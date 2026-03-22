AI를 활용한 시설 관리 방법

미국 고등 교육 기관은 760억 달러가 넘는 유지보수 미이행 물량을 안고 있으며, 고디안(Gordian)의 2025년 보고서에 따르면 자본 재투자 필요액은 총 면적 평방피트당 140달러 이상으로 증가했으나, 자금 조달 부족률은 32.5%에 달합니다. 프로젝트 관리 플랫폼 내에 구축된 AI 에이전트는 작업 지시서 추적, 예방 유지보수 일정 수립, 공간 활용도 분석, 자본 프로젝트 관리 및 규정 준수 감사를 자동화하여, 시설 관리 팀이 문제가 긴급 상황으로 번지기 전에 미리 파악할 수 있는 시스템을 제공합니다.

아래는 ClickUp에 붙여넣기만 하면 몇 분 만에 완벽한 시설 관리 작업 공간을 구축할 수 있는, 바로 사용 가능한 AI 에이전트 프롬프트입니다. 하지만 이를 사용하기 전에, 이러한 시스템이 해결하고자 하는 운영상의 문제점을 먼저 살펴보는 것이 도움이 됩니다. 대부분의 캠퍼스 시설 관리팀에게 있어 문제는 할 일이 부족해서가 아닙니다. 작업 지시서, 점검, 예방 정비 일정, 자본 투자 현황 등이 서로 연결되지 않은 너무 많은 시스템에 흩어져 있어 누구도 전체 상황을 명확하게 파악할 수 없다는 점입니다.

이 시설 관리 설정을 활용해야 하는 대상 이 설정은 건물, 시스템 및 서비스 팀 간의 업무 조정을 담당하는 시설 관리 책임자, 유지보수 관리자, 캠퍼스 기획자, 운영 관리자, 지속가능성 팀, 자본 프로젝트 리더 및 규정 준수 담당자를 위해 설계되었습니다. 특히 이미 CMMS(설비 관리 시스템)나 자산 관리 시스템을 갖추고 있지만, 작업 지시서, 예방 정비, 점검 및 프로젝트 가시성 관리를 위해 여전히 수동적인 조정에 의존하고 있는 기관에 특히 유용합니다.

문제: 시설 관리 팀은 사후 대응형 작업 주문에 시달리는 반면, 미처리 업무는 계속 쌓여만 갑니다.

대학의 시설 관리 부서를 운영하신다면, 이런 주기적인 상황을 잘 아실 겁니다. 기숙사에서는 배관이 터지고, 학기 중에는 강의실의 냉난방 장치가 고장 나며, 교수진은 고장 난 프로젝터에 대한 작업 요청을 제출합니다. 팀이 이러한 긴급 상황을 처리하는 동안, 계획된 예방 정비 일정은 또 한 달이나 미뤄지게 됩니다. 미처리 업무는 쌓여만 가고, 건물은 노후화되지만 예산은 늘지 않습니다.

수치는 냉혹합니다. 무디스(Moody’s Ratings)는 자사가 신용평가를 부여한 약 500개 기관만 해도 미뤄진 유지보수, 시설 업그레이드, 신축 공사를 진전시키기 위해 향후 10년 동안 7,500억 달러에서 9,500억 달러의 지출이 필요할 것이라고 경고했습니다. 한편, 캠퍼스 운영 인력이 줄어들면서 더 넓은 스페이스를 관리해야 하는 상황에서 , 현재 평균 유지보수 기술자 1명이 담당하는 면적은 약 106,000 제곱피트에 달하며, 이는 2007년 대비 25% 증가한 수치입니다.

그 결과는 뻔합니다. 노후화된 CMMS에는 작업 지시가 쌓이고, 예방 유지보수는 '지연된 유지보수' 열로 미뤄지며, 공간 활용 결정은 데이터가 아닌 직감에 의존하게 되고, 포트폴리오 전반의 상황을 실시간으로 파악할 수 있는 사람이 없기 때문에 자본 프로젝트는 타임라인과 예산을 초과하게 됩니다.

