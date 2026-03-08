AI를 활용한 연구 행정 수행 방법

미국 대학의 교수 연구진은 연방 자금 지원 연구 시간의 44.3%를 실제 연구가 아닌 행정 작업에 할애합니다. 연구 분야 전반에서 연구 관련 규정 준수만으로도 연간 약 100억 달러의 비용이 소요되는 것으로 추정됩니다. 프로젝트 관리 플랫폼 내부에 구축된 AI 에이전트는 연구 계획서 추적, 규정 준수 모니터링, 이해상충(COI) 공개, 실험실 안전 점검, 다수 연구책임자(PI) 간 협업을 자동화하여 연구 행정 담당자와 교수진에게 매주 수 시간의 시간을 돌려줍니다.

아래는 ClickUp에 붙여넣기만 하면 몇 분 안에 완벽한 연구 관리 작업 공간을 구축할 수 있는 AI 에이전트 프롬프트입니다. 사용하기 전에, 이 시스템이 해결하고자 하는 운영상의 복잡성을 살펴보는 것이 도움이 됩니다. 대부분의 연구 관리 부서에서 문제는 시스템 부족이 아닙니다. 프로토콜 플랫폼, 스프레드시트, 받은 편지함, 그리고 연결되지 않은 규정 준수 도구들에 흩어져 있는 수동 조정 작업이 문제입니다.

이 연구 관리 설정의 대상 사용자: 본 설정은 연구 규정 준수 사무실, IRB 및 IACUC 관리자, 연구 운영 책임자, 규정 준수 코디네이터, 수출 통제 팀, 그리고 프로토콜 중심 또는 규정 준수 중심 연구 환경을 관리하는 교수진 지원 직원을 위해 설계되었습니다. 기존 제출 시스템을 운영 중이지만 갱신, 검사, 공개, 팀 간 후속 조치 관리를 여전히 수동 조정으로 처리하는 기관에 특히 유용합니다.

문제점: 연구실은 규정 준수 서류 작업에 파묻혀 있는 반면, 연구책임자들은 답변을 기다리고 있습니다.

연구 사무실에서 근무한다면 익숙한 풍경일 것입니다. 귀하의 팀은 IRB, IACUC, IBC, 수출 통제 등 다양한 분야에서 수백 개의 활성 프로토콜을 관리하며, 각각 고유한 제출 요건, 검토 타임라인, 갱신 마감일을 가지고 있습니다. 이해상충 공개는 각 기관별로 다른 일정에 따라 접수됩니다. 실험실 안전 점검은 한 시스템에서, 데이터 관리 계획은 다른 시스템에서, 발명 공개는 또 다른 시스템에서 추적됩니다.

연방 시범 파트너십(FDP)의 2018년 교수진 업무량 설문조사는 연구 관리자들이 이미 알고 있던 사실을 확인시켜 주었습니다: 교수진은 연구 시간의 44.3%를 행정 작업에 할애한다고 보고했으며, 이는 이전 설문조사(42%)보다 증가한 수치입니다. 수년간 연방 정부의 부담 경감 약속에도 불구하고 개선 조짐은 보이지 않았습니다. 한편, 고등교육 부문 전체는 연방 규제 준수를 위해 연간 약 270억 달러를 지출하며, 이 중 100억 달러가 연구 관련 규정 준수에 직접 사용됩니다.

이는 연구비 수여의 재정적 생명주기에 초점을 맞춘 연구비 관리와는 다릅니다. 연구 행정은 더 광범위합니다. 연구 기업 전반에 걸쳐 연구 계획서 승인, 공개, 검사, 데이터 거버넌스, 다중 팀 협업을 지원하는 규정 준수, 거버넌스 및 운영 시스템을 포함합니다. 많은 기관에서 이러한 일은 여전히 기관 내 경험적 지식, 이메일 체인, 그리고 아무도 완전히 신뢰하지 않는 스프레드시트로 유지되고 있습니다.

CU 안슈츠 캠퍼스의 해결 방안: 콜로라도 대학교(CU) 안슈츠 캠퍼스는 중앙 IT 팀의 170명 이상의 사용자를 대상으로 레거시 시스템 5개를 ClickUp으로 대체했습니다. 수동 보고는 완전히 사라졌습니다. 안나 알렉스, 캠퍼스 기술 서비스 부서장: 팀 사기가 높아진 이유는 사람들이 피벗 테이블을 만드는 게 아니라 문제를 해결하고 싶어하기 때문입니다. 팀 사기가 높아진 이유는 사람들이 피벗 테이블을 만드는 게 아니라 문제를 해결하고 싶어하기 때문입니다.

