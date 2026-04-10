AI를 활용한 동문 관계 관리 방법

2024 회계연도에 미국 대학들은 615억 달러의 기부금을 받았으나, 총 기부액은 여전히 높은 수준을 유지하고 있음에도 불구하고 동문 기부자 수는 30%나 감소했습니다. 발전처는 장기적인 기부를 지탱해 주는 광범위한 참여 동문 기반을 잃어가고 있습니다.

프로젝트 관리 플랫폼 내에 구축된 AI 에이전트는 참여도 평가, 모금 캠페인 추적, 이벤트 조정 및 기부자 관리 워크플로우를 자동화하여, 분산된 동문 데이터를 체계적인 시스템으로 전환할 수 있습니다.

아래는 ClickUp에 붙여넣기만 하면 몇 분 만에 완벽한 동문 관계 관리 작업 공간을 구축할 수 있는, 바로 사용 가능한 AI 에이전트 프롬프트입니다. 하지만 이를 사용하기 전에, 이러한 시스템이 해결하고자 하는 운영상의 문제점을 먼저 살펴보는 것이 좋습니다. 대부분의 발전팀에게 있어 문제는 동문 데이터의 부족이 아닙니다. 문제는 참여도, 캠페인, 이벤트, 후원자 관리 등이 서로 연결되지 않은 너무 많은 시스템에 흩어져 있어 누구도 전체적인 관계를 명확하게 파악할 수 없다는 점입니다.

이 동문 관계 설정을 누가 사용해야 할까요? 이 설정은 동문 관계 팀, 발전 운영 담당자, 연례 기부 팀, 기부자 관리 담당자, 참여 담당자, 그리고 동문 대상 홍보, 이벤트, 캠페인 및 기부자 후속 조치를 담당하는 대학 발전 리더들을 위해 설계되었습니다. 특히 이미 CRM 시스템을 도입했으나 참여도 평가, 캠페인 실행 및 관리 워크플로우를 여전히 수동으로 조정하고 있는 기관에 유용합니다.

문제점: 발전처에서 서로 연결되지 않은 5개의 시스템에 걸쳐 20만 건의 동문 기록을 관리하고 있습니다.

동문 관계 업무를 담당하고 계신다면, 문제는 동문이 부족해서가 아닙니다. 누가 적극적으로 참여하고 있는지, 누가 멀어지고 있는지, 누가 기부할 준비가 되어 있는지 가시성이 낮다는 점입니다. 귀사의 팀은 CRM, 이메일 플랫폼, 이벤트 등록 시스템, 자원봉사자 데이터베이스, 그리고 작년 기부 행사 담당자가 만든 스프레드시트 등 여러 곳에 흩어져 있는 수만 명(때로는 수십만 명)의 동문 기록을 관리하고 있습니다.

그 결과는 뻔합니다. 동문 참여율은 1980년대 약 20%에서 현재 약 7.8%로 떨어졌고, 모금 캠페인은 참여도 데이터 대신 직감에 의존해 진행되며, 이벤트 후속 조치는 몇 주나 늦게 이루어지거나 아예 이루어지지 않습니다. 또한 동문 단체의 70%는 참여도 제고를 최우선 목표로 꼽지만, 27%는 이를 달성할 구체적인 전략이 없다고 인정합니다. 한편, CASE 기준은 계속 발전하고 있는데도 귀사의 팀은 여전히 수작업으로 기록을 대조하고 있습니다.

더 근본적인 문제는 동문 관리가 소규모 업체 수준의 도구로 처리되는 양적 경쟁이 되어버렸다는 점입니다. 1만 명에게 효과가 있었던 동일한 방법으로 10만 명의 동문에게 맞춤형 접근을 할 수는 없습니다. 또한 팀이 관계 구축보다 데이터 입력에 더 많은 시간을 할애한다면 지속 가능한 기부 파이프라인을 구축할 수 없습니다.

