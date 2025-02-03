10 fantastiska alternativ och konkurrenter till Plutio 2025

Vi har samlat några av de bästa alternativen till Plutio för att hjälpa dig att hitta det perfekta verktyget. Gör dig redo att göra ditt arbetsliv roligare.

Vad är ett alternativ till Plutio?

Plutio är en allt-i-ett-plattform för företagsledning. De olika alternativen till Plutio på denna lista erbjuder liknande allt-i-ett-lösningar för företags-, kund- och projektledning.

Här är några av de gemensamma funktioner vi letade efter i ditt nästa verktyg för företagsledning:

Projektledningsverktyg

Verktyg för teamsamarbete i realtid

Skapande av förslag

Fakturering

Betalningshantering

Kundrelationshantering (CRM)

Optimering och automatisering av arbetsflöden

I grund och botten bör ditt nästa verktyg för affärs- eller projektledning erbjuda ett flexibelt utrymme för att hantera administrativa uppgifter, så att du får mer tid att fokusera på de större sakerna.

Vad ska du leta efter i Plutio-alternativ?

Det finns flera viktiga funktioner att tänka på när du letar efter det bästa Plutio-alternativet för ditt team eller företag:

Exakta verktyg för tidrapportering som ökar produktiviteten

Automatiseringar som sätter vardagliga uppgifter på autopilot så att du sparar timmar varje månad.

Inbyggd programvara eller funktioner för affärs- och verksamhetshantering

Ett omfattande mallbibliotek för olika användningsområden

Funktionsrik CRM-programvara för effektiv leadhantering

Formulär och enkäter för att mäta kundnöjdhet

Integrationer med andra populära verktyg

Skapande och hantering av fakturor

Uppgiftshantering, schemaläggning och uppföljning av framsteg

Ett intuitivt användargränssnitt med anpassningsbara vyer

Programvara och verktyg för personalplanering

De 10 bästa Plutio-alternativen att använda

Du vet hur viktigt det är att samla dina affärs- och projektledningsbehov på en och samma plattform. Så utan vidare, låt oss dyka in i de 10 bästa alternativen till Plutio för att omvandla ditt arbetsflöde och effektivisera din verksamhet.

Förvandla din projektledning med ClickUp – den ultimata allt-i-ett-plattformen för produktivitet för team och företag.

Om du behöver en allt-i-ett-plattform för produktivitet som hjälper dig att organisera och prioritera uppgifter på ett effektivt sätt, är ClickUp rätt val för dig. Detta populära projektledningsverktyg är fullspäckat med alla funktioner som både stora företag och småföretag behöver för att hantera resurser, samarbeta och effektivisera alla typer av arbetsflöden.

ClickUps helt anpassningsbara uppgifter är en av dess bästa funktioner som gör det möjligt för projektledare att prioritera åtgärder, ställa in påminnelser, spåra leveranser och hålla alla teammedlemmar uppdaterade om uppgifternas framsteg.

ClickUp Dashboards är också mycket anpassningsbara och värdefulla för att skapa den perfekta kommandostationen för alla projekt. Använd dem för översikter på hög nivå, djupare insikter, bättre resurshantering och ökad produktivitet i hela ditt företag.

Kombinera instrumentpaneler med vyer så får du obegränsade möjligheter att hantera dina projekt. Till exempel:

Board View är det självklara valet för agila arbetsflöden, Kanban-tavlor och Gantt-diagram.

Listvyn ger dig en bättre översikt över deadlines och uppgifter.

Kalendervyn hjälper team och företagare att få en översikt över sitt arbetsflöde.

Anpassade vyer gör att du kan omvandla alla befintliga alternativ utifrån vad ditt team behöver och inte behöver.

Slutligen finns ClickUp AI, en unik AI-driven assistent som är skräddarsydd för projektledning. Låt ClickUp AI sammanfatta möten i Docs, generera åtgärdspunkter i Tasks, skissa upp projektets milstolpar, skriva utkast till kundsupportmejl och slutföra ditt arbete snabbare.

ClickUps bästa funktioner

Mallbiblioteket har över 1 000 mallar med allt du behöver för projektledning. Med ClickUp Project Management Dashboard Template kan du till exempel skapa en översikt över ditt teams framsteg för att se till att projekten löper smidigt.

AI-assistent skräddarsydd för allt som har med projektledning att göra – från statusrapporter till projektbeskrivningar, ClickUp AI klarar allt.

