AI를 활용한 교수진 온보딩 방법

미국 대학들은 총 교원 인력의 약 40%에 해당하는 65만 명 이상의 시간강사를 고용하고 있으며, 현재 전체 교원의 68%가 빈번하게 교체되는 비정규직 임용 형태를 띠고 있습니다. 정규직 트랙이든 시간강사든 모든 신규 채용자는 첫 출근 전 자격 인증, 규정 준수 서류, 시스템 접근 권한, 오리엔테이션 및 강의 준비 과정을 거쳐야 합니다. 프로젝트 관리 플랫폼 내에 구축된 AI 에이전트는 인사팀, 학과장, IT 부서 전반에 걸쳐 온보딩 체크리스트 생성, 자격 증명 검증 추적, 오리엔테이션 일정 조정, 멘토링 프로그램 조정을 자동화할 수 있습니다.

아래는 ClickUp에 붙여넣기만 하면 몇 분 만에 완벽한 교수진 온보딩 작업 공간을 구축할 수 있는, 바로 사용 가능한 AI 에이전트 프롬프트입니다. 하지만 이를 사용하기 전에, 이러한 시스템이 해결하고자 하는 조정 과정의 문제점을 살펴보는 것이 도움이 됩니다. 대부분의 기관에서 문제는 온보딩 단계가 불분명하다는 것이 아닙니다. 문제는 해당 단계들이 너무 많은 부서, 너무 많은 시스템, 그리고 너무 많은 업무 인계에 걸쳐 있어 누구도 전체 과정을 명확하게 파악할 수 없다는 점입니다.

이 교수진 온보딩 설정을 활용해야 하는 대상 이 설정은 신규 교직원이 채용 제안을 수락한 후 강의 준비가 완료될 때까지 전 과정을 담당하는 인사팀, 교무처, 교무처장실 직원, 학과장, 학장, IT 관리자 및 온보딩 코디네이터를 위해 설계되었습니다. 특히 시간강사, 초빙교수 또는 비정년트랙 강사를 자주 채용하며 여러 부서 간 온보딩을 보다 체계적으로 조정할 방법이 필요한 교육 기관에 유용합니다.

문제: 신규 교원을 채용할 때마다 트리거되는 동일한 47단계 프로세스가 반복됩니다.

신규 교원 채용 과정에는 서로 다른 시스템을 공유하는 최소 세 개의 부서가 관여합니다. 인사팀은 채용 제안서, I-9 검증, 신원 조회, 복리후생 가입, 주차권 발급을 담당합니다. 학과장은 강의 배정, 사무실 배정, 키 배포, 멘토 배정을 관리합니다. IT 부서는 이메일, LMS 접속 권한, 캠퍼스 네트워크 인증 정보, 소프트웨어 라이선스를 제공합니다. 교무처는 최종 학위 확인 및 종신 재직권 시작 날짜 추적을 담당합니다. 게다가 2주 후에 근무를 시작하는 시간강사 채용의 경우, 모든 과정이 완벽하게 진행될 것이라는 가정 하에 전체 타임라인이 매우 촉박해집니다.

거의 불가능에 가깝습니다. 시간제 교원 온보딩에 대한 범위 검토 결과, 효과적인 온보딩을 가로막는 가장 흔한 장애물로는 부서 간 분산된 프로세스, 표준화된 오리엔테이션의 부재, 그리고 비정규 교원에 대한 기관 차원의 지원 부족이 꼽혔습니다. 그 규모를 고려하면 이는 놀라운 일이 아닙니다. CUPA-HR의 2024–25년 설문조사에 따르면, 모든 유형의 교육기관에서 시간강사가 교수진의 약 40%를 차지하며, 사립 교육기관의 경우 그 비율이 46%에 달합니다. 이는 일회성 채용이 아닙니다. 교육기관들은 매 학기 수백 건의 시간강사 온보딩 절차를 반복하고 있습니다.

그 효과는 확실합니다. 준비가 부족하다고 느끼는 교직원은 수업에서 효율성이 떨어지고, 기관 문화와의 연결이 약하며, 이직할 가능성이 더 높습니다. 신규 교원 온보딩을 통한 인력 준비도에 관한 한 연구에 따르면, 체계적인 온보딩 프로그램은 역할 명확성부터 기술 접근성, 멘토링 연결에 이르기까지 측정된 11개 항목 중 10개 항목에서 만족도 점수를 향상시킨 것으로 나타났습니다. 문제는 기관들이 효과적인 온보딩이 어떤 모습인지 모른다는 것이 아닙니다. 문제는 이 과정이 너무 많은 부서 간에 업무 이관이 이루어지며, 모든 절차가 실제로 수행되었는지 추적할 수 있는 단일 시스템이 없다는 점입니다.