웨이크 포레스트 대학교 의 해결 방안: 웨이크 포레스트 대학교 동문 및 기부자 서비스팀은 여러 플랫폼에 흩어져 있던 팀들을 단일 시스템으로 통합하고, ClickUp 대시보드를 통해 실시간 데이터 보고를 구현하며 대학 발전처 전반에 걸친 부서 간 협력을 달성했습니다. 모리 그레이엄, 동문 및 기부자 서비스 프로젝트 디렉터: 이제 하나의 시스템 내에서 협업하고 핵심 데이터를 한눈에 파악할 수 있게 되었습니다. 이를 통해 각 팀은 진행 상황을 보고하고, 업무량 및 용량 문제를 파악하며, 보다 정확하게 플랜을 수립할 수 있습니다. 이제 하나의 시스템 내에서 협업하고 핵심 데이터를 한눈에 파악할 수 있게 되었습니다. 이를 통해 각 팀은 진행 상황을 보고하고, 업무량 및 용량 문제를 파악하며, 보다 정확하게 플랜을 수립할 수 있습니다.

바로 여기에 기회가 있습니다. 기존 발전 관리 시스템을 대체하는 것이 아니라, 시스템 간에 이루어지는 일을 아우르는 가시적인 운영 계층을 구축하는 것입니다. 이 모델을 테스트하는 가장 빠른 방법은 프로젝트 관리 플랫폼 내에서 작동하는 동문 관계 설정을 구축해 보는 것입니다. 귀사의 발전 사업에서도 유사한 모델을 테스트해 보고 싶으신가요? 아래 프롬프트를 시작으로, 귀사의 동문 기반, 캠페인 구성, 참여 목표에 맞게 조정해 보세요.

바로 여기에 기회가 있습니다. 기존 발전 관리 시스템을 대체하는 것이 아니라, 시스템 간에 이루어지는 일을 아우르는 가시적인 운영 계층을 구축하는 것입니다. 이 모델을 테스트하는 가장 빠른 방법은 프로젝트 관리 플랫폼 내에서 작동하는 동문 관계 설정을 구축해 보는 것입니다.

귀사의 발전 사업에서도 유사한 모델을 테스트해 보고 싶으신가요? 아래 프롬프트를 시작으로, 귀사의 동문 기반, 캠페인 구성, 참여 목표에 맞게 조정해 보세요.

프롬프트: AI를 활용한 동문 참여 관리 작업 공간 구축

이 프롬프트를 복사하여 ClickUp Brain에 붙여넣고 나만의 ClickUp 슈퍼 에이전트를 구축한 다음, 기관 정보를 입력하면 참여도 평가, 캠페인 추적, 이벤트 관리 및 후원자 관리 워크플로우가 포함된 완벽한 동문 관계 관리 작업 공간을 얻을 수 있습니다.

이 결과물을 통해 세분화 논리, 캠페인 점검 항목, 이벤트 워크플로우, 후원자 관리 후속 조치 등을 포함한 운영 구조의 탄탄한 초안을 마련할 수 있습니다. 이후 귀사의 팀은 동문 인구, 모금 우선순위, 커뮤니케이션 채널에 맞춰 이를 맞춤형으로 수정하고 적용할 수 있습니다.

동문 관계 관리 슈퍼 에이전트

프롬프트:

→ 첫 번째 슈퍼 에이전트를 만들 준비가 되셨나요? ClickUp Brain을 열고 위의 프롬프트를 붙여넣어 작업 공간용 맞춤형 슈퍼 에이전트를 생성하세요.

에이전트 청사진이 생성되면, 다음 단계는 이를 발전팀이 매일 활용할 수 있는 실용적인 작업 공간으로 전환하는 것입니다.

ClickUp에서 설정하는 방법 (4단계)

스페이스를 설정하기 전에, 팀이 동문 참여 관리를 위해 이미 사용하고 있는 정보를 수집하세요. 여기에는 일반적으로 참여 유형, 캠페인 달력, 기부자 등급, 이벤트 유형, 커뮤니케이션 세그먼트, 그리고 후원자 관리 기대 사항이 포함됩니다. 정확한 입력 데이터를 바탕으로 시작하면 자동화 시스템, 대시보드, 그리고 대외 활동 워크플로우의 활용도를 훨씬 높일 수 있습니다.

