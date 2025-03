10 Aplikasi Daftar Tugas Minimalis Terbaik di Tahun 2025

Pernahkah Anda menulis daftar tugas Anda pada catatan tempel, hanya untuk menghilangkannya beberapa menit kemudian? Atau menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengatur tugas daripada menyelesaikannya?

Dalam upaya mencapai produktivitas, banyak dari kita yang terjebak dalam sistem yang terlalu rumit atau aplikasi dengan fitur yang tak ada habisnya yang membuat mengelola tugas terasa seperti pekerjaan penuh waktu.

Di situlah aplikasi daftar tugas minimalis bersinar. Didesain untuk kesederhanaan dan fokus, aplikasi-aplikasi ini menghilangkan gangguan, membantu Anda tetap terorganisir dan menyelesaikan apa yang ada di daftar Anda.

Entah Anda seorang mahasiswa yang harus mengejar tenggat waktu, rapat profesional, atau seseorang yang mencoba mengingat untuk menyiram tanaman, aplikasi bebas kekacauan dapat membuat manajemen tugas menjadi sangat sederhana. Mari kita lihat 10 aplikasi daftar tugas minimalis terbaik.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Aplikasi Daftar Tugas Minimalis?

Minimalis terbaik

aplikasi daftar tugas

fokus pada fitur praktis yang membantu Anda mengelola tugas tanpa embel-embel yang tidak perlu.

Dengan

51% dari hari kerja

sering dihabiskan untuk tugas-tugas bernilai rendah, memiliki aplikasi yang membantu memprioritaskan dan menghilangkan gangguan dapat meningkatkan produktivitas secara signifikan. Carilah alat yang meningkatkan produktivitas sambil tetap mempertahankan etos minimalis.

Beberapa fitur utama dari aplikasi daftar tugas minimalis antara lain:

Banyak daftar tugas: Membuat berbagai daftar untuk pekerjaan, tugas pribadi, atau proyek tertentu

Membuat berbagai daftar untuk pekerjaan, tugas pribadi, atau proyek tertentu Tugas berulang: Mengotomatiskan tugas yang berulang seperti membayar tagihan atau rapat mingguan

Mengotomatiskan tugas yang berulang seperti membayar tagihan atau rapat mingguan Tampilan kalender: Memvisualisasikan tugas Anda bersama tenggat waktu dan janji temu

Memvisualisasikan tugas Anda bersama tenggat waktu dan janji temu Mode fokus: Mode bebas gangguan yang memblokir elemen yang tidak perlu saat Anda bekerja

Mode bebas gangguan yang memblokir elemen yang tidak perlu saat Anda bekerja Pengatur waktu Pomodoro: Pengatur waktu bawaan untuk membantu mengelola sesi kerja dan waktu istirahat secara efisien

Pengatur waktu bawaan untuk membantu mengelola sesi kerja dan waktu istirahat secara efisien Prioritas tugas: Mengatur tugas berdasarkan kepentingan atau urgensi menggunakan penanda prioritas

Mengatur tugas berdasarkan kepentingan atau urgensi menggunakan penanda prioritas Pengodean warna : Menetapkan warna pada tugas atau daftar untuk pengaturan visual yang lebih baik

: Menetapkan warna pada tugas atau daftar untuk pengaturan visual yang lebih baik Sinkronisasi lintas platform : Akses daftar Anda di aplikasi seluler, desktop, atau web dengan lancar

: Akses daftar Anda di aplikasi seluler, desktop, atau web dengan lancar Integrasi tugas atau kalender Google: Sinkronisasi dengan alat bantu populer untuk menyederhanakan perencanaan

Fitur-fitur ini memastikan aplikasi web minimalis mendukung produktivitas sekaligus menjaga semuanya tetap bersih dan sederhana.

