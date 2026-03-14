AI를 활용한 인증 준수 방법

미국 교육 기관들은 연방 규제 준수를 위해 연간 약 270억 달러를 지출하는 것으로 추산되며, 이 중 인증 절차가 연구 활동 외에 가장 큰 준수 부담으로 꼽힌다. 프로젝트 관리 플랫폼 내에 구축된 AI 에이전트는 증거 수집을 자동화하고, 평가 주기를 추적하며, 자체 평가 타임라인을 조정하고, 현장 방문 관련 업무를 준비함으로써, 수개월에 걸쳐 산발적으로 이루어지던 준비 과정을 체계적이고 추적 가능한 워크플로우로 전환할 수 있다.

아래는 ClickUp에 붙여넣기만 하면 몇 분 만에 완벽한 인증 준수 작업 공간을 구축할 수 있는, 바로 사용 가능한 AI 에이전트 프롬프트입니다. 하지만 이를 사용하기 전에, 이러한 시스템이 해결하고자 하는 운영상의 비효율적인 분산 현상을 먼저 살펴보는 것이 도움이 됩니다. 대부분의 기관에서 문제는 표준이나 문서가 부족해서가 아닙니다. 증거 자료, 평가 데이터, 자체 평가 초안, 검토 타임라인이 하나의 가시적인 워크플로우가 아닌 공유 드라이브, 스프레드시트, 그리고 조직 내의 기억 속에 흩어져 있다는 점입니다.

이 인증 준수 설정을 누가 사용해야 하나요? 이 설정은 인증 연락 담당자, 교무처 직원, 기관 효율성 팀, 평가 코디네이터, 기관 연구 책임자, 그리고 재인증, 지속적인 개선 및 프로그램 인증 일을 총괄하는 학사 행정 담당자들을 위해 마련되었습니다. 특히 이미 문서화 시스템을 갖추고 있으나, 증거 수집, 평가 주기 및 현장 방문 준비를 관리하는 데 여전히 수작업에 의존하고 있는 기관에 유용합니다.

문제: 인증 팀이 아무도 제대로 활용할 줄 모르는 서류철과 공유 드라이브에 파묻혀 있다

자율 평가를 주도해 본 적이 있다면, 이런 상황이 어떻게 진행되는지 정확히 아실 겁니다. 소속 기관의 재인증 주기는 8~10년마다 돌아오는데, 그때가 되면 모든 학과가 그동안 꾸준히 수집했어야 할 평가 데이터, 프로그램 검토 문서, 지속적인 개선의 증거를 찾아내느라 허둥지둥하게 됩니다. 이른바 ‘증거 보관소’는 Google 드라이브 폴더, 셰어포인트 사이트, 서류 캐비닛, 그리고 5년 전 총장실에 근무했던 누군가의 기억이 뒤섞인 곳이나 다름없습니다.

통계 수치도 이를 뒷받침한다. 밴더빌트 대학의 획기적인 연구에 따르면, 고등교육 부문은 규제 준수 비용으로 매년 270억 달러를 지출하고 있으며, 비연구 분야 규제 항목 중에서는 인증 관련 비용이 가장 높은 중간 부담을 차지하는 것으로 나타났다. HLC, SACSCOC, MSCHE와 같은 지역 인증 기관들은 각각 자체적인 기준 체계를 유지하고 있으며, 전문 교육 과정을 운영하는 기관들은 여기에 ABET, AACSB, CCNE 등 수십 개의 프로그램별 인증 기관의 기준을 추가로 충족해야 한다. 한편, 최근 분석에 따르면 전국 인증 기관은 287개 기관(인증 대상의 14%)에 제재를 가했고, 지역 인증 기관은 125개 기관(4%)에 제재를 가한 것으로 나타나, 이 문제가 결코 이론적인 차원의 문제가 아님을 입증하고 있다.

