AI를 활용한 학사 행정 업무 수행 방법

지난 5년 동안 62%의 교육 기관에서 성적증명서 요청량이 증가했으며 , 현재 등록처 담당자의 40%는 향후 5~10년 내에 은퇴할 것으로 예상됩니다. 등록처는 모든 학생과 학과와 밀접하게 연관되어 있지만, 서로 거의 연동되지 않는 레거시 시스템으로 운영되고 있습니다. 프로젝트 관리 플랫폼 내에 구축된 AI 에이전트는 수업 일정 관리 워크플로우, 등록 예외 처리, 성적증명서 처리, 학위 심사, FERPA 규정 준수 추적을 자동화할 수 있습니다.

아래는 ClickUp에 붙여넣기만 하면 몇 분 만에 완벽한 등록처 업무 작업 공간을 구축할 수 있는, 바로 사용 가능한 AI 에이전트 프롬프트입니다. 하지만 이를 사용하기 전에, 이러한 시스템이 해결하고자 하는 운영상의 부담을 먼저 살펴보는 것이 도움이 됩니다. 대부분의 등록처에서 문제는 업무 내용이 불분명하다는 것이 아닙니다. 문제는 업무가 너무 많은 시스템, 마감일, 승인 절차에 분산되어 있어 누구도 전체 프로세스를 명확하게 파악할 수 없다는 점입니다.

이 등록처 업무 설정은 누구에게 적합할까요? 이 설정은 등록처 담당자, 부등록처 담당자, 일정 관리 팀, 기록 관리 담당자, 학위 심사 관리자, 편입 크레딧 평가자, 졸업식 코디네이터, 그리고 여러 시스템과 마감일을 넘나들며 등록처 업무를 처리해야 하는 규정 준수 담당자를 위해 설계되었습니다. 특히 이미 SIS(학생 정보 시스템)를 도입했으나 예외 사항, 승인, 기록 워크플로우 및 정책 기반 프로세스를 관리하는 데 여전히 수동 조정에 의존하고 있는 교육 기관에 유용합니다.

문제점: 학적 관리실은 학교의 중추적인 역할을 담당하고 있지만, 현재는 '배너(Banner)' 시스템과 '덕트 테이프'로 간신히 유지되고 있습니다.

학사관리처에서 일하신다면, 캠퍼스 내 다른 부서에서는 충분히 인식하지 못하는 사실을 잘 알고 계실 것입니다. 바로 여러분의 부서가 등록부터 졸업식까지 학생과 관련된 거의 모든 업무에 관여하고 있다는 사실입니다. 수업 편성, 수강 신청, 성적 관리, 성적증명서 발급, 학위 심사, 편입 크레딧 인정, FERPA 준수, 학사 안내서 관리, 졸업 절차 처리. 그런데도 이 모든 업무는 20년 된 SIS(학생 정보 시스템), 이메일, 그리고 직원 중 단 두 명만이 이해할 수 있는 서류 관리 시스템을 조합하여 처리되고 있습니다.

운영상의 압박은 끊이지 않습니다. GAO 연구에 따르면, 원래 소속 대학에서 취득한 크레딧의 평균 43%가 편입 과정에서 소멸되는 것으로 나타났으며, 편입 크레딧 평가는 사무실에서 가장 수작업이 많이 필요한 프로세스 중 하나입니다. 여기에 더해 수동으로 처리해야 하는 등록 예외 사항, 매 학기 말에 급증하는 성적증명서 발급 요청, 10년 전까지 거슬러 올라가는 학사 요강 연도를 대조해야 하는 학위 심사, 그리고 모든 신입 사원이 이수해야 하지만 재직 중인 사원들은 잊어버리기 일쑤인 FERPA 교육까지 처리해야 합니다.

학사관리처는 학교 정책이 실제 운영으로 구현되는 곳입니다. 교육과정 위원회가 변경 사항을 승인하면 학사관리처는 이를 학사 안내서에 반영합니다. 교수진이 채점 기준을 변경하면 학사관리처는 시스템을 재코딩합니다. 학생이 자신의 기록을 필요로 할 때, 학사관리처는 그 기록의 관리자 역할을 합니다. 이곳은 캠퍼스 내에서 규제가 가장 엄격하고 업무 프로세스가 가장 복잡한 행정 부서임에도 불구하고, 만성적인 인력 부족에 시달리고 있습니다.