Över 100 färdiga automatiseringar för att sätta arbetsflöden, rutinuppgifter, projektöverlämningar och mer på autopilot, plus möjligheten att skapa dina egna.

Integration med över 1 000 andra verktyg, inklusive Monday.com, Microsoft Teams, Wrike, Asana, Trello och många fler. Allt vi inte har kan du skapa med Zapier (ingen API krävs).

Kompatibelt med nästan alla enheter och operativsystem, inklusive stationära appar för macOS, Windows och Linux, mobilappar för Android och iOS samt webbaserad åtkomst för populära webbläsare.

Begränsningar med ClickUp

Vissa recensioner nämner att teammedlemmar ibland stöter på en inlärningskurva när de ska lära sig ClickUps funktioner (löser sig med gratis handledning för allt).

Vissa kunder rapporterar att de behöver anpassa sina inställningar eftersom de får för många aviseringar med standardinställningarna.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare vid årlig betalning; 10 $/månad per användare vid månatlig betalning

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 800 recensioner)

2. HoneyBook

via HoneyBook

HoneyBook är en plattform för affärshanteringsprogramvara för kreativa entreprenörer, nystartade företag och småföretagare. Den erbjuder bland annat verktyg för projektmålshantering, uppgiftshantering, fakturering och betalningshantering.

HoneyBooks bästa funktioner

Kundportalprogramvaran har funktioner för meddelanden, betalningshantering och filgranskning.

Mallbiblioteket innehåller bland annat mallar för arbetsscheman som hjälper dig att få saker och ting på plats snabbare och med mindre fram och tillbaka.

Med automatiseringspanelen kan du tillämpa anpassade automatiseringar på valfri del av projektets livscykel.

Integrationer med verktyg som Gmail, Calendly, QuickBooks och Zapier för att samordna ditt arbetsflöde.

HoneyBooks begränsningar

Vissa användare rapporterar förvirring när de skickar e-post och svårigheter att avgöra om de har skickat ett e-postmeddelande.

Recensioner från vissa projektledare visar att teammedlemmarna har svårt att byta till HoneyBook från andra projektledningsprogram.

HoneyBook-priser

Startpaket: 19 $/månad per användare

Essentials: 39 $/månad per användare

Premium: 79 $/månad per användare

HoneyBook-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 500 recensioner)

3. Dubsado

via Dubsado

Dubsado är en projektledningsplattform för frilansare och småföretag som vill effektivisera sin verksamhet. Den har en enkel, anpassningsbar projektledningsprogramvara för kundportaler som underlättar organisation, fakturering, avtal, kommunikation och mycket mer.

Dubsados bästa funktioner

Samarbetsfunktioner som roller för flera användare, individuella behörigheter och anpassade instrumentpaneler förbättrar teamets kommunikation och effektivitet.

Anpassade lösningar för offerter och fakturering med möjlighet att skapa tilläggspaket för specifika professionella tjänster så att kunderna kan välja vilka alternativ de vill ha.

Automatisering av e-post, schemaläggning av inbjudningar och formulärskapande hjälper till att effektivisera arbetsdagarna.

Integrationer med verktyg som Zapier, Xero och QuickBooks för att alla ska vara på samma sida.

Dubsados begränsningar

Vissa användarrecensioner nämner bristande variation i fakturatyper.

Recensioner från vissa projektledare visar på förvirring och överväldigande känslor vid inställning av arbetsflöden.

Dubsado-priser

Startpaket: 20 $/månad per användare

Premier: 40 $/månad per användare

Dubsado-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 40 recensioner)

Kolla in dessa Dubsado-alternativ!

4. SuiteDash

via SuiteDash

SuiteDash är en arbetshanteringsprogramvara för företag av alla storlekar och ett populärt alternativ till Plutio. Den erbjuder funktioner som resursutnyttjandebedömningar, tidrapportering, automatisk fakturering, realtidskommunikation och anpassningsbara arbetsflöden. ?

SuiteDash bästa funktioner

Kraftfulla faktureringsfunktioner inkluderar avancerad fakturering, digitala offerter, onlinebetalningar, prenumerationsalternativ och mycket mer.

Kundportalprogramvara möjliggör personliga kundpaneler för fildelning, samarbete och kommunikation.

Automatisering av arbetsflöden utan kod hanterar uppgiftsfördelning och anpassad automatisk kommunikation.

