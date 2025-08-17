Cara Melakukan Login Calendly dan Memperbaiki Masalah Umum

Pernahkah login Calendly Anda gagal tepat sebelum demo klien? Atau pernahkah Anda datang terlambat secara memalukan ke rapat karena satu klik membawa Anda ke halaman yang salah?

Akun Calendly yang bermasalah juga dapat menyebabkan pemesanan terlewat atau kehilangan prospek.

Tentu saja, masuk lebih awal memungkinkan Anda mencoba beberapa kali lagi, tetapi itu bukan solusi jangka panjang. Faktanya, hal itu akan mengacaukan seluruh jadwal Anda. Jangan khawatir. Belajar cara memperbaikinya tidak memerlukan pencarian di forum komunitas atau dokumen bantuan.

Blog ini membahas cara login ke Calendly dengan benar dan mengatasi masalah dengan cepat. Kami juga akan memperkenalkan ClickUp, aplikasi serba bisa untuk kerja, untuk mengelola jenis acara, pemesanan, dan jadwal dengan lebih efektif.

⭐ Template Terpopuler Hentikan mengejar waktu—mulailah mengendalikannya! Template Perencana Kalender ClickUp membantu Anda memvisualisasikan minggu Anda, memblokir jam kerja fokus, dan tidak pernah ketinggalan rapat, tenggat waktu, atau prioritas. Dapatkan template gratis Blokir waktu untuk komitmen, beri kode warna tugas berdasarkan tim, dan lacak kemajuan semua dalam satu tempat dengan templat Kalender Perencana ClickUp

Apa itu Calendly?

Calendly adalah aplikasi penjadwalan rapat otomatis yang menghilangkan proses bolak-balik dalam penjadwalan. Anda dapat membagikan tautan pemesanan Calendly yang disesuaikan, di mana orang lain dapat memilih slot waktu yang tersedia. Setelah dikonfirmasi, acara baru akan langsung ditambahkan ke kalender semua orang.

Selain mengelola rapat yang efektif, solusi ini juga mengelola interaksi eksternal seperti wawancara perekrutan, panggilan kolaborasi, dan konsultasi. Berikut adalah fitur utama yang ditawarkan Calendly untuk memudahkan hal ini:

Jenis acara: Buat berbagai jenis pertemuan dengan ketersediaan kustom, waktu buffer, dan pertanyaan pendaftaran untuk menyesuaikan setiap pemesanan, mulai dari perkenalan singkat hingga sesi strategi mendalam

Integrasi kalender: Sinkronisasi dengan kalender digital populer untuk menampilkan ketersediaan real-time dan menghindari penjadwalan ganda

Notifikasi dan pengingat: Mengirimkan email konfirmasi dan pengingat yang dapat disesuaikan kepada semua pihak yang terlibat, mengurangi ketidakhadiran dan memberi tahu semua orang sebelumnya

Deteksi zona waktu: Mendeteksi zona waktu penjadwal dan menyesuaikan undangan rapat secara otomatis, menghilangkan tebak-tebakan dan kesalahan waktu di berbagai wilayah

🧠 Fakta menarik: Zoom mengadakan 300 juta pertemuan harian pada April 2020. Bayangkan berapa banyak email yang diperlukan hanya untuk menjadwalkan semuanya!

Cara Masuk ke Calendly

Saat Anda berkendara di jalan yang sama setiap hari, wajar jika Anda hafal setiap gundukan atau kelinci melompat. Masuk ke Calendly juga mirip dengan itu, jadi berikut ini panduan langkah demi langkah Anda:

Langkah 1: Buka Halaman Login

Pertama, kunjungi halaman utama Calendly dan klik tombol ‘Log In’ atau ‘Sign Up’ di pojok kanan atas.

Ini akan membawa Anda ke layar login yang bersih dan sederhana, di mana Anda dapat memilih cara mengakses akun Anda.

Langkah 2: Pilih metode Anda

Dengan halaman login terbuka, pilih salah satu dari tiga opsi yang tersedia di halaman:

Lanjutkan dengan Google: Pilih opsi populer ini jika Anda membuat akun melalui ID Google Anda

Lanjutkan dengan Microsoft: Pilih opsi ini jika Anda memiliki akun Microsoft yang terhubung dengan Calendly

Masukkan alamat email Anda: Masukkan alamat email Anda jika Anda telah membuat akun Calendly dengan domain kustom atau alamat email yang tidak terhubung dengan Google atau Microsoft

Karena ada tiga opsi, mari kita bagi langkah terakhir menjadi tiga bagian. Silakan gulir ke bagian yang sesuai dengan kebutuhan Anda.

