkännandeprocesser för dina arbetsflöden om du vill, och tack vare integrationer från tredje part kan dina arbetsflöden automatisera åtgärderna i många affärsapplikationer och tjänster.

Kintones bästa funktioner

Processvisualisering och hantering

Automatiska påminnelser, överlämning av uppgifter och godkännanden

Integration med tjänster och verktyg från tredje part

Användarvänligt gränssnitt med dra-och-släpp-funktion för att skapa arbetsflöden

Flerstegsgodkännanden för varje arbetsflöde

Begränsningar med Kintone

Användargränssnittet är inte särskilt smidigt.

Kan inte skicka automatiserade e-postmeddelanden och sms

Kintone-priser

24 $/månad per användare (minst fem användare, så i praktiken 120 $/månad)

Kintone-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4/5 (3 recensioner)

5. ProcessMaker

ProcessMaker kombinerar generativ AI med AI-driven intelligent dokumenthantering (IDP) och en beslutsmotor som hjälper ditt team att uppnå ”hyperproduktivitet”. Liksom många andra alternativ till Pipefy innehåller det mallar som hjälper dig att snabbt komma igång med dina processer.

Verktygets främsta försäljningsargument är förmågan att extrahera nödvändigt innehåll från dina dokument (dvs. fakturor, kontrakt, e-postmeddelanden etc.) och fatta beslut baserat på den extraherade informationen. På så sätt eliminerar dess beslutsmotor effektivt behovet av skriptning.

Med andra ord kan ProcessMaker automatiskt fatta beslut och verkställa dem utanför arbetsflödet, vilket annars skulle kräva att du skriver skript i olika programmeringsspråk. ?‍?

Slutligen gör dess generativa AI det möjligt för dig att bygga dina processer genom att helt enkelt beskriva önskat arbetsflöde.

ProcessMakers bästa funktioner

Processbyggande utan kod

AI-driven intelligent dokumenthantering (IDP)

Generativ AI för snabb processskapande

AI-driven beslutsmotor

Färdiga processmallar för projektledningsarbetsflöden

Data och analyser för alla typer av affärsprocesser

ProcessMaker-begränsningar

Dokumentationen kan vara något föråldrad.

Användargränssnittet kan vara lite svårt att navigera för användare som inte är tekniskt kunniga.

Priser för ProcessMaker

Plattform: 1 475 $/månad

Fördel: Priser tillgängliga på begäran

Enterprise+: Priser tillgängliga på begäran

ProcessMaker-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 280 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (170+ recensioner)

6. Creatio

Creation är ett av de mest perfekt utformade arbetsflödesprogrammen på vår lista och utmärker sig genom att kombinera CRM- och arbetsflödesautomatiseringsfunktioner på ett smidigt sätt, vilket eliminerar behovet av två separata verktyg.

Denna kodfria plattform gör det möjligt att skapa automatiserade arbetsflöden genom ett intuitivt dra-och-släpp-gränssnitt. Du kan definiera regler för att automatisera olika delar av ditt arbetsflöde och inkludera godkännanden för att säkerställa att ett visst steg endast utförs efter att du eller ditt team har godkänt det.

Creatio erbjuder också insikter som hjälper dig att utvärdera prestandan hos alla dina arbetsflöden och optimera dem för effektivitet.

Creatios bästa funktioner

Kombination av en CRM-plattform och programvara för automatisering av arbetsflöden

Kodfri, dra-och-släpp-design och automatisering av arbetsflöden

Godkännanden för vissa delar av arbetsflödet

Väl utformat och intuitivt gränssnitt

Analys för alla processer

Begränsningar för Creatio

Automatiseringsfunktionaliteten är inte särskilt omfattande.

Användarlicensiering är något restriktiv och oflexibel.

Priser för Creatio

Tillväxt: 25 USD/månad per användare

Företag: 55 $/månad per användare

Obegränsat: 85 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Creatio

G2: 4,6/5 (över 230 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (19 recensioner)

7. Monday.com

Monday.com kallar sig själv för ”Work OS” eftersom det har funktioner för nästan alla aspekter av affärs- och projektledning. Mer specifikt har dess Automations Center en enkel trestegsprocess för att bygga ett automatiserat arbetsflöde:

Definiera en utlösare (datum, statusändring, skapande av ett objekt osv. ) Välj ett villkor (kriterierna som utlösande händelsen ska uppfylla) Välj den åtgärd som ska utföras efter utlösande händelse

Du kan också skapa automatiserade arbetsflöden i flera steg som utför flera åtgärder eller aktiveras när flera villkor är uppfyllda. Om du vill hoppa över stora delar av den tidigare beskrivna processen kan du välja färdiga automatiseringsmallar, så kallade recept, på Monday.com.

Monday.com bästa funktioner

Intuitivt gränssnitt utan kodning

Automatisering i flera steg

Färdiga automatiseringsrecept

Integrera arbetsflöden i Monday.com-projekt och CRM-konton

Över 100 integrationer för anslutning till projektledningsverktyg

Begränsningar för Monday.com

Kan vara lite komplicerat att navigera i början jämfört med annan projektledningsprogramvara.