진정한 대가는 단순히 금전적인 것만이 아닙니다. 수업을 진행해야 할 시간에 몇 주나 걸려 서류를 작성해야 하는 교수진에게도 있습니다. 자동으로 흐르는 데이터를 얻기 위해 학과장들을 쫓아다녀야 하는 평가 담당자들에게도 있습니다. 또한, 표준화된 절차가 전혀 없어 각 인증 기관마다 일회성 보고서를 작성해야 하는 기관 연구실에게도 있습니다.

CU 앤슈츠 캠퍼스의 해결 방안: 콜로라도 대학교의 CU 앤슈츠 캠퍼스는 중앙 IT 팀 소속 170명 이상의 사용자를 대상으로 레거시 시스템 5개를 ClickUp으로 교체했습니다. 그 결과 수동 보고 업무가 완전히 사라졌습니다. 캠퍼스 기술 서비스 담당 이사 안나 알렉스: 팀원들은 피벗 테이블을 만드는 것보다 문제를 해결하고 싶어 했기 때문에 팀의 사기가 높아졌습니다. 바로 여기에 기회가 있습니다. 기존의 규정 준수 시스템을 대체하는 것이 아니라, 이를 둘러싼 수동적인 조정 업무를 줄이는 것입니다. 이 모델을 검증하는 가장 빠른 방법은 프로젝트 관리 플랫폼 내에서 실제로 작동하는 인증 준수 설정을 구축해 보는 것입니다. 자사의 인증 워크플로우에서 이와 유사한 모델을 적용해 보고 싶으신가요? 아래의 프롬프트를 바탕으로 시작하여, 귀사의 인증 기관 구성, 재인증 타임라인, 증거 제출 체계에 맞게 조정해 보시기 바랍니다.

CU 앤슈츠 캠퍼스의 해결 방안: 콜로라도 대학교의 CU 앤슈츠 캠퍼스는 중앙 IT 팀 소속 170명 이상의 사용자를 대상으로 레거시 시스템 5개를 ClickUp으로 교체했습니다. 그 결과 수동 보고 업무가 완전히 사라졌습니다. 캠퍼스 기술 서비스 담당 이사 안나 알렉스: 팀원들은 피벗 테이블을 만드는 것보다 문제를 해결하고 싶어 했기 때문에 팀의 사기가 높아졌습니다. 팀원들은 피벗 테이블을 만드는 것보다 문제를 해결하고 싶어 했기 때문에 팀의 사기가 높아졌다.

바로 여기에 기회가 있습니다. 기존의 규정 준수 시스템을 대체하는 것이 아니라, 이를 둘러싼 수동적인 조정 업무를 줄이는 것입니다. 이 모델을 검증하는 가장 빠른 방법은 프로젝트 관리 플랫폼 내에서 실제로 작동하는 인증 규정 준수 설정을 구축해 보는 것입니다. 자사의 인증 워크플로우에서 이와 유사한 모델을 적용해 보고 싶으신가요? 아래의 프롬프트를 바탕으로 시작하여, 귀사의 인증 기관 구성, 재인증 타임라인, 증거 제출 체계에 맞게 조정해 보시기 바랍니다.

바로 여기에 기회가 있습니다. 기존의 규정 준수 시스템을 대체하는 것이 아니라, 이를 둘러싼 수동적인 조정 업무를 줄이는 것입니다. 이 모델을 검증하는 가장 빠른 방법은 프로젝트 관리 플랫폼 내에서 실제로 작동하는 인증 규정 준수 설정을 구축해 보는 것입니다.

자사의 인증 워크플로우에서 이와 유사한 모델을 적용해 보고 싶으신가요? 아래의 프롬프트를 바탕으로 시작하여, 귀사의 인증 기관 구성, 재인증 타임라인, 증거 제출 체계에 맞게 조정해 보시기 바랍니다.