CU 앤슈츠의 해결 방안: 콜로라도 대학교의 CU 앤슈츠 캠퍼스는 중앙 IT 팀 소속 170명 이상의 사용자를 대상으로 5개의 레거시 시스템을 ClickUp으로 교체했습니다. 그 결과 수동 보고 업무가 완전히 사라졌습니다. 캠퍼스 기술 서비스 담당 이사, 안나 알렉스: 팀원들은 피벗 테이블을 만드는 것보다 문제를 해결하는 데 더 관심이 있어 팀의 사기가 높아졌습니다. 팀원들은 피벗 테이블을 만드는 것보다 문제를 해결하는 데 더 관심이 있어 팀의 사기가 높아졌습니다.

바로 여기에 기회가 있습니다. SIS를 대체하는 것이 아니라, 시스템, 직원, 승인 절차 사이에서 이루어지는 일을 포괄하는 가시적인 운영 계층을 구축하는 것입니다. 이 모델을 테스트하는 가장 빠른 방법은 프로젝트 관리 플랫폼 내에서 실제로 작동하는 등록처 운영 설정을 구축해 보는 것입니다.

바로 여기에 기회가 있습니다. SIS를 대체하는 것이 아니라, 시스템, 직원, 승인 절차 사이에서 이루어지는 일을 포괄하는 가시적인 운영 계층을 구축하는 것입니다. 이 모델을 테스트하는 가장 빠른 방법은 프로젝트 관리 플랫폼 내에서 실제로 작동하는 등록처 운영 설정을 구축해 보는 것입니다.

귀사의 학적 관리 업무에서도 유사한 모델을 테스트해 보고 싶으신가요? 아래 프롬프트를 바탕으로 시작하여, 귀사의 SIS(학생 정보 시스템), 기록 처리량 및 워크플로우 병목 현상에 맞게 조정해 보세요.

귀사의 학적 관리 업무에서도 유사한 모델을 테스트해 보고 싶으신가요? 아래 프롬프트를 바탕으로 시작하여, 귀사의 SIS(학생 정보 시스템), 기록량, 워크플로우 병목 현상에 맞게 조정해 보세요.

프롬프트: AI를 활용한 등록처 업무 작업 공간 구축하기

이 프롬프트를 복사하여 ClickUp Brain에 붙여넣고 나만의 ClickUp 슈퍼 에이전트를 생성한 다음, 소속 기관의 세부 정보를 입력하면 일정 관리 워크플로우, 예외 사항 추적, 성적증명서 관리, 규정 준수 모니터링 기능이 포함된 완벽한 등록처 업무 작업 공간을 얻을 수 있습니다.

이 결과물을 통해 업무 구조의 탄탄한 초안을 확보할 수 있으며, 여기에는 작업 계층 구조, 경로 결정 논리, 서비스 수준 점검 항목 및 승인 워크플로우가 포함됩니다. 이후 팀은 기관 유형, SIS 설정 및 등록처 업무량에 맞춰 이를 맞춤형으로 설정할 수 있습니다.

이 결과물을 통해 업무 구조의 탄탄한 초안을 확보할 수 있으며, 여기에는 작업 계층 구조, 경로 결정 논리, 서비스 수준 점검 항목 및 승인 워크플로우가 포함됩니다. 이후 팀에서는 기관 유형, SIS 설정 및 등록처 업무량에 맞춰 이를 맞춤형으로 수정할 수 있습니다.

→ 첫 번째 슈퍼 에이전트를 만들어 볼 준비가 되셨나요? ClickUp Brain을 열고 위의 프롬프트를 붙여넣기하여 ClickUp 작업 공간용 맞춤형 슈퍼 에이전트를 생성하세요.