작업 공간 구조 만들기 '동문 관계 및 발전(Alumni Relations & Advancement)'이라는 전용 스페이스를 설정하세요. 동문 참여 라이프사이클 전반의 일을 체계적으로 관리하기 위해 다음 네 가지 폴더를 추가하세요: '참여 및 홍보(Engagement & Outreach)'는 동문 세분화, 커뮤니케이션, 지역 지부, 친목 그룹을 담당하고, '모금 캠페인(Fundraising Campaigns)'은 연간 기금, 기부 데이, 자본 캠페인, 유산 기부, 동창회 기부를 담당하며, '이벤트 및 프로그램(Events & Programs)'은 동창회, 홈커밍, 지역 행사, 멘토링 프로그램, 자원봉사 조정을 담당하고, '관리 및 감사(Stewardship & Recognition)'는 기부자 감사 워크플로우, 성과 보고, 감사 추적을 담당합니다. 모든 동문 작업에 사용자 지정 필드 설정 동문 작업 템플릿에 사용자 지정 필드를 추가하여, 각 기록에 팀이 참여도를 추적하고 대외 활동을 조정하는 데 필요한 핵심 데이터가 포함되도록 하세요. 참여도 점수, 졸업 연도, 기부자 등급, 마지막 참여 날짜, 지역, 커뮤니케이션 선호도, 배정된 캠페인, 누적 기부금 등의 필드를 포함시키세요. 이러한 일관된 구조는 대시보드, 자동화, 포트폴리오 보고의 신뢰성을 크게 높여줍니다. ClickUp Brain에 프롬프트 붙여넣기 새로운 스페이스에서 ClickUp Brain을 열고 위의 프롬프트를 붙여넣으세요. 기관명, 동문 수, 직원 수, 현재 사용 중인 도구, 연간 모금 목표, 참여율, 참여 채널 등 변수들을 입력하세요. 생성된 결과를 활용하여 참여도 평가 모델, 캠페인 워크플로우, 이벤트 템플릿, 후원자 관리 구조의 초안을 작성한 후, 발전 운영에 맞게 세부적으로 다듬으세요. 지속적인 관리를 위한 자동화 설정 수동으로 지속적으로 후속 조치를 취하지 않아도 동문 관계 업무가 원활하게 진행되도록 자동화 시스템을 구축하세요. 규칙을 활용하여 참여도에 기반한 연락을 발송하고, 캠페인 마일스톤을 실행하며, 이벤트 후속 조치를 예약하고, 멘토링 점검을 유도하며, 기부금 수령 후 후원자 관리 절차를 시작하세요.

'동문 관계 및 발전(Alumni Relations & Advancement)'이라는 전용 스페이스를 설정하세요. 동문 참여 라이프사이클 전반의 일을 체계적으로 관리하기 위해 다음 네 가지 폴더를 추가하세요: '참여 및 대외협력' 폴더는 동문 세분화, 커뮤니케이션, 지역 지부, 친목 그룹을 관리하고, '모금 캠페인' 폴더는 연간 기금, 기부 데이, 자본 캠페인, 유증, 동창회 기부를 담당하며, '이벤트 및 프로그램' 폴더는 동창회, 홈커밍, 지역 이벤트, 멘토링 프로그램, 자원봉사 조정을, '후원자 관리 및 감사' 폴더는 기부자 감사 워크플로우, 성과 보고, 감사 추적 업무를 담당합니다.

동문 작업 템플릿에 사용자 지정 필드를 추가하여, 모든 기록에 팀이 참여도를 추적하고 대외 활동을 조정하는 데 필요한 핵심 데이터가 포함되도록 하세요. 참여도 점수, 졸업 연도, 기부자 등급, 마지막 참여 날짜, 지역, 커뮤니케이션 선호도, 배정된 캠페인, 누적 기부금 등의 필드를 포함시키세요. 이러한 일관된 구조는 대시보드, 자동화, 포트폴리오 보고의 신뢰성을 크게 높여줍니다.

