서비스에서 전략으로: 인재 확보(TA) 분야의 AI 활용

인재 확보 분야에서 일한다면, 지금 당장 AI로 인한 압박감을 느낄 수 있을 것입니다.

경영진은 AI 중심 기업에 대한 헤드라인을 읽고 있습니다. 채용 담당자들은 각자 tools를 실험 중입니다. 공급업체들은 또 하나의 플랫폼이 마법처럼 채용 파이프라인을 해결해 줄 것이라고 계속 약속합니다.

한편, 당신은 여전히 입사 회의를 진행하고, 맥락을 파악하기 위해 애쓰며, 여러 tools를 동시에 다루고, 지원자에게 좋은 경험을 제공하려 애쓰고 있습니다.

이러한 긴장감은 샌프란시스코에서 열린 채용 및 인재 중심 이벤트인 Gem의 AI 쇼케이스에서 명확히 드러났다. 패널 토론은 간단한 질문을 중심으로 구성되었다: 현실 세계에서 실제로 작동하는 AI 중심 채용 팀을 어떻게 구축할 것인가?

저는 약간 다른 관점에서 이 대화에 참여했습니다. ClickUp에서 저는 AI 제품을 개발하고 전사적으로 수천 개의 내부 '슈퍼 에이전트'를 운영하는 기업의 TA 부서에서 근무합니다. 이는 제 채용 관리자 및 이해관계자들이 이미 워크플로우, 에이전트, 자동화라는 개념으로 사고한다는 것을 의미합니다.

지금까지 AI를 채용에 활용하며 얻은 교훈, ClickUp에서 AI가 채용 담당자의 역할을 어떻게 변화시켰는지, 그리고 AI 기업에 근무하지 않더라도 TA 리더들이 취할 수 있는 몇 가지 실질적인 조치들을 공유하고자 합니다.

ClickUp에서 AI가 실제로 채용 담당자 역할을 어떻게 변화시켰는가

현장에서 시작해 보겠습니다.

이러한 에이전트가 도입되기 전, 일반적인 인력 확보 작업은 주로 정보 수집을 위해 제가 직접 방문하는 것으로 시작되었습니다. 처음 20~30분 동안은 요청 내용, Slack에 기록된 내용, 그리고 채용 관리자의 머릿속에만 존재하는 내용을 일치시키기 위해 세 군데에서 동일한 맥락을 추출하는 데 시간을 할애했습니다.

채용을 시작하기도 전에 해결해야 할 열두 가지 미해결 과제와 추적해야 할 긴 목록을 안고 회의실을 나설 수밖에 없었다.

이제 저는 동일한 회의에 인력 수요 분석 보고서, 초안 검색 전략, 그리고 현실적인 접근법에 대한 견해를 가지고 들어갑니다. 대화는 기본 정보 수집에서 타협점 논의, 역할 순서 결정, 그리고 어느 부분에서 유연성을 발휘할지 결정하는 단계로 전환됩니다.

이 변화의 배후에는 ClickUp Brain이 있습니다. 문서, 대화, 워크플로우 기록에 걸쳐 채용 맥락을 종합하여 산발적인 신호를 활용 가능한 정보로 전환합니다. ClickUp Brain을 통해 채용 담당자는 파이프라인 상태, 역할 제약 조건, 채용 패턴 등에 대해 자연스러운 질문을 던지고, 여러 tools를 넘나들며 정보를 추적하지 않아도 즉시 근거 있는 답변을 얻을 수 있습니다.

ClickUp Brain 검색 기능의 tool 전반 활용 사례

사람들이 채용 분야의 AI에 대해 이야기할 때 흔히 유행어만 언급하곤 합니다. 실제로 우리 팀에 가장 큰 변화를 가져온 것은 달력에서 실제 일을 덜어주는 매우 구체적인 에이전트들이었습니다.

저도 이 일에 건강한 회의감을 가지고 접근했습니다. 단순히 'AI' 자체를 원한 게 아니었습니다. 회의 횟수를 줄이고 "다시 보내줄 수 있나요?"라는 메시지를 줄이고 싶었을 뿐입니다. 결국 브라우저의 또 다른 공급업체 탭으로 전락할까 봐 걱정됐습니다.

내 생각을 바꾼 것은 한 내부 슈퍼 에이전트가 조용히 내 주간 일정에서 반복되는 회의 전체를 제거해 주면서, 이전보다 더 나은 맥락을 제공해 준 순간이었다.

ClickUp(ClickUp) 현장에서의 몇 가지 예시:

인재 도구 키트 슈퍼 에이전트. 우리는 직무 설명서를 받아 완전한 인력 확보 패키지로 전환하는 내부 에이전트를 구축했습니다. 이 에이전트는 면접 플랜을 제안하고, 역할 정의의 공백을 표시하며, 채용 관리자와 논의해야 할 질문들을 제시합니다. 인력 확보 초기 단계에서 기본 정보 수집에만 시간을 할애하는 대신, 저는 전략을 검증할 준비를 하고 회의에 임합니다.

