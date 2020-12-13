LevelUp 2020: 11가지 교훈과 일의 미래에 대한 다음 단계

쉿! LevelUp 2021을 찾고 계신다면 여기에서 등록하세요!

ClickUp의 첫 번째 컨퍼런스가 성공적으로 마무리되었습니다! 🎉

참석해 주시고 저희 팀과 소통해 주신 12,000명 이상의 모든 분들께 감사드립니다. 여러분의 참여가 이 이벤트를 정말 특별하게 만들었습니다.

이 행사를 주최하면서 저희가 얻은 것만큼 여러분도 많은 것을 얻으셨기를 바랍니다. 저희는 이 과정을 통해 많은 것을 배웠고, 여러분의 피드백을 통해 한 단계 더 발전할 수 있게 되어 정말 감사드립니다. LevelUp 2020! 🙌

LevelUp을 놓치셨다면 걱정 마세요.

LevelUp 2020의 이벤트 하이라이트와 세션을 여기에서 확인하세요. 👇

시작해 보겠습니다!

1. ClickUp의 여정과 2021년의 계획

ClickUp CEO이자 업무의 선구자인 Zeb Evans가 오늘의 아젠다를 소개하고, 커뮤니티에 감사를 전하며, 미친 듯하지만 생산적인 2020년을 되돌아보고, 앞으로의 계획을 발표하며 이벤트를 시작했습니다.

"ClickUp의 사명은 항상 사람들의 생산성을 높이는 것이었습니다. 그리고 우리는 사용자 여러분의 의견을 경청하며 함께 이 목표를 달성해 왔습니다. 여러분의 피드백은 2021년에도 ClickUp의 방향을 안내하는 데 계속 도움이 될 것입니다."

—Zeb Evans, ClickUp CEO

올해를 마무리하며, 당사는 커뮤니티를 200,000개 이상의 팀으로 확장하고, 세계의 생산성을 높이기 위해 시리즈 A에서 3,500만 달러의 자금을 조달했으며, 매주 주요 릴리스를 출시하여 총 100개의 주요 기능을 출시했습니다.

310개 이상의 기능 출시

55개 이상의 개선된 기능

40개 이상의 통합 기능

Zeb은 플랫폼으로서 ClickUp을 지속적으로 개선하는 것의 중요성과 ClickUp 2.0을 통해 사용자 채택이 기하급수적으로 증가한 이유에 대해 언급했습니다. 이 모든 것은 사용자들로부터 받은 놀라운 피드백 덕분입니다!

Zeb이 사용자의 의견을 경청하여 지속적으로 개선하는 것을 강조한 것은 LevelUp의 가장 중요한 주제 중 하나라고 할 수 있습니다

또한 2021년 1분기(Q1)에 곧 발표될 매우 흥미로운 소식도 확인했습니다:

7개 이상의 언어로 제공되는 ClickUp 현지화

기존 기능 개선 : 홈, 받은 편지함, 목표 등

초고속 모바일 경험을 위한 네이티브 앱 출시

신뢰성 강화 를 위한 완전한 테스트 커버리지

24시간 연중무휴 지원 추가: 실시간 전화 지원, 영어 이외의 언어 지원, 새로운 코칭 프로그램 🙌

zeb은 "우리의 최우선 핵심 가치는 항상 업계 최고의 고객 서비스와 누구도 경험하지 못한 최고의 고객 경험입니다."라고 말했습니다.

이를 위해 24시간 실시간 고객 지원을 추가하고 있습니다. 또한 전 세계 지원팀을 도입할 예정입니다. 마지막으로, ClickUp의 새로운 코칭 프로그램과 함께 전화 및 Zoom 지원을 도입하여 모든 문제에 대한 도움을 드릴 예정입니다. "

2. ClickUp을 사용하여 개발자들이 초고속으로 제품을 출시하는 방법

당사의 선구적인 제품 개발 팀이 매주 기능을 반복하고 출시하는 방법은 무엇일까요?

ClickUp의 CTO인 Alex Yurkowski가 ClickUp을 사용하여 엔지니어 팀이 애자일 개발 원칙을 한 단계 더 발전시킨 방법을 설명합니다.

