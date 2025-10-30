Template Nama Pengguna dan Kata Sandi Gratis untuk Tetap Terorganisir

Kita semua pernah mengalaminya—menatap layar login, yakin kita tahu kata sandinya… sampai kita tidak ingat lagi.

Ada penelitian yang sangat menarik yang dilakukan oleh psikolog Jelena Mirkovic yang menjelaskan mengapa orang lupa kata sandi: kemudahan mengingat sering bertentangan dengan keamanan.

Pengguna cenderung membuat kata sandi lemah berdasarkan informasi pribadi atau kata sandi kuat yang mereka gunakan ulang di berbagai akun, keduanya merupakan kebiasaan yang berisiko. Solusi untuk dilema ini sederhana—Anda dapat menggunakan templat kata sandi.

Dokumen-dokumen ini membantu Anda mengorganisir semua kata sandi dan informasi login Anda di satu tempat.

Dalam artikel ini, kita akan membahas templat kata sandi cetak gratis terbaik yang dapat Anda gunakan untuk keperluan kerja dan pribadi.

Template Kata Sandi Terbaik Sekilas

Berikut ini adalah tabel ringkasan template kata sandi terbaik:

Apa itu Unduhan Template Kata Sandi Gratis?

Template kata sandi adalah dokumen yang sudah dirancang sebelumnya, biasanya berupa spreadsheet seperti Excel atau Google Sheets, yang membantu Anda mengatur dan melacak semua informasi login untuk situs web, aplikasi, dan akun online di tempat yang aman.

Template kata sandi mencakup kolom untuk nama pengguna, kata sandi, URL, dan terkadang pertanyaan keamanan atau catatan. Template ini membantu Anda melacak semua kata sandi Anda dalam format terstruktur untuk penggunaan pribadi, sehingga mengurangi kebutuhan untuk menghafal atau menggunakan kembali kata sandi yang sama.

Begini cara kerjanya:

✅ Menyediakan format terstruktur untuk mengatur dan menyimpan kata sandi.

✅ Dapat disimpan di tempat yang aman dengan perlindungan kata sandi

✅ Memungkinkan akses terpusat ke semua informasi login Anda

✅ Mendukung penyesuaian untuk akun dan kategori yang berbeda

✅ Menyediakan alternatif sederhana dan dapat dicetak sebagai pengganti pengelola kata sandi.

Apa yang Membuat Template Kata Sandi yang Baik?

Template kata sandi yang baik seharusnya membantu Anda membuat kata sandi yang kuat dan mudah diingat.

Berikut beberapa tips yang dapat Anda gunakan:

Gunakan setidaknya 12 hingga 15 karakter per kata sandi.

Gabungkan huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol.

Hindari pola yang jelas atau tebakan mudah seperti “123456”

Selalu gunakan kata sandi yang berbeda untuk akun yang berbeda.

Coba gunakan frasa sandi yang mudah Anda ingat tetapi tidak dapat ditebak oleh orang lain.

10 Template Kata Sandi Gratis Terbaik

Ayo mulai!

Berikut ini 10 template kata sandi gratis terbaik yang dapat diunduh untuk membantu Anda melacak semua kata sandi dengan aman dan tetap terorganisir di berbagai akun.

1. Template Daftar ClickUp

Dapatkan templat gratis Ingin sistem terstruktur tanpa menggunakan pengelola kata sandi terpisah? Coba templat daftar ClickUp.

Mengelola daftar kredensial login yang terus bertambah—baik untuk akun pribadi, pekerjaan, atau klien—dapat dengan cepat menjadi kacau.

Template Daftar ClickUp memberikan sistem terstruktur untuk mengatur kata sandi tanpa perlu menggunakan pengelola kata sandi terpisah. Template ini juga membantu Anda mengkategorikan dan mengatur kata sandi berdasarkan urutan pentingnya dan prioritasnya.

✅ Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Ubah data login yang kompleks menjadi daftar yang terorganisir dan mudah diakses.

