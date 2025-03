10 Alat Organisasi Terbaik untuk Siswa agar Tetap Produktif

Kehidupan mahasiswa bisa menjadi sangat luar biasa.

Di antara tugas yang tak kunjung selesai, tenggat waktu yang semakin dekat dari yang diharapkan, proyek kelompok yang entah bagaimana selalu membutuhkan perhatian penuh, dan jadwal belajar yang terasa mustahil untuk ditaati, ada banyak hal yang harus ditangani.

Namun, inilah kabar baiknya: Anda tidak harus melakukannya sendirian.

Alat pengorganisasian yang tepat dapat meringankan beban Anda. Alat-alat tersebut bukan hanya daftar tugas atau perencana yang mewah.

Mereka dapat membantu Anda mempertahankan IPK yang kuat dan menonjol saat memulai karier Anda.

⏰ Ringkasan 60 Detik

Berikut adalah 10 alat terbaik untuk membantu Anda mengendalikan kekacauan kehidupan mahasiswa:

ClickUp: Terbaik untuk produktivitas siswa all-in-one yang didukung AI Todoist: Terbaik untuk manajemen tugas minimalis Gagasan Terbaik untuk alur kerja yang sangat bisa disesuaikan Google Keep: Terbaik untuk pencatatan dan daftar sederhana Microsoft OneNote: Terbaik untuk pengaturan catatan yang mendetail Trello: Terbaik untuk manajemen proyek visual Evernote: Terbaik untuk fitur pencatatan yang kuat perencana Siswa myHomework: Terbaik untuk perencanaan akademik yang mudah MyStudyLife: Terbaik untuk mengelola jadwal dan ujian Any.do: Terbaik untuk sinkronisasi tugas pribadi dan akademik ## Apa yang Harus Anda Cari Dalam Alat Organisasi untuk Siswa?

Apa yang membuat sebuah alat sangat cocok untuk tetap terorganisir sebagai pelajar? Pertimbangkan fitur-fitur utama ini:

Kemudahan penggunaan: Pilihlah alat bantu dengan antarmuka intuitif yang cepat diatur dan mudah dinavigasi. Anda tidak ingin menghabiskan waktu berjam-jam untuk mempelajari alat ini (dan kembali ke tugas-tugas Anda)

Pilihlah alat bantu dengan antarmuka intuitif yang cepat diatur dan mudah dinavigasi. Anda tidak ingin menghabiskan waktu berjam-jam untuk mempelajari alat ini (dan kembali ke tugas-tugas Anda) Manajemen tugas dan tenggat waktu: Cari daftar tugas, pengingat, dan tampilan kalender untuk melacak tugas dan ujian secara efektif-dan jangan pernah melewatkan tenggat waktu yang penting

Cari daftar tugas, pengingat, dan tampilan kalender untuk melacak tugas dan ujian secara efektif-dan jangan pernah melewatkan tenggat waktu yang penting Fitur kolaborasi: Memprioritaskan alat dengan berbagi, berkomentar, dan pendelegasian tugas secara real-time untuk proyek kelompok

Memprioritaskan alat dengan berbagi, berkomentar, dan pendelegasian tugas secara real-time untuk proyek kelompok Perencanaan belajar: Pilih alat yang menawarkan templat, pengaturan catatan, dan fitur untuk membantu Anda merencanakan dan mengoptimalkan sesi belajar

Pilih alat yang menawarkan templat, pengaturan catatan, dan fitur untuk membantu Anda merencanakan dan mengoptimalkan sesi belajar Opsi integrasi: Pastikan alat ini bekerja dengan lancar dengan platform yang Anda gunakan setiap hari, seperti Google Drive atau Microsoft Office

Pastikan alat ini bekerja dengan lancar dengan platform yang Anda gunakan setiap hari, seperti Google Drive atau Microsoft Office Keterjangkauan: Cari paket gratis atau opsi dengan harga terjangkau yang sesuai dengan anggaran Anda sebagai pelajar

💡 Tip Profesional: Gunakan uji coba atau demo gratis sebelum membeli paket alat belajar . Hal ini memungkinkan Anda untuk menguji seberapa baik fitur-fiturnya sesuai dengan kebutuhan Anda.