바로 여기에 기회가 있습니다. 기관 시스템을 대체하는 것이 아니라, 그 주변의 수동 조정 작업을 줄이는 것입니다. 이 모델을 검증하는 가장 빠른 방법은 프로젝트 관리 플랫폼 내에서 작동하는 연구 행정 설정을 구축하는 것입니다.

프롬프트: AI로 연구 관리 작업 공간 구축하기

이 프롬프트를 복사하여 ClickUp Brain에 붙여넣어 나만의 ClickUp 슈퍼 에이전트를 구축하세요. 기관 정보를 입력하면 프로토콜 추적기, 규정 준수 달력, 자동화 규칙 및 관련 워크플로우가 포함된 완벽한 연구 관리 작업 공간을 얻을 수 있습니다.

이 결과물은 작업 계층 구조, 마감일 논리, 규정 준수 점검 포인트를 포함한 운영 구조의 강력한 초안을 제공합니다. 이후 팀은 기관 유형, 심사 위원회, 후원자 요구 사항에 맞춰 이를 맞춤형 설정할 수 있습니다.

연구 관리 슈퍼 에이전트

귀 연구 사무실에서도 유사한 모델을 시험해보고 싶으신가요? 아래 연구 행정 프롬프트를 시작점으로 삼아 기관에 맞게 조정해 보세요!

프롬프트:

→ 첫 번째 연구 관리 슈퍼 에이전트를 구축할 준비가 되셨나요? ClickUp Brain을 열고 위 프롬프트를 붙여넣어 프로토콜 추적, 규정 준수 마일스톤, 에스컬레이션 워크플로우가 포함된 작업 공간 구조를 생성하세요. 무료로 시작할 수 있습니다.

에이전트 설계도가 생성되면, 다음 단계는 이를 연구 사무실에서 매일 활용할 수 있는 실용적인 작업 공간으로 전환하는 것입니다.

ClickUp에서 설정하는 방법 (4단계)

스페이스를 설정하기 전에, 팀이 연구 운영 관리를 위해 이미 활용 중인 정보를 수집하세요. 일반적으로 활성 프로토콜 목록, 연구책임자(PI) 소유권, 유효 기간, 공개 주기, 검사 일정, 후원사 요구사항, 교육 기록, 그리고 현재 IRB, IACUC, IBC 또는 이해상충(COI) 추적에 사용 중인 모든 시스템이 포함됩니다. 깨끗한 입력값으로 시작하면 자동화, 대시보드 및 에스컬레이션 워크플로우의 신뢰성이 크게 향상됩니다.

작업 공간 구조 생성 연구 관리 전용 스페이스를 설정하세요. 연구 관리 라이프사이클 전반의 업무를 체계화하기 위해 다섯 개의 폴더를 추가합니다: 프로토콜 관리: IRB, IACUC, IBC 및 수출 통제 검토용 준수 및 공개: 이해상충(COI) 공개 및 교육 준수용 실험실 안전: 검사 및 시정 조치용 지식재산권 및 발명: 공개 및 특허 활동용 연구팀: 다중 PI 프로젝트, 하위 계약 및 인원 변경용 모든 연구 작업에 사용자 지정 필드 구성 프로토콜 및 규정 준수 템플릿에 사용자 지정 필드를 추가하여 팀이 연구 워크플로우 전반에서 동일한 핵심 데이터를 추적할 수 있도록 합니다. 프로토콜 번호, 책임 연구자, 검토 유형, 후원 기관, 규정 준수 상태, 유효 기간, 위험 수준, 관련 보조금 등의 필드를 포함하세요. 이러한 일관된 구조는 대시보드, 자동화, 에스컬레이션 워크플로우의 신뢰성을 크게 높여줍니다. 프로ンプ트를 ClickUp Brain에 붙여넣기 새 스페이스에서 ClickUp Brain을 열고 위의 프롬프트를 붙여넣으세요. 기관명, 기관 유형, 연구 지출액, 활성 프로토콜 수, 직원 규모, 주요 후원사 등 변수를 입력하세요. 생성된 출력을 활용해 프로토콜 추적 시스템, 규정 준수 달력, 자동화 로직의 초안을 작성한 후 기관의 워크플로우에 맞게 개선하세요. 지속적인 관리를 위한 자동화 설정 수동적인 후속 조치 없이 연구 행정 업무가 원활히 진행되도록 자동화를 구축하세요. 규칙을 활용하여 프로토콜 갱신 작업 실행, 연간 이해상충(COI) 공개 주기 시작, 미해결 실험실 안전 문제 에스컬레이션, 베이-돌(Bayh-Dole) 보고 작업 생성, 후원사 통보가 필요한 주요 인력 변경 사항 표시 등을 자동으로 처리할 수 있습니다.

