Kebenaran yang Tidak Nyaman tentang Kematangan AI: Mengapa 99% Perusahaan Melakukannya dengan Salah

“ Hanya 1% perusahaan yang yakin telah mencapai kematangan AI. Namun, 98% mengatakan bahwa urgensi untuk menerapkan AI semakin meningkat. ”

Selisih tersebut bukan hanya soal teknologi. Ini soal mindset.

Saya menyaksikan hal ini secara langsung di sebuah Sales Summit baru-baru ini ketika dua pemimpin senior mengatakan kepada saya secara blak-blakan: “Kami sudah di atas 40 tahun dan terbiasa dengan cara kerja kami—sulit untuk memikirkan perubahan.”

Sementara itu, rekan-rekan mereka yang lebih muda sudah mulai menguji alur kerja, bereksperimen dengan agen, dan mengotomatisasi kemenangan pertama mereka.

Itulah saat saya menyadarinya: Kesiapan AI hampir tidak ada hubungannya dengan alat—dan semuanya berkaitan dengan kemauan untuk menghadapi kenyataan yang tidak nyaman.

Kesenjangan Pengetahuan Sangat Mengkhawatirkan

Matriks Transformasi AI

Kami melakukan survei terhadap pekerja pengetahuan tentang praktik AI mereka dan data implementasinya. Ceritanya menjadi lebih mengkhawatirkan:

Hanya 12% organisasi yang melaporkan integrasi AI yang penuh

38% sama sekali tidak menggunakan AI dalam alur kerja harian mereka.

Itu bukan selisih kecil. Itu jurang.

Lebih buruk lagi, sebagian besar proyek AI tidak bertahan melewati fase uji coba:

Hampir dua pertiga perusahaan tidak dapat mengimplementasikan proyek percontohan ke dalam penggunaan nyata

Hampir setengah menghentikan proyek AI sepenuhnya pada tahun 2025

Mengapa? Karena orang tidak tahu cara menggunakan alat-alat tersebut. Alasan utama kegagalan menceritakan kisahnya:

Kesenjangan pengetahuan: 71,7%

Tantangan teknis: 70%

Kekurangan pelatihan: 67%

Tentu saja, ada keraguan. Anda tidak bisa mengharapkan kesuksesan ketika tim diberikan alat yang kuat tanpa konteks, bimbingan, atau kejelasan.

Ini seperti memberikan laptop kepada seseorang yang hanya pernah menggunakan pena dan kertas—dan mengharapkan mereka langsung tahu cara mengoperasikan sistem operasi, membuka aplikasi, mengirim email, dan menulis di Word.

Tanpa pelatihan, pemberdayaan, atau menunjukkan apa yang mungkin dilakukan, tidak mengherankan jika mereka mengalami kesulitan.

Sebagian besar orang menganggap AI hanyalah ChatGPT.

Sebagian besar orang masih menganggap AI hanyalah meminta ChatGPT untuk merumuskan ulang email. Itu saja.

Tanyakan kepada orang lain, dan Anda akan mendengar hal yang sama: “Ini membantu saya menulis email” atau “Ini menjawab pertanyaan saya.”

Itu adalah hal dasar.

Sedikit yang menyadari bahwa AI dapat merencanakan pekerjaan, mengoptimalkan sumber daya, mengurangi Work Sprawl, dan bahkan secara proaktif mengidentifikasi bottleneck—jika AI terintegrasi secara mendalam ke dalam tempat di mana pekerjaan sebenarnya dilakukan.

Penelitian kami menunjukkan betapa sempitnya persepsi saat ini:

35% menggunakan AI terutama untuk tugas-tugas dasar.

12% menggunakan otomatisasi canggih

10% menggunakan optimasi berbasis agen.

Hanya 9% yang mengatakan bahwa AI mereka benar-benar dapat mengantisipasi dan menyelesaikan masalah secara mandiri.

