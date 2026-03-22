AI를 활용한 기관 연구 수행 방법

기관 연구(IR) 부서는 업무 시간의 절반 이상을 규정 준수 보고에 할애하고 있지만, 인력 수준이 충분하다고 응답한 IR 책임자는 39%에 불과합니다. 프로젝트 관리 플랫폼 내에 구축된 AI 에이전트는 IPEDS 제출 추적, 데이터 요청 관리, 설문 조사 운영, 인증 지원 및 동종 기관 벤치마킹 워크플로우를 자동화하여, IR 팀이 경영진이 실제로 필요로 하는 전략적 분석에 집중할 수 있도록 지원합니다.

아래는 ClickUp에 붙여넣기만 하면 몇 분 만에 완벽한 기관 연구 작업 공간을 구축할 수 있는, 바로 사용 가능한 AI 에이전트 프롬프트입니다. 하지만 이를 사용하기 전에, 이러한 시스템이 해결하고자 하는 운영상의 과부하 문제를 먼저 살펴보는 것이 도움이 됩니다. 대부분의 기관 연구(IR) 부서의 경우, 문제는 데이터 전문성 부족이 아닙니다. 규정 준수 주기, 임시 요청, 설문조사 타임라인, 인증 지원 등이 서로 연결되지 않은 워크플로우 속에서 모두 관심을 끌기 위해 경쟁하고 있다는 점입니다.

이 기관 연구 설정을 활용해야 하는 대상 이 설정은 기관 연구 책임자, 분석가, 기관 효율성 팀, 설문조사 관리자, 인증 지원 담당자, 그리고 보고, 분석 및 규정 준수 조정을 담당하는 의사결정 지원 부서를 위해 설계되었습니다. 특히 이미 보고 및 BI 도구를 갖추고 있지만, 마감일, 데이터 요청, 설문조사 및 반복적인 보고 주기를 관리하는 데 여전히 수동적인 조정에 의존하고 있는 기관에 유용합니다.

문제점: 기관 연구(IR) 부서는 전략적 자산이 되어야 함에도 불구하고 보고를 양산하는 공장에 불과합니다.

기관 연구실을 운영하신다면 다음과 같은 주기적인 업무를 잘 알고 계실 것입니다. IPEDS 제출 작업만으로도 한 달이 휙 지나가고, 임시 데이터 요청은 처리할 수 있는 속도보다 더 빠르게 쌓으며, 인증 자체 평가를 위해 역사적 데이터를 처음부터 다시 구축해야 하고, 총장님은 금요일까지 등록 예측치를 요구합니다.

수치가 이를 입증합니다. 2021년 AIR 설문조사에 따르면, 대부분의 기관 연구(IR) 부서는 연방 규정 준수, 주 정부 의무 제출, 내부 의사결정 지원 분석에 이르기까지 보고 업무에 근무 시간의 절반 이상을 할애하고 있는 것으로 나타났습니다. 한편, 2023년 AIR 역량 설문조사에 따르면 IR 전문가의 53%가 현재 업무량을 처리하기에 인력이 부족하다고 답했으며, IR 리더 중 단 39%만이 인력이 충분하다고 생각했습니다. NCES는 IPEDS 보고만으로도 기관당 연간 157~193시간이 소요된다고 추산하며, 제안된 연방 확대 조치로 인해 교육 부문 전체에 74만 시간 이상의 업무 부담이 추가될 수 있다고 전망했습니다.

그 결과, 기관 연구(IR) 부서는 기관이 필요로 하는 전략적 분석 파트너가 아닌, 단순히 보고서를 만들어내는 반응형 조직으로 전락합니다. 교수진은 데이터 요청에 대한 답변을 몇 주나 기다려야 합니다. 등록 현황 대시보드는 누군가 시간이 날 때만 업데이트됩니다. 인증 준비는 급한 상황 대처에 급급하게 진행됩니다. 그리고 이 모든 것을 하나로 묶어주는 기관의 지식은 단 한 사람의 머릿속에만 존재합니다.

