Gaya Komunikasi DISC untuk Meningkatkan Dinamika Tim

Anda sedang berada dalam sebuah rapat, dan segala sesuatunya terasa...tidak beres. Satu orang maju dengan ide-ide yang berani, sementara yang lain bersikeras menggali lebih dalam ke detailnya-tidak semuanya relevan.

Sarah dengan tenang mendengarkan, dan Michael terlihat bertekad untuk mengarahkan pembicaraan kembali ke masalahnya dengan klien. Seolah-olah setiap anggota tim berbicara dengan bahasa yang berbeda.

Itulah mengapa organisasi menggunakan model DISC-kerangka penilaian kepribadian-untuk menilai kepribadian anggota tim mereka.

Dalam blog ini, kita akan mengeksplorasi cara menggunakan DISC untuk memahami dan terhubung dengan setiap gaya komunikasi dalam tim Anda. 💬

⏰ Ringkasan 60 Detik

📣 Komunikasi DISC adalah kerangka kerja penilaian yang digunakan untuk mengklasifikasikan sifat-sifat kepribadian di tempat kerja ke dalam empat kategori: Dominasi, Pengaruh, Keteguhan, dan Ketelitian

📣 Bagi para manajer, mengenali dan menyelaraskan diri dengan gaya DISC setiap anggota dapat mendorong komunikasi yang efektif, meminimalkan kesalahpahaman, dan meningkatkan dinamika tim secara keseluruhan

📣 ClickUp membantu Anda menerapkan strategi komunikasi secara efektif dan efisien dengan fitur-fitur seperti Chat, Klip, Tugas, dan banyak lagi, yang dapat disesuaikan untuk memenuhi gaya komunikasi individu

📣 Berbagai jenis metode komunikasi yang berbeda cocok untuk tipe kepribadian yang berbeda. Hal ini sangat membantu karena Anda dapat menavigasi umpan balik dan komunikasi sehari-hari dengan lebih baik, terutama saat memimpin tim

**Apa Arti DISC?

DISC adalah model penilaian kepribadian yang mengkategorikan kepribadian ke dalam empat sifat utama berdasarkan emosi dan perilaku: Dominasi, Pengaruh, Keteguhan, dan Ketelitian.

Psikolog William Moulton Marston memperkenalkan teori DISC dalam bukunya tahun 1928, Emotions of Normal People.

Sumbu-sumbu kepribadian DISC (Via: ScienceDirect )

Marston mengamati bahwa perilaku seseorang bervariasi dalam dua sumbu: aktif vs. pasif dan lingkungan yang mendukung vs. antagonis*.

Hal ini menciptakan empat tipe perilaku:

Dominasi (aktif dalam lingkungan yang antagonis)

Bujukan (aktif dalam lingkungan yang mendukung)

Kepatuhan (pasif dalam situasi yang menguntungkan)

Kepatuhan (pasif dalam situasi antagonis)

Meskipun ide Marston pada awalnya tidak menyertakan alat penilaian, psikolog industri Walter Clarke mengembangkan penilaian DISC pertama untuk penggunaan di tempat kerja pada tahun 1950-an.

Alat awal ini akhirnya berkembang menjadi versi DISC yang banyak digunakan saat ini, terutama digunakan di lingkungan bisnis, pendidikan, dan tempat kerja.

Tahukah Anda? William Marston juga bertanggung jawab untuk mengembangkan prototipe Poligraf bersama istrinya, Elizabeth. Prototipe ini, yang mendeteksi penipuan berdasarkan perubahan tekanan darah seseorang, meletakkan dasar bagi poligraf modern.

DISC vs. model penilaian kepribadian lainnya

Model DISC terutama menilai sifat-sifat perilaku, dengan fokus pada bagaimana individu berinteraksi dengan orang lain. Hal ini membantu menentukan preferensi kerja seseorang, gaya komunikasi dan kesesuaian dengan pilihan karier.