새 스페이스에서 ClickUp Brain을 열고 위의 프롬프트를 붙여넣기하세요. 기관명, 동문 수, 직원 수, 현재 사용 중인 도구, 연간 모금 목표, 참여율, 참여 채널 등 변수들을 입력하세요. 생성된 결과를 활용하여 참여도 평가 모델, 캠페인 워크플로우, 이벤트 템플릿, 후원자 관리 구조의 초안을 작성한 후, 발전 운영에 맞게 세부적으로 다듬으세요.

수동적인 후속 조치를 반복하지 않고도 동문 관계 일을 원활하게 진행할 수 있는 자동화 시스템을 구축하세요. 규칙을 설정하여 참여도에 기반한 연락을 자동으로 발송하고, 캠페인 마일스톤을 실행하며, 이벤트 후속 조치를 예약하고, 멘토링 점검을 유도하며, 기부금 수령 후 기부자 관리 절차를 시작할 수 있습니다.

이러한 워크플로우를 반복 가능한 시스템으로 전환할 준비가 되셨나요? ClickUp에서 보조금 관리 작업 공간을 구축해 보세요.

💡 전문가 팁: 전체 발전 업무에 시스템을 전면 도입하기 전에, 기부자의 날, 기부 중단자 재활성화, 동문 이벤트 후속 조치 등 하나의 워크플로우부터 시작하세요. 소규모 시범 운영을 통해 팀은 확장 전에 템플릿, 점수 산정 논리, 커뮤니케이션 규칙을 세밀하게 다듬을 수 있습니다.

동문 관계 작업을 위한 권장 사용자 지정 필드

이러한 필드는 참여도 평가, 캠페인, 이벤트, 멘토링 및 후원자 관리 워크플로우 전반에 걸쳐 일관된 운영 기록을 생성합니다.

필드 유형 목적 참여도 점수 번호 동문 활동도를 기반으로 한 가중 점수 졸업 연도 번호 또는 드롭다운 메뉴 동문 졸업 연도 기부자 등급 드롭다운 메뉴 첫 기부자, 재기부자, 리더십 연회비, 대규모 기부, 유산 기부 최종 참여 날짜 날짜 최근 동문 상호작용 지역 드롭다운 메뉴 지역 또는 지부 위치 커뮤니케이션 선호도 드롭다운 메뉴 이메일, 우편, 전화, 텍스트, 소셜 미디어 캠페인 배정됨 드롭다운 메뉴 연간 모금, 기부 데이, 자본 모금 캠페인, 동창회 기부, 유증 기부 평생 기부 통화 누적 기부금 총액 참여도 세분화 드롭다운 메뉴 매우 높은 참여도, 높은 참여도, 낮은 참여도, 참여도 없음, 연락 두절 친목 모임 라벨 운동부, 그리스 생활, 학업 프로그램, 자원봉사, 젊은 동문, 지역 지부 이벤트 참가 상태 드롭다운 메뉴 초대, 등록, 참석, 불참, 후속 조치 완료 후원자 관리 상태 드롭다운 메뉴 영수증 발송, 감사 편지 발송, 성과 보고서 발송, 재참여 유도 진행 중

📘 함께 읽어보세요: 모든 사용자 정의 필드 유형을 확인하고 귀하의 보조금 워크플로우에 가장 적합한 필드를 결정해 보세요.

동문 관계 관리의 핵심 자동화 예시

사용자 지정 필드를 설정한 후, 반복적인 수동 후속 조치 없이도 참여도 추적, 캠페인, 이벤트 및 기부자 관리 업무를 원활하게 진행할 수 있는 자동화 프로세스를 구축하세요.

일시… 그 다음에는… 동문이 기부를 합니다 기부자 등급에 따라 관리 프로세스를 트리거하고 후속 작업을 할당하세요 참여 점수가 '비참여' 범위로 떨어졌습니다 재참여 작업을 생성하고 적절한 아웃리치 세그먼트를 할당하세요 기부 행사의 카운트다운이 중요한 마일스톤에 도달했습니다 다음 캠페인 체크리스트를 작성하고 채널별 작업을 할당하세요 이벤트가 '완료'로 표시됨 이벤트 후 설문조사를 발송하고, 참석자와 불참자에 대한 후속 작업을 생성하세요 기부자가 13개월, 18개월 또는 24개월 동안 활동이 없는 경우 다음 단계의 기부 중단자 재참여 트리거를 시작하세요 멘토링 매칭이 생성되었습니다 점검 작업을 일정으로 설정하고 마일스톤별 후속 검토를 할당하세요