채용 담당자에게 유용한 정확한 기업 정보를 신속하게 확보하여 더 스마트한 인재 발굴, 접근 및 채용 결정을 지원하세요.

Talent Ammo Super Agent. 시장 동향과 자사 채용 성과를 모니터링하여 채용 담당자에게 즉시 활용 가능한 대화 주제와 연락 문구를 제공함으로써, 그들이 단순한 리서치 코디네이터가 아닌 전략적 조언자처럼 활동할 수 있도록 지원합니다.

외부 시장 신호와 내부 성과를 결합하여 더 매력적인 접근 방식을 창출하고 고용주 브랜드를 강화하세요.

이러한 에이전트들은 채용 담당자를 대체하지 않습니다. 그들이 하는 일은 반복적이고 낮은 가치를 창출하는 일을 처리해, 우리가 서비스 중심의 자세에 머물게 했던 요소를 제거하는 것입니다.

그 결과, 제 달력은 몇 년 전과는 완전히 달라졌습니다:

역할 설계와 타협점을 논의하며 채용 관리자와 진정한 파트너십을 구축하는 데 더 많은 시간을 할애합니다.

고품질 후보자 대화를 준비하고 진행하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

정보 재구성, 맥락 파악, 프로세스 공백 보완에 소요되는 시간을 줄입니다.

이것이 핵심 변화입니다. AI가 일자리를 빼앗은 것이 아닙니다. 오히려 판단력이 필요한 업무 부분에 집중할 수 있는 스페이스를 제공한 것입니다.

솔직히 말해, TA 분야의 번아웃 상당수는 지속 가능하지 않은 방식으로 업무를 수행한 데서 비롯되었습니다. 우리는 혼란을 감내했고, 공백을 메웠으며, 불분명한 프로세스를 대신해 처리했습니다. 이러한 부분들을 자동화하는 것은 역할에 대한 위협이 아닙니다. 오히려 처음부터 우리가 짊어져야 할 일이 아니었던 일에 대한 안전밸브 역할을 하는 것입니다.

이러한 변화가 중요한 이유는 제가 여전히 서비스 조직의 상처 자국을 많이 안고 있기 때문입니다. 채용 관리자가 TA를 주문 접수처처럼 대하며 모호한 요구사항을 보내놓고 즉각적인 후보자 명단을 기대했던 횟수를 세어보기도 힘들 정도입니다.

비즈니스가 요구한다고 생각하는 것과 시장이 실제로 제공할 수 있는 것 사이의 괴리를 느낄 수 있습니다. 리더들이 이해해주길 바라는 점은, 우리가 수행하는 가장 가치 있는 일은 후보자를 단계별로 이동시키는 것이 아니라는 사실입니다.

이는 그들이 진정한 문제를 명명하고, 프로필, 면접 절차, 보상 범위에 대한 타협점을 솔직히 인정하며, 원하는 인재를 확보할 공정한 기회를 제공하는 워크플로우를 설계하도록 돕고 있습니다.

💡 전문가 팁: 이해하지 못하는 프로세스는 자동화하지 마세요. 먼저 프로세스를 파악하고, 다음으로 개선하며, 마지막으로 자동화하세요.

TA 분야에서 'AI 활용 능력'이 진정 의미하는 바

저희는 AI 중심 기업이기 때문에, 지원자들은 종종 AI에 대해 적절한 말을 해야 한다는 압박감을 느낍니다. 그들은 이력서에 관련 tools를 추가하고 키워드를 흩뿌리며, 그것으로 충분하길 바랍니다.

우리에게 AI 활용 능력은 훨씬 더 실용적으로 다가옵니다.

면접에서 제가 중점적으로 보는 것은:

실제 실험을 시도해 본 호기심 많은 사람들, 비록 그 규모가 작거나 혼란스러웠더라도

단순히 '사용한' tool이 아닌, 자동화로 개선한 워크플로우를 설명할 수 있는 채용 담당자

AI를 사용하지 않을 분야와 그 이유를 설명할 수 있는 리더들

제가 자주 활용하는 몇 가지 질문:

"귀사가 효율화한 채용 프로세스의 수동 작업 부분을 설명해 주세요. 무엇이 바뀌었으며, 무엇을 배웠나요?"

"예상대로 작동하지 않았던 새로운 tool이나 프로세스에 대해 이야기해 주세요. 어떻게 대응하셨나요?"

"코디네이터와 주니어 채용 담당자를 맡겼을 때, 그들의 일상 일에 안전하면서도 유용하게 AI를 도입하려면 어떻게 해야 할까요?"

