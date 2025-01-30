10 AI-verktyg för affiliate-marknadsföring 2025 (gratis och betalda)

Som affiliate-marknadsförare marknadsför du någon annans tjänst eller produkt i utbyte mot en provision. Det är ett utmärkt arrangemang som gör att du kan fokusera helt på marknadsföringsstrategi istället för produktinnovation eller kundsupport.
Och om du spelar dina kort rätt kan du tjäna stora pengar på att koppla ihop intresserade kunder med ditt affiliateprogram. 💰
Nackdelen är att du måste skapa mycket innehåll för att göra affiliate-marknadsföring på rätt sätt – och det är tidskrävande. Från e-postkampanjer och sociala medier till landningssidor behöver du alla fördelar du kan få för att öka engagemang, konverteringar och provisioner.
Så varför inte prova ett AI-verktyg för affiliate-marknadsföring? Dessa verktyg använder artificiell intelligens för att generera innehåll, analysera data, segmentera målgrupper och hantera andra tidskrävande uppgifter med ett enda musklick. 🖱️
Men inte alla AI-drivna verktyg är värda din tid. I den här guiden utforskar vi olika viktiga funktioner i de bästa AI-verktygen för affiliate-marknadsföring, hjälper dig att hitta ett bra alternativ och visar dig 10 exempel som hjälper dig att ta dina affiliate-marknadsföringskampanjer till nästa nivå.
Vad är ett AI-verktyg för affiliate-marknadsföring?
Ett AI-marknadsföringsverktyg integrerar maskininlärningsalgoritmer med naturlig språkbehandling (NLP) för att automatisera krångliga uppgifter med bara några få klick. Istället för att använda triggerbaserad automatisering lär sig detta verktyg allt eftersom det används och hanterar mer komplexa uppgifter för ditt team när du matar in data. 💡
Avancerad automatisering av arbetsflöden är bara ett av många sätt på vilka AI förändrar affiliate-marknadsföring. Förutom att effektivisera dina marknadsföringsinsatser använder affiliate-marknadsförare nu AI-verktyg specifikt för att:
- Referensanalys: AI-verktyg analyserar data för att se vilka referenskällor som är mest benägna att konvertera, så att du bara behöver fokusera på lovande leads.
- Annonskampanjer: Behöver du konverteringar från Facebook-annonser? AI-verktyg för affiliate-marknadsföring optimerar dina annonser i realtid för att ta hänsyn till din målgrupps preferenser.
- Landningssidor: AI analyserar användarnas beteende och föreslår ändringar av landningssidorna för att öka konverteringsgraden.
- Produktbeskrivningar för e-handel: AI är perfekt för att skriva produktbeskrivningar som är engagerande och felfria.
Din affiliateverksamhet har inte tid att slösa bort. Utnyttja AI-verktyg för affiliate-marknadsföring för att optimera dina arbetsflöden, anpassa (och påskynda) skapandet av innehåll och skala upp dina kampanjer utan ansträngning. 🏋️
Vad ska du leta efter i AI-verktyg för affiliate-marknadsföring?
Du kan behöva en rad olika AI-verktyg för att genomföra din framgångsrika affiliate-marknadsföringsstrategi, men även så rekommenderar vi att du letar efter AI-verktyg med följande funktioner:
- Sökmotoroptimering (SEO): Sökmotorer är en affiliates bröd och smör. Leta efter verktyg som hanterar sökordsforskning, innehållsskapande och optimering för en smart intern länkningsstrategi.
- Användarvänlig plattform: Ju enklare den är att använda, desto snabbare kommer du att se värdet av ditt AI-verktyg för affiliate-marknadsföring.
- Mallar: Visst, AI gör mycket av arbetet åt dig, men mallar sparar ännu mer tid. Leta efter verktyg som är fullspäckade med mallar för att göra innehållsskapandet lika enkelt som ett klick.
- AI-skrivverktyg: Innehållet är A och O inom affiliate-marknadsföring. Leta efter ett verktyg med funktioner för att generera innehåll för inlägg på sociala medier, videoskript, e-postmarknadsföring och mer. En plagiatkontroll är också bra att ha.
De 10 bästa AI-verktygen för affiliate-marknadsföring
En blandning av betalda och gratis AI-verktyg för affiliate-marknadsföring kommer att ge dina affiliate-marknadsföringsinsatser en rejäl boost. Om det är hög tid för dig att öka konverteringarna och öka e-handelsförsäljningen är detta de 10 bästa AI-verktygen för jobbet.
