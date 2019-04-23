Bagaimana ClickUp Bisa Meluncurkan 287 Fitur dengan Begitu Cepat? 19 Langkah Terpenting.

Seorang pengguna ClickUp baru-baru ini bertanya…

Karena ClickUp tampaknya sangat hebat dalam merilis fitur-fitur yang dirancang dengan matang dengan sangat cepat, saya sangat ingin suatu hari nanti membaca blog yang membahas pendekatan tim Anda dalam pengembangan produk ->

Bagaimana Anda memutuskan fitur/pembaruan (termasuk menggunakan papan umpan balik yang didukung Canny) dan bagaimana tim Anda merancang + mengembangkan dengan cepat, termasuk menggunakan ClickUp itu sendiri, bersama dengan alat lain seperti Figma untuk wireframe + prototipe (seperti yang disebutkan dalam video bantuan).

Terima kasih telah memperhatikan!

Pada tahun 2018, kami merilis 287 fitur baru, ditambah banyak perbaikan.

Dalam posting ini, kami akan menjelaskan secara rinci proses kami tepatnya dalam merilis fitur-fitur ini, menunjukkan kepada Anda langkah demi langkah bagaimana kami menggunakan ClickUp untuk membangun ClickUp.

Siapkan diri, kita mulai:

Prioritaskan Apa yang Akan Ditambahkan Selanjutnya

Bayangkan ini sebagai tahap ideasi atau brainstorming. Tapi sebenarnya kami tidak terlalu banyak melakukan brainstorming. Karena kami secara aktif terlibat dalam menggunakan produk kami, ide-ide pun mengalir dengan sendirinya. Kami selalu memikirkan cara untuk meningkatkan ClickUp.

1. Tanyakan: Apa yang perlu kita lakukan agar lebih efisien?

Kita benar-benar egois karena kita hanya memikirkan apa yang kita inginkan untuk membuat diri kita lebih efisien. Lalu kita membangunnya untuk diri kita sendiri terlebih dahulu.

ClickUp dirancang untuk digunakan oleh seluruh organisasi, dan karena tim kami sendiri mencakup berbagai bidang (manajemen bisnis, penjualan, desain, pengembangan perangkat lunak, dan pemasaran), ide-ide muncul dengan cepat. Tidak ada bagian dari organisasi kami yang dibatasi untuk memberikan masukan tentang produk.

2. Pertimbangkan apa yang diinginkan oleh klien kami

Sejak awal, kami selalu terbuka terhadap masukan pelanggan. Itulah mengapa kami menyukai Canny sebagai papan masukan dan sarana untuk berbagi peta jalan produk kami. Kami juga menggunakan pesan dukungan kami untuk menyeimbangkan prioritas kami sendiri. Jika banyak pengguna meminta fitur serupa, hal itu tentu memiliki pengaruh besar terhadap langkah kami selanjutnya.

3. Pertimbangkan biaya waktu pengembangan dengan manfaat terbesar

*hal berikutnya adalah menentukan ruang lingkup pengembangan fitur baru secara akurat dibandingkan dengan apa yang kami yakini akan memberikan manfaat terbaik bagi semua tim yang menggunakan ClickUp.

Ini adalah seni dalam merilis fitur, karena seringkali pelanggan atau anggota tim kita sendiri tidak benar-benar tahu seberapa besar sebuah fitur atau seberapa banyak pekerjaan yang diperlukan untuk mewujudkannya.

Tim pengembangan kami menyeimbangkan apa yang dapat dilakukan dengan sumber daya yang tersedia (itu kan manajemen proyek, kan?).

4. Sesuaikan fitur-fitur serupa yang akan dikembangkan secara paralel

Bagian lain dari pengembangan adalah memahami apa yang perlu dilakukan dan kemudian menjadwalkan dengan tepat untuk mengoptimalkan kerja tim. Di ClickUp, hal ini sangat penting. Kami harus memahami dengan baik apa yang dapat dilakukan oleh tim secara keseluruhan dan juga apa yang dapat dilakukan oleh setiap kontributor individu. Kemudian, kami menyelaraskan apa yang perlu dilakukan dengan kapasitas tim dan mencapai keadaan aliran pengembangan.