Kategorikan akun berdasarkan perbankan, alat bisnis, media sosial, atau klien.

Buat daftar berulang untuk pemeriksaan keamanan rutin dan pengingat perpanjangan.

Prioritaskan akun sensitif dengan tag atau label kustom.

Bagikan daftar dengan anggota tim sambil mengontrol izin akses.

✨ Ideal Untuk: Freelancer, manajer proyek, dan pemilik usaha kecil yang membutuhkan cara terstruktur untuk memprioritaskan dan melacak semua kata sandi mereka.

👀 Fakta Menarik: Kata "password" pertama kali digunakan dalam konteks militer, bukan komputer. Prajurit menggunakannya sebagai kode verbal untuk melewati pos pemeriksaan.

2. Template Pengelolaan Aset ClickUp

Dapatkan templat gratis Mencegah kesalahan seperti kehilangan kredensial atau melewatkan perpanjangan lisensi menggunakan Template Manajemen Aset ClickUp.

Saat mengelola data sensitif, langganan, atau lisensi, memperlakukan kata sandi sebagai aset digital sangat penting. Template Pengelolaan Aset ClickUp mencegah kesalahan seperti kehilangan kredensial atau melewatkan perpanjangan lisensi dengan mengonsolidasikan pelacakan aset.

Ini juga membantu Anda mengelola dan menyimpan kata sandi Anda dalam basis data yang memudahkan Anda melacak penggunaan aset, serta melihat semua data Anda menggunakan diagram Gantt.

✅ Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Simpan kredensial login, kunci lisensi, tanggal perpanjangan, dan catatan dalam satu basis data yang dapat dicari.

Lacak penggunaan, tetapkan kepemilikan, dan pantau status lisensi.

Kategorikan aset berdasarkan jenis alat, tingkat langganan, atau penggunaan tim.

Simpan informasi sensitif dengan aman menggunakan opsi kontrol akses.

Buat laporan untuk perpanjangan, audit aset, atau tinjauan kepatuhan.

✨ Ideal Untuk: Manajer IT, pemilik bisnis, dan pemimpin tim yang ingin mengelola kata sandi, lisensi perangkat lunak, dan data login.

Pengelolaan proyek kini menjadi jauh lebih mudah di antara semua departemen di perusahaan. Saat proyek baru masuk, kami dapat menggunakan templat yang secara otomatis membuat semua tiket untuk kami. Tidak hanya itu, tetapi setiap orang secara otomatis ditugaskan tugasnya masing-masing, sehingga tidak ada kebingungan tentang siapa yang harus melakukan bagian pekerjaan mana.

3. Template Basis Pengetahuan ClickUp

Dapatkan templat gratis Nikmati cara profesional untuk melacak kredensial dan melindungi informasi bisnis sensitif dengan Template Basis Pengetahuan ClickUp.

Banyak organisasi sering kali berisiko mengalami kebocoran data. Perusahaan besar seperti LinkedIn dan Ticketmaster menjadi korban hal ini, yang mengakibatkan lebih dari setengah juta detail pelanggan terpapar di dark web.

Template Basis Pengetahuan ClickUp membantu Anda mencegah kebocoran data dengan memudahkan pelacakan kredensial Anda sambil melindungi informasi bisnis sensitif.

Template ini sudah dilengkapi dengan bagian untuk FAQ dan artikel pengetahuan, memudahkan penyimpanan, pengelolaan, dan berbagi kata sandi serta praktik terbaik di dalam perusahaan.

✅ Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Bangun perpustakaan pengetahuan terstruktur dengan penyimpanan kredensial.

Buat bagian khusus untuk FAQ, SOP, kebijakan, dan panduan sistem.

Jaga agar tim tetap terinformasi dengan sumber daya terpusat untuk akses dan pembaruan.

Sediakan materi onboarding dan dokumen referensi untuk karyawan baru.

