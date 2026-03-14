AI를 활용한 취업 지원 서비스 추적 방법

일반적인 진로 상담 센터는 전문 직원 1명당 1,381명의 학생을 담당하고 있지만, 학생 중 진로 상담 서비스를 ‘도움이 되었다’고 평가한 비율은 43%에 불과합니다. 진로 상담 센터는 상담 일정 관리, 기업 후속 조치, 첫 취업 현황 설문조사 수집 등에 매몰되어 있는 반면, 실질적인 진로 코칭은 소홀해지고 있습니다. 프로젝트 관리 플랫폼 내에 구축된 AI 에이전트는 상담 일정 추적, 기업 관계 관리, 취업 박람회 조정, 성과 보고 등을 자동화하여 직원들이 학생들에게 더 집중할 수 있도록 해줍니다.

다음은 ClickUp에 붙여넣기만 하면 몇 분 만에 완벽한 진로 지원 작업 공간을 구축할 수 있는, 바로 사용 가능한 AI 에이전트 프롬프트입니다. 하지만 이를 사용하기 전에, 이러한 시스템이 해결하고자 하는 업무 조정상의 문제점을 먼저 살펴보는 것이 도움이 될 것입니다. 대부분의 진로 상담 센터에서 문제는 학생들의 수요 부족이나 기업의 참여 부족이 아닙니다. 문제는 상담 예약, 기업 연계, 이벤트, 성과 보고 등이 서로 연결되지 않은 너무 많은 도구들에 분산되어 있어 팀이 효율적으로 관리하기 어렵다는 점입니다.

이 취업 지원 설정을 누가 이용해야 할까요? 이 설정은 진로 상담 센터장, 기업 연계 담당팀, 진로 코치, 체험 학습 담당자, 졸업 후 첫 취업 설문조사 소유자, 그리고 학생 지원, 기업 연계 및 성과 보고를 총괄하는 학생 성공 지원 담당자들을 위해 설계되었습니다. 특히 이미 진로 지원 플랫폼을 사용하고 있지만, 예약, 이벤트, 사후 관리 및 보고를 여전히 수동으로 처리하고 있는 교육 기관에 매우 유용합니다.

문제: 귀사의 취업 지원 센터가 스프레드시트, 핸드셰이크(Handshake), 이메일을 통해 총 1만 건의 학생 상호작용을 추적하고 있습니다.

대학 취업지원센터를 운영하신다면, 이러한 부담감을 이미 잘 알고 계실 것입니다. 캠퍼스 내 모든 학생이 졸업 후 진로를 찾도록 돕고, 인증 기관에 성과를 입증하며, 수십 곳의 기업과의 관계를 관리하고, 취업 박람회를 주최하는 동시에, 어떻게든 시간을 내어 학생들과 일대일 진로 상담을 진행해야 하는 것이 여러분의 임무입니다. 5~15명으로 구성된 팀이 수천 명에 달하는 학생들을 지원해야 하는 상황입니다.

현장의 현실은 가혹합니다. 상담 예약 정보는 한 시스템에, 고용주 연락처는 또 다른 시스템에, 첫 취업 설문조사 데이터는 세 번째 시스템에, 이벤트 조율은 이메일 스레드에 흩어져 있습니다. 현재 취업 지원 센터 직원의 59.3%가 어느 정도 AI를 활용하고 있지만, 대부분 체계적인 워크플로우 자동화보다는 임시적인 작업 처리에 국한되어 있습니다. 한편, NACE의 첫 취업처 설문조사에 따르면 학사 학위 취득자의 취업 현황 파악률은 55%에 불과한 것으로 나타났으며, 이는 졸업생의 약 절반에 대한 취업 결과가 여전히 파악되지 않고 있음을 의미합니다. 이는 데이터 문제가 아닙니다. 워크플로우 문제입니다.

진로 지원 센터는 대학의 가치를 보여주는 가장 가시적인 지표 중 하나입니다. 인증 기관은 취업률을 원하고, 부모는 성과를 원하며, 학생들은 일자리를 원합니다. 그런데 귀하 팀은 실질적인 결과를 내기보다는 데이터 정리에만 매달려 있습니다.