주의해야 할 위험 신호:

AI를 파트너가 아닌 위협으로 대하는 태도

제품명이나 표면적인 개념만 언급하는 경우

데이터 또는 측정 회피

긍정적인 측면에서는 우리만의 문화를 명확히 전달하려 노력합니다. ClickUp에서는 누구나 슈퍼 에이전트를 제안하고 구축하며 공유할 수 있습니다. 내부 '에이전트 해커톤'을 운영하며 직원들이 아이디어를 제시하고 개발자와 팀을 이루어 실제 워크플로우를 출시합니다.

지원자들이 그 말을 들으면, 누가 눈빛이 반짝이는지 알 수 있습니다. 바로 지시를 기다리기보다 변화의 다음 물결에 적극적으로 다가설 사람들입니다.

채용 프로세스 내부: 슈퍼 에이전트가 실제로 하는 일

외부에서는 채용 분야의 AI를 블랙박스로 상상하기 쉽습니다. 그러나 실제 일 속에서는 훨씬 더 구체적입니다.

ClickUp에서 제가 경험하는 일반적인 흐름은 다음과 같습니다:

새로운 역할이 들어온다. 나는 직무 설명서를 인재 관리 도구 모음에 넣는다. 에이전트가 접수 브리핑, 제안 질문, 그리고 검색 전략의 첫 번째 초안을 생성합니다. 채용 담당자와 회의를 열고 함께 대응합니다. 역할의 핵심 목표를 명확히 하고, 프로필을 조정하며, 타협점을 합의합니다. 시장 및 검색 에이전트는 우리의 프로필이 얼마나 현실적인지 이해하는 데 도움을 줍니다. 우리는 가상의 후보자가 아닌 실제 후보자를 살펴봅니다. 조정 담당자가 일정 관리와 일상적인 업데이트를 처리하므로, 인적 접점은 핵심 업무에 집중할 수 있습니다. 검색이 완료된 후, 사후 분석 도우미는 후보자 명단을 검토하고 무엇이 효과적이었는지, 무엇이 실패했는지, 다음 번에 무엇을 변경해야 하는지 이해하는 것을 더 쉽게 만들어줍니다.

중요한 점은 이러한 에이전트들을 기존 후보자 경험과 공정성 가치 체계 안에 위치하도록 설계했다는 것입니다. 예시로, 평가 및 의사 결정 지원에 AI를 활용하는 방식에 신중을 기하고 있습니다. 여전히 구조화된 면접, 명확한 평가 기준, 그리고 인간의 판단에 의존하고 있습니다.

그 성과는 단순히 속도만이 아니다. 채용 담당자들이 더 이상 가장 중요한 에너지를 잡무에 쏟지 않는다는 느낌이다. 그들은 시스템을 운영하고 있다.

🤖 이 비디오를 시청하여 AI 기반 실험과 의사결정을 체계화하는 방법을 배우고, 추측이 아닌 데이터에 기반해 채용 전략을 개선하세요.

다른 패널리스트들의 의견

Gem 패널에서 가장 인상 깊었던 부분은 AI 중심 기업들이 동일한 문제를 어떻게 다르게 접근하는지 목격한 것이었습니다.

반복적으로 등장한 주제들:

성공적인 팀들은 AI를 부수적인 프로젝트로 취급하지 않습니다. 그들은 AI를 실제 워크플로우에 직접 적용하고 지속적으로 개선해 나갑니다.

가장 주목할 만한 사례들은 거대한 플랫폼 출시 이야기가 아니었습니다. 사람들이 값을 인식했기에 확산된 작고 집중된 활용 사례들이었습니다.

아직도 모두가 평가와 의사결정 과정에서 AI의 적절한 활용 범위를 탐색 중이며, 대부분의 리더들은 과도한 업무 이양에 신중한 태도를 보이고 있다.

내 관점이 조금 달랐던 부분은 누가 참여할 수 있는지에 관한 것이었다.

우리의 '슈퍼 에이전트' 문화 덕분에, 저는 TA 팀이 중앙 부서가 완성된 솔루션을 제공하기를 기다려서는 안 된다고 굳게 믿습니다. 가장 훌륭한 아이디어 중 일부는 업무 현장에 가까운 사람들이 마찰 지점을 발견하고 "에이전트가 여기서 도움이 될 것 같아요"라고 말한 데서 비롯되었습니다.

오늘날 가장 영향력 있는 우선순위를 도출하여 팀이 올바른 일에 먼저 집중하고 마감일 미준수를 줄일 수 있도록 지원합니다.

그 균형이 중요합니다. 중앙 팀은 표준, 보안, 공유 인프라 측면에서 도움을 줄 수 있습니다. 하지만 TA 내부에 진정한 채택을 원한다면, 하향식 실험을 위한 스페이스가 필요합니다.

