6 Templat Garis Waktu Excel Gratis untuk Memvisualisasikan Pencapaian Proyek

Ketika semua orang dalam tim Anda dapat melihat dengan tepat apa yang harus diselesaikan dan kapan, segala sesuatunya akan lebih cepat selesai dan lebih sedikit sakit kepala.

Microsoft Excel menawarkan templat garis waktu proyek gratis yang membantu Anda memvisualisasikan pencapaian proyek dengan penanda kemajuan, status tugas khusus, dan banyak lagi. Dengan visibilitas yang lebih baik terhadap tujuan, tenggat waktu, dan tantangan apa pun yang mungkin muncul, Anda dapat membuat peta jalan untuk memandu tim Anda menuju kesuksesan.

Dalam posting blog ini, kami akan membahas beberapa templat garis waktu Excel gratis terbaik dan memberi Anda bonus Alternatif Excel untuk membuat jadwal proyek yang lebih baik.

Jadi, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai.

Apa yang Membuat Templat Garis Waktu Proyek Excel yang Baik?

Templat garis waktu Excel yang baik adalah alat yang sederhana namun fleksibel yang membantu Anda memetakan seluruh rencana proyek pada garis waktu visual. Mereka memusatkan manajemen tugas dan sumber daya untuk menjaga agar para pemangku kepentingan tetap selaras, mengidentifikasi hambatan sejak dini dengan memetakan ketergantungan, dan menjaga proyek Anda tetap di jalur yang benar dari awal hingga akhir.

Untuk memastikan templat garis waktu proyek secara efisien menyederhanakan proses dan alur kerja Anda, lihatlah fitur-fitur berikut ini:

Mudah digunakan : Pilih templat Excel garis waktu yang sederhana dan jelas, sehingga Anda dan tim Anda dapat dengan mudah melihat keseluruhan proyek dalam sekejap

: Pilih templat Excel garis waktu yang sederhana dan jelas, sehingga Anda dan tim Anda dapat dengan mudah melihat keseluruhan proyek dalam sekejap Berkolaborasi dalam waktu nyata : Pilih templat garis waktu yang membuat semua orang berada di halaman yang sama tentang tujuan dan tenggat waktu dengan kolaborasi waktu nyata

: Pilih templat garis waktu yang membuat semua orang berada di halaman yang sama tentang tujuan dan tenggat waktu dengan kolaborasi waktu nyata Bilah kemajuan visual: Pilih templat garis waktu proyek dengan bilah kemajuan untuk melacak sejauh mana Anda berada di setiap tugas

Pilih templat garis waktu proyek dengan bilah kemajuan untuk melacak sejauh mana Anda berada di setiap tugas Kustomisasi: Pilih templat tempat Anda dapat mengubah tata letak, warna, dan blok untukmembuat garis waktu proyek yang sesuai dengan kebutuhan tim Anda dengan sempurna

Pilih templat tempat Anda dapat mengubah tata letak, warna, dan blok untukmembuat garis waktu proyek yang sesuai dengan kebutuhan tim Anda dengan sempurna Otomasi: Pilih garis waktu yang memperbarui data proyek secara otomatis sehingga tim Anda selalu memiliki informasi terbaru

💡Tip Pro: Gunakan perangkat lunak garis waktu proyek untuk manajemen waktu, sumber daya, beban kerja, dan risiko yang lebih baik. Mereka juga dapat memfasilitasi pelaporan waktu nyata dengan dasbor khusus.

6 Templat Garis Waktu FreeExcel

1. Templat Garis Waktu Dasar oleh Template.net

melalui Template.net Jika Anda seorang manajer proyek, Anda mungkin mencari cara sederhana untuk melacak tugas-tugas Anda. The Templat Garis Waktu Dasar oleh Template.net melakukan hal tersebut dengan menjaga segala sesuatunya tetap teratur tanpa kerumitan.

