Templat dan Meme Bagan Penyelarasan Gratis

Bayangkan sebuah rapat di Senin pagi: Anda akan memulai sebuah proyek baru, tidak ada yang tahu apa yang dilakukan oleh orang lain, dan suasana penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dan kecanggungan.

Sekarang, bayangkan mencairkan suasana dengan meme bagan penyelarasan sederhana yang menggambarkan kepribadian unik tim Anda. Ini adalah sentuhan kecil, namun dapat mengubah suasana, membuat percakapan lebih mudah dipahami dan menyenangkan.

Bagan penyelarasan bukan hanya untuk tertawa; bagan ini merupakan cara cerdas untuk memvisualisasikan dinamika tim dan mengatasi tantangan bersama.

Dalam blog ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana templat bagan penyelarasan dapat meningkatkan budaya di tempat kerja dan memupuk hubungan yang lebih kuat di antara anggota tim. 🫱🏽‍🫲🏾

Apa Itu Template Bagan Penyelarasan?

Templat bagan penyelarasan adalah alat bantu visual yang memetakan dan memperjelas bagaimana setiap orang atau kelompok menyelaraskan diri dalam berbagai isu, tujuan, atau nilai.

Templat ini sering kali memiliki tata letak kisi atau matriks, di mana Anda dapat memplot item yang berbeda berdasarkan dua sumbu - baik vs buruk (seberapa bermoral seseorang) dan taat hukum vs tidak tertib (seberapa besar seseorang berpegang teguh pada hukum yang telah ditetapkan).

Setiap sumbu memiliki tiga parameter berbeda yang berpotongan untuk mendefinisikan sembilan ciri kepribadian yang berbeda.

Lihatlah tabel di bawah ini.

Axis Satu → Baik 😇 Netral 😐 Jahat 👿 Sumbu Dua ↓ Hukum Hukum Baik Hukum Netral Hukum Jahat Netral Netral Baik Netral Sejati Netral Sah Kacau Kacau Baik Netral Jahat Kacau Jahat

Tabel bagan penyelarasan

Grafik penyelarasan pertama kali dipopulerkan oleh permainan meja Dungeons and Dragons (D&D), di mana grafik tersebut digunakan untuk menggambarkan kepribadian karakter.

Sejak saat itu, bagan ini berkembang menjadi penggunaan yang lebih luas dalam budaya populer, pendidikan, hiburan, dan bahkan penelitian. Ditambah lagi, mereka telah menjadi populer sebagai templat meme! Anda bisa menggunakannya untuk membandingkan orang yang berbeda, yang sering kali membuat siapa pun yang melihatnya tertawa.

Via: Reddit Dengan sedikit imajinasi dan kreativitas, Anda juga bisa menerapkannya di lingkungan profesional. Mereka dapat berguna untuk mengevaluasi kepribadian dan gaya pengambilan keputusan anggota tim, serta memberi label pada pendekatan kepemimpinan mereka.

Pikirkan betapa menyenangkannya mencocokkan kepribadian rekan kerja dengan keselarasan yang sudah dikenal-seperti orang baik yang taat aturan untuk rekan kerja yang taat aturan atau orang netral yang tidak bisa ditebak untuk orang yang kreatif. Bagian terbaiknya adalah hal ini akan membuat semua orang tertawa dan berfungsi sebagai pencair suasana yang menyenangkan dan aktivitas pembangunan tim virtual .

Apa yang Membuat Templat Bagan Penyelarasan yang Baik?

Templat bagan penyelarasan yang baik harus jelas, terorganisir secara visual, dan dapat disesuaikan. Berikut ini adalah karakteristik utama dari templat bagan penyelarasan yang baik:

Tata letak yang jelas: Pastikan templat memiliki sumbu dan kategori yang terdefinisi dengan baik dan tidak tumpang tindih, dengan ruang yang cukup untuk menambahkan orang atau sifat yang ingin Anda sertakan

Pastikan templat memiliki sumbu dan kategori yang terdefinisi dengan baik dan tidak tumpang tindih, dengan ruang yang cukup untuk menambahkan orang atau sifat yang ingin Anda sertakan Kesederhanaan: Jaga agar bagan tetap sederhana, karena bagan ini dimaksudkan untuk dinikmati. Setiap kotak dalam kisi-kisi harus memiliki label singkat dan jelas yang memudahkan untuk menetapkan kepribadian

