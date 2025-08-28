Survei: Risiko Tata Kelola yang Mengkhawatirkan dan Celah Keamanan Akibat Penyebaran AI yang Tak Terkendali

Potensi AI sangat besar, tetapi bagi banyak pemimpin TI, hal ini menjadi mimpi buruk dalam hal kepatuhan dan keamanan. Untuk mengungkap kesenjangan ini, kami melakukan survei komprehensif terhadap lebih dari 200 pekerja pengetahuan.

Temuan kami menunjukkan bahwa organisasi-organisasi sedang berinvestasi secara besar-besaran, namun seringkali tanpa batasan yang diperlukan, yang mengakibatkan risiko keamanan yang mengkhawatirkan dan konsekuensi lain dari penyebaran AI yang tidak terkendali.

Temuan utama dari survei kami:

79,6% tim tidak memiliki kebijakan yang jelas untuk alat AI yang tidak sah

60% pekerja mengakui menggunakan alat AI yang tidak sah, dan 68% pemimpin mengetahui hal itu terjadi

Di 44% tim , tidak ada yang secara resmi bertanggung jawab atas konsekuensi dari output AI yang buruk

Lebih dari 42% perusahaan tidak yakin mereka akan lulus audit keamanan vendor saat ini

Penyebaran AI yang tidak terkendali ini bukan hanya tidak efisien; ini merupakan risiko keamanan dan pertanggungjawaban yang kritis.

Solusinya terletak pada adopsi AI yang aman, terpadu, dan dapat diaudit, didukung oleh standar-standar baru seperti ISO 42001—standar internasional pertama yang khusus untuk Sistem Manajemen Kecerdasan Buatan (AIMS).

ClickUp bangga menjadi salah satu platform pertama yang meraih sertifikasi ISO 42001. Sertifikasi yang ketat ini menunjukkan komitmen kami terhadap praktik AI yang aman, transparan, dan etis di seluruh solusi kami. Dengan memenuhi persyaratan ISO 42001, ClickUp memastikan organisasi Anda dapat memanfaatkan AI yang inovatif dan sesuai dengan regulasi. Sertifikasi kami memberikan jaminan yang dapat diverifikasi bahwa data dan alur kerja Anda dilindungi oleh standar tertinggi di industri. Dengan ClickUp, Anda dapat yakin bahwa pekerjaan yang didukung AI Anda dikelola secara bertanggung jawab, memberikan Anda keunggulan kompetitif di lanskap digital saat ini.

Mengapa AI yang Tidak Diotorisasi Menjadi Ancaman bagi Perusahaan Anda

Pelanggaran tata kelola data dan kepatuhan yang signifikan merupakan konsekuensi langsung dari penggunaan AI yang tidak sah: 60% pekerja mengakui menggunakan AI yang tidak sah untuk memulai tugas kerja lebih awal.

Biaya yang ditimbulkan bukan hanya denda potensial; melainkan hilangnya kepercayaan, keamanan data yang terancam, dan hilangnya kendali fundamental atas aset digital Anda.

Hal ini disebabkan oleh pendekatan yang kacau dan tidak terkelola terhadap AI—tanpa adanya kerangka kerja tata kelola AI yang terstruktur:

49,8% pekerja menggambarkan kebijakan AI tim mereka sebagai “The Wild West”

Sebanyak 29,8% beroperasi dengan pendekatan berisiko “Don’t Ask, Don’t Tell”

Grafik pie tentang pendekatan kebijakan AI tim

Para pemimpin menyadari risiko tersebut ada, tetapi mereka kekurangan sumber daya untuk mengatasinya:

33. 17% percaya bahwa tim mereka pasti tidak terkecuali dari pelanggaran ini

35,12% mengatakan tim mereka kemungkinan besar tidak akan menjadi pengecualian

Untuk mengatasi ancaman di balik penyebaran AI yang tidak terkendali, para pemimpin TI memerlukan strategi tata kelola AI yang proaktif—bukan larangan menyeluruh. Menerapkan pendekatan mitigasi risiko yang selaras dengan kerangka kerja seperti ISO 42001 sangat penting untuk menyeimbangkan inovasi dan kontrol.