CU 앤슈츠의 해결 방안: 콜로라도 대학교의 CU 앤슈츠 캠퍼스는 중앙 IT 팀 소속 170명 이상의 사용자를 대상으로 5개의 레거시 시스템을 ClickUp으로 교체했습니다. 그 결과 수동 보고 업무가 완전히 사라졌습니다. 캠퍼스 기술 서비스 담당 이사, 안나 알렉스: 팀원들은 피벗 테이블을 만드는 것보다 문제를 해결하는 것을 원하기 때문에 팀의 사기가 높아졌습니다. 바로 여기에 기회가 있습니다. 기존 시설 관리 시스템을 대체하는 것이 아니라, 여러 시스템 전반에서 진행되는 일을 아우르는 하나의 가시적인 운영 계층을 구축하는 것입니다. 이 모델을 테스트하는 가장 빠른 방법은 프로젝트 관리 플랫폼 내에서 실제 작동하는 시설 관리 설정을 구축해 보는 것입니다. 귀사의 시설 운영에서도 유사한 모델을 적용해 보고 싶으신가요? 아래의 프롬프트를 참고하여 캠퍼스의 크기, 미처리 업무량, 서비스 우선순위에 맞게 조정해 보세요.

CU 앤슈츠의 해결 방안: 콜로라도 대학교의 CU 앤슈츠 캠퍼스는 중앙 IT 팀 소속 170명 이상의 사용자를 대상으로 5개의 레거시 시스템을 ClickUp으로 교체했습니다. 그 결과 수동 보고 업무가 완전히 사라졌습니다. 캠퍼스 기술 서비스 담당 이사, 안나 알렉스: 팀원들은 피벗 테이블을 만드는 것보다 문제를 해결하는 것을 원하기 때문에 팀의 사기가 높아졌습니다. 팀원들은 피벗 테이블을 만드는 것보다 문제를 해결하는 것을 원하기 때문에 팀의 사기가 높아졌습니다.

바로 여기에 기회가 있습니다. 기존 시설 관리 시스템을 대체하는 것이 아니라, 여러 시스템 전반에서 진행되는 일을 아우르는 하나의 가시적인 운영 계층을 구축하는 것입니다. 이 모델을 테스트하는 가장 빠른 방법은 프로젝트 관리 플랫폼 내에서 실제 작동하는 시설 관리 설정을 구축해 보는 것입니다.

귀사의 시설 운영에서도 유사한 모델을 적용해 보고 싶으신가요? 아래의 프롬프트를 참고하여 캠퍼스의 크기, 미처리 업무량, 서비스 우선순위에 맞게 조정해 보세요.

프롬프트: AI를 활용한 시설 관리 작업 공간 구축하기

이 프롬프트를 복사하여 ClickUp Brain에 붙여넣고 나만의 ClickUp 슈퍼 에이전트를 생성한 다음, 기관 정보를 입력하면 작업 주문 추적, 예방 정비 일정, 공간 활용 대시보드, 자본 프로젝트 감독 기능을 갖춘 완벽한 시설 관리 작업 공간을 얻을 수 있습니다.

이 결과물을 통해 작업 계층 구조, 에스컬레이션 로직, 점검 달력, 프로젝트 점검 항목 등을 포함한 운영 구조의 탄탄한 초안을 마련할 수 있습니다. 이후 팀은 캠퍼스 규모, 인력 배치 모델, 유지보수 우선순위에 맞춰 이를 맞춤형으로 조정할 수 있습니다.

이 결과물을 통해 작업 계층 구조, 에스컬레이션 로직, 점검 달력, 프로젝트 점검 포인트 등을 포함한 운영 구조의 탄탄한 초안을 마련할 수 있습니다. 이후 팀은 캠퍼스 규모, 인력 배치 모델, 유지보수 우선순위에 맞춰 이를 맞춤형으로 조정할 수 있습니다.

시설 관리 슈퍼 에이전트

프롬프트:

→ 첫 번째 보조금 관리 슈퍼 에이전트를 만들 준비가 되셨나요? ClickUp Brain을 열고 위의 프롬프트를 붙여넣기하여 작업 공간용 맞춤형 슈퍼 에이전트를 생성하세요.