Jaga agar bagan tetap sederhana, karena bagan ini dimaksudkan untuk dinikmati. Setiap kotak dalam kisi-kisi harus memiliki label singkat dan jelas yang memudahkan untuk menetapkan kepribadian Kemampuan beradaptasi: Sesuaikan templat yang kuat agar sesuai dengan konteks yang berbeda, mulai dari dinamika tempat kerja hingga refleksi pribadi

Sesuaikan templat yang kuat agar sesuai dengan konteks yang berbeda, mulai dari dinamika tempat kerja hingga refleksi pribadi Keterlibatan: Rancang templat yang menarik secara visual yang menarik perhatian dan memicu diskusi, sehingga lebih efektif untuk melibatkan audiens Anda

6 Templat Bagan Penyelarasan

Templat bagan penyelarasan mungkin terlihat sederhana, tetapi tidak semua dibuat sama. Tidak perlu khawatir-kami telah memilih enam templat terbaik untuk Anda pilih!

1. Templat Bagan Penyelarasan ClickUp

Hadirkan keceriaan di lingkungan kerja Anda sambil tetap terorganisir dengan Templat Bagan Penyelarasan ClickUp

Humor di tempat kerja tidak harus mengorbankan produktivitas, dan Templat Bagan Penyelarasan ClickUp mencapai keseimbangan itu dengan sempurna.

Templat yang ramah pemula ini ideal untuk mengatur tugas, strategi, dan tanggung jawab dengan cara yang menarik dan efektif. Dengan papan tulis siap pakai yang mengurutkan upaya berdasarkan keselarasan etis dan moral, Anda bisa memetakan inisiatif, menetapkan kepemilikan, dan tetap berada di atas tenggat waktu.

Pastikan Anda menjaga diskusi tetap ringan dan santai. Anda tidak ingin ada orang yang tersinggung karena dimasukkan ke dalam kategori tertentu.

Cara menggunakan Templat Bagan Penyelarasan ClickUp:

Libatkan semua orang: Mulailah dengan mengumpulkan tim Anda. Sedikit partisipasi bisa sangat membantu untuk membuat semua orang merasa diikutsertakan.

Pilihlah kategori Anda: Tentukan aspek apa saja yang ingin Anda petakan. Anda dapat menyesuaikan bagan penyelarasan agar sesuai dengan konteks unik Anda, apakah itu menyelaraskan peran tim, tujuan proyek, atau bahkan topik yang menyenangkan seperti makanan ringan favorit. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda untuk menyesuaikan templat untuk berbagai diskusi, mulai dari sesi strategi yang serius hingga latihan ikatan tim yang menyenangkan.

Rencanakan: Gunakan kisi-kisi untuk menempatkan item atau anggota tim Anda. Templat ini menyediakan format yang jelas dan terstruktur untuk memvisualisasikan di mana setiap anggota tim atau ide sesuai dengan konteks yang lebih luas. Doronglah perdebatan ringan-mengapa Linda adalah Baik dalam kelompok Anda? Siapa anggota tim yang Netral yang membuat semua orang terkendali?

Visualisasikan kontribusi: Saat Anda mengisi bagan, Anda akan mendapatkan representasi visual tentang bagaimana setiap orang cocok dengan struktur tim. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi kesenjangan dalam keterampilan atau peran dan membuka percakapan tentang kolaborasi.

Memanfaatkan alat bantu kolaborasi: Manfaatkan fitur terintegrasi untuk kolaborasi waktu nyata, yang memungkinkan anggota tim menyumbangkan wawasan dan saran mereka secara langsung di dalam templat. Hal ini menumbuhkan lingkungan yang inklusif di mana suara setiap orang dapat didengar.

Melacak kemajuan: Tautkan template ke fitur manajemen tugas ClickUp, sehingga Anda dapat melacak kemajuan inisiatif yang dipetakan dalam bagan penyelarasan. Fitur ini membantu memastikan akuntabilitas dan membuat semua orang berada di halaman yang sama mengenai tenggat waktu dan tanggung jawab.

Gamifikasi diskusi Anda: Dengan memperkenalkan kategori yang menyenangkan (seperti Kekacauan Jahat untuk ide yang tidak konvensional), templat ini menambahkan elemen gamifikasi pada diskusi Anda, membuatnya lebih menarik dan berkesan. Hal ini dapat meningkatkan semangat tim dan mendorong pemikiran kreatif.