Sementara model-model penilaian kepribadian lainnya berfokus pada sifat-sifat psikologis yang lebih luas, DISC membantu mengidentifikasi kecenderungan perilaku dalam kerangka kerja komunikasi dan resolusi konflik. Hal ini menjadikannya alat yang ideal untuk menangani dinamika tim dan mengidentifikasi cara terbaik untuk berkolaborasi dan terhubung secara efektif di dalam tim.

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) vs DISC

MBTI berfokus pada tipe kepribadian dan bagaimana individu memandang dunia dan membuat keputusan, dengan mengklasifikasikannya ke dalam 16 tipe berdasarkan empat dikotomi (mis., Introversi vs Ekstraversi).

Tidak seperti DISC, MBTI berfokus pada gaya kognitif dan proses pengambilan keputusan.

StrengthsFinder vs DISC

StrengthsFinder menekankan pada identifikasi kekuatan dan bakat individu, seperti pemikiran strategis atau membangun hubungan, daripada pola perilaku.

Sementara DISC mengkategorikan individu berdasarkan tindakan mereka di berbagai lingkungan, StrengthsFinder menilai bakat bawaan untuk membantu orang berkinerja lebih baik dalam peran mereka.

Fakta Menarik: Marston juga menciptakan karakter populer Wonder Woman. Sebuah film tahun 2017, Profesor Marston and the Wonder Women, menceritakan kisah hidupnya, karyanya di bidang psikologi, dan inspirasi di balik ciptaannya.

Penjelasan Empat Gaya DISC

Setiap orang dalam tim Anda memiliki cara yang berbeda dalam berkomunikasi, dan mengenali perbedaan ini dapat memberikan dampak yang besar. Empat gaya DISC menawarkan cara sederhana untuk memahami bagaimana orang berinteraksi berdasarkan perilaku mereka.

Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai setiap gaya dan apa artinya bagi tim Anda. 🗣️

1. Gaya Dominasi

Individu dengan gaya kepribadian ini berani, tegas, dan fokus dalam menyelesaikan sesuatu. Dorongan mereka untuk mencapai hasil sangat kuat (dengan cara yang terbaik 😄).

Orang dengan gaya dominan sering kali berkembang dalam peran yang berisiko tinggi, seperti manajemen tim atau kepemimpinan senior, di mana mereka dapat bertanggung jawab dan memimpin dengan penuh percaya diri.

Selain itu, mereka langsung dan efisien, selalu siap untuk terjun ke dalam pekerjaan tanpa banyak bimbingan. Mereka juga pandai mengambil keputusan yang cepat dan percaya diri saat itu juga.

Namun, orang dengan gaya dominan mungkin terlihat pantang menyerah atau sulit untuk diajak bekerja sama. Fokus mereka yang kuat pada keterusterangan terkadang dapat menutupi kebutuhan akan diplomasi, dan mereka mungkin kesulitan mempertimbangkan perasaan orang lain, yang dapat menyebabkan konflik.

Contoh yang bagus dari kepribadian dominan adalah Steve Jobs. Dia adalah orang yang selalu menyempurnakan detail-detail yang sangat teliti dalam desain dan terobsesi dengan kualitas. Standarnya yang tinggi membantunya menciptakan beberapa produk teknologi yang paling ikonik.

2. Mempengaruhi gaya

Kepribadian yang berorientasi pada pengaruh adalah orang yang ramah, antusias, dan persuasif, yang membuat mereka lebih cocok untuk peran sosial dan kreatif.

Orang dengan tipe kepribadian ini unggul dalam posisi yang membutuhkan koneksi dengan orang lain, seperti penjualan, pemasaran, atau layanan pelanggan, di mana kemampuan mereka untuk melibatkan dan memotivasi orang lain adalah aset utama.

Mereka cenderung fokus pada gambaran besar daripada terjebak dalam detail. Orang-orang ini adalah motivator tim, membawa rasa optimisme dan energi yang menular ke mana pun mereka pergi. Namun, mereka bisa kesulitan dalam berorganisasi, jadi Anda perlu memberi mereka dukungan terstruktur agar mereka tetap berada di jalur yang benar.

