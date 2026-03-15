AI를 활용한 학사 지도 방법

평균적으로 학업 지도교수는 296명의 학생을 관리하며, 대규모 교육 기관의 경우 그 수가 600명까지 늘어납니다. 프로젝트 관리 플랫폼 내에 구축된 AI 에이전트는 상담 일정 예약, 학위 심사 추적, 등록 제한 해결, 학업 위험군 학생 식별을 자동화하여, 지도교수들이 학생들의 학업 성과를 실질적으로 변화시키는 대화에 필요한 시간을 확보할 수 있도록 지원합니다.

아래는 ClickUp에 붙여넣기만 하면 몇 분 만에 완벽한 학사 지도 운영 작업 공간을 구축할 수 있는, 바로 사용 가능한 AI 에이전트 프롬프트입니다. 하지만 이를 사용하기 전에, 이러한 시스템이 해결하고자 하는 운영상의 과부하 문제를 먼저 살펴보는 것이 도움이 됩니다. 대부분의 학사 지도 센터에서 문제는 지도 교수가 학생들에게 무엇이 필요한지 모른다는 것이 아닙니다. 문제는 담당 학생 수, 등록 보류, 학생 연락, 문서화 등의 업무가 서로 연결되지 않은 너무 많은 도구들에 분산되어 있어 팀이 선제적으로 업무를 수행하기 어렵다는 점입니다.

이 학사 지도 설정을 활용해야 하는 대상 이 설정은 학사 지도 센터장, 학사 지도 담당자, 학생 성공 지원팀, 재학 유지 담당자, 수강 신청 지원팀, 그리고 학사 지도, 학생 대상 홍보 및 후속 조치를 총괄하는 관리자를 위해 설계되었습니다. 특히 이미 학생 관리 시스템을 갖추고 있으나, 담당 업무, 등록 제한, 개입 조치 및 학사 지도 관련 문서 관리를 위해 여전히 수동적인 조정에 의존하고 있는 교육 기관에 유용합니다.

문제: 지도 상담 센터가 실제 지도보다는 업무 우선순위 분류에만 치중하고 있습니다

학사 지도 센터를 운영 중이라면, 현실적인 수치가 여러분에게 불리하게 작용하고 있습니다. NACADA의 전국 설문조사에 따르면, 전임 전문 지도교사의 평균 담당 학생 수는 296명이며, 대규모 교육기관의 경우 평균 600명에 달합니다. 이러한 비율에서는 개별 면담은 사치나 다름없습니다. 대부분의 상호작용은 트랜잭션 수준에 그칩니다. 수강 제한을 해제하고, 수강 승인 요청을 처리하며, 오늘만 벌써 세 번째로 듣는 선행 과목 관련 질문에 답하는 식입니다.

이로 인한 후속 비용은 수치화할 수 있습니다. Inside Higher Ed/College Pulse의 설문조사에 따르면, 학생의 거의 절반이 졸업에 필요한 과목 및 이수 순서에 대해 상담을 받지 못했으며, 학위 진행 상황에 대해 상담을 받았다고 답한 학생은 52%에 불과했습니다. 이러한 격차는 지도교수의 무관심에서 비롯된 것이 아닙니다. 이는 학위 계획을 스프레드시트에 복사하고, 수강 신청 알림 이메일을 보내고, 세 가지 서로 다른 시스템에 지도 노트를 기록하며, 약속을 지키지 않은 학생들을 일일이 찾아다니는 등 수작업에 파묻혀 있는 지도교수들 때문에 발생하는 것입니다.

학사 지도 업무가 사후 대응에 그치면 학생들은 소외되기 쉽습니다. 전공 미선정 학생들은 방황하게 되고, 편입 크레딧은 평가되지 않은 채 방치됩니다. 가장 많은 지도가 필요한 1세대 대학생들은 스스로 상담 예약을 할 가능성이 가장 낮기 때문에, 오히려 가장 적은 지원을 받게 됩니다.