Desainnya yang ramah pengguna memungkinkan Anda untuk menambahkan tugas, menetapkan tenggat waktu, menugaskan pemilik tugas, dan melacak tonggak-tonggak penting dengan mulus.

Fitur-fitur utamanya meliputi:

Bidang yang dapat disesuaikan : Sesuaikan jadwal proyek agar sesuai dengan proyek Anda

: Sesuaikan jadwal proyek agar sesuai dengan proyek Anda Kerangka kerja yang dapat disesuaikan : Memodifikasi bagian untuk kebutuhan proyek yang unik

: Memodifikasi bagian untuk kebutuhan proyek yang unik Visualisasi data yang jelas: Gunakan grafik dan bagan untuk tinjauan kemajuan yang cepat

Dengan templat ini, semuanya ditata dengan jelas sehingga Anda dapat dengan mudah melihat kemajuan proyek Anda dan meningkatkan manajemen waktu proyek .

Ideal untuk: Pemilik usaha kecil yang ingin melihat pembaruan proyek dan ikhtisar keuangan di satu tempat.

2. Templat Garis Waktu Triwulanan oleh Template.net

melalui Template.net Sebagai seorang manajer, perencanaan kuartalan mungkin merupakan salah satu hal yang paling penting dalam daftar tugas Anda. Dengan Templat Garis Waktu Triwulanan oleh Template.net mengatur tujuan, tugas, dan proyek untuk setiap kuartal menjadi mudah

Bagi jadwal proyek Anda ke dalam empat kuartal (Q1, Q2, Q3, Q4), membantu Anda menetapkan tugas, melacak pencapaian penting, peristiwa penting, dan memantau kemajuan.

Dengan cara ini, Anda akan mengetahui potensi penundaan lebih awal dan menyelesaikan tantangan manajemen waktu yang umum dalam jadwal proyek Anda.

Ideal untuk: Proyek di mana para pemangku kepentingan menginginkan visibilitas ke dalam perincian tujuan, tugas, dan tonggak utama per kuartal.

3. Templat Bagan Gantt Bagan Waktu Proposal Penelitian oleh Template.net

melalui Template.net Jika Anda memiliki proyek penelitian di tangan Anda, maka Templat Bagan Gantt Bagan Waktu Proposal Penelitian oleh Template.net sempurna untuk menjaga segala sesuatu tetap teratur, tidak peduli seberapa rumitnya.

Templat garis waktu proyek sederhana ini membantu Anda mengelola setiap langkah - mulai dari mengatur tugas dan menetapkan jadwal hingga melacak kemajuan dan mengalokasikan sumber daya.

Selain itu, ini memberi Anda kejelasan yang Anda butuhkan untuk tetap berada di jalur yang benar dan dengan percaya diri mencapai setiap tonggak dalam rencana proyek Anda.

Ideal untuk: Proyek penelitian di mana tonggak dan tenggat waktu perlu dilacak dalam urutan kronologis

4. Templat Garis Waktu Tugas oleh Template.net

melalui Template.net Jika Anda memiliki banyak proyek di tangan dan Anda terus kehilangan jejak kemajuan, maka Templat Garis Waktu Tugas oleh Template.net dapat mengurutkan semuanya dengan mengatur tugas dalam urutan kronologis dan menjaga tenggat waktu.

Dengan fitur-fitur seperti penjadwalan tugas, pelacakan kemajuan, dan kolaborasi yang mudah, Anda bisa dengan cepat menugaskan tugas, menambahkan catatan, dan membuat semua orang berada di halaman yang sama.

Templat garis waktu proyek ini melacak nama tugas, tanggal mulai dan berakhir, pencapaian, dan kemajuan. Ini adalah cara cerdas untuk menjaga jadwal proyek Anda tetap tepat waktu dan tetap produktif.

Ideal untuk: Mengelola daftar tugas harian untuk tim kecil dan memfasilitasi kolaborasi di antara anggota tim.