➡️ Baca Selengkapnya: Pelajari cara membuat, mengelola, dan memaksimalkan produktivitas Anda dengan menyinkronkan tugas dengan Google Kalender dengan lancar 🗓️

10 Aplikasi Daftar Tugas Minimalis Terbaik

Mari kita langsung saja ke intinya-yaitu tentang apa itu minimalis. Apakah Anda sedang mencari aplikasi daftar yang harus dilakukan untuk ADHD atau menginginkan solusi yang efisien untuk mengatur dan menyelesaikan tugas, aplikasi-aplikasi ini dirancang untuk membantu Anda mencapai tujuan secara efektif.

Berikut adalah sepuluh aplikasi daftar tugas minimalis terbaik:

1. ClickUp (Terbaik untuk manajemen tugas yang didukung AI)

sederhanakan tugas dengan daftar tugas yang dapat Anda sesuaikan menurut status, penerima tugas, dan prioritas dengan_ klik TugasClickUp adalah mitra produktivitas Anda, yang dirancang untuk menangani segala sesuatu mulai dari daftar tugas sederhana hingga proyek yang kompleks. Daftar Tugas Online ClickUp memastikan Anda tidak pernah melewatkan satu hal pun. Ini membantu Anda membuat, menyesuaikan, dan mengatur daftar yang sesuai dengan kebutuhan Anda dengan fitur-fitur seperti prioritas tugas, pengingat, dan templat daftar periksa. Tugas ClickUp menyederhanakan pembuatan daftar, penyesuaian, dan pengaturan dengan fitur-fitur seperti penentuan prioritas, pengingat, dan templat. Anda bisa mengakses daftar tugas di perangkat apa pun dan mengubahnya menjadi alur kerja yang bisa ditindaklanjuti dengan menggunakan pemformatan, kode warna, dan item yang ditautkan.

Integrasi AI ClickUp, Otak ClickUp mengotomatiskan pembuatan tugas dan menyarankan sub-tugas berdasarkan konteks. Ini Aplikasi daftar tugas AI bahkan menyediakan ringkasan harian untuk memastikan tidak ada yang terlewatkan.

aplikasi daftar tugas minimalis

Templat Daftar Tugas Harian ClickUp sempurna untuk mengatur rutinitas harian Anda sambil tetap fokus. Pisahkan tugas menjadi subtugas yang dapat dikelola, tetapkan tenggat waktu, dan kategorikan dengan bidang khusus seperti "prioritas", "lokasi", atau "penghitung beruntun"

Untuk fokus yang lebih baik, atur alur kerja agar selaras dengan tujuan jangka panjang Anda dan rayakan kemenangan kecil dengan pencapaian.

🧠 Fakta Menarik: Teknik Pomodoro, yang digunakan oleh para ahli produktivitas di seluruh dunia, dinamai berdasarkan pengatur waktu dapur yang berbentuk tomat. Dengan alur kerja ClickUp yang dapat disesuaikan, integrasikan teknik yang menyenangkan ini dengan mudah ke dalam rutinitas harian Anda untuk hari yang terfokus. ⏰

Fitur terbaik ClickUp

Beralih di antara berbagai Tampilan Papan ClickUp seperti papan Kanban, bagan Gantt, atau tampilan daftar klasik untuk gambaran yang lebih besar dari semua daftar Anda

Capai semua target Anda untuk tugas harian, mingguan, dan tugas khusus proyek dengan Sasaran ClickUp Buat dokumen untuk semua daftar Anda dengan penanda, tabel, dan lainnya dengan Dokumen ClickUp 15+ tampilan tugas yang dapat disesuaikan, termasuk format Kanban, kalender, dan bagan Gantt

Integrasi tanpa hambatan dengan alat bantu seperti Google Kalender, Slack, dan banyak lagi

Keterbatasan ClickUp

Kurva pembelajaran yang sedikit untuk pemula yang tidak terbiasa dengan platform yang penuh fitur

Fitur-fitur canggih seperti alat bantu AI memerlukan add-on berbayar tambahan

Harga klik

Gratis Selamanya: Fitur manajemen tugas dasar

Fitur manajemen tugas dasar Tak Terbatas: $7/bulan per pengguna

$7/bulan per pengguna Bisnis : $12/bulan per pengguna

: $12/bulan per pengguna Perusahaan: Hubungi untuk harga

Hubungi untuk harga ClickUp Brain: $7/bulan per pengguna (ditambahkan ke paket berbayar apa pun)