5년 후의 TA: 서비스에서 전략으로

패널 토론에서 자주 제기된 질문은 5년 후 채용 업무가 어떻게 변할 것인가였습니다.

제 보기는 전통적인 채용 담당자 역할이 오로지 조정과 기본적인 심사에만 집중하는 경우, 아마도 줄어들 확률이 높다는 것입니다. 그 일은 자동화에 너무나 적합하기 때문입니다.

동시에 전략적 자문가 및 AI 오케스트레이터와 유사한 역할이 더 많이 등장할 것이라고 생각합니다.

새로운 역할은 다음과 같습니다:

에이전트가 깊이 관여하는 엔드투엔드 채용 워크플로우를 설계하고 주도하세요

프로세스가 원활하게 작동하는 부분과 막힌 부분을 명확한 데이터로 비즈니스에 전달합니다.

리더들이 개별 채용 공고가 아닌 인재 전략을 고민하도록 돕는다

개별 채용 담당자와 TA 리더에게 지금 당장 구축해야 할 몇 가지 핵심 역량은 다음과 같습니다:

적응력. 발밑에서 변화하는 tools에 대한 편안함과 공개적으로 학습하는 습관

데이터 리터러시. 데이터 과학자가 될 필요는 없지만, 실제 수치로부터 추론하고 메트릭이 더 근본적인 문제를 가리고 있는 부분을 포착할 수 있어야 합니다.

워크플로우 사고방식. 인테이크, 소싱, 평가, 클로징이 어떻게 연결되는지 파악하고, 에이전트가 안전하게 업무 일부를 분담할 수 있는 지점을 발견하는 능력

이러한 역량을 갖추고 있다면, AI는 경쟁 상대가 아닙니다. 그것은 레버리지입니다.

내 팀의 채용 담당자들과 이 주제에 대해 이야기할 때면 나는 간단하게 설명하려 한다. 이렇게 말한다. "여러분의 임무는 관리자 업무를 더 빨리 처리하는 것이 아닙니다. 의사 결정이 이루어지는 자리에서 무시할 수 없는 존재가 되는 것입니다." 그리고 "에이전트가 안정적으로 수행할 수 있는 일이라면, 여러분의 가장 소중한 시간을 소모하는 일이 되어서는 안 됩니다."

핵심은 AI가 누구를 감탄시키기 위한 존재가 아니라는 점입니다. AI는 여러분이 가장 중요한 일, 즉 판단력과 관계 구축에 더 많은 에너지를 쏟을 수 있도록 존재합니다.

TA 리더들이 내일부터 시작할 수 있는 것들

AI 중심 채용 팀으로 나아가기 위해 전체 기능을 재구축할 필요는 없습니다.

이번 달에 실행할 수 있는 몇 가지 실용적인 조치:

반복적인 프로세스 하나를 선택해 AI로 개선하세요. 예를 들어 지원자 접수 준비, 상태 업데이트, 일정 조정이 될 수 있습니다. 단계별 프로세스를 분석하고, 간단한 에이전트나 tool을 테스트한 후 변화된 결과를 측정하세요. 팀원들에게 아이디어를 가져오도록 초대하세요. 각 채용 담당자에게 시간이나 에너지를 낭비하는 부분을 하나씩 찾아내도록 요청하고, AI 지원 솔루션을 탐구해 보도록 도전하세요. 성공 사례와 실패 사례를 공유할 수 있는 포럼을 마련하세요. 경계를 명확히 하세요. 평가나 의사 결정 지원에서 AI를 실험할 수 있는 부분과 그렇지 않은 부분을 결정하십시오. 이를 팀과 지원자들에게 전달하세요. 회사 내 성공 사례를 이야기하세요. 무언가 효과가 있을 때는 제품 출시처럼 대하세요. 전후 비교를 공유하세요. 도구뿐만 아니라 변화를 이끈 사람들을 부각시키세요.

이러한 단계를 밟기 위해 반드시 AI 기업일 필요는 없습니다. 전담 AI 팀조차 필요하지 않습니다.

작게 시작하려는 의지, 공개적으로 배우려는 태도, 그리고 AI를 파트너로 삼아 항상 꿈꿔왔던 채용 기능을 구축하려는 마음가짐만 있으면 됩니다.

이것이 바로 ClickUp이 추구하는 방향입니다. 우리는 여전히 매일 배우고 있지만, 서비스 조직에서 전략적 조정자로의 전환은 이미 진행 중입니다. 지금 이 변화에 적극적으로 대응하는 팀들이야말로 도구 소음에 빠져 허우적대는 상황을 벗어나, 채용을 진정으로 움직이는 핵심 요소인 판단력, 명확성, 관계 구축으로 돌아갈 수 있을 것입니다.