10 Alat Organisasi Terbaik untuk Siswa

Kami mengerti-kehidupan pelajar sudah sangat padat, dan Anda lebih suka menghabiskan waktu luang untuk mengejar minat Anda, mengikuti ekstrakurikuler, atau sekadar bergaul dengan teman. Itulah mengapa kami telah melakukan pekerjaan berat untuk Anda dan mengumpulkan sepuluh alat terbaik untuk membantu Anda tetap terorganisir dengan mudah.

1. ClickUp (Terbaik untuk produktivitas siswa all-in-one yang didukung AI)

Kelola tugas pekerjaan rumah, proyek penelitian, dan tugas lainnya dalam satu platform menggunakan Daftar Periksa Tugas ClickUp Baik saat Anda mengerjakan tugas pekerjaan rumah, proyek penelitian, tenggat waktu pengiriman, atau sejuta hal lainnya, ClickUp adalah satu alat yang dapat membuat semuanya menjadi lebih mudah.

Ini adalah aplikasi segalanya untuk bekerja yang menggabungkan manajemen proyek, manajemen pengetahuan, dan obrolan-semuanya didukung oleh AI yang membantu Anda bekerja lebih cepat dan lebih cerdas.

Hal ini menjadikannya salah satu alat organisasi terbaik untuk merencanakan pekerjaan Anda, berkomunikasi dengan rekan kerja dan guru dengan mudah, dan meningkatkan produktivitas Anda.

Sebagai Paola Landaeta Saldías mahasiswa Program Doktoral, Kelompok Riset TIM - TU Berlin, mengatakan:

"Mengelola proyek atau tugas dengan mudah dan jelas adalah atribut utama dari perangkat lunak ini. Ada banyak cara yang saya gunakan, namun yang paling berharga bagi tim kami adalah kemampuan untuk melacak setiap proyek dengan benar dan memunculkan alarm ketika ada yang tidak beres. Kapasitas untuk berkomunikasi bahkan menggunakan penyimpanan file dan komentar untuk memperkaya setiap tugas/proyek telah sangat berguna untuk membuat semua orang tetap terupdate karena dengan informasi yang terorganisir, kami juga dapat menggunakan waktu untuk berinovasi hanya dengan membuat papan khusus untuk ide/proyek baru yang akan dikembangkan Paola Landaeta Saldías mahasiswa Doktoral, Kelompok Penelitian TIM - TU Berlin

Atur hari Anda dengan ClickUp Tasks untuk memecah tujuan menjadi beberapa langkah yang dapat dikelola.

Mari kita mulai dengan Tugas ClickUp -tulang punggung alur kerja akademis Anda. Fitur ini memastikan Anda tidak terburu-buru di menit-menit terakhir karena lupa tenggat waktu atau melewatkan detail penting.

Anda dapat menggunakannya untuk memecah tugas Anda menjadi langkah-langkah yang dapat dikelola dengan Daftar Periksa Tugas, menetapkan prioritas, dan melacak kemajuan secara visual, baik dalam format daftar sederhana atau di papan Kanban (atau lusinan Tampilan ClickUp ).

Baca juga: Panduan Pendidik untuk Formulir ClickUp

Visualisasikan jadwal Anda secara real time menggunakan Tampilan Kalender ClickUp

Lalu ada Tampilan Kalender ClickUp yang menampilkan seluruh jadwal akademik, tenggat waktu, dan acara Anda setiap saat, sehingga Anda tetap berada di jalur yang tepat dan terkendali.

Apakah Anda perlu merencanakan sesi belajar atau mengoordinasikan pertemuan kelompok, ClickUp Calendar View dapat melacak semuanya.

Berkolaborasi lebih cerdas dengan ClickUp Docs sebagai pusat catatan, rencana, dan ide Anda

Nah, jika Anda senang mengerjakan proyek kelompok (atau, jujur saja, mencoba untuk bertahan dalam proyek tersebut), ClickUp Docs akan membuat hidup Anda jauh lebih mudah.

Tidak ada lagi rantai email yang tak berujung atau lampiran yang terlewat. Dengan Docs, Anda bisa membuat, berbagi, dan mengedit dokumen secara real time dengan grup Anda.

Ini membuatnya sempurna untuk berkolaborasi dalam mengerjakan makalah, bertukar pikiran, atau bahkan menjaga agar semua orang tetap berada dalam satu pemahaman.