Langkah 3-a: Masuk dengan alamat email Anda

Bagi pengguna yang memilih opsi email ID, yang perlu Anda lakukan hanyalah:

Masukkan alamat email Anda

Masukkan kata sandi Anda

Klik ‘Lanjutkan’, dan Anda sudah masuk.

Sebelum Anda menyadarinya, Anda akan diarahkan ke halaman dashboard Anda.

Langkah 3-b: Masuk dengan Google

Jika Anda menggunakan akun Google, berikut ini yang perlu Anda lakukan:

Klik ‘Lanjutkan dengan Google’

Pilih akun Google Anda

Konfirmasi pilihan Anda dan klik ‘Lanjutkan’

💡Tips pro: Selalu periksa izin akses Anda saat login. Saat diminta untuk memperbarui pengaturan Calendly, gunakan kesempatan ini untuk mengontrol data apa yang Anda bagikan dan cara penggunaannya.

Langkah 3-c: Masuk dengan Microsoft

Rute Microsoft adalah pilihan utama bagi pengguna akun langsung. Memilih opsi ini melibatkan langkah-langkah berikut:

Klik ‘Lanjutkan dengan Microsoft’

Tambahkan alamat email atau nomor telepon seluler akun Anda yang aktif

Pilih opsi masuk yang Anda sukai atau masukkan kata sandi Anda

👀 Tahukah Anda? Passkeys memungkinkan Anda melewati kata sandi dan masuk dengan cara yang sama seperti Anda membuka kunci ponsel: dengan sidik jari, pemindaian wajah, atau PIN. Dibuat oleh FIDO Alliance, passkeys lebih cepat dan lebih aman.

Bonus setelah login: Pengaturan preferensi login

Jika Anda ingin lebih banyak kontrol atas cara Anda masuk, Calendly juga menyediakan ruang untuk menyesuaikan preferensi login Anda. Ini terutama berkaitan dengan menghubungkan akun lain untuk akses yang lebih fleksibel.

Untuk sampai ke sini,

Klik ikon profil Anda di pojok kanan atas dan pilih ‘Semua pengaturan’

Buka 'Pengaturan login'

Pilih apa yang ingin Anda edit atau tautkan dari opsi yang tersedia, seperti Google, Microsoft, atau akun berbasis email

Untuk menyelesaikan proses ini, Anda harus masuk dan verifikasi detail akun di halaman Calendly.

📮 ClickUp Insight: Hasil survei efektivitas rapat kami menunjukkan bahwa pekerja pengetahuan dapat menghabiskan hampir 308 jam per minggu dalam rapat di organisasi dengan 100 orang! Tapi bagaimana jika Anda bisa memangkas waktu rapat ini? Ruang kerja terpadu ClickUp secara drastis mengurangi rapat yang tidak perlu! 💫 Hasil Nyata: Klien seperti Trinetix berhasil mengurangi jumlah pertemuan hingga 50% dengan mengonsolidasikan dokumentasi proyek, mengotomatisasi alur kerja, dan meningkatkan visibilitas antar tim menggunakan aplikasi all-in-one kami untuk kerja. Bayangkan mengembalikan ratusan jam produktif setiap minggu!

Apa yang Harus Dilakukan Jika Anda Tidak Dapat Masuk ke Calendly

Ketika proses login Anda terganggu, banyak hal bisa salah. Mari kita bahas beberapa kesalahan umum yang sering muncul dan cara mengatasinya.

Masalah #1: Kami mengalami kesulitan saat login

Ini adalah pesan kesalahan umum Calendly saat ada hal yang menghalangi proses login. Pesan ini tidak selalu langsung menjelaskan masalahnya, kecuali Anda mengajukan tiket dukungan.

Sebelum Anda mulai, berikut alasan mengapa hal ini biasanya muncul:

Anda telah memasukkan alamat email atau kata sandi yang salah beberapa kali

Sesi login Anda atau waktu yang dihabiskan di halaman ini telah mencapai batas maksimal atau telah kadaluwarsa

Anda tidak memiliki izin saat membuka Calendly melalui aplikasi lain (seperti Slack atau Zoom)

✏️ Daftar periksa untuk memperbaiki sendiri Periksa kembali email dan kata sandi Anda dengan teliti

Coba browser lain atau gunakan mode penyamaran

Keluar dan masuk kembali ke akun Google atau Microsoft Anda sebelum mencoba lagi

Masalah #2: Tidak menerima email reset kata sandi

Jika Anda mengklik ‘Lupa kata sandi,’ Calendly akan mencoba mengirimkan tautan reset kata sandi ke alamat email Anda. Terkadang, tautan tersebut tidak sampai ke Anda, dan ya, hal itu memang menjengkelkan.