5. Templat Jadwal Proyek Empat Minggu oleh Microsoft

melalui Microsoft Jika Anda mengelola proyek yang kompleks dan hanya memiliki waktu satu bulan untuk menyelesaikannya, maka Templat Jadwal Proyek Empat Minggu oleh Microsoft adalah cara sempurna untuk mengatur tugas selama empat minggu.

Tambahkan tugas, tetapkan tenggat waktu, tetapkan anggota tim, dan lacak kemajuan dalam tata letak yang sederhana dan jelas dengan templat jadwal proyek ini. Templat ini memudahkan semua orang untuk melacak dan mengelola tenggat waktu mingguan.

Ideal untuk: Manajer proyek yang mengawasi proyek kompleks dengan sprint bulanan.

6. Templat Bagan Gantt Pelacak Tanggal oleh Microsoft

melalui Microsoft Jika Anda ingin membuat Gantt Chart di Excel dengan cepat untuk memvisualisasikan kemajuan proyek berdasarkan tanggal, maka Anda akan menemukan ini Templat Bagan Gantt Pelacak Tanggal oleh Microsoft berguna.

Cukup masukkan data seperti aktivitas, tanggal mulai dan berakhir, tonggak pencapaian, dan templat garis waktu proyek secara otomatis memperbarui status saat tugas selesai.

Sesuaikan format untuk menyesuaikan tampilan kronologi proyek Anda dengan mudah, sehingga semuanya menjadi jelas dan mudah divisualisasikan.

Ideal untuk: Tim besar yang mencari alat bantu sederhana untuk menjaga semua orang tetap selaras dalam kemajuan tugas.

#

Keterbatasan Menggunakan Excel untuk Templat Garis Waktu

Templat garis waktu proyek Microsoft Excel pada awalnya terlihat cocok untuk garis waktu proyek, namun bisa saja tidak sesuai ketika mengelola proyek yang kompleks dengan tim lintas fungsi. Inilah alasannya:

Kustomisasi terbatas : Templat garis waktu proyek Excel tidak terlalu fleksibel, jadi membuat sesuatu yang interaktif atau menyenangkan bisa jadi rumit

: Templat garis waktu proyek Excel tidak terlalu fleksibel, jadi membuat sesuatu yang interaktif atau menyenangkan bisa jadi rumit Tidak ada otomatisasi : Tidak ada pembaruan otomatis, pengingat, atau pelacakan kemajuan otomatis. Anda akan menghabiskan waktu ekstra untuk melakukan berbagai hal secara manual

: Tidak ada pembaruan otomatis, pengingat, atau pelacakan kemajuan otomatis. Anda akan menghabiskan waktu ekstra untuk melakukan berbagai hal secara manual Tidak ada kolaborasi waktu nyata : Karena Anda tidak dapat berkolaborasi dengan tim Anda secara real-time dengan templat Excel, koordinasi tim bisa menjadi sulit

: Karena Anda tidak dapat berkolaborasi dengan tim Anda secara real-time dengan templat Excel, koordinasi tim bisa menjadi sulit Tidak ada integrasi : Excel tidak terintegrasi dengan alat manajemen proyek lainnya, sehingga sulit untuk menjaga integritas data

: Excel tidak terintegrasi dengan alat manajemen proyek lainnya, sehingga sulit untuk menjaga integritas data Keamanan terbatas: Fitur keamanan tingkat lanjut seperti kontrol akses dan enkripsi tidak tersedia, sehingga data sensitif Anda tidak seaman yang seharusnya

💡Kiat Pro: Tidak menemukan yang sesuai dengan kebutuhan Anda? Pelajari cara membuat sendiri garis waktu proyek di Excel dengan panduan terperinci kami.