Oprah Winfrey adalah contoh yang bagus untuk kepribadian bergaya Influence. Dikenal karena sifatnya yang supel, antusias, dan persuasif, ia membangun kariernya dengan cara menjalin hubungan dengan orang lain, menginspirasi mereka, dan memotivasi mereka untuk bertindak.

🔍 Tahukah Anda? Penilaian DISC adalah kuesioner online yang membutuhkan waktu 10-15 menit untuk menyelesaikannya. Tidak ada jawaban yang benar atau salah, dan Anda tidak akan gagal. Hasilnya akan menyoroti ciri-ciri dan preferensi perilaku utama Anda.

3. Gaya kemantapan

Rekan kerja dengan tipe kepribadian mantap sangat dapat diandalkan, sabar, dan suportif. Mereka lebih menyukai keharmonisan dan akan bekerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang stabil bagi semua orang.

Individu-individu ini menghindari konflik karena hal tersebut mengganggu rutinitas mereka yang lancar dan dapat diprediksi. Mereka unggul dalam tugas-tugas yang berulang dan berkembang dalam peran yang membutuhkan konsistensi, seperti mengoordinasikan sesi pelatihan atau menangani pertanyaan tunjangan.

Selain itu, mereka mencari keseimbangan dan harmoni di antara semua orang yang terlibat, membuat mereka sangat berempati dan pendengar yang baik. Mereka memahami perasaan dan kebutuhan orang lain, yang membantu mereka membangun hubungan yang kuat dan langgeng.

Contoh yang bagus dari kepribadian Keteguhan adalah Fred Rogers (Mister Rogers). Dikenal karena sifatnya yang tenang, sabar, dan berempati, ia menciptakan lingkungan yang aman dan mantap dalam acara TV-nya, membangun kepercayaan dan membuat orang lain merasa didengar dan dimengerti.

4. Gaya ketelitian

Individu yang teliti bersifat analitis, berorientasi pada detail, dan teliti. Mereka sempurna untuk peran yang menuntut ketelitian, seperti teknik, akuntansi, atau analisis data.

Anda akan sering menemukan orang-orang ini membuat catatan selama rapat atau mengajukan banyak pertanyaan selama presentasi untuk memastikan mereka memahami segala sesuatunya dengan benar. Mereka lebih menyukai struktur, akurasi, dan ekspektasi yang jelas.

Namun, ini juga berarti mereka bisa kesulitan dengan perubahan mendadak atau instruksi yang tidak jelas. Komunikasi mereka tepat dan terstruktur dengan baik, namun terkadang terlihat terlalu kritis atau terlalu berhati-hati bagi orang lain.

Contoh yang bagus dari Kepribadian yang teliti adalah Bill Gates. Di Microsoft, dia sangat memperhatikan detail, pemecahan masalah yang kritis, dan menggunakan lensa ilmiah untuk mendekati produk bangunan di Microsoft.

Strategi Komunikasi untuk Setiap Gaya DISC

Mengenal kepribadian anggota tim akan membantu Anda berkomunikasi dengan mereka secara lebih efektif, sehingga kerja tim menjadi lebih lancar dan meningkatkan hasil. Ditambah lagi, ketika semua orang memahami satu sama lain dengan lebih baik, konflik akan berkurang dan lebih banyak koneksi.

Berikut adalah beberapa tips untuk memfasilitasi komunikasi tim dengan kepribadian yang berbeda. 🎙️

1. Menguasai komunikasi dengan tipe kepribadian Dominan

Ketika berkomunikasi dengan tipe kepribadian D, sangat penting untuk bersikap lugas, berorientasi pada hasil, dan fokus.