자사의 인증 워크플로우에서 이와 유사한 모델을 적용해 보고 싶으신가요? 아래의 프롬프트를 바탕으로 시작하여, 귀사의 인증 기관 구성, 재인증 타임라인, 증거 제출 체계에 맞게 조정해 보십시오.

프롬프트: AI를 활용해 인증 준수 작업 공간을 구축하세요

이 프롬프트를 복사하여 ClickUp Brain에 붙여넣고 나만의 ClickUp 슈퍼 에이전트를 생성한 다음, 소속 기관의 세부 정보를 입력하면 표준 매핑, 증거 수집 워크플로우, 평가 주기 달력, 현장 방문 준비 체크리스트가 포함된 완벽한 인증 추적 작업 공간을 얻을 수 있습니다.

이를 통해 업무 구조에 대한 탄탄한 초안을 마련할 수 있으며, 여기에는 작업 계층 구조, 증거 자료의 소유권, 검토 마일스톤, 규정 준수 점검 사항 등이 포함됩니다. 이후 팀은 인증 기관, 재인증 주기, 프로그램별 검토 횟수 등에 맞춰 이를 맞춤형으로 수정·보완할 수 있습니다.

인증 준수 슈퍼 에이전트

프롬프트:

→ 첫 번째 보조금 관리 슈퍼 에이전트를 만들어 볼 준비가 되셨나요? ClickUp Brain을 열고 위의 프롬프트를 붙여넣어 작업 공간용 맞춤형 슈퍼 에이전트를 생성하세요.

ClickUp에서 설정하는 방법 (4단계)

스페이스를 설정하기 전에, 팀이 인증 업무를 관리하는 데 이미 사용하고 있는 정보를 먼저 수집하세요. 여기에는 대개 표준 프레임워크, 증거 목록, 평가 일정, 자체 평가 섹션 개요, 향후 심사 타임라인, 현장 방문 계획 자료 등이 포함됩니다. 정확한 정보를 바탕으로 시작하면 자동화 기능, 대시보드, 증거 관리 워크플로우가 훨씬 더 유용해집니다.

작업 공간 구조 만들기: ‘인증 및 규정 준수’라는 전용 스페이스를 설정하세요. 인증 라이프사이클 전반에 걸친 업무를 체계적으로 관리하기 위해 다음 네 가지 폴더를 추가하세요: 표준 매핑, 증거 목록, 자체 평가 장, 현장 방문 준비를 위한 '지역 인증(Regional Accreditation)', 인증 기관별 증거 및 타임라인을 관리하는 '프로그램 인증(Programmatic Accreditations)', 학생 학습 성과 추적, 평가 보고서, 실행 항목을 관리하는 '평가 및 지속적 개선(Assessment & Continuous Improvement)', 그리고 연간 마감일, 재인증 마일스톤, 주 정부 승인 갱신을 관리하는 '규정 준수 달력(Compliance Calendar)'. 모든 인증 작업에 사용자 지정 필드 설정하기 인증 작업 템플릿에 사용자 지정 필드를 추가하여, 모든 표준, 증거 자료 및 서술 섹션에 팀이 규정 준수 관리를 위해 필요한 핵심 데이터가 포함되도록 하세요. 인증 기관, 표준 또는 평가 기준, 증거 상태, 증거 소유자, 최종 확인 날짜, 주기 연도, 위험 수준, 장 또는 섹션 할당 등의 필드를 포함시키세요. 이러한 일관된 구조를 통해 대시보드, 자동화 및 증거 추적의 신뢰성을 크게 높일 수 있습니다. 프롬프트를 ClickUp Brain에 붙여넣기하세요. 새 스페이스에서 ClickUp Brain을 열고 위의 프롬프트를 붙여넣기하세요. 기관명, 지역 인증 기관, 재인증 연도, 팀 규모, 프로그램 수, 현재 단계 등 변수들을 입력하세요. 생성된 결과를 바탕으로 표준 매핑, 평가 추적 시스템, 자체 평가 타임라인, 준수 달력의 초안을 작성한 다음, 해당 기관의 인증 구조에 맞게 내용을 다듬으세요. 지속적인 관리를 위한 자동화 설정 수동으로 지속적으로 확인하지 않아도 인증 업무가 원활하게 진행되도록 자동화 프로세스를 구축하세요. 규칙을 활용하여 유효 기간이 지난 증빙 자료를 표시하고, 자체 평가서 작성 마감일을 상기시키며, 현장 방문 준비 작업을 자동으로 시작하고, 표준에 대한 최신 문서가 누락되었을 때 소유자에게 알림을 보내며, 평가 주기가 지연되어 지적 사항으로 이어지기 전에 미리 파악할 수 있습니다.