ClickUp에서 설정하는 방법 (4단계)

1단계: 작업 공간 구조 만들기

“캠퍼스 시설”이라는 전용 스페이스를 설정하고 다음 5개의 폴더를 생성하세요:

작업 지시서: 긴급/우선, 정기, 완료된 작업 지시서 목록

예방 정비: 시스템 유형별(HVAC, 전기, 배관, 화재/생명 안전, 엘리베이터, 부지)로 정리된 목록

공간 관리: 회의실 현황, 이용 현황 추적, 강의실 기술 업그레이드를 위한 목록

자본 프로젝트: 프로젝트 단계(기획, 설계, 시공, 완료)별로 정리된 목록

규정 준수 및 지속가능성: ADA 감사, 화재/생명 안전 점검, 환경 규정 준수, 에너지 사용량 추적을 위한 목록

2단계: 모든 작업 지시서 및 프로젝트 작업에 사용자 정의 필드 설정하기

작업 템플릿에 다음 필드를 추가하여 모든 항목에 키 데이터가 포함되도록 하세요( 모든 사용자 지정 필드 유형 보기 ):

필드 유형 목적 빌딩 드롭다운 메뉴 캠퍼스 자산 목록에서 건물명 가져오기 방/위치 짧은 텍스트 특정 방 번호 또는 구역 업종 드롭다운 메뉴 HVAC, 배관, 전기, 구조, 청소, 조경 등 우선순위 드롭다운 메뉴 긴급, 시급, 정기, 예정 담당 기술자 사람들 담당 기술자 예상 비용 통화 부품 및 인건비 견적 실제 비용 통화 완료 후 최종 비용 자산 ID 짧은 텍스트 장비 또는 시스템 식별자 예방 정비(PM) 마감일 날짜 다음 예정된 예방 정비

3단계: 프롬프트를 ClickUp Brain에 붙여넣기

시설 관리 슈퍼 에이전트 빌더

새 스페이스에서 ClickUp Brain을 열고 위의 프롬프트를 붙여넣기하세요. 변수(기관명, 캠퍼스 총면적, 건물 수, 직원 수, 운영 예산, 이월된 미처리 업무량)를 입력하세요. Brain이 작업 구조, PM 일정, 규정 준수 체크리스트, 자동화 규칙을 즉시 사용할 수 있는 작업 및 하위 작업으로 생성해 줍니다. (Super Agents를 처음 사용하시나요? 첫 번째 Super Agent를 단계별로 구축하는 방법을 확인해 보세요.)

4단계: 지속적인 관리를 위한 자동화 설정

시설 관리 자동화

시스템이 자동으로 운영되도록 이러한 핵심 자동화 기능을 설정하세요( 자동화에서 사용자 지정 필드가 어떻게 작동하는지 알아보세요 ):

언제… 그리고… 우선순위 = 긴급으로 설정된 새로운 작업 주문 생성 시설 관리 책임자와 당직 기술자에게 즉시 알림을 보내세요 작업 지시가 30분(긴급) 또는 4시간(중요) 이내에 확인되지 않은 경우 작업 링크를 통해 시설 관리 책임자에게 에스컬레이션하기 정기 점검 마감일까지 14일 남았습니다 템플릿을 사용하여 PM 작업 지시를 생성하고, 지정된 기술자에게 할당하세요 이번 달 모든 시스템 유형에서 PM 완료율이 90% 미만으로 떨어졌습니다 요약 내용을 유지보수 담당자에게 알림 자본 프로젝트 지출이 예산의 85%를 초과합니다 위험 수준을 '높음'으로 변경하고, 프로젝트 관리자 및 시설 담당 부사장에게 알립니다.

시설 관리 라이프사이클 전반에 걸쳐 에이전트가 담당하는 업무

시설 관리를 위한 AI 에이전트는 APPA 표준에 대한 질문에 답변하는 챗봇이 아닙니다. 이는 프로젝트 관리 작업 공간 내에서 실행되며, 시설 관리 팀이 현재 수작업으로 수행하고 있는 체계적이고 반복적인 업무(작업 지시서 분류, 예방 정비 일정 수립, 자본 프로젝트 추적, 규정 준수 미비 사항 표시 등)를 대신 처리해 주는 시스템입니다.