Ini bukan masalah teknologi; ini masalah eksposur. Orang perlu diberikan contoh dan pelatihan dasar/templat tentang cara menggunakan alat yang kami sediakan, dan kemudian mereka dapat mengembangkan sendiri.

Tata Kelola dan Akses Masih Belum Matang

Jika kurangnya pengetahuan membuat pilot kesulitan, kurangnya tata kelola AI menyelesaikan pekerjaan.

Inilah yang kami amati:

Masalah akses:

36% karyawan sama sekali tidak memiliki akses ke alat AI

Hanya 14% yang mengatakan bahwa sebagian besar orang dapat bereksperimen dengan AI di organisasi mereka.

Masalah tata kelola:

53% tidak memiliki tata kelola atau hanya pedoman informal terkait penggunaan AI.

Pertimbangkan risikonya.

Anda memiliki dua jenis orang: mereka yang sama sekali tidak bisa menggunakan AI, atau mereka yang menggunakannya tanpa batasan yang jelas.

Kedua skenario tersebut tidak mempersiapkan Anda untuk implementasi AI yang matang dan berskala besar. Data kepercayaan mendukung hal ini. Di organisasi dengan tingkat kematangan tinggi, 57% unit bisnis percaya dan siap menggunakan solusi AI baru. Di organisasi dengan tingkat kematangan rendah, angka tersebut turun menjadi 14%.

Kepercayaan tidak terbentuk dalam semalam. Kepercayaan dibangun melalui transparansi, pemberdayaan, dan batasan yang jelas. Ketika orang tidak memahami bagaimana AI terintegrasi dalam pekerjaan mereka atau, lebih buruk lagi, takut melakukan kesalahan, mereka ragu untuk menggunakannya. Dan tanpa adopsi, tidak ada skalabilitas.

Infrastruktur yang Terfragmentasi Menghambat Kemajuan AI

Bahkan tim yang termotivasi pun gagal jika sistem mereka tidak terintegrasi.

Data:

54% melaporkan sistem yang sebagian besar tersebar.

49% jarang atau tidak pernah berbagi konteks antar tim.

43% mengatakan bahwa menemukan informasi sulit atau tidak konsisten.

Anda tidak dapat membangun kemampuan AI yang matang di atas infrastruktur yang terfragmentasi. AI membutuhkan konteks. Jika data Anda tersebar di puluhan alat, AI Anda hanya akan melihat sebagian kecil dari kenyataan. Hal ini memperkuat keyakinan kami akan Converged AI Workspace.

Apa yang terjadi ketika AI memiliki konteks penuh? Sebagian besar tim melakukan eksperimen dengan AI secara terpisah. Ketika AI dapat melihat pekerjaan sebenarnya, diskusi di sekitarnya, dan keputusan di baliknya, sesuatu berubah: Ia berhenti bertindak seperti asisten penulisan dan mulai berperilaku seperti analis. Ia dapat mengidentifikasi tren yang terlewatkan oleh tim, menyoroti hambatan tersembunyi, dan menunjukkan kepada pemimpin realitas bagaimana pekerjaan bergerak melalui organisasi mereka. Tambahkan fitur Talk-to-Text di atas itu, dan tiba-tiba kecepatan wawasan tidak lagi dibatasi oleh kecepatan mengetik Anda; Anda dapat membagikan pemikiran, pertanyaan, dan keputusan secara real-time dan biarkan sistem memproses sisanya. Inilah mengapa kematangan AI bukan tentang memiliki lebih banyak model; melainkan tentang memiliki lebih banyak konteks.

Mayoritas Besar Masih Berada dalam Mode Uji Coba

Sebagian besar tim masih berada pada tahap awal kematangan AI—sering terjebak dalam eksperimen pilot yang terisolasi dan tidak pernah dapat diskalakan.

Tanpa konteks yang terintegrasi atau sistem yang terhubung, bahkan model terbaik pun akan menemui batasannya.