‘인증 및 규정 준수’라는 전용 스페이스를 설정하십시오. 인증 전 과정에 걸친 일을 체계적으로 관리하기 위해 다음 네 가지 폴더를 추가하십시오: 표준 매핑, 증거 목록, 자체 평가 장, 현장 방문 준비를 위한 ‘지역 인증’ 폴더; 인증 기관별 증거 자료 및 타임라인을 관리하는 ‘프로그램별 인증’ 폴더; 학생 학습 성과 추적, 평가 보고서, 실행 항목을 관리하는 ‘평가 및 지속적 개선’ 폴더; 그리고 연간 마감일, 재인증 마일스톤, 주 정부 승인 갱신을 관리하는 ‘규정 준수 달력’ 폴더입니다.

인증 작업 템플릿에 사용자 지정 필드를 추가하여, 모든 표준, 증거 자료 및 서술 섹션에 팀이 규정 준수 관리를 위해 필요한 핵심 데이터가 포함되도록 하십시오. 인증 기관, 표준 또는 평가 기준, 증거 상태, 증거 소유자, 최종 확인 날짜, 주기 연도, 위험 수준, 장 또는 섹션 할당 등의 필드를 포함시키십시오. 이러한 일관된 구조를 통해 대시보드, 자동화 프로세스 및 증거 추적의 신뢰성을 크게 높일 수 있습니다.

새 스페이스에서 ClickUp Brain을 열고 위의 프롬프트를 붙여넣기하세요. 기관명, 지역 인증 기관, 재인증 연도, 팀 규모, 프로그램 수, 현재 단계 등 변수들을 입력하세요. 생성된 결과를 바탕으로 표준 매핑, 평가 추적 시스템, 자체 평가 타임라인, 준수 달력의 초안을 작성한 다음, 해당 기관의 인증 구조에 맞게 내용을 다듬으세요.

수동으로 지속적으로 확인하지 않아도 인증 일정이 원활하게 진행되도록 자동화 프로세스를 구축하세요. 규칙을 활용하여 유효 기간이 지난 증빙 자료를 표시하고, 자체 평가서 작성 마감일을 상급자에게 알리며, 현장 방문 준비 작업을 자동으로 시작하고, 표준에 대한 최신 문서가 누락되었을 때 소유자에게 알림을 보내며, 평가 주기가 지연되어 지적 사항으로 이어지기 전에 미리 파악할 수 있습니다.

이 워크플로우를 반복 가능한 시스템으로 전환할 준비가 되셨나요? ClickUp에서 보조금 관리 작업 공간을 구축해 보세요.

💡 전문가 팁: 전체 인증 포트폴리오에 시스템을 전면 도입하기 전에, 지역 표준 매핑이나 평가 주기 추적과 같은 단일 인증 기관 또는 단일 인증 워크플로우부터 시작하세요. 소규모 시범 운영을 통해 팀은 시스템을 확대하기 전에 작업 구조, 증거 소유권, 검토 워크플로우를 세밀하게 다듬을 수 있습니다.

인증 준수 작업을 위한 권장 사용자 지정 필드

이러한 필드들은 표준 매핑, 증거 수집, 평가 보고, 자체 평가 보고서 작성 및 현장 방문 준비에 걸쳐 일관된 운영 기록을 생성합니다.