CU 앤슈츠의 해결 방안: 콜로라도 대학교의 CU 앤슈츠 캠퍼스는 중앙 IT 팀 소속 170명 이상의 사용자를 대상으로 5개의 레거시 시스템을 ClickUp으로 교체했습니다. 그 결과 수동 보고 업무가 완전히 사라졌습니다. 캠퍼스 기술 서비스 담당 이사, 안나 알렉스: 팀원들은 피벗 테이블을 만드는 것보다 문제를 해결하는 데 더 관심이 있어 팀의 사기가 높아졌습니다. 바로 여기에 기회가 있습니다. 기존 분석 tools를 대체하는 것이 아니라, 마감일, 요청 사항, 그리고 이와 관련된 보고 일을 아우르는 하나의 가시적인 운영 계층을 구축하는 것입니다. 이 모델을 테스트하는 가장 빠른 방법은 프로젝트 관리 플랫폼 내에서 작동하는 기관 연구 설정을 구축해 보는 것입니다. 귀 기관의 연구분석(IR) 부서에서도 유사한 모델을 테스트해 보고 싶으신가요? 아래 프롬프트를 바탕으로 시작하여, 보고 의무, 직원 수, 워크플로우의 병목 현상 등에 맞춰 조정해 보세요.

CU 앤슈츠의 해결 방안: 콜로라도 대학교의 CU 앤슈츠 캠퍼스는 중앙 IT 팀 소속 170명 이상의 사용자를 대상으로 5개의 레거시 시스템을 ClickUp으로 교체했습니다. 그 결과 수동 보고 업무가 완전히 사라졌습니다. 캠퍼스 기술 서비스 담당 이사, 안나 알렉스: 팀원들은 피벗 테이블을 만드는 것보다 문제를 해결하는 데 더 관심이 있어 팀의 사기가 높아졌습니다. 팀원들은 피벗 테이블을 만드는 것보다 문제를 해결하고 싶어 했기 때문에 팀의 사기가 높아졌습니다.

바로 여기에 기회가 있습니다. 기존 분석 tools를 대체하는 것이 아니라, 마감일, 요청 사항, 그리고 이와 관련된 보고 일을 아우르는 하나의 가시적인 운영 계층을 구축하는 것입니다. 이 모델을 테스트하는 가장 빠른 방법은 프로젝트 관리 플랫폼 내에서 작동하는 기관 연구 설정을 구축해 보는 것입니다. 귀 기관의 연구분석(IR) 부서에서도 유사한 모델을 테스트해 보고 싶으신가요? 아래 프롬프트를 바탕으로 시작하여, 보고 의무, 직원 수, 워크플로우의 병목 현상 등에 맞춰 조정해 보세요.

바로 여기에 기회가 있습니다. 기존 분석 도구를 대체하는 것이 아니라, 마감일, 요청 사항, 그리고 이와 관련된 보고 일을 아우르는 하나의 가시적인 운영 계층을 구축하는 것입니다. 이 모델을 테스트하는 가장 빠른 방법은 프로젝트 관리 플랫폼 내에서 작동하는 기관 연구 설정을 구축해 보는 것입니다.

귀 기관의 연구분석(IR) 부서에서도 유사한 모델을 테스트해 보고 싶으신가요? 아래 프롬프트를 바탕으로 시작하여, 보고 의무, 직원 수, 워크플로우의 병목 현상 등에 맞춰 조정해 보세요.

귀사의 기관 연구(IR) 부서에서도 유사한 모델을 테스트해 보고 싶으신가요? 아래 프롬프트를 시작으로, 보고 의무, 직원 수, 워크플로우의 병목 현상에 맞춰 조정해 보세요.

프롬프트: AI를 활용하여 기관 연구 작업 공간 구축하기

이 프롬프트를 복사하여 ClickUp Brain에 붙여넣고 나만의 ClickUp 슈퍼 에이전트를 생성한 다음, 기관 정보를 입력하면 IPEDS 추적, 데이터 요청 관리, 설문조사 워크플로우 등이 모두 포함된 완벽한 기관 연구(IR) 운영 작업 공간을 얻을 수 있습니다.

이 결과물을 통해 업무 구조의 탄탄한 초안을 확보할 수 있으며, 여기에는 작업 계층 구조, 내부 마감일, 업무 인수인계, 보고 점검 포인트 등이 포함됩니다. 이후 팀은 기관 유형, 보고 의무, 직원 용량에 맞춰 이를 맞춤형으로 수정할 수 있습니다.

