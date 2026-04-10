AI를 활용한 학생 사례 관리 방법

현재 대학생의 60% 이상이 적어도 한 가지 이상의 정신 건강 문제 기준을 충족하며, 97%의 교육 기관이 캠퍼스 내에 행동 개입 팀을 운영하고 있습니다. 그러나 대부분의 CARE 팀은 여전히 이메일 체인, 서로 연결되지 않은 Maxient 보고서, 그리고 누군가의 받은 편지함에만 존재하는 회의 노트를 통해 사례를 조정하고 있습니다.

프로젝트 관리 플랫폼 내에 구축된 AI 에이전트는 FERPA(가족교육권리 및 개인정보보호법)를 준수하는 접근 제어 기능을 유지하면서 사례 접수, 위험도 분류, 부서 간 의뢰 및 결과 추적을 자동화할 수 있습니다.

아래는 ClickUp에 붙여넣기만 하면 몇 분 만에 완벽한 학생 사례 관리 작업 공간을 구축할 수 있는, 바로 사용 가능한 AI 에이전트 프롬프트입니다. 하지만 이를 사용하기 전에, 이러한 시스템이 해결하고자 하는 조정 과정의 문제점을 먼저 살펴보는 것이 도움이 됩니다. 대부분의 지원팀에게 있어 문제는 의뢰가 누락된다는 것이 아닙니다. 문제는 의뢰가 서로 연결되지 않은 너무 많은 부서를 통해 들어오기 때문에, 적절한 대응을 위해 필요한 전체적인 상황을 충분히 일찍 파악하기 어렵다는 점입니다.

이 학생 사례 관리 설정을 활용해야 하는 대상 이 설정은 여러 부서에 걸쳐 분류, 의뢰 및 후속 조치를 담당하는 CARE 팀, 행동 중재 팀, 학생처, 학생 행동 관리 팀, 상담 조정 담당자, 사례 관리자 및 학생 업무 담당 리더를 위해 설계되었습니다. 특히 여러 시스템을 통해 의뢰를 받고 있지만, 위험 관리, 업무 인계 및 사례 가시성 관리를 위해 여전히 수동 조정에 의존하고 있는 기관에 유용합니다.

문제: CARE 팀이 이메일과 스프레드시트를 통해 학생 위기 상황을 조정하고 있습니다

학생 지원 담당자라면 이미 이러한 현실을 잘 알고 계실 것입니다. 교직원이 우려되는 행동에 대한 보고서를 제출합니다. 기숙사 사감이 며칠 동안 방에서 나오지 않은 학생을 신고합니다. 온라인 포털을 통해 Title IX 신고가 접수됩니다. 학업 지도교수가 수업에 출석하지 않는 학생을 발견합니다. 이러한 각 의뢰 사항은 서로 다른 시스템에 입력되고, 서로 다른 부서로 전달되며, CARE 팀이나 BIT는 누군가 노트를 가져오는 것을 잊지 않았을 때만 가능한 주간 회의에서 전체 상황을 파악해야 합니다.

수요는 계속 증가하고 있습니다. 2009년부터 2015년 사이 캠퍼스 헬프 센터를 찾는 학생 수는 거의 40% 증가했으며, 팬데믹이 발생하기 전까지 계속 증가세를 보였습니다. 2024–25년 '헬시 마인즈(Healthy Minds)' 연구에 따르면, 대학생의 약 40%가 중등도에서 중증의 우울증을 경험하고 있으며, 68%는 정신적 또는 정서적 어려움이 학업 성적에 영향을 미쳤다고 보고했습니다. 이러한 학생들은 명확한 라벨로 구분되지 않습니다. 이들은 행동 문제, 기숙사 관련 불만, 학업 유예 경고, 장애 편의 제공 요청 등의 형태로 나타나며, 종종 여러 부서에 동시에 접수되기도 합니다.

그 결과는 뻔합니다. 다른 부서가 이미 연락했는지 모른 채 세 곳의 사무실에서 같은 학생에게 중복으로 연락하는 경우, 학생 행동 지도팀과 상담팀 간의 업무 인계가 누락되는 경우, 회의록에만 존재하는 개입 플랜, 그리고 의뢰된 학생이 실제로 안내받은 지원 서비스를 연결했는지 추적할 체계적인 방법이 없는 상황이 발생합니다.

