10 Besar Alternatif Terbaik

Aplikasi konferensi video sering kali membuat frustrasi-pengunduhan yang tak ada habisnya, pendaftaran yang membosankan, dan keharusan untuk mengingat ID rapat. Itulah mengapa banyak pengguna yang mengapresiasi Whereby. Aplikasi ini menawarkan pengalaman yang mulus dengan pertemuan berbasis browser dan ruang virtual yang tetap, yang memungkinkan tim untuk terhubung melalui tautan bersama yang sederhana. Selain itu, mengintegrasikannya dengan Google Kalender menyederhanakan penjadwalan. 📅

Namun, ada sisi negatifnya: masalah konektivitas. Beberapa pengguna telah melaporkan adanya gangguan di berbagai browser, sehingga mengganggu rapat dengan kualitas video yang rendah.

Jika Anda pengguna Whereby yang menghadapi masalah serupa, kami membantu Anda! Setelah menguji beberapa alat konferensi video selama sebulan terakhir, saya telah menyusun daftar alternatif terbaik untuk Whereby. Dalam artikel ini, saya akan berbagi alternatif Whereby terbaik dan menyoroti apa yang membuat masing-masingnya menonjol sehingga Anda bisa menemukan yang paling cocok untuk kebutuhan Anda. ✅

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alternatif Whereby?

Ketika mencari alternatif Whereby, saya mengerucutkannya menjadi lima kemampuan konferensi video utama ini:

Kemudahan penggunaan

Saya tidak bisa cukup menekankan betapa pentingnya kesederhanaan. Saya membutuhkan alat yang memungkinkan saya masuk ke dalam rapat atau memulai rapat tanpa perlu repot-repot dengan pengaturan yang rumit. Jika butuh waktu terlalu lama untuk mengetahuinya, maka alat ini tidak masuk dalam daftar saya! Karena ketika Anda terburu-buru untuk bergabung dalam sebuah panggilan, hal terakhir yang Anda inginkan adalah menghabiskan waktu untuk mencari-cari pengaturan yang rumit. Intinya adalah membuat hidup saya lebih mudah, dan antarmuka pengguna yang intuitif tidak bisa dinegosiasikan untuk mendapatkan kendali penuh.

Fitur kolaborasi

Alat konferensi audio dan video yang hebat lebih dari sekadar komunikasi tatap muka. Saya sering mengerjakan proyek bersama selama rapat, jadi alat yang memungkinkan saya berkolaborasi secara real time-dengan fitur-fitur seperti berbagi layar, papan tulis, dan kolaborasi dokumen-menjadi penting.

Integrasi dengan alat bantu lain

Hal terakhir yang saya inginkan adalah alat konferensi video yang tidak terintegrasi dengan aplikasi yang sudah saya gunakan. Alat ini harus sesuai dengan alur kerja saya yang sudah ada.

Keamanan

Keamanan adalah masalah besar, terutama ketika membahas informasi klien yang sensitif. Enkripsi end-to-end dan kontrol privasi yang kuat, seperti rapat yang dilindungi kata sandi dan kemampuan untuk mengontrol siapa saja yang masuk, sangat penting untuk menjaga keamanan rapat dan data online.

Kualitas video dan audio

Tidak peduli seberapa hebat fitur-fiturnya, platform dengan video yang patah-patah atau audio yang bermasalah tidak ada gunanya. Video dan audio berkualitas tinggi tidak bisa dinegosiasikan untuk memastikan pertemuan yang produktif terutama ketika bekerja dengan tim jarak jauh atau klien.

10 Alternatif Tempat Terbaik

Sebelum kita masuk ke daftar 10 alternatif Whereby terbaik, saya ingin mempermudah Anda:

Saya telah membuat tabel perbandingan dari 10 alat konferensi video teratas dan alternatif Whereby. Tabel ini menyoroti penggunaan terbaik dari masing-masing alat, fitur-fitur utama yang membedakannya, dan batasan-batasan yang penting. Apakah Anda mencari kesederhanaan, fitur kolaborasi, atau keamanan, perbandingan ini akan memandu Anda dalam membuat pilihan terbaik di antara alternatif Whereby.