Huvudskärmen är inte särskilt anpassningsbar

Priser för Monday.com

Gratis för alltid

Grundläggande: 8 $/månad per användare (minst tre användare)

Standard: 10 USD/månad per användare

Pro: 16 $/månad per användare

Enterprise: Pris tillgängligt på begäran

Alla priser avser årsvis fakturering*

Monday.com betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 600 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 300 recensioner)

8. Asana

Asana är ett annat välkänt verktyg för arbets- och uppgiftshantering och produktivitet med omfattande funktioner för automatisering av arbetsflöden, vilket gör det till ett lovande alternativ till Pipefy. Det ger dig en bra start med över 80 fördefinierade arbetsflödesmallar och många uppgiftsmallar som hjälper dig att enkelt skapa uppgifter kopplade till ditt arbetsflöde. ?

Programvaran har en unik funktion som kallas ”Bundles”, som grupperar uppgiftsmallar, automatiseringsregler, formulärfält och sektioner så att de kan användas i flera projekt samtidigt (denna funktion finns inte i de flesta Asana-alternativ ).

Slutligen ger Asanas rapporteringspaneler en visuellt rik översikt över hur dina arbetsflöden presterar.

Asanas bästa funktioner

Över 80 färdiga automatiseringsmallar

Plattform utan kod

Paket för att tillämpa automatiserade arbetsflöden på flera projekt

Kopplar arbetsflöden till projekt och uppgifter

Rapporteringspaneler med analysverktyg

Asanas begränsningar

Kan vara lite överväldigande i början

Vissa automatiseringar och integrationer är låsta bakom den dyraste Enterprise-planen.

Asanas prissättning

Grundläggande: Gratis för alltid

Premium: 10,99 $/månad per användare

Företag: 24,99 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

Enterprise+: Kontakta oss för prisuppgifter

Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering*

Asana-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 9 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 12 200 recensioner)

9. Way We Do

Way We Do är främst inriktat på att hjälpa dig att hantera och visualisera affärsprocesser.

Det har några grundläggande automatiseringsfunktioner relaterade till återkommande uppgifter, uppgiftsfördelning mellan teammedlemmar och automatiska påminnelser. Men om du behöver mer avancerade, triggerbaserade automatiseringar måste du integrera Way We Do med Microsoft Power Automate för att utöka dess funktionalitet.

Way We Do bästa funktioner

Automatiska påminnelser och aviseringar

Automatisk uppgiftsfördelning mellan teammedlemmar

Möjlighet att ställa in återkommande uppgifter

Integreras med Microsoft Power Automate

Rapportering och analys för alla arbetsflöden

Begränsningar i Way We Do

Ingen dedikerad plattform för automatisering av arbetsflöden; begränsade automatiseringsfunktioner

Användare kan endast läggas till i multiplar av 10.

Way We Do-prissättning

Inträde: 99 $/månad (från 10 användare)

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Way We Do-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (10 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (9 recensioner)

10. Workato

Workato är en fullfjädrad plattform för automatisering av arbetsflöden som kombinerar kraften i AI med automatisering. Den har ett enormt bibliotek med över 1 200 förkonfigurerade kopplingar för att integrera dina olika appar och tjänster med hjälp av ett dra-och-släpp-gränssnitt. Därefter kan du enkelt automatisera dem med hjälp av AI.

Tack vare generativ AI och Workbot GPT kan du med Workato skapa automatiseringar med hjälp av kommandon i naturligt språk. Det går ett steg längre genom att du kan ställa in dina egna anpassade chatbots för att automatisera arbetsflöden.

En annan viktig fördel med Workato är dess samling av fördefinierade automatiseringsrecept. Den har mer än 500 000 recept som tillgodoser olika affärsbehov och processer, vilket gör den helt unik! ?

Workatos bästa funktioner

AI-driven automatisering av arbetsflöden med naturliga språkprompter

Anpassade chatbots för automatisering av arbetsflöden

Över 1 200 integrationer och kopplingar

Över 500 000 färdiga automatiseringsrecept

Dra-och-släpp-gränssnitt för att skapa arbetsflöden

Begränsningar för Workato

Kan vara lite komplicerat för nya användare

Inbyggt stöd för Java och Python saknas

Priser för Workato

Tillgänglig på begäran

Workato-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (370+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 50 recensioner)

Maximera teamets produktivitet med det bästa Pipefy-alternativet

Om du fortfarande är osäker på vilket Pipefy-alternativ du ska välja för att hantera och automatisera dina arbetsflöden, här är vårt bästa val: ClickUp!

Med hjälp av AI kan ClickUp automatisera och effektivisera projekt- och uppgiftshantering, dokumentskapande, schemaläggning, påminnelser och många andra delar av din verksamhet. Det kan faktiskt bli ett enda fönster för att hantera och automatisera nästan alla affärsprocesser med några få klick.

Det bästa av allt – du kan komma igång helt GRATIS, så registrera dig och uppnå en produktivitet som aldrig förr! ?