마이애미 대학교의 해결 방안: 마이애미 대학교는 ClickUp을 활용해 25명으로 구성된 팀 전체의 프로세스를 표준화했으며, 이를 통해 연간 200건 이상의 이벤트를 98%의 성공률로 관리하고 19,107명의 학생을 참여시켰습니다. 이벤트 조정을 확장하는 데 사용된 것과 동일한 템플릿 기반의 중앙 집중식 접근 방식이 온보딩 워크플로우에도 그대로 적용됩니다. 마이클 터너, 부국장: 저희는 미국 최고의 커리어 센터로 거듭나기 위해 노력하고 있습니다. ClickUp은 성공을 위한 청사진을 마련하는 데 필수적인 도구입니다. 저희는 미국 최고의 커리어 센터로 거듭나기 위해 노력하고 있습니다. ClickUp은 성공을 위한 청사진을 마련하는 데 필수적인 도구입니다.

바로 여기에 기회가 있습니다. 기존 시스템을 대체하는 것이 아니라, 시스템 간 업무 인계 과정을 아우르는 하나의 가시적인 운영 계층을 구축하는 것입니다. 이 모델을 테스트하는 가장 빠른 방법은 프로젝트 관리 플랫폼 내에서 실제로 작동하는 교수진 온보딩 설정을 구축해 보는 것입니다.

귀사의 온보딩 프로세스에서도 유사한 모델을 적용해 보고 싶으신가요? 아래 프롬프트를 바탕으로 시작하여, 귀사의 교수진 구성, 자격 인증 요건, 이해관계자 구조에 맞게 조정해 보세요.

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프롬프트: AI를 활용하여 교수진 온보딩 작업 공간 구축하기

이 프롬프트를 복사하여 ClickUp Brain에 붙여넣기하고 나만의 ClickUp 슈퍼 에이전트를 생성한 다음, 소속 기관의 세부 정보를 입력하면 역할별 체크리스트, 자격 증명 추적, 오리엔테이션 일정 관리, 멘토링 조정이 포함된 완벽한 교수진 온보딩 작업 공간을 얻을 수 있습니다.

이를 통해 역할 기반 작업 계층 구조, 규정 준수 점검 항목, 마감일 논리, 부서 간 소유권 분담 등을 포함한 운영 구조의 탄탄한 초안을 마련할 수 있습니다. 이후 팀은 교수진 구성, 인증 기관의 규정, 온보딩 타임라인에 맞춰 이를 맞춤형으로 수정할 수 있습니다.

이를 통해 역할 기반 작업 계층 구조, 규정 준수 점검 항목, 마감일 관리 논리, 부서 간 책임 분담 등을 포함한 운영 구조의 탄탄한 초안을 마련할 수 있습니다. 이후 팀은 교수진 구성, 인증 기관의 규정, 온보딩 타임라인에 맞춰 이를 맞춤형으로 수정할 수 있습니다.

교수진 온보딩 슈퍼 에이전트

프롬프트:

→ 첫 번째 보조금 관리 슈퍼 에이전트를 구축할 준비가 되셨나요? ClickUp Brain을 열고 위의 프롬프트를 붙여넣기하여 작업 공간용 맞춤형 슈퍼 에이전트를 생성하세요.

ClickUp에서 설정하는 방법 (4단계)

스페이스를 설정하기 전에, 팀이 온보딩 관리를 위해 이미 사용하고 있는 정보를 수집하세요. 여기에는 일반적으로 인사, 학사, IT 및 각 부서 전반에 걸친 임명 유형, 온보딩 체크리스트, 자격 인증 요건, 필수 교육 목록, 시작 날짜 타임라인, 담당 부서 소유권 정보 등이 포함됩니다. 정확한 입력 데이터를 바탕으로 시작하면 자동화, 대시보드 및 체크리스트 워크플로우의 활용도를 훨씬 높일 수 있습니다.