1. ClickUp
Ser din marknadsföringsteknik ganska tung ut? Att be ditt team att växla mellan en massa olika plattformar är ett recept på slöseri med tid och dåliga resultat – särskilt för en snabbrörlig affiliate-marknadsföringsverksamhet.
Prova ClickUp, allas favoritverktyg för projektledning som samlar whiteboards, dokument, uppgifter, kalendrar, mål och AI-verktyg under ett och samma tak.
Marknadsföringsteam förlitar sig på ClickUp för att samarbeta på whiteboards, granska innehåll i Docs och visualisera sina framsteg i anpassade dashboards. ClickUp har till och med ett eget AI-verktyg för affiliate-marknadsföring.
Använd ClickUp AI var som helst på plattformen för att generera:
- Kampanjidéer
- Innehållsbeskrivningar
- Bloggar
- Fallstudier
- E-postmeddelanden
Du kan till och med be AI:n att sammanfatta innehåll eller kontrollera dina e-postkampanjer för stavfel. Denna AI är finjusterad efter marknadsförares behov så att du får hyper-specifik hjälp för att effektivisera din arbetsbelastning.
ClickUps bästa funktioner
- Logga alla hänvisningar, leads och kunder i marknadsföringssystemet ClickUp CRM.
- Välj bland mer än 100 triggerbaserade ClickUp-automatiseringar
- Övervaka ditt teams framsteg och dina organisationsövergripande mål i ClickUp Goals.
- Gå till ClickUp Templates för att snabbt skapa AI-innehållsplaner, redaktionella kalendrar, varumärkesriktlinjer och marknadsföringsplaner.
Begränsningar för ClickUp
- ClickUp AI är inte ett gratis AI-verktyg för affiliate-marknadsföring – du behöver ett betalkonto för att få tillgång till denna funktion.
- ClickUp har många funktioner, så nybörjare kan känna sig överväldigade i början.
Priser för ClickUp
ClickUp-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 8 900 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 3 800 recensioner)
2. Anyword
AI-skrivverktyg som ChatGPT genererar text åt dig, men den texten är troligen inte anpassad efter dina affiliate-marknadsföringsmål eller varumärkesriktlinjer. Anyword löser detta problem. Ange bara dina riktlinjer, kanaler och mål, så använder plattformen prediktiv analys för att se om din text träffar rätt. 🎯
Anyword har en AI-modell för anpassad poängsättning som anpassar sina resultat utifrån hur du tränar den. Den visar också de texter som presterar bäst, så du kan helt enkelt välja dina favoriter bland vinnarna.
Anywords bästa funktioner
- Detta marknadsföringsverktygs Performance Boost Extension gör att det kan användas på ChatGPT, Notion AI, Canva och mycket mer.
- Skriv om annonstexter som inte ger önskat resultat
- A/B-testa annonstexter automatiskt när du har tränat AI:n på ditt varumärkes tonfall.
- Kom på SEO-optimerade innehållsidéer, bloggtitlar och mycket mer.
Inga begränsningar
- Vissa användare önskar att plattformen hade en WordPress-anslutning.
- Andra användare säger att AI inte är perfekt och ibland missar briefen.
Priser för Anyword
- Startpaket: 39 $/månad för en plats, faktureras årligen
- Datadriven: 79 $/månad för tre platser, faktureras årligen
- Företag: 249 $/månad för tre platser, faktureras årligen
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
Anyword-betyg och recensioner
- G2: 4,8/5 (över 1 100 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (380+ recensioner)
3. Frase
Frase marknadsför sig som ett AI-verktyg för affiliate-marknadsföring med fokus på SEO. Dess AI Writer-funktion genererar innehåll och söker på Google för att faktagranska allt. Frases SEO Research-verktyg är också användbart för att analysera dina konkurrenter och skapa bloggar som rankas högre än konkurrenterna.
Frase bästa funktioner
- Visualisera SERP-mått i fliken Research för en översiktlig bild av dina prestationsmål.
- Skapa översikter baserade på sökmotorresultat
- Skriv engagerande rubrikalternativ med AI
- Optimera befintligt innehåll med Frase intuitiva ämnesmodell
Frase-begränsningar
- Plattformen är inte särskilt intuitiv, så det är en bra idé att titta på många tutorials innan du använder den.
- Användare varnar för att förlita sig på funktionen för automatisk sparning, eftersom den inte alltid fungerar.
Frase-priser
- Solo: 12,66 $/månad för en användare, faktureras årligen
- Grundläggande: 38,25 $/månad för en användare, faktureras årligen
- Team: 97,75 $/månad för tre användare, faktureras årligen
Frase-betyg och recensioner
- G2: 4,9/5 (290+ recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (330+ recensioner)
4. Sprout Social
Sociala medier är ett av de bästa gratis AI-verktygen för affiliate-marknadsföring. Det är din biljett till provisioner – så länge du skapar engagerande innehåll.
