10 AI-verktyg för affiliate-marknadsföring 2025 (gratis och betalda)

Som affiliate-marknadsförare marknadsför du någon annans tjänst eller produkt i utbyte mot en provision. Det är ett utmärkt arrangemang som gör att du kan fokusera helt på marknadsföringsstrategi istället för produktinnovation eller kundsupport.

Och om du spelar dina kort rätt kan du tjäna stora pengar på att koppla ihop intresserade kunder med ditt affiliateprogram. 💰

Nackdelen är att du måste skapa mycket innehåll för att göra affiliate-marknadsföring på rätt sätt – och det är tidskrävande. Från e-postkampanjer och sociala medier till landningssidor behöver du alla fördelar du kan få för att öka engagemang, konverteringar och provisioner.

Så varför inte prova ett AI-verktyg för affiliate-marknadsföring? Dessa verktyg använder artificiell intelligens för att generera innehåll, analysera data, segmentera målgrupper och hantera andra tidskrävande uppgifter med ett enda musklick. 🖱️

Men inte alla AI-drivna verktyg är värda din tid. I den här guiden utforskar vi olika viktiga funktioner i de bästa AI-verktygen för affiliate-marknadsföring, hjälper dig att hitta ett bra alternativ och visar dig 10 exempel som hjälper dig att ta dina affiliate-marknadsföringskampanjer till nästa nivå.

Vad är ett AI-verktyg för affiliate-marknadsföring?

Ett AI-marknadsföringsverktyg integrerar maskininlärningsalgoritmer med naturlig språkbehandling (NLP) för att automatisera krångliga uppgifter med bara några få klick. Istället för att använda triggerbaserad automatisering lär sig detta verktyg allt eftersom det används och hanterar mer komplexa uppgifter för ditt team när du matar in data. 💡

Avancerad automatisering av arbetsflöden är bara ett av många sätt på vilka AI förändrar affiliate-marknadsföring. Förutom att effektivisera dina marknadsföringsinsatser använder affiliate-marknadsförare nu AI-verktyg specifikt för att:

Referensanalys: AI-verktyg analyserar data för att se vilka referenskällor som är mest benägna att konvertera, så att du bara behöver fokusera på lovande leads.

Annonskampanjer : Behöver du konverteringar från Facebook-annonser? AI-verktyg för affiliate-marknadsföring optimerar dina annonser i realtid för att ta hänsyn till din målgrupps preferenser.

Landningssidor : AI analyserar användarnas beteende och föreslår ändringar av landningssidorna för att öka konverteringsgraden.

Produktbeskrivningar för e-handel: AI är perfekt för att skriva produktbeskrivningar som är engagerande och felfria.

Din affiliateverksamhet har inte tid att slösa bort. Utnyttja AI-verktyg för affiliate-marknadsföring för att optimera dina arbetsflöden, anpassa (och påskynda) skapandet av innehåll och skala upp dina kampanjer utan ansträngning. 🏋️

Du kan behöva en rad olika AI-verktyg för att genomföra din framgångsrika affiliate-marknadsföringsstrategi, men även så rekommenderar vi att du letar efter AI-verktyg med följande funktioner:

Sökmotoroptimering (SEO): Sökmotorer är en affiliates bröd och smör. Leta efter verktyg som hanterar sökordsforskning, innehållsskapande och optimering för en smart intern länkningsstrategi.

Användarvänlig plattform: Ju enklare den är att använda, desto snabbare kommer du att se värdet av ditt AI-verktyg för affiliate-marknadsföring.

Mallar : Visst, AI gör mycket av arbetet åt dig, men mallar sparar ännu mer tid. Leta efter verktyg som är fullspäckade med mallar för att göra innehållsskapandet lika enkelt som ett klick.

AI-skrivverktyg: Innehållet är A och O inom affiliate-marknadsföring. Leta efter ett verktyg med funktioner för att generera innehåll för inlägg på sociala medier, videoskript, e-postmarknadsföring och mer. En plagiatkontroll är också bra att ha.

En blandning av betalda och gratis AI-verktyg för affiliate-marknadsföring kommer att ge dina affiliate-marknadsföringsinsatser en rejäl boost. Om det är hög tid för dig att öka konverteringarna och öka e-handelsförsäljningen är detta de 10 bästa AI-verktygen för jobbet.

Använd ClickUp för att anpassa din vy för att visualisera och planera marknadsföringsmaterial som innehåll och media i hela din organisation.