🧠 Fakta Menyenangkan: ClickUp menawarkan 35+ ClickApps yang memungkinkan Anda menyesuaikan ruang kerja dengan fitur-fitur seperti pelacakan waktu, peta pikiran, dan bahkan sprint.

Gunakan ClickUp Brain sebagai tempat penyimpanan ide pribadi Anda untuk mengajukan pertanyaan, merangkum wawasan, atau bahkan membuat konten dari awal

Sekarang, mari kita bahas tentang Otak ClickUp asisten AI yang bekerja sepanjang waktu untuk membantu Anda mengoptimalkan sesi belajar.

Aplikasi ini dapat mengotomatiskan tugas-tugas rutin seperti mengatur pengingat dan meringkas catatan kuliah, sehingga menghemat waktu. Namun, aplikasi ini melangkah lebih jauh dengan menawarkan kiat-kiat belajar yang dipersonalisasi berdasarkan kebiasaan dan beban kerja Anda.

Dan jika Anda membutuhkan bantuan untuk mengatur ruang kerja Anda, ClickUp memiliki templat yang siap digunakan.

The Templat Daftar Periksa Perencanaan Siswa ClickUp membantu Anda tetap berada di atas segalanya selama seminggu, sementara Templat Anggaran Perguruan Tinggi ClickUp memastikan Anda tidak bangkrut pada pertengahan semester.

Dan jika Anda membutuhkan sesuatu yang lebih rinci, lihat Templat Siswa ClickUp untuk mengaturnya sejak awal.

Templat Siswa ClickUp

Templat ini menyederhanakan studi Anda dan memastikan bahwa Anda tetap mengetahui semua hal penting, seperti mengatur kursus dan kuliah, mengelola proyek, tugas, dan ujian, serta melacak kemajuan dan tenggat waktu untuk semua tujuan Anda.

Baca juga: Kiat Manajemen Proyek yang Paling Penting untuk Siswa

Fitur terbaik ClickUp

Menggabungkan manajemen tugas, pencatatan, kalender, dan pengingat dalam satu platform, sehingga Anda tidak perlu menggunakan banyak aplikasi

Mengatur tugas-tugas Anda dengan cara yang sesuai untuk Anda. Misalnya, gunakan Tampilan Kalender untuk memvisualisasikan tenggat waktu tugas atau Tampilan Papan untuk melacak kemajuan proyek

Mengalokasikan waktu untuk tugas dan memantau berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk menyelesaikannya dengan Pelacakan waktu bawaan ClickUp dan fitur perkiraan waktu

Bekerja bersama dalam proyek kelompok, berbagi catatan, dan menjaga semua orang di halaman yang sama dengan alat kolaborasi real-time di ClickUp termasuk sistem folder yang intuitif, komentar tugas, sebutan, dan Dokumen bersama

Tetapkan tujuan akademis, seperti menyelesaikan modul belajar atau mencapai nilai tertentu, dan lacak kemajuan Anda dari waktu ke waktu dengan Sasaran ClickUp Keterbatasan ClickUp

Pengguna baru mungkin perlu waktu untuk merasa nyaman dengan banyak fitur platform ini

Harga ClickUp

**Gratis Selamanya

Tak Terbatas : $7/bulan per pengguna

: $7/bulan per pengguna Bisnis : $12/bulan per pengguna

: $12/bulan per pengguna Perusahaan : Hubungi untuk harga

: Hubungi untuk harga KlikUp Brain: Tambahkan ke paket berbayar apa pun dengan harga $7 per anggota per bulan

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4.7/5 (9.900+ ulasan)

4.7/5 (9.900+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (4.300+ ulasan)

2. Todoist (Terbaik untuk manajemen tugas minimalis)

via Pencatat waktu (Todoist)Todoist adalah alat manajemen tugas yang ramping dan sederhana, cocok untuk siswa yang menginginkan cara intuitif untuk tetap terorganisir tanpa lonceng dan peluit dari alat yang lebih kompleks.

Desainnya yang minimalis berfokus pada fungsi-fungsi inti seperti membuat tugas, menetapkan prioritas, dan melacak tenggat waktu.

Gunakan label dan filter untuk mempersonalisasi daftar tugas Anda untuk fokus pada item prioritas tinggi atau kategori tertentu. Hubungkan Todoist dengan Google Kalender, Dropbox, dan perangkat lunak manajemen universitas untuk meningkatkan kegunaannya.