Templat Garis Waktu Excel Alternatif

Meskipun templat garis waktu Excel gratis dan mudah digunakan, namun templat ini tidak memiliki fitur kolaborasi dan manajemen tugas yang kuat. ClickUp di sisi lain, adalah alat manajemen proyek lengkap yang membantu membuat jadwal proyek yang terperinci. Templat garis waktu proyek yang dapat disesuaikan disinkronkan dengan alur kerja Anda, mengurangi pekerjaan manual dan memungkinkan aliran data yang lancar di antara sistem.

1. Templat Papan Tulis Garis Waktu Proyek ClickUp

Templat Papan Tulis Garis Waktu Proyek ClickUp

Dengan Templat Papan Tulis Garis Waktu Proyek ClickUp anda bisa memetakan seluruh proyek Anda di papan tulis digital. Gunakan untuk berkolaborasi dengan tim Anda, bertukar pikiran, menetapkan tugas, menetapkan tenggat waktu, melacak pencapaian, dan banyak lagi.

Templat ini memberi Anda gambaran besar proyek Anda, membantu Anda menemukan hambatan dan dengan mudah berbagi pembaruan dengan tim Anda.

Gabungkan templat ini dengan ClickUp Dokumen untuk menguraikan cakupan proyek, menetapkan tujuan waktu yang jelas, dan mendokumentasikan poin-poin diskusi dari sesi curah pendapat Anda. Fitur dokumentasi terpusatnya memungkinkan Anda untuk berkolaborasi dalam menentukan tujuan, tugas, dan tonggak pencapaian yang perlu disertakan.

Anda juga dapat membuat halaman bertingkat untuk fase-fase tertentu dari proyek agar mudah diatur. Selain itu, tandai halaman sebagai wiki terverifikasi agar informasi yang tepat tersedia.

Cocok untuk: Manajer proyek yang menginginkan garis waktu yang jelas dan sederhana untuk membuat semua orang berada di halaman yang sama dan memastikan proyek berjalan dengan lancar.

2. Templat Garis Waktu Proyek ClickUp Gantt

Templat Garis Waktu Gantt dari ClickUp

Mencari templat garis waktu proyek untuk mengawasi tugas-tugas bisnis harian?

Katakanlah halo kepada Templat Garis Waktu Proyek ClickUp Gantt ! Templat ini bahkan menangani proyek yang paling sulit dengan status khusus seperti Blocked, Complete, In Progress, In Review, dan To Do.

Bagian terbaiknya? Garis waktu yang diperbarui secara otomatis saat Anda menyelesaikan tugas, memberi Anda visual yang jelas dengan bar berkode warna dan tag prioritas.

Melacak tenggat waktu setiap hari sangat mudah dengan lima tampilan yang berbeda: Bulanan, Tahunan, Ringkasan, dan Panduan Memulai.

Untuk pengaturan ekstra, gunakan fitur Tampilan papan di ClickUp . Buat subkelompok (atau swimlanes) untuk mengatur tugas berdasarkan siapa yang bertanggung jawab, prioritas, atau jenis pekerjaan. Hal ini membantu Anda melihat segala sesuatu dengan lebih jelas dan mengelola tugas dengan lebih baik.

Cocok untuk: Manajer proyek yang ingin memantau operasi bisnis setiap hari dengan menggunakan bagan Gantt.

Bonus: Bagan Gantt vs Garis Waktu: Apa Itu dan Bagaimana Cara Menggunakannya?

3. Templat Garis Waktu Proyek Pemasaran ClickUp

Templat Garis Waktu Proyek Pemasaran ClickUp

Anda membutuhkan alat dan sistem yang tepat untuk menghidupkan rencana pemasaran Anda.

Baik Anda membuat konten, meluncurkan produk, atau mengelola kampanye, templat Templat Garis Waktu Proyek Pemasaran ClickUp mengatur tugas-tugas pemasaran Anda dan memungkinkan Anda melacak kemajuan tim Anda.

Selain itu, tugas-tugas dapat dikategorikan ke dalam status seperti Dihentikan, Evaluasi, Eksekusi, Belum Dimulai, dan Perencanaan.