작업 공간 구조 만들기 Faculty Onboarding이라는 전용 스페이스를 설정하세요. 온보딩 라이프사이클 전반의 업무를 체계적으로 관리하기 위해 네 개의 폴더를 추가하세요: 임용 유형별 신규 채용자를 위한 Active Onboarding, 성적 증명서 검증 및 인증 기관 자격 추적을 위한 Credentialing, 세션 일정 수립, 필수 교육 완료 및 멘토링 조정을 위한 Orientation & Training, 그리고 역할별 체크리스트, 환영 자료 및 재사용 가능한 온보딩 가이드를 위한 Templates & Resources. 모든 온보딩 작업에 사용자 지정 필드 설정 온보딩 작업 템플릿에 사용자 지정 필드를 추가하여, 모든 신입 직원 기록에 팀이 온보딩 프로세스 전반을 원활하게 진행하는 데 필요한 핵심 데이터가 포함되도록 하세요. 교수진 이름, 임용 유형, 시작 날짜, 소속 부서, 자격 인증 상태, 교육 이수 상태, 온보딩 소유자, 접근 권한 준비 상태 등의 필드를 포함시키세요. 이러한 일관된 구조는 대시보드, 자동화, 마감일 추적을 훨씬 더 신뢰할 수 있게 만듭니다. ClickUp Brain에 프롬프트 붙여넣기 새로운 스페이스에서 ClickUp Brain을 열고 위의 프롬프트를 붙여넣으세요. 기관명, 교수진 수, 연간 채용 인원, 인증 기관, 교수진 구성, 현재 사용 중인 tools 등 변수들을 입력하세요. 생성된 결과를 활용하여 역할별 체크리스트, 자격증 추적기, 오리엔테이션 일정, 규정 준수 워크플로우의 초안을 작성한 후, 기관의 온보딩 프로세스에 맞게 세부 내용을 조정하세요. 지속적인 관리를 위한 자동화 설정 수동으로 계속 확인하지 않아도 온보딩 업무가 원활하게 진행되도록 자동화 기능을 설정하세요. 규칙을 사용하여 약속 유형에 따라 체크리스트 템플릿을 실행하고, 기한이 지난 자격 인증 또는 교육 작업을 소유자에게 보고하며, 시작 날짜가 다가오면 소유자에게 알림을 보내고, 첫 출근 전까지 IT, HR 및 부서별 작업이 완료되었는지 확인하세요.

"교수진 온보딩"이라는 전용 스페이스를 설정하세요. 온보딩 라이프사이클 전반의 일을 체계적으로 관리하기 위해 네 개의 폴더를 추가하세요: 채용 유형별 신규 입사자를 위한 Active Onboarding, 성적 증명서 검증 및 인증 기관 자격 추적을 위한 Credentialing, 세션 일정 수립, 필수 교육 완료 및 멘토링 조정을 위한 Orientation & Training, 그리고 역할별 체크리스트, 환영 자료 및 재사용 가능한 온보딩 가이드를 위한 Templates & Resources.

온보딩 작업 템플릿에 사용자 지정 필드를 추가하여, 모든 신입 교원 기록에 팀이 전체 프로세스를 처음부터 끝까지 원활하게 진행하는 데 필요한 핵심 데이터가 포함되도록 하세요. 교원 이름, 임용 유형, 시작 날짜, 소속 부서, 자격 인증 상태, 교육 이수 상태, 온보딩 소유자, 접근 권한 준비 상태 등의 필드를 포함시키세요. 이러한 일관된 구조는 대시보드, 자동화, 마감일 추적을 훨씬 더 신뢰할 수 있게 만들어 줍니다.

새 스페이스에서 ClickUp Brain을 열고 위의 프롬프트를 붙여넣기하세요. 기관명, 교수진 수, 연간 채용 인원, 인증 기관, 교수진 구성, 현재 사용 중인 도구 등 변수들을 입력하세요. 생성된 결과를 활용하여 역할별 체크리스트, 자격증 추적기, 오리엔테이션 일정, 규정 준수 워크플로우의 초안을 작성한 후, 기관의 온보딩 프로세스에 맞게 세부 내용을 다듬으세요.

자동화로 온보딩 업무가 원활하게 진행되도록 설정하세요. 규칙을 활용하여 약속 유형에 따라 체크리스트 템플릿을 트리거하고, 기한이 지난 자격 인증 또는 교육 작업을 소유자에게 보고하며, 시작 날짜가 다가오면 소유자에게 알림을 보내고, 첫 출근 전까지 IT, 인사 및 부서별 작업이 완료되었는지 확인하세요.

이 워크플로우를 반복 가능한 시스템으로 전환할 준비가 되셨나요? ClickUp에서 연구비 관리 작업 공간을 구축해 보세요.