Dan untuk detail lebih lanjut tentang harga dan sejenisnya, teruslah membaca!

Sekarang, mari kita bahas masing-masing secara mendetail.

1. Zoom (Terbaik untuk melakukan konferensi video)

via Memperbesar Zoom US layak dipertimbangkan ketika kita berbicara tentang alternatif Whereby. Meskipun Whereby dikenal dengan kesederhanaan dan kemudahan penggunaannya, Zoom lebih serbaguna, terutama untuk mengadakan rapat kelompok yang lebih besar. Aplikasi ini memungkinkan berbagi layar, mengubah latar belakang, dan teks multi-bahasa, jadi kita bisa melakukan semuanya dengan mudah.

Satu hal yang membedakan Zoom adalah fitur ruang breakout-nya-sempurna jika saya ingin mengadakan lokakarya atau sesi curah pendapat. Fitur ini memungkinkan saya untuk membagi peserta ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil untuk diskusi yang lebih terfokus. Selain itu, teknologi Zoom memungkinkan kolaborasi secara real-time dalam rapat melalui papan tulis dan obrolan.

Fitur terbaik Zoom

Melampirkan pra-bacaan danagenda pertemuan ke undangan rapat untukmanajemen rapat yang efisien Dapatkan ringkasan rapat otomatis dan item tindakan dengan AI

Integrasikan berbagai aplikasi, seperti Evernote untuk membuat catatan atau Kahoot untuk aktivitas interaktif, langsung ke dalam rapat Zoom Anda

Rekam rapat Anda dan simpan di cloud agar mudah diakses dan dibagikan nanti dengan peserta atau kolega

Keterbatasan Zoom

Antarmuka Zoom yang kompleks dapat membingungkan bagi pengguna baru, sehingga memerlukan kurva pembelajaran untuk menavigasi semua fitur secara efektif

Harga Zoom

Dasar: Gratis

Gratis Pro: $14,99/pengguna/bulan

$14,99/pengguna/bulan Bisnis: $21,99/pengguna/bulan

Peringkat dan ulasan Zoom

G2: 4,5/5 (55.000+ ulasan)

4,5/5 (55.000+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (11.000+ ulasan)

2. Microsoft Teams (Terbaik untuk rapat tim profesional)

via Tim Microsoft Microsoft Teams adalah pilihan lain yang sangat baik di antara alternatif Whereby, yang memungkinkan komunikasi tim secara real-time dan asinkron. Aplikasi ini sangat cocok untuk rapat tim, webinar, dan sesi pelatihan. Salah satu fitur yang menonjol adalah Mode Bersama, yang berfokus pada wajah dan isyarat non-verbal, menciptakan pengalaman yang lebih menarik bagi pengguna bisnis.

Aspek unik dari Teams adalah ruang obrolan terpisah untuk setiap rapat, di mana para peserta bisa berbagi dokumen dan melanjutkan diskusi sebelum, sesudah, atau selama sesi berlangsung. Selain itu, alat kolaborasi, seperti penambahan teks, catatan tempel, dan berbagi reaksi, membantu semua orang tetap terlibat.

Fitur terbaik Microsoft Teams

Berkolaborasi secara real-time pada dokumen bersama langsung di dalam obrolan atau panggilan video Anda

Selenggarakan rapat besar atau acara langsung dengan hingga 10.000 peserta, sehingga sempurna untuk presentasi besar atau pengumuman di seluruh perusahaan

Gunakan saluran untuk mengatur diskusi tim, berbagi file, dan mengelola tugas di satu tempat tanpa berpindah-pindah alat

Manfaatkan integrasi aplikasi pihak ketiga seperti Trello atau GitHub untuk menyederhanakan alur kerja dan menjaga semuanya tetap sinkron