Dan tidak berhenti sampai di situ-pelacakan waktu, tag, dan peringatan ketergantungan disertakan untuk membantu tim Anda tetap selaras dan mencapai tujuan pemasaran Anda dengan mulus.

Dengan Sasaran ClickUp anda dapat menetapkan tujuan yang realistis dan terukur seperti:

Meningkatkan keterlibatan di saluran media sosial

Mengarahkan lalu lintas organik ke situs web Anda

Mengurangi tingkat churn dengan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik

Atur garis waktu Anda, lacak kemajuan, dan saksikan tujuan Anda menjadi nyata saat Anda mencapai setiap pencapaian.

Cocok untuk: Manajer pemasaran yang ingin merencanakan, menjadwalkan, dan memvisualisasikan seluruh rencana pemasaran dari awal hingga akhir.

4. Templat Garis Waktu yang Dapat Diisi ClickUp

Template Garis Waktu yang Dapat Diisi ClickUp

Ketika Anda perlu mengurutkan garis waktu proyek Anda dengan cepat, templat Templat Garis Waktu yang Dapat Diisi dengan Klik adalah penyelamat. Templat ini dilengkapi dengan garis waktu proyek yang sudah dibuat sebelumnya untuk Anda isi, sehingga Anda dapat melihat garis waktu proyek dari awal hingga akhir dan dengan mudah merencanakan acara-acara penting dan tenggat waktu.

Tambahkan atau hapus tugas dengan mudah, bagikan garis waktu untuk mendapatkan umpan balik, dan pantau anggaran dan pencapaian tanpa harus berkeringat.

Inilah yang dapat Anda lakukan dengan templat ini:

Melacak Biaya Aktual untuk melihat biaya yang telah dikeluarkan sejauh ini

untuk melihat biaya yang telah dikeluarkan sejauh ini Mengawasi Anggaran yang Dialokasikan agar Anda tidak melampaui batas

agar Anda tidak melampaui batas Menetapkan Hari yang Dialokasikan tertentu untuk tugas-tugas agar tetap berada di jalurnya

tertentu untuk tugas-tugas agar tetap berada di jalurnya Gunakan Hari (Rumus yang Disarankan) untuk menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas

untuk menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas Beri label pada Fase Proyek yang sedang Anda jalani agar semua orang mengetahui hal yang sama

yang sedang Anda jalani agar semua orang mengetahui hal yang sama Tandai Penyelesaian Tugas dengan mudah sehingga Anda tahu persis apa yang sudah selesai dan apa yang tersisa

Cocok untuk: Manajer proyek yang mencari templat garis waktu kosong terstruktur untuk memvisualisasikan garis waktu yang kompleks dengan cepat dan segera memulai.

5. Templat Papan Tulis Garis Waktu ClickUp

Templat Papan Tulis Garis Waktu ClickUp

Siapa yang tidak menyukai papan tulis interaktif yang menyenangkan?

Sesuaikan Templat Papan Tulis Garis Waktu ClickUp dengan tugas, durasi, ketergantungan, dan banyak lagi.

Gunakan garis waktu horizontal untuk langkah atau tahapan dan sumbu vertikal untuk jadwal proyek Anda. Ubah warna blok atau tambahkan catatan tempel untuk menyoroti tonggak penting, tenggat waktu, atau aktivitas utama.

Lebih baik lagi, papan tulis membantu tim membebaskan diri dari proses berbasis dokumen tradisional dengan memvisualisasikan siklus hidup proyek.

Anda dapat dengan mudah menggabungkan templat ini dengan teknik representasi visual seperti pemetaan pikiran, penulisan otak, atau pemetaan gelembung, yang memungkinkan tim untuk berpikir di luar kebiasaan. Ini adalah cara yang sempurna untuk merencanakan jadwal proyek Anda sambil memupuk kreativitas dan kolaborasi.

Cocok untuk: Manajer proyek yang ingin membuat jadwal dengan cara yang mudah, menyenangkan, dan menarik secara visual.