Bonus yang menyenangkan? Sistem Karma yang di-game-kan dari Todoist memotivasi Anda untuk mempertahankan produktivitas.

Fitur terbaik Todoist

Mengatur tugas dengan mudah dengan hirarki proyek dan subtugas yang intuitif

Tetapkan prioritas dan tanggal jatuh tempo dengan label dan pengingat yang dapat disesuaikan

Berkolaborasi dengan anggota tim atau keluarga melalui proyek bersama

Melacak produktivitas menggunakan sasaran dan poin Karma bawaan

Keterbatasan Todoist

Tidak memiliki alat manajemen proyek tingkat lanjut seperti bagan Gantt

Tidak ada mode offline untuk seluler kecuali tugas-tugas dimuat sebelumnya

Harga Todoist

Pemula: Gratis

Gratis Pro: $5/bulan per pengguna

$5/bulan per pengguna Bisnis: $8/bulan per pengguna

Peringkat & ulasan Todoist

G2: 4.4/5 (800+ ulasan)

4.4/5 (800+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (2.500+ ulasan)

3. Notion (Terbaik untuk alur kerja yang sangat bisa disesuaikan)

via Tidaktion Kehidupan mahasiswa sering kali terasa terbatas dan membatasi, dengan struktur yang ditentukan untuk hampir semua hal-mulai dari format tugas hingga alur kerja proyek. Gagasan adalah solusi yang baik untuk siswa yang mendambakan fleksibilitas dan kontrol atas file digital mereka. Apakah Anda membutuhkan daftar tugas sederhana atau sistem manajemen pengetahuan yang terperinci, Notion memungkinkan Anda mendesain alur kerja yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Anda dapat membuat atau menggunakan templat yang telah dibuat sebelumnya untuk catatan kelas, tugas, atau pelacakan proyek dan menyinkronkan Notion dengan aplikasi seperti Google Drive atau Trello untuk akses terpusat ke sumber daya studi dan penelitian Anda.

Fitur terbaik Notion

Buat basis data, wiki, dan dokumen khusus dalam satu ruang kerja

Hubungkan alur kerja dengan menautkan halaman, tugas, dan proyek dengan mulus

Memvisualisasikan data dengan tabel, papan, garis waktu, dan kalender

Bagikan ruang kerja Anda dengan rekan kerja, pendidik, atau publik menggunakan halaman langsung

Keterbatasan gagasan

Fitur manajemen tugas tidak memiliki pengingat atau otomatisasi tingkat lanjut

Masalah kinerja dengan basis data besar pada perangkat lama

Harga gagasan

**Gratis

Plus: $12/bulan per pengguna

$12/bulan per pengguna Bisnis: $18/bulan per pengguna

$18/bulan per pengguna Perusahaan: Harga khusus

Peringkat & ulasan gagasan

G2: 4.7/5 (5.900+ ulasan)

4.7/5 (5.900+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (2.400+ ulasan)

4. Google Keep (Terbaik untuk pencatatan dan daftar sederhana)

via Google Keep Google Keep adalah aplikasi ringan terbaik untuk menangkap ide dan catatan cepat di mana saja. Aplikasi ini menyediakan antarmuka catatan tempel bagi siswa yang sibuk untuk membuat catatan dengan kode warna untuk pengaturan visual yang lebih baik, catatan suara untuk menangkap pikiran atau ide dengan cepat dan mengubah ucapan menjadi teks, dan daftar periksa yang memungkinkan mereka mengelola tugas dengan mudah.

Fitur terbaik Google Keep

Berkolaborasi dalam waktu nyata dengan berbagi catatan dengan orang lain

Mengatur pengingat berbasis lokasi atau pengingat yang peka terhadap waktu untuk tugas

Sinkronisasi lintas perangkat secara otomatis dengan akun Google Anda

Keterbatasan Google Keep

Opsi pemformatan yang terbatas dibandingkan dengan aplikasi pencatatan yang lebih canggih