Bagikan dan diskusikan: Setelah Anda menyelesaikan bagan, bagikan dengan tim. Ini adalah pembuka percakapan yang bagus dan dapat mengarah pada diskusi yang menyenangkan tentang bagaimana kepribadian Anda selaras (atau berbenturan) di tempat kerja!

Ini adalah alat yang berguna untuk menemukan kesenjangan, memahami bagaimana peran individu berkontribusi pada tujuan yang lebih besar, dan meningkatkan kolaborasi tim -sambil menambahkan sedikit kesenangan dengan apa pun yang Anda tempatkan di bagian 'jahat'.

Contoh: Anda dapat menggunakan templat ini untuk mengkategorikan anggota tim berdasarkan pendekatan mereka terhadap tenggat waktu proyek: Lawful Good untuk mereka yang selalu memenuhi tenggat waktu, Chaotic Neutral untuk mereka yang mungkin menyerahkan sesuatu di menit-menit terakhir, dan Lawful Evil untuk mereka yang memenuhi tenggat waktu tetapi mengambil jalan pintas.

2. Templat Bagan Penyelarasan Miro

Berikan struktur pada organisasi dan tujuan tim Anda dengan Templat Bagan Penyelarasan Miro

The Templat Bagan Penyelarasan Miro adalah pilihan tepat untuk menyuntikkan keceriaan dan kepribadian ke dalam diskusi tim.

Anda bisa menggunakannya untuk mengatur hampir semua hal, termasuk kepribadian tim, ide proyek, atau bahkan camilan kantor. Apakah lasagna kafetaria menyebabkan masalah perut Anda? Itu pasti termasuk dalam bagian kejahatan yang kacau!

Templat ini juga bisa digunakan sebagai pencair suasana untuk mendorong partisipasi tim. Menyiapkannya juga sederhana! Pilih topik, pilih beberapa gambar yang menyenangkan untuk kategori, dan biarkan templat secara otomatis menyortir semuanya untuk Anda. Semudah itu!

Contoh: Bayangkan mengatur preferensi camilan kantor di mana Jahat Kacau mewakili anggota tim yang membawa pilihan camilan paling aneh, dan Baik yang Sah adalah rekan kerja yang selalu berpegang teguh pada pilihan yang sehat.

3. Templat Meme Bagan Penyelarasan Kapwing

Dobrak pakem dengan Templat Meme Bagan Penyelarasan Kapwing I'd Die For You yang dapat disesuaikan sepenuhnya

The Templat Meme Bagan Penyelarasan Kapwing I'd Die For You melepaskan diri dari format kisi tradisional untuk membumbui segala sesuatunya.

Templat ini condong ke arah humor, membuatnya sangat bagus untuk mencerahkan suasana hati dalam situasi apa pun. Meskipun hal ini mungkin sedikit mengurangi relevansinya di tempat kerja, Anda masih bisa menggunakannya dalam berbagai konteks jika Anda pikir tim Anda akan merasa nyaman.

Templat ini mengkategorikan respons terhadap seseorang yang mengatakan, 'Saya akan mati untuk Anda,' mulai dari balasan yang baik seperti 'Saya akan mati untuk Anda terlebih dahulu' hingga balasan sarkastik seperti 'Binasalah

Jangan ragu untuk mengedit contoh teks dan menambahkan gambar untuk mencerminkan dinamika tim untuk melihat lelucon ringan di kantor.

Contoh: Bayangkan sebuah skenario di mana tim Anda sedang bertukar pikiran tentang cara-cara untuk menunjukkan apresiasi satu sama lain. Anda dapat menggunakan templat ini untuk memvisualisasikan respons terhadap pertanyaan lucu, "Aku rela mati untukmu."_ Berikut ini adalah cara Anda mengkategorikan reaksi yang berbeda:

Baik Sekali: "Aku akan membawakanmu kopi setiap pagi!": Tanggapan yang mencerminkan keandalan dan kebaikan.

"Aku akan membawakanmu kopi setiap pagi!": Tanggapan yang mencerminkan keandalan dan kebaikan. Baik Netral: "Aku akan selalu mendukungmu!": Menunjukkan dukungan tanpa pamrih.

"Aku akan selalu mendukungmu!": Menunjukkan dukungan tanpa pamrih. Baik sekali: "Aku akan membuatkanmu kue... dengan bahan yang mengejutkan!": Cara yang menyenangkan dan tak terduga untuk menunjukkan perhatian.