6. Templat Garis Waktu Proyek Kreatif ClickUp

Templat Garis Waktu Proyek Kreatif ClickUp

Sebagai seorang manajer proyek, Anda tahu betapa sulitnya proyek kreatif. Di situlah Templat Garis Waktu Proyek Kreatif ClickUp dapat membantu!

Ini memberi Anda peta jalan visual yang jelas untuk semua tugas Anda, membuat organisasi proyek menjadi mudah. Anda bisa memetakan setiap tahap, menetapkan tujuan, dan membuat jadwal yang benar-benar masuk akal.

Buka templat garis waktu proyek di ClickUp untuk mendapatkan gambaran umum yang jelas tentang proyek Anda dan sesuaikan subkategori untuk memulai dalam hitungan detik. Setelah data masuk, Anda bisa langsung melihat tugas-tugas yang berjalan sesuai rencana atau berjalan di belakang dan membuat penyesuaian sebelum terlambat.

Cocok untuk: Manajer proyek yang ingin memvisualisasikan seluruh proyek kreatif dari konsep hingga penyelesaian dalam garis waktu yang efektif.

7. Templat Garis Waktu Peluncuran Perangkat Lunak ClickUp

Templat Garis Waktu Proyek Peluncuran Perangkat Lunak ClickUp

The Templat Garis Waktu Peluncuran Perangkat Lunak ClickUp dirancang untuk menjaga kelancaran komunikasi di antara semua tim yang terlibat dalam proyek peluncuran perangkat lunak Anda. Dengan bagian yang jelas untuk setiap tahap, tanggung jawab tim, perkiraan biaya, dan jadwal, semua orang tahu persis apa yang terjadi dan kapan.

Representasi visual ini memudahkan untuk melacak kemajuan, menemukan hambatan, dan menyesuaikan jadwal proyek sesuai kebutuhan. Ini semua tentang mengoptimalkan alur kerja Anda dengan pelacakan waktu yang gesit dan menjaga tim Anda tetap dalam lingkaran.

Tetapi jika Anda merasa kewalahan dengan semua tugas, ClickUp Brain asisten AI bawaan ClickUp, dapat membantu. Ajukan saja pertanyaan seperti:

Apa saja tugas yang mendesak?

Apa yang sudah lewat waktu?

Tugas mana yang masih terbuka dan ditugaskan kepada saya?

AI akan memberikan jawaban cepat, sehingga Anda dapat menyesuaikan jadwal proyek dengan cepat. Selain itu, ini membuat alur kerja Anda dioptimalkan, memastikan tidak ada yang terlewatkan. Ini adalah kombinasi sempurna antara perencanaan proyek yang terstruktur dan manajemen tugas yang cerdas!

Ideal untuk: Manajer proyek yang ingin mengoordinasikan berbagai tim dan pemangku kepentingan untuk peluncuran perangkat lunak.

Baca Lebih Lanjut: Bagaimana Cara Membuat Peta Jalan Proyek? (dengan Contoh)

8. Template Peta Jalan Proyek ClickUp

Templat Peta Jalan Proyek ClickUp

Punya visi produk jangka panjang, atau Anda sedang bersiap-siap untuk meluncurkan fitur baru? The Templat Peta Jalan ClickUp adalah rahasia untuk kelancaran perencanaan proyek dan kolaborasi tim.

Didesain dengan mempertimbangkan tim pengembangan produk, templat ini dilengkapi dengan daftar Triwulanan yang telah dibuat sebelumnya, status, bidang, dan tampilan khusus untuk menjaga tahapan dan jadwal produksi di satu tempat.

Gunakan untuk menambahkan detail utama dengan mudah dan menyesuaikan ruang kerja Anda dengan bidang-bidang seperti Status Produksi, Jenis, Prioritas, Kemajuan, Tanggal Jatuh Tempo, Penerima Tugas, dan Perkiraan Waktu.