📘 함께 읽어보세요: 자동화에서 사용자 지정 필드가 어떻게 작동하는지 알아보세요

Agent가 동문 참여 라이프사이클 전반에서 제공하는 기능

동문 관계 관리용 AI 에이전트는 모교에 대한 질문에 답변하는 챗봇이 아닙니다. 이는 프로젝트 관리 작업 공간 내에서 작동하며, 참여도 평가, 캠페인 조정, 이벤트 후 후속 조치, 관리 소홀로 인한 누락 방지 등 현재 발전팀이 수작업으로 처리하고 있는 체계적이고 반복적인 일을 처리하는 시스템입니다.

라이프사이클 단계 에이전트의 역할 기존 방식과의 차이점 참여도 추적 CASE 참여 모드에 따른 동문 활동 점수를 산정하고 세그먼트 상태 업데이트 스프레드시트와 서로 연동되지 않는 tools에 흩어져 있는 참여 기록 모금 캠페인 캠페인 목표, 파이프라인, 마일스톤 및 기부자 후속 조치를 추적합니다 일회성 캠페인 시트와 팀 간 수동 조정 이벤트 및 프로그램 이벤트 기획, 등록, 자원봉사자 역할 배정, 설문조사 및 사후 관리를 관리합니다. 다음 이벤트 계획에 전혀 반영되지 않는 이메일 스레드, 공유 드라이브, 이벤트 노트 멘토링 프로그램 접촉 내역, 회의, 만족도 및 지속적인 참여 현황을 추적합니다 임시방편으로 작성된 멘토 스프레드시트와 일관성 없는 프로그램 이행 커뮤니케이션 대상 세분화, 캠페인 시기, 채널 조합 및 수신 거부 규정 준수를 조정합니다 별도의 커뮤니케이션 달력 관리 및 수동 대상자 관리 후원자 관리 및 감사 감사의 시기, 성과 보고서, 감사 항목, 재참여 트리거를 추적합니다 지연된 후속 조치와 기부자 관리 업무가 받은 편지함 속에 묻혀버리는 문제

실제 ClickUp 환경에서 Super Agents가 어떻게 작동하는지 확인해 보시겠습니까? 아래의 데모 영상을 통해 AI가 생성한 워크플로우, 작업, 자동화 기능이 실제로 어떻게 결합되는지 확인해 보세요.

기관 유형별 적용 방안

위의 프롬프트는 ClickUp을 사용하는 모든 고등 교육 기관에서 사용할 수 있습니다. 귀하의 기관에 맞게 프롬프트를 수정해 보세요:

기관 유형 주요 변경 사항 R1 연구 중심 대학 전체 프롬프트를 그대로 사용하십시오. 더 정교한 캠페인 세분화, 더 많은 동문 인구, 그리고 기부 담당자 포트폴리오 간의 긴밀한 협력을 추가하십시오. R2 대학 전체 구조는 유지하되, 직원 수가 적은 팀의 경우 일부 캠페인 단계를 간소화하십시오. 연례 기금, 이벤트, 지역별 참여 활동을 중점적으로 추진하십시오. 인문대학 소규모 동문 인구를 대상으로 한 심도 있는 동문 참여, 동창회 기부, 자원봉사 프로그램 및 철저한 후원자 관리에 중점을 둡니다. 커뮤니티 칼리지 대규모 기부금 모금의 복잡성보다는 지역 동문 참여, 현직자 연계 멘토링, 소규모 캠페인 구조, 그리고 관계 구축에 중점을 두십시오. 직업 교육 기관 동문들의 진로 성과, 업계 멘토링, 고용주 연결된 참여 활동, 그리고 진로 성공 사례와 연계된 맞춤형 후원자 관리에 중점을 둡니다.