"매주 업데이트를 제공하기 위해, 우리는 ClickUp의 세 가지 강력한 연결된 구성 요소를 활용합니다. 진행 상황을 추적할 수 있는 실행 가능한 항목, 필요한 리소스를 측정하고 할당하는 Sprints, 피드백 루프를 단축하는 내부 및 외부 커뮤니케이션 기능입니다."

—Alex Yurkowski, ClickUp CTO

Alex의 팀이 매일 활용하는 세 가지 키 구성 요소는 다음과 같습니다.

작고 실행 가능한 항목 작업, 상태, 자동화, 할당된 댓글 등 일을 효율적으로 진행하기 위해 필요한 항목

스프린트 ClickApp 스프린트 추정치를 사용하고, 대규모 프로젝트의 경우 담당자별로 스프린트 추정치를 사용하고, 대규모 프로젝트의 경우 담당자별로 스프린트 포인트를 분할하고, 애자일 접근 방식으로 스프린트 리소스를 조정합니다

커뮤니케이션 기능을 통해 부서 간의 장벽을 허물고 여러 시간대에 걸쳐 분산된 팀을 동기화할 수 있습니다

빠르게 변화하는 제품 팀은 모든 면에서 업무에 대한 완전한 조정과 가시성을 확보해야 한다는 것을 배웠습니다. 따라서 작업 관리, 스프린트 및 댓글은 매주 제품을 사용자에게 출시하는 데 필수적입니다.

제품 팀은 새로운 기능을 위해 테스트를 위한 QA, 콘텐츠를 위한 마케팅, 문제 해결을 위한 지원팀 등 여러 팀과 짧은 시간 내에 원활하게 소통할 수 있기 때문에 커뮤니케이션의 사일로를 해체하는 것이 키입니다.

Alex는 또한 ClickUp 대시보드의 강력한 기능과, 원격 팀이 이 대시보드를 사용하여 업무량 용량부터 QA에서 보류 중인 업데이트, 원활한 릴리스를 위해 더 주의를 기울여야 할 항목 등 모든 것을 추적하는 방법에 대해서도 언급했습니다.

3. 더 빠른 온보딩을 위한 새로운 템플릿 및 앱 센터

모든 워크플로우 템플릿을 한 곳에서 만들고, 맞춤 설정하고, 미리 볼 수 있다면 어떨까요? 모든 앱과 통합에 액세스하고 팀에 따라 활성화할 수 있다면 어떨까요?

이것이 바로 ClickUp의 새로운 템플릿 및 앱 센터에서 할 수 있는 일입니다!

"새로운 템플릿 센터와 앱 센터는 생산성을 한 차원 더 높이기 위해 설계되었습니다. 템플릿을 쉽게 탐색하고 맞춤 설정할 수 있으며, 작업 공간 내에서 앱을 세밀하게 조정할 수 있습니다."

—Sophia Kaminski, ClickUp 고객 성공 관리자

새로운 템플릿 센터를 사용하면 시간을 절약하고, 템플릿을 재사용 및 편집할 수 있으며, 생성한 템플릿을 팀의 모든 구성원과 공유할 수 있습니다.

기타 주요 내용으로는 다음과 같은 기능이 포함됩니다:

ClickUp과 귀하의 팀이 만든 템플릿 라이브러리를 찾아보세요

템플릿 설명 추가

신청하기 전에 템플릿 미리 보기

소피아가 소개한 두 번째 기능은 새로운 앱 센터입니다.

ClickUp 앱 센터를 사용하면 모든 앱과 통합을 한 곳에서 사용할 수 있습니다!

이를 통해 팀은 팀에 가장 적합한 애드온을 쉽게 찾아 선택하고 한 번에 모두 적용할 수 있습니다.

Sophia는 또한 팀이 작업 공간에서 각 팀의 요구에 따라 앱을 만들고 구성할 수 있는 추가 기능을 공개했습니다. 예를 들어, Dropbox 및 Google Drive와 같은 통합을 통해 클라우드 공유에 대한 세부적인 권한을 설정할 수 있게 됩니다.

4. ClickUp이 유기적 마케팅을 활용하여 매월 1,200만 달러 이상의 무료 클릭을 생성한 방법

세계에서 가장 경쟁이 치열한 소프트웨어 업계에서 마케팅을 어떻게 시작할 수 있을까요?