연구 관리라는 전용 스페이스를 설정하세요. 연구 관리 라이프사이클 전반의 일을 체계화하기 위해 다섯 개의 폴더를 추가합니다: 프로토콜 관리: IRB, IACUC, IBC 및 수출 통제 검토용 준수 및 공개: 이해상충(COI) 공개 및 교육 준수용 실험실 안전: 검사 및 시정 조치용 지식재산 및 발명: 공개 및 특허 활동용 연구팀: 다수 연구책임자(PI) 프로젝트, 하위 계약 및 인원 변경용

프로토콜 및 규정 준수 작업 템플릿에 사용자 지정 필드를 추가하여 팀이 연구 워크플로우 전반에서 동일한 핵심 데이터를 추적할 수 있도록 하세요. 프로토콜 번호, 책임 연구자, 검토 유형, 후원 기관, 규정 준수 상태, 유효 기간, 위험 수준 및 관련 보조금에 대한 필드를 포함하세요. 이러한 일관된 구조는 대시보드, 자동화 및 에스컬레이션 워크플로우의 신뢰성을 크게 높여줍니다.

새 스페이스에서 ClickUp Brain을 열고 위의 프롬프트를 붙여넣기하세요. 기관명, 기관 유형, 연구 지출액, 활성 프로토콜 수, 직원 규모, 주요 후원사 등 변수를 입력하세요. 생성된 출력을 활용해 프로토콜 추적 시스템, 규정 준수 달력, 자동화 로직의 초안을 작성한 후 기관의 워크플로우에 맞게 개선하세요.

자동화 기능을 구축하여 수동 추적 없이 연구 행정 일을 지속적으로 진행하세요. 규칙을 활용해 프로토콜 갱신 작업을 트리거하고, 연간 이해상충(COI) 공개 주기를 시작하며, 미해결 실험실 안전 문제를 에스컬레이션하고, Bayh-Dole 보고 작업을 생성하며, 후원사 알림이 필요한 주요 인력 변경 사항을 표시합니다.

이러한 워크플로우를 반복 가능한 시스템으로 전환할 준비가 되셨나요? ClickUp에서 연구 관리 작업 공간을 구축하세요.

💡 전문가 팁: 전체 연구 기업에 시스템을 도입하기 전에 한 부서, 프로토콜 유형 또는 규정 준수 워크플로우로부터 시작하세요. 소규모 시범 운영을 통해 확장 전에 구조, 자동화 규칙 및 권한 설정을 개선할 수 있습니다.

연구 관리 작업에 권장되는 사용자 지정 필드

이러한 필드는 프로토콜, 공개 사항, 검사 및 연구팀 워크플로우 전반에 걸쳐 일관된 운영 기록을 생성하여 대시보드와 자동화 기능을 훨씬 더 유용하게 만듭니다.

필드 유형 목적 프로토콜 번호 짧은 텍스트 IRB, IACUC 또는 IBC 식별자 책임 연구자 사람들 주요 연구원 검토 유형 드롭다운 메뉴 면제, 신속 심사, 전체 보드 심사, 해당 없음 후원 기관 드롭다운 메뉴 NSF, NIH, DOE, DOD, ED, 재단, 주정부, 기타 준수 상태 드롭다운 메뉴 준수, 조치 필요, 기한 초과, 검토 중 유효 기간 날짜 프로토콜 또는 자격 증명 만료 위험 수준 드롭다운 메뉴 낮음, 중간, 높음, 중요 관련 연구비 관계 연구비 작업 공간에서 연구비 관련 작업에 연결하기

📘 함께 읽기: 모든 사용자 정의 필드 유형을 확인하여 연구비 워크플로우에 가장 적합한 필드를 선택하세요.

연구 관리 핵심 자동화 예시

사용자 지정 필드 설정이 완료되면, 반복적인 수동 후속 조치 없이 마감일, 갱신, 에스컬레이션 워크플로우를 원활하게 진행시키는 자동화 시스템을 구축하세요.