ClickUp에서 설정하는 방법 (4단계)

1단계: 작업 공간 구조 만들기

“학사 관리 업무”라는 전용 스페이스를 만들고 다음 네 개의 폴더를 설정하세요:

수업 일정 및 등록: 수업 일정 수립, 섹션 관리, 등록 예외 사항, 등록 현황 모니터링을 위한 목록

기록 및 성적증명서: 성적증명서 발급 요청, 학위 심사, 졸업 승인, 편입 크레딧 평가를 위한 목록

규정 준수 및 정책: FERPA 교육 추적 목록, 정보 공개 기록, 학사 안내서 업데이트, 교육 과정 변경 사항 적용을 위한 목록

졸업식 및 행사: 졸업 신청 목록, 행사 준비 목록, 졸업장 발급 목록, 우등생 검증 목록

학사 관리 작업 템플릿에 다음 필드를 추가하세요( 모든 사용자 지정 필드 유형 보기 ):

필드 유형 목적 학생 ID 짧은 텍스트 기록 연결을 위한 학생 식별자 요청 유형 드롭다운 메뉴 성적증명서, 예외 사항, 감사, 편입 평가, FERPA, 기타 우선순위 드롭다운 메뉴 일반, 급행, 신속, 긴급 학사 연도 짧은 텍스트 학위 심사를 위한 학생의 해당 학사 연도 보류 상태 드롭다운 메뉴 없음, 재정, 학사, 징계, 여러 분야 처리 SLA 날짜 요청 유형에 따른 목표 완료일 승인 절차 사람들 이 요청에 배정된 지도교수, 학과, 학적 담당자 FERPA 플래그 체크박스 이 작업은 FERPA 보호 대상 기록과 관련이 있음을 나타냅니다

3단계: 프롬프트를 ClickUp Brain에 붙여넣기

학사 관리 업무 슈퍼 에이전트 빌더

새 스페이스에서 ClickUp Brain을 열고 위의 프롬프트를 붙여넣기하세요. 변수(기관명, 학생 인구, SIS, 성적증명서 발급량, 직원 수)를 입력하세요. Brain이 일정 관리 워크플로우, 예외 처리 경로, 성적증명서 처리 파이프라인, 규정 준수 추적 기능을 즉시 사용할 수 있는 작업 및 하위 작업으로 구성해 줍니다. (Super Agents를 처음 사용하시나요? 첫 번째 Super Agent를 단계별로 구축하는 방법을 확인해 보세요.)

4단계: 지속적인 관리를 위한 자동화 설정

슈퍼 에이전트 자동화

시스템이 자동으로 작동하도록 이러한 핵심 자동화 기능을 설정하세요( 자동화에서 사용자 지정 필드가 어떻게 작동하는지 알아보세요 ):

언제… 그리고… 보류 상태로 접수된 성적증명서 요청 ≠ 없음 처리 일시 중지, 학생에게 보류 유형 알림, 보류 해결 작업 생성 48시간 이내에 처리되지 않은 등록 예외 사항 학사 담당 관리자에게 상신하고, 학생에게 지연 사실을 알립니다 모든 직원의 FERPA 교육 마감일은 30일 후입니다 교육 알림 작업을 생성하고, 마감일까지 완료되지 않으면 상사에게 알립니다. 졸업 신청서 제출됨 학위 심사 자동화 실행, 미이수 요건 표시, 예외 사례에 대한 수동 검토 작업 생성 크레딧 인정 평가 완료 동일한 과목/교육기관에 대한 이전 평가 내역을 동등성 데이터베이스에서 확인하고, 일치하는 항목이 발견되면 자동으로 입력하세요.

등록처 업무 라이프사이클 전반에 걸쳐 에이전트가 담당하는 업무

학사 행정 업무를 위한 AI 에이전트는 SIS를 대체하는 것이 아닙니다. 이는 프로젝트 관리 작업 공간 내에서 실행되며, SIS가 처리하도록 설계되지 않은 복잡한 워크플로우(승인 전달, 예외 사항 추적, SLA 이행, 부서 간 협업 등)를 관리하는 시스템입니다. SIS는 데이터를 저장하고, 에이전트는 업무를 처리합니다.

