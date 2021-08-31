Cara Mengintegrasikan ClickUp dan Salesforce

Dulu, tim penjualan harus mengetuk pintu dan menelepon secara acak dari daftar telepon. Namun, kini hal-hal telah menjadi lebih canggih. Perjalanan penjualan kini sebagian besar berlangsung di dalam alat manajemen hubungan pelanggan (CRM).

Saat prospek masuk, peluang penjualan baru dimasukkan ke dalam CRM. Dari sana, prospek tersebut dibagi ke dalam tahap-tahap dan tugas-tugas yang mewakili bagian-bagian kunci dari proses penjualan.

Itulah saat ketika hal-hal bisa menjadi sedikit menantang.

Penjualan tidak terjadi dalam isolasi. Beberapa pekerjaan secara alami melibatkan departemen dan tim lain di dalam perusahaan.

Contoh:

Meninjau atau menandatangani formulir NDA atau kontrak yang melibatkan tim hukum

Melakukan tinjauan keamanan dengan bantuan tim IT atau tim keamanan khusus

Menawarkan solusi kustom yang perlu direncanakan dan direview oleh tim pengembangan Anda

Menangani masalah atau bug selama fase uji coba dengan bantuan tim dukungan Anda

Ini hanyalah beberapa contoh dari pekerjaan lintas fungsi yang terlibat dalam penjualan.

Lihat alternatif Salesforce ini!

Mengapa itu menjadi tantangan?

Nah, di luar tantangan kolaborasi yang umum, tim-tim lain tidak menggunakan CRM. Artinya, Anda memerlukan sistem yang terintegrasi untuk mengelola, memantau, dan berkolaborasi pada tugas-tugas bersama ini.

Untuk itu, ada beberapa opsi yang tersedia.

Pertama, Anda dapat melakukannya secara ad hoc, menggunakan rapat, obrolan, dan email. Ini juga melibatkan penyalinan dan penempelan tugas di berbagai alat. Siapa pun yang bekerja di bidang penjualan tahu bahwa ini bukanlah solusi yang memadai.

Anda bisa menghabiskan berjam-jam dalam rapat hanya untuk mencari informasi atau membuang setengah hari mencoba mengikuti tugas di berbagai lokasi. Ini merupakan hambatan besar bagi tim penjualan, karena kecepatan adalah kunci untuk menutup kesepakatan, dan Anda ingin prosesnya cepat dan lancar bagi calon pelanggan. Dan jangan tanya kami tentang jebakan dari thread email yang tak berujung.

Kemudian, ada opsi kedua: lakukan semuanya dalam satu alat.

ClickUp menawarkan sebagian besar fitur yang biasanya Anda temukan dalam sebuah CRM.

Anda dapat membuat Space untuk menyimpan CRM Anda dan menambahkan templat folder bernama “CRM”, yang menyediakan dasar yang baik untuk membangun sistem Anda. Berbagai tampilan yang ditawarkan ClickUp memberi Anda kendali penuh atas cara Anda melihat data pelanggan.

Misalnya, Anda dapat menggunakan tampilan Tabel untuk melihat semua informasi akun dengan cepat atau tampilan Papan untuk melacak klien dalam pipeline penjualan Anda.

Fields kustom ClickUp memungkinkan Anda melacak bidang CRM penting seperti status prospek, ukuran perusahaan, nomor telepon, email, LTV, dan lainnya. Dengan ClickUp, Anda memiliki semua yang Anda butuhkan untuk berkomunikasi dengan klien, pelaporan penjualan, dan membangun basis data yang kuat secara bawaan.

Klik di sini untuk melihat lebih detail tentang cara menggunakan ClickUp sebagai CRM

Meskipun ClickUp adalah solusi yang luar biasa, masih ada situasi, terutama di perusahaan besar, di mana CRM eksternal mungkin lebih disukai. Dan mungkin ada saat-saat di mana Anda perlu bekerja dengan mitra, agensi, atau klien yang menggunakan CRM seperti Salesforce.

Dalam situasi tersebut, ada opsi 3: integrasi yang kuat dari ClickUp.