Berikut adalah beberapa masalah yang perlu diperhatikan, selain kesalahan penulisan alamat email:

Email reset telah masuk ke folder Spam, Promosi, atau Pembaruan Anda

Anda sedang memeriksa kotak masuk yang berbeda dari yang terhubung dengan Calendly

VPN aktif atau filter keamanan email mungkin memblokir atau menunda email

✏️ Daftar periksa untuk memperbaiki sendiri Cari 'Calendly' di semua folder email Anda

Nonaktifkan sementara aplikasi dan VPN yang dapat menghalangi email Anda

Setelah menyelesaikan pemeriksaan ini, tunggu 2–5 menit, lalu klik ‘Kirim ulang tautan’ untuk mencoba lagi

💡 Tips pro: Tambahkan @calendly.com ke daftar putih di pengaturan email Anda. Anda juga akan menerima tautan reset, pembaruan email, dan komunikasi langganan.

Masalah #3: Tidak dapat login dengan Google atau Microsoft

Tentu, Google dan Microsoft populer, tetapi koneksi bisa bermasalah. Mungkin tidak berhasil atau terus mengembalikan Anda ke layar login. Berikut alasannya:

Browser Anda memblokir cookie atau skrip pihak ketiga yang diperlukan untuk otentikasi

Ada masalah dengan izin akun Google/Microsoft Anda

✏️ Daftar periksa untuk memperbaiki sendiri Keluar dari semua akun Google atau Microsoft dan masuk hanya dengan akun yang terhubung ke Calendly

Hapus cookie dan data cache browser Anda

Coba masuk kembali menggunakan jendela pribadi

📖 Baca juga: Integrasi Calendly Terbaik yang Perlu Anda Ketahui

Masalah #4: MFA tidak berfungsi atau OTP tidak diterima

Jika Anda telah mengaktifkan Multi-Factor Authentication (MFA), Calendly akan meminta kode sandi sekali pakai (OTP) saat login. Namun, jika kode tidak diterima atau terus ditolak, mungkin terasa seperti tidak ada yang bisa dilakukan.

Berikut adalah beberapa masalah umum yang memicu hal ini:

Jam perangkat Anda tidak sinkron, dan beberapa OTP menyebabkan ketidaksesuaian

Aplikasi autentikator Anda telah dihapus, direset, atau diganti

Anda telah memasukkan OTP yang salah (hal ini lebih sering terjadi daripada yang Anda kira!)

✏️ Daftar periksa untuk memperbaiki sendiri Periksa pengaturan waktu di ponsel Anda dan aktifkan sinkronisasi otomatis dengan jaringan

Pasang ulang aplikasi MFA Anda, dapatkan kode cadangan, lalu pulihkan profil Calendly Anda

Hubungi Dukungan Calendly untuk opsi pemulihan akun

💡 Tips pro: Mengalami masalah dengan SSO? Libatkan admin IT Anda sejak awal. Terlalu banyak upaya gagal dapat mengunci akses Anda dan membuat pemulihan menjadi rumit.

Sebelum Anda melanjutkan, berikut beberapa solusi sederhana yang sering mengatasi sebagian besar masalah login: Pastikan koneksi Wi-Fi Anda stabil. Jaringan lambat atau tidak stabil dapat menyebabkan waktu tunggu yang lama

Gunakan browser yang didukung seperti Chrome, Edge, atau Firefox untuk performa terbaik

Pastikan browser Anda selalu diperbarui untuk menghindari masalah kompatibilitas

Nonaktifkan pemblokir skrip atau ekstensi privasi yang mungkin mengganggu proses login Calendly

Calendly Mobile dan Aplikasi Login

Masuk ke halaman web bukanlah akhir; Calendly memiliki aplikasi seluler khusus.

Meskipun sebagian besar fiturnya serupa, aplikasi ini dirancang untuk menghubungkan Anda dengan tim yang lebih besar. Berikut cara melewati halaman akses dan mulai menjadwalkan pertemuan:

Unduh aplikasi, buka, dan pilih ‘masuk ke akun atau tim yang sudah ada’

Setelah halaman login terbuka, ikuti langkah-langkah yang telah kami jelaskan sebelumnya

Perbedaan utama di aplikasi seluler adalah proses penandatanganan akan lebih mudah dengan kunci akses bawaan dan opsi biometrik seperti Face ID atau sidik jari.

Pengingat ramah: Hampir 40% profesional merasa perlu mengikuti tindakan setelah setiap pertemuan. Jadi, penjadwalan saja tidak cukup; alat Anda harus membantu Anda mengikuti tindakan, bukan hanya menampilkan jadwal.

