수년간의 ChatGPT 기억을 Claude로 옮기는 방법 (2026)

여러분은 ChatGPT에게 일 스타일을 가르치기 위해 수개월을 투자했습니다. 이제 Claude를 고려 중이지만 초기화가 걱정되시나요? 이는 현재 미국 직원의 45%가 일에서 AI를 사용하는 만큼 흔한 고민입니다. 이 가이드에서는 30분 이내에 플랫폼 간 AI 컨텍스트를 추출, 정제, 이전하는 방법을 알려드립니다. 새 어시스턴트가 첫 대화부터 여러분을 이해할 수 있도록 말이죠.

ChatGPT 메모리를 Claude로 이전하기 전에

여러분의 독특한 의사소통 스타일, 일 선호도, 프로젝트 맥락을 이해하도록 ChatGPT를 수개월 또는 수년간 훈련시킨 후, 새로운 AI 어시스턴트로 전환한다는 생각은 부담스러울 수 있습니다. 마치 당신을 '이해하는' 동료 직원을 잃는 것과 같으며, 처음부터 다시 시작해야 한다는 생각은 많은 팀에게 큰 걸림돌이 됩니다. 이 과정은 축적된 지식— 당신의 역할, 글쓰기 스타일, 형식 선호도—을 이전하여 다시 시작하지 않아도 되도록 하는 것입니다.

이 가이드는 귀중한 ChatGPT 메모리를 추출, 정리, Claude로 이전하는 30분 이내의 단계별 과정을 안내합니다. 🛠️

시작하기 전에 활성 ChatGPT 계정, Claude.ai의 Claude 계정, 그리고 약 20분 정도의 방해받지 않는 시간이 필요합니다. 이 과정은 각 플랫폼의 모든 버전에 적용되지만, 사용량이 많은 사용자는 이전할 저장된 메모리가 더 많을 수 있습니다.

이 두 AI 어시스턴트가 메모리를 처리하는 방식의 키 차이점을 이해하는 것이 중요합니다.

ChatGPT: OpenAI의 이 AI는 배경에서 자동적이고 암묵적으로 기억을 저장하며, 시간이 지남에 따라 사용자의 대화로부터 학습합니다.

Claude: Anthropic의 이 AI는 더 직관적인 메모리 가져오기 기능을 사용합니다. 선호도를 직접 붙여넣기하거나 업로드하여 컨텍스트를 제공할 수 있습니다.

이러한 차이점 때문에 Claude의 메모리 가져오기 도구는 원시 채팅 기록이 아닌 구조화되고 요약된 정보와 가장 잘 작동합니다. 지금까지 나눈 모든 대화를 그대로 옮기는 것이 아닙니다. 대신 AI 어시스턴트를 진정으로 유용하게 만드는 핵심 컨텍스트만 이전하여, 새 도구가 첫날부터 사용자를 이해하도록 보장합니다.

팀이 새로운 도구를 도입할 때, 그 과정 자체가 종종 혼란의 원인이 됩니다. 사용법 안내서는 이메일 스레드에서 사라지거나 공유 드라이브에 묻혀버려 모두가 같은 질문을 반복하게 만듭니다. 이는 불필요한 마찰을 일으키고 도입 속도를 늦춥니다.

이를 방지하려면 모든 프로세스 문서를 단일 접근 가능한 장소에 중앙 집중화하세요. 통합 플랫폼인 ClickUp Docs로 팀 전체를 위한 검색 가능한 지식 기반을 구축하세요. 이는 도구 마이그레이션 가이드, 프롬프트 라이브러리, 최고의 실행 방식을 ClickUp 작업 공간 내에서 항상 검색 한 번으로 접근 가능함을 의미합니다. 이를 통해 반복적인 질문을 없애고 모두가 검증된 동일한 단계를 따르도록 보장합니다.

1단계: ChatGPT 메모리 및 맞춤형 지침 내보내기

첫 번째 단계는 데이터 수집이지만, 정확히 무엇을 가져와야 할지 알기 어려운 경우가 많습니다. 잘못된 정보를 내보내면 복잡하고 쓸모없는 파일이 생성되어 시간을 낭비하고 좌절감을 유발할 수 있습니다. 이는 도구를 표준화하려는 팀에게 흔히 발생하는 문제점입니다. 명확한 프로세스가 없으면 결국 모두가 서로 다른 불완전한 데이터 세트를 보유하게 되어 마이그레이션의 목적을 달성하지 못하게 됩니다.