이 결과물을 통해 업무 구조의 탄탄한 초안을 확보할 수 있으며, 여기에는 작업 계층 구조, 내부 마감일, 업무 인수인계, 보고 점검 포인트 등이 포함됩니다. 이후 팀은 기관 유형, 보고 의무, 직원 용량에 맞춰 이를 맞춤형으로 수정할 수 있습니다.

기관 연구 슈퍼 에이전트

프롬프트:

→ 첫 번째 보조금 관리 슈퍼 에이전트를 구축할 준비가 되셨나요? ClickUp Brain을 열고 위의 프롬프트를 붙여넣어 작업 공간용 맞춤형 슈퍼 에이전트를 생성하세요.

ClickUp에서 설정하는 방법 (4단계)

1단계: 작업 공간 구조 만들기

핵심 기능에 맞춰 폴더를 구성한 “기관 연구”라는 전용 스페이스를 설정하세요:

IPEDS 및 연방 보고: 각 수집 기간(가을, 겨울, 봄)별 목록과 설문조사 구성 요소별 작업

데이터 요청: 접수 대기열, 진행 중, 검토 중, 전달 완료, 지식 기반 아카이브 목록

설문조사 및 평가: 진행 중인 설문조사 목록, 설문조사 달력, 결과 아카이브가 포함된 완료된 설문조사

인증: 인증 기관별 또는 인증 주기별로 목록을 표시하며, 각 기준에 대한 하위 목록을 포함합니다.

분석 및 대시보드: 등록 현황 추적, 재학률 분석, 동종 기관 벤치마킹, 전략 플랜 KPI, 팩트북 업데이트를 위한 목록

2단계: 모든 IR 작업에 사용자 지정 필드 설정하기

IR 작업 템플릿에 다음 필드를 추가하여 모든 프로젝트의 핵심 데이터를 한눈에 확인할 수 있도록 하세요( 모든 사용자 정의 필드 유형 보기 ):

필드 유형 목적 보고서/구성 요소 이름 짧은 텍스트 IPEDS 구성 요소, 설문조사 이름 또는 요청 제목 수집 기간 드롭다운 메뉴 가을, 겨울, 봄, 수시 키홀더 사람들 데이터 제출을 담당하는 주 담당자 데이터 소스 드롭다운 메뉴 배너, PeopleSoft, 데이터 웨어하우스, 수동, 외부 연방 마감일 날짜 NCES/인증기관 제출 마감일 내부 마감일 날짜 연방 마감일 10영업일 전으로 설정 우선순위 드롭다운 메뉴 긴급, 일반, 낮음 요청자 짧은 텍스트 데이터를 요청하는 담당자 또는 부서

3단계: 프롬프트를 ClickUp Brain에 붙여넣기

기관 연구 빌더

새 스페이스에서 ClickUp Brain을 열고 위의 프롬프트를 붙여넣기하세요. 변수(기관명, 유형, 재학생 수, 교직원 수, 보고 의무, 현재 사용 중인 도구)를 입력하세요. Brain이 작업 구조, IPEDS 달력, 데이터 요청 워크플로우 및 자동화 규칙을 즉시 사용할 수 있는 작업과 하위 작업으로 구성해 줍니다. (Super Agents를 처음 사용하시나요? 단계별로 첫 번째 Super Agent를 만드는 방법을 확인해 보세요.)

4단계: 지속적인 관리를 위한 자동화 설정

기관 연구 자동화

시스템이 자동으로 작동하도록 다음 핵심 자동화 기능을 설정하세요( 자동화에서 사용자 지정 필드가 어떻게 작동하는지 알아보세요 ):

언제… 그런 다음… IPEDS 수집 기간 시작 (날짜 기준) 각 설문조사 구성 요소에 대한 작업을 생성하고, 담당자를 지정하며, 내부 마감일을 설정하세요 접수 양식을 통해 제출된 데이터 요청 주제에 따라 분석가에게 자동 배정하고, 우선순위에 따라 예상 완료일을 설정하세요 알림 발송 기준점에 도달했을 때 설문조사 응답률이 목표치 미달 IR 담당자에게 에스컬레이션하고, 추가 알림 발송을 트리거하세요 내부 마감일까지 5일 남았으며, 작업 상태가 "검토 중"이 아닙니다. 키홀더 및 IR 책임자에게 알림 전송 인증 자체 평가 마감일까지 30일 남았습니다 데이터 전달 체크리스트를 작성하고, 각 표준에 배정된 IR 담당자에게 알림을 보냅니다.