언제… 그런 다음… 프로토콜 만료일까지 90일 남았습니다 지속적 검토 작업을 생성하고 이를 연구책임자(PI) 및 규정 준수 코디네이터에게 할당하세요. 이해상충(COI) 공개 마감일은 회계 연도 시작 시점에 도래합니다 모든 현직 연구책임자(PI)를 대상으로 이해상충(COI) 공개 작업을 생성하고 30일 마감일을 설정하세요. 실험실 안전 문제 해결이 30일 이내에 이루어지지 않음 문제를 상급자에게 보고하고, 학과장을 통보하며, 위험 수준을 '높음'으로 변경하십시오. 연방 정부 지원 프로젝트에 대한 발명 공개가 제출되었습니다 기관 알림 마감일을 포함한 베이-돌 법 보고 작업 생성 키 인력 변경 사항 제출됨 후원자 알림 작업을 생성하고 노력 배분 업데이트를 확인하세요.

📘 함께 읽기: 자동화에서 사용자 지정 필드 작동 방식 알아보기

에이전트가 연구 행정 라이프사이클 전반에 걸쳐 다루는 내용

연구 관리용 AI 에이전트는 연방 규정을 해석하는 챗봇이 아닙니다. 이는 프로젝트 관리 작업 공간 내에서 운영되며, 연구 사무실에서 현재 수동으로 수행하는 체계적이고 반복적인 일을 자동화합니다: 프로토콜 갱신 추적, 규정 준수 마감일 모니터링, 다중 PI 팀 조정, 기한 초과 항목 에스컬레이션 등이 포함됩니다.

라이프사이클 단계 에이전트의 역할 대체 대상 프로토콜 제출 기관별 요구사항에 맞춰 프로토콜 작업 구조를 구성하고, 위원회 단계별 검토 상태를 추적하며, 수정 주기를 관리합니다. 이메일 기반 제출 추적 및 스프레드시트 상태 보드 준수 모니터링 자동화된 마감일 추적을 통해 이해상충(COI) 공개 주기, 교육 준수(CITI, RCR), 수출 통제 검토를 관리합니다. 매년 반복되는 스프레드시트 감사와 수동 알림 이메일 실험실 안전 실험실 유형 및 빈도에 따른 검사 일정을 수립하고, 시정 조치 워크플로우를 통해 결과를 추적하며, 미해결 문제를 상급 부서로 이관합니다. 서류 검사 양식과 파일 캐비닛에 보관된 조사 기록 데이터 거버넌스 자금 지원 기관 요구사항에 따른 데이터 관리 플랜(DMP)을 추적하고, 진행 중인 수여에 대한 DMP 준수 여부를 모니터링하며, 종료된 프로젝트의 데이터 보관을 관리합니다. 연구비 수여 시점에 제출된 후 재검토되지 않은 데이터 관리 계획(DMP) 문서 지식재산권 관리 발명 공개를 특허 가능성 평가 및 라이선싱을 통해 추적하고, 연방 자금 지원 발명에 대한 베이-돌 법 준수를 보장합니다. 기술이전 사무소 문의 후 사후적 공개 추적 팀 협업 다중 연구책임자(PI) 마일스톤 관리, 하위 계약 모니터링, 후원사 알림이 필요한 인원 변경 사항, 연구팀 회의 일정 관리를 수행합니다. 분리된 이메일 스레드와 연구책임자(PI)가 관리하는 스프레드시트

실제 ClickUp 환경에서 슈퍼 에이전트가 어떻게 작동하는지 확인해 보시겠습니까? 아래 데모 영상을 통해 AI 생성 워크플로우, 작업, 자동화가 실제로 어떻게 통합되는지 확인해 보세요.

다양한 기관 유형별 적용 방법

위 프롬프트는 ClickUp을 사용하는 모든 고등교육 기관에서 작동합니다. 기관에 맞게 프롬프트를 조정하세요:

기관 유형 주요 조정 사항 R1 연구 중심 대학 (1,000개 이상의 활성 프로토콜) 전체 프롬프트를 그대로 사용하십시오. 부서별 규정 준수 대시보드를 추가하십시오. 15개 이상의 활성 IRB/IACUC/IBC 위원회를 예상하십시오. 수출 통제 및 CUI(비기밀 정보) 추적을 포함하십시오. 보조금 관리 워크플로우와 통합하십시오. R2 대학 (200–500개의 활성 프로토콜) IRB 및 IACUC 추적 작업을 간소화하세요(해당되지 않는 경우 IBC 및 수출 통제는 제외). 에스컬레이션 단계를 한 단계 줄이세요. 실험실 안전 및 규정 준수를 단일 폴더로 통합하세요. 주로 학부 교육 기관 (20~100개의 활성 프로토콜) 학부 연구 프로젝트를 위한 IRB(기관윤리위원회)에 집중하세요. 이해상충(COI)을 교수진의 연간 공개만으로 간소화하세요. 학생 연구자 멘토링 체크리스트를 추가하세요. 외부 협력 관계가 없는 경우 하위 계약 모니터링을 제거하세요. 커뮤니티 칼리지 (5~20개 활성 프로토콜) 교실 기반 연구를 위한 IRB 면제 심사에 집중하세요. 기본 준수 교육 추적(CITI)으로 간소화하세요. 지적 재산권/발명 추적 기능을 제거하세요. 지역사회 참여형 연구 조정 기능을 추가하세요. 직업학교 (연구 활동 최소) 산업 후원 연구 규정 준수 및 데이터 사용 계약에 집중하세요. IRB/IACUC를 산업 인증 추적으로 대체하세요. 기업 파트너십을 위한 독점 데이터 보호 워크플로우를 추가하세요.