Keterbatasan Microsoft Teams

Tim dapat menjadi sumber daya yang intensif, membutuhkan bandwidth dan memori sistem yang signifikan, yang dapat menyebabkan kinerja yang lambat pada perangkat dengan spesifikasi lebih rendah

Harga Microsoft Teams

**Gratis

Esensial: $ 4/pengguna/bulan

$ 4/pengguna/bulan Dasar: $6/pengguna/bulan

$6/pengguna/bulan Standar: $12,5/pengguna/bulan

Peringkat dan ulasan Microsoft Teams

G2: 4.3/5 (15.000+ ulasan)

4.3/5 (15.000+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (2200+ ulasan)

3. GoTo Meeting (Terbaik untuk acara berkapasitas tinggi)

via Pertemuan GoTo Mirip dengan Whereby, GoTo Meeting juga memungkinkan akses rapat cepat dengan sekali klik ke peserta tanpa mengunduh. Namun, pengurangan kebisingan dan komuternya membuat pengalaman rapat menjadi lebih lancar. Saya bahkan bisa berkomunikasi ketika saya sedang dalam perjalanan.

Salah satu fitur yang paling keren adalah catatan rapat waktu nyata yang membuat peserta tidak perlu membuat catatan dan membantu semua orang untuk fokus dan hadir dalam diskusi yang sebenarnya.

Fitur terbaik GoTo Meeting

Secara otomatis mentranskrip rapat Anda secara real time, sehingga mudah untuk meninjau atau membagikan sorotan rapat

Menyelenggarakan hingga 3.000 peserta dalam webinar atau rapat berskala besar, sehingga cocok untuk acara berkapasitas tinggi

Mengaktifkan berbagi keyboard dan mouse untuk kolaborasi yang lancar

Keterbatasan GoTo Meeting

Menawarkan opsi penyesuaian terbatas

Harga GoTo Meeting

Profesional: $12/penyelenggara/bulan, ditagih setiap tahun

$12/penyelenggara/bulan, ditagih setiap tahun Bisnis: $16/penyelenggara/bulan, ditagih setiap tahun

$16/penyelenggara/bulan, ditagih setiap tahun Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan GoTo Meeting

G2: 4.5/5 (1000+ ulasan)

4.5/5 (1000+ ulasan) Capterra: 8/10 (1000+ ulasan)

4. Cisco Webex Meetings (Terbaik untuk rapat tim yang aman)

via Cisco Webex Jika Anda mencari alat konferensi video yang mengutamakan keamanan dan keandalan, aplikasi web Cisco Webex Meeting adalah salah satu alternatif Whereby yang solid. Aplikasi ini sangat cocok untuk bisnis yang berurusan dengan data sensitif dan video real-time dan membutuhkan perlindungan yang solid.

Bagian terbaik dari Cisco Webex adalah fleksibilitasnya. Fitur Pindah ke Kode QR Seluler dan integrasi Apple CarPlay memungkinkan transisi yang mulus antar perangkat selama rapat, memastikan fleksibilitas dan kenyamanan. Alat-alat ini memudahkan untuk beralih antar platform di kantor atau di perjalanan.

Fitur terbaik Cisco Webex

Gunakan terjemahan waktu nyata untuk 100+ bahasa, sehingga mudah untuk berkomunikasi dengan tim global

Memastikan video dan audio berkualitas tinggi, dioptimalkan bahkan untuk lingkungan dengan bandwidth rendah

Manfaatkan fitur interaktif seperti polling, tanya jawab, dan angkat tangan untuk pengalaman yang lebih menarik selama rapat besar

Nikmati peredam bising bertenaga AI untuk menghilangkan gangguan latar belakang selama panggilan berlangsung

Keterbatasan Cisco Webex

Pada awalnya bisa terasa membingungkan karena banyaknya fitur dan opsi

Harga Cisco Webex

Webex Gratis

Webex Meet: $12/pengguna/bulan

$12/pengguna/bulan Webex Suite: $25,50/pengguna/bulan

$25,50/pengguna/bulan Webex Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Cisco Webex