Kontekstualisasi sangat penting agar AI dapat berfungsi dengan baik. Ketika data tersebar di berbagai alat yang terputus-putus, AI Anda hanya melihat potongan-potongan—dan konteks yang terfragmentasi menghasilkan hasil yang terfragmentasi.

Itulah mengapa kemajuan nyata berasal dari strategi AI yang terkoordinasi, didasarkan pada infrastruktur yang terpadu, tata kelola yang jelas, dan sumber kebenaran tunggal. Ketika konteks mengalir di antara alat dan tim, AI tidak hanya membantu—tetapi mempercepat.

Masalah Pengukuran yang Tidak Ingin Dibicarakan Siapa Pun

Inilah kenyataannya yang hampir tidak diakui oleh siapa pun:

Sebagian besar organisasi tidak tahu apakah investasi AI mereka berhasil:

47% sama sekali tidak mengukur dampak AI

Hanya 10% yang menggunakan metrik berbasis data dan hasil

Itu bukan hanya peringatan—itu adalah hambatan. Jika Anda tidak dapat mengukur kesuksesan, Anda tidak dapat membuktikan ROI. Jika Anda tidak dapat membuktikan ROI, Anda tidak dapat mendapatkan dukungan eksekutif. Dan tanpa dukungan, AI tetap terjebak dalam mode uji coba—selamanya.

Fase uji coba bukanlah hal yang tidak berbahaya.

Organisasi yang berada pada dua tahap awal kematangan AI memiliki kinerja keuangan di bawah rata-rata industri. Sebaliknya, perusahaan yang berada pada tahap 3 dan 4 memiliki kinerja keuangan jauh di atas rata-rata industri, menurut penelitian MIT.

Selisih kinerja tidaklah halus. Itu adalah perbedaan antara tertinggal dari pesaing Anda dan mendominasi pasar Anda. Itulah mengapa penilaian yang jujur sangat penting saat ini.

Mengapa alur kerja yang proaktif lebih baik daripada prompt yang lebih baik Salah satu kesalahpahaman terbesar dalam AI korporat saat ini adalah bahwa kematangan berasal dari prompt yang lebih baik. Itu tidak benar. Kematangan berasal dari sistem yang dapat mengambil tindakan terstruktur, bukan hanya menghasilkan teks. Alur kerja berbasis agen penting karena mengurangi beban kognitif yang membuat tim terjebak dalam mode uji coba. Alih-alih mengandalkan individu untuk mengingat langkah-langkah, agen menangani pekerjaan prosedural di latar belakang. Mereka tidak menggantikan manusia; mereka menstabilkan alur kerja di sekitar mereka sehingga adopsi menjadi lebih mudah, bukan lebih sulit. Bagi kebanyakan organisasi, pergeseran itu sendiri adalah yang akhirnya membawa AI dari eksperimen ke pelaksanaan.

Apa yang Sebenarnya Berhasil: Model Pemimpin Kuat

Setiap transformasi sukses yang pernah saya lihat memiliki satu kesamaan.

Seorang pendukung internal yang kuat.

Inilah juga cara ClickUp sendiri berkembang sebelum AI: Keberhasilan cepat → kesuksesan yang terlihat → ekspansi organik.

Dengan AI, taruhannya bahkan lebih tinggi. Ini bukan sekadar mengganti alat—ini tentang mengubah pola pikir.

Anda tidak hanya menggantikan langkah-langkah manual; Anda sedang merancang ulang cara kerja dilakukan. Dengan ClickUp, biasanya Anda perlu meyakinkan seseorang yang sebelumnya menggunakan alat manajemen proyek serupa mengapa ClickUp lebih baik.

Dengan AI, ini tentang mengubah cara mereka memikirkan cara mereka bekerja: cara yang LEBIH BAIK.

Itu adalah lompatan yang menakutkan bagi banyak orang. Hal itu bisa terasa seperti ancaman.