이를 방지하려면 ChatGPT에서 두 가지 특정 유형의 데이터를 내보내야 합니다.

저장된 기억: 이는 ChatGPT가 대화 내용을 통해 사용자에 대해 자동으로 학습한 정보입니다.

맞춤형 지침: ChatGPT의 응답을 안내하기 위해 수동으로 설정한 명시적인 선호도와 규칙입니다.

저장된 메모리는 설정 → 개인화 → 메모리 → 관리로 이동하여 확인할 수 있습니다. 이 페이지에는 ChatGPT가 사용자에 대해 저장한 모든 개별 정보가 목록으로 나열됩니다. 맞춤형 지침은 비슷한 위치인 설정 → 개인화 → 맞춤형 지침에 있습니다. 여기에서는 역할, 목표, 원하는 응답 형식에 대해 제공한 구체적인 지침을 찾을 수 있습니다.

ChatGPT는 설정 → 데이터 제어 → 내보내기를 통해 전체 데이터 내보내기를 제공하지만, 메모리 이전에는 일반적으로 과도한 기능입니다. Claude의 메모리 가져오기 흐름에 필요한 것보다 훨씬 많은 데이터를 포함하므로, 깔끔한 이전보다는 백업에 더 적합합니다.

추출 과정을 진행하기 전에, 플랫폼의 메모리 및 맞춤형 설정 옵션을 더 잘 이해하는 데 도움이 될 수 있는 추가적인 ChatGPT 기능과 역량을 살펴보는 것이 유용할 수 있습니다.

메모리 추출 프롬프트 사용하기

ChatGPT에서 개인화된 컨텍스트를 추출하는 가장 효율적인 방법은 단순히 요청하는 것입니다. ChatGPT에서 새 대화창을 열고 다음 프롬프트를 사용하세요.

“저에 대한 모든 정보를 대화 내용과 기억을 바탕으로 요약해 주세요. 제 역할, 소통 선호도, 담당 프로젝트, 글쓰기 스타일, 그리고 제가 지시한 특정 사항들을 포함시키세요. 다른 AI 어시스턴트와 공유할 수 있는 구조화된 문서 형식으로 작성해 주세요.”

이 프롬프트는 설정에서 확인한 명시적 기억과 ChatGPT가 시간이 지남에 따라 학습한 사용자의 스타일 관련 암묵적 패턴을 모두 활용하도록 설계되었습니다. 새 채팅 창에서 시작하면 AI가 이전 대화의 맥락에 혼란을 느끼지 않아 더 포괄적이고 정확한 요약 결과를 얻을 수 있습니다.

출력 결과를 얻은 후에는 꼼꼼히 검토하세요. AI가 오래된 제목, 완료된 프로젝트, 더 이상 적용되지 않는 선호 사항 등 구식 정보를 유지하는 경우가 흔합니다. 이러한 부정확성은 다음 단계에서 수정하게 됩니다.

내보낸 데이터를 정리하세요

이 과정 전체에서 가장 중요한 부분입니다. Claude에 가져오는 데이터의 품질이 Claude가 사용자를 얼마나 잘 이해하는지를 직접적으로 결정합니다. 불완전하거나 오래되었거나 모호한 정보를 가져오면 실망스러운 일반적인 답변만 받을 것입니다.

이 과정을 새로운 팀 회원을 온보딩하는 과정과 비교해 보세요. 무작위로 정리되지 않은 노트 더미를 건네주면서 성공을 기대하지는 않을 것입니다. 여기에도 동일한 원칙이 적용됩니다. 시간을 들여 내보낸 데이터를 깔끔하고 간결한 페르소나 문서로 다듬으세요.

중점적으로 살펴볼 내용은 다음과 같습니다.