G2: 4.2/5 (18.000+ ulasan)

4.2/5 (18.000+ ulasan) Capterra: 4.4/5 (7000+ ulasan)

5. Skype (Terbaik untuk obrolan video)

via Skype Ketika saya memikirkan aplikasi interaktif untuk obrolan video dan alat konferensi, Skype adalah salah satu nama pertama yang muncul di benak saya. Skype sudah ada selama bertahun-tahun, tetapi uniknya, aplikasi ini sangat mudah berintegrasi dengan komunikasi sehari-hari, baik itu obrolan cepat, panggilan audio, atau panggilan video.

Fitur luar biasa yang menonjol adalah kemampuan untuk menelepon telepon rumah dan ponsel secara langsung dari Skype-sangat nyaman jika Anda terhubung dengan orang yang tidak selalu online. Selain itu, Skype memungkinkan panggilan terus menerus hingga 24 jam, sehingga efisien untuk sesi tim yang panjang.

Fitur terbaik Skype

Melakukan panggilan ke telepon rumah dan ponsel, memperluas komunikasi Anda lebih dari sekadar rapat online

Bagikan layar Anda dengan mudah kepada para peserta, sempurna untuk presentasi atau pemecahan masalah secara real-time

Aktifkan teks waktu nyata untuk percakapan Anda, sehingga lebih mudah diakses dengan fitur subtitle langsung Skype

Keterbatasan Skype

Anda hanya dapat mengirim file hingga 300MB secara langsung melalui jendela obrolan tanpa memerlukan alat bantu eksternal

Harga Skype

Gratis : Panggilan Skype-to-Skype, pengiriman pesan, berbagi file

: Panggilan Skype-to-Skype, pengiriman pesan, berbagi file Kredit : Panggilan ke telepon AS dikenakan biaya sekitar 2,3 sen/menit

: Panggilan ke telepon AS dikenakan biaya sekitar 2,3 sen/menit Langganan : $ 2,99/bulan untuk panggilan ke AS dan Kanada tanpa batas

: $ 2,99/bulan untuk panggilan ke AS dan Kanada tanpa batas Paket Dunia: $13,99/bulan untuk panggilan global tanpa batas

Peringkat dan ulasan Skype

G2: 4.3/5 (23.000+ ulasan)

4.3/5 (23.000+ ulasan) Capterra: 4.2/5 (400+ ulasan)

6. Jitsi Meet (Terbaik untuk mengadakan pertemuan gratis)

via Pertemuan Jitsi Jitsi Meet merupakan alternatif yang menarik untuk Whereby, terutama jika Anda mencari solusi konferensi video sumber terbuka gratis yang dibangun dengan mempertimbangkan privasi dan fleksibilitas. Jitsi Meet sangat cocok untuk mengadakan rapat yang panjang dengan mengurangi beban kerja sistem dan meningkatkan pengalaman pengguna dengan teknologi penulisan ulang SSRC-nya.

Selain itu, Anda bisa menggunakannya secara langsung di browser atau mengunduh aplikasi seluler, memungkinkan Anda untuk bergabung dari hampir semua perangkat. Jitsi Meet juga dapat disesuaikan, memungkinkan pengembang untuk memodifikasinya untuk kebutuhan spesifik mereka, yang membuatnya menonjol bagi pengguna yang paham teknologi atau perusahaan yang ingin menjadi tuan rumah sendiri.