Selain itu, Anda dapat menyesuaikan dan menggunakan lima tampilan yang berbeda untuk memvisualisasikan seluruh rilis produk Anda:

Tampilan daftar

Tampilan beban kerja

Tampilan kalender

Tampilan Gantt

Tampilan papan

Baik Anda memiliki tim kecil maupun proyek yang kompleks, templat ini memberi Anda semua alat bantu yang Anda perlukan untuk mempercepat proses pengembangan produk!

Ideal untuk: Tim pengembangan produk yang ingin melacak kemajuan fitur atau rencana rilis produk.

9. Templat Peta Jalan Bisnis ClickUp

Templat Peta Jalan Bisnis ClickUp

The Templat Peta Jalan Bisnis ClickUp menjabarkan semua yang Anda butuhkan untuk kelancaran proyek-tujuan bisnis, strategi, tugas, pencapaian, dan jadwal-semuanya dalam satu tempat.

Pantau proyek Anda dengan status seperti Dibatalkan, Selesai, Sedang Berlangsung, Ditunda, dan Dilakukan. Selain itu, waspadai data penting seperti Kuartal, Durasi Hari, Sasaran Strategis, Lampiran, dan Kategori Bisnis dengan bidang khusus.

Dan ceri di atasnya? Dapatkan beberapa tampilan seperti Semua Inisiatif per Kuartal, Panduan Memulai, Roadmap Gantt, dan Timeline per Kategori Bisnis untuk tetap berada di jalur yang tepat dan menghancurkan tujuan bisnis Anda!

Cocok untuk: Pemilik bisnis yang ingin membuat representasi visual yang efektif dari strategi bisnis mereka.

10. Template Bagan Gantt Sederhana ClickUp

ClickUp Templat Bagan Gantt Sederhana

Apakah Anda merasa memiliki daftar tugas yang tidak pernah berakhir untuk tim Anda-tanpa tahu apa yang sudah selesai dan apa yang masih menggantung? Lebih buruk lagi, daftar tersebut terus bertambah, dan melacak semuanya terasa mustahil.

Ini adalah saat Anda membutuhkan aplikasi Template Bagan Gantt Sederhana ClickUp . Templat ini mengatur semua tugas Anda ke dalam bagan Gantt yang jelas dan mudah dibaca dengan tampilan seperti Gantt, Daftar, dan Dokumen. Anda bisa melihat apa yang sudah dimulai, tanggal jatuh tempo, prioritas, pemilik tugas, kemajuan, dan bahkan komentar-semuanya di satu tempat.

Kode warna tugas dengan warna hijau, ungu, dan abu untuk Selesai, Sedang Berlangsung, dan Dilakukan,. Selain itu, Anda dapat melacak Fase Proyek, memeriksa Kemajuan Proyek, dan menambahkan lampiran yang relevan, semuanya dari tampilan yang sama.

Cocok untuk: Manajer proyek yang ingin memvisualisasikan ketergantungan dan tantangan proyek menggunakan bagan Gantt sederhana.

Capai Pencapaian Proyek Dengan Templat ClickUp

Templat garis waktu proyek memberi Anda pandangan yang jelas tentang segala hal-tugas, tonggak pencapaian, tenggat waktu, dan banyak lagi.

Dan meskipun Microsoft Excel melakukan pekerjaan itu, itu bisa terasa agak mendasar untuk jadwal proyek Anda.

Di situlah ClickUp menonjol. Templat garis waktunya memiliki fitur visual canggih, pelacakan waktu nyata, dan otomatisasi, membawa manajemen proyek ke tingkat yang benar-benar baru.

Selain itu, sesuaikan templat ini agar sesuai dengan kebutuhan, preferensi, alur kerja, dan perencanaan proyek organisasi Anda. Coba ClickUp secara gratis untuk mendapatkan pengalaman kolaborasi dan visualisasi yang lebih baik.