에이전트가 기관 연구 라이프사이클 전반에서 다루는 내용

기관 연구를 위한 AI 에이전트는 단순한 보고 도구나 BI 대시보드가 아닙니다. 이는 프로젝트 관리 작업 공간 내에서 작동하며, 현재 팀이 수작업으로 수행하고 있는 체계적이고 기한에 맞춰 진행되는 조정 업무를 대신해 주는 시스템입니다. 여기에는 IPEDS 타임라인 관리, 데이터 요청 전달, 설문조사 캠페인 추적, 인증 증거 자료 정리 등이 포함됩니다.

라이프사이클 단계 담당자의 역할 기존 방식 대체 연방 보고 3개의 수집 기간에 걸쳐 12개 IPEDS 구성 요소 모두를 추적하며, 담당자 지정, 구성 요소 간 일관성 확인 및 제출 확인 기능을 제공합니다. 수동 달력 추적, 이메일 기반 담당자 조정, 마감 직전 데이터 조정 데이터 요청 수신된 요청을 주제별로 분석가에게 배정하고, 처리 시간을 추적하며, 완료된 업무에 대한 검색 가능한 지식 기반을 구축합니다. 이메일 기반 접수, 스프레드시트 대기열, 2년 전 완료된 분석 재현 설문조사 관리 설문 도구 선택부터 결과 배포에 이르는 전체 설문조사 라이프사이클을 관리하고, 자동 알림 기능을 통해 응답률을 추적하며, 동종 기관과의 벤치마킹을 수행합니다. 분산된 설문조사 관리, 수동으로 보내는 알림 이메일, 아무도 읽지 않는 폴더에 방치된 결과 인증 지원 데이터 요구 사항을 인증 기관의 기준에 매핑하고, 증거 수집을 추적하며, 버전 관리를 통해 자체 평가 데이터 파이프라인을 관리합니다. 급하게 데이터를 수집하고, 버전 관리가 되지 않은 문서를 다루며, 공유 드라이브 곳곳에 흩어져 있는 증거 자료 분석 및 보고 자동화된 데이터 갱신 및 동종 기관 벤치마킹을 통해 등록, 재학률, 졸업률 대시보드를 관리합니다. 팩트북의 연례 수동 업데이트, 비정기적인 동종 기관 비교, 최신 정보가 반영되지 않은 대시보드 지식 관리 구조화된 작업 내역, 데이터 요청 기록 보관소 및 문서화된 방법론을 통해 기관의 노하우를 보존합니다 IR 담당자 이직 시 중요한 지식이 유실되고, 분석가 간 방법론의 일관성이 떨어지는 문제

실제 ClickUp 환경에서 Super Agents가 어떻게 작동하는지 확인해 보시겠습니까? 아래의 데모 영상을 통해 AI가 생성한 워크플로우, 작업 및 자동화 기능이 실제로 어떻게 결합되는지 확인해 보세요.

기관 유형별 적용 방법

위의 프롬프트는 ClickUp을 사용하는 모든 고등 교육 기관에서 사용할 수 있습니다. 귀하의 기관에 맞게 프롬프트를 조정해 보세요:

기관 유형 주요 변경 사항 R1 연구 중심 대학 (대규모 기관 연구실, 직원 5명 이상) 제시된 프롬프트를 그대로 사용하십시오. 연구비 지출 추적(HERD 설문조사)을 추가하십시오. 대학원 수준의 분석(학위 취득 소요 시간, 재정 지원 패키지, 취업 성과)을 추가하십시오. 목표 및 실제 동종 그룹을 포함한 복잡한 동종 그룹 관리가 필요할 것으로 예상됩니다. R2 대학 (중규모 기관 연구실, 직원 3~5명) NSSE 및 1~2개의 기관 설문조사 운영을 간소화하세요. 동료 기관 벤치마킹은 지역 내 경쟁 기관에 집중하세요. IR(기관 연구) 부서가 보조금 보고 데이터를 처리하는 경우, 후원 프로그램 데이터 지원 워크플로우를 추가하세요. 주로 학부 교육 기관 (소규모 IR 사무실, 직원 1~3명) 한 사람이 IPEDS 추적과 데이터 요청을 모두 처리할 수 있으므로, 이를 단일 워크플로우로 통합하세요. 소규모 사무실은 인력 이직으로 인한 지식 손실에 가장 취약하므로 지식 기반을 강화하는 데 중점을 두세요. 교수 효과성 분석을 추가하세요. 커뮤니티 칼리지 (IR/IE 통합 사무실, 직원 1~4명) NSSE를 CCSSE로 대체하십시오. 퍼킨스 V(Perkins V) 및 주별 성과 기반 자금 지원 메트릭을 추가하십시오. 기초 교육 성과, 편입률, 인력 개발 메트릭에 중점을 두십시오. 가이드드 패스웨이(Guided Pathways) 효과성 추적 기능을 추가하십시오. 직업 교육 기관 (기관 연구 업무 최소화, 직원 1~2명) IPEDS 보고, 유급 취업 정보 공개, 인증 기관의 데이터 요구 사항을 간소화하세요. 졸업률, 취업률, 면허 취득률에 집중하세요. 기관 연구팀이 클레리(Clery) 보고를 담당하는 경우, 캠퍼스 안전 규정 준수 추적 기능을 추가하세요.

