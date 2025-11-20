Mengapa Beralih dari Mindset Tetap ke Mindset Pertumbuhan Lebih Sulit dari yang Anda Bayangkan

Perubahan dari pola pikir tetap ke pola pikir berkembang telah menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir.

Banyak blogger populer, penulis, dan pakar lainnya yang sering tampil di konferensi telah mengambil penelitian akademis yang luar biasa dari Profesor Carol Dweck dari Stanford dan menjadikannya sebagai milik mereka sendiri.

Namun, apakah pola pikir pertumbuhan benar-benar dapat dicapai? Atau apakah pidato inspiratif dan motivasional saja sudah cukup untuk mendorong Anda melaluinya?

Mari kita lihat lebih dekat apa yang sebenarnya dimaksud dengan pola pikir pertumbuhan dan bagaimana Anda dapat menghilangkan pola pikir tetap selamanya.

Pertentangan Antara Mindset Tetap dan Mindset Pertumbuhan

Pola pikir tetap berfokus pada pemeliharaan. Anda percaya bahwa sifat, keterampilan, dan kemampuan Anda akan tetap sama apa pun yang terjadi. Anda tidak ingin terlihat bodoh, jadi Anda tidak mencoba hal-hal baru.

Pola pikir pertumbuhan berarti memahami bahwa melalui latihan, kerja keras, dan usaha, Anda dapat meningkatkan kemampuan Anda dan belajar hal-hal baru.

Begini cara Dweck menjelaskannya: “Orang-orang percaya bahwa kemampuan dasar mereka dapat dikembangkan melalui dedikasi dan kerja keras — otak dan bakat hanyalah titik awal. Pandangan ini menumbuhkan cinta akan belajar dan ketahanan yang esensial untuk pencapaian besar.”

Apa yang Kita Rindukan dari Mindset Pertumbuhan

1. Usaha saja tidak cukup.

Sebagian besar penelitian Dweck berfokus pada siswa dan cara mereka belajar, khususnya dalam sistem pendidikan. Guru terbaik akan menggunakan berbagai metode untuk melibatkan siswa mereka—dan Anda juga harus melakukan hal yang sama untuk diri sendiri.

Misalnya, jika Anda ingin belajar bahasa baru atau keterampilan baru di tempat kerja, Anda mungkin perlu mencoba beberapa pendekatan berbeda sebelum menemukan yang cocok.

Tentu saja, hal ini membutuhkan waktu.

Menemukan gaya belajar Anda dan mencari cara untuk menyesuaikan diri dengan gaya belajar tersebut membutuhkan banyak dedikasi. Usaha semata-mata tidak akan cukup. Anda mungkin mendapat pujian karena berusaha, tetapi apakah Anda benar-benar belajar?

2. Pertumbuhan adalah sebuah perjalanan.

Dalam perjalanan, tidak semuanya berjalan lancar. Terkadang kita harus berputar-putar, tersesat, dan kembali lagi. Hal yang sama berlaku untuk pertumbuhan.

Pola pikir yang berkembang akan menyadari hal itu dan beradaptasi dengan situasi. Kesalahan bukanlah hal yang merugikan. Mereka merupakan bagian dari proses belajar. Pola pikir yang kaku akan fokus pada kesalahan dan kekeliruan, daripada menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran yang lebih baik.

3. Pola pikir tetap dan berkembang bukanlah hal yang mutlak.

Tidak mungkin Anda secara otomatis beralih dari pola pikir tetap ke pola pikir berkembang. Anda mungkin memiliki pola pikir berkembang dalam beberapa hal dan pola pikir tetap dalam hal lain.

Pola pikir tetap Anda mungkin tetap ada, dan kita tidak boleh menipu diri sendiri dengan berpikir bahwa pola pikir itu akan hilang. Bagian dari pola pikir berkembang adalah mengakui bahwa pola pikir tetap mungkin masih ada.

4. Fokus pada persetujuan daripada pembelajaran.

Pola pikir tetap hanya ingin mencari jawaban yang benar, daripada benar-benar memahami bagaimana sesuatu bekerja dan berkembang. Pola pikir tetap lebih mementingkan pengakuan daripada pengalaman. Ketika didorong oleh keinginan untuk mendapatkan pengakuan daripada belajar, Anda lebih mungkin gagal ketika pengakuan itu berhenti. Pola pikir berkembang melihatnya sebagai bagian dari pengalaman.

Tanda-tanda Anda Terjerumus ke dalam Pola Pikir Kaku

Jika Anda menemukan diri Anda memiliki pikiran-pikiran seperti ini terhadap orang lain, Anda mungkin sedang kembali ke pola pikir yang kaku. Ingatlah, pola pikir yang berkembang bukan hanya tentang usaha; melainkan tentang cara Anda memandang situasi tersebut.

Kecemasan. Anda menjadi terlalu cemas tentang suatu situasi, keadaan, proyek, atau peluang.