필드 유형 목적 인증기관 드롭다운 메뉴 HLC, SACSCOC, MSCHE, NECHE, NWCCU, WSCUC, ABET, AACSB, CCNE 등 표준/기준 짧은 텍스트 인증 기관의 표준, 기준 또는 요건 식별자 증거 상태 드롭다운 메뉴 수집됨, 진행 중, 누락됨, 업데이트 필요 증거물 소유자 드롭다운 메뉴 또는 사람 해당 유물을 담당하는 부서 또는 사무실 최종 확인일 날짜 가장 최근의 증거 검증 날짜 주기 연도 드롭다운 메뉴 현재 검토 또는 보고 주기 연도 위험 등급 드롭다운 메뉴 낮음, 보통, 높음, 위험 장/절 드롭다운 메뉴 독학 챕터 또는 보고서 섹션 과제 검토 단계 드롭다운 메뉴 기획, 초안 작성, 검토, 최종 확정, 현장 방문 준비 관련 유물 관계 동일한 표준과 관련된 증거, 보고서, 권고 사항 또는 실행 항목을 연결하세요

📘 함께 읽어보기: 모든 사용자 지정 필드 유형을 확인하여 귀하의 보조금 워크플로우에 가장 적합한 필드를 선택해 보세요.

인증 요건 준수를 위한 핵심 자동화 예시

사용자 지정 필드를 설정한 후에는, 수동으로 반복해서 확인하지 않아도 증거 자료, 설명서, 마감일이 원활하게 관리되도록 자동화 프로세스를 구축하세요.

언제… 그러고 나서… 지난 2개 학년도 동안 증거가 확인되지 않았습니다 상태를 ‘업데이트 필요’로 변경하고 증거 소유자에게 알립니다 자습 섹션 마감일까지 14일 남았습니다 담당 저자와 심사위원에게 알림을 보내세요 표준 기준 항목이 '누락됨'으로 표시됨 증거 수집 작업을 생성하고 담당 부서에 배정하십시오 해당 프로그램이 정해진 기간 내에 평가 주기를 완료하지 못했습니다 연체로 표시하고 평가 담당자에게 알리십시오 현장 방문까지 90일 남았습니다 현장 방문 준비 작업 구조를 수립하고 소유자를 지정하십시오 해당 표준에 필요한 모든 증거 자료는 ‘수집됨’으로 표시되어 있습니다 준비 상태를 ‘검토 준비 완료’로 변경하고 인증 담당자에게 알립니다

📘 함께 읽어보세요: 자동화에서 사용자 지정 필드가 어떻게 작동하는지 알아보기

인증 주기 전반에 걸쳐 에이전트가 담당하는 업무

인증 규정 준수를 위한 AI 에이전트는 단순히 인증 기준을 요약해 주는 챗봇이 아닙니다. 이는 프로젝트 관리 작업 공간 내에서 작동하며, 현재 인증 팀이 수작업으로 수행하고 있는 체계적이고 반복적인 업무—증거 자료 추적, 마감일 관리, 서술 내용 조정, 그리고 지적 사항으로 발전하기 전에 미비 사항을 상급 부서로 보고하는 작업—를 대신 수행하는 시스템입니다.