Berikut ini adalah beberapa cara yang efektif strategi komunikasi :

Langsung ke intinya dengan cepat: Lewati basa-basi dan langsung masuk ke pesan utama. Tipe D menghargai efisiensi dan memilih untuk tidak membuang waktu untuk basa-basi

Lewati basa-basi dan langsung masuk ke pesan utama. Tipe D menghargai efisiensi dan memilih untuk tidak membuang waktu untuk basa-basi Fokus pada hasil: Jaga agar diskusi tetap berpusat pada hasil, bukan pada proses. Bicarakan tentang bagaimana ide atau tindakan Anda akan mencapai hasil yang diinginkan

Jaga agar diskusi tetap berpusat pada hasil, bukan pada proses. Bicarakan tentang bagaimana ide atau tindakan Anda akan mencapai hasil yang diinginkan Bersikaplah tegas: Tunjukkan kepercayaan diri pada ide-ide Anda. Sampaikan dengan otoritas dan kejelasan karena tipe dominan menghargai kekuatan dan ketegasan

Tunjukkan kepercayaan diri pada ide-ide Anda. Sampaikan dengan otoritas dan kejelasan karena tipe dominan menghargai kekuatan dan ketegasan Tetapkan dan perjelas tujuan: Tetapkan tujuan yang jelastujuan komunikasi dan ekspektasi yang jelas sejak awal untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan keselarasan

Tetapkan tujuan yang jelastujuan komunikasi dan ekspektasi yang jelas sejak awal untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan keselarasan Sajikan fakta secara logis: Susunlah argumen dan bukti Anda dalam alur yang logis. Hal ini membantu tipe D untuk memahami dan merespons dengan cepat

2. Berhubungan dengan individu yang memiliki gaya Mempengaruhi

Untuk berkomunikasi secara efektif dengan individu yang bergaya pengaruh, fokuslah untuk membangun hubungan baik, menunjukkan antusiasme, dan mendukung ide-ide mereka.

Inilah cara yang dapat Anda lakukan:

Terlibat dalam percakapan pribadi: Tanyakan tentang hobi dan minat mereka, dan bersikaplah terbuka untuk berbagi tentang diri Anda. Mereka menghargai hubungan pribadi

Tanyakan tentang hobi dan minat mereka, dan bersikaplah terbuka untuk berbagi tentang diri Anda. Mereka menghargai hubungan pribadi Gunakan cerita dan contoh: Coba libatkan mereka dengan cerita, anekdot, dan contoh-contoh kehidupan nyata. Kepribadian tipe I merespons dengan baik terhadap narasi

Coba libatkan mereka dengan cerita, anekdot, dan contoh-contoh kehidupan nyata. Kepribadian tipe I merespons dengan baik terhadap narasi Sesuaikan energi mereka: Bawalah antusiasme dan kepositifan yang sama seperti yang mereka lakukan dalam percakapan Anda. Hal ini akan mendorong mereka untuk lebih terlibat

Bawalah antusiasme dan kepositifan yang sama seperti yang mereka lakukan dalam percakapan Anda. Hal ini akan mendorong mereka untuk lebih terlibat Tunjukkan ketertarikan yang tulus: Dengarkan ide dan tujuan mereka secara aktif. Ekspresikan kegembiraan dan validasi pemikiran mereka

Dengarkan ide dan tujuan mereka secara aktif. Ekspresikan kegembiraan dan validasi pemikiran mereka Hindari membebani dengan fakta dan angka: Fokus pada gambaran besar dan hindari menyumbat percakapan dengan terlalu banyak detail

3. Membina kolaborasi dengan kepribadian yang Tetap*

Untuk individu bergaya S, fokuslah untuk membuat mereka merasa nyaman dan dihargai.

Berikut adalah beberapa strategi yang perlu diingat:

Bersabarlah dan berikan waktu: Beri mereka ruang untuk berpikir dan merespons tanpa menekan mereka untuk segera memberikan jawaban. Mereka menghargai waktu untuk memproses

Beri mereka ruang untuk berpikir dan merespons tanpa menekan mereka untuk segera memberikan jawaban. Mereka menghargai waktu untuk memproses Gunakan nada yang tenang dan berempati: Lakukan pendekatan percakapan dengan sikap yang santai dan penuh pengertian untuk membantu mereka merasa nyaman dan dihargai

Lakukan pendekatan percakapan dengan sikap yang santai dan penuh pengertian untuk membantu mereka merasa nyaman dan dihargai Mendorong keterlibatan tim: Mendorong kolaborasi dan memberikan penekanan pada pendekatan yang lebih berorientasi pada tim untuk proyek Anda