연구 행정을 한 곳에서 운영하세요

연구 관리가 무너지는 이유는 기관에 시스템이 부족해서가 아닙니다. 중요한 일이 너무 많은 시스템에 분산될 때 무너집니다. ClickUp Brain, 사용자 지정 필드, 자동화 기능을 활용하면 프로토콜 추적, 규정 준수 모니터링, 공개 사항 관리, 검사, 다중 팀 협업을 하나의 반복 가능한 운영 시스템으로 전환할 수 있습니다.

기억력, 이메일 체인, 분리된 tools에 의존하는 대신, 귀하의 부서는 모든 구성원이 마감일을 더 빨리 확인하고, 신속하게 대응하며, 연구 전 주기에 걸쳐 협업할 수 있도록 지원하는 공유 작업 공간을 확보하게 됩니다. 위의 프롬프트로 시작하여 기관에 맞게 조정하고, 팀이 매일 자신 있게 설정할 수 있는 환경을 구축하세요.

AI를 활용한 연구 관리에 관한 자주 묻는 질문

예. 에이전트는 규정을 해석하지 않고 기관별 워크플로우를 적용합니다. NIH, NSF, DOE, DOD는 각각 다른 이해상충 기준, 보고 타임라인, 데이터 관리 요건을 가지고 있습니다. 프롬프트는 기관별로 별도의 규정 준수 트랙을 생성하므로, 팀은 어떤 규칙이 적용되는지 기억할 필요 없이 각 연구비에 맞는 올바른 체크리스트를 따를 수 있습니다.

아니요. IRBManager, Cayuse IRB, iRIS와 같은 시스템은 제출 및 검토 플랫폼입니다. ClickUp 에이전트는 프로토콜 상태를 추적하고, 갱신 마감일을 관리하며, 연구실과 PI 간 협업을 조정하고, 제출 주기 사이에 누락되는 사항이 없도록 보장하는 운영 계층입니다. 이들은 서로 다른 목적을 수행하며 함께 사용할 때 가장 효과적입니다.

ClickUp은 SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 42001 인증을 보유하고 있으며 SSO, 역할 기반 권한 관리, 저장 시 및 전송 중 암호화를 지원합니다. 프로토콜 수준 권한 설정으로 연구책임자(PI)는 본인 제출 내용만 확인할 수 있습니다. AI 모델 훈련에 데이터가 사용되지 않습니다. CUI(통제정보) 또는 수출 통제 연구의 경우 추가 설정을 위해 IT 보안 담당 부서에 문의하십시오.

연구비 관리는 재정적 생명주기에 중점을 둡니다: 예산, 소진율, 노력 보고, 종료 절차 등이 포함됩니다. 연구 행정은 더 광범위한 규정 준수 및 운영 인프라를 다룹니다: 연구계획서, 이해상충(COI), 실험실 안전, 데이터 거버넌스, 지식재산권(IP) 등이 해당됩니다. 대부분의 기관은 두 가지 모두 필요로 하며, 이들은 데이터를 공유합니다(연구계획서는 연구비와 연결되고, 이해상충 공개는 자금 출처를 참조함). 그러나 서로 다른 부서와 서로 다른 워크플로우를 담당합니다.

물론입니다. 소규모 기관에서는 종종 한 사람이 모든 연구 규정 준수 업무를 담당합니다. 에이전트는 특히 그런 경우에 유용합니다. 왜냐하면 에이전트는 인력이 충분한 사무실이 제공할 수 있는 체계와 알림 기능을 만들어내기 때문입니다. 에이전트는 한 사람의 업무를 기억에 의존하지 않는 체계적인 시스템으로 바꿔줍니다.