Sprout Social är en intelligent plattform för hantering av sociala medier som erbjuder marknadsanalys, social handel, länkspårning och mycket mer. Sprouts AI använder 10 års historiska data för att skapa och optimera texter.
Sprout Socials bästa funktioner
- Integreras med alla vanliga sociala medier
- Genomför sentiment- och textanalyser genom OpenAI-integrationen.
- Agera snabbt på upp till 10 års data om engagemang i sociala medier
- Skapa Spike Alert-meddelanden för att hålla koll på nya konversationer
Sprout Socials begränsningar
- Det är dyrt
- Vissa användare säger att det är svårt att få kundsupport.
Priser för Sprout Social
- Standard: 249 $/månad
- Professionell: 399 $/månad
- Avancerat: 499 $/månad
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
Sprout Social-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 2 600 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 560 recensioner)
5. LiveChat
Affiliate-marknadsföring är inte lätt, särskilt om du marknadsför dyra produkter. LiveChat ger dig en chatbot som hjälper dig att skapa kundrelationer, bygga förtroende och (förhoppningsvis) öka konverteringsgraden. 🏆
Det är en kundserviceplattform som kombinerar e-post, SMS, din webbplats och meddelanden på sociala medier på ett och samma ställe. Om din målgrupp ofta har frågor om de produkter du marknadsför kan du använda LiveChats AI Assist för att uppdatera din ton och undvika stavfel i alla kundchattar.
LiveChats bästa funktioner
- Skapa chattöversikter med ett enda klick
- LiveChat kopplar samman kundtjänstmedarbetare med resurser för att påskynda kundchattar.
- Använd AI Assist för att utöka och omformulera dina chattar
- LiveChat AI korrigerar automatiskt stavnings- och grammatikfel.
Begränsningar för LiveChat
- Flera användare säger att systemet är buggigt.
- Andra säger att det är svårt att få kundsupport
Priser för LiveChat
- Startpaket: 20 $/månad per användare, faktureras årligen
- Team: 41 $/månad per användare, faktureras årligen
- Företag: 59 $/månad per användare, faktureras årligen
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
LiveChat-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (740+ recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 1 600 recensioner)
6. AdCreative
Annonsering är dyrt, men det är det bästa sättet att snabbt generera affiliate-leads. AdCreative skapar inte bara texter för annonskampanjer, utan även annonsbilder med hjälp av artificiell intelligens. Om din grafiska designer inte har tid att anpassa grafiken är detta AI-marknadsföringsverktyg ett utmärkt tillskott till din MarTech-stack. ✨
AdCreatives bästa funktioner
- Se dina konkurrenters mest framgångsrika annonser med Competitor Insights AI.
- AdCreative skapar bilder, text och mycket mer för dina marknadsföringskampanjer.
- Skapa socialt innehåll för Facebook, Instagram, Pinterest och X
- AdCreative analyserar dina befintliga annonser för att föreslå förbättringar.
Begränsningar för annonser
- Om du inte är mycket specifik med dina uppmaningar kommer verktyget att generera repetitiva bilder.
- Vissa användare hävdar att plattformen inte är äkta AI eftersom den i hög grad bygger på mallar.
Priser för AdCreative
- Startpaket: 21 $/månad
- Premium: 44 $/månad
- Ultimate: 74 $/månad
- Scale-Up: 111 $/månad
AdCreative-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (510+ recensioner)
- Capterra: 4,1/5 (över 120 recensioner)
7. GetResponse
Behöver du få fler svar på dina e-postmeddelanden? GetResponse hjälper dig att nå dina marknadsföringsmål och mer därtill. Det började som en plattform för e-postmarknadsföring, men idag bygger den webbplatser, landningssidor, SMS-kampanjer, betalda annonser och till och med konverteringskanaler.
Använd AI Email Generator för att skapa optimerade meddelanden och ämnesrader med några få klick. Plattformen innehåller även AI-drivna produktrekommendationer, vilket är utmärkt för e-handel.
GetResponses bästa funktioner
- Visualisera din konverteringskanal från början till slut
- Skapa anpassade marknadsföringsautomatiseringar med ett dra-och-släpp-verktyg
- GetResponse gör det enkelt att skapa livechattar med kunder
- Skapa landningssidor med hög konverteringsgrad med hjälp av en webbplatsbyggare utan kod.