Mendorong kolaborasi dan memberikan penekanan pada pendekatan yang lebih berorientasi pada tim untuk proyek Anda Bangun kepercayaan secara bertahap: Dekati individu-individu ini dengan tulus dan konsisten untuk mendapatkan kepercayaan mereka dari waktu ke waktu daripada mengharapkan hubungan yang segera terjalin

Dekati individu-individu ini dengan tulus dan konsisten untuk mendapatkan kepercayaan mereka dari waktu ke waktu daripada mengharapkan hubungan yang segera terjalin Sampaikan ide dengan cara yang terstruktur dan tidak mengancam: Jabarkan poin-poin Anda secara logis dan tertulis jika memungkinkan, sehingga memudahkan mereka untuk mengikutinya

4. Melibatkan individu yang bergaya Ketelitian

Untuk berkomunikasi secara efektif dengan individu tipe C, utamakan kejelasan, logika, dan ketepatan.

Berikut ini adalah cara untuk memfasilitasi komunikasi bisnis dengan mereka:

Bersiaplah: Pastikan Anda telah melakukan riset secara menyeluruh dan memiliki dasar yang kuat berupa fakta dan angka untuk mendukung poin-poin Anda

Pastikan Anda telah melakukan riset secara menyeluruh dan memiliki dasar yang kuat berupa fakta dan angka untuk mendukung poin-poin Anda Susun informasi dengan jelas: Sajikan informasi dalam format yang logis dan terstruktur agar mudah diikuti dan dianalisis oleh mereka

Sajikan informasi dalam format yang logis dan terstruktur agar mudah diikuti dan dianalisis oleh mereka Hargai perspektif logis mereka: Tunjukkan rasa hormat terhadap preferensi mereka untuk pendekatan yang objektif dan berdasarkan data dan hindari bahasa yang terlalu emosional

Tunjukkan rasa hormat terhadap preferensi mereka untuk pendekatan yang objektif dan berdasarkan data dan hindari bahasa yang terlalu emosional Memperjelas ekspektasi dan tenggat waktu: Memberikan panduan yang jelas tentang apa yang dibutuhkan dan jadwal apa pun, sehingga mereka dapat merencanakan dan melaksanakannya secara efektif

Memberikan panduan yang jelas tentang apa yang dibutuhkan dan jadwal apa pun, sehingga mereka dapat merencanakan dan melaksanakannya secara efektif Dasarkan ketidaksepakatan pada data: Jika Anda memiliki sudut pandang yang berbeda, dukunglah dengan data yang dapat diandalkan atau testimoni yang kredibel daripada pendapat pribadi

Cara Meningkatkan Dinamika Tim dengan ClickUp dan DISC

Dengan strategi yang sudah siap digunakan, Anda mungkin sudah tidak sabar untuk melihatnya beraksi!

Tapi ingat, ini bukan hanya tentang pendekatan Anda - pendekatan Anda alat manajemen proyek juga harus beradaptasi untuk mendukung gaya DISC.

Itulah yang dimaksud dengan ClickUp melakukan untuk Anda. Ini adalah aplikasi untuk bekerja, membuat komunikasi menjadi mudah bagi semua anggota tim, terlepas dari sifat kepribadian dan preferensi komunikasi mereka.

Klik Obrolan: Tetap terhubung, di mana pun Anda berada

Diskusikan tugas dan hilangkan kesalahpahaman dengan ClickUp Chat Obrolan ClickUp menyatukan semua percakapan, tugas, dan proyek di satu tempat, sehingga anggota tim dapat fokus pada pekerjaan yang mendalam tanpa melewatkan informasi penting. Obrolan terpusat ini memudahkan untuk check-in, menyelesaikan kesalahpahaman, dan memastikan semua orang sinkron.