Jaga catatan yang aman dan dapat dicari untuk informasi sensitif.

✨ Ideal Untuk: Tim, administrator IT, dan manajer operasional yang mencari pusat terpusat untuk mendokumentasikan kata sandi, SOP, dan instruksi akses untuk penggunaan internal atau yang berhadapan dengan klien.

Berikut ini video singkat tentang bagaimana fitur ClickUp berkolaborasi untuk pengalaman manajemen pengetahuan yang optimal:

4. Template SOP ClickUp

Dapatkan templat gratis Jaga kendali atas titik akses kritis dengan mengonsolidasikan SOP Anda melalui Template SOP ClickUp.

Ketika tim tidak memiliki proses yang jelas untuk mengelola kredensial login, kelemahan keamanan dan kebingungan tidak dapat dihindari. Di sinilah Prosedur Operasional Standar (SOP) dapat memastikan konsistensi dan efisiensi dalam proses dan prosedur pengelolaan kata sandi.

Template SOP ClickUp membantu mengonsolidasikan alur kerja pengelolaan kata sandi Anda dan melindungi titik akses kritis.

Dengan menggunakan templat ini, Anda dapat mengotomatisasi proses dengan daftar periksa, memastikan konsistensi dalam pengelolaan kata sandi di seluruh organisasi Anda, dan meningkatkan kolaborasi antar departemen.

✅ Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Tentukan alur kerja untuk mengatur, memperbarui, dan mencabut akses akun.

Buat SOP (Standar Operasional Prosedur) yang rinci untuk pengelolaan kata sandi di seluruh tim.

Gunakan daftar periksa bawaan untuk tugas keamanan berulang dan tinjauan.

Standarkan prosedur untuk onboarding klien atau transisi tim.

✨ Ideal Untuk: Pemilik bisnis, manajer operasional, dan pemimpin tim yang membutuhkan sistem standar dan dapat diulang untuk mengelola kata sandi, akses akun, dan kredensial sensitif.

5. Template Pengelolaan Akun ClickUp

Dapatkan templat gratis Alih-alih mengandalkan catatan yang tersebar atau dokumen-dokumen terpisah, lacak setiap akun menggunakan Template Pengelolaan Akun ClickUp.

Dengan lebih dari 5,2 miliar akun media sosial di seluruh dunia, sebagian besar bisnis mengelola jauh lebih banyak akun dan informasi login daripada yang mereka sadari. Baik itu portal klien, alat tim, atau platform langganan, memiliki satu tempat untuk mengelola detail-detail ini dapat menghindarkan Anda dari kebingungan di menit-menit terakhir.

Template Pengelolaan Akun ClickUp memberikan Anda satu tempat untuk mengelola semua detail akun, tidak lagi perlu mencatat di berbagai tempat atau lupa kredensial. Template ini juga membantu Anda merancang proses onboarding klien dengan akses berbagi kata sandi dan mengorganisir semua data Anda dalam kategori dan folder yang unik.

✅ Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Kumpulkan, simpan, dan kelola kredensial akun Anda di satu tempat yang terorganisir.

Lacak akses klien, detail langganan, dan pengingat pembaruan.

Sederhanakan proses onboarding dengan mengelola kredensial dan catatan akun secara bersamaan.

Lindungi informasi sensitif dengan izin tim dan kontrol akses.

Percepat komunikasi dengan mencatat perubahan dan pembaruan akun.

✨ Ideal Untuk: Manajer akun, tim layanan pelanggan, dan pemilik bisnis yang membutuhkan cara sederhana untuk mengatur akun pelanggan dan mengelola kredensial dengan aman.

6. Template Daftar Kata Sandi Excel oleh Vertex42

melalui Vertex42

Template Daftar Kata Sandi Excel oleh Vertex42 memudahkan pengguna yang lebih menyukai pelacak kata sandi yang sederhana dan dapat dicetak.