마이애미 대학교의 해결 방안: 마이애미 대학교는 분산되어 있던 학생 대상 업무를 ClickUp으로 통합하여, 서로 연결되지 않은 도구들을 중앙 집중식 플랫폼으로 대체했습니다. 이 플랫폼은 19,107건의 학생 상호작용을 추적하는 지식 저장소 역할을 하게 되었습니다. ero. 마이클 터너, 부국장: ClickUp은 업무를 체계적으로 관리하고 일정을 준수하는 데 도움이 되는 훌륭한 tool입니다. 이 플랫폼은 우리에게 지식 저장소를 제공해 주었습니다. ClickUp은 업무를 체계적으로 관리하고 일정을 준수하는 데 도움이 되는 훌륭한 도구입니다. 이 플랫폼은 우리에게 지식 저장소를 제공해 주었습니다.

바로 여기에 기회가 있습니다. 기존 지도 시스템을 대체하는 것이 아니라, 학생 지원 워크플로우를 아우르는 하나의 가시적인 운영 계층을 구축하는 것입니다. 이 모델을 테스트하는 가장 빠른 방법은 프로젝트 관리 플랫폼 내에서 작동하는 지도 운영 설정을 구축해 보는 것입니다.

자신의 지도 센터에서 유사한 모델을 테스트해 보고 싶으신가요? 아래 프롬프트를 시작으로, 귀하의 지도 모델, 담당 학생 수, 학생 지원 우선순위에 맞게 조정해 보세요.

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프롬프트: AI를 활용한 학사 지도 작업 공간 구축하기

이 프롬프트를 복사하여 ClickUp Brain에 붙여넣고 나만의 ClickUp 슈퍼 에이전트를 생성한 다음, 소속 기관의 세부 정보를 입력하면 담당 업무 대시보드, 학위 추적, 예약 워크플로우 등이 포함된 완벽한 학사 지도 운영 작업 공간을 얻을 수 있습니다.

이 결과물을 통해 작업 계층 구조, 학생 대상 연락 논리, 위험 점검 포인트, 지도 워크플로우 등을 포함한 운영 구조의 탄탄한 초안을 마련할 수 있습니다. 이후 팀에서는 지도 모델, 학생 인구, 인력 용량에 맞춰 이를 맞춤형으로 조정할 수 있습니다.

이 결과물을 통해 작업 계층 구조, 학생 대상 연락 논리, 위험 점검 포인트, 지도 워크플로우 등을 포함한 운영 구조의 탄탄한 초안을 마련할 수 있습니다. 이후 팀에서는 지도 모델, 학생 인구, 인력 용량에 맞춰 이를 맞춤형으로 조정할 수 있습니다.

학업 지도 슈퍼 에이전트

프롬프트:

→ 첫 번째 보조금 관리 슈퍼 에이전트를 만들 준비가 되셨나요? ClickUp Brain을 열고 위의 프롬프트를 붙여넣기하여 작업 공간용 맞춤형 슈퍼 에이전트를 생성하세요.

ClickUp에서 설정하는 방법 (4단계)

스페이스를 설정하기 전에, 담당 학생 수, 상담 예약, 학위 진행 상황, 등록 보류, 개입 워크플로우 등 팀에서 이미 사용하고 있는 지도 데이터를 수집하세요. 여기에는 일반적으로 학생 분류, 전공 또는 미정 상태, 배정된 지도교수, 평점(GPA), 이수 크레딧, 학위 심사 정보, 등록 보류 사항, 최근 지도 상담 내역 등이 포함됩니다. 정확한 입력 데이터를 바탕으로 시작하면 자동화, 대시보드 및 학생 연락 워크플로우의 신뢰성을 크게 높일 수 있습니다.