Berikut ini adalah cara tim Anda bisa mendapatkan manfaat dari ClickUp Chat:

Gaya-D mendapatkan komunikasi yang cepat dan langsung, sehingga mereka bisa fokus pada hal-hal penting

mendapatkan komunikasi yang cepat dan langsung, sehingga mereka bisa fokus pada hal-hal penting I-styles mendapatkan manfaat dari ruang yang hidup untuk berbagi ide dan pembaruan, sehingga meningkatkan keterlibatan

mendapatkan manfaat dari ruang yang hidup untuk berbagi ide dan pembaruan, sehingga meningkatkan keterlibatan S-styles menemukan kepastian dalam konsistensi, dengan semua percakapan penting yang ditangkap di satu tempat

menemukan kepastian dalam konsistensi, dengan semua percakapan penting yang ditangkap di satu tempat C-styles menikmati kejelasan, karena mengetahui bahwa mereka dapat mengakses semua detail saat dibutuhkan

Klik Klip: Tunjukkan, jangan beritahukan

Bagikan instruksi dan pembaruan yang jelas secara visual menggunakan Klip ClickUp Klip ClickUp memungkinkan Anda merekam dan berbagi tangkapan layar, video webcam, dan tutorial secara langsung dengan tim Anda.

Ini sempurna untuk memandu rekan tim melalui proses atau mengklarifikasi tugas, sangat membantu ketika menjelaskan detail rumit ke C-styles atau menjaga tipe Influence tetap terlibat dengan komunikasi visual yang dinamis.

Klik Tampilan: Menyesuaikan ruang kerja agar sesuai dengan gaya Anda

Antarmuka ClickUp yang fleksibel memungkinkan setiap anggota tim untuk menyesuaikan ruang kerja mereka sesuai dengan profil DISC mereka. Dengan opsi untuk berbagai Tampilan ClickUp setiap tipe kepribadian dapat menciptakan pengaturan yang meningkatkan produktivitas dan kenyamanan mereka.

Personalisasi ruang kerja dengan Tampilan ClickUp agar sesuai dengan gaya organisasi dan fokus yang disukai

Berikut ini cara fitur-fitur ini diselaraskan dengan setiap profil DISC:

Gaya-D sering kali lebih menyukai ikhtisar tingkat tinggi, membuat Tampilan Daftar ClickUp atau Tampilan Tim ClickUp ideal untuk memindai tugas dengan cepat dan tetap fokus pada prioritas

sering kali lebih menyukai ikhtisar tingkat tinggi, membuat Tampilan Daftar ClickUp atau Tampilan Tim ClickUp ideal untuk memindai tugas dengan cepat dan tetap fokus pada prioritas Gaya-I berkembang di ruang yang kolaboratif dan menarik secara visual, jadi Tampilan Papan ClickUp sangat cocok untuk sesi curah pendapat dan menjaga ruang kerja mereka tetap dinamis dan penuh warna

berkembang di ruang yang kolaboratif dan menarik secara visual, jadi Tampilan Papan ClickUp sangat cocok untuk sesi curah pendapat dan menjaga ruang kerja mereka tetap dinamis dan penuh warna Gaya-S mendapat manfaat dari Pemberitahuan ClickUp yang membantu mereka tetap siap dan terbaru tanpa perlu terus menerus melakukan pencarian

mendapat manfaat dari Pemberitahuan ClickUp yang membantu mereka tetap siap dan terbaru tanpa perlu terus menerus melakukan pencarian C-style menikmati perspektif yang lebih detail dan berbasis data, jadi Tampilan Tabel ClickUp sangat ideal untuk melacak dan mengatur informasi secara sistematis

Kendalikan kotak masuk Anda dengan Notifikasi ClickUp

Tugas ClickUp: Mendelegasikan pekerjaan dengan mempertimbangkan DISC

ClickUp memudahkan pendelegasian tugas yang selaras dengan profil DISC setiap anggota tim, sehingga memastikan setiap orang bekerja dalam peran yang sesuai dengan kekuatan mereka.

Pilih dari berbagai Tugas ClickUp untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan menyesuaikannya dengan gaya yang berbeda

Saat menggunakan Tugas ClickUp manajer dapat menetapkan peran berdasarkan keunggulan masing-masing gaya DISC. Gaya-D berkembang dengan hasil dan keputusan yang cepat dan bekerja paling baik jika diberi tugas-tugas dengan prioritas tinggi dan didorong oleh tindakan.