Begränsningar för GetResponse
- Vissa användare önskar att GetResponse hade bättre integrationer
- Andra hade problem med datakvaliteten
GetResponse-priser
- E-postmarknadsföring: 15,60 $/månad, faktureras årligen
- Marknadsföringsautomatisering: 48,40 $/månad, faktureras årligen
- E-handelsmarknadsföring: 97,60 $/månad, faktureras årligen
- GetResponse MAX: 999 $/månad, faktureras årligen
GetResponse-betyg och recensioner
- G2: 4,2/5 (över 620 recensioner)
- Capterra: 4,2/5 (470+ recensioner)
8. Jasper
Jasper AI är ett populärt AI-verktyg för affiliate-marknadsföring eftersom det passar så många användningsområden. Använd det för digital marknadsföringstext, presentationsmanus och mycket mer – med den röst som bäst passar din varumärkesidentitet.
Jaspers AI-marknadsföringsverktyg är där denna programvara verkligen glänser. Den har kraften att generera olika tillgångar för affiliate-marknadsföringskampanjer, särskilt i processen för att skapa innehåll. Allt du behöver göra är att skicka in en brief, så tar programvaran över därifrån. ✍️
Jasper bästa funktioner
- Jasper analyserar din ton och formateringsregler
- Integreras med Zapier, Webflow och Google Sheets
- Samarbeta med ditt team i realtid och markera artiklar som är klara för granskning.
- Skapa dina egna dynamiska mallar
Jasper-begränsningar
- Ibland upprepar Jasper innehåll
- Användarna säger att tonfallsfunktionen inte är helt färdig ännu.
Jasper-priser
- Skapare: 39 $/månad för en plats, faktureras årligen
- Team: 99 $/månad för tre platser, faktureras årligen
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
Jasper-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 1 200 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (över 1 800 recensioner)
9. Lumen5
Lumen5 är ett unikt AI-verktyg för affiliate-marknadsföring eftersom det är specialiserat på videoinnehåll. Medan det normalt tar mycket tid och resurser att skapa video, gör Lumen5 det möjligt att generera videor av professionell kvalitet med hjälp av AI. Du behöver inte heller kunna redigera: du drar och släpper helt enkelt för att nå marknadsföringsframgång. 🤩
Lumen5 bästa funktioner
- Konvertera dina mest populära bloggar till AI-videor
- Skapa videor i talking head-stil
- Använd Lumen5-mallar, bilder och videoklipp för ett professionellt utseende på kortare tid.
- Algoritmen bestämmer automatiskt längden på varje klipp, textplacering och scenkomposition.
Lumen5:s begränsningar
- Lumen5 specialiserar sig på att återanvända innehåll, så det kan inte nödvändigtvis säga något nytt.
- Det saknar funktioner för strategi, innehållsschemaläggning och analys, så du behöver fortfarande en separat marknadsföringsteknologiplattform.
Priser för Lumen5
- Grundläggande: 19 $/månad per användare, faktureras årligen
- Startpaket: 59 $/månad per användare, faktureras årligen
- Professional: 149 $/månad per användare, faktureras årligen
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
Lumen5 betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 60 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 130 recensioner)
10. Brandwatch
Precis som Sprout Social är Brandwatch ett AI-verktyg för affiliate-marknadsföring som är skräddarsytt för sociala medier. Denna plattform kan användas för att undersöka konsumenternas efterfrågan, övervaka ditt varumärkes konton, skapa innehåll och interagera med din målgrupp. Den erbjuder också GPT-drivna konversationsinsikter, en copywriting-assistent och insikter om innehållsmarknadsföring.
Brandwatch bästa funktioner
- Hitta och hantera influencers på en och samma plattform
- Samarbeta med ditt team i en gemensam marknadsföringskalender
- Lagra alla digitala tillgångar i Brandwatchs delade bibliotek
- Skapa profilkort för din målgrupp så att du alltid vet vem du talar till.
Brandwatchs begränsningar
- Vissa användare säger att analyserna och datafiltreringen är ganska grundläggande.
- Andra önskar att plattformen hade fler inbyggda integrationer.
Brandwatch-priser
- Kontakta oss för prisuppgifter
Brandwatch-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 560 recensioner)
- Capterra: 4,2/5 (över 220 recensioner)
Skaffa en AI-skrivassistent som gör allt
Affiliate-marknadsföring behöver inte ta timmar av manuellt arbete. Med ett AI-verktyg som ClickUp har det aldrig varit enklare att få ditt marknadsföringsteam på samma sida, spara tid och öka konverteringsgraden i dina annonskampanjer. 🙌
Utnyttja kraften i ClickUp Automations, AI, mallar och mycket mer i ditt nästa affiliateprogram: Skapa din ClickUp-arbetsyta gratis nu.