그 질문은 우리 마케팅 담당 이사인 Aaron Cort만이 답변할 수 있습니다.

"매월 수백만 명의 지지자를 확보하고 수백만 건의 무료 클릭을 생성하려면 어떻게 해야 할까요? 제품, 사용자, 그리고 그들의 여정을 안내하는 전략적 콘텐츠를 중심으로 유기적인 접근 방식을 취해야 합니다."

—Aaron Cort, ClickUp 마케팅 이사

Aaron은 ClickUp이 콘텐츠 및 제품 중심의 성장을 통해 처음부터 유기적으로 성장하고, 오늘날에도 계속해서 성장할 수 있게 한 핵심 전략을 공유했습니다.

이 세 가지 전략적 기둥은 다음과 같습니다:

제품 중심의 성장: 제품이 사용자 여정을 안내하는 중심에 위치하도록 유지하기

사용자 주도 성장: 커뮤니티의 의견을 듣고 소통하여 지지자를 확보하기

콘텐츠 중심의 성장: SEO 및 고품질 콘텐츠로 가시성 구축

이 세 가지 기둥은 실제로 어떻게 구현될까요? Aaron은 ClickUp의 유기적 성장을 지원하는 몇 가지 전략을 공유했습니다.

주별 업데이트 로 경쟁사들이 따라올 수 없는 속도로 제공됩니다

Free Forever 플랜 으로 업계를 선도합니다

24시간 고객 지원

이메일, 소셜 미디어 및 메시지 보드를 통한 사용자 피드백 및 커뮤니티 참여

사용자 중심 콘텐츠로 SEO를 지배하기

Aaron은 또한 ClickUp의 비밀 소스인 긴급성과 고객 만족이라는 핵심 가치와 이러한 가치가 마케팅에 어떻게 반영되어 있는지 언급했습니다.

그리고 깜짝 놀랄 일이 있었습니다! 모두가 멜리사를 만날 수 있었던 것입니다!

5. 브랜드 및 사용자 중심 콘텐츠의 차원 높은 발전

새로운 최고 크리에이티브 책임자(CCO)인 Melissa Rosenthal이 무대에 올라 ClickUp의 콘텐츠를 새로운 차원으로 끌어올릴 몇 가지 중요한 소식을 발표했습니다!

"우리는 ClickUp이 개인 사용자, 소규모 비즈니스, 기업 팀 등 모든 사용자의 하루를 도와주고, 불만을 이해하고, 보답하는 친구와 같은 존재가 되기를 바랍니다."

—Melissa Rosenthal, ClickUp 최고 크리에이티브 책임자

맞습니다, 사람들이 매일 사용하는 도구를 더욱 효율적으로 활용할 수 있도록 흥미로운 새로운 콘텐츠 형식을 개발하고 있습니다.

Melissa는 다음과 같은 새로운 콘텐츠 형식을 몇 가지 공개했습니다.

원본 팟캐스트

새로운 교육 콘텐츠

ClickUp 스토리

현재는 대부분 예고편이지만, Melissa는 사용자가 가장 먼저 확인할 수 있는 것은 ClickUp Stories라고 밝혔습니다. ClickUp Stories는 ClickUp을 사용하여 사람들이 삶을 더 풍요롭게 만드는 방법에 초점을 맞춘 새로운 에피소드 시리즈입니다.

생산성 및 프로젝트 관리의 힘을 활용하여 일상적인 과제를 극복하는 방법을 소개하는 사용자들을 소개하는 짧은 비디오입니다!

공유하고 싶은 이야기가 있으신가요?

완벽합니다! 여러분의 의견을 듣고 싶습니다 (그리고 아마도 여러분을 스타로 만들지도 모릅니다). 여기에서 양식을 작성해 주세요!

6. 기업가들이 ClickUp을 사용하여 WFH 비즈니스 목표를 달성하는 방법

다음 패널은 형식이 크게 바뀌었습니다. 세 명의 ClickUp 컨설턴트와 기업가가 WFH 비즈니스 프로세스를 한 단계 더 발전시키기 위해 사용하는 몇 가지 요령과 팁을 소개했습니다.