Fitur terbaik Jitsi Meet

Enkripsi rapat sepenuhnya dengan keamanan sumber terbuka agar tetap aman

Bergabung atau memulai rapat tanpa akun-cukup gunakan tautan sederhana

Berkolaborasi secara real-time dengan Etherpad untuk berbagi dokumen

Streaming langsung ke YouTube untuk siaran publik

Jitsi Memenuhi keterbatasan

Tidak memiliki fitur kolaborasi bawaan yang canggih seperti ruang rapat dan integrasi aplikasi

Harga Jitsi Meet

Gratis Selamanya

Peringkat dan ulasan Jitsi Meet

G2: 4.3/5 (170+ ulasan)

4.3/5 (170+ ulasan) Capterra: 4.1/5 (70+ ulasan)

7. Adobe Connect (Terbaik untuk melakukan sesi interaktif)

via Adobe Jika Anda mencari sesuatu yang lebih bisa disesuaikan daripada Whereby, Adobe Connect bisa menjadi pilihan yang bagus. Yang membuatnya unik adalah kemampuannya untuk mengontrol dan menyesuaikan rapat dan ruang online Anda sepenuhnya.

Anda bisa membuat tata letak yang berbeda dan mengatur pod untuk berbagai tujuan, seperti tanya jawab, berbagi file, atau kuis. Bagian terbaiknya adalah pengaturan tersebut disimpan untuk penggunaan di masa mendatang. Adobe Connect sangat ideal jika Anda secara teratur menyelenggarakan rapat, webinar, lokakarya, atau sesi pelatihan dan menginginkan alat yang lebih dari sekadar konferensi video dasar.

Fitur terbaik Adobe Connect

Menyimpan pengaturan dan tata letak Anda untuk sesi mendatang dengan ruang rapat yang persisten

Menganalisis metrik keterlibatan yang mendetail untuk melacak interaksi peserta selama sesi Anda

Sesuaikan tata letak rapat sepenuhnya dengan mengatur pod untuk obrolan, tanya jawab, dan presentasi

Gunakan alat bantu bawaan seperti kuis dan jajak pendapat untuk membuat sesi menjadi lebih interaktif

Keterbatasan Adobe Connect

Harga yang lebih tinggi daripada platform lain dapat menghalangi tim yang lebih kecil untuk mencari solusi yang hemat biaya

Harga Adobe Connect

Standar: $190/host, ditagih setiap tahun

$190/host, ditagih setiap tahun Premium: $290/host, ditagih setiap tahun

$290/host, ditagih setiap tahun Enterprise: $390/host, ditagih setiap tahun

Peringkat dan ulasan Adobe Connect

G2: 4/5 (900+ ulasan)

4/5 (900+ ulasan) Capterra: 4.3/5 (690+ ulasan)

8. Zoho Meeting (Terbaik untuk pengguna Zoho)

via Pertemuan Zoho Jika Anda mencari alternatif untuk Whereby yang berfokus pada kesederhanaan dan dirancang untuk bisnis dari semua ukuran, Zoho Meeting menawarkan solusi yang solid. Aplikasi ini menyediakan banyak umpan video dan bekerja dengan baik untuk rapat tim yang besar. Saya bisa melihat 50 feed di layar saya sekaligus, sehingga lebih mudah untuk berinteraksi dengan anggota tim.

Baik Anda melakukan sinkronisasi tim yang cepat atau webinar yang lebih besar, Zoho Meeting tetap intuitif. Integrasinya dengan rangkaian aplikasi bisnis Zoho membuatnya semakin ampuh bagi pengguna yang sudah berada di ekosistem Zoho.

Fitur terbaik Zoho Meeting

Berintegrasi sepenuhnya dengan rangkaian aplikasi Zoho untuk kolaborasi tanpa batas

Sesi tanya jawab moderat untuk mengontrol alur webinar dan memastikan diskusi yang relevan

Membuat formulir pendaftaran webinar dan mengotomatiskan pengingat email untuk melibatkan peserta

Bagikan layar dan rekam sesi untuk rapat dan webinar

Keterbatasan Rapat Zoho

Tingkat gratis terbatas, menawarkan lebih sedikit fitur kecuali Anda meningkatkan ke paket berbayar

Harga Rapat Zoho

Edisi Gratis

Standar Rapat : Mulai dari $ 2/bulan

: Mulai dari $ 2/bulan Rapat Profesional : Mulai dari $3/bulan

: Mulai dari $3/bulan Standar Webinar : Mulai dari $9/bulan

: Mulai dari $9/bulan Webinar Profesional : Mulai dari $19/bulan

: Mulai dari $19/bulan Webinar Enterprise: Mulai dari $79/bulan/penyelenggara

Peringkat dan ulasan Zoho Meeting

G2: 4.5/5 (1000+ ulasan)