작업 공간 구조 만들기 '학업 지도'라는 전용 스페이스를 설정하세요. 학사 지도 워크플로우를 반영한 폴더를 추가하세요: 지도교수 또는 학부별 학생 목록을 위한 '진행 중인 케이스(Active Caseloads)', 예약된 상담, 방문 상담, 그룹 지도 및 사전 홍보 캠페인을 위한 '예약 및 홍보(Appointments & Outreach)', 등록 제한 해제, 등록 우선권 요청 및 등록 준비 상태를 관리하는 '등록 및 등록 제한(Registration & Holds)', 전공 미선정 학생 및 전공 선언 워크플로우를 위한 '전공 탐색(Major Exploration)', 그리고 위험군 학생, 유예 지원 및 후속 조치 플랜을 위한 '개입(Interventions)' 폴더를 만드세요. 모든 학생 업무에 사용자 정의 필드 설정 학생 업무 템플릿에 사용자 정의 필드를 추가하여, 모든 지도 학생 기록에 팀이 선제적으로 지도하고 진행 상황을 추적하는 데 필요한 핵심 데이터가 포함되도록 하세요. 학생 ID, 학년, 전공 또는 부전공, 배정된 지도교수, 누적 평점 평균(GPA), 크레딧 완료 수, 위험 수준, 마지막 지도 상담 날짜, 등록 제한 사항, 다음 상담 일정 등의 필드를 포함하세요. 이러한 일관된 구조는 대시보드, 자동화, 업무량 관리를 훨씬 더 신뢰할 수 있게 만듭니다. ClickUp Brain에 프롬프트 붙여넣기 새로운 스페이스에서 ClickUp Brain을 열고 위의 프롬프트를 붙여넣으세요. 기관명, 기관 유형, 지도 모델, 지도교수 수, 평균 담당 학생 수, 현재 사용 중인 tools 등 변수들을 입력하세요. 생성된 결과를 활용하여 담당 학생 수 대시보드, 예약 워크플로우, 보류 관리 시스템, 개입 프로세스의 초안을 작성한 후, 귀하의 지도 모델에 맞게 세부 사항을 조정하세요. 지속적인 관리를 위한 자동화 설정 수동으로 끊임없이 후속 조치를 취하지 않아도 지도 업무가 원활하게 진행되도록 자동화 기능을 설정하세요. 규칙을 활용하여 선제적인 연락을 트리거하고, 해결되지 않은 등록 보류 사항을 상급 부서로 이관하며, 학점 기준에 근접한 미전공 학생을 표시하고, 상담 후 문서 작성을 알리며, 관리 대상에서 누락되기 전에 위험군 학생을 파악할 수 있습니다.

'학업 지도(Academic Advising)'라는 전용 스페이스를 설정하세요. 지도 워크플로우를 반영한 폴더를 추가하세요: 지도교수 또는 학부별 학생 목록을 위한 '진행 중인 케이스(Active Caseloads)', 예약된 상담, 방문 상담, 그룹 지도 및 사전 홍보 캠페인을 위한 '예약 및 홍보(Appointments & Outreach)', 등록 제한 해제, 등록 우선권 요청 및 등록 준비 상태를 관리하는 '등록 및 등록 제한(Registration & Holds)', 전공 미선정 학생 및 전공 선언 워크플로우를 위한 '전공 탐색(Major Exploration)', 그리고 위험군 학생, 유예 지원 및 후속 조치 플랜을 위한 '개입(Interventions)' 폴더를 생성하세요.

학생 태스크 템플릿에 사용자 지정 필드를 추가하여, 모든 지도 학생 기록에 팀이 선제적으로 지도하고 진행 상황을 추적하는 데 필요한 핵심 데이터가 포함되도록 하세요. 학생 ID, 학년, 전공 또는 부전공, 배정된 지도교수, 누적 평점 평균(GPA), 이수 크레딧, 위험 수준, 마지막 지도 상담 날짜, 등록 제한 사항, 다음 상담 일정 등의 필드를 포함시키세요. 이러한 일관된 구조는 대시보드, 자동화, 및 담당 학생 수 관리를 훨씬 더 신뢰할 수 있게 만듭니다.

새 스페이스에서 ClickUp Brain을 열고 위의 프롬프트를 붙여넣기하세요. 기관명, 기관 유형, 지도 모델, 지도교수 수, 평균 담당 학생 수, 현재 사용 중인 tools 등 변수들을 입력하세요. 생성된 결과를 활용하여 담당 학생 수 대시보드, 예약 워크플로우, 보류 관리 시스템, 개입 프로세스의 초안을 작성한 후, 지도 모델에 맞게 세부 사항을 조정하세요.

수동으로 계속 확인하지 않아도 지도 일이 원활하게 진행되도록 자동화 기능을 설정하세요. 규칙을 활용하여 선제적인 연락을 트리거하고, 해결되지 않은 등록 보류 사항을 상급자에게 보고하며, 크레딧 기준에 근접한 미전공 학생을 표시하고, 상담 후 문서 작성을 알리며, 관리 대상에서 누락되기 전에 위험에 처한 학생을 파악할 수 있습니다.