마이애미 대학교의 해결 방안: 마이애미 대학교의 진로 탐색 및 성공 센터 (25명 규모)는 ClickUp을 활용해 연간 200건 이상의 학생 이벤트를 98%의 성공률로 관리하며, 총 19,107명의 학생이 참여하도록 했습니다. 마이클 터너, 부국장: 우리는 미국 최고의 커리어 센터로 거듭나기 위해 나아가고 있습니다. ClickUp은 성공을 위한 청사진을 마련하는 데 없어서는 안 될 도구입니다. 우리는 미국 최고의 커리어 센터로 거듭나기 위해 나아가고 있습니다. ClickUp은 성공을 위한 청사진을 마련하는 데 없어서는 안 될 도구입니다.

바로 여기에 기회가 있습니다. 기존 취업 지원 플랫폼을 완전히 대체하는 것이 아니라, 학생, 고용주, 이벤트, 보고 간의 연계 과정을 아우르는 가시적인 운영 계층을 구축하는 것입니다. 이 모델을 검증하는 가장 빠른 방법은 프로젝트 관리 플랫폼 내에 실제 작동하는 취업 지원 설정을 구축해 보는 것입니다. 여러분의 취업 지원 센터에서도 비슷한 모델을 적용해 보고 싶으신가요? 아래의 프롬프트를 참고하여 재학생 인구, 협력 기업 현황, 그리고 목표 성과에 맞게 조정해 보세요.

바로 여기에 기회가 있습니다. 기존의 취업 지원 플랫폼을 완전히 대체하는 것이 아니라, 학생, 고용주, 이벤트, 보고 간의 연계 과정을 아우르는 하나의 가시적인 운영 계층을 구축하는 것입니다. 이 모델을 검증하는 가장 빠른 방법은 프로젝트 관리 플랫폼 내에 실제 작동하는 취업 지원 설정을 구축해 보는 것입니다.

여러분의 취업 지원 센터에서도 이와 유사한 모델을 도입해 보고 싶으신가요? 아래의 프롬프트를 참고하여 재학생 인구, 협력 기업 현황, 그리고 목표에 맞게 조정해 보세요.

여러분의 취업 지원 센터에서도 비슷한 모델을 적용해 보고 싶으신가요? 아래의 프롬프트를 참고하여 재학생 인구, 협력 기업 현황, 그리고 목표에 맞게 조정해 보세요.

프롬프트: AI를 활용해 취업 지원 서비스 추적 작업 공간 구축하기

이 프롬프트를 복사하여 ClickUp Brain에 붙여넣고 나만의 ClickUp 슈퍼 에이전트를 구축한 다음, 소속 기관의 세부 정보를 입력하면, 예약 추적, 기업 CRM, 취업 박람회 관리, 성과 보고 기능을 갖춘 완벽한 진로 지원 작업 공간을 이용할 수 있습니다.

이 결과물을 통해 업무 구조의 탄탄한 초안을 마련할 수 있을 것입니다. 여기에는 작업 계층 구조, 대외 활동 전략, 보고 체계, 후속 조치 워크플로우 등이 포함됩니다. 이후 팀에서는 직원 인력 용량, 고용주 구성, 학생 참여도 향상 우선순위 등에 맞춰 이를 맞춤형으로 조정할 수 있습니다.

이 결과물을 통해 업무 구조의 탄탄한 초안을 마련할 수 있을 것입니다. 여기에는 작업 계층 구조, 대외 활동 전략, 보고 체계, 후속 조치 워크플로우 등이 포함됩니다. 이후 팀에서는 직원 인력 용량, 고용주 구성, 학생 참여 유도 우선순위에 맞춰 이를 맞춤형으로 조정할 수 있습니다.

취업 지원 추적 슈퍼 에이전트

프롬프트:

→ 첫 번째 보조금 관리 슈퍼 에이전트를 만들어 볼 준비가 되셨나요? ClickUp Brain을 열고 위의 프롬프트를 붙여넣어 ClickUp 작업 공간용 맞춤형 슈퍼 에이전트를 생성하세요.

ClickUp에서 설정하는 방법 (4단계)

스페이스를 설정하기 전에, 상담 일정, 기업 연계 활동, 이벤트, 성과 보고 등 팀에서 이미 활용하고 있는 진로 지원 관련 데이터를 먼저 수집하세요. 여기에는 일반적으로 상담 유형, 학생 그룹, 기업 연락처, 이벤트 달력, 첫 취업 설문조사 타임라인, 인턴십 추적 데이터 등이 포함됩니다. 정확한 데이터를 기반으로 시작하면 자동화 시스템, 대시보드 및 후속 조치 워크플로우의 신뢰성을 크게 높일 수 있습니다.