ClickUp sebagai alternatif cerdas untuk penjadwalan Calendly

Calendly efektif untuk mengatasi masalah penjadwalan yang terkait dengan email. Namun, jika Anda mencari pertemuan yang berorientasi pada tindakan, Anda perlu beralih ke aplikasi lain.

ClickUp adalah pilihan yang tepat untuk mengelola tugas dan penjadwalan. Dirancang untuk mempermudah setiap tugas kerja dan alur kerja, terutama manajemen rapat.

ClickUp adalah hal terbaik yang pernah terjadi pada saya. Saya adalah Art Director di Kredo Inc, perusahaan induk dari 3 anak perusahaan. Saya mengelola tim desainer, jadi ClickUp membantu saya dalam manajemen proyek, manajemen waktu, mendelegasikan tugas, dan banyak lagi!

ClickUp adalah hal terbaik yang pernah terjadi pada saya. Saya adalah Art Director di Kredo Inc, perusahaan induk dari 3 anak perusahaan. Saya mengelola tim desainer, jadi ClickUp membantu saya dalam manajemen proyek, manajemen waktu, mendelegasikan tugas, dan banyak lagi!

Ingin mengetahui lebih dalam tentang ClickUp sebagai alternatif Calendly? Mari kita mulai dengan fitur kalendernya.

Kalender Bertenaga AI ClickUp

Rencanakan jadwal sempurna Anda berdasarkan tugas, acara, dan tujuan Anda dengan ClickUp Calendar

ClickUp Calendar adalah alat yang wajib dimiliki jika Anda ingin panggilan dan rapat Anda meningkatkan produktivitas (dan siapa yang tidak?).

Jaga prioritas dan jadwal tetap terfokus dengan tata letak kalender mingguan. Fitur ini juga menyoroti tugas yang ditugaskan, prioritas, dan panggilan mendatang di panel samping, beserta orang yang terlibat. Tidak lagi ketinggalan acara yang sudah direncanakan.

Keuntungan utama dari solusi ini adalah secara otomatis memblokir slot waktu dan menjadwalkan panggilan saat Anda membuat daftar tugas. Ada tugas mendatang bernama ‘Review Tim’? Kalender memungkinkan Anda menjadwalkan dan mengirim undangan rapat berulang dengan satu klik.

Akses perintah berbasis AI untuk meningkatkan pengelolaan rapat di Kalender ClickUp

ClickUp Calendar juga dilengkapi dengan perintah berbasis AI yang beragam. Jika Anda perlu bertemu dengan atasan Anda minggu depan, klik tombol ‘Meet Up’ dan ketik nama mereka. Sistem akan secara otomatis menandai mereka dan menyarankan waktu terbaik berdasarkan ketersediaan bersama.

Tapi itu belum semuanya. Anda juga dapat menanyakan kapan seluruh tim tersedia untuk sinkronisasi. Setelah rapat selesai, Anda akan secara otomatis menerima daftar poin tindakan dan catatan rapat.

Apakah Anda tertarik dengan catatan rapat otomatis? Fitur ini tidak hanya tersedia di aplikasi Kalender; ada solusi khusus untuk itu.

ClickUp AI Penulis Catatan

Buat ringkasan cerdas, transkrip yang dapat dicari, dan daftar tindakan dengan ClickUp AI Notetaker

Ingin tetap fokus selama panggilan dan menghindari repot mencatat langkah selanjutnya? ClickUp AI Notetaker dirancang untuk meningkatkan hasil rapat dan kualitas percakapan secara keseluruhan. Ia merekam, mengidentifikasi, dan mengorganisir ucapan dalam setiap rapat, sehingga percakapan mudah diikuti dan direview.

Anda dapat mengubah poin tindakan menjadi tugas dan mendelegasikannya dengan hanya beberapa klik. Tidak bisa menghadiri rapat? Tambahkan AI Notetaker; ia akan bergabung untuk Anda dan mengirimkan catatan rapat yang ringkas dan terprioritaskan ke ruang kerja Anda.

ClickUp AI Notetaker juga menambahkan sentuhan akhir dengan mengorganisir wawasan rapat ke dalam kategori topik berwarna seperti Masalah, Pembaruan, Solusi, atau tag kustom yang secara unik dikenali. Bicara tentang tindak lanjut yang lancar.