동문 관계를 한 곳에서 관리하세요

참여 이력, 캠페인, 이벤트, 멘토링 프로그램, 기부자 관리가 서로 다른 시스템에 분산되어 통합된 운영 뷰가 없다면 동문 관계 관리는 제대로 작동하지 않습니다. ClickUp Brain, 사용자 지정 필드, 자동화 기능을 활용하면 귀 기관은 동문 참여를 하나의 반복 가능한 시스템으로 전환하여, 보다 강력한 후속 조치, 명확한 세분화, 원활한 이벤트 조정, 그리고 일관된 기부자 관리를 지원할 수 있습니다.

목표는 기존 CRM이나 발전 관리 데이터베이스를 대체하는 것이 아닙니다. 이를 둘러싼 조정 업무를 줄이고, 누가 적극적으로 참여하고 누가 멀어지고 있는지 파악할 수 있도록 가시성을 높이며, 팀이 기록 정리에 시간을 낭비하지 않고 관계 구축에 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 돕는 것입니다. 위의 프롬프트를 시작으로, 귀하의 동문 기반과 발전 관리 우선순위에 맞게 조정하여 팀이 일 년 내내 실제로 활용할 수 있는 설정을 구축해 보세요.

ClickUp을 무료로 시작해 보세요.

자주 묻는 질문

AI가 정말 동문 참여율을 높일 수 있을까요?

AI 에이전트는 동문에게 전화를 걸거나 진심 어린 감사 편지를 쓰지 않습니다. 대신, AI는 참여도 평가, 대상 세분화, 시기적절한 연락 발송, 그리고 기부 중단 위기에 처한 기부자를 미리 파악하는 등 대규모 맞춤형 참여를 가능하게 하는 운영 업무를 자동화합니다. 팀이 데이터 입력에 소요되는 시간을 줄이면, 관계 구축에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다. 이것이 바로 참여율을 높이는 방법입니다.

이 기능은 Raiser’s Edge나 Salesforce와 같은 기존 CRM과 호환되나요?

AI 에이전트 작업 공간은 기존 발전 관리 CRM과 연동되어 작동합니다. Raiser’s Edge, Blackbaud 또는 Salesforce의 참여 데이터가 동문 작업의 사용자 지정 필드로 동기화됩니다. 이 에이전트는 기존 시스템의 기능을 대체하지 않습니다. 대신, 팀이 기부자 데이터를 기반으로 캠페인을 추적하고, 이벤트를 조정하며, 후원자 관리 워크플로우를 관리하는 운영 계층의 역할을 수행합니다.

민감한 기부자 정보의 데이터 보안은 어떻게 되나요?

ClickUp은 SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 및 ISO 42001 인증을 보유하고 있으며, SSO(단일 로그인), 역할 기반 권한 관리, 저장 및 전송 중 데이터 암호화를 지원합니다. 기부자별 권한 설정으로 기금 담당자는 자신에게 할당된 포트폴리오만 확인할 수 있습니다. AI 모델 훈련에 데이터가 사용되지 않습니다. 자세한 내용은 보안 페이지에서 확인하세요.

이 솔루션은 CASE 보고 요건을 어떻게 처리하나요?

이 참여도 평가 시스템은 CASE의 4가지 참여 모드(자선, 자원봉사, 체험, 커뮤니케이션)와 일치합니다. 사용자 지정 필드를 통해 각 모드를 별도로 추적할 수 있으므로, 작업 공간에서 바로 CASE 규격에 부합하는 참여도 보고서를 생성할 수 있습니다. 에이전트는 CASE가 요구하는 방식으로 데이터를 구성하므로 설문조사 응답 준비 과정을 간소화합니다.

이 방법은 대규모 발전처에만 유용한가요?

아닙니다. 이 프롬프트에는 기관 유형, 동문 수, 직원 크기에 대한 변수가 포함되어 있습니다. 커뮤니티 칼리지의 2인 규모 동문 사무실도 R1 대학의 50명 규모 발전처와 동일한 캠페인 추적 및 후원자 관리 자동화 기능을 활용할 수 있습니다. 이 시스템은 귀하의 동문 기반과 팀 규모에 맞춰 확장됩니다.