Penilaian dan ulasan ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ ulasan)

4.7/5 (9.000+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

💡 Kiat Pro: Pernahkah Anda merasa bahwa tugas-tugas mingguan Anda yang mengerjakan Anda, bukan sebaliknya? Dengan Templat Pekerjaan yang Harus Dilakukan dari ClickUp mengubah kekacauan menjadi kejelasan. Prioritaskan tugas, bagi tugas-tugas tersebut menjadi beberapa bagian, dan lacak kemajuan Anda secara visual dalam satu alat yang mudah digunakan.

2. Todoist (Terbaik untuk pengambilan tugas tanpa hambatan dan input bahasa alami)

via Todoist Todoist sangat cocok untuk pengguna yang menginginkan cara cepat dan intuitif untuk mengatur tugas-tugas mereka dengan gesekan minimal. Fitur input bahasa alami memungkinkan Anda dengan cepat menambahkan tugas seperti "Kirimkan laporan pada hari Jumat" tanpa menavigasi menu.

Aplikasi ini ideal untuk individu yang mengelola proyek pribadi atau tim yang membutuhkan pengelola tugas yang sederhana namun kuat. Aplikasi daftar tugas ini menawarkan fleksibilitas dengan filter, label, dan integrasi kalender yang dapat disesuaikan, sehingga memprioritaskan dan menyelesaikan tugas menjadi mudah.

Fitur terbaik Todoist

Mengotomatiskan tanggung jawab berulang dengan jadwal dan pengingat khusus

Lihat tugas beserta tenggat waktu dengan tampilan kalender yang terintegrasi

Berkolaborasi dengan lancar melalui ruang kerja bersama dan penugasan tugas

Keterbatasan todoid

Menambahkan subtugas memerlukan langkah ekstra, yang dapat mengganggu alur kerja

Kustomisasi terbatas dengan paket gratis dan tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan pesaing

Harga Todoist

Pemula: Gratis

Gratis Pro: $ 4/bulan per pengguna (ditagih setiap tahun)

$ 4/bulan per pengguna (ditagih setiap tahun) Bisnis: $6/bulan per pengguna (ditagih setiap tahun)

Ulasan dan peringkat Todoist

G2: 4.4/5 (800+ ulasan)

4.4/5 (800+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (2.500+ ulasan)

3. TickTick (Terbaik untuk produktivitas yang digerakkan oleh fokus dengan timer Pomodoro built-in)

via CentangCentang TickTick adalah pembangkit produktivitas dengan perpaduan unik antara manajemen tugas dan alat peningkat fokus. Matriks Eisenhower dan filter yang dapat disesuaikan membuat memprioritaskan tugas menjadi mudah, sementara fitur-fitur seperti pengingat berulang dan statistik kebiasaan membuat Anda tetap konsisten.

Bekerja dalam tim? Aplikasi ini memungkinkan Anda melacak tugas-tugas penting yang sedang Anda kerjakan secara kolaboratif untuk pelacakan waktu tanpa repot.

Aplikasi daftar tugas ini memiliki alat yang terintegrasi, seperti pengatur waktu Pomodoro dan tampilan kalender, untuk membantu mengurangi berpindah-pindah aplikasi sambil mempertahankan produktivitas.

Fitur terbaik TickTick

Mengatur jadwal secara visual dengan format kalender yang canggih, termasuk agenda dan tampilan bulanan

Bangun kebiasaan produktif menggunakan pelacak dengan wawasan dan laporan terperinci

Sinkronisasi dengan kalender pihak ketiga untuk merampingkan alur kerja Anda dengan mudah

Batasan CentangCentang

Migrasi dari alat lain memerlukan pembuatan ulang tugas bersarang secara manual

Fitur lanjutan yang terbatas dalam versi gratis dibandingkan dengan versi premium

Harga TickTick

Gratis: Manajemen tugas dasar

Manajemen tugas dasar Premium: $ 2,99/bulan per pengguna (ditagih setiap tahun)

Ulasan dan peringkat TickTick

G2: 4.6/5 (100+ ulasan)

4.6/5 (100+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (100+ ulasan)

🔍 Tahukah Anda? Rata-rata karyawan menghabiskan 9% dari tahun mereka berpindah-pindah antar aplikasi. Solusi lengkap TickTick, termasuk timer Pomodoro bawaannya, membantu Anda fokus tanpa harus berpindah-pindah aplikasi.