AI Tanpa Akuntabilitas Adalah Taruhan Kepatuhan

Ketiadaan kontrol ini menyebabkan ketiadaan pertanggungjawaban yang mengkhawatirkan dan ketakutan nyata akan ketidakiapan menghadapi klien atau regulator. Tanpa tata kelola AI yang bertanggung jawab yang jelas, bisnis menghadapi risiko kepatuhan AI yang semakin besar dan ketiadaan jejak audit dalam pengambilan keputusan yang didorong oleh AI.

Untuk konsekuensi tak terduga dari saran yang buruk atau output yang bias dari AI, 44% tim mengatakan tidak ada yang akan bertanggung jawab secara formal.

Di luar fakta yang mengkhawatirkan ini, penyebaran AI membuatnya hampir mustahil untuk melacak keputusan AI, membuktikan penggunaan etis, atau bahkan lulus audit keamanan dengan percaya diri.

Lebih dari 42% tim tidak yakin mereka akan lulus audit untuk praktik AI yang aman saat ini.

Grafik batang kepercayaan dan pertanggungjawaban tim dalam audit AI yang aman

Pengelolaan AI yang proaktif kini bukan lagi pilihan. Standar seperti ISO 42001 menyediakan kerangka kerja kritis untuk transparansi dan akuntabilitas, secara langsung mengatasi risiko kepatuhan yang timbul dari penyebaran AI yang tidak terkendali.

Memberdayakan Karyawan Anda Tanpa Mengorbankan Keamanan

Pekerja memanfaatkan AI karena benar-benar meningkatkan produktivitas mereka. Mencoba melarangnya secara langsung akan menyebabkan gesekan internal dan penyebaran AI yang tidak terkendali di lingkungan IT yang tidak terawasi. Sebaliknya, organisasi harus memfasilitasi adopsi AI yang aman melalui kebijakan yang jelas, praktik AI yang etis, dan transparansi dalam penggunaan alat AI yang tidak sah.

Sebanyak 82% pemimpin memperkirakan akan ada keluhan dari karyawan jika situs AI yang tidak sah hanya diblokir.

Prioritas pekerja sangat jelas:

42. 44% memprioritaskan kecepatan dan efisiensi

14. 63% memprioritaskan kebijakan perusahaan dan keamanan

42. 93% memprioritaskan keduanya

Grafik pie prioritas pekerja dalam penggunaan AI

Mereka membutuhkan solusi yang tidak memaksa kompromi antara kecepatan dan keamanan.

Solusi ideal menyembunyikan kompleksitas semua model bahasa besar (LLMs) di belakang layar menjadi satu perjanjian dengan satu vendor. Vendor tersebut menangani, melalui kontrak dan aplikasinya, semua kompleksitas dalam menetapkan standar AI tunggal. Kita tidak perlu khawatir tentang detail spesifik dari LLMs atau model-model tersebut. Sangat praktis.

Hal ini menyoroti kebutuhan kritis akan alat yang tepercaya dan terintegrasi yang mempermudah pengelolaan AI bagi tim IT dan keamanan, memungkinkan tim untuk berinovasi tanpa memperkenalkan risiko yang tidak dapat diterima.

Dari Kekacauan ke Kepatuhan

Era penyebaran AI yang tidak terkendali telah berakhir. Saatnya mengembalikan kendali ke tangan IT:

❌ STOP: Mengandalkan adopsi alat AI secara sembarangan dan berharap yang terbaik, yang memungkinkan penyebaran AI yang tidak terkendali menciptakan celah kepatuhan yang tidak terkelola.

❌ STOP: Menerapkan larangan menyeluruh terhadap AI yang menghambat produktivitas dan mendorong penggunaan teknologi bayangan.

❌ STOP: Mengevaluasi alat AI ad-hoc untuk tim yang berbeda, membuat tata kelola yang efektif hampir tidak mungkin.