💡 전문가 팁: 전체 온보딩 프로세스에 시스템을 적용하기 전에, 시간강사나 종신재직권 트랙 교수진과 같은 특정 채용 유형부터 시작하세요. 소규모 시범 운영을 통해 팀은 시스템을 확대하기 전에 템플릿, 마감일, 업무 담당 규칙을 세밀하게 다듬을 수 있습니다.

교수진 온보딩 작업을 위한 권장 사용자 지정 필드

이러한 필드를 통해 역할별 체크리스트, 자격 인증, 교육, 멘토링 및 온보딩 완료 워크플로우 전반에 걸쳐 일관된 운영 기록을 생성할 수 있습니다.

필드 유형 목적 교수 이름 짧은 텍스트 신입 사원 이름 임용 유형 드롭다운 메뉴 정년 트랙, 비정년 트랙 전임, 겸임, 방문 교수 시작 날짜 날짜 공식 시작 날짜 부서 드롭다운 메뉴 학술 부서 채용 자격 인증 상태 드롭다운 메뉴 시작 전, 검토 중, 완료, 예외 표시됨 교육 상태 드롭다운 메뉴 시작 전, 진행 중, 완료, 기한 초과 온보딩 소유자 사람들 채용 담당 주임 접근 준비 상태 드롭다운 메뉴 시작 전, 진행 중, 완료 필수 오리엔테이션 과정 드롭다운 메뉴 기관, 대학, 학과, 연구, 온라인 강의 멘토링 상태 드롭다운 메뉴 미할당, 할당됨, 진행 중, 완료됨

📘 함께 읽어보세요: 모든 사용자 정의 필드 유형을 확인하고 귀하의 연구비 워크플로우에 가장 적합한 필드를 선택해 보세요.

교수진 온보딩을 위한 핵심 자동화 예시

사용자 지정 필드를 설정한 후, 반복적인 수동 확인 없이도 신입 사원 체크리스트, 자격 인증 및 교육 워크플로우가 원활하게 진행되도록 자동화 기능을 구축하세요.

언제… 그 다음… 신규 채용 직원이 '겸임' 임용 유형으로 생성됩니다 시간제 교수 온보딩 체크리스트 템플릿을 적용하고 중요한 작업을 즉시 할당하세요 시작 날짜까지 30일 남았으나 자격 인증 절차가 완료되지 않았습니다 자격 심사 소유자와 학과장에게 알린 후, 해당 기록을 '위험' 상태로 표시하세요. 필수 교육 이수 기한이 지났습니다 다음 단계까지 완료되지 않은 경우 학과장에게 보고하고, 그래도 해결되지 않으면 학장에게 보고하십시오. 시작 날짜까지 7일 남았으며, 접근 준비 상태가 '준비됨'이 아닙니다 IT 부서와 온보딩 소유자에게 알리고 긴급 후속 작업을 생성하세요 14일차까지 멘토 배정이 이루어지지 않았습니다 멘토 배정 작업을 생성하고 학과장에게 알립니다 모든 온보딩 작업이 완료되었습니다 상태를 '완전 온보딩 완료'로 변경하고 만족도 설문조사를 트리거하세요

에이전트가 교수진 온보딩 라이프사이클 전반에서 담당하는 업무

교수진 온보딩을 위한 AI 에이전트는 인사 관련 질문에 답변하는 챗봇이 아닙니다. 이는 프로젝트 관리 작업 공간 내에서 실행되며, 기관에서 신규 채용자마다 진행하는 부서 간 온보딩 프로세스를 조정하는 시스템입니다. 체크리스트 생성, 규정 준수 기한 추적, 접근 권한 부여를 수행하고, 인사팀, 학과, IT 부서 간에 누락되는 사항이 없도록 보장합니다.