마이애미 대학교의 해결 사례: 마이애미 대학교의 진로 탐색 및 성공 센터(Center for Career Exploration and Success)는 ClickUp을 활용해 연간 200건 이상의 학생 이벤트를 98%의 성공률로 관리했으며, 표준화된 프로세스와 중앙 집중식 추적을 통해 19,107명의 학생을 참여시켰습니다. 마이클 터너, 부국장: ClickUp은 이벤트를 체계적으로 관리하고 일정을 차질 없이 진행하는 데 사용하는 훌륭한 도구입니다. 이 플랫폼은 우리에게 지식 저장소를 제공해 주었습니다. ClickUp은 이벤트를 체계적으로 관리하고 일정을 차질 없이 진행하는 데 사용하는 훌륭한 도구입니다. 이 플랫폼은 우리에게 지식 저장소를 제공해 주었습니다.

이러한 가치는 학생 사례 관리에서도 중요합니다. 기존 행동 지도나 상담 시스템을 대체하는 것이 아니라, 의뢰, 업무 인계, 후속 조치에 대한 가시적인 운영 계층을 구축하는 것입니다. 이 모델을 테스트하는 가장 빠른 방법은 프로젝트 관리 플랫폼 내에서 작동하는 학생 사례 관리 설정을 구축해 보는 것입니다. 자신의 CARE 또는 BIT 워크플로우에서 유사한 모델을 테스트해 보고 싶으신가요? 아래 프롬프트를 시작으로 팀 구조, 의뢰 건수, 규정 준수 요건에 맞게 조정해 보세요.

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자신의 CARE 또는 BIT 워크플로우에서 유사한 모델을 테스트해 보고 싶으신가요? 아래 프롬프트를 시작으로 팀 구조, 의뢰 건수, 규정 준수 요건에 맞게 조정해 보세요.

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프롬프트: AI를 활용한 학생 사례 관리 작업 공간 구축하기

이 프롬프트를 복사하여 ClickUp Brain에 붙여넣고 나만의 ClickUp 슈퍼 에이전트를 생성한 다음, 기관 정보를 입력하면 접수 워크플로우, 위험 평가 프레임워크, 의뢰 추적 및 결과 문서화가 포함된 완벽한 학생 사례 관리 작업 공간을 얻을 수 있습니다.

이 과정을 통해 작업 계층 구조, 분류 논리, 권한 기반 워크플로우, 후속 점검 단계 등을 포함한 운영 구조의 탄탄한 초안을 마련할 수 있습니다. 이후 팀은 사례 처리량, 캠퍼스 구조, 규정 준수 환경에 맞춰 이를 맞춤형으로 조정할 수 있습니다.

이 과정을 통해 작업 계층 구조, 분류 논리, 권한 기반 워크플로우, 후속 점검 단계 등을 포함한 운영 구조의 탄탄한 초안을 마련할 수 있습니다. 이후 팀은 사례 처리량, 캠퍼스 구조, 규정 준수 환경에 맞춰 이를 맞춤형으로 조정할 수 있습니다.

학생 사례 관리 슈퍼 에이전트

프롬프트:

→ 첫 번째 슈퍼 에이전트를 만들어 볼 준비가 되셨나요? ClickUp Brain을 열고 위의 프롬프트를 붙여넣기하여 작업 공간용 맞춤형 슈퍼 에이전트를 생성하세요.

에이전트 블루프린트가 생성되면, 다음 단계는 이를 사례 관리 팀이 매일 사용할 수 있는 실용적인 작업 공간으로 전환하는 것입니다.

ClickUp에서 설정하는 방법 (4단계)

스페이스를 설정하기 전에, 의뢰, 사례 기록, 조기 경보, 부서 간 업무 인계, 규정 준수 보고 등 팀에서 이미 사용하고 있는 학생 지원 데이터를 수집하세요. 여기에는 일반적으로 학생 ID 데이터, 의뢰 출처, 우려 사항 유형, 현재 위험 수준, 담당 사례 관리자, 이전 개입 이력, 의뢰 대상 부서, 그리고 FERPA 또는 Title IX 관련 처리 요건 등이 포함됩니다. 정확한 입력 데이터를 바탕으로 시작하면 자동화, 대시보드 및 업무 인계 워크플로우의 신뢰성을 훨씬 더 높일 수 있습니다.

