Evernote vs. Trello: Vilket är det bästa verktyget för anteckningar och uppgiftshantering?

Låg produktivitet kostar företag 1,8 biljoner dollar per år! Dessa siffror visar på behovet för företag att utnyttja produktiviteten och öka lönsamheten.

I takt med att produktivitetsförbättringar blir allt viktigare lovar verktyg som Evernote och Trello företag hållbar tillväxt, ökat engagemang hos medarbetarna och ökad affärsresiliens.

Det väcker också den gamla debatten om Evernote vs. Trello, eftersom båda har olika funktioner att erbjuda.

Låt oss titta närmare på båda plattformarna och deras funktioner och jämföra dem för att upptäcka vilken av Evernote och Trello som är bäst!

Vad är Evernote?

Evernote är ett molnbaserat anteckningsprogram där användare kan skapa, organisera och lagra mediefiler. Evernote började som en ren textlösning. Under sina drygt 20 år har det nu utvecklats till att omfatta även andra filformat.

Evernote har en imponerande kundbas på över 250 miljoner användare tack vare de funktioner som erbjuds!

Evernote-funktioner

Evernote-användare använder det för mer än bara anteckningar, vissa använder det även för uppgiftshantering. Här är en översikt över några av de viktigaste funktionerna i Evernote:

Hem

Evernote Home erbjuder en snabb översikt över alla relevanta anteckningar och uppgifter på ett enkelt och organiserat sätt. Använd widgets för att anpassa Home-layouten och bakgrunden, fästa anteckningar, skriva ner saker på anteckningsblock och skapa händelser.

Uppgifter

Dessa är ett arkiv för din att göra-lista och hjälper dig att övervaka, spåra och prioritera åtgärder.

Använd det för att få en överblick över uppgifterna eller zooma in på detaljerna. Filtrera uppgifter efter förfallodatum, tilldela dem till andra och få tidsbegränsade aviseringar.

Det gör det också möjligt att upprepa uppgifter för återkommande händelser.

Sök

Evernote har en kraftfull sökmotor som låter dig söka efter nyckelord i dokument, handskrivna anteckningar och ritningar tack vare den fantastiska optiska teckenigenkänningen (OCR).

Det gör det möjligt för dig att söka i Evernote-innehåll efter titel, tagg, datum eller typ. Få intelligenta och relevanta förslag och använd booleska operatorer för snabb sökning.

Web Clipper

Web Clipper sparar och organiserar artiklar, webbsidor, skärmdumpar (hela eller utvalda) och PDF-filer direkt i Evernote – utan annonser.

Anpassa dessa webbklipp genom att markera delar, lägga till text och kommentera det du tycker är viktigt.

Dokumentskanner

Evernote är ett utmärkt sätt att bli papperslös. Med Android-appen kan du skanna, spara och organisera fysiska dokument, inklusive handskrivna anteckningar.

Alla dina data synkroniseras mellan aktiva enheter och är tillgängliga överallt!

Evernotes priser och abonnemang

Gratisversion: 0 dollar

Personligt: 14,99 $ per månad / 129,99 $ per år

Professional: 17,99 $ per månad / 169,99 $ per år

Vad är Trello?

Trello är en projektledningsapp, och liknar Evernote. Trello hjälper dig att lagra mediefiler i olika format och typer. Den lagrar dock all information som en Kanban-tavla, ett visuellt hjälpmedel för att övervaka uppgifter.

Trellos funktioner

Trello har andra prioriteringar än anteckningar. Här följer en översikt över några av dess viktigaste funktioner:

Uppgiftsvyer

Trello stöder flera uppgiftsvyer eftersom dess kärnkompetens kretsar kring projektledning. Det hjälper dig att visualisera uppgifter som instrumentpaneler, Kanban-tavlor, listor, tabeller, kartor och tidslinjer.

Trello-tavla

Trello Board är en variant av Kanban Board. Det fungerar som ett samarbetsverktyg som låter dig lägga till flera personer, tilldela förfallodatum, bifoga filer till uppgifter, lämna kommentarer och förbereda checklistor för att hålla koll på projekten.

Trello-kort

Kort är den minsta enheten på en tavla och representerar en uppgift eller en idé. Använd de anpassade fälten i dina Trello-kort för att skräddarsy uppgiften efter ett specifikt användningsfall eller en specifik affärsaktivitet. Dra och släpp kort för att markera dess framsteg.