Tidak memiliki fitur manajemen tugas untuk menangani proyek yang lebih besar

Tidak ada integrasi dengan alat lain di luar Google Workspace

Struktur organisasi yang minimal untuk pencatat yang banyak mencatat

Harga Google Keep

**Gratis

Pemula Bisnis: $7,20/bulan per pengguna

$7,20/bulan per pengguna Business Standard: $14,40/bulan per pengguna

$14,40/bulan per pengguna Business Plus: $21,60/bulan per pengguna

$21,60/bulan per pengguna Enterprise: Harga khusus

catatan: Google Keep tersedia secara gratis untuk pengguna perorangan dan sebagai bagian dari Google Workspace untuk tim. Harga yang tercantum adalah untuk Google Workspace._

Peringkat & ulasan Google Keep

G2: Tidak ada peringkat yang tersedia

Tidak ada peringkat yang tersedia Capterra: 4.7/5 (200+ ulasan)

5. Microsoft OneNote (Terbaik untuk pengaturan catatan yang mendetail)

melalui Microsoft OneNote Digital Jika Anda ingin berbagi catatan dan berkolaborasi dengan teman dan teman sekelas, Microsoft OneNote adalah alat yang tepat untuk Anda.

Ini adalah buku catatan digital kaya fitur yang menangani secara mendalam, pencatatan kolaboratif dan organisasi. Ideal untuk mahasiswa yang mengelola informasi yang padat, OneNote menawarkan sistem buku catatan yang komprehensif dan terstruktur dengan baik. Ini memungkinkan Anda membagi catatan Anda ke dalam buku catatan, bagian, dan halaman untuk navigasi yang mudah.

Dengan dukungan tulisan tangan, Anda dapat membuat catatan dengan stylus atau menggambar diagram langsung di perangkat Anda. Dan tidak seperti catatan fisik, Anda tidak perlu khawatir salah meletakkan informasi berharga atau meninggalkannya saat Anda membutuhkannya-Anda dapat mengakses catatan Anda dari ponsel, tablet, atau PC melalui OneDrive.

Fitur terbaik Microsoft OneNote

Klip konten web dan simpan langsung ke buku catatan Anda

Mengatur buku catatan dengan bagian, tag, subbagian, danTemplat OneNote Berkolaborasi di buku catatan bersama dalam waktu nyata

Mencari catatan dengan cepat menggunakan kata kunci dan pengenalan tulisan tangan

Keterbatasan Microsoft OneNote

Antarmuka dapat terasa berantakan dan membingungkan bagi pengguna baru

Tidak memiliki kanban atau alat manajemen proyek

Harga Microsoft OneNote

Personal: $6,99/bulan per pengguna

$6,99/bulan per pengguna Aplikasi untuk Bisnis: $9,90/bulan per pengguna

$9,90/bulan per pengguna Keluarga : $9,99/bulan per pengguna

: $9,99/bulan per pengguna Business Basic : $7,20/bulan per pengguna

: $7,20/bulan per pengguna Business Standard: $15/bulan per pengguna

$15/bulan per pengguna Business Premium: $26,40/bulan per pengguna

catatan: Microsoft OneNote tersedia sebagai bagian dari paket Microsoft 365. Harga yang tertera adalah untuk Microsoft 365._

Peringkat & ulasan Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (1.800+ ulasan)

4,5/5 (1.800+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (1.700+ ulasan)

6. Trello (Terbaik untuk manajemen proyek visual)

melalui TrelloTrello menyediakan cara intuitif untuk mengatur tugas secara visual, sehingga ideal untuk proyek kelompok atau perencanaan semester. Papan mewakili berbagai tahapan tugas Anda, seperti harus dilakukan, sedang dilakukan, atau selesai. Kartu mewakili tugas-tugas individual di setiap tahap.

Tambahkan deskripsi terperinci, daftar periksa, tenggat waktu, dan lampiran ke masing-masing tugas, sehingga Anda memiliki konteks yang lengkap setiap saat. Anda dapat memberikan tugas kepada anggota grup saat mengerjakan proyek bersama dan bahkan memberikan komentar pada tugas tersebut untuk menyederhanakan kolaborasi.

Power-up Trello memungkinkan Anda meningkatkan fungsionalitasnya dengan integrasi khusus untuk alat seperti Google Drive, Slack, dan kalender Anda.