작업 공간 구조 만들기 ‘Career Services’라는 전용 스페이스를 설정하세요. 학생 및 고용주 라이프사이클 전반의 일을 체계적으로 관리하기 위해 다음 네 가지 폴더를 추가하세요: '학생 참여(Student Engagement)'는 상담 예약, 방문 상담, 코칭 사례 관리, 역량 추적을 담당하고, '고용주 관계(Employer Relations)'는 고용주 프로필, 채용 활동, 파트너십 관리를 담당하며, '행사 및 취업 박람회(Events & Career Fairs)'는 박람회, 네트워킹 행사, 설명회, 이벤트 운영을 담당하고, '성과 및 보고(Outcomes & Reporting)'는 첫 취업처 설문조사, 취업률 추적, 인증 보고, 연간 데이터 검토를 담당합니다. 모든 업무에 사용자 정의 필드 설정하기 진로 지원 서비스 템플릿에 사용자 정의 필드를 추가하여, 모든 학생 상호작용, 기업 파트너 관계, 이벤트 및 성과 기록에 팀이 진행 상황을 추적하고 결과를 보고하는 데 필요한 핵심 데이터가 포함되도록 하세요. 학생 ID, 학년, 전공, 방문 횟수, 첫 번째 세대 여부, 성과 상태, 기업 파트너 등급, 지식 습득률 등의 필드를 포함시키세요. 이러한 일관된 구조를 통해 대시보드, 자동화 프로세스 및 팀 간 보고의 신뢰성을 크게 높일 수 있습니다. ClickUp Brain에 프롬프트 붙여넣기 새 스페이스에서 ClickUp Brain을 열고 위의 프롬프트를 붙여넣으세요. 기관명, 재학생 수, 직원 수, 현재 사용 중인 도구, 고용주 수, 취업 박람회 횟수, 지식 습득률, 성과 달성률 등 변수들을 입력하세요. 생성된 결과를 바탕으로 예약 시스템, 고용주 CRM, 이벤트 워크플로우 및 성과 대시보드의 초안을 작성한 다음, 센터의 운영 상황에 맞게 세부 사항을 조정하세요. 지속적인 관리를 위한 자동화 설정 수동으로 끊임없이 후속 조치를 취하지 않아도 취업 지원 업무가 원활하게 진행되도록 자동화 기능을 설정하세요. 규칙을 활용하여 참여도가 낮은 학생들에게 연락을 취하고, 취업 박람회 카운트다운 관련 작업을 관리하며, 첫 취업처 설문조사 후속 조치를 단계별로 진행하고, 활동이 중단된 기업 파트너를 표시하며, 인턴십 채용 전환율을 시간 경과에 따라 추적할 수 있습니다.

‘진로 지원(Career Services)’이라는 전용 스페이스를 생성하십시오. 학생 및 고용주 라이프사이클 전반의 일을 체계적으로 관리하기 위해 다음 네 가지 폴더를 추가하십시오: ‘학생 참여(Student Engagement)’는 상담 예약, 방문 상담, 코칭 사례 관리, 역량 추적을 담당하며, ‘고용주 관계(Employer Relations)’는 고용주 프로필, 채용 활동, 파트너십 관리를 담당합니다. 또한 ‘행사 및 취업 박람회(Events & Career Fairs)’는 취업 박람회, 네트워킹 행사, 설명회 및 이벤트 운영을 담당하고, ‘성과 및 보고(Outcomes & Reporting)’는 첫 취업처 설문조사, 취업률 추적, 인증 보고, 연간 데이터 검토를 담당합니다.

진로 지원 서비스 템플릿에 사용자 지정 필드를 추가하여, 모든 학생 상호작용, 기업 파트너 관계, 이벤트 및 성과 기록에 팀이 진행 상황을 추적하고 결과를 보고하는 데 필요한 핵심 데이터가 포함되도록 하세요. 학생 ID, 학년, 전공, 방문 횟수, 첫 번째 세대 여부, 성과 상태, 기업 파트너 등급, 지식 습득률 등의 필드를 포함시키세요. 이러한 일관된 구조를 통해 대시보드, 자동화 프로세스 및 팀 간 보고의 신뢰성을 크게 높일 수 있습니다.