Integration med Zapier, WordPress, Google Kalender och andra populära plattformar hjälper till att samla projektledningsuppgifterna på en enda instrumentpanel.

Begränsningar för SuiteDash

Vissa användare rapporterar problem med att e-postmeddelanden till kunder flaggas som skräppost.

Recensioner från vissa företag nämner en brant inlärningskurva för deras teammedlemmar och projektledare.

Priser för SuiteDash

Startpris: 19 $/månad per användare

Thrive: 49 $/månad per användare

Pinnacle: 99 $/månad per användare

SuiteDash-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 500 recensioner)

5. 17hats

via 17hats

17hats är en allt-i-ett-lösning för företagsledning för småföretagare och entreprenörer, och det är ett populärt alternativ till Plutio. Använd det för allt från bokföring och kundkommunikation till detaljerad projektledning och uppföljning av framsteg.

17hats bästa funktioner

Dashboards, projektsidor, kontaktkort och taggar hjälper dig att hålla ordning på dina projekt för effektiva arbetsflöden.

Komplett CRM-paket med mallar för leadgenerering, omedelbar leadrespons, betalningsplaner, onlinebokning och mycket mer.

Automatiserade e-postmeddelanden till kunder, att göra-listor och uppgiftskapande med flera anpassningsalternativ.

Integrationer med populära verktyg som Google Kalender, Fundy, QuickBooks och Zoom.

17hats begränsningar

Recensioner från produktionsbolag rapporterar om brist på specialiserade projektledningsfunktioner.

Vissa recensioner nämner svårigheter med att konfigurera programvaran för användning med sina team och projektledare.

17hats prissättning

Essentials: 15 $/månad per användare

Standard: 30 $/månad per användare

Premier: 60 $/månad per användare

17hats betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)

6. Paperbell

via Paperbell

Paperbell är ett projektledningsverktyg för coacher och andra tjänstebaserade yrkesverksamma. Det är utformat för att effektivisera coachningsprocesser så att företagare kan fokusera på att coacha sina kunder.

Paperbells bästa funktioner

CRM-funktionerna inkluderar schemaläggning, kundhantering, fakturering, kontraktssignering och samarbetsverktyg.

Mallar hjälper dig att skapa online-coachningspaket som uppmuntrar kunder att boka, betala och engagera sig i tjänsterna.

Automatiserade e-postmeddelanden hanterar kundkommunikation och leadgenerering för att hjälpa företaget att växa.

Integrationer med Xero, Sage, Wave Accounting och andra populära redovisningsverktyg.

Begränsningar med Paperbell

Vissa användare rapporterar att kunder föredrar att betala för sina coachningsplaner via plattformar som inte stöds av Paperbells integrationer.

Vissa recensioner nämner ett behov av förbättrad visuell design på kundinriktade sidor.

Priser för Paperbell

Paperbell-abonnemang: 57 $/månad per användare

Paperbells betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

7. Freedcamp

via Freedcamp

Freedcamp är ett projektledningsverktyg för frilansare, entreprenörer och småföretag. Det innehåller en rad verktyg som hjälper till att minska den tid och energi som krävs för affärs- och projektledning.

Som namnet antyder erbjuder Freedcamp ett gratisabonnemang. Detta gör det till ett av tre Plutio-alternativ på denna lista som erbjuder ett gratisabonnemang, tillsammans med ClickUp och Teamwork. ?

Freedcamps bästa funktioner

Anpassningsbara kalendrar kan spåra flera projekt av olika storlek på ett och samma ställe.

Projektledningsfunktionerna inkluderar alternativ för att skapa uppgifter, spåra milstolpar, översikt över projektet och mycket mer.

Samarbetsfunktioner som taggning, kommentarer och diskussioner hjälper till att effektivisera varje teammedlems arbetsflöde.

Integrationer med Slack, Dropbox, Zapier och andra populära plattformar för att samla allt på ett ställe.

Freedcamps begränsningar

Vissa användarrecensioner nämner behovet av en enklare installation och ytterligare handledning för att minska inlärningskurvan.

Recensioner från vissa användare rapporterar om begränsad funktionalitet i mobilappen.