Ada dua cara untuk mengintegrasikan ClickUp dengan Salesforce: Unito dan Zapier.

Berikut ini adalah rincian kedua integrasi tersebut.

Integrasikan Salesforce + ClickUp dengan Unito

Unito menyediakan integrasi mendalam dua arah antara alat kerja terpenting Anda, termasuk ClickUp, Salesforce, HubSpot, dan daftar yang terus bertambah dari lebih dari 25 aplikasi lainnya. Integrasi ini tidak memerlukan kode, artinya siapa pun dapat mengatur alur kerja baru dalam hitungan menit.

Dengan integrasi ClickUp-Salesforce dari Unito, Anda dapat membuat alur kerja dua arah antara Salesforce dan tugas ClickUp yang mencakup semua bidang yang Anda butuhkan untuk kolaborasi lintas fungsi yang lancar.

Alur kerja ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Anda dengan menyaring informasi tertentu, menyesuaikan pemetaan antara bidang di berbagai alat, dan banyak lagi.

Integrasi Unito bekerja secara real-time, sehingga informasi di kedua alat selalu diperbarui secara otomatis.

Bagaimana hal ini diterapkan dalam praktik

Bayangkan Anda bekerja di Salesforce tetapi ingin solusi yang lebih baik untuk mengelola tugas penjualan Anda. Mungkin Anda memiliki banyak tugas yang terkait dengan beberapa akun dan ingin mengonsolidasikannya menjadi daftar tugas yang terkelola dengan baik.

Alih-alih menyalin dan menempelkan data secara manual ke ClickUp, Anda dapat membuat alur kerja Unito yang sederhana.

Untuk melakukannya, pertama Anda perlu mendaftar ke Unito. Anda dapat mencobanya secara gratis selama dua minggu. Setelah masuk, mulailah membangun alur kerja Anda.

Pilih proyek Salesforce yang mewakili salah satu akun yang Anda kelola, lalu pilih proyek "daftar tugas" Anda di ClickUp. Anda perlu mengautentikasi kedua alat tersebut dan memberikan akses kepada Unito agar dapat memperbarui keduanya.

Setelah itu, Anda dapat memilih arah alur. Jika Anda ingin informasi berpindah bolak-balik antara alat, biarkan ini sebagai alur dua arah.

Selanjutnya, buat aturan sehingga hanya tugas yang ditugaskan kepada Anda yang akan ditarik ke ClickUp dari Salesforce. Di sini, Anda dapat membatasi atau memperluas aliran informasi sesuai dengan kebutuhan Anda.

Sekarang setelah Anda memutuskan tugas mana yang akan disinkronkan, Anda dapat menentukan informasi apa yang akan dibagikan dalam tugas-tugas tersebut.

Apakah Anda ingin semua bidang dipindahkan atau hanya sebagian?

Misalnya, Anda mungkin ingin menyimpan informasi klien rahasia di Salesforce. Anda juga mungkin memutuskan untuk hanya mensinkronkan bidang tertentu dalam satu arah, meskipun seluruh alur kerja beroperasi secara dua arah.

Setelah Anda memetakan bidang-bidang Anda, mulailah menjalankan alur kerja Anda. Ketika Anda ditugaskan tugas baru di Salesforce yang terkait dengan akun tersebut, tugas yang sesuai akan dibuat dalam daftar tugas Anda di ClickUp.

Semua informasi tugas, termasuk batas waktu, akan otomatis tertransfer dan tetap sinkron saat diubah di salah satu alat. Anda dapat mengulangi proses ini untuk beberapa akun klien untuk mengonsolidasikan semua pekerjaan Salesforce Anda di satu tempat secara otomatis.