Template berbasis Excel ini memungkinkan Anda untuk menjaga daftar kredensial login Anda tetap rapi dan terorganisir, serta dilengkapi dengan tips penting tentang cara menjaga keamanan kata sandi Anda setiap saat. Template ini tersedia dalam format Excel dan PDF.

✅ Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Catat nama pengguna, kata sandi, situs web, dan catatan dalam tabel terstruktur.

Cetak daftar kata sandi Anda untuk referensi offline dan cadangan.

Sesuaikan kolom atau kategori sesuai dengan kebutuhan pribadi atau bisnis Anda.

Atur entri secara alfabetis atau berdasarkan kategori untuk akses cepat.

Jaga catatan yang aman dan terpusat yang dapat Anda simpan secara offline.

✨ Ideal Untuk: Pengguna sehari-hari dan pemilik usaha kecil yang ingin memiliki daftar kata sandi yang dapat dicetak dan disimpan dengan aman di rumah atau di kantor.

👀 Fakta Menarik: Dalam film Marx Brothers tahun 1932 Horse Feathers, Groucho mencoba masuk ke sebuah speakeasy dan diminta untuk menyebutkan kata sandi. Setelah beberapa kali menebak salah, dia akhirnya berhasil dengan kata "Swordfish," yang menjadi lelucon berulang dalam film tersebut. Jauh sebelum internet, adegan ini mengolok-olok ide kata sandi rahasia yang mengontrol akses. Hal ini menunjukkan bahwa kata sandi telah menjadi sesuatu yang praktis dan lucu selama hampir satu abad.

7. Template Catatan Kata Sandi Excel oleh Vertex42

melalui Vertex42

60% warga Amerika mengakui bahwa mereka menggunakan kembali kata sandi di beberapa akun, membuat mereka menjadi target mudah untuk serangan credential stuffing dan brute force. Kebiasaan ini sangat berisiko, seringkali disebabkan oleh kesulitan mengingat terlalu banyak kata sandi.

Template Catatan Kata Sandi Excel oleh Vertex42 membantu Anda menghindari penggunaan ulang kata sandi yang berisiko dengan memberikan cara yang andal untuk mencatat semua kredensial di satu tempat yang aman.

Template ini sudah dikonfigurasi sebelumnya dengan dua lembar kerja untuk melacak informasi login Anda di berbagai akun, dan tersedia dalam orientasi potret dan lanskap.

✅ Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Catat nama pengguna, kata sandi, nama situs web, dan catatan kustom dalam satu file.

Pilih antara tata letak potret dan lanskap sesuai preferensi Anda.

Cetak log untuk penggunaan offline atau simpan salinan lokal yang aman di perangkat Anda.

Sortir dan atur kata sandi berdasarkan kategori, jenis akun, atau tingkat keamanan.

Pantau pembaruan dan perubahan dengan kolom yang dapat diedit.

✨ Ideal Untuk: Freelancer, pengguna rumahan, dan pemilik usaha kecil yang lebih memilih buku catatan kata sandi cetak berbasis Excel yang dapat diamankan dan diperbarui sesuai kebutuhan.

8. Password Keeper oleh TemplateLab

melalui TemplateLab

Dengan semakin banyaknya akun online, godaan untuk menggunakan kembali kata sandi sangat besar, yang dapat membahayakan keamanan Anda.

The Password Keeper by TemplateLab menawarkan solusi sederhana untuk mengelola kredensial akun pribadi dan bersama dalam satu lembar cetak. Template ini tersedia dalam berbagai format, seperti PDF, dan dapat digunakan dalam perangkat lunak seperti Adobe Photoshop, Microsoft Word, dan PowerPoint.

✅ Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Daftar nama pengguna, kata sandi, nama situs web, dan catatan akun dalam satu dokumen.

Simpan kata sandi pribadi atau kantor dalam format terpusat yang mudah diakses.

Cetak dan simpan dengan aman untuk akses cepat saat dibutuhkan.

Hindari pengaturan ulang kata sandi berulang kali dengan satu catatan yang andal.