4.5/5 (1000+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (480+ ulasan)

9. Teamviewer (Terbaik untuk kontrol perangkat selama rapat)

via Penampil Tim TeamViewer menawarkan perpaduan unik antara akses jarak jauh dan konferensi video dalam pilihan alternatif Whereby. Ini sangat berguna bagi bisnis yang membutuhkan alat bantu dukungan dan kolaborasi dalam satu platform.

Keuntungan utama dari perangkat lunak ini adalah kemampuannya untuk menggabungkan perekaman cloud berbagi layar dengan kontrol perangkat secara real-time. Hal ini membuat TeamViewer menjadi pilihan yang tepat bagi tim TI atau bisnis yang membutuhkan pemecahan masalah selama rapat. Selain itu, aplikasi ini menyediakan berbagi layar 4K dengan dukungan multi-monitor, memastikan visual berkualitas tinggi selama presentasi.

Fitur terbaik TeamViewer

Berbagi dalam 4K dengan dukungan multi-monitor untuk presentasi yang jernih dan jelas

Gunakan ID rapat pribadi untuk akses yang mudah dan aman

Integrasikan dengan Outlook untuk penjadwalan dan manajemen rapat

Lindungi rapat dengan perlindungan kata sandi untuk lapisan keamanan ekstra

Obrolan tim bawaan untuk komunikasi bersama panggilan video

Keterbatasan TeamViewer

Kurangnya aplikasi seluler khusus membatasi akses saat bepergian

Harga TeamViewer

Akses Jarak Jauh : $24,90/bulan

: $24,90/bulan Bisnis : $50,90/bulan

: $50,90/bulan Premium : $112,90/bulan

: $112,90/bulan Korporasi: $229,90/bulan

Peringkat dan ulasan TeamViewer

Capterra: 4.6/5 (11000+ ulasan)

4.6/5 (11000+ ulasan) G2: 4.4/5 (3000+ ulasan)

10. Google Workspace (Terbaik untuk rapat kolaboratif waktu nyata)

via Ruang Kerja Google Bagaimana mungkin saya tidak menambahkan Google Workspace di antara alternatif Whereby? Google Workspace (sebelumnya G Suite) menawarkan lebih dari sekadar konferensi video. Google Workspace menawarkan solusi yang terintegrasi penuh untuk tim jarak jauh yang menginginkan kolaborasi tanpa batas.

Alat konferensi video dan web dalam Google Workspace adalah Google Meet, dan yang membuatnya menonjol adalah bagaimana alat ini terintegrasi dengan mudah dengan aplikasi Google lainnya, seperti Gmail, Google Kalender, dan Google Drive. Selain itu, Anda bisa merekam rapat langsung ke Google Drive, sehingga mudah untuk dibagikan dan diakses di kemudian hari.

Fitur terbaik Google Workspace

Berkolaborasi secara real-time selama rapat menggunakan Google Dokumen, Spreadsheet, atau Slide bersama

Menghadirkan hingga 250 peserta dengan Google Meet, cocok untuk tim atau presentasi yang lebih besar

Menghilangkan kebisingan latar belakang dengan peredam bising berbasis AI saat melakukan panggilan

Terintegrasi secara mulus dengan Gmail, Kalender, dan Google Drive untuk penjadwalan dan berbagi file

Keterbatasan Google Workspace

Menawarkan opsi kustomisasi terbatas, kontrol yang lebih sedikit atas tata letak dan fitur interaktif dibandingkan dengan platform lain

Harga Google Workspace

Pemula Bisnis : $6,00/bulan

: $6,00/bulan Standar Bisnis : $12.00/bulan

: $12.00/bulan Business Plus: $18.00/bulan

Peringkat dan ulasan Google Workspace

G2: 4.6/5 (2400+ ulasan)

4.6/5 (2400+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (11.000+ ulasan)

Coba ClickUp untuk Rapat Anda

Meskipun rapat real-time sangat penting, Anda juga membutuhkan alat yang mendukung komunikasi video asinkron, terutama untuk tim jarak jauh. Saya sering merekam video pendek untuk tim saya untuk menjelaskan topik yang rumit, berbagi demo fitur baru, dan memberikan umpan balik yang mendetail.