라이프사이클 단계 에이전트의 역할 기존 시스템 대체 작업 지시서 접수 수신된 요청을 분야, 우선순위, 건물별로 분류하고, 분야 유형과 업무량을 고려하여 적절한 기술자에게 배정하며, 응답 시간 계산을 시작합니다. 전화, 이메일, 방문 문의 등을 종이에 기록하거나 구식 CMMS에 입력하는 방식 예방 정비 일정에 따라 예방 정비(PM) 작업 지시를 자동 생성하고, 시스템 유형별 완료율을 추적하며, 장비의 예상 수명이 만료되면 알림을 제공합니다. 2월 이후로는 아무도 업데이트하지 않는 스프레드시트 기반 예방 정비 일정 공간 관리 회의실 이용률을 추적하고, 활용도가 낮거나 과도하게 예약된 스페이스를 표시하며, 각 회의실의 기술 장비 상태와 ADA 규정 준수 여부를 모니터링합니다. 발표되기도 전에 이미 구식이 되어버린 연간 스페이스 감사 자본 프로젝트 하나의 대시보드에서 진행 중인 모든 프로젝트의 마일스톤, 예산, 변경 요청 및 일정을 추적하고, 초과 발생 시 자동으로 알림을 제공합니다. 건축가가 보내는 주간 이메일 업데이트와 부사장이 관리하는 스프레드시트 지속 가능성 건물 단위의 에너지 소비량을 모니터링하고, 사용량 이상 징후를 감지하며, 캠퍼스 지속가능성 목표에 대한 개조 프로젝트 진행 상황을 추적합니다. 누군가 처리해 준다면 분기별로 공과금 청구서를 검토합니다 규정 준수 화재/생명 안전, ADA, 환경 및 규제 요건에 대한 점검 일정을 관리하고, 기한이 지난 항목에 대해서는 자동으로 상위 부서로 에스컬레이션합니다. 달력 알림 및 고위 직원의 조직 내 지식 축적

실제 ClickUp 환경에서 슈퍼 에이전트가 어떻게 작동하는지 확인해 보시겠습니까? 아래의 데모 영상을 통해 AI가 생성한 워크플로우, 작업, 자동화 기능이 실제로 어떻게 결합되는지 확인해 보세요.

기관 유형별 적용 사례

위의 프롬프트는 ClickUp을 사용하는 모든 고등 교육 기관에서 사용할 수 있습니다. 귀하의 기관에 맞게 프롬프트를 수정해 보세요:

기관 유형 주요 변경 사항 R1 연구 중심 대학 (총 연면적 500만 제곱피트 이상, 건물 200동 이상) 제시된 프롬프트를 그대로 사용하십시오. 연구실 특유의 규정 준수 사항(생물안전 캐비닛, 흄 후드, 클린룸)을 추가하십시오. 동물 사육실 시설 관리도 포함하십시오. 해당되는 경우 다중 캠퍼스 간 조정 사항도 포함하십시오. 연간 10,000건 이상의 작업 지시가 발생할 것으로 예상됩니다. R2 대학 (100만~500만 평방피트, 50~200개 건물) 자본 프로젝트 섹션을 간소화하여 현재 진행 중인 상위 10개 프로젝트에 집중하세요. 규정 준수 항목을 해당 주의 특정 요구 사항으로 축소하세요. 지속 가능성 추적은 건물 단위가 아닌 캠퍼스 단위로 통합하세요. 주로 학부 과정 중심 대학 (50만~200만 제곱피트, 20~75개 건물) 기숙사 유지보수를 우선순위 범주로 지정하세요(이 분야에서 가장 많은 작업 지시가 발생합니다). 장비 목록을 주요 시스템으로만 간소화하세요. 자동 라우팅 기능이 포함된 학생 작업 지시 요청 양식을 추가하세요. 커뮤니티 칼리지 (20만~100만 제곱피트, 5~30개 건물) 입학률에 직접적인 영향을 미치는 강의실과 실험실 유지보수에 중점을 두세요. 해당되는 경우, 여러 캠퍼스에 걸친 작업 지시서 전달 경로를 추가하세요. 예방 정비 일정을 분기별 주기로 간소화하세요. 자본 프로젝트 추적을 연기된 유지보수 우선순위 목록으로 대체하세요. 직업 교육 기관 (5만~50만 평방피트, 건물 1~10동) 특수 장비 유지보수(작업장, 실험실, 시뮬레이션 스페이스)에 중점을 둡니다. 공간 관리를 회의실 예약으로만 간소화합니다. 산업별 규정 준수 사항(예: 용접 작업장의 OSHA, 조리 실험실의 위생 코드)을 추가합니다.

한 곳에서 시설 관리 수행하기

작업 지시서, 예방 정비 일정, 공간 데이터, 자본 프로젝트 및 규정 준수 기록이 공유된 운영 뷰 없이 서로 다른 시스템에 분산되어 있으면 시설 관리는 제대로 작동하지 않습니다. ClickUp Brain, 사용자 지정 필드 및 자동화 기능을 활용하면 귀 기관은 시설 운영을 하나의 반복 가능한 시스템으로 전환하여, 작업 지시서에 대한 더 빠른 대응, 보다 일관된 예방 정비, 강화된 규정 준수 추적, 그리고 캠퍼스 전체 포트폴리오에 걸친 향상된 가시성을 확보할 수 있습니다.