Ser din marknadsföringsteknik ganska tung ut? Att be ditt team att växla mellan en massa olika plattformar är ett recept på slöseri med tid och dåliga resultat – särskilt för en snabbrörlig affiliate-marknadsföringsverksamhet.

Prova ClickUp, allas favoritverktyg för projektledning som samlar whiteboards, dokument, uppgifter, kalendrar, mål och AI-verktyg under ett och samma tak.

Marknadsföringsteam förlitar sig på ClickUp för att samarbeta på whiteboards, granska innehåll i Docs och visualisera sina framsteg i anpassade dashboards. ClickUp har till och med ett eget AI-verktyg för affiliate-marknadsföring.

ClickUps AI-funktioner gör det enkelt för marknadsföringsteam att snabbt ta fram viktiga dokument som till exempel fallstudier.

Använd ClickUp AI var som helst på plattformen för att generera:

Kampanjidéer

Innehållsbeskrivningar

Bloggar

Fallstudier

E-postmeddelanden

ClickUp AI gör det möjligt för säljteam att känna sig mer säkra i sin kommunikation genom att korrekturläsa, förkorta eller utforma e-postmeddelanden.

Du kan till och med be AI:n att sammanfatta innehåll eller kontrollera dina e-postkampanjer för stavfel. Denna AI är finjusterad efter marknadsförares behov så att du får hyper-specifik hjälp för att effektivisera din arbetsbelastning.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

ClickUp AI är inte ett gratis AI-verktyg för affiliate-marknadsföring – du behöver ett betalkonto för att få tillgång till denna funktion.

ClickUp har många funktioner, så nybörjare kan känna sig överväldigade i början.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 800 recensioner)

2. Anyword

Via Anyword

AI-skrivverktyg som ChatGPT genererar text åt dig, men den texten är troligen inte anpassad efter dina affiliate-marknadsföringsmål eller varumärkesriktlinjer. Anyword löser detta problem. Ange bara dina riktlinjer, kanaler och mål, så använder plattformen prediktiv analys för att se om din text träffar rätt. 🎯

Anyword har en AI-modell för anpassad poängsättning som anpassar sina resultat utifrån hur du tränar den. Den visar också de texter som presterar bäst, så du kan helt enkelt välja dina favoriter bland vinnarna.

Anywords bästa funktioner

Detta marknadsföringsverktygs Performance Boost Extension gör att det kan användas på ChatGPT, Notion AI, Canva och mycket mer.

Skriv om annonstexter som inte ger önskat resultat

A/B-testa annonstexter automatiskt när du har tränat AI:n på ditt varumärkes tonfall.

Kom på SEO-optimerade innehållsidéer, bloggtitlar och mycket mer.

Inga begränsningar

Vissa användare önskar att plattformen hade en WordPress-anslutning.

Andra användare säger att AI inte är perfekt och ibland missar briefen.

Priser för Anyword

Startpaket: 39 $/månad för en plats, faktureras årligen

Datadriven: 79 $/månad för tre platser, faktureras årligen

Företag: 249 $/månad för tre platser, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Anyword-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 1 100 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (380+ recensioner)

3. Frase

Via Frase

Frase marknadsför sig som ett AI-verktyg för affiliate-marknadsföring med fokus på SEO. Dess AI Writer-funktion genererar innehåll och söker på Google för att faktagranska allt. Frases SEO Research-verktyg är också användbart för att analysera dina konkurrenter och skapa bloggar som rankas högre än konkurrenterna.

Frase bästa funktioner

Visualisera SERP-mått i fliken Research för en översiktlig bild av dina prestationsmål.

Skapa översikter baserade på sökmotorresultat

Skriv engagerande rubrikalternativ med AI

Optimera befintligt innehåll med Frase intuitiva ämnesmodell

Frase-begränsningar

Plattformen är inte särskilt intuitiv, så det är en bra idé att titta på många tutorials innan du använder den.

Användare varnar för att förlita sig på funktionen för automatisk sparning, eftersom den inte alltid fungerar.

Frase-priser

Solo: 12,66 $/månad för en användare, faktureras årligen

Grundläggande: 38,25 $/månad för en användare, faktureras årligen

Team: 97,75 $/månad för tre användare, faktureras årligen

Frase-betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (290+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (330+ recensioner)

4. Sprout Social

Via Sprout Social

Sociala medier är ett av de bästa gratis AI-verktygen för affiliate-marknadsföring. Det är din biljett till provisioner – så länge du skapar engagerande innehåll.