라이프사이클 단계 에이전트의 역할 기존 방식 대체 입사 전 입사 시작 날짜에 맞춰 마감일이 포함된 역할별 온보딩 체크리스트를 생성하고, HR, 부서, IT, 시설 담당자에게 작업을 자동으로 할당합니다. 일반적인 환영 이메일을 보내고, 학과장이 체크리스트를 기억해 주기를 바랄 뿐입니다 자격 인증 모든 교직원에 대해 성적증명서 수령, 최종 학위 검증 및 인증 기관 자격 요건 준수 여부를 추적하고, 감사 지적 사항으로 이어지기 전에 미비 사항을 미리 파악합니다. 학장실의 스프레드시트는 한 학기에 한 번 정도 업데이트될지도 모릅니다. 규정 준수 연방 정부의 3일 기한 내에 I-9 양식 작성이 완료되었는지 모니터링하고, 신원 조회 상태 추적을 수행하며, 자동화를 통해 필수 교육 이수를 관리합니다. 마감일이 이미 지났는데도 인사팀이 부서별로 서류를 수동으로 확인하느라 분주한 상황 오리엔테이션 및 교육 다단계 오리엔테이션(대학, 학부, 학과) 일정을 수립하고, 출석 및 필수 교육 완료 현황을 추적하며, 기한이 지난 모듈에 대한 알림을 발송합니다. 스팸함으로 들어가는 달력 초대장과 아무도 확인하지 않는 교육 포털 멘토링 신규 교원을 멘토와 연결하고, 체계적인 회의 일정과 토론 가이드를 생성하며, 회의 완료 여부를 추적하고, 중단된 멘토링 관계를 표시합니다. 아무런 결과도 낳지 못하는, “귀하의 멘토는 스미스 박사님입니다. 연락해 주세요”라는 식의 형식적인 이메일 기술 환경 구축 시작 날짜에 맞춰 IT 계정 생성, LMS 접근 권한, 건물 출입 권한 및 물리적 자원 배정을 조정하고, 제때 제공되지 않은 사항은 상급자에게 보고합니다. 첫 출근 날 이메일 접속 권한이나 사무실 키도 없이 출근하는 신입 교직원

실제 ClickUp 환경에서 Super Agents가 어떻게 작동하는지 확인해 보시겠습니까? 아래의 데모 영상을 통해 AI가 생성한 워크플로우, 작업, 자동화 기능이 실제로 어떻게 결합되는지 확인해 보세요.

기관 유형별 적용 방법

위의 프롬프트는 ClickUp을 사용하는 모든 고등 교육 기관에서 사용할 수 있습니다. 귀하의 기관에 맞게 프롬프트를 수정해 보세요:

교육 기관 유형 주요 변경 사항 R1 연구 중심 대학 (연간 신규 채용 200명 이상) 전체 프롬프트를 그대로 사용하십시오. 연구 분야별 온보딩 내용을 추가하십시오: 실험실 안전 교육, 연구 규정 준수(IRB, IACUC), 연구 시작 자금 계정 설정, 대학원생 지도 오리엔테이션. 박사후 연구원 온보딩 과정도 포함하십시오. 학기별로 대량 처리가 필요할 것으로 예상됩니다. R2 대학 (연간 신규 채용 50~200명) 특정 학과에서 요구하지 않는 한 연구 관련 절차를 간소화하십시오. 자격 인증은 HLC 또는 지역 인증 기관의 기준에 중점을 두십시오. 강의 중심 온보딩을 추가하십시오: 강의실 기술 교육, 평가 및 채점 시스템, 학사 지도 절차 등. 주로 학부 과정 위주의 교육기관 (연간 신규 채용 20~50명) 강의 준비에 중점을 두세요: 학과장과 함께 강의 계획서 검토, 강의실 참관 일정, 학생 지도 교육 등을 진행합니다. 연구 온보딩 절차를 간소화하세요. 소규모 기관의 신규 교원들은 종종 소외감을 느끼기 때문에, 신입 교원 간 동료 그룹을 구성하여 연결을 형성하도록 지원하세요. 커뮤니티 칼리지 (학기당 시간강사 50~150명) 이 템플릿은 시간강사 전용 신속 온보딩(14일 이내)에 중점을 두십시오. 종신 재직권 및 연구 관련 항목은 제외하십시오. 고등학생을 가르치는 교원을 위한 이중 등록 자격 인증 절차를 추가하십시오. LMS 교육과 학생 성공 플랫폼 오리엔테이션을 강조하십시오. 직업 교육 기관 (학기당 20~80명의 시간강사) 업계 자격증 검증 및 전문 면허 추적을 중점으로 합니다. 보건 및 기술 관련 프로그램의 경우 임상/실습 현장 오리엔테이션을 추가합니다. 임용 유형을 전임 강사와 겸임 강사 두 가지로 간소화합니다. 업계 전문가가 교수진으로 합류할 경우 고용주 자문위원회 오리엔테이션을 포함합니다.