Butler

Butler är ett automatiseringsverktyg utan kod som är inbyggt i varje Trello-tavla. Det använder anpassningsbara triggers och regelbaserade algoritmer för att automatisera repetitiva arbetsflöden. Det föreslår automatisering för att effektivisera arbetet och öka produktiviteten!

Trellos priser och abonnemang

Gratisversion: 0 dollar

Standard: 6 $ per månad / 60 $ per år (per användare)

Premium: 12,50 $ per månad / 120 $ per år (per användare)

Enterprise: 17,50 dollar per användare och månad vid årlig fakturering (max 50 användare)

Evernote vs Trello: En direkt jämförelse

Den främsta skillnaden mellan Evernote och Trello ligger i deras kärnfunktioner och värdeerbjudanden. Evernote är en app för anteckningar och dokumenthantering av nästa generation , medan Trello har bredare projektledningsfunktioner.

Låt oss jämföra Evernote och Trello. Vi kommer att fokusera på deras funktioner för anteckningar, dokumenthantering och uppgiftshantering för att avgöra debatten mellan Evernote och Trello.

Användargränssnitt

Enkelhet är en av Trellos unika försäljningsargument. Det har ett minimalistiskt, intuitivt och användarvänligt gränssnitt som avsevärt förbättrar användarvänligheten.

Du har tavlan till vänster och alla kontroller till höger, där dra-och-släpp är den huvudsakliga interaktionsformen.

Det har kraftfulla anpassningsfunktioner för att färgkoda kort, ställa in förfallodatum och visualisera framsteg genom grafiska staplar.

Evernote har också ett fokuserat, överskådligt gränssnitt med en design i tre paneler. Det är dock lätt att det blir rörigt beroende på dina kunskaper och hur du använder programmet.

Layouten är unik för varje användare. Vissa gör den visuellt tilltalande, medan andra gör den trång.

🏆 Vinnare: Trello

Anteckningar

Anteckningar är Evernotes styrka. Det har en kraftfull anteckningsredigerare som är kompatibel med text och rich media såsom bilder och ljudfiler. Du får lika kraftfulla Markdown-formateringsfunktioner för filinsättning, typografiredigering, tabellskapande, checklistor, bakåtlänkning etc.

Använd dess tal-till-text-funktion, handskriftsinmatning och dokumentskanner för att bidra till anteckningar.

Trello behöver förbättra sina anteckningsfunktioner, men det får jobbet gjort. Använd det för rich media, tilldelning av etiketter och skapande av checklistor – men det är det minsta man kan begära.

Att redigera anteckningar är en mardröm när ingen formatering eller hyperlänkar syns i redigeringsläget. Ett felklick och du hamnar direkt utanför redigeraren utan att spara anteckningen!

🏆 Vinnare: Evernote

Organisering av anteckningar

Förutom att skapa anteckningar utmärker sig Evernote även när det gäller att organisera anteckningar. Det samlar information i anteckningsböcker, som du sedan kan dela upp i relaterade anteckningar.

En anteckningsbok för reseplanering kan till exempel innehålla anteckningar om resplanen, saker att göra, matrekommendationer osv. Lägg till taggar, bifoga påminnelser, fäst viktiga anteckningar, skapa genvägar, duplicera anteckningar och flytta dem under omorganiseringen.

De kraftfulla sökfunktionerna söker igenom stora datamängder och använder olika parametrar för att hitta den anteckning du söker!

Med Trello kan du organisera anteckningar genom att ha ett särskilt kort per anteckning och lägga till anteckningar i kortets beskrivning eller publicera dem som kommentarer. Det senare gör det relativt sett enklare att hitta en sådan anteckning.

Men allt detta bleknar i jämförelse med vad Evernote erbjuder.

🏆 Vinnare: Evernote

Samarbete

Alla Evernote-abonnemang, inklusive gratisversionen, erbjuder samarbetsfunktioner. Använd denna funktion för att dela anteckningar och anteckningsböcker med andra och kontrollera visnings- och redigeringsbehörighet.

Använd det senare för att samarbeta kring anteckningar, spara versionshistorik och spåra vem som har sett anteckningarna.