Ketika Anda mengelompokkan fitur-fitur yang serupa, terdapat banyak sinergi yang muncul dari hal tersebut, dan kami dapat mengantisipasi bug atau menambahkan perbaikan fitur sebelum fitur tersebut dirilis. Kami tidak memisahkan pengembangan produk kami, sehingga terdapat dialog yang terus-menerus tentang apa yang dapat (atau tidak dapat) dilakukan.

Tim kami membuat Sprint dan mengembangkan produk berdasarkan keselarasan tersebut.

Fitur-fitur telah ditentukan untuk sprint ini. Apa yang akan dilakukan selanjutnya?

5. Prioritaskan tugas-tugas

Di ClickUp, kami memiliki proyek Sprint dan kemudian membuat daftar untuk setiap rilis yang akan datang. Dari sana, kami menambahkan tugas-tugas dan detail penting yang terkait dengan fitur baru tersebut.

Catatan: Mulailah proyek pengembangan Anda sendiri dengan template luar biasa ini di ClickUp . Berdasarkan sprint kami sendiri!

6. Perkirakan waktu untuk masing-masing

Ini seringkali merupakan bagian yang terlewatkan dalam proses pengembangan. Tim pemimpin pengembangan kami akan memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas, yang membantu dalam pembuatan jadwal rilis. Hal ini juga membantu tim menentukan apakah masih ada ruang untuk perbaikan darurat (hotfix) atau item yang tertunda (backlog).

7. Atur ketergantungan.

Dari sini, pengembang akan menghubungkan tugas-tugas mereka berdasarkan ketergantungan. Kita kemudian dapat melihat gambaran keseluruhan menggunakan diagram Gantt untuk melihat bagaimana setiap tugas tumpang tindih dan mengidentifikasi hambatan atau bottleneck.

8. Jadwalkan kapan setiap tugas akan diselesaikan

Sekarang saatnya untuk menetapkan jadwal kapan setiap tugas harus diselesaikan. Hal ini didasarkan pada ketergantungan antar tugas dan fitur atau kode mana yang perlu dikerjakan terlebih dahulu.

9. Tugaskan mereka kepada pengembang yang tepat

Dengan mengevaluasi kemampuan dan keahlian para pengembang kami, kami berupaya memaksimalkan potensi setiap individu. Berdasarkan perkiraan waktu yang telah dibuat, kami membagikan tugas kepada para pengembang. Terkadang seorang pengembang akan mendapatkan banyak tugas, atau mungkin hanya beberapa tugas, tergantung pada perkiraan waktu yang telah ditetapkan.

Menjaga Komunikasi Tetap Lancar

10. Bagikan di Slack dan ClickUp

Kami menggunakan ClickUp untuk menyimpan semua detail tugas dan memberikan pembaruan. Terkadang kami memiliki kebutuhan mendesak atau masalah, dan kami menghubungi saluran Slack kami untuk mendapatkan masukan. Kami tidak sering menggunakan pesan langsung, lebih memilih agar orang-orang memberikan jawaban atau tanggapan di dalam saluran Slack untuk komunikasi yang paling cepat dan mudah.

11. Rapat harian video konferensi

Karena kami memiliki tim yang tersebar luas, kami menggunakan konferensi video untuk berbagi informasi tentang progres masing-masing pengembang dalam tugas mereka dan untuk membahas hambatan yang mungkin timbul. Dari sini, kami dapat mengevaluasi ulang dan menyesuaikan jadwal jika diperlukan, yang dapat dilakukan dengan mudah menggunakan diagram Gantt.

12. Buat daftar tugas harian

Kami memiliki saluran Slack khusus untuk mendokumentasikan kemajuan kami. Anggota menuliskan apa yang mereka kerjakan pada hari sebelumnya dan apa fokus utama mereka untuk hari berikutnya. Kami kemudian memperbarui ClickUp dengan prioritas, perkiraan waktu, dan komentar tambahan jika diperlukan.

13. Lakukan pekerjaanmu dan minum banyak Monster

Waktunya Meluncurkan Fitur Baru!