코트니, 요비네, 루시

ClickUp 파워 유저들로부터 배운 주요 내용은 다음과 같습니다.

대시보드와 목표는 진행 상황을 측정하고 목표를 달성하기 위해 즐겨 찾는 기능입니다

ClickUp의 유연한 워크플로우는 비즈니스에 필요한 모든 기능을 갖춘 CRM을 구축하는 데 적합합니다

ClickUp에서는 거의 모든 것을 템플릿으로 만들 수 있으므로, 반복되거나 유사한 프로젝트에 사용할 사용자 정의 상태, 작업 및 사용자 정의 필드 템플릿을 저장하세요

자동화는 반복적인 관리 업무에 드는 시간을 절약할 수 있는 훌륭한 방법입니다

마인드 맵을 사용하면 브레인스토밍을 시각화하고 중요한 비즈니스 아이디어(및 작업)를 서로 연결할 수 있습니다

…그리고 훨씬 더 많은 내용이 있습니다!

이러한 실용적인 팁이 유용하다고 생각되시면, 해당 웹사이트를 방문하고 YouTube를 팔로우하시기 바랍니다!

7. 닐 패텔과 댄 플라이슈만과 함께하는 마케팅 팁

게스트 연사는 디지털 마케팅 및 브랜딩 분야에서 유명 인사가 된 두 명의 거물, Neil Patel과 Dan Fleyshman이 이어서 연설을 진행했습니다 .

댄은 Neil에게 콘텐츠 제국을 시작한 계기, 2021년 SEO 전략, 소셜 및 YouTube 콘텐츠의 최고의 실행 방식, 유료 광고 등에 대해 인터뷰했습니다.

"2021년과 그 이후에 SEO를 성공적으로 구축하려면 몇 가지 집중해야 할 사항이 있습니다. 바로 양질의 백링크와 페이지 경험입니다. 양질의 경험을 구축하고 양질의 웹사이트에서 링크를 얻어야 합니다."

—Neil Patel, 마케팅 전문가 및 베스트셀러 저자

Neil은 디지털 청사진을 확장하고자 하는 모든 비즈니스 소유자를 위해 다음과 같은 유용한 정보를 공유했습니다.

특히 LinkedIn, TikTok, YouTube 등 시청자가 활동하는 곳에서 콘텐츠를 제작하는 것의 중요성

소셜 미디어 콘텐츠 아이디어를 YouTube에 재사용하세요

휴대폰으로 비디오를 촬영하는 것을 두려워하지 마세요 (청중은 진정성을 원합니다)

웹사이트는 브랜드를 구축하고 리드를 확보하는 데 핵심적인 역할을 합니다

LinkedIn 및 Instagram과 같은 소셜 채널은 새로운 비즈니스로 이어지는 대화를 촉진하는 데 중요한 키가 되었습니다

댓글의 힘을 소홀히 하지 마세요. 댓글은 참여도를 높이는 데 중요한 역할을 합니다

음성 검색은 점점 더 중요해질 것입니다

기능 스니펫에 맞게 콘텐츠 최적화하기

…그리고 더 많은 내용이 있습니다! 아래에서 전체 인터뷰를 확인하세요.

8. 맞춤형 생산성 앱을 구축하는 방법

코딩을 몰라도 ClickUp에서 맞춤형 생산성 앱을 만들 수 있나요?

ClickUp의 Enterprise 계정 관리자 Vincent Khadige는 그 대답이 '예'라고 단언합니다.

"저와 같은 분들은 코드를 한 줄도 쓰지 않고 완벽한 업무 프로세스를 구축하고 싶을 것입니다. 다행히도 ClickUp을 사용하면 코드를 쓰지 않고도 거의 모든 요구 사항을 충족하는 놀랍도록 강력한 생산성 앱을 만들 수 있습니다. "

—Vincent Khadige, ClickUp의 Enterprise 제품 관리자

Vincent의 프레젠테이션에서는 ClickUp의 계층 구조를 사용하여 작업 구조를 개인화하는 기본 사항부터 다양한 사용 사례에 맞게 작업을 항목으로 맞춤 설정하고 버그 추적부터 수익에 이르기까지 모든 것을 측정할 수 있는 시각적인 대시보드를 구축하는 방법까지 모든 것을 다룹니다!