새 스페이스에서 ClickUp Brain을 열고 위의 프롬프트를 붙여넣기하세요. 기관명, 재학생 인구, 직원 수, 현재 사용 중인 도구, 채용 기업 수, 취업 박람회 횟수, 지식 습득률, 성과 달성률 등 변수들을 입력하세요. 생성된 결과를 바탕으로 예약 시스템, 채용 기업 CRM, 이벤트 워크플로우 및 성과 대시보드의 초안을 작성한 다음, 센터의 운영 상황에 맞게 세부 사항을 조정하세요.

수동으로 지속적으로 확인하지 않아도 취업 지원 업무가 원활하게 진행될 수 있도록 자동화 프로세스를 구축하세요. 규칙을 활용하여 참여도가 낮은 학생들에게 연락을 취하고, 취업 박람회 카운트다운 관련 작업을 관리하며, 첫 취업처 설문조사 후속 조치를 단계별로 진행하고, 활동이 중단된 기업 파트너를 표시하며, 인턴십에서 정규직 전환 현황을 지속적으로 추적할 수 있습니다.

이 워크플로우를 체계적으로 반복 적용할 준비가 되셨나요? ClickUp에서 보조금 관리 작업 공간을 구축해 보세요.

💡 전문가 팁: 전체 취업 지원 센터에 시스템을 전면 도입하기 전에, 첫 번째 취업처 설문조사, 면접 일정 추적, 또는 채용 기업 후속 조치와 같은 단일 워크플로우부터 시작하세요. 소규모 시범 운영을 통해 팀은 시스템을 확대하기 전에 템플릿, 소유권 규칙, 보고 보기를 세밀하게 다듬을 수 있습니다.

진로 지원 서비스 추적을 위한 권장 맞춤형 필드

이 필드들은 학생 상담, 고용주 연계, 이벤트, 성과 보고 및 인턴십 조정을 아우르는 일관된 운영 기록을 생성합니다.

필드 유형 목적 ID 짧은 텍스트 학생 고유 식별번호 졸업 연도 드롭다운 메뉴 신입생, 2학년, 3학년, 4학년, 대학원생, 동문 전공 드롭다운 메뉴 학생 학업 프로그램 방문 수 번호 취업 지원 센터 이용 횟수 1세대 상태 드롭다운 메뉴 1세대, 1세대가 아님, 알 수 없음 결과 상태 드롭다운 메뉴 정규직, 파트타임, 평생교육, 군 복무, 구직 중, 학업 중, 구직/학업 미실시, 기타 고용주 파트너 등급 드롭다운 메뉴 잠재 고객, 계약 체결, 활발한 파트너, 전략적 파트너, 활동 중단 지식 비율 수 (%) 알려진 졸업생 진학·취업 현황의 비율 이벤트 유형 드롭다운 메뉴 취업 박람회, 정보 세션, 네트워킹 이벤트, 패널 토론, 워크숍 취업 역량 라벨 의사소통, 비판적 사고, 팀워크, 기술, 형평성 및 포용성, 전문성, 경력 및 자기계발, 리더십

📘 함께 읽어보기: 모든 사용자 지정 필드 유형을 확인하여 귀하의 보조금 워크플로우에 가장 적합한 필드를 선택해 보세요.

진로 지원 서비스 추적을 위한 핵심 자동화 예시

사용자 지정 필드를 설정한 후에는, 반복적인 수동 후속 조치 없이도 예약 관리, 고용주 참여, 채용 박람회 및 성과 보고가 원활하게 진행되도록 자동화 워크플로를 구축하세요.

언제… 그러고 나서… 한 학생이 진로 상담실을 한 번도 방문하지 않은 채 3학년이 되었다 아웃리치 작업을 생성하고 상담사나 학생 성공 소유자에게 배정하세요 졸업생은 졸업 후 30일, 60일, 90일 또는 120일이 지나도 여전히 신원이 확인되지 않은 상태입니다 다음 1차 목적지 설문조사 캠페인을 트리거하고 시도 내역을 기록하십시오 고용주가 12개월 동안 고용 활동을 하지 않은 경우 재참여 유도 작업을 생성하고 관계 소유자에게 할당하세요 취업 박람회까지 14일 남았습니다 최종 물류 체크리스트를 작성하고 부스, 마케팅, 인력 배치 관련 하위 작업을 배정합니다 학생 예약이 ‘완료됨’으로 표시됨 후속 조치를 수립하고 다루어진 역량을 기록하십시오 인턴십 종료 날짜가 지남 전환 후속 작업을 생성하고, 학생이나 고용주에게 배치 결과에 대한 정보를 프롬프트로 요청하십시오

📘 함께 읽어보기: 자동화에서 사용자 지정 필드가 어떻게 작동하는지 알아보기

취업 지원 서비스 전 과정에서 상담사가 담당하는 업무

취업 지원용 AI 에이전트는 단순한 구직 매칭 알고리즘이 아닙니다. 이는 프로젝트 관리 작업 공간 내에서 작동하며, 취업 지원 센터에 필요한 운영 인프라(일정 관리, 추적, 후속 조치, 보고 등)를 처리하는 시스템입니다. 취업 코칭은 여전히 사람이 담당합니다. 운영 업무만 자동화되는 것입니다.