Sikap negatif terhadap umpan balik. Apakah Anda merasa putus asa ketika menerima kritik? Atau apakah Anda ingin belajar dari komentar dan umpan balik mereka?

Cemburu. Bagaimana perasaan Anda terhadap orang-orang yang lebih sukses dari Anda atau mendapatkan lebih banyak pujian? Apakah Anda menilai mereka dengan adil? Dalam hal apa saja Anda bisa belajar dari mereka?

Bagaimana Cara Beralih dari Mindset Tetap ke Mindset Pertumbuhan

1. Kebiasaan harus diubah.

Untuk menjadi orang yang rajin berolahraga, Anda harus lebih sering berolahraga. Artinya, kebiasaan Anda harus berubah. Untuk menunjukkan betapa sulitnya hal ini, bandingkan saja jumlah pengunjung gym pada bulan Januari dengan bulan Juli. Perbedaannya akan sangat mencolok. Dan kebiasaan itu tidak bertahan lama bagi banyak orang.

Masalahnya? Kita sering memikirkan apa yang ingin kita lakukan daripada langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Ini adalah prinsip utama dalam sistem Get Things Done. Anda harus membagi tugas besar menjadi tugas-tugas kecil dan langkah-langkah aksi untuk memecahnya.

Terkadang, mengubah kebiasaan berarti mengidentifikasi langkah-langkah kecil yang diperlukan untuk menjadikan kebiasaan tersebut menjadi kenyataan.

2. Fokus pada identitas sebelum hasil.

Misalkan Anda memang ingin berolahraga lebih sering untuk menjadi lebih kuat. Namun, hasilnya tidak datang secepat yang Anda harapkan, dan Anda kehilangan harapan. Anda tidak mencapai tujuan, jadi Anda menyerah.

Sekarang, Anda kembali ke pola pikir tetap. Hasilnya adalah tujuan Anda, dan ketika kebiasaan-kebiasaan itu tidak membuahkan hasil, Anda berhenti.

Ya, ada kalanya Anda harus menghentikan sesuatu atau menyerah. Tapi lihatlah hasil Anda dari sudut pandang yang lebih dalam. Apakah Anda pernah benar-benar menjadi orang yang rajin berolahraga dan angkat beban? Apakah hal itu menjadi bagian inti dari identitas Anda? Tidak. Anda lebih fokus pada hasil daripada identitas.

“Hasil adalah tentang apa yang Anda dapatkan. Proses adalah tentang apa yang Anda lakukan. Identitas adalah tentang apa yang Anda yakini,” kata James Clear dalam bukunya yang baru tentang kebiasaan.

Identitas menentukan siapa diri Anda. Agar kebiasaan dan pola pikir pertumbuhan menjadi kebiasaan yang alami, keduanya harus menjadi bagian integral dari perspektif Anda sebagai individu.

3. Kenali kemenangan-kemenangan kecil.

Alasan lain mengapa sulit untuk menangkap pola pikir pertumbuhan adalah karena kita terlalu berharap banyak terlalu cepat. Ingat, pola pikir tetap dan pola pikir pertumbuhan bukanlah hal yang mutlak. Setiap orang sedang dalam proses.

“Saya adalah seorang wanita yang sedang dalam proses. Saya hanya berusaha seperti orang lain. Saya berusaha mengambil setiap konflik, setiap pengalaman, dan belajar darinya. Hidup tidak pernah membosankan,” kata Oprah Winfrey. Ini jelas merupakan pola pikir yang berkembang. Dia belum menetap pada siapa dirinya sebagai seorang individu, sebagai produk akhir, bahkan di tengah kesuksesan yang besar.

Untuk merasa nyaman dengan naik turunnya pola pikir pertumbuhan, Anda harus merasa nyaman dengan kemenangan-kemenangan kecil dan membangunnya. Beberapa hari akan lebih sulit daripada yang lain; beberapa menit akan lebih menantang daripada yang lain.

Pola pikir pertumbuhan menerima kesulitan-kesulitan tersebut beserta kemenangan-kemenangan kecil yang mereka bawa.

Kesimpulan: Langkah Selanjutnya untuk Mindset Pertumbuhan

Pola pikir pertumbuhan bukanlah tentang mengabaikan bakat dan kemampuan Anda untuk sesuatu yang benar-benar baru setiap kali. Anda mungkin dilahirkan dengan minat, kecenderungan, dan keunikan tertentu. Namun, itu tidak berarti bahwa keterampilan baru di luar jangkauan Anda. Ada banyak keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakat Anda yang mungkin Anda takut untuk kembangkan.

Untuk mengidentifikasi hal-hal tersebut, pertimbangkan…

Kekhawatiran Anda terkait karier, kesuksesan, atau ketidakberhasilan.

Hasil yang Anda inginkan dan apakah Anda bersedia menjadi tipe orang seperti itu.

Bagaimana Anda belajar dari kegagalan Anda

Apakah Anda merasa sulit untuk memiliki pola pikir yang berkembang? Apa yang menghambat Anda? Pola lama apa yang Anda kembalikan?