작업 공간 구조 만들기 '학생 사례 관리'라는 전용 스페이스를 설정하세요. 처음부터 엄격한 권한 설정을 적용하여 다음 네 가지 폴더를 추가하세요: 위험 수준별로 분류된 진행 중인 사례를 위한 'Active Cases', 검토 대기 중인 신규 의뢰, 학업 경고 및 자가 의뢰를 위한 'Referrals & Early Alerts', 상담, 장애 지원 서비스, 행동 지도, Title IX 및 외부 자원으로 전송된 의뢰를 위한 'Cross-Department Coordination', 그리고 종합 보고, 클레리(Clery) 추적, Title IX 타임라인 및 사례 결과 요약을 위한 'Reporting & Compliance'. 모든 사례 작업에 사용자 정의 필드 설정하기 사례 작업 템플릿에 사용자 정의 필드를 추가하여, 모든 학생 사례에 팀이 삼분류, 조정 및 지원을 일관되게 문서화하는 데 필요한 핵심 데이터가 포함되도록 하세요. 학생 ID, 의뢰 출처, 우려 사항 유형, 위험 수준, 사례 관리자, FERPA 정보 공개 상태, 마지막 연락 날짜, 발송된 의뢰, 결과 상태 등의 필드를 포함하세요. 이러한 일관된 구조는 대시보드, 자동화 및 사례 조정의 신뢰성을 크게 높여줍니다. ClickUp Brain에 프롬프트 붙여넣기 새로운 스페이스에서 ClickUp Brain을 열고 위의 프롬프트를 붙여넣으세요. 기관명, 팀 구성, 월별 의뢰 건수, 규정 준수 요건, 현재 사용 중인 도구 등 변수들을 입력하세요. 생성된 결과를 활용하여 접수 워크플로우, 위험 평가 프레임워크, 의뢰 추적기, 규정 준수 대시보드의 초안을 작성한 후, 기관의 사례 관리 프로세스에 맞게 세부 사항을 조정하세요. 지속적인 관리를 위한 자동화 설정 수동으로 지속적으로 확인하지 않아도 학생 사례 업무가 원활하게 진행되도록 자동화 기능을 설정하세요. 규칙을 활용하여 위기 사례 발생 시 당직 직원에게 알림을 보내고, 의뢰 건이 누적되면 위험 등급을 상향 조정하며, 회의 후 후속 작업을 안내하고, 의뢰 대상자의 불참을 표시하며, 종결 검토 일정을 예약하여 어떤 학생도 관리 사각지대에 놓이지 않도록 하세요.

'학생 사례 관리'라는 전용 스페이스를 설정하세요. 처음부터 엄격한 권한 설정을 적용하여 다음 네 가지 폴더를 추가하세요: 위험 수준별로 분류된 진행 중인 사례를 관리하는 '진행 중인 사례', 검토 대기 중인 신규 의뢰, 학업 관련 경고 및 자가 의뢰를 관리하는 '의뢰 및 조기 경고', 상담, 장애 지원 서비스, 학생 행동 규정, Title IX 및 외부 자원으로 전달된 의뢰를 관리하는 '부서 간 협력', 그리고 종합 보고, 클레리(Clery) 추적, Title IX 타임라인 및 사례 결과 요약을 관리하는 '보고 및 규정 준수' 폴더입니다.

사례 작업 템플릿에 사용자 지정 필드를 추가하여, 모든 학생 사례에 팀이 삼분류, 조정 및 지원을 일관되게 문서화하는 데 필요한 핵심 데이터가 포함되도록 하세요. 학생 ID, 의뢰 출처, 우려 사항 유형, 위험 수준, 사례 관리자, FERPA 정보 공개 상태, 마지막 연락 날짜, 발송된 의뢰, 결과 상태 등의 필드를 포함시키세요. 이러한 일관된 구조는 대시보드, 자동화 및 사례 조정의 신뢰성을 크게 높여줍니다.

새 스페이스에서 ClickUp Brain을 열고 위의 프롬프트를 붙여넣기하세요. 기관명, 팀 구성, 월별 의뢰 건수, 규정 준수 요건, 현재 사용 중인 도구 등 변수들을 입력하세요. 생성된 결과를 활용하여 접수 워크플로우, 위험 평가 프레임워크, 의뢰 추적기, 규정 준수 대시보드의 초안을 작성한 다음, 기관의 사례 관리 프로세스에 맞게 세부 사항을 조정하세요.