Sprout Social är en intelligent plattform för hantering av sociala medier som erbjuder marknadsanalys, social handel, länkspårning och mycket mer. Sprouts AI använder 10 års historiska data för att skapa och optimera texter.

Sprout Socials bästa funktioner

Integreras med alla vanliga sociala medier

Genomför sentiment- och textanalyser genom OpenAI-integrationen.

Agera snabbt på upp till 10 års data om engagemang i sociala medier

Skapa Spike Alert-meddelanden för att hålla koll på nya konversationer

Sprout Socials begränsningar

Det är dyrt

Vissa användare säger att det är svårt att få kundsupport.

Priser för Sprout Social

Standard: 249 $/månad

Professionell: 399 $/månad

Avancerat: 499 $/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Sprout Social-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2 600 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 560 recensioner)

5. LiveChat

Via LiveChat

Affiliate-marknadsföring är inte lätt, särskilt om du marknadsför dyra produkter. LiveChat ger dig en chatbot som hjälper dig att skapa kundrelationer, bygga förtroende och (förhoppningsvis) öka konverteringsgraden. 🏆

Det är en kundserviceplattform som kombinerar e-post, SMS, din webbplats och meddelanden på sociala medier på ett och samma ställe. Om din målgrupp ofta har frågor om de produkter du marknadsför kan du använda LiveChats AI Assist för att uppdatera din ton och undvika stavfel i alla kundchattar.

LiveChats bästa funktioner

Skapa chattöversikter med ett enda klick

LiveChat kopplar samman kundtjänstmedarbetare med resurser för att påskynda kundchattar.

Använd AI Assist för att utöka och omformulera dina chattar

LiveChat AI korrigerar automatiskt stavnings- och grammatikfel.

Begränsningar för LiveChat

Flera användare säger att systemet är buggigt.

Andra säger att det är svårt att få kundsupport

Priser för LiveChat

Startpaket: 20 $/månad per användare, faktureras årligen

Team: 41 $/månad per användare, faktureras årligen

Företag: 59 $/månad per användare, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

LiveChat-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (740+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 600 recensioner)

6. AdCreative

Via AdCreative

Annonsering är dyrt, men det är det bästa sättet att snabbt generera affiliate-leads. AdCreative skapar inte bara texter för annonskampanjer, utan även annonsbilder med hjälp av artificiell intelligens. Om din grafiska designer inte har tid att anpassa grafiken är detta AI-marknadsföringsverktyg ett utmärkt tillskott till din MarTech-stack. ✨

AdCreatives bästa funktioner

Se dina konkurrenters mest framgångsrika annonser med Competitor Insights AI.

AdCreative skapar bilder, text och mycket mer för dina marknadsföringskampanjer.

Skapa socialt innehåll för Facebook, Instagram, Pinterest och X

AdCreative analyserar dina befintliga annonser för att föreslå förbättringar.

Begränsningar för annonser

Om du inte är mycket specifik med dina uppmaningar kommer verktyget att generera repetitiva bilder.

Vissa användare hävdar att plattformen inte är äkta AI eftersom den i hög grad bygger på mallar.

Priser för AdCreative

Startpaket: 21 $/månad

Premium: 44 $/månad

Ultimate: 74 $/månad

Scale-Up: 111 $/månad

AdCreative-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (510+ recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 120 recensioner)

7. GetResponse

Via GetResponse

Behöver du få fler svar på dina e-postmeddelanden? GetResponse hjälper dig att nå dina marknadsföringsmål och mer därtill. Det började som en plattform för e-postmarknadsföring, men idag bygger den webbplatser, landningssidor, SMS-kampanjer, betalda annonser och till och med konverteringskanaler.

Använd AI Email Generator för att skapa optimerade meddelanden och ämnesrader med några få klick. Plattformen innehåller även AI-drivna produktrekommendationer, vilket är utmärkt för e-handel.

GetResponses bästa funktioner

Visualisera din konverteringskanal från början till slut

Skapa anpassade marknadsföringsautomatiseringar med ett dra-och-släpp-verktyg

GetResponse gör det enkelt att skapa livechattar med kunder

Skapa landningssidor med hög konverteringsgrad med hjälp av en webbplatsbyggare utan kod.