Tugas-tugas ini memungkinkan mereka untuk bertanggung jawab dan membuat segala sesuatunya bergerak maju dengan cepat. Memberi mereka tanggung jawab untuk tugas-tugas besar memastikan kemajuan tetap berada di jalurnya tanpa penundaan.

Untuk tipe I, yang unggul dalam kolaborasi kreatif, menugaskan mereka pada tugas-tugas yang membutuhkan curah pendapat atau kerja sama tim akan mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Mereka bersinar di lingkungan di mana mereka dapat terlibat dengan orang lain, berbagi ide, dan menjaga energi mereka. Menugaskan mereka pada peran yang melibatkan interaksi ini akan membantu menjaga tim tetap termotivasi dan selaras.

Menangani anggota tim secara langsung dalam tugas menggunakan ClickUp Assign Comments, membuat umpan balik mudah diikuti dan ditindaklanjuti ClickUp Tetapkan Komentar menambahkan lapisan kejelasan ekstra, terutama ketika tugas membutuhkan arahan atau umpan balik tambahan.

Manajer dapat menandai anggota tim tertentu dengan instruksi yang jelas, sehingga memastikan semua orang tahu persis apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Hal ini sangat membantu untuk gaya-C, yang menghargai panduan yang terperinci dan terstruktur.

Papan Tulis ClickUp: Mewujudkan ide menjadi hidup secara visual

Tangkap ide tim secara visual dengan ClickUp Whiteboards, memudahkan setiap tipe DISC untuk tetap terlibat dan berkontribusi Papan Tulis ClickUp menambahkan lapisan visual pada manajemen proyek, sehingga memudahkan anggota tim untuk bertukar pikiran, merencanakan, dan mengatur proyek dengan cara yang sesuai dengan gaya DISC yang berbeda. Papan tulis mendukung pemikiran yang fleksibel dan kreatif serta memberikan struktur untuk ide-ide yang kompleks, sehingga meningkatkan kolaborasi.

Inilah caranya:

Gaya-D dapat melihat gambaran umum dan kemajuan proyek, sehingga mereka dapat membuat keputusan strategis dengan cepat.

dapat melihat gambaran umum dan kemajuan proyek, sehingga mereka dapat membuat keputusan strategis dengan cepat. I-styles mendapat manfaat dari kebebasan kreatif Whiteboard, di mana mereka dapat membuat sketsa ide, memetakan proyek, dan berkolaborasi secara visual

mendapat manfaat dari kebebasan kreatif Whiteboard, di mana mereka dapat membuat sketsa ide, memetakan proyek, dan berkolaborasi secara visual S-styles menghargai struktur yang dibawa oleh Whiteboard, sehingga mereka dapat melihat bagaimana kontribusi mereka sesuai dengan proyek yang lebih besar

menghargai struktur yang dibawa oleh Whiteboard, sehingga mereka dapat melihat bagaimana kontribusi mereka sesuai dengan proyek yang lebih besar C-styles dapat menambahkan catatan terperinci dan mengatur langkah-langkah secara sistematis, membantu semua orang tetap berada di jalurnya

Jadikan Komunikasi Tim Klik dengan DISC dan ClickUp

DISC adalah alat yang ampuh untuk membantu Anda dan tim Anda memahami ciri-ciri kepribadian dominan satu sama lain untuk meningkatkan komunikasi.

Namun, mengenali sifat-sifat ini hanyalah permulaan-sukses dan peningkatan keterampilan kepemimpinan yang sesungguhnya datang dari penerapan wawasan DISC dalam interaksi sehari-hari.

Anda membutuhkan alat yang dapat dipercaya yang dapat membantu Anda dalam menerapkan strategi-strategi tersebut dengan lancar. Di situlah ClickUp, dengan kemampuan manajemen dan komunikasinya yang unggul, hadir. ClickUp membantu Anda terhubung dengan kolega Anda sekaligus memungkinkan Anda untuk menyesuaikan perangkat lunak agar sesuai dengan kebutuhan spesifik tim Anda. Daftar ke ClickUp hari ini!