Jadi, meskipun semua alternatif Whereby di atas sangat bagus, saya telah menambahkan ClickUp ke daftar aplikasi favorit saya untuk komunikasi video. Meskipun bukan platform konferensi video khusus, aplikasi ini membantu saya merekam dan berbagi video serta berkolaborasi dengan tim saya secara real time. Klik Klip memungkinkan perekaman layar cepat. Saya bisa membuka percakapan apa pun dan mengklik Clips untuk merekam video. Bagian terbaiknya adalah saya bisa mengubah Klip apa pun menjadi tugas, jadi saya tidak perlu merekam item tindakan secara terpisah. Orang-orang juga dapat mengomentari Klip untuk berbagi umpan balik.

gunakan ClickUp Clips untuk membuat rekaman layar untuk berbagi informasi atau memberikan umpan balik_

Bukan itu saja! Asisten AI ClickUp yang canggih, Otak ClickUp secara otomatis mentranskrip semua Klip, menyediakan ringkasan percakapan, dan membantu menemukan informasi dari Klip, menjadikannya sebuah aplikasi yang lengkap perangkat lunak manajemen proyek dan alat kolaborasi.

mentranskripsikan Klip dengan ClickUp Brain_

ClickUp juga merupakan perangkat lunak yang luar biasa untuk mengelola rapat. Dengan Rapat ClickUp anda dapat membuat catatan, mengelola agenda rapat, mengatur item tindakan, dan membuat tugas berulang sehingga semua orang bisa selaras. ✅

💡Tip Pro: Sebelum rapat, selalu buat agenda terperinci di ClickUp. Hal ini membantu menjaga diskusi tetap fokus dan memastikan bahwa semua poin penting tercakup. Bagikan agenda dengan peserta sebelumnya untuk mempersiapkan diri secara efektif. 📋

kelola rapat tim dengan mudah dengan ClickUp Meetings_

Dengan Integrasi Zoom dari ClickUp dan Integrasi Tim Microsoft anda bisa menghubungkan rapat video Anda secara langsung ke tugas dan alur kerja, menjadikan ClickUp sebagai pusat kolaborasi yang komprehensif.

Terlepas dari fitur-fitur yang telah saya bicarakan, ClickUp juga menawarkan pustaka rapat dan templat manajemen konferensi untuk mengelola pertemuan. Yang terbaik adalah Templat Rapat ClickUp . Templat ini membantu mengatur segala sesuatu mulai dari agenda hingga tindak lanjut dan memastikan rapat saya berjalan dengan lancar.

Templat Agenda Rapat ClickUp

Templat Rapat ClickUp dirancang untuk menyederhanakan proses manajemen rapat Anda, membuatnya mudah untuk merencanakan, melaksanakan, dan menindaklanjuti rapat. Berikut adalah kemampuan utamanya:

Agenda rapat terstruktur: Membuat agenda yang jelas dan terorganisir agar rapat tetap fokus dan produktif

Membuat agenda yang jelas dan terorganisir agar rapat tetap fokus dan produktif Pelacakan item tindakan: Menetapkan dan melacak item tindakan secara langsung di dalam templat, memastikan akuntabilitas dan tindak lanjut dari tugas-tugas yang didiskusikan

Menetapkan dan melacak item tindakan secara langsung di dalam templat, memastikan akuntabilitas dan tindak lanjut dari tugas-tugas yang didiskusikan Catatan dan notulen: Menangkap catatan dan notulen rapat di lokasi yang terpusat, sehingga memudahkan untuk merujuk pada diskusi dan keputusan penting