라이프사이클 단계 에이전트의 역할 무엇을 대체하는가 표준 매핑 모든 인증 기관의 모든 표준 및 기준에 대한 종합적인 목록을 생성하며, 여기에는 필요한 증빙 자료 및 담당자가 연결되어 있습니다. 생성하고 몇 달 지나면 금방 구식이 되어버리는 수동 스프레드시트 증거 수집 모든 표준의 증거 상태와 누락되거나 구식인 아티팩트를 추적하고, 표시하며, 담당 부서에 자동으로 알림을 전송합니다 “2023년 평가 자료 가지고 계신 분 계신가요?”라고 묻는 이메일 연쇄 메일 평가 추적 다년간의 지속적인 개선 기록을 바탕으로 프로그램 차원의 SLO 평가 주기를 관리합니다 기관 차원의 보기로 통합되지 않는 부서별 스프레드시트 자율 학습 조정 저자에게 챕터를 배정하고, 동료 검토 과정을 통해 초안을 추적하며, 에스컬레이션 절차를 통해 마감일을 준수하도록 관리합니다 47명의 댓글 작성자가 참여하고 있지만 명확한 소유권이 없는 공유 Google Doc 현장 방문 준비 물류 체크리스트, 이해관계자 논의 사항, 증거물 보관실 인덱스 및 모의 방문 일정을 생성합니다 원정팀이 도착하기 전까지 3개월 동안의 초조함과 밤샘 작업 지속적인 개선 이전 권고 사항에 대한 기관의 대응 내용을 기록하고, 평가 결과를 예산 결정에 반영하며, 연간 품질 보고서를 작성합니다 직원들이 이직할 때마다 사라져 버리는 조직의 기억

실제 ClickUp 환경에서 슈퍼 에이전트가 어떻게 작동하는지 확인해 보시겠습니까? 아래 안내 영상을 통해 AI가 생성한 워크플로우, 작업, 자동화 기능이 실제로 어떻게 결합되는지 확인해 보세요.

기관 유형별 차이점

위의 프롬프트는 ClickUp을 사용하는 모든 고등교육 기관에서 사용할 수 있습니다. 소속 기관에 맞게 프롬프트를 수정해 주세요:

기관 유형 주요 조정 사항 R1 연구 중심 대학 (20개 이상의 학과별 인증 획득) 프롬프트를 그대로 모두 사용하십시오. 각 프로그램 인증 기관별로 별도의 항목을 추가하십시오. 기관 차원의 증거와 프로그램 차원의 증거 간에 복잡한 상호 참조가 있을 것으로 예상하십시오. 인증 기관이 연구 기준을 언급하는 경우, 연구 규정 준수 사항(IRB, IACUC)을 포함시키십시오. R2 대학 (10~20개 학과 인증) 인증 기관별 보기 기능을 통해 프로그램 인증 추적 내역을 하나의 목록으로 통합하십시오. 방문 팀의 규모에 맞춰 현장 방문 준비 체크리스트를 간소화하십시오. 상위 5개 인증 기관에 초점을 맞춰 지속적인 개선 관련 문서를 관리하십시오. 주로 학부 과정을 운영하는 대학 (3~10개 학과 인증 획득) 지역 인증기관 및 3~5개의 프로그램별 인증기관에 대한 표준 매핑 절차를 간소화한다. 연구 성과보다는 교수·학습 실적을 중시한다. 평가 결과와 연계된 교원 역량 개발 추적 시스템을 도입한다. 커뮤니티 칼리지 (1~5개 학과 인증) HLC 또는 지역 인증 기관의 요건과 직업·기술 교육 프로그램 인증에 중점을 둡니다. 여기에 퍼킨스법 제5조(Perkins V) 및 인력 개발 규정 준수 추적을 추가합니다. 소규모 팀을 위해 자체 평가 조정 절차를 간소화합니다. 연구 중심의 근거 자료 대신 학생 성공 및 편입 메트릭을 활용합니다. 직업학교 (1~3개 프로그램 인증) 국가 인증 기관(ACCSC, COE)의 요건과 주 면허 위원회의 규정 준수 사항에 중점을 둡니다. 학습 성과 목표(SLO) 평가를 취업률, 면허 취득률, 고용주 만족도 추적으로 대체합니다. 유익한 고용(gainful employment) 및 Title IV 규정 준수 추적을 추가합니다.