4. Notion (Terbaik untuk mengelola beberapa daftar tugas dalam satu ruang kerja)

via Gagasan Notion menggabungkan manajemen tugas, kolaborasi, dan pembuatan dokumen ke dalam ruang kerja yang sangat mudah disesuaikan. Sangat ideal untuk individu dan tim yang ingin memusatkan alur kerja mereka, mulai dari mengelola tugas-tugas pribadi hingga menjalankan proyek-proyek yang kompleks.

Lihat semua tugas penting Anda berdasarkan status, penerima tugas, atau tanggal jatuh tempo sehingga Anda tetap berada di atas proyek dengan alur kerja yang efisien.

Daftar tugas ini memiliki struktur yang fleksibel yang memungkinkan Anda membuat dasbor khusus, menautkan basis data, dan mengintegrasikan tugas dengan dokumen untuk pengorganisasian yang lancar.

Pemberitahuan fitur terbaik

Memvisualisasikan tugas secara fleksibel menggunakan tampilan kalender, Kanban, atau garis waktu

Tingkatkan kolaborasi dengan integrasi seperti Slack, GitHub, dan Zapier

Mengotomatiskan alur kerja dan menghasilkan wawasan menggunakan alat bantu yang didukung AI

Keterbatasan informasi

Kurva pembelajaran yang curam untuk pemula, terutama saat menyiapkan sistem yang kompleks

Integrasi terbatas dengan alat bantu seperti Google Kalender dibandingkan dengan platform lain

Harga layanan

**Gratis

Plus: $10/bulan per pengguna

$10/bulan per pengguna Bisnis : $15/bulan per pengguna

: $15/bulan per pengguna Perusahaan: Harga khusus

Tinjauan dan peringkat berita

G2: 4.7/5 (5.800+ ulasan)

4.7/5 (5.800+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (2.400+ ulasan)

➡️ Baca Selengkapnya: Temukan templat daftar tugas yang siap digunakan untuk menyederhanakan manajemen tugas dan meningkatkan produktivitas dengan 20 templat daftar tugas proyek gratis ini . 📋

5. Microsoft To Do (Terbaik untuk integrasi tanpa batas dalam ekosistem Microsoft)

via Microsoft Microsoft To Do sangat cocok untuk pengguna yang sudah tertanam dalam ekosistem Microsoft. Aplikasi ini menawarkan integrasi tanpa batas dengan alat bantu seperti Outlook dan Microsoft 365.

Didesain untuk kesederhanaan, aplikasi daftar tugas ini membantu Anda mengatur tugas-tugas pribadi atau berkolaborasi dengan tim melalui daftar bersama. Dengan fitur "My Day", Anda dapat membuat rencana harian yang dipersonalisasi, sementara pengingat dan tanggal jatuh tempo memastikan tidak ada yang terlewatkan.

Fitur terbaik Microsoft To Do

Kelola tugas di satu tempat dengan menyinkronkan dengan alat Outlook dan Microsoft 365

Akses dan perbarui daftar dengan mudah di web, desktop, dan aplikasi seluler

Sederhanakan kerja tim dengan daftar bersama untuk menetapkan dan melacak tugas

Keterbatasan Microsoft To Do

Sangat bergantung pada ekosistem Microsoft untuk fungsionalitas penuh

Kustomisasi terbatas untuk penandaan tugas dan tidak ada fitur pelacakan waktu

Harga Microsoft To Do

Microsoft 365 Business Basic: $6/bulan per pengguna (ditagih setiap tahun)

$6/bulan per pengguna (ditagih setiap tahun) Microsoft 365 Business Standard: $ 12,50/bulan per pengguna (ditagih setiap tahun)

$ 12,50/bulan per pengguna (ditagih setiap tahun) Microsoft 365 Business Premium: $22/bulan per pengguna (ditagih setiap tahun)

Tinjauan dan peringkat Microsoft To Do

G2: 4.4/5 (80+ ulasan)

4.4/5 (80+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (2.900+ ulasan)

🔍 Tahukah Anda? Rata-rata, karyawan memeriksa ponsel mereka 96 kali sehari . Gunakan pengingat Microsoft To Do dan sinkronisasi lintas perangkat untuk tetap mengerjakan tugas tanpa gangguan.