제거할 항목: 오래된 역할이나 완료된 프로젝트 같은 구식 정보를 제거하세요. 중복된 항목은 삭제하고, 유용하지 않을 정도로 모호한 내용(예: "사용자는 명확한 의사소통을 선호함")도 제거하세요. 마지막으로, 다른 플랫폼에 저장하고 싶지 않은 주소나 계정 번호 같은 민감한 개인정보는 반드시 삭제하세요.

유지 및 개선 사항: 현재 역할과 책임이 명확히 정의되었는지 확인하세요. 단락보다 글머리 기호를 선호하는 등 커뮤니케이션 스타일 선호도를 세분화하세요. 반복되는 프로젝트 유형과 특정 형식 또는 어조 가이드라인을 목록으로 나열하세요.

정리된 정보를 "나에 대해", "작업 방식", "소통 선호도", "일반적인 작업"과 같은 논리적인 범주로 구성하세요. Claude의 가져오기 tool을 최적으로 활용하려면 최종 문서 길이를 2,000단어 미만으로 유지하는 것이 좋습니다. 길고 산만한 문서보다 간결하고 구체적인 가이드가 훨씬 효과적입니다.

2단계: Claude로 메모리 가져오기

데이터 마이그레이션의 마지막 단계는 가장 긴장되는 순간일 수 있습니다. 어려운 마이그레이션을 제때 완료하는 조직은 고작 6%에 불과합니다. 모든 준비 작업을 완료했지만, 이제 '가져오기' 버튼을 누르기 직전 모든 것을 망칠까 두려워합니다. 이러한 불확실성은 종종 망설임으로 이어지며, 팀의 경우 절반은 프로세스를 올바르게 완료하고 나머지 절반은 고장난 도구를 사용하게 되는 실패한 배포로 이어질 수 있습니다.

메모리를 Claude로 가져오려면 Claude.ai로 이동하여 설정 → 메모리 → 가져오기로 이동하세요. 인터페이스는 직관적이며, 정리된 텍스트를 직접 붙여넣기하거나 페르소나 문서를 업로드할 수 있는 옵션을 제공합니다.

via Source

데이터를 가져오면 Claude는 이를 지속적 컨텍스트로 저장합니다. 이는 해당 정보가 향후 모든 대화에 적용되어 응답을 생성하는 데 활용된다는 의미입니다. 플랫폼은 학습한 내용을 확인해 주며, ChatGPT와 달리 동일한 설정 메뉴를 통해 언제든지 특정 기억을 쉽게 편집하거나 삭제할 수 있습니다.

가져오기가 완료된 후에는 테스트하는 것이 좋습니다. 새 채팅을 시작하고 Claude에게 자신에 대해 알고 있는 내용을 요약해 달라고 요청하세요. 이렇게 하면 컨텍스트 이전이 성공적으로 이루어졌는지, 그리고 Claude가 사용자의 선호도를 정확히 이해하는지 확인할 수 있습니다. 누락되거나 잘못된 내용이 있다면 메모리 설정으로 돌아가 조정할 수 있습니다.

ChatGPT 메모리를 Claude로 옮기는 팁

성공적인 이전 후에도 기존 습관에 빠지거나 새로운 실수를 저지르며 노력을 헛되게 하기 쉽습니다. 클로드로의 전환을 더 원활하고 효과적으로 만드는 몇 가지 팁을 소개합니다. ✨

단일 플랫폼으로 새롭게 시작하세요: 두 AI 어시스턴트를 동시에 사용하려는 유혹이 있지만, 이는 종종 혼란을 초래합니다. 어느 쪽에 어떤 컨텍스트가 저장되어 있는지 잊어버리게 되어 결과의 일관성이 떨어집니다. 최소 2주간 클로드만 사용하기로 커밋하여 공정한 평가를 내리고 두 AI 어시스턴트를 동시에 사용하려는 유혹이 있지만, 이는 종종 혼란을 초래합니다. 어느 쪽에 어떤 컨텍스트가 저장되어 있는지 잊어버리게 되어 결과의 일관성이 떨어집니다. 최소 2주간 클로드만 사용하기로 커밋하여 공정한 평가를 내리고 새로운 습관을 형성하세요

매월 메모리 문서를 업데이트하세요: 역할, 프로젝트, 선호도는 고정되어 있지 않습니다. Claude의 메모리에 저장된 정보를 검토하고 새로 고치도록 반복 알림을 설정하여 정확성과 관련성을 유지하세요.