이 워크플로우를 반복 가능한 시스템으로 전환할 준비가 되셨나요? ClickUp에서 보조금 관리 작업 공간을 구축해 보세요.

💡 전문가 팁: 전체 지도 업무에 시스템을 전면 도입하기 전에, 등록 보류, 학업 위험군 학생 대상 지원, 상담 예약 후속 조치 등 하나의 워크플로우부터 시작하세요. 소규모 시범 운영을 통해 팀은 확장 전에 템플릿, 업무 인계 절차, 자동화 규칙을 세밀하게 다듬을 수 있습니다.

학업 지도 작업을 위한 권장 사용자 지정 필드

이러한 필드를 통해 학생 담당 업무, 예약, 학위 계획, 등록 제한 해제, 개입 워크플로우 전반에 걸쳐 일관된 운영 기록을 생성할 수 있습니다.

필드 유형 목적 학생 ID 짧은 텍스트 학생 고유 식별자 분류 드롭다운 메뉴 신입생, 2학년, 3학년, 4학년, 대학원생, 편입생 전공/부전공 드롭다운 메뉴 학생의 학업 프로그램 또는 진로 탐색 상태 담당 지도교수 배정됨 사람들 해당 학생을 담당하는 주 지도교수 누적 평점 평균(GPA) 번호 학업 성적 현황 요약 크레딧 완료 번호 학위 취득 진행 상황 위험 수준 드롭다운 메뉴 녹색, 노란색, 빨간색 최종 지도 상담 날짜 날짜 가장 최근의 학생-지도교수 상호작용 등록 보류 라벨 또는 드롭다운 메뉴 학사 지도 보류, 재정 보류, 예방접종 보류, 학사 징계 보류, 승인 필요 다음 상담 일정 날짜 예정된 지도 회의 학위 진행 상태 드롭다운 메뉴 정상 진행, 검토 필요, 위험 상태, 졸업 심사 전공 미선정 상태 드롭다운 메뉴 전공 결정, 전공 탐색, 전공 범위 좁히기, 전공 결정 의향

📘 함께 읽어보세요: 모든 사용자 정의 필드 유형을 확인하고 귀하의 장학금 워크플로우에 가장 적합한 필드를 선택해 보세요.

학업 지도 핵심 자동화 예시

사용자 지정 필드를 설정한 후, 반복적인 수동 후속 조치 없이도 케이스 로드, 아웃리치, 홀드 및 개입 워크플로우가 원활하게 진행되도록 자동화 기능을 구축하세요.

언제… 그 다음에는… 한 학생이 60일 동안 지도 담당자와 연락이 닿지 않았습니다 선제적인 학생 연락 작업을 생성하고 지도교수에게 할당하세요 전공 과목의 중간 성적이 C 미만으로 떨어짐 해당 학생을 '노란색 위험'으로 표시하고 후속 상담 예약 작업을 생성하세요 등록 기간이 시작되기 전에 학생에게 지도 보류 조치가 내려진 경우 보류 해제 작업을 생성하고 분류별로 연락 우선순위를 지정하세요 전공 미선정 학생이 전공을 정하지 않은 상태에서 45크레딧을 이수함 전공 탐색 체크리스트를 트리거하고 지도교수에게 알림을 보냅니다 학생이 '적색 위험'으로 표시됨 2주 및 6주 후 점검 시점을 포함한 개입 플랜 작업을 생성하세요 예약이 '완료됨'으로 표시됨 지도교수에게 노트, 조치 항목, 연계 사항 및 다음 후속 조치 일정을 기록하도록 프롬프트하세요

📘 함께 읽어보세요: 자동화에서 사용자 지정 필드가 어떻게 작동하는지 알아보세요

상담사 업무 범위: 상담 라이프사이클 전반

학업 상담용 AI 에이전트는 단순히 강의 안내에 대한 질문에 답하는 챗봇이 아닙니다. 이는 프로젝트 관리 작업 공간 내에서 작동하며, 현재 팀이 수작업으로 수행하고 있는 체계적이고 반복적인 일(담당 학생 수 추적, 위험군 학생 식별, 등록 제한 관리, 상담 기록 작성 등)을 대신 처리해 주는 시스템입니다.