6. Any.do (Terbaik untuk mengelola tugas pribadi, keluarga, dan tim di satu tempat)

via Any.do Any.do menyederhanakan manajemen tugas dengan desain intuitif dan fitur serbaguna, melayani individu, keluarga, dan tim. Aplikasi ini menyediakan alat untuk menangani segala sesuatu mulai dari mengatur daftar prioritas untuk merencanakan proyek keluarga atau mengelola alur kerja tim.

Aplikasi daftar tugas ini memiliki tingkat penyesuaian yang tinggi sehingga Anda dapat mengelola tugas sesuai keinginan Anda dengan tag warna, daftar, dan fitur integrasi yang efektif.

Dengan fitur-fitur seperti daftar bersama, pengingat WhatsApp, dan saran tugas yang didukung AI, Any.do meningkatkan produktivitas dan kolaborasi.

Fitur terbaik Any.do

Mengatur tugas keluarga dengan papan bersama untuk belanjaan, liburan, atau proyek rumah

Visualisasikan kemajuan dengan papan Kanban, tampilan kalender, dan alur kerja khusus

Sederhanakan kolaborasi tim dengan papan tak terbatas dantemplat daftar periksa untuk tim

Pembatasan apa saja

Tidak memiliki integrasi Kalender Apple pada aplikasi Mac, sehingga membatasi sinkronisasi lintas platform

Tugas tampilan kalender ditetapkan pada slot 30 menit tanpa durasi yang dapat disesuaikan

Harga Any.do

Gratis

Premium: $ 4,99/bulan per pengguna (ditagih setiap tahun)

$ 4,99/bulan per pengguna (ditagih setiap tahun) Keluarga: $8,33/bulan (hingga 4 anggota) (ditagih setiap tahun)

$8,33/bulan (hingga 4 anggota) (ditagih setiap tahun) Tim: $ 4,99/bulan per pengguna (ditagih setiap tahun)

Any.do ulasan dan peringkat

G2: 4.2/5 (190+ ulasan)

4.2/5 (190+ ulasan) Capterra: 4.4/5 (170+ ulasan)

7. Google Tasks (Terbaik untuk integrasi tanpa hambatan dengan Google Workspace)

via Tugas Google Google Tasks adalah alat yang mudah dan ringan untuk mengelola daftar tugas, cocok untuk pengguna yang mengandalkan Google Workspace. 82% orang tidak memiliki sistem manajemen waktu yang khusus atau terstruktur. Google Tasks membantu mengatasi hal ini dengan integrasi intuitif langsung di dalam Gmail dan Kalender, sehingga manajemen tugas menjadi lebih mudah.

Integrasinya yang mendalam dengan Gmail, Kalender, dan Google Dokumen memudahkan untuk membuat, menetapkan, dan melacak tugas-tugas Anda langsung di dalam aplikasi ini. Dengan fitur seperti tanggal jatuh tempo, notifikasi, dan subtugas, Google Tasks menyederhanakan manajemen tugas tanpa kerumitan yang tidak perlu.