수동으로 지속적으로 확인하지 않아도 학생 사례 업무가 원활하게 진행되도록 자동화 기능을 설정하세요. 규칙을 활용하여 위기 사례 발생 시 당직 직원에게 알리고, 의뢰 건이 누적될 경우 위험 등급을 상향 조정하며, 회의 후 후속 작업을 안내하고, 의뢰 대상자의 불참을 표시하며, 종결 검토 일정을 예약하여 어떤 학생도 관리 사각지대에 놓이지 않도록 하세요.

이 워크플로우를 반복 가능한 시스템으로 전환할 준비가 되셨나요? ClickUp에서 작업 공간을 구축해 보세요.

💡 전문가 팁: 전체 CARE 또는 BIT 운영에 시스템을 전면 도입하기 전에, 접수 및 분류나 부서 간 의뢰와 같은 단일 워크플로우부터 시작하세요. 소규모 시범 운영을 통해 팀은 확장 전에 템플릿, 권한, 에스컬레이션 로직을 세밀하게 조정할 수 있습니다.

학생 사례 관리 작업을 위한 권장 사용자 지정 필드

이 필드들은 접수, 분류, 의뢰, 개입 및 사례 결과 전반에 걸쳐 일관된 운영 기록을 생성합니다.

필드 유형 목적 학생 ID 짧은 텍스트 학생 고유 식별자 의뢰 출처 드롭다운 메뉴 교직원, 직원, 학생, 자가 의뢰, 익명 문제의 유형 드롭다운 메뉴 학업, 행동, 정신 건강, 품행, 안전, 재정, 주거 위험 수준 드롭다운 메뉴 레벨 1, 레벨 2, 레벨 3, 레벨 4, 레벨 5 사례 관리자 사람들 조정 업무를 담당하는 주 담당자 FERPA 정보 공개 상태 드롭다운 메뉴 기록 있음, 기록 없음, 필요 없음 최종 연락일 날짜 가장 최근의 학생 또는 사무실 연락 내역 의뢰 완료 라벨 또는 관계 상담, 학업 지도, 학생 생활 지도, Title IX, 장학금, 장애 학생 지원, 외부 자원 결과 상태 드롭다운 메뉴 진행 중, 모니터링 중, 해결됨, 외부 의뢰됨, 철회됨 긴급도 드롭다운 메뉴 긴급/위기, 높음, 보통, 낮음/정보 제공 참여 상태 드롭다운 메뉴 연결됨, 불참, 서비스 거부, 대기자, 진행 중 동의 상태 드롭다운 메뉴 학생 동의 획득, 한도 동의, 동의 불필요

📘 함께 읽어보세요: 모든 사용자 정의 필드 유형을 확인하고 귀하의 보조금 워크플로우에 가장 적합한 필드를 선택해 보세요.

학생 사례 관리를 위한 핵심 자동화 예시

사용자 지정 필드를 설정한 후, 반복적인 수동 후속 조치 없이 분류, 의뢰, 개입 및 후속 조치 워크플로우가 원활하게 진행되도록 자동화 기능을 구축하세요.

언제… 그런 다음… 새로운 의뢰 건은 '긴급/위기'로 표시됩니다 당직 직원과 캠퍼스 보안팀에 즉시 알리고, 해당 사례를 위기 대응 워크플로우에 배정하세요 이미 진행 중인 사례가 있는 상태에서 학생에게 두 번째 미해결 의뢰가 접수됨 중복 검토를 위해 케이스에 플래그를 지정하고 위험 검토 우선순위를 높이세요 의뢰가 전송되었으나 학생이 예상된 기간 내에 연결하지 않은 경우 사례 관리자에게 알리고 후속 연락 작업을 생성하세요 학생에게 위험 등급 4 또는 5가 지정된 경우 집중 개입 워크플로우를 트리거하고 전체 대응 팀에 알림을 전송하세요 후속 조치 일자가 도래했으나 업데이트된 연락처 정보가 기록되지 않은 경우 후속 조치 작업을 생성하고 사례 관리자에게 할당하세요 케이스가 '해결됨'으로 표시됨 종결 검토 체크포인트를 예약하고 결과 요약 프롬프트를 생성하세요

📘 함께 읽어보세요: 자동화에서 사용자 지정 필드가 어떻게 작동하는지 알아보세요

상담원이 학생 지원 라이프사이클 전반에서 담당하는 업무

학생 사례 관리를 위한 AI 에이전트는 학생들에게 조언을 제공하는 챗봇이 아닙니다. 이는 프로젝트 관리 작업 공간 내에서 작동하는 시스템으로, 의뢰 경로 지정, 개입 조치 추적, 부서 간 업무 인계 관리, 학생이 실제로 지원을 받았는지 여부 기록 등 현재 CARE 팀이 수작업으로 수행하고 있는 체계적이고 반복적인 조정 업무를 처리합니다.