라이프사이클 단계 에이전트의 역할 무엇을 대체하는가 학생 모집 첫 방문 내역을 추적하고, 지원이 부족한 인구를 파악하며, 전공과 상담 건수 균형을 고려하여 상담사를 배정합니다 방문 기록부 및 수동 스프레드시트 추적 진로 코칭 상담 결과를 기록하고, 역량 개발 현황을 추적하며, 각 세션이 끝난 후 후속 작업을 자동으로 실행합니다 종이 노트와 서로 연결되지 않은 예약 요약 고용주 참여 잠재 고객에서 전략적 파트너에 이르기까지 고용주 파이프라인을 관리하고, 캠퍼스 방문 및 채용 결과를 추적합니다 핸드셰이크, 이메일, 그리고 개인 주소록에 흩어져 있는 연락처들 취업 박람회 등록부터 행사 후 후속 조치에 이르는 물류 업무를 총괄하고, 학생 1인당 상호작용 비용을 추적합니다 중앙 집중식 체크리스트 없이 이메일을 통해 이벤트를 기획하는 것 성과 추적 다중 데이터 소스의 첫 번째 목적지 데이터 수집을 수행하고, 단계별 확대에 따른 처리율을 추적하며, 주요 항목별 보고서를 생성합니다. 수작업으로 진행되는 설문조사 추적 업무와 연말 데이터 정리 작업 인증 보고 인증 기관 제출용 보고서를 위해 인구통계학적 특성, 전공 및 프로그램별로 결과를 집계합니다 현장 방문 전 수주에 걸친 수동 데이터 정리

실제 ClickUp 환경에서 슈퍼 에이전트가 어떻게 작동하는지 확인해 보시겠습니까? 아래 안내 영상을 통해 AI가 생성한 워크플로우, 작업, 자동화 기능이 실제로 어떻게 결합되는지 확인해 보세요.

기관 유형별 차이점

위의 프롬프트는 ClickUp을 사용하는 모든 고등교육 기관에서 사용할 수 있습니다. 소속 기관에 맞게 프롬프트를 수정해 주세요:

기관 유형 주요 조정 사항 R1 연구 중심 대학 (학생 수 2만~5만 명) 제시된 프롬프트를 그대로 사용하십시오. 대학별 진로 지원 센터(공학, 비즈니스, 인문·자연과학)를 추가하십시오. 고용주 CRM을 500개 이상의 기업으로 확대하십시오. 대학원생 및 박사후 연구원의 진로 추적 기능을 추가하십시오. 동문 관계 워크플로우와 통합하십시오. R2 대학 (학생 수 1만~2만 명) 중앙 집중형 취업 지원 센터 모델로 간소화합니다. 고용주 등급을 세 단계(잠재, 활성, 전략)로 축소합니다. 효율성을 높이기 위해 등록 학생 수 기준 상위 10개 전공에 대한 첫 취업처 추적에 집중합니다. 주로 학부 과정을 운영하는 대학 (재학생 2,000~5,000명) 대규모 이벤트 기획보다는 진로 코칭 관계 모델을 중시해야 합니다. 진로 멘토링을 위해 교수진과의 연계성을 더욱 강화해야 합니다. 취업 박람회 개최 횟수는 줄이되, 참여 기업의 질적 추적을 철저히 해야 합니다. 커뮤니티 칼리지 (학생 수 5,000~20,000명) 기존의 취업 박람회 방식을 고용주 자문위원회 및 채용 이벤트로 대체합니다. 인력 개발 및 견습생 추적 시스템을 도입합니다. 자격증 취득에서 취업으로 이어지는 연계 과정에 중점을 둡니다. 퍼킨스법 제5조 보고 요건에 부합하도록 합니다. 직업학교 (학생 수 500명~5,000명) 취업률 추적을 주요 메트릭(인증 요건)으로 삼는다. 고용주 CRM을 임상/실습 현장 관리 시스템으로 대체한다. 면허 시험 합격률 추적 기능을 추가한다. 결과 범주를 ‘해당 필드 취업’, ‘타 필드 취업’, ‘계속 교육’의 세 가지로 간소화한다.