Claude의 메모리 편집 기능 활용: 저장된 정보를 직접 관리할 수 있는 기능을 활용하세요. 자동화되고 불투명한 저장된 정보를 직접 관리할 수 있는 기능을 활용하세요. 자동화되고 불투명한 ChatGPT의 메모리 시스템과 달리, Claude는 설정 메뉴를 통해 언제든지 메모리를 보기, 편집, 삭제할 수 있는 완전한 제어권을 제공합니다.

추출 프롬프트 저장하기: ChatGPT에서 데이터를 추출하는 데 사용한 프롬프트를 잃어버리지 마세요. ChatGPT에서 데이터를 추출하는 데 사용한 프롬프트를 잃어버리지 마세요. 내부 지식베이스와 같이 안전하고 접근 가능한 곳에 추출 프롬프트를 저장하세요. 향후 다시 어시스턴트를 변경하거나 팀원의 AI 컨텍스트 이전을 지원해야 할 때 유용하게 활용할 수 있습니다.

이동 후 ChatGPT 메모리 삭제 고려: 영구적으로 전환하는 경우 기존 메모리를 지우는 것이 좋습니다. ChatGPT에서 설정 → 개인화 → 메모리 → 지우기 로 이동하여 수행할 수 있습니다. 이렇게 하면 실수로 기존 도구를 사용해 오래된 컨텍스트 기반 응답을 받는 혼란을 방지할 수 있습니다.

모든 것을 옮기지 마세요: 이동할 내용을 선택하세요. "항상 GPT-4 사용" 지시나 특정 플러그인 선호도처럼 ChatGPT에 특화된 구형 컨텍스트가 있을 수 있습니다. 특정 도구 사용 방식이 아닌, 여러분의 작업 방식과 관련된 정보만 이전하세요.

AI 어시스턴트를 전환한다고 해서 처음부터 다시 시작해야 하는 것은 아닙니다. 올바른 컨텍스트를 추출하고 정리한 후 여전히 유용한 내용만 가져오면, AI를 유용하게 만드는 습관을 잃지 않으면서 작업 스타일, 선호도 및 핵심 지침을 그대로 옮길 수 있습니다.

AI 컨텍스트를 이동 가능하고 체계적으로 관리하세요

AI 어시스턴트를 전환한다고 해서 처음부터 다시 시작해야 하는 것은 아닙니다. 올바른 컨텍스트를 추출하고 정리한 후 여전히 유용한 내용만 가져온다면, AI를 유용하게 만드는 습관을 잃지 않으면서 작업 스타일, 선호도 및 핵심 지침을 그대로 옮길 수 있습니다.

이를 대규모로 수행하는 팀에게 더 큰 과제는 프롬프트, 마이그레이션 단계, AI 문서를 체계적으로 관리하여 모두가 동일한 프로세스를 따르도록 하는 것입니다. ClickUp은 이러한 일을 한곳에 중앙 집중화하여 가이드, 프롬프트 라이브러리, 롤아웃 워크플로우를 쉽게 찾고 업데이트할 수 있도록 지원합니다.

ClickUp으로 무료로 시작하여 AI 워크플로우, 프롬프트, 문서를 한곳에 보관하세요.

지금 바로 ClickUp으로 무료로 시작하세요.

자주 묻는 질문

네, 하지만 작동 방식이 다릅니다. Claude의 메모리는 명시적이고 사용자가 제어할 수 있어 직접 가져오고, 보고, 편집할 수 있습니다. 반면 ChatGPT의 메모리는 백그라운드에서 자동적이고 암묵적으로 학습합니다.

예, 전체 메모리 이전 과정은 ChatGPT와 Claude 모두 동일하게 작동합니다. 구독 등급에 관계없이 단계는 동일합니다.

메모리를 내보내도 ChatGPT에서 자동으로 삭제되지 않습니다. 설정 → 개인화 → 메모리 → 지우기로 직접 삭제하지 않는 한 정보는 시스템에 남아 있습니다.