라이프사이클 단계 담당자의 역할 기존 방식 대체 사례 접수 및 분류 의뢰를 표준화하고, 긴급도를 지정하며, 중복을 표시하고, 사례를 적절한 워크플로우로 배정합니다. 이메일 주고받기, 스프레드시트 기록, 그리고 일관성 없는 접수 노트 위험 평가 위험 요인을 추적하고, 사례 우선순위를 업데이트하며, 단계별 에스컬레이션을 지원합니다. 팀 내 기억력 의존, 수동 평가, 주간 회의에서의 추측 부서 간 의뢰 의뢰가 어디로 전달되었는지, 학생이 연결을 시도했는지, 그리고 어떤 후속 조치가 필요한지 추적합니다 부서 간 원활하지 않은 업무 인계 및 소유권 불명확 개입 추적 접촉, 회의, 개입 및 사례 결정에 대한 시간순 타임라인을 관리합니다 수신함, 회의록 또는 별도의 사무실 기록 속에 묻혀 있는 노트 규정 준수 및 보고 관련 클러리(Clery) 또는 타이틀 IX(Title IX) 의무 사항에 대한 권한 기반 추적, 통합 보고 및 타임라인 관리를 지원합니다. 별도의 보고용 스프레드시트와 사후 대응형 규정 준수 검토 조기 경보 대응 위험도가 높아지면 학업 및 행동 관련 경고 패턴을 활성 사례로 전환합니다 전체적인 상황을 파악할 수 없는 단일 채널 알림

일반적인 AI 도구와 달리, 이 솔루션은 팀이 이미 업무를 관리하고 있는 동일한 작업 공간 내에서 실행되는 ClickUp 슈퍼 에이전트입니다. 모든 작업은 팀원들이 이미 업무를 수행하고 있는 곳에서 이루어집니다. 별도의 로그인이나 확인해야 할 다른 시스템이 필요하지 않습니다.

실제 ClickUp 환경에서 Super Agents가 어떻게 작동하는지 확인해 보시겠습니까? 아래의 데모 영상을 통해 AI가 생성한 워크플로우, 작업, 자동화 기능이 실제로 어떻게 결합되는지 확인해 보세요.

기관 유형별 적용 방법

위의 프롬프트는 ClickUp을 사용하는 모든 고등 교육 기관에서 사용할 수 있습니다. 귀하의 기관에 맞게 프롬프트를 조정해 보세요:

기관 유형 주요 변경 사항 R1 연구 중심 대학 전체 프롬프트를 그대로 사용하세요. 더 복잡한 팀 구조, 더 많은 의뢰 건수, 그리고 학사 지도, 학생 생활 지도, 기숙사 관리, 상담 부서 간의 긴밀한 협력을 추가해 보세요. 지역 대학 전체 사례 관리 구조는 유지하되, 관련 부서가 적은 경우 전문 분야 의뢰 경로를 간소화하세요. 효율적인 업무 인계와 적정 규모의 보고를 중점적으로 다뤄야 합니다. 인문대학 긴밀하게 연계된 학생 지원 환경 내에서 집중적인 개입, 소규모 팀 간의 협업, 그리고 권한이 민감한 업무 인계에 중점을 두세요. 커뮤니티 칼리지 통학 학생 대상 지원 활동, 재정 및 학업 관련 문제, 외부 지역사회 연계, 그리고 여러 역할을 담당하는 소규모 팀에 중점을 둡니다. 직업 교육 기관 진행 중 개입, 출석 문제, 필요한 경우 주거 또는 교통 문제, 그리고 간소화된 의뢰 절차에 중점을 두십시오.

한 곳에서 학생 사례 관리 수행하기

의뢰, 개입 노트, 조기 경보, 부서 간 업무 인계가 공유된 운영 뷰 없이 서로 다른 시스템에 분산되어 있으면 학생 사례 관리는 제대로 작동하지 않습니다. ClickUp Brain, 사용자 지정 필드, 자동화 기능을 활용하면 귀 기관은 사례 접수, 분류, 의뢰 추적, 개입 후속 조치를 하나의 반복 가능한 운영 시스템으로 통합할 수 있습니다.