📮 ClickUp Insight: ClickUp menemukan bahwa 47% rapat berlangsung selama satu jam atau lebih. Tapi apakah semua waktu itu benar-benar diperlukan? Alasan keraguan kami? Hanya 12% responden kami menilai rapat mereka sangat efektif. Melacak metrik seperti tindakan yang dihasilkan, tingkat tindak lanjut, dan hasil dapat mengungkapkan apakah rapat yang lebih lama benar-benar memberikan nilai. Alat pengelolaan rapat ClickUp dapat membantu di sini! Dengan mudah catat tindakan yang perlu dilakukan selama diskusi menggunakan AI Notetaker, ubah menjadi tugas yang dapat dilacak, dan pantau tingkat penyelesaiannya—semua dalam satu ruang kerja terpadu. Lihat rapat mana yang benar-benar menghasilkan hasil dan mana yang hanya menghabiskan waktu tim Anda!

Integrasi ClickUp

Jika Anda sudah berlangganan Calendly, beralih bisa jadi sulit. Untungnya, ClickUp terintegrasi dengan berbagai sistem, mulai dari CRM hingga alat rapat. Bahkan memungkinkan tim Anda menghubungkan Calendly di ruang kerja yang sama.

Impor informasi acara secara otomatis ke ClickUp setiap kali rapat dijadwalkan menggunakan integrasi Calendly dengan ClickUp

Integrasi Calendly dengan ClickUp memungkinkan Anda mengintegrasikan jadwal yang sudah ada ke dalam alur kerja yang berfokus pada tugas. Saat acara Calendly dipesan, kalender dan dasbor tugas ClickUp akan diperbarui secara real-time.

Buat otomatisasi di sekitar acara Calendly dengan integrasi ClickUp + Calendly

Saat Anda mengintegrasikan Calendly, fitur ini juga kompatibel dengan otomatisasi lanjutan ClickUp. Misalkan sebuah wawancara atau sesi strategi dijadwalkan melalui Calendly. Menambahkan aturan untuk ‘Launch AI Agent’ membantu mempersiapkan wawasan, riset, dan bahkan strategi pertemuan sebelumnya. Ya, begitu semua ini terjadi, waktu akan langsung diblokir di kalender ClickUp Anda.

Ini bukan hanya yang terbaik dari dua dunia. Ini adalah pengelolaan rapat yang super efisien.

📖 Baca juga: Cara Siapkan Rapat dalam 5 Langkah

Atasi kekacauan kalender dan optimalkan undangan rapat dengan ClickUp

Calendly adalah alat praktis yang memberikan Anda dan undangan Anda kendali penuh dalam menentukan waktu pertemuan yang tepat. Ini menyederhanakan proses penjadwalan dan sangat mudah digunakan.

Aksesnya juga cepat, dan dengan sedikit panduan, pemecahan masalah tidak terlalu sulit. Namun, di luar fitur pemesanan dasar, fiturnya terasa terbatas. Itulah mengapa lebih baik mencari solusi yang lebih lengkap.

ClickUp adalah pilihan yang tepat. Dilengkapi dengan manajemen tugas bawaan, AI, analitik, dan otomatisasi, serta penjadwalan cerdas. Selain itu, ada fitur pencatatan berbasis AI dan integrasi khusus Calendly untuk menjaga semua informasi tetap sinkron.

Siap mengakhiri kekacauan kalender dan meningkatkan pengelolaan rapat? Daftar sekarang di ClickUp!

Pertanyaan yang Sering Diajukan

1. Bisakah saya menggunakan Calendly tanpa akun Google?

Tentu saja! Meskipun Calendly kompatibel dengan Google, Anda tidak perlu memiliki akun Google. Anda dapat mendaftar menggunakan email apa pun, Outlook, iCloud, Yahoo, atau bahkan domain kustom unik Anda seperti ceo@myempire.com.

Cukup pilih email Anda, atur kata sandi, dan Anda siap beraksi.

2. Apakah Calendly gratis untuk digunakan?

Ya, Calendly memiliki rencana dasar gratis yang dilengkapi dengan satu jenis acara dan sinkronisasi dengan kalender Anda. Ini cocok jika Anda hanya membutuhkan cara sederhana untuk menjadwalkan pertemuan tanpa banyak pengaturan.

Namun, fitur tambahan yang membuatnya populer, seperti jenis acara multiple, tautan penjadwalan tim, atau alur kerja otomatis, semuanya tersedia dalam paket berbayar.

3. Bisakah saya masuk ke beberapa akun Calendly?

Sayangnya, tidak dari tab browser yang sama. Calendly tidak mendukung perpindahan akun seperti yang dilakukan oleh beberapa aplikasi lain.

Jika hal itu harus dilakukan, Anda dapat mengatasinya dengan menggunakan jendela incognito atau browser yang berbeda untuk setiap akun. Ini tidak mewah, tapi berfungsi.