När det gäller att redigera innehållstyper som PDF-filer, skisser och bilder kan dock endast en person redigera åt gången.

Trello ligger efter Evernote när det gäller samarbetsfunktioner trots att det är ett projektledningsprogram. Det är endast tillgängligt i de betalda abonnemangen.

Team kan samarbeta för att skapa innehåll på kort och tavlor, skapa checklistor som integreras med den tilldelade personens kalender och kommunicera i realtid.

Det faktum att det går att integrera med andra samarbetsverktyg och plattformar är dess räddning.

🏆 Vinnare: Evernote

Uppgiftshantering

Evernote Tasks gör anteckningar användbara genom att kombinera dem med att göra-listor. Dessa uppgifter finns i anteckningarna och har flaggor, prioritetsetiketter, förfallodatum och aviseringar så att du kan hålla koll på dina tidsplaner.

Tilldela dessa uppgifter eller ställ in återkommande uppgifter för något som sker regelbundet.

Trello har en modern approach till uppgiftshantering. Det har allt som Evernote erbjuder – tilldela uppgifter, lägg till sammanhang, hantera deadlines och sätt bättre prioriteringar.

Det finns flera sätt att visa uppgifter, till exempel kort, tidslinjer, kalendrar osv. Dra och släpp en uppgift för att uppdatera dess status i realtid och filtrera dem för att ligga steget före i din planering.

🏆 Vinnare: Trello

Lagring

När man talar om anteckningar är det lika viktigt att tala om lagring. Alla dina briljanta idéer eller att göra-listor skulle vara förgäves om du inte kan spara dem.

Med Evernote får du följande lagringsalternativ för varje plan:

Gratis: 60 MB månatliga uppladdningar med anteckningsstorlek <25 MB

Personligt: 10 GB månatliga uppladdningar med anteckningsstorlek <200 MB

Professional: 20 GB månatliga uppladdningar med anteckningsstorlek <200 MB

Å andra sidan har Trello följande att erbjuda i jämförelse:

Gratis: Obegränsad lagring med filstorlek <10 MB

Standard: Obegränsad lagringsutrymme med filstorlek <250 MB

Premium & Enterprise: Obegränsad lagringsutrymme

🏆 Vinnare: Trello

Mallar

Både Trello och Evernote erbjuder tillgång till olika helt anpassningsbara och färdiga mallar. Dessa mallar spänner över en rad olika kategorier, både personliga ( dagböcker, planeringskalendrar etc.) och professionella (projektledning, affärsplaner, kalendrar etc.).

Evernote har ett bibliotek med nästan 75 mallar, medan Trello erbjuder över 250 mallar som har sammanställts av Trello-communityn.

Men även om Trello erbjuder ett bredare utbud betyder det inte nödvändigtvis att det överträffar Evernote-mallarna. Att ha för många alternativ kan ibland vara distraherande och till och med leda till beslutsförlamning!

🏆 Vinnare: Beror på dina affärsbehov

Integrationer

Trello har imponerande funktioner och kan smidigt kopplas ihop med nästan 200 verktyg och plattformar.

Använd Power-Ups för att utöka funktionerna i sådana integrationer och få ut mer av systemet.

Evernote har begränsade integrationsmöjligheter. Använd det med Google Kalender, Google Drive, Slack, Microsoft Teams och Outlook.

Om du letar efter en helhetslösning för att hantera teamprojekt är Trello ett mycket mer skalbart, flexibelt och smidigt alternativ.

Vinnare: Trello

Trello vs Evernote på Reddit

För att få en mer välgrundad och opartisk åsikt om vår jämförelse mellan Evernote och Trello, vände vi oss till Reddit. På subredditen r/productivity är en viktig fördel för båda apparna att de erbjuder en gratisversion.

En användare har gjort ett utmärkt jobb med att sammanfatta jämförelsen mellan Evernote och Trello. Enligt dem är Evernote ett digitalt arkivskåp där man kan skapa digitala anteckningsböcker och fylla dem med anteckningar i alla format.

Å andra sidan är Trello utmärkt för att hantera och organisera projekt för team av alla former och storlekar. De var särskilt imponerade av dra-och-släpp-funktionen som gjorde Trello exceptionellt enkelt att använda!