이 작업의 목표는 기존 징계 시스템, 상담 기록, 또는 기관의 공식 기록 시스템을 대체하는 것이 아닙니다. 오히려 이러한 시스템들 간의 조정 업무를 줄이고, 전체 지원 프로세스에 대한 가시성을 높이며, 부서 간에 학생이 소외되는 일이 없도록 하는 데 있습니다. 위의 프롬프트를 바탕으로 시작하여, 팀 구조와 규정 준수 요건에 맞게 설정하고, 팀이 매일 실제로 활용할 수 있는 시스템을 구축해 보세요.

ClickUp을 무료로 시작해 보세요.

자주 묻는 질문

AI 에이전트가 FERPA로 보호되는 학생 정보를 처리할 수 있나요?

네, 적절한 설정을 거치면 가능합니다. 이 작업 공간은 역할 기반 권한 시스템을 사용하므로 승인된 CARE 팀 회원만 사례 세부 정보를 볼 수 있습니다. ClickUp은 SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 및 ISO 42001 인증, SSO 통합, 저장 및 전송 중 데이터 암호화를 지원합니다. 사례별 권한 설정을 통해 특정 팀원에게만 가시성을 제한할 수 있습니다. AI 모델 훈련에는 어떠한 데이터도 사용되지 않습니다. 설정 과정에서 귀 기관의 FERPA 담당자가 권한 설정을 검토해야 합니다.

이 기능이 Maxient나 다른 학생 행동 관리 시스템을 대체하나요?

아닙니다. Maxient 및 유사 플랫폼은 징계 결정, 제재, 규정 준수 기록 관리를 위해 설계된 행동 기록 시스템입니다. AI 에이전트 작업 공간은 CARE 팀이 사례를 분류하고, 의뢰를 추적하며, 개입 내용을 문서화하고, 부서 간 업무 인계를 관리하는 조정 및 워크플로우 계층입니다. 많은 기관에서 Maxient를 행동 관련 기록 시스템으로, ClickUp을 사례 관리 조정을 위한 운영 계층으로 함께 사용하고 있습니다.

이것이 조기 경보 시스템에 어떻게 도움이 될까요?

상담원은 패턴 분석 결과 위험이 높아진 것으로 판단될 경우, 조기 경보 트리거(결석, 성적 하락, 교수진의 우려 사항 등)를 사례 관리 작업으로 전환합니다. 교수진이 경보를 제출하면 해당 경보가 한 명의 지도교수에게 전달되는 방식 대신, 시스템은 경보와 행동 관련 의뢰 사항 및 기타 신호를 종합하여 CARE 팀에 전체적인 현황을 제공합니다. 이는 규정 준수 및 보조금 관리와 같은 다른 고등 교육 워크플로우에서 사용되는 것과 동일한 조정 방식입니다.

여러 부서가 관여할 때 학생의 프라이버시 보호는 어떻게 되나요?

이 작업 공간은 ClickUp의 권한 시스템을 통해 '알 필요가 있는 사람만' 접근할 수 있도록 제한합니다. 사례 관리자는 전체 사례 타임라인을 볼 수 있습니다. 상담 센터의 연계 담당자는 연계 요청이 접수되었는지와 학생이 연락을 취했는지만 확인할 수 있으며, 구체적인 행동 관련 세부 사항은 볼 수 없습니다. 최초 신고를 제출한 교직원은 해당 사례가 접수되어 처리 중이라는 확인 내용만 볼 수 있습니다. 이러한 권한 수준은 FERPA(가족 교육권 및 개인정보 보호법)의 정당한 교육적 관심 기준에 부합합니다.

이 기능은 전담 CARE 팀이 있는 대규모 대학에만 유용한가요?

아닙니다. 인력이 제한적인 커뮤니티 칼리지나 소규모 교육 기관은 소수의 인력이 더 많은 역할을 담당하는 경우가 많기 때문에, 자동화된 분류 및 의뢰 추적 기능을 통해 가장 큰 혜택을 볼 수 있습니다. 단 두 명으로 구성된 학생 지원실도 연구 중심 대학의 15명 규모 CARE 팀과 동일한 체계적인 워크플로우, 에스컬레이션 경로, 문서 기록을 활용할 수 있습니다. 이 시스템은 팀 크기 및 의뢰 건수에 따라 유연하게 확장됩니다.