Kita harus memandang transformasi ini sebagai peluang untuk meningkatkan, bukan sebagai penggantian pekerjaan atau meragukan nilai seseorang.

Saya memandang hal ini sebagai pemberdayaan pekerja manusia, dan tim serta kepemimpinan harus menciptakan visi dan budaya tersebut dari atas, untuk mendorong organisasi yang sepenuhnya matang dalam AI yang terus melakukan perbaikan berkelanjutan dan evolusi dalam cara mereka bekerja, terutama dengan kemajuan AI yang terjadi begitu cepat.

Adopsi Perubahan Adalah Hambatan Sebenarnya

Mari kita jujur: budaya adalah bagian yang paling sulit.

33% organisasi melaporkan adanya resistensi aktif terhadap perubahan

Hanya 19% yang cepat beradaptasi dengan perubahan dan mengembangkan alat AI baru

Itulah hambatan sebenarnya bagi kebanyakan perusahaan.

Ingat orang-orang yang saya sebutkan di Sales Summit? Yang sudah terbiasa dengan cara lama?

Saya katakan kepada mereka:

Jangan menilai sebelum Anda melihat bagaimana hal ini dapat memudahkan pekerjaan sehari-hari Anda. Biarkan tim kami melatih Anda tentang cara terbaik untuk mengimplementasikan AI, berikan alur kerja Anda kepada kami, dan biarkan kami menunjukkan bagaimana Anda dapat mentransformasikannya.

Dan kemudian:

Anda tidak ingin menjadi tim terakhir yang masih menggunakan Lotus Notes. Atau ponsel flip. Atau masih mencetak undangan kalender.

Teknologi terus berkembang, dan Anda ingin menjadi bagian dari perubahan tersebut; jika tidak, Anda atau organisasi Anda akan menjadi tidak relevan.

Saran Saya untuk Pemimpin: Biarkan Ahli Menunjukkan Apa yang Mungkin Dilakukan

Jika Anda seorang pemimpin yang ragu-ragu menghadapi evaluasi yang tidak nyaman tentang kemajuan AI Anda, inilah yang akan saya sampaikan kepada Anda.

Anda tidak perlu melakukannya sendirian.

Anda tidak perlu melakukannya sendirian.

Tiga tindakan kritis:

Latih karyawan Anda. Berikan mereka alat dan kepercayaan diri—bukan hanya akses. Bangun budaya eksperimen. Biarkan tim gagal dengan cepat, dan iterasi lebih cepat. Andalkan mitra teknologi Anda. Kami telah melihat apa yang berhasil (dan apa yang tidak). Biarkan kami membantu Anda melewati kurva pembelajaran.

Selisih antara kematangan AI dan investasi AI semakin melebar. Hanya 13% perusahaan saat ini yang benar-benar siap untuk memanfaatkan potensi AI, turun dari 14% setahun yang lalu, menurut penelitian Cisco. Sementara itu, 98% melaporkan bahwa urgensi untuk menerapkan AI telah meningkat. Itu tidak berkelanjutan.

Perusahaan yang akan berhasil bukanlah yang memiliki anggaran AI terbesar.

Mereka adalah yang bersedia untuk:

Evaluasi secara jujur di mana posisi mereka saat ini.

Investasikan dalam pemberdayaan dan pelatihan

Tetapkan tata kelola yang nyata

Komitmen terhadap pekerjaan yang diperlukan

Teknologi sudah siap. Pertanyaannya adalah apakah organisasi Anda siap menghadapi kenyataan tentang posisi sebenarnya dan melakukan kerja keras untuk menutup kesenjangan.

Inilah kenyataan akhir yang tidak nyaman: pesaing Anda sedang melakukan penilaian tersebut saat ini.

Dan perusahaan yang bertindak tegas hari ini akan menjadi yang merebut pangsa pasar besok.