라이프사이클 단계 상담원이 수행하는 업무 기존 시스템 대체 내용 접수 및 배정 신입생을 전공, 학년, 담당 학생 수에 따라 지도교수에게 자동 배정하고, 사전 지도 체크리스트를 생성합니다. 수동 스프레드시트 기반의 담당 업무 분배 및 이메일 소개 학위 플랜 학위 요건, 수강 순서, 크레딧 이수 현황을 추적하고, 4년 내 졸업 요건을 충족하지 못하는 학생을 식별합니다. 지도교수가 매 학기마다 DegreeWorks와 스프레드시트를 수동으로 대조하고 있습니다. 선제적 연락 학생이 마일스톤을 놓쳤을 때(60일 동안 연락이 없거나, 45크레딧 이상 이수 후 전공 미선정, 중간고사 성적 알림 등) 트리거가 작동하여 자동으로 연락을 취하도록 설정하세요. 학생이 스스로 문제를 파악하고 상담 일정을 예약해야 하는 사후 대응형 모델 등록 지원 등록 제한 해제 대기열을 관리하고, 등록 기간 전에 지도 승인 절차를 일괄 처리하며, 등록 제한 해제 요청을 추적합니다 이메일 주고받기, 방문 대기열, 그리고 마감 직전 등록 대란 전공 탐색 전공 미선정 학생이 전공 선언을 위해 탐구 활동, 진로 평가, 교수 회의 등을 통해 진행 상황을 추적합니다. 문서화나 책임 소재가 없는 비공식적인 확인 개입 및 업무 인계 위험 점수를 통해 위험군 학생을 식별하고, 후속 조치 일정이 포함된 개입 플랜을 수립하며, 지도교수 교체 시 전체 이력을 이전합니다. 지도교수가 퇴직하거나 학생이 전공을 변경할 때 축적된 노하우가 소실됩니다

실제 ClickUp 환경에서 Super Agents가 어떻게 작동하는지 확인해 보시겠습니까? 아래의 데모 영상을 통해 AI가 생성한 워크플로우, 작업, 자동화 기능이 실제로 어떻게 결합되는지 확인해 보세요.

다양한 유형의 교육기관에 따른 적용 사례

위의 프롬프트는 ClickUp을 사용하는 모든 고등 교육 기관에서 사용할 수 있습니다. 귀하의 기관에 맞게 프롬프트를 조정해 보세요:

교육 기관 유형 주요 변경 사항 R1 연구 중심 대학 (지도교수 1인당 600명 이상의 학생) 전체 프롬프트를 그대로 사용하십시오. 학과 지도교수 조정 단계를 추가하십시오. 대학원생 지도 트랙을 포함하십시오. 전공 선언 시 중앙 및 학과 지도 인계 절차와 통합하십시오. R2 대학 (지도교수 1인당 300~500명의 학생) 위험도 평가를 '정상 진행 중'과 '주의 필요'의 두 단계로 간소화하세요. 전공 탐색 워크플로우를 축소하여 30크레딧 이상을 이수한 미전공 학생들에게 집중하세요. 편입생 평가를 우선순위 워크플로우로 추가하세요. 주로 학부 과정 중심 대학 (지도교수 1인당 100~250명의 학생) 관계 중심의 지도 문서화를 강조하십시오. 많은 PUI(사립 대학)에서 공유 모델을 사용하므로 교수 지도자 간의 협업을 추가하십시오. 오리엔테이션에서 각 학생과 함께 작성한 4년 템플릿을 포함시키십시오. 커뮤니티 칼리지 (지도교수 1인당 400명 이상의 학생) 가이드드 패스웨이(Guided Pathways) 및 메타 전공 탐색에 중점을 두세요. 4년제 학위 추적 대신 준학사 학위 및 편입 경로 추적을 도입하세요. 동시 등록 및 이중 크레딧 모니터링 기능을 추가하세요. 재정 지원 SAP(학업 성취 기준) 추적을 최우선으로 처리하세요. 직업 교육 기관 (기관마다 크게 다름) 학위 계획 추적을 프로그램 완료 추적으로 대체하세요. 자격증 및 인증 마일스톤 추적을 추가하세요. 취업 연계 프로세스와 고용주 파트너십 조정에 중점을 두세요. 면허 시험 준비 타임라인을 포함시키세요.