우리가 배운 내용 중 일부는 다음과 같습니다.

작업 분할에서 용량 할당에 이르기까지 거의 모든 팀의 요구 사항에 맞는 워터폴 워크플로우를 만드세요

작업 을 작업 관리 그 이상의 항목으로 변환하세요

Slack과 유사한 채팅 채널 만들기

여러 목록 에서 계층, 중첩된 하위 작업 등을 적용하기

사용자 정의 필드, 이메일, 양식 및 자동화를 통해 쉽고 확장 가능한 CRM 시스템을 구축하세요

ClickUp은 사용자 정의가 매우 뛰어나 거의 모든 기능을 변형하여 기술 스택을 대체하고 모든 일을 한 곳에서 처리할 수 있습니다. 유일한 한도는 여러분의 상상력뿐입니다.

또한 Vincent는 곧 출시될 추가 기능에 대해서도 살짝 공개했습니다.

중첩된 하위 작업

작업 및 문서 관계

ClickUp의 이메일

간단한 레이아웃

자세한 내용은 전체 세션을 시청하세요!

9. 생산성 산업의 과제를 해결하는 방법

산업을 재정의하는 데 있어 데이비드 사크스는 결코 낯선 인물이 아닙니다.

PayPal의 전 COO이자 현재 ClickUp의 투자자/고문인 그는 Zeb과 ClickUp의 영업 팀장인 Tommy Wang과 함께 생산성 및 협업 스페이스의 과제 및 방향에 대해 라운드테이블 토론을 진행했습니다.

David가 이 카테고리의 미래로 보는 것은, 수십 년에 걸친 Microsoft Office의 분할 이후에 강력한 생산성 도구가 다시 통합되는 것입니다.

"포괄적인 제품으로서의 ClickUp에 대한 Zeb의 비전, 팀의 빠른 개발 속도, 그리고 사람들이 플랫폼을 사용하면서 느끼는 만족감은 이 회사가 업계를 재정의하고 있음을 나타내는 지표입니다."

—데이비드 사크스, 기술 기업가 및 투자자

David는 또한 모든 일을 한 곳에서 통합하여 팀의 역량을 강화하는 최고의 플랫폼으로서 ClickUp에 대한 자신의 비전을 설명했습니다.

Tommy는 또한 ClickUp이 업계의 과제에 어떻게 대응하고 있는지 Zeb에게 질문을 던졌습니다.

도구를 통합하여 직원의 시간을 절약하고 생산성을 높이는 방법

Opinionated software와 사람들이 일하는 방식을 지시하는 것이 아닌, 자신의 일을 보완하는 도구를 원하는 이유

소비자의 요구를 충족하는 도구를 구축하기 위해 빠른 개발과 열정이 중요한 이유

…그리고 더 많은 내용이 있습니다!

아래에서 전체 세션을 확인하세요.

10. ClickUp 제품 비전 2021

이 날의 세션을 마무리한 것은 사용자들이 내년에 기대할 수 있는 내용을 미리 엿볼 수 있는 대망의 미리보기였습니다.

이 세션에서 Zeb은 ClickUp의 장기적인 비전과 2021년 1분기 단기 플랜을 발표했습니다.

"오늘날 우리의 사명은 3년 전 시작했을 때와 똑같습니다. 여러분의 모든 일과 도구를 한 곳에 모으는 것입니다."

—Zeb Evans, ClickUp CEO

"우리의 모토는 항상 '모든 것을 하나의 앱으로 대체한다'였습니다. 그리고 오늘, 우리는 그 목표에 그 어느 때보다 가까워졌습니다. 하지만 노코드 생산성 도구가 완벽해지기까지는 아직 갈 길이 멀습니다."

Zeb은 기조 연설에서 ClickUp의 제품에 대한 초점을 더욱 자세히 설명하고, 앞으로의 계획에 대해 다음과 같이 추가적으로 공개했습니다.

기존 기능 개선 (목표, 홈, 받은 편지함 등)

모든 앱의 플랫폼 속도 및 성능

완벽한 자동화 테스트 및 확장 가능한 인프라를 통한 신뢰성

리드 제품 관리자 브라이언 쉔이 무대에 올라 앞으로 출시될 기능을 더 자세히 소개했습니다!