Begränsningar för GetResponse

Vissa användare önskar att GetResponse hade bättre integrationer

Andra hade problem med datakvaliteten

GetResponse-priser

E-postmarknadsföring : 15,60 $/månad, faktureras årligen

Marknadsföringsautomatisering : 48,40 $/månad, faktureras årligen

E-handelsmarknadsföring: 97,60 $/månad, faktureras årligen

GetResponse MAX: 999 $/månad, faktureras årligen

GetResponse-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 620 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (470+ recensioner)

8. Jasper

Via Jasper

Jasper AI är ett populärt AI-verktyg för affiliate-marknadsföring eftersom det passar så många användningsområden. Använd det för digital marknadsföringstext, presentationsmanus och mycket mer – med den röst som bäst passar din varumärkesidentitet.

Jaspers AI-marknadsföringsverktyg är där denna programvara verkligen glänser. Den har kraften att generera olika tillgångar för affiliate-marknadsföringskampanjer, särskilt i processen för att skapa innehåll. Allt du behöver göra är att skicka in en brief, så tar programvaran över därifrån. ✍️

Jasper bästa funktioner

Jasper analyserar din ton och formateringsregler

Integreras med Zapier, Webflow och Google Sheets

Samarbeta med ditt team i realtid och markera artiklar som är klara för granskning.

Skapa dina egna dynamiska mallar

Jasper-begränsningar

Ibland upprepar Jasper innehåll

Användarna säger att tonfallsfunktionen inte är helt färdig ännu.

Jasper-priser

Skapare: 39 $/månad för en plats, faktureras årligen

Team: 99 $/månad för tre platser, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Jasper-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 800 recensioner)

9. Lumen5

Via Lumen5

Lumen5 är ett unikt AI-verktyg för affiliate-marknadsföring eftersom det är specialiserat på videoinnehåll. Medan det normalt tar mycket tid och resurser att skapa video, gör Lumen5 det möjligt att generera videor av professionell kvalitet med hjälp av AI. Du behöver inte heller kunna redigera: du drar och släpper helt enkelt för att nå marknadsföringsframgång. 🤩

Lumen5 bästa funktioner

Konvertera dina mest populära bloggar till AI-videor

Skapa videor i talking head-stil

Använd Lumen5-mallar, bilder och videoklipp för ett professionellt utseende på kortare tid.

Algoritmen bestämmer automatiskt längden på varje klipp, textplacering och scenkomposition.

Lumen5:s begränsningar

Lumen5 specialiserar sig på att återanvända innehåll, så det kan inte nödvändigtvis säga något nytt.

Det saknar funktioner för strategi, innehållsschemaläggning och analys, så du behöver fortfarande en separat marknadsföringsteknologiplattform.

Priser för Lumen5

Grundläggande: 19 $/månad per användare, faktureras årligen

Startpaket: 59 $/månad per användare, faktureras årligen

Professional: 149 $/månad per användare, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Lumen5 betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 130 recensioner)

10. Brandwatch

Via Brandwatch

Precis som Sprout Social är Brandwatch ett AI-verktyg för affiliate-marknadsföring som är skräddarsytt för sociala medier. Denna plattform kan användas för att undersöka konsumenternas efterfrågan, övervaka ditt varumärkes konton, skapa innehåll och interagera med din målgrupp. Den erbjuder också GPT-drivna konversationsinsikter, en copywriting-assistent och insikter om innehållsmarknadsföring.

Brandwatch bästa funktioner

Hitta och hantera influencers på en och samma plattform

Samarbeta med ditt team i en gemensam marknadsföringskalender

Lagra alla digitala tillgångar i Brandwatchs delade bibliotek

Skapa profilkort för din målgrupp så att du alltid vet vem du talar till.

Brandwatchs begränsningar

Vissa användare säger att analyserna och datafiltreringen är ganska grundläggande.

Andra önskar att plattformen hade fler inbyggda integrationer.

Brandwatch-priser

Kontakta oss för prisuppgifter

Brandwatch-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 560 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 220 recensioner)

Skaffa en AI-skrivassistent som gör allt

Affiliate-marknadsföring behöver inte ta timmar av manuellt arbete. Med ett AI-verktyg som ClickUp har det aldrig varit enklare att få ditt marknadsföringsteam på samma sida, spara tid och öka konverteringsgraden i dina annonskampanjer. 🙌

Utnyttja kraften i ClickUp Automations, AI, mallar och mycket mer i ditt nästa affiliateprogram: Skapa din ClickUp-arbetsyta gratis nu.