이 작업의 목표는 기존 CMMS(설비 관리 시스템)나 자산 관리 시스템을 대체하는 것이 아닙니다. 오히려 이러한 시스템과 관련된 조정 업무를 줄이고, 우선적으로 처리해야 할 사항에 대한 가시성을 높이며, 팀이 미뤄진 유지보수 문제에 끊임없이 대응하기만 하는 대신 미리 대비할 수 있도록 돕는 데 있습니다. 위의 프롬프트를 바탕으로 시작하여, 캠퍼스 크기 및 시설 관리 우선순위에 맞게 설정하고, 팀이 매일 실제로 활용할 수 있는 시스템을 구축해 보세요.

ClickUp을 무료로 시작해 보세요.

자주 묻는 질문

AI 에이전트가 실제로 SchoolDude나 TMA와 같은 CMMS를 대체할 수 있을까요?

이 AI 에이전트는 기존 CMMS 시스템을 대체하지 않습니다. 오히려 기존 시스템 위에 운영 계층을 형성합니다. CMMS의 작업 지시서 데이터는 ClickUp의 사용자 정의 필드로 동기화될 수 있으며, 에이전트는 기존 CMMS 도구들이 제대로 처리하지 못하는 작업 배정, 에스컬레이션, 예방 정비 일정 관리, 보고 기능을 처리합니다. 많은 캠퍼스 시설 관리 팀은 자산 기록 관리를 위해 CMMS를 유지하면서 워크플로우 계층으로 ClickUp을 활용하고 있습니다. 또한 캠퍼스에서 보조금 관리 및 자원 계획에 동일한 접근 방식을 어떻게 적용하는지 확인해 볼 수 있습니다.

이것이 미뤄진 유지보수 작업의 누적 물량을 해결하는 데 어떻게 도움이 될까요?

이 에이전트는 예상 비용, 우선순위, 건물에 미치는 영향, 안전 위험 등을 바탕으로 모든 보류 중인 항목을 추적합니다. 또한 시설 관리 책임자가 추정치가 아닌 실제 데이터를 바탕으로 행정부 및 이사회에 제시할 수 있는 우선순위가 지정된 미처리 업무 대시보드를 생성합니다. 자본 자금이 확보되면 미처리 업무 목록은 이미 순위가 매겨져 있어 즉시 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

시설 및 건물 데이터의 보안은 어떻게 되나요?

ClickUp은 SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 및 ISO 42001 인증을 보유하고 있으며, SSO(단일 로그인), 역할 기반 권한 관리, 저장 및 전송 중 데이터 암호화를 지원합니다. 건물 데이터, 평면도 및 규정 준수 기록은 권한 제어 기능을 통해 작업 공간 내에 안전하게 보관됩니다. AI 모델 훈련에는 어떠한 데이터도 사용되지 않습니다.

필드의 유지보수 기술자들도 이 기능을 사용할 수 있나요?

네. ClickUp 모바일 앱을 사용하면 기술자가 스마트폰이나 태블릿에서 배정된 작업 지시를 보고, 상태를 업데이트하며, 작업 시간을 기록하고, 사진을 추가할 수 있습니다. 데스크톱 CMMS를 업데이트하기 위해 사무실로 돌아갈 필요가 없습니다. 관리자는 담당자에게 직접 확인하지 않아도 실시간 상태를 확인할 수 있습니다.

이 기능은 대규모 시설 팀을 보유한 대형 대학에만 유용한가요?

아닙니다. 이 프롬프트에는 캠퍼스 크기, 건물 수, 직원 수에 대한 변수가 포함되어 있습니다. 건물 5개와 시설 관리 직원 8명을 보유한 커뮤니티 칼리지도, 건물 200개와 직원 150명을 보유한 연구 중심 대학과 마찬가지로 동일한 PM 일정 자동화 및 작업 지시서 추적 기능을 활용할 수 있습니다. 이 시스템은 귀하의 포트폴리오 규모에 맞춰 확장됩니다. 소규모 기관의 경우 동일한 유형의 작업을 처리하는 인력이 적기 때문에 종종 가장 큰 효과를 볼 수 있습니다.