Sesuaikan tata letak sesuai kebutuhan pribadi, tim, atau keluarga.

✨ Ideal Untuk: Individu, pekerja lepas, dan tim kantor yang membutuhkan daftar kata sandi cetak sederhana untuk mengelola beberapa akun pribadi atau terkait pekerjaan.

👀 Fakta Menarik: Prajurit Romawi Kuno menggunakan frasa sandi rahasia yang disebut “watchwords” untuk membedakan teman dari musuh selama patroli malam.

9. Pelacak Reset Kata Sandi oleh Template. net

Password Reset Tracker by Template. net membantu tim IT dan administrator untuk tetap mengontrol permintaan reset kata sandi dan protokol keamanan.

Pelacak ini mencatat setiap permintaan, membantu Anda menjaga akuntabilitas dan memperketat proses keamanan. Template ini juga dapat diedit menggunakan Alat Editor AI di situs web, dan pengguna dapat memilih untuk mengunduh atau mencetak template ini untuk penggunaan pribadi dan profesional.

✅ Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Catat permintaan reset kata sandi dengan tanggal, ID pengguna, dan status.

Lacak langkah verifikasi dan pastikan tindak lanjut untuk setiap permintaan.

Catat detail penyelesaian untuk jejak audit dan tinjauan keamanan.

Jaga catatan terpusat untuk penggunaan internal dan pertanggungjawaban.

Perbaiki alur kerja pengelolaan kata sandi di seluruh departemen.

✨ Ideal Untuk: Tim dukungan IT, administrator kantor, dan manajer yang membutuhkan sistem khusus untuk melacak permintaan reset kata sandi dan meningkatkan keamanan kata sandi di seluruh pengguna.

10. Lembar Nama Pengguna dan Kata Sandi oleh Template. net

Lembar Nama Pengguna dan Kata Sandi oleh Template. net adalah solusi sederhana untuk tim kecil yang mengelola kredensial bersama.

Daripada mengambil risiko masalah akses akibat catatan yang tersebar, lembar sederhana ini memungkinkan Anda mengorganisir nama pengguna dan kata sandi untuk sistem internal atau alat. Lembar ini juga sepenuhnya dapat disesuaikan dan diedit menggunakan Alat Editor AI bawaan situs web.

✅ Mengapa Anda akan menyukai templat ini

Daftar nama pengguna, kata sandi, dan catatan akun dalam satu dokumen.

Gunakan untuk alat kantor bersama, sistem internal, atau portal klien.

Cetak dan simpan dengan aman di lingkungan dengan akses terkontrol.

Perbarui dan revisi entri saat kredensial berubah seiring waktu.

Kurangi kebingungan dengan menyediakan satu sumber kebenaran untuk akses tim.

✨ Ideal Untuk: Tim kecil, manajer kantor, dan staf IT yang membutuhkan templat nama pengguna dan kata sandi yang sederhana dan dapat dicetak untuk mengelola akses akun internal secara gratis.

Tingkatkan Keamanan Kata Sandi Anda dengan Template Gratis

Kita semua pernah mengalaminya: memasukkan kata sandi yang salah dengan harapan menebak yang benar, hanya untuk diblokir selama beberapa jam.

Pada suatu saat, bijaklah untuk menyadari bahwa mengelola semua kata sandi Anda tanpa sistem hanya akan meningkatkan risiko kebocoran data dan pemborosan waktu.

Di antara semua opsi dan situs web lain, templat ClickUp menonjol karena fleksibilitasnya, fitur kolaborasi bawaan, dan kemampuannya untuk mengelola jauh lebih dari sekadar kata sandi.

Baik Anda ingin membuat pelacak kata sandi yang detail atau membuat SOP untuk akses, templat siap pakai ClickUp membantu Anda menyesuaikan alur kerja Anda.

Siap untuk mengakhiri kerepotan mencari kata sandi yang terlupa? Daftar ke ClickUp hari ini!