"속도와 안정성은 앞으로도 당사의 주요 초점이지만, 여러분이 요청한 사항을 바탕으로 게임의 판도를 바꿀 기능을 구축하고 있습니다. 더 다양한 방법으로 업무를 정리하고 이메일 등 커뮤니케이션을 ClickUp으로 통합할 수 있는 기능입니다."

—Brian Shen, ClickUp 수석 제품 관리자

Vincent가 앞서 발표한 작업을 범용 항목으로 변환하는 방법을 더욱 확장하여, Brian은 작업이 연락처부터 회사 및 거래에 이르기까지 모든 것을 표현할 수 있는 방법을 보여주었습니다.

곧 출시될 여러 가지 새로운 기능을 통해 이러한 세분화된 맞춤 설정을 더욱 강화할 수 있게 될 것입니다.

작업 및 문서 관계

중첩된 하위 작업

ClickUp의 이메일

Google 캘린더 및 Outlook과 양방향 동기화

…그리고 2021년 1분기에 더 많은 기능이 추가될 예정입니다 (중첩 폴더, 항목 유형, 목표 V2 등)

브라이언은 또한 각 새로운 기능의 잠재적인 사용 사례(및 UI)를 살짝 공개했습니다. 전체 세션을 시청하여 모든 기능을 직접 확인해보세요!

11. 화려한 마무리: 새로운 모바일 앱

마지막으로, ClickUp의 제품 관리자 Nick Krekow가 폐회식에서 매우 특별한 발표를 진행했습니다.

"여러분의 의견을 반영하여, 새로운 네이티브 모바일 앱을 처음부터 완전히 재구축하기로 결정했습니다. 이제 Android 및 iOS에서 빠르고 안정적이며 아름답고 사용하기 쉬운 모바일 UI로 ClickUp을 사용할 수 있습니다."

—Nick Krekow, ClickUp 제품 관리자

Nick과 제품 팀은 Flutter라는 새로운 UI 프레임워크를 사용하여 ClickUp 모바일 경험을 완전히 재설계하기 위해 뒤에서 열심히 노력해 왔습니다.

Flutter를 통해 제품 팀은 다음을 달성할 수 있었습니다.

모바일 우선 UI로 완전한 네이티브 ClickUp 환경을 구축하세요

모바일 개발 시간을 단축하세요

Android 및 iOS에서 일관된 ClickUp 경험을 만드세요

그렇다면 이 새로운 앱들은 실제로 얼마나 빠를까요? Nick은 Flutter의 개선으로 평균 시작 시간이 10초에서 1초로 단축되었다고 설명했습니다.

더 좋은 소식은 Nick이 새로운 ClickUp 모바일 UI를 간단히 소개해 주었다는 것입니다.

이러한 모바일 기능은 시작에 불과합니다. Nick은 또한 다음과 같이 모바일 기기에 최적화된 웹 기능이 곧 추가될 것이라고 밝혔습니다.

수신함

메모장

대시보드

시간 추적

가장 좋은 점은 무엇일까요? 새로운 모바일 앱이 다음 주에 앱 스토어에 출시될 예정입니다!

모든 내용을 정리합니다

LevelUp에 참석한 모든 분들은 생산성 향상을 위한 실행 가능한 전략, 흥미로운 새로운 기능, 또는 당사의 제품과 비전에 대해 더 자세히 알고 싶으신 분들까지, 모두에게 유익한 시간이 되었을 것이라고 자부합니다.

가장 중요한 것은 Zeb과 팀이 플랫폼을 개선하고 세계의 생산성을 높이기 위해 매일 커뮤니티의 의견을 경청하고 있다는 사실입니다.

"LevelUp에 참석해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 우리의 기대를 뛰어넘는 엄청난 인파가 몰려들었고, 여러분을 만나 뵐 수 있어 정말 기뻤습니다. 이 여정을 함께 해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 내년 이벤트에서 다시 뵙기를 바랍니다!"

—Zeb Evans, ClickUp CEO

매주 추가될 새로운 기능 등을 기대해 주시기 바랍니다. 내년 LevelUp에서 다시 뵙기를 기대합니다!