라이프사이클 단계 담당자의 업무 기존 시스템 대체 일정 수립 학과 요청부터 일정 충돌 해결, 최종 SIS 업로드에 이르는 다단계 워크플로우를 관리하고, 강의실 이용률 및 점유율을 추적합니다. 스프레드시트 기반 일정 관리 및 이메일 기반 일정 충돌 해결 등록 예외 요청을 유형에 따라 승인 체인을 통해 전달하고, 마감일을 준수하며, 처리 시간을 추적합니다 선행 과목 면제 및 용량 초과 예외 처리를 위한 종이 양식 및 이메일 교환 성적증명서 처리 보류 확인, SLA 추적, 피크 시간대 인력 배치 알림 기능을 통해 요청부터 전달까지의 프로세스를 관리합니다. 처리 병목 현상의 가시성을 확보할 수 없는 수동 대기열 관리 학위 심사 프로그램 변경 사항에 따른 대체 신청, 졸업 승인 워크플로우, 학사 연도 조정 내역을 추적합니다 어떤 예외 사항이 승인되었는지에 대한 조직 내 노하우를 바탕으로 한 개별 감사 검토 FERPA 준수 교육 완료 현황 추적, 정보 공개 기록, 인시던트 조사 관리 및 제3자 계약 모니터링 확인되지 않은 채 방치된 연례 이메일과 바인더에 보관된 정보 공개 기록 크레딧 인정 동등성 데이터베이스를 관리하고, 학과 상담을 배정하며, 합격률을 추적하고, 학점 인정 협정을 관리합니다 이전에 평가된 과목이라도 매번 처음부터 과목별 평가를 수행합니다

실제 ClickUp 환경에서 Super Agents가 어떻게 작동하는지 확인해 보시겠습니까? 아래의 데모 영상을 통해 AI가 생성한 워크플로우, 작업 및 자동화 기능이 실제로 어떻게 결합되는지 확인해 보세요.

기관 유형별 적용 방법

위의 프롬프트는 ClickUp을 사용하는 모든 고등 교육 기관에서 사용할 수 있습니다. 귀하의 기관에 맞게 프롬프트를 수정해 보세요:

교육기관 유형 주요 변경 사항 R1 연구 중심 대학 (학생 수 3만 명 이상) 전체 프롬프트를 그대로 사용하십시오. 대학원/전문 과정의 복잡성(논문 크레딧, 종합 시험 추적, 레지던트 요건)을 추가하십시오. 대학원 수준의 교과 과정에 대한 편입 크레딧 평가를 확대하십시오. 연구 조교 등록을 위한 연구비 관리 워크플로우와 통합하십시오. R2 대학 (학생 수 1만~3만 명) 일정을 중앙 집중식 모델로 간소화하세요. 상위 20개 협력 대학에 집중하여 편입 크레딧 평가의 복잡성을 줄이세요. 교육 과정 변경 관리를 위한 학과 간 워크플로우를 추가하세요. 주로 학부 과정 위주의 교육기관 (학생 수 2,000~5,000명) 예외 처리 시 개인 맞춤형 접근을 강조하세요(요청 건수는 줄었지만, 각 요청의 중요성은 더 커졌습니다). 인력이 적은 경우 FERPA 추적을 간소화하세요. 지도교수 대 학생 비율이 낮으므로 학위 심사 검토를 위해 지도교수와의 연계를 강화하세요. 커뮤니티 칼리지 (학생 수 5,000~20,000명) 전적 크레딧 평가 및 크레딧 인정 협약 관리에 중점을 둡니다(이것이 핵심 과제입니다). 이중 등록/동시 등록 추적 기능을 추가합니다. 학위 심사를 수료증 및 준학사 학위 요건으로 간소화합니다. 주(州) 전적 크레딧 인정 체계와 연계합니다. 직업 교육 기관 (학생 수 500~5,000명) 프로그램 이수 현황 추적 및 자격증(수료증, 졸업장) 발급에 중점을 두세요. 기존의 성적증명서 처리 방식을 자격증 검증 워크플로우로 대체하세요. 학위 심사 구성 요소로 면허 취득 자격 추적 기능을 추가하세요. 산업별 프로그램 요건에 맞춰 절차를 간소화하세요.