"Aku akan membuatkanmu kue... dengan bahan yang mengejutkan!": Cara yang menyenangkan dan tak terduga untuk menunjukkan perhatian. Netral yang Sah: "Saya akan mengikuti aturan dan membantu Anda dalam proyek.": Menunjukkan komitmen terhadap etika kerja.

"Saya akan mengikuti aturan dan membantu Anda dalam proyek.": Menunjukkan komitmen terhadap etika kerja. Netral Sejati: "Saya akan memikirkannya!": Tanggapan yang tidak menunjukkan komitmen.

"Saya akan memikirkannya!": Tanggapan yang tidak menunjukkan komitmen. Netral Kacau: "Saya mungkin akan melakukan satu atau dua lelucon!": Mencerminkan spontanitas dan ketidakpastian.

"Saya mungkin akan melakukan satu atau dua lelucon!": Mencerminkan spontanitas dan ketidakpastian. Jahat: "Saya akan menyusun strategi langkah Anda selanjutnya untuk dampak yang maksimal!": Menyoroti pendekatan yang licik untuk mendukung.

"Saya akan menyusun strategi langkah Anda selanjutnya untuk dampak yang maksimal!": Menyoroti pendekatan yang licik untuk mendukung. Jahat Netral: "Aku akan memanfaatkan kemampuanmu untuk keuntunganku.": Cara yang jenaka untuk mementingkan diri sendiri.

"Aku akan memanfaatkan kemampuanmu untuk keuntunganku.": Cara yang jenaka untuk mementingkan diri sendiri. Jahat yang Kacau: "Kalau begitu binasalah, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi!": Tanggapan yang lucu dan kurang ajar yang menyuntikkan humor ke dalam campuran.

4. Templat Bagan Penyelarasan Edrawmind

Bebaskan sisi artistik Anda dengan estetika visual dari Templat Bagan Penyelarasan EdrawMind

The Templat Bagan Penyelarasan EdrawMind adalah cara yang fantastis untuk memvisualisasikan dan membagikan pendapat Anda - baik tentang film, politik, atau bahkan budaya tim .

Dengan yang satu ini, kita sekali lagi kembali ke kisi-kisi 3×3 yang sederhana, yang memungkinkan Anda untuk mengkategorikan ide dengan mudah menggunakan sumbu klasik.

Yang membedakan templat ini adalah kemampuan kustomisasinya yang lengkap. Anda bisa menambahkan warna, grafik, dan huruf agar sesuai dengan gaya unik Anda. Sangat ideal untuk membuat sesuatu yang lucu atau serius, membuatnya sempurna untuk memicu percakapan dan perdebatan.

Contoh: Anda dapat menggunakan templat ini untuk mengkategorikan umpan balik tim pada proyek terbaru, di mana Lawful Good dapat mewakili umpan balik yang konstruktif dan Chaotic Neutral mencerminkan saran di luar kebiasaan yang mungkin tidak sesuai dengan ruang lingkup proyek.

5. Pembuat Bagan Penyelarasan D & D Tingkat Pembuat

Memvisualisasikan ciri-ciri karakter dan memicu diskusi dengan Generator Bagan Penyelarasan D & D dari Tiermaker

The Pembuat Bagan Penyelarasan D & D Tiermaker adalah alat yang mudah digunakan untuk membuat bagan penyelarasan. Alat ini memudahkan untuk memvisualisasikan sifat-sifat karakter atau dinamika kelompok.

Generator ini menawarkan opsi kustomisasi yang hebat, memungkinkan Anda untuk mengunggah gambar ke dalam masing-masing dari sembilan slot dan menyesuaikan label teks agar sesuai dengan tema yang Anda pilih. Setelah Anda membuat bagan yang sempurna, Anda dapat dengan mudah mengunduhnya dengan mengklik tombol 'Ekspor Gambar'.

Contoh: Gunakan generator ini untuk mengkategorikan anggota tim Anda berdasarkan gaya pemecahan masalah mereka, dengan Lawful Good yang mewakili mereka yang mengikuti proses dan Chaotic Evil untuk mereka yang bertindak nakal.

6. Generator Meme Bagan Penjajaran Imgflip

Buat bagan khusus dengan gaya persis seperti yang Anda inginkan dengan Generator Meme Bagan Penjajaran Imgflip

The Generator Meme Bagan Penjajaran Imgflip adalah alat serbaguna untuk membuat meme yang lucu dan relevan untuk tempat kerja Anda.