14. Waktu QA

Pada hari sebelum peluncuran, kami melakukan pemeriksaan kualitas (QA) untuk semua fitur di berbagai lingkungan dan perangkat. Proses ini melibatkan tidak hanya tim QA dan pengembangan kami, tetapi juga perwakilan layanan pelanggan kami untuk memastikan tidak ada hal yang terlewatkan dari segi kegunaan.

Tidak semua hal perlu diuji secara otomatis. Sebuah filosofi pengembangan yang umum adalah menulis tes dan memastikan cakupan tes yang hampir lengkap. Sayangnya, hal ini memiliki biaya: membutuhkan waktu. Terutama ketika Anda melakukan perubahan dengan cepat, setiap fitur baru atau pembaruan memerlukan sejumlah besar tes yang harus ditulis dan direvisi.

Pada akhirnya, Anda tetap harus melakukan pengujian manual untuk semuanya, terlepas dari berapa banyak pengujian otomatis yang Anda miliki. Setidaknya pada awalnya, fokuslah lebih pada pengiriman (shipping) daripada pengujian. Seiring pertumbuhan bisnis, Anda dapat menambahkan pengujian (berlawanan dengan anggapan umum), terutama jika produk Anda mengalami perubahan signifikan. Dengan cara ini, Anda tidak akan memiliki utang teknis (tech debt) sebanyak yang sering dibicarakan oleh masyarakat.

15. Pindahkan fitur-fitur

Fitur dan status tugas dipindahkan dari lingkungan staging ke lingkungan pra-produksi untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Jika semuanya berjalan lancar, kami siap meluncurkannya ke aplikasi ClickUp.

16. Siapkan komunikasi

Fitur-fitur kami tidak berarti apa-apa jika tidak ada yang tahu cara menggunakannya. Tim keberhasilan pelanggan dan pemasaran kami menyiapkan semua informasi pendukung—seperti dokumen bantuan, artikel blog, email, media sosial, dan lainnya—untuk memastikan semua manfaat dan fitur disampaikan dengan baik.

17. Kirim saja. Jangan menuntut kesempurnaan.

Pemeriksaan akhir dilakukan pada tahap produksi, dan build dikirim ke aplikasi. Kami mengeluarkan mercon kertas, membunyikan gong, dan membunyikan klakson udara untuk memberitahu dunia bahwa ClickUp telah merilis fitur baru yang luar biasa keren.

Salah satu pendiri kami, Zeb Evans, telah mendirikan beberapa perusahaan teknologi lainnya sebelumnya dan sebelumnya dikenal sebagai seorang perfeksionis yang sangat ketat dalam hal peluncuran produk. Setelah menyaksikan proses perfeksionisme yang berlarut-larut dan tidak pernah benar-benar mencapai tujuan, ia kini memiliki pandangan yang sepenuhnya berbeda. Buatlah produk yang baik. Kemudian iterasi, dan buatlah menjadi hebat. Akhirnya, setelah beberapa kali iterasi, produk tersebut akan menjadi sempurna. Hal ini datang seiring dengan penggunaan dan umpan balik dari pengguna.

18. Beritahu dunia

Tak lama setelah membersihkan serpihan kertas warna-warni, tapi sebelum telinga kita berhenti berdenging, entah bagaimana kita berhasil mengirim email, mempublikasikan dokumen bantuan, dan memutar video yang tepat.

19. Tunggu umpan balik Anda dan ulangi

Setelah semuanya tenang, kami akan menjawab pertanyaan Anda, menanggapi setiap kekhawatiran, minum lagi Monster, dan kembali ke posisi teratas.

Kesimpulan

Proses pengembangan produk kami mungkin tidak terlihat terlalu berbeda dari milik Anda, tetapi kami memiliki rahasia khusus yang tertanam di dalamnya.

Kami fokus.

Semua kekhawatiran diungkapkan sebelum kita mulai, dan kemudian kita langsung mulai bekerja.

Kami tidak membuat alasan.

Jika kita membuat kesalahan, kita akan menyesuaikannya.

Kami tidak terganggu oleh hal-hal lain yang bisa kami lakukan–kami menyimpannya untuk hari lain.

Begitulah cara kami menciptakan ClickUp.