한 곳에서 학사 지도 운영하기

담당 학생 수, 학위 진행 상황, 상담 기록, 수강 신청 제한, 개입 계획 등이 서로 다른 시스템에 분산되어 통합된 운영 뷰가 없다면 학사 지도 업무는 원활하게 진행되기 어렵습니다. ClickUp Brain, 사용자 지정 필드, 자동화 기능을 활용하면, 귀 기관은 학사 지도 업무를 단일한 반복 가능한 시스템으로 전환하여 담당 학생 수 관리, 학위 추적, 수강 신청 제한 해결, 선제적인 학생 연락을 한 곳에서 지원할 수 있습니다.

이 작업의 목표는 SIS(학생 정보 시스템), 학위 심사 플랫폼 또는 지도 플랫폼을 대체하는 것이 아닙니다. 오히려 이러한 시스템과 관련된 조정 업무를 줄이고, 학생의 전체 학업 주기에 걸친 가시성을 높이며, 지도 교수들이 학생의 성과를 실질적으로 변화시키는 대화에 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 돕는 데 있습니다. 위의 프롬프트를 시작으로, 귀하의 지도 모델과 학생 인구에 맞게 조정하여 팀이 매 학기 실제로 활용할 수 있는 설정을 구축해 보세요.

ClickUp을 무료로 시작해 보세요.

AI를 활용한 학사 지도에 관한 자주 묻는 질문

아니요. AI 에이전트는 담당자가 상담에 집중하지 못하게 하는 행정 일, 즉 담당 학생 수 추적, 등록 제한 관리, 노트 작성, 위험군 학생 식별 등을 자동화합니다. 학생의 성과를 변화시키는 관계 중심적이고 발전 지향적인 상담(예: 1세대 대학생의 전공 탐색 지원, 학업 유예 상태에 있는 학생 코칭)에는 여전히 인간 상담사가 필요합니다. 에이전트는 상담사가 이러한 대화에 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 도와줍니다.

AI 상담원 작업 공간은 기존 학생 정보 시스템 및 학위 심사 시스템과 연동됩니다. SIS(Banner, PeopleSoft, Colleague) 및 심사 도구(DegreeWorks, uAchieve)의 학위 진행 상황 데이터가 각 학생 작업별 사용자 지정 필드로 동기화됩니다. 이 상담원은 기존 기록 시스템을 대체하지 않습니다. 대신, 상담 팀이 해당 학생 데이터를 기반으로 작업, 학생 대상 연락, 협업을 추적할 수 있는 운영 계층 역할을 수행합니다.

ClickUp은 SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 및 ISO 42001 인증을 보유하고 있으며, SSO(단일 로그인), 역할 기반 권한 관리, 저장 중 및 전송 중 데이터 암호화를 지원합니다. 지도교수 수준의 권한 설정으로 각 지도교수는 자신에게 배정된 학생 정보만 확인할 수 있습니다. AI 모델 훈련에는 어떠한 데이터도 사용되지 않습니다. 자세한 내용은 보안 페이지에서 확인하세요.

모든 지도 상담 내역은 학생의 작업 이력에 기록됩니다: 노트, 조치 항목, 연계 사항, 개입 플랜, 후속 조치 일정 등이 포함됩니다. 학생이 지도교수를 변경할 경우(전공 변경, 지도교수 이직 또는 담당 학생 수 재조정 등), 전체 지도 상담 이력이 해당 작업과 함께 이전됩니다. 따라서 지도교수 교체 시 가장 흔히 제기되는 문제인 조직 내 지식의 유실이 발생하지 않습니다.

아닙니다. 이 프롬프트에는 교육 기관 유형과 지도 모델에 대한 변수가 포함되어 있습니다. 지도 교수 1인당 150명의 학생을 담당하는 소규모 리버럴 아츠 칼리지도, 학생 600명을 담당하는 R1 대학만큼이나 문서화, 업무 인계, 선제적 연락 자동화의 혜택을 누릴 수 있습니다. 또한 AI 에이전트가 캠퍼스 전반의 연구비 관리 및 기관 연구에 어떻게 도움이 되는지 확인해 보세요.