✅ MULAI: Mengimplementasikan platform AI terpadu yang terintegrasi secara mulus ke dalam alur kerja yang ada dan menyediakan kesiapan audit, kontrol risiko, serta pengawasan yang diperlukan untuk kepatuhan regulasi—semua pilar penting dari kerangka kerja tata kelola AI modern

✅ MULAI: Prioritaskan keamanan AI sejak awal. Integrasikan langkah-langkah keamanan yang kuat ke dalam strategi AI Anda sejak hari pertama, daripada menganggapnya sebagai hal yang diabaikan.

✅ MULAI: Prioritaskan solusi AI yang menawarkan keamanan tingkat perusahaan dan akuntabilitas yang dapat diaudit, seperti yang sesuai dengan ISO 42001.

Inilah tepatnya mengapa ClickUp dirancang secara berbeda. Kami memahami bahwa pemimpin TI membutuhkan lebih dari sekadar alat AI lainnya; mereka membutuhkan Sistem Manajemen AI yang komprehensif yang dirancang untuk menghilangkan penyebaran AI dan memastikan kepatuhan.

ClickUp kini meraih sertifikasi ISO 42001, menetapkan standar baru untuk AI yang dapat diandalkan di tempat kerja. Sertifikasi ini memberikan jaminan yang dapat diverifikasi bahwa platform kami menawarkan keamanan data, akuntabilitas, dan praktik AI yang bertanggung jawab yang sangat dibutuhkan oleh para pemimpin TI, melalui kerangka kerja tata kelola AI yang terpercaya yang memenuhi standar kepatuhan regulasi global.

Langkah ke Depan

Penyebaran AI menyajikan batas berbahaya bagi perusahaan modern, terutama bagi para pemimpin IT-nya.

Menurut saya, semakin sedikit vendor yang kita miliki, semakin baik… Setiap vendor menambah waktu, biaya tambahan, biaya, dan komplikasi. Itu menyebalkan.

Inilah alasannya: Penelitian kami menunjukkan bahwa karyawan beralih ke AI yang tidak sah untuk meningkatkan produktivitas. Namun, kurangnya akuntabilitas dan kesiapan audit yang mengkhawatirkan membuat bisnis Anda rentan terhadap bencana kepatuhan dan keamanan.

Inilah yang harus Anda lakukan: Jalan ke depan bukanlah pembatasan, melainkan pengendalian strategis. Solusinya adalah mengonsolidasikan AI dalam platform tunggal dan terpadu yang menyediakan produktivitas yang dibutuhkan karyawan dan tata kelola tingkat perusahaan yang dibutuhkan pemimpin.

Inilah solusi ClickUp: ClickUp dirancang untuk menghilangkan AI Sprawl. Sebagai salah satu platform pertama yang memperoleh sertifikasi ISO 42001, kami tidak hanya menawarkan AI yang kuat; kami menyediakan Sistem Manajemen AI yang terverifikasi. Sertifikasi ini menjamin bahwa ClickUp menyediakan keamanan, akuntabilitas, dan kerangka kerja yang bertanggung jawab untuk mengubah kekacauan menjadi keunggulan strategis yang dapat diandalkan.

Ambil Tindakan Sekarang

Pelajari lebih lanjut tentang ClickUp Brain

Satu-satunya AI yang bersertifikat ISO 42001 yang terhubung di seluruh pekerjaan Anda

📺 Akses webinar on-demand dan panduan praktis

Lihat bagaimana tim terkemuka menghilangkan penyebaran AI yang tidak terkendali dan mencapai ROI yang nyata.

💬 Jadwalkan konsultasi pribadi

Siap melihat bagaimana ClickUp dapat menyediakan solusi AI yang aman dan terintegrasi yang dibutuhkan tim Anda, didukung oleh standar ISO 42001? Jadwalkan konsultasi gratis hari ini.

Catatan Metodologi Penelitian: Data untuk laporan ini dikumpulkan selama dua minggu pada akhir Juli 2025. Survei, yang terdiri dari 10 pertanyaan pilihan ganda, dilakukan secara anonim kepada lebih dari 200 peserta. Responden mewakili campuran yang seimbang dari peran profesional, mulai dari kepemimpinan eksekutif dan manajer hingga pekerja pengetahuan individu dan wirausahawan. Untuk metodologi lengkap dan temuan detail, hubungi research@clickup.com.