인증 준수 관리를 한 곳에서 수행하세요

증거 자료, 평가 결과, 자체 평가 초안, 현장 방문 관련 업무 정보가 각각 다른 폴더, 수신함, 그리고 구성원들의 기억 속에 흩어져 있으면 인증 준비 작업은 차질을 빚게 됩니다. ClickUp Brain, 사용자 지정 필드, 자동화 기능을 활용하면 귀 기관은 표준 매핑, 증거 자료 수집, 평가 주기 추적, 인증 준비 과정을 하나의 체계적이고 반복 가능한 운영 시스템으로 통합할 수 있습니다.

이 도구의 목표는 기존 평가 플랫폼이나 문서 저장소를 대체하는 것이 아닙니다. 오히려 이러한 시스템과 관련된 조정 업무를 줄이고, 인증 기관의 요구 사항 전반에 대한 가시성을 높이며, 재인증 마감일이 도래하기 훨씬 전에 증거 자료가 최신 상태로 유지되도록 하는 데 있습니다. 위의 프롬프트를 바탕으로 시작하여, 귀 기관의 인증 기관 구성과 보고 주기에 맞게 설정하고, 팀이 실제로 매일 활용할 수 있는 시스템을 구축해 보십시오.

AI를 활용한 인증 준수 관련 자주 묻는 질문

아니요. AI 에이전트는 증거 자료 추적, 마감일 관리, 초안 조정, 미비 사항 표시 등 인증 절차의 운영적 측면을 자동화합니다. 서술문 작성, 평가 결과 해석, 기관 개선 방안 결정과 같은 실질적인 일에는 여전히 인간의 판단이 필요합니다. 이 에이전트는 누락되는 부분이 없도록 관리하므로, 귀사의 팀은 인증 평가자들이 실제로 평가하는 지적 업무에 집중할 수 있습니다.

이 프롬프트는 각 인증 기관별로 별도의 추적 구조를 생성합니다. 지역 인증 기관(HLC, SACSCOC, MSCHE)에는 자체 표준 매핑이 제공되며, 각 프로그램별 인증 기관에는 프로그램별 추적 경로가 할당됩니다. 공유 증거 자료는 모든 추적 경로에 걸쳐 연결되므로, 자료를 한 번만 수집하여 여러 표준에 매핑할 수 있어 인증 절차 전반에 걸친 중복 작업을 없앨 수 있습니다.

ClickUp은 SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 및 ISO 42001 인증을 보유하고 있으며, SSO(단일 로그인), 역할 기반 권한 관리, 저장 중 및 전송 중 데이터 암호화를 지원합니다. 인증된 작업 공간에서는 접근 권한을 제한하여 승인된 팀원만 민감한 평가 데이터나 기관 성과 메트릭을 볼 수 있도록 할 수 있습니다. AI 모델 훈련에는 어떠한 데이터도 사용되지 않습니다.

대부분의 교육기관은 재인증 심사 방문 최소 24~36개월 전에 이 작업 공간을 도입하는 것이 유리합니다. 이를 통해 증거 수집 워크플로우를 구축하고, 시스템 내에서 최소 한 번의 전체 평가 주기를 완료하며, 인증 기관이 확인하고자 하는 문서 기록을 충분히 마련할 수 있는 충분한 시간을 확보할 수 있습니다. 하지만 심사 방문 6개월 전인 교육기관이라도 현장 방문 준비 및 자체 평가 조정 기능을 통해 즉각적인 혜택을 얻을 수 있습니다.

네. AI 에이전트 워크스페이스는 평가 관리 시스템 위에 구축된 프로젝트 관리 및 협업 계층으로 작동합니다. Compliance Assist 또는 Watermark는 평가 데이터와 평가 기준표를 저장합니다. ClickUp은 평가 데이터를 인증 심사에 제출할 수 있는 문서로 전환하는 데 필요한 작업, 마감일, 팀 협업 및 워크플로우 자동화를 관리합니다. 이 두 시스템은 서로 보완적인 역할을 수행합니다.