한 곳에서 등록 업무 처리하기

수업 일정, 예외 사항, 성적 증명서, 감사, 편입 평가 및 규정 준수 추적이 공유된 운영 뷰 없이 서로 다른 시스템에 분산되어 있으면 등록처 업무는 마비될 수 있습니다. ClickUp Brain, 사용자 지정 필드 및 자동화 기능을 활용하면, 귀 기관은 등록처 업무를 하나의 반복 가능한 시스템으로 전환하여 더 빠른 업무 전달, 병목 현상에 대한 명확한 가시성, 원활한 업무 인계, 그리고 더욱 강력한 규정 준수 이행력을 확보할 수 있습니다.

이 작업의 목표는 기존 SIS(학생 정보 시스템)나 성적증명서 발급 업체를 대체하는 것이 아닙니다. 오히려 이를 둘러싼 조정 업무를 줄이고, 마감일과 승인 현황에 대한 가시성을 높이며, 이메일 검색이나 개인의 기억에만 의존하지 않고도 사무실에서 대량의 정책 관련 일을 처리할 수 있도록 돕는 데 있습니다. 위의 프롬프트를 시작으로, 귀하의 기관 유형과 SIS 환경에 맞게 설정하여 등록처 팀이 매 학기 실제로 활용할 수 있는 시스템을 구축해 보세요. ClickUp으로 무료로 시작해 보세요.

자주 묻는 질문

AI가 강의실 충돌 및 강사 제약 조건과 같은 복잡한 강의 시간표 편성 문제를 처리할 수 있을까요?

AI 에이전트는 NP-완전 최적화 문제를 해결하지 않습니다. 대신 일정 수립과 관련된 워크플로우를 관리합니다. 즉, 학과 요청을 수집하고, 제약 조건 위반 사항을 추적하며, 일정 충돌 해결 작업을 배정하고, 일정이 확정된 후 변경 사항을 기록합니다. 등록 담당자가 여전히 일정 수립에 대한 최종 결정을 내리지만, 에이전트는 요청 단계부터 최종 일정 확정까지의 과정에서 누락되는 사항이 없도록 보장합니다.

이 기능은 배너, Colleague 또는 PeopleSoft와 호환되나요?

AI 에이전트 작업 공간은 기존 SIS와 연동되어 작동합니다. SIS에 직접 데이터를 읽거나 쓰지 않습니다. 대신 SIS 트랜잭션과 관련된 운영 워크플로우(승인, 예외 처리, 규정 준수 추적)를 관리합니다. CU Anschutz가 5개의 레거시 시스템을 하나의 운영 계층으로 통합한 방식과 유사하게, 이를 기록 시스템(System of Record) 위에 구축된 프로젝트 관리 계층으로 생각하시면 됩니다.

작업 공간 내 학생 기록에 대한 FERPA 규정 준수는 어떻게 되나요?

ClickUp은 SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 및 ISO 42001 인증을 보유하고 있으며, SSO, 역할 기반 권한 관리, 저장 중 및 전송 중 데이터 암호화를 지원합니다. 작업 공간은 FERPA 접근 제어 기준에 부합하는 권한 수준으로 구성됩니다. 직원은 자신의 역할과 관련된 작업만 볼 수 있습니다. AI 모델 훈련에 데이터가 사용되지 않습니다. 자세한 내용은 보안 페이지에서 확인하실 수 있습니다.

성적표 요청이 집중되는 기간에는 어떻게 처리되나요?

이 자동화 기능은 주별 성적증명서 처리량을 추적하고 과거 패턴과 비교합니다. 처리량이 인력 용량 한도를 초과하면 임시 직원 배치 또는 초과 근무 승인을 위한 트리거가 발령됩니다. SLA 추적을 통해 긴급 및 신속 처리 요청이 우선순위로 지정되며, 보류 확인 자동화 기능을 통해 처리 불가 요청에 대한 불필요한 처리 시간을 방지합니다.

이것이 등록처 직원들의 대거 은퇴 현상을 해결하는 데 도움이 될 수 있을까요?

네, 하지만 등록 담당자를 대체하는 방식은 아닙니다. 에이전트는 문서화된 승인 절차, 학점 인정 데이터베이스, 예외 처리 선례, 규정 준수 절차 등 구조화된 워크플로우에 기관의 노하우를 담아둡니다. 경험 많은 등록 담당자가 은퇴하더라도 운영 관련 지식은 그 사람과 함께 사라지지 않고 시스템에 남아 있게 됩니다.