자주 묻는 질문

AI가 실제로 IPEDS 보고에 도움이 될 수 있을까요?

네. AI 에이전트가 직접 IPEDS 설문조사를 작성해 주지는 않습니다. 대신 IPEDS와 관련된 워크플로우를 관리합니다. 즉, 마감일이 다가온 항목을 추적하고, 담당자를 배정하며, 내부 마감일을 준수하도록 관리하고, 항목 간 일관성 검사를 수행하며, 수정 내역을 기록합니다. 데이터에 대한 전문성은 여전히 귀사의 기관 연구(IR) 팀이 보유하게 되며, 프로젝트 관리에 드는 업무 부담은 자동화됩니다.

끊임없이 들어오는 임시 데이터 요청은 어떻게 처리하나요?

이 데이터 요청 관리 시스템은 체계적인 접수, 우선순위 분류 및 대기열을 구축하여, 기존의 “IR에 가장 먼저 이메일을 보낸 사람이 가장 먼저 답변을 받는” 방식을 대체합니다. 요청 사항은 주제별로 태그가 지정되고 분석가에게 배정되며, 검색 가능한 지식 기반에 보관됩니다. 내년에 누군가 동일한 질문을 할 경우, 이전 분석 결과를 몇 초 만에 찾을 수 있습니다.

데이터 보안과 FERPA 준수는 어떻게 되나요?

ClickUp은 SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 및 ISO 42001 인증을 보유하고 있으며, SSO(단일 로그인), 역할 기반 권한 관리, 저장 중 및 전송 중 데이터 암호화를 지원합니다. IR(기관 연구) 작업 공간 권한을 통해 역할별로 접근을 제한할 수 있으므로, 승인된 분석가만 학생 수준 데이터에 접근할 수 있습니다. AI 모델 훈련에는 어떠한 데이터도 사용되지 않습니다. 자세한 내용은 보안 페이지에서 확인하세요.

이것이 Tableau나 Power BI를 대체하는 것입니까?

아니요. AI 에이전트가 탑재된 ClickUp은 분석 업무와 관련된 워크플로우 및 프로젝트 조정을 관리합니다. Tableau, Power BI, R/Python은 시각화 및 통계 분석을 담당합니다. 에이전트는 대시보드 업데이트 시기를 추적하고, 데이터 요청을 분석가에게 전달하며, IPEDS 타임라인을 관리합니다. 이들은 각기 다른 목적을 수행하며, 함께 사용할 때 가장 큰 효과를 발휘합니다.

인원이 1~2명에 불과한 소규모 기관 연구(IR) 부서에는 이것이 어떻게 도움이 될까요?

소규모 사무실에서 그 효과를 가장 크게 누릴 수 있습니다. 한 사람이 IPEDS, 데이터 요청, 설문조사, 인증 업무를 모두 담당할 경우 업무 누락의 위험이 가장 높습니다. AI 에이전트는 마감일을 준수하도록 관리하고, 지식 기반을 유지하며(해당 담당자가 퇴사할 때 매우 중요함), 1~2명이 5인 팀처럼 효율적으로 운영될 수 있는 체계적인 구조를 제공합니다. 또한 AI 에이전트가 학사 지도 및 장학금 담당 부서에 어떻게 도움이 될 수 있는지 확인해 보세요.