Fitur terbaik Trello

Visualisasikan alur kerja menggunakan papan gaya Kanban yang fleksibel

Seret dan letakkan tugas di antara daftar untuk pengaturan yang mudah

Lampirkan file, gambar, dan tautan langsung ke kartu

Mengotomatiskan proses yang berulang dengan otomatisasi bertenaga AI dari Butler

Gunakan label khusus untuk mengkategorikan tugas berdasarkan prioritas, subjek, atau jenis

Keterbatasan Trello

Manajemen ketergantungan dan fitur penghubung tugas masih kurang

Opsi kustomisasi untuk papan bisa terasa terbatas

Harga Trello

**Gratis

Standar: $6/bulan per pengguna

$6/bulan per pengguna Premium: $12,50/bulan per pengguna

$12,50/bulan per pengguna Enterprise: Mulai dari $17,50/bulan per pengguna (ditagih setiap tahun)

Peringkat & ulasan Trello

G2: 4.4/5 (13.600+ ulasan)

4.4/5 (13.600+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (23.300+ ulasan)

7. Evernote (Terbaik untuk fitur pencatatan)

melalui Evernote Jika Anda mencari perangkat lunak untuk membantu Anda membuat catatan dengan cepat dan kemudian mengatur catatan dengan mudah, Anda memerlukan Evernote . Evernote menawarkan alat bantu canggih untuk siswa yang perlu menangkap, mengatur, dan mengambil berbagai informasi.

Fitur pengaturan Evernote yang menonjol termasuk pencarian yang kuat untuk menemukan catatan dengan cepat, bahkan dengan konten tulisan tangan, kemampuan untuk mengubah catatan Anda menjadi daftar tugas dengan menambahkan kotak centang dan pengingat, dan pembuatan catatan multimedia dengan menambahkan materi digital seperti rekaman suara, foto, PDF, dan sketsa ke informasi Anda.

Fitur terbaik Evernote

Kumpulkan informasi dari mana saja dengan kliping web cepat dan pemindaian OCR

Menyinkronkan catatan dengan mulus di semua perangkat Anda

Atur ide dengan buku catatan, tag, dan kustomTemplat Evernote Berkolaborasi dengan berbagi catatan atau mengedit dengan rekan satu tim



Keterbatasan Evernote

Antarmuka kikuk dibandingkan dengan alternatif yang lebih baru

Akses offline terbatas pada paket berbayar

Harga Evernote

**Gratis

Pribadi: $14,99/bulan

$14,99/bulan **Profesional: $17,99/bulan

Tim: $24,99/bulan per pengguna

$24,99/bulan per pengguna Perusahaan: Harga khusus

Peringkat & ulasan Evernote

G2: 4.4/5 (2.000+ ulasan)

4.4/5 (2.000+ ulasan) Capterra: 4.4/5 (8.200+ ulasan)

8. myHomework Perencana Siswa (Terbaik untuk perencanaan akademik langsung)

melalui perencana Siswa myHomeworkperencana Siswa myHomework menyederhanakan perencanaan akademik dengan antarmuka yang bersih dan mudah digunakan. Anda dapat menyinkronkan jadwal sekolah dengan aplikasi ini untuk mengatur waktu dan tugas kelas serta mendapatkan gambaran umum tentangnya.

Aplikasi ini juga menawarkan aksesibilitas yang luar biasa-menggunakan aplikasi ini di seluruh perangkat, dari ponsel cerdas hingga laptop Anda.

myHomework Perencana Siswa fitur terbaik

Melacak tugas, tes, dan tanggal jatuh tempo di satu tempat

Sesuaikan jadwal kelas dengan kode warna dan slot waktu

Menerima pemberitahuan untuk tenggat waktu yang akan datang

Akses alat secara offline agar tetap produktif tanpa internet

myHomework Perencana Siswa Keterbatasan

Desain yang ketinggalan zaman dibandingkan dengan perencana yang lebih modern

Versi gratisnya berisi iklan yang dapat mengganggu

harga Perencana Siswa myHomework

Dasar: Gratis (dengan iklan)

Gratis (dengan iklan) Premium: $ 4,99/tahun

peringkat & ulasan myHomework Student Planner

G2: Tidak ada peringkat yang tersedia

Tidak ada peringkat yang tersedia Capterra: Tidak ada peringkat yang tersedia

9. MyStudyLife (Terbaik untuk mengelola jadwal dan ujian)

melalui MyStudyLife Seperti namanya, MyStudyLife adalah tentang memaksimalkan kehidupan siswa. Aplikasi ini lebih dari sekadar penjadwalan dasar dengan menawarkan alat yang dirancang khusus untuk kesuksesan akademis.