Fitur terbaik Google Tasks

Pisahkan tujuan yang lebih besar menjadi subtugas untuk pengaturan dan kejelasan yang lebih baik

Mengelola tugas langsung dari panel samping di aplikasi Google Workspace

Akses dan perbarui daftar tugas di mana saja dengan dukungan aplikasi seluler

Keterbatasan Google Tasks

Tidak ada pelacakan waktu tingkat lanjut yang berdiri sendiri atau fitur analisis tugas yang mendetail

Alat bantu pengembangan terbatas untuk integrasi dan pengujian tugas lokal

Harga Google Tasks

Gratis: Sudah termasuk dalam produk Google Workspace

Tinjauan dan peringkat Google Tasks

G2: Tidak cukup ulasan

Tidak cukup ulasan Capterra: Tidak cukup ulasan

💡 Kiat Pro: Ingin menyederhanakan alur kerja Anda namun memiliki anggaran yang terbatas? Temukan templat daftar tugas yang dapat ditindaklanjuti yang disesuaikan untuk mengatur alur kerja Anda dengan mudah dengan ini daftar tugas dan templat tugas gratis .💹

8. Things (Terbaik untuk pengguna Apple yang mencari pengelola tugas yang sederhana namun kuat)

via Hal-hal Things adalah aplikasi manajemen tugas premium yang dirancang khusus untuk perangkat Apple. Aplikasi ini menawarkan pengalaman yang mulus bagi pengguna dalam ekosistem aplikasi iOS.

Aplikasi daftar tugas yang efisien ini menggabungkan kesederhanaan dan fungsionalitas yang kuat, menjadikannya ideal untuk individu yang menghargai antarmuka yang bersih dan bebas gangguan.

Mulai dari merencanakan tugas-tugas harian yang mendesak hingga mengatur tujuan jangka panjang, Things menjaga semuanya tetap terstruktur dengan fitur-fitur utama seperti sub-tugas, tanggal jatuh tempo, dan input bahasa alami untuk entri tugas yang cepat.

Fitur terbaik Things

Fokus pada prioritas harian dengan "Tampilan Hari Ini" yang intuitif untuk perencanaan yang efisien

Pisahkan proyek menjadi langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti menggunakandaftar periksa manajemen proyek Tambahkan catatan terperinci ke tugas dengan dukungan Penurunan Harga untuk konteks yang lebih baik



Keterbatasan hal

Integrasi terbatas dengan platform otomatisasi seperti Make atau Zapier

Memerlukan pembelian terpisah untuk setiap perangkat Apple, sehingga meningkatkan biaya

Harga barang

Mac: $34,99/pengguna (pembelian satu kali)

$34,99/pengguna (pembelian satu kali) iPhone & Apple Watch: $6,99/pengguna (pembelian satu kali)

$6,99/pengguna (pembelian satu kali) iPad: $13,99/pengguna (pembelian satu kali)

$13,99/pengguna (pembelian satu kali) Vision Pro: $ 20,99/pengguna (pembelian satu kali)

Ulasan dan peringkat barang

G2: Tidak ada ulasan yang cukup

Tidak ada ulasan yang cukup Capterra: 4.8/5 (140+ ulasan)

💡 Kiat Pro: Lihat contoh daftar tugas yang praktis untuk mengatur tugas dan tetap berada di atas prioritas Anda sehingga Anda menyelesaikan tugas dengan cepat dengan fokus yang lebih baik. Jelajahi templat daftar tugas yang sesuai dengan kebutuhan industri Anda. ⌛

9. Workflowy (Terbaik untuk pembuatan daftar dan garis besar minimalis)

via Alur kerja Workflowy dirancang untuk pengguna yang lebih menyukai antarmuka yang bersih dan bebas gangguan saat mengelola tugas-tugas kompleks atau bertukar pikiran.

Workflowy menonjol dengan struktur berbasis peluru yang unik, memungkinkan pengguna untuk menyusun tugas dan informasi tanpa batas. Fitur-fitur Workflowy dirancang untuk siapa saja yang suka memetakan pemikiran mereka secara hierarkis, baik untuk perencanaan proyek, pencatatan, atau upaya kreatif.

Aplikasi daftar tugas ini memiliki kemampuan, seperti papan Kanban, salinan langsung, dan pencarian global instan, yang menawarkan fleksibilitas tanpa menjadi berlebihan.