Ini adalah contoh penggunaan pribadi, tetapi Unito benar-benar unggul saat digunakan untuk kolaborasi antar tim. Anda dapat, misalnya:

Escalate potensi masalah kontrak atau keamanan ke tim yang sesuai di ClickUp langsung dari Salesforce

Otomatis buat tugas untuk tim produk Anda di ClickUp saat permintaan klien tercatat di Salesforce

Pastikan tugas-tugas penting terkait perpanjangan klien tetap sinkron antara Anda dan tim penagihan, untuk menjaga komunikasi yang lancar dan menghindari hambatan yang dapat menyebabkan pelanggan berhenti berlangganan

Ajukan permintaan materi pemasaran kepada tim pemasaran Anda di ClickUp tanpa perlu meninggalkan Salesforce

Ini hanyalah beberapa contoh bagaimana Unito dapat mempercepat kolaborasi lintas tim dan menghilangkan kebutuhan akan rapat yang memakan waktu dan salin-tempel informasi. Informasi tugas penting secara otomatis terkirim antar tim dan alat, sehingga Anda dapat mempercepat siklus penjualan Anda.

Integrasikan Salesforce + ClickUp dengan Zapier

Meskipun Unito bekerja dengan baik untuk aliran informasi dua arah dalam kolaborasi antar alat, Zapier adalah cara mudah untuk mengotomatisasi beberapa tugas rutin yang dapat menghabiskan waktu Anda.

Zapier adalah platform otomatisasi dengan ribuan konektor, artinya ClickUp dan Salesforce hanyalah sebagian kecil dari fitur yang tersedia. Zaps beroperasi menggunakan sistem pemicu dan respons yang sederhana, artinya "jika x terjadi, lakukan y."

Jika Anda ingin fokus pada panggilan klien dan upaya pemasaran, bukan membuat tugas baru, Zapier siap membantu Anda.

Bagaimana hal ini diterapkan dalam praktik

Zapier mudah untuk dipasang, karena bergantung pada "Zaps" yang sudah jadi — pada dasarnya resep yang sudah dibuat oleh orang lain.

Dalam kasus ClickUp dan Salesforce, terdapat Zap populer yang akan membuat tugas baru di ClickUp untuk setiap peluang yang dibuat di Salesforce.

Untuk memulainya, yang perlu Anda lakukan hanyalah mendaftar di Zapier, lalu otentikasi ClickUp dan Salesforce.

Kemudian, pilih pemicu Salesforce untuk otomatisasi Anda.

Selanjutnya, pilih hasil yang ingin Anda capai di ClickUp.

Terakhir, pilih data yang ingin Anda tukarkan antara aplikasi jika ada.

Setelah itu, Anda dapat mengaktifkan Zap dan melihat tugas-tugas masuk secara otomatis. Dan Anda juga dapat membuat Zap serupa berdasarkan pemicu lain.

Ketika catatan baru ditambahkan ke Salesforce, posting komentar tugas di ClickUp

Ketika pesan keluar baru diterima di Salesforce, buat daftar periksa dalam tugas ClickUp

Ketika bidang catatan tertentu diperbarui di Salesforce, buat subtask ClickUp

Biarkan Zapier menangani tugas-tugas kecil dan berulang, sementara Anda fokus pada menyelesaikan pekerjaan.

Kapan Menggunakan Unito dan Zapier

Gunakan Unito jika:

Anda ingin informasi dapat berpindah dengan lancar antara ClickUp dan Salesforce

Anda ingin memfasilitasi kolaborasi lintas tim antara tim-tim yang berbeda

Anda ingin mensinkronkan beberapa bidang secara bersamaan dan memetakan bidang dengan cara tertentu

Gunakan Zapier jika:

Anda ingin prospek baru atau peluang secara otomatis memicu pembuatan tugas di ClickUp

Anda ingin menghilangkan pekerjaan rutin yang membuang waktu dan menghambat produktivitas Anda

Anda menginginkan solusi yang sudah jadi, bukan yang disesuaikan

The (Sales)Force sangat kuat dengan ClickUp

Jika CRM Anda membutuhkan fitur yang lebih canggih daripada yang ditawarkan ClickUp, integrasi Salesforce dari Unito dan Zapier menyediakan solusi yang kuat untuk membantu Anda berkolaborasi atau mengotomatisasi proses di seluruh tim dan alat.

Kami telah menjelaskan kemampuan CRM yang kuat dari ClickUp dan integrasi Salesforce yang mulus dari Unito dalam webinar terbaru kami.

Tonton “Optimizing Your Sales Cycle With ClickUp and Unito” secara on-demand di sini!