Menangkap catatan dan notulen rapat di lokasi yang terpusat, sehingga memudahkan untuk merujuk pada diskusi dan keputusan penting Integrasi: Berintegrasi dengan fitur dan alat ClickUp lainnya dengan mulus, meningkatkan kolaborasi dan memastikan semua anggota tim tetap mendapat informasi

Berintegrasi dengan fitur dan alat ClickUp lainnya dengan mulus, meningkatkan kolaborasi dan memastikan semua anggota tim tetap mendapat informasi Templat untuk rapat berulang: Gunakan templat yang telah dibuat sebelumnya untuk rapat berulang untuk menghemat waktu dan menjaga konsistensi dalam rapat Anda

Secara keseluruhan, templat ini meningkatkan kolaborasi, pengaturan, dan efisiensi, membuat rapat lebih efektif bagi tim.

💡Kiat Pro: Untuk perencanaan konferensi yang mulus, lihat Templat Manajemen Konferensi ClickUp . Ini membantu Anda mengelola agenda, melacak pembicara, dan mengawasi detail peserta, memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Sederhanakan proses perencanaan Anda dan buat acara Anda sukses!

Fitur terbaik ClickUp

Di luar perekaman layar, alat kolaborasi real-time ClickUp adalah keunggulannya:

Dokumen ClickUp: Buat, edit, dan berkolaborasi pada catatan penting, ringkasan proyek, atau proposal secara langsung dengan tim Anda menggunakan ClickUp Docs

catat semua catatan rapat dengan ClickUp Docs_

Klik Obrolan: Simpan semua komunikasi dalam konteks dengan Obrolan ClickUp . Baik mendiskusikan tugas atau bertukar ide, obrolan memastikan percakapan tetap teratur dan produktif

Menyatukan komunikasi dan manajemen kerja dengan ClickUp Chat

papan Tulis ClickUp ClickUp Whiteboards: Curah gagasan dengan tim Anda menggunakan Papan Tulis ClickUp . Ini adalah ruang yang ideal untuk bertukar pikiran, merencanakan proyek, atau menyusun strategi, memberikan tim Anda cara interaktif untuk memetakan ide

curah pendapat dan tuliskan ide bersama tim Anda dengan Papan Tulis ClickUp

💡Tip Pro: Tumbuhkan keterlibatan selama rapat dengan mendorong semua anggota tim untuk berkontribusi. Gunakan fitur-fitur seperti Papan Tulis ClickUp untuk sesi curah pendapat di mana setiap orang dapat berbagi ide secara visual pada satu platform. Hal ini menciptakan suasana interaktif dan memastikan bahwa beragam sudut pandang dipertimbangkan. 🤝

Batasan ClickUp

Memiliki kurva pembelajaran karena berbagai fitur

Harga ClickUp

Gratis Selamanya

Tak Terbatas: $7/bulan per pengguna

$7/bulan per pengguna Bisnis: $12/bulan per pengguna

$12/bulan per pengguna Perusahaan: Hubungi untuk harga

Hubungi untuk harga ClickUp Brain: Tambahkan ke paket berbayar apa pun dengan harga $7 per anggota per bulan

Beralih ke ClickUp untuk Kolaborasi Tim yang Lancar

Anda telah diberikan daftar alternatif Whereby yang solid untuk meningkatkan pengalaman konferensi video Anda. Sekarang, untuk lebih meningkatkan kolaborasi tim Anda, pertimbangkan untuk menambahkan ClickUp ke dalamnya. Dengan fitur-fitur seperti ClickUp Clips untuk merekam layar dengan cepat, manajemen tugas yang intuitif, dan komunikasi yang efisien, ClickUp dirancang untuk membuat manajemen proyek menjadi lebih lancar dan efisien. 🚀

Jangan menunggu- daftar ke ClickUp hari ini dan rasakan alur kerja yang lebih cerdas dan produktif dengan ClickUp!