Gunakan untuk merencanakan waktu belajar dan melacak tanggal ujian dengan pengingat. Aplikasi ini juga memungkinkan Anda melacak pekerjaan rumah dan tugas yang ditautkan ke kelas tertentu. Oh, dan apakah kami menyebutkan bahwa aplikasi ini gratis? Menang, menang, menang!

Fitur terbaik MyStudyLife

Atur kehidupan sekolah Anda dengan jadwal khusus mata pelajaran

Menerima pengingat untuk tenggat waktu, ujian, dan jadwal

Melacak kemajuan akademik dengan ikhtisar mata pelajaran dan tugas

Keterbatasan MyStudyLife

Opsi penyesuaian terbatas untuk tugas atau kelas

Tidak langsungalat kolaborasiuntuk proyek kelompok

Harga MyStudyLife

Gratis

Peringkat & ulasan MyStudyLife

G2: Tidak ada peringkat yang tersedia

Tidak ada peringkat yang tersedia Capterra: Tidak ada peringkat yang tersedia

10. Any.do (Terbaik untuk sinkronisasi tugas pribadi dan akademis)

melalui Any.doAny.do menggabungkan manajemen tugas dengan integrasi kalender, menawarkan siswa cara yang mudah untuk mengelola kehidupan pribadi dan akademis mereka. Lihat tugas-tugas Anda di samping jadwal harian untuk perencanaan yang lebih baik, meminimalkan gangguan dengan alat seperti pengatur waktu Pomodoro, dan bahkan mengotomatiskan pengingat untuk tugas-tugas seperti tugas atau persiapan kelas.

Fitur-fitur Any.do terbaik

Atur tugas dengan daftar pintar dan folder yang dikategorikan

Berkolaborasi dengan daftar tugas bersama untuk proyek kelompok

Sinkronisasi di seluruh perangkat untuk menyimpan semuanya di satu tempat

Integrasikan dengan alat seperti Google Kalender dan Alexa

Keterbatasan Any.do

Fitur terbatas pada paket gratis

Kemampuan manajemen tugas kurang canggih untuk proyek-proyek kompleks

Harga premium mungkin tidak sesuai dengan set fiturnya

Penundaan sinkronisasi sesekali antar perangkat

Harga Any.do

Pribadi: Gratis

Gratis Premium: $7,99/bulan

$7,99/bulan Keluarga: $9,99/bulan (untuk empat pengguna)

$9,99/bulan (untuk empat pengguna) Tim: $7,99/bulan per pengguna

Peringkat & ulasan Any.do

G2: 4.2/5 (190+ ulasan)

4.2/5 (190+ ulasan) Capterra: 4.4/5 (170+ ulasan)

Belajar dengan Baik, Raih Nilai Tinggi, dan Sukses dengan ClickUp

Tetap berada di atas tugas-tugas sebagai siswa bukanlah hal yang mudah, tetapi dengan alat pengorganisasian yang tepat di sisi Anda, Anda tidak hanya bertahan hidup-Anda akan berkembang.

Jika kami harus memilih satu opsi yang paling menonjol, ClickUp adalah yang terbaik. Dari kalender dengan kode warna dan daftar tugas yang terperinci hingga fitur kolaborasi yang membuat proyek kelompok tidak terlalu merepotkan, ClickUp memiliki semuanya.

Apakah Anda kewalahan dengan jadwal yang padat? Gunakan bendera dan pengingat prioritas ClickUp untuk fokus pada hal yang benar-benar penting. Ingin membuat proyek penelitian? Lakukan brainstorming dengan ClickUp Brain dan tuliskan ide di ClickUp Documents yang diformat dengan baik.

Dan jangan lupakan 1000+ integrasinya dengan aplikasi seperti Google Drive, Zoom, dan Outlook, yang menyatukan semuanya di satu tempat, sehingga membantu siswa tetap terorganisir.

Bagian terbaiknya? Ini gratis untuk siswa, jadi Anda bisa membuka fungsionalitas tingkat premium tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Jadi, mengapa harus menerima kekacauan jika Anda bisa mendapatkan kejelasan? Daftar gratis sekarang dan cobalah ClickUp. Masa depan Anda (dan mungkin IPK Anda) akan berterima kasih!