한 곳에서 취업 지원 서비스 추적을 관리하세요

학생 상담 일정, 기업 관계, 이벤트, 설문조사 및 성과 데이터가 서로 다른 시스템에 분산되어 통합된 운영 뷰가 없다면 취업 지원 서비스의 추적 체계는 제대로 작동하지 않습니다. ClickUp Brain, 사용자 지정 필드 및 자동화 기능을 활용하면, 귀 기관은 상담 일정 추적, 기업 연계, 취업 박람회 운영 및 첫 취업 보고를 하나의 체계적이고 반복 가능한 운영 시스템으로 통합할 수 있습니다.

이 솔루션의 목표는 기존 진로 지원 플랫폼이나 학생 정보 시스템을 대체하는 것이 아닙니다. 오히려 이러한 시스템과 관련된 조정 업무를 줄이고, 학생과 채용 기업의 워크플로우 전반에 대한 가시성을 높이며, 직원들이 데이터 수집에 매달리는 대신 학생 지도에 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 돕는 데 있습니다. 위의 프롬프트를 바탕으로 시작하여, 귀하의 학교 학생 인구와 채용 기업 현황에 맞게 조정하고, 팀이 매 학기 실제로 활용할 수 있는 설정을 구축해 보세요. ClickUp으로 지금 무료로 시작해 보세요.

AI를 활용한 진로 지원 서비스 추적에 관한 자주 묻는 질문

AI 에이전트는 졸업생들을 직접 조사하지 않습니다. 대신, 응답률을 높이는 다단계 연락 캠페인을 자동화합니다. 이 에이전트는 졸업 시점에 설문조사 작업을 생성하고, 30일, 60일, 90일, 120일 시점에 이메일·텍스트·교수진 연락을 자동으로 발송하며, 아직 응답하지 않은 졸업생을 추적하고, 응답률이 정체될 경우 상급자에게 보고합니다. NACE는 응답률 65%를 목표로 설정하고 있습니다. 체계적인 후속 조치가 바로 이 목표를 달성하는 방법입니다.

AI 상담원 작업 공간은 기존 취업 지원 관리 플랫폼과 연동되어 작동합니다. Handshake 또는 Symplicity의 기업 정보, 상담 내역, 채용 공고 등은 작업 항목의 AI 사용자 정의 필드로 자동 동기화됩니다. 이 상담원은 기존 취업 지원 관리자(CSM)를 대체하는 것이 아닙니다. 오히려 팀이 해당 데이터를 기반으로 워크플로우를 관리하고, 성과를 추적하며, 취업 박람회를 운영할 수 있도록 지원하는 조정 역할을 수행합니다.

ClickUp은 SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 및 ISO 42001 인증을 보유하고 있으며, SSO(단일 로그인), 역할 기반 권한 설정, 저장 중 및 전송 중 데이터 암호화를 지원합니다. 커리어 센터의 권한 설정 덕분에 상담사는 자신에게 배정된 학생만 확인할 수 있습니다. AI 모델 훈련에는 어떠한 데이터도 사용되지 않습니다. 자세한 내용은 보안 페이지에서 확인하실 수 있습니다.

Handshake는 학생과 고용주, 채용 공고를 연결해 주는 플랫폼입니다. 일종의 마켓플레이스라고 할 수 있죠. AI 에이전트가 탑재된 ClickUp은 취업 지원 센터가 내부 워크플로우(예약 관리, 직원 업무량 배분, 취업 박람회 기획, 성과 추적, 인증 보고 등)를 관리하는 운영 계층입니다. 두 서비스는 각기 다른 목적을 가지고 있으며, 함께 사용할 때 가장 큰 효과를 발휘합니다.

특히 소규모 팀의 경우 더욱 그렇습니다. 단 세 명이 5,000명의 학생을 담당할 때, 자동화할 수 있는 모든 수작업 과정을 자동화하면 가장 중요한 일인 진로 상담에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다. 상담사가 예약 추적, 후속 작업, 설문조사 진행 등을 처리하므로 직원들은 스프레드시트 대신 학생들에게 집중할 수 있습니다.