한 곳에서 교수진 온보딩 진행하기

자격 인증, 규정 준수 서류, 시스템 접근 권한, 오리엔테이션, 멘토링 등이 공유된 운영 뷰 없이 별도의 시스템에서 관리될 경우 교수진 온보딩 프로세스는 원활하게 진행되지 않습니다. ClickUp Brain, 사용자 지정 필드, 자동화 기능을 활용하면, 귀 기관은 채용 제안 수락부터 완전한 업무 준비 완료까지 인사팀, 학과 리더십, IT, 학사 업무 부서를 조율하는 하나의 반복 가능한 운영 시스템으로 교수진 온보딩을 전환할 수 있습니다.

이 작업의 목표는 기존 HRIS(인사 정보 시스템)나 자격 증명 파일 시스템을 대체하는 것이 아닙니다. 오히려 이러한 시스템과 관련된 조정 업무를 줄이고, 모든 업무 이관 과정의 가시성을 높이며, 신입 교직원이 교육, 접근 권한 또는 필수 문서를 누락한 채 학기를 시작하지 않도록 보장하는 데 있습니다. 위의 프롬프트를 바탕으로 시작하여, 귀하의 교원 구성과 인증 기관의 요구 사항에 맞게 조정하고, 팀이 매 학기 실제로 활용할 수 있는 설정을 구축해 보세요. ClickUp으로 무료로 시작해 보세요.

AI를 활용한 교수진 온보딩에 관한 자주 묻는 질문

네. 프롬프트는 각 임용 유형에 따라 별도의 체크리스트 템플릿을 생성합니다. 종신 재직권 트랙(tenure-track) 임용자의 경우 자격 심사, 멘토링, 종신 재직권 기간 설정, 연구 시작 준비 등 총 47단계의 전체 프로세스가 포함됩니다. 시간제(adjunct) 임용자의 경우 I-9, 신원 조회, LMS 접근 권한, 강의 배정, 건물 출입 권한 등 필수 사항에 중점을 둔 간소화된 체크리스트가 제공됩니다. 시스템은 임용 유형에 따라 적절한 템플릿을 자동으로 적용합니다.

담당자는 각 교원의 자격 요건을 인증 기관의 기준(HLC 권장 관행, SACSCOC 지침 등)과 대조하여 확인하는 자격 인증 추적기를 생성합니다. 이 시스템은 자격 인증 서류가 완료되지 않은 상태에서 강의를 진행하는 교원을 식별하여 학과장과 교무처에 알립니다. 이는 귀 기관이 이미 관리하고 있는 인증 준수 워크플로우를 직접적으로 지원합니다.

ClickUp은 SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 및 ISO 42001 인증을 보유하고 있으며, SSO(단일 로그인), 역할 기반 권한, 저장 및 전송 중 데이터 암호화를 지원합니다. 온보딩 작업 공간에서는 접근 권한을 제한하여 인사팀은 규정 준수 데이터를, 학과장은 자신이 채용한 인력을, IT팀은 프로비저닝 작업만 확인할 수 있도록 할 수 있습니다. AI 모델 훈련에는 어떠한 데이터도 사용되지 않습니다. 민감한 문서(사회보장번호, 신원 조회 결과 등)는 HRIS에 보관해야 하며, ClickUp 작업 공간은 문서 자체를 저장하지 않고 상태와 완료 여부만 추적합니다.

자동화된 체크리스트와 병렬 작업 할당 기능을 통해 핵심 단계(I-9, 신원 조회, LMS 접근 권한 부여, 강의 배정)를 5~7영업일 이내에 추적하고 완료할 수 있습니다. 이 시스템은 작업을 순차적으로가 아닌 동시에 할당하므로, 인사팀, IT팀, 해당 부서가 서로를 기다리지 않고 병렬로 업무를 진행할 수 있습니다. 자동 알림 기능으로 업무가 지연되는 일이 없습니다.

AI 에이전트 작업 공간은 HRIS와 함께 업무 조정 계층으로 작동합니다. 고용 데이터, 급여 및 복리후생에 대한 공식 기록 시스템은 여전히 Workday 또는 Banner가 담당합니다. ClickUp은 온보딩 워크플로우를 관리합니다. 즉, 누가 무엇을 언제까지 수행해야 하는지, 그리고 작업이 완료되었는지 여부를 관리합니다. 온보딩 작업 공간의 상태 업데이트(예: "I-9 확인 완료")는 HRIS에서 완료된 작업을 반영하므로, 두 시스템을 직접 통합하지 않고도 일관성을 유지할 수 있습니다.