Priser för Freedcamp

Gratis

Pro: 2,49 $/månad per användare

Företag: 8,99 $/månad per användare

Enterprise: 19,99 $/månad per användare

Freedcamp-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 400 recensioner)

8. Teamwork

via Teamwork

Teamwork är en projektledningsprogramvara för företag och frilansare. Dess funktioner är inriktade på kundhantering och teamsamarbete, med verktyg för kundonboarding, uppgiftshantering, tidrapportering och mycket mer.

Teamwork bästa funktioner

Budgetuppföljning gör det möjligt att fastställa och följa upp budgetar för varje kundprojekt.

Anpassningsbara arbetsflöden gör det möjligt för användare att välja funktioner som passar specifika behov för varje projekt och teammedlem.

Automatiseringsfunktioner kan utföra åtgärder som att skapa uppgifter, tilldela uppgifter och skapa aviseringar.

Integrationer med populära plattformar som Dropbox, Google Drive, Trello, Slack och Zapier hjälper till att effektivisera arbetsflödena.

Begränsningar för teamarbete

Vissa användare rapporterar svårigheter att komma åt och slutföra beroende uppgifter.

Recensioner från vissa projektledare nämner inkonsekvent API med långa svarstider.

Priser för Teamwork

Gratis för alltid

Startpaket: 8,99 $/månad per användare

Leverans: 13,99 $/månad per användare

Grow: 25,99 $/månad per användare

Skala: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Teamwork

G2: 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 800 recensioner)

9. Bonsai

via Bonsai

Bonsai är en plattform för företagsledning för frilansare, entreprenörer och egenföretagare. Använd den för att hantera administrativa uppgifter, fakturera kunder, spåra tid, skapa kontrakt, skicka offerter och mycket mer.

Bonsais bästa funktioner

Funktioner för kontraktshantering gör det möjligt för användare att skapa anpassade kontrakt, använda mallar, acceptera e-signaturer och förvara dem säkert med molnbaserad lagring.

Faktureringsfunktionerna gör det möjligt för användare att skapa fakturor, schemalägga automatiska betalningspåminnelser och ta emot betalningar via populära leverantörer.

Automatiseringsfunktioner gör att saker som betalningspåminnelser, fakturering, tidrapportering, uppföljning av offerter och avtalshantering sköts automatiskt.

Integrationer med Calendly, QuickBooks, Zapier, Google Drive, Stripe och PayPal

Bonsais begränsningar

Vissa användare rapporterar ett behov av anpassad fakturering, kontrakt och andra avancerade CRM-funktioner.

Recensioner från vissa användare nämner långa förseningar i betalningshanteringen och brist på omedelbara transaktioner.

Bonsai-priser

Startpaket: 25 $/månad per användare

Professional: 39 $/månad per användare

Företag: 79 $/månad per användare

Bonsai-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 60 recensioner)

10. ManyRequests

via ManyRequests

ManyRequests är en kundserviceplattform för företagare och byråer. Den erbjuder en kundportal och funktioner som kassaförmåner, virtuell assistans, livechatt och meddelanden på sociala medier.

ManyRequests bästa funktioner

Kundorienterade verktyg för att förbättra arbetsflöden och effektivisera sådant som leadgenerering, mötesbokning och datainmatning.

Multikanalsupport kan hantera kundförfrågningar från livechatt, sociala medier, e-post och mer.

En virtuell assistentapp kan ge support dygnet runt och hantera kundförfrågningar och supportärenden.

Integrationer med verktyg som Slack, HubSpot, Stripe och Shopify gör det enklare att hantera kundsupportuppgifter.

Begränsningar för ManyRequests

Vissa användare rapporterar att det är svårt att använda funktionerna på grund av långsamma svarstider.

Brist på användarfeedback på populära recensionsplattformar

Priser för ManyRequests

Startpaket: 99 $/månad för två användare

Kärnfunktioner: 149 USD/månad för fem användare

Pro: 399 $/månad för 10 användare

ManyRequests betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

Är du redo att förändra ditt arbetsflöde?

I dagens högst konkurrensutsatta affärsvärld måste du hitta en fördel för att ligga steget före konkurrenterna.

Med de bästa projektledningsverktygen och CRM-programvarorna till hands är du redo att hantera komplexa projekt, tilldela uppgifter, samarbeta med ditt team och hålla dina kunder nöjda. ?

Det är dags att se vad dessa verktyg kan göra för ditt företag, ditt arbetsflöde och ditt resultat. Ta reda på det genom att registrera dig gratis för ClickUp idag!