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Evernote och Trello

Utforska ClickUp för att hantera dina projekt med hjälp av AI, över 15 vyer och automatiserade uppgifter.

Evernote och Trello erbjuder fantastiska funktioner, men ClickUp överträffar dem på flera sätt. Det är en komplett projektledningsapplikation som väljer ut de bästa funktionerna och samtidigt eliminerar friktion.

Kort sagt är ClickUp ett kraftfullt alternativ till Evernote och Trello!

ClickUp-funktioner

Oavsett om du skapar och organiserar anteckningar eller hanterar uppgifter i ett projekt, gör ClickUp allt så mycket enklare. Tro inte bara på vårt ord, kolla in denna imponerande rad av funktioner och se själv:

ClickUp Docs

Använd ClickUp Docs för att hantera viktiga dokument och främja teamsamarbete.

ClickUp Docs är ett centraliserat bibliotek för alla dina digitala filer. Använd det för att skapa välformaterade dokument, detaljerade, sammanlänkade wikis eller kunskapsbaser. Det stöder samarbete i realtid när du skapar dokument tillsammans med andra, tilldelar specifika roller, taggar dem med kommentarer och mycket mer.

Kategorisera dessa dokument för enkel åtkomst och sökbarhet och dela dem säkert med vem som helst med fullständig åtkomstkontroll.

Att länka dokument till arbetsflöden är ett utmärkt sätt att automatisera utan att behöva anstränga sig!

ClickUp-uppgifter

Ställ in dagliga, veckovisa eller månatliga prioriteringar med ClickUp Task Management.

ClickUp Tasks hjälper dig att planera, organisera och samarbeta kring genomförbara uppgifter. Skapa mallar och bygg upp en uppgiftsdatabas som du kan använda som referens och bädda in i projekt.

Ange en deadline, definiera prioriteringar, lägg till en tagg, tilldela uppgiften till någon och beskriv beroenden och relationer med ett enda klick för att hålla igång arbetet och slutföra uppgifterna.

Att hålla ett vakande öga på uppgifterna genom deras olika vyer ökar dina chanser att lyckas!

ClickUp Kanban-tavla

Gruppera uppgifterna på din Kanban-tavla efter status, anpassade fält, prioritet och mer i ClickUps tavelvy.

ClickUp Kanban Board grupperar uppgifter och att göra-listor i en matris med rader och kolumner. Kolumnerna anger vanligtvis status, ansvarig, prioritet eller relaterade variabler.

Det ger en översiktlig bild av alla uppgifter, tillsammans med deras status, samtidigt som det ger användarna flexibilitet att uppdatera dem.

Allt du behöver göra är att flytta uppgiften genom arbetsflödet för att ändra status eller prioritet!

ClickUp Notepad

Organisera dina anteckningar, checklistor och uppgifter på ett och samma ställe med ClickUps kostnadsfria onlineanteckningsblock.

ClickUp Notepad låter användare skriva anteckningar och omvandla sina tankar eller idéer till genomförbara, spårbara uppgifter. ClickUp Notepad-redigeraren har de bästa funktionerna för redigering och formatering av innehåll för att göra anteckningarna mer estetiska.

ClickUp AI

Använd ClickUp AI för att skriva snabbare, sammanfatta och finslipa text, generera e-postsvar och mycket mer.

ClickUp AI är hjärtat och själen i effektiv anteckning. Oavsett om du vill skapa sammanfattningar av långa dokument, generera en sammanfattning inför ett möte eller automatiskt fylla i en lista med uppgifter – ClickUp AI gör det på några sekunder! Det förbättrar din skrivstil och uppgraderar ditt sätt att kommunicera.

ClickUps priser och planer

Gratis för alltid: 0 $ (100 MB lagringsutrymme och obegränsat antal tavlor)

Obegränsat: 10 dollar per användare och månad

Företag: 19 dollar per användare och månad

Enterprise-plan: Anpassad prissättning

ClickUp AI (tillägg): 5 dollar per användare och månad

Kom igång med ClickUp idag!

ClickUp erbjuder alla funktioner som finns i Evernote, Trello och mer. Du får det bästa av antecknings- och organisationsfunktionerna som Evernote erbjuder och kombinerar det med Trellos avancerade förmåga att hantera projekt. En uppgradering, om inte ett alternativ till Trello och Evernote!