Fitur terbaik yang mengalir lancar

Atur tugas dan ide secara hierarkis dengan penumpukan tak terbatas untuk fleksibilitas tertinggi

Temukan tugas secara instan dengan pencarian global di semua dokumen dan daftar

Perbarui item secara real time menggunakan salinan cermin di beberapa lokasi

Keterbatasan alur kerja

Desain visual daftar tugas dasar bisa terasa terlalu minimalis bagi pengguna yang menginginkan dasbor yang lebih halus

Visibilitas penggunaan peluru tidak intuitif, berpotensi membingungkan pengguna gratis

Harga sesuai alur kerja

Dasar: Gratis

Gratis Pro: $6,99/bulan per pengguna (ditagih setiap tahun)

Tinjauan dan peringkat yang mudah digunakan

G2: 4.5/5 (20+ ulasan)

4.5/5 (20+ ulasan) Capterra: Tidak ada ulasan yang cukup

🧠 Fakta Menyenangkan: Para pekerja berkinerja tinggi menggunakan teknik manajemen waktu seperti Matriks Eisenhower untuk membuat prioritas secara efektif. Penataan tak terbatas dan pembaruan waktu nyata dari Workflowy membantu Anda mengurutkan tugas dan menindaklanjutinya.

10. Remember The Milk (Terbaik untuk berbagi tugas dan pengingat sederhana)

via Ingat Susu Remember The Milk adalah aplikasi daftar tugas yang mudah digunakan, cocok untuk individu yang sibuk yang ingin melepaskan tugas dari pikiran mereka dan mengelola tugas-tugas pribadi secara efektif. Ciri khasnya adalah kesederhanaan yang dipasangkan dengan pengingat cerdas.

Didesain untuk menyinkronkan dengan lancar di semua perangkat Anda, fitur kolaborasi aplikasi ini memungkinkan Anda berbagi daftar dan mendelegasikan tugas, sehingga ideal untuk tim kecil.

Dengan pengingat berbasis lokasi yang fleksibel melalui email, teks, atau notifikasi aplikasi, aplikasi ini membuat Anda tetap berada di jalur yang benar dengan mudah. Aplikasi ini merupakan pendamping yang dapat diandalkan jika Anda mengutamakan kesederhanaan dan pengaturan yang cepat daripada fitur-fitur yang rumit.

Ingat fitur-fitur terbaik The Milk

Dapatkan pengingat di seluruh email, teks, dan notifikasi aplikasi agar tetap berada di jalur yang benar

Sinkronisasi tugas secara otomatis di semua perangkat untuk pembaruan yang lancar

Tambahkan tugas dengan cepat menggunakan bahasa alami untuk pembuatan daftar yang lebih cepat

Ingatlah Batasan Susu

Opsi integrasi terbatas dibandingkan dengan aplikasi lain

Tidak memiliki manajemen akun tim yang terpusat; diperlukan pembelian individual

Harga Remember The Milk

Gratis: Fitur-fitur dasar

Fitur-fitur dasar Pro: $ 4,16/bulan per pengguna (ditagih setiap tahun)

Ulasan dan peringkat Remember The Milk

G2: Tidak cukup ulasan

Tidak cukup ulasan Capterra: 4.4/5 (50+ ulasan)

## Selesaikan Tugas dengan Cepat dengan ClickUp-Pembangkit Produktivitas Anda

Saat memilih aplikasi daftar tugas yang efisien, pertimbangkan lebih dari sekadar fitur-pikirkan tentang skalabilitas, integrasi, dan seberapa baik aplikasi ini beradaptasi dengan kebutuhan yang terus berkembang.

Apakah aplikasi ini berfungsi baik untuk tugas-tugas pribadi maupun profesional? Dapatkah aplikasi ini tumbuh bersama Anda seiring dengan berkembangnya tujuan Anda?

Di sinilah ClickUp bersinar. Di luar manajemen tugasnya yang ampuh, platform ini menawarkan fleksibilitas yang tak tertandingi dengan alur kerja khusus, alat bertenaga AI, dan integrasi tanpa batas dengan aplikasi seperti Google Kalender dan Slack.

Baik Anda mengelola daftar tugas sederhana atau proyek berskala besar, ClickUp mengubah produktivitas. Siap menyederhanakan tugas Anda?