Baik Anda menyortir karakter fiksi, kebiasaan kantor, atau ide retret perusahaan template ini menawarkan sistem berbasis grid untuk menempatkan apa pun di sepanjang sistem grid 3×3 klasik.

Meskipun demikian, Imgflip, seperti Tiermaker, adalah alat pembuatan berbasis web. Dengan demikian, Anda dapat dengan mudah menyesuaikan warna, ukuran kisi, dan teks dalam bagan perataan Anda. Anda juga bisa menyertakan ikon-ikon yang menyenangkan seperti kacamata hitam dan topi untuk mempersonalisasikannya lebih jauh.

Contoh: Anda dapat membuat meme yang membandingkan berbagai jenis rapat, seperti Lawful Good untuk rapat yang terorganisir dengan baik dan efisien dan Chaotic Evil untuk rapat yang tampaknya berlangsung selamanya tanpa agenda yang jelas.

Contoh Bagan Penyelarasan Baru Untuk Menginspirasi Anda

Mencari inspirasi untuk bagan penyelarasan Anda sendiri? Lihat contoh-contoh lain yang menunjukkan cara-cara kreatif untuk mengkategorikan sifat dan kepribadian!

Catatan: Contoh-contoh ini tidak dapat diedit.

Bagan Kelompok Teman

Via: Pinterest Bagan Kelompok Teman dari Pinterest ini mengkategorikan kolega atau teman Anda berdasarkan tes kepribadian yang berkaitan dengan perilaku mereka di restoran sushi ban berjalan, membantu Anda memahami satu sama lain dengan lebih baik.

Misalnya, Anda mungkin memiliki kategori seperti The Adventurer, yang selalu mencoba sushi roll baru; The Picky Eater, yang berpegang teguh pada makanan favoritnya seperti California roll; dan The Social Butterfly, yang menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengobrol dengan teman daripada makan.

Bagan Penyelarasan PM

Melalui: X Bagan Penyelarasan PM adalah alat bantu yang berharga untuk mengeksplorasi gaya manajer produk (PM) yang berbeda sambil menambahkan sentuhan humor di tempat kerja.

Bagan ini mengkategorikan berbagai peran PM di sepanjang sumbu klasik halal-haram dan baik-jahat, mulai dari yang taat aturan, yaitu Halal Baik (Sang Visioner) hingga yang tidak dapat diprediksi, yaitu Chaotic Netral (Sang Pemutar), dan bahkan yang licik, yaitu Netral Jahat (Sang Oportunis).

Misalnya, Anda dapat mengkategorikan PM sebagai Lawful Good (Sang Visioner), yang memiliki peta jalan yang jelas untuk proyek; Chaotic Neutral (Sang Penggerak), yang cepat beradaptasi terhadap perubahan; dan Neutral Evil (Sang Oportunis), yang secara strategis memanfaatkan situasi untuk menguntungkan tujuannya.

Hal ini menciptakan sebuah lingkungan kerja yang positif mendorong refleksi tentang dinamika tim dan mendorong diskusi ringan di antara rekan kerja tentang gaya manajemen mereka.

bagan ### Bagaimana Menghadapi Orang yang Tidak Setuju dengan Anda

Melalui: Tumblr Bagan Cara Menghadapi Orang yang Tidak Setuju dengan Anda adalah cara yang kreatif dan menghibur untuk mengkategorikan berbagai pendekatan dalam menangani perbedaan pendapat. Templat ini secara jenaka mengilustrasikan berbagai tanggapan, dari pandangan yang tenang dan berpikiran terbuka seperti 'pendapat mereka sama sahihnya dengan pendapat saya' hingga metode yang lebih pendiam atau tidak langsung.

Secara lucu, template ini mengilustrasikan tanggapan seperti "Pendapat mereka sama sahihnya dengan pendapat saya" untuk negosiator yang tenang, "Mari kita setuju untuk tidak setuju" untuk penghindar yang bijaksana, dan "Saya benar, dan inilah alasannya" untuk penantang yang tegas.

Ini adalah contoh yang bagus untuk menggabungkan lelucon kerja ke dalam diskusi Anda untuk suasana yang lebih menarik.

Buat Pekerjaan Menjadi Menyenangkan Dengan Bagan Penyelarasan dan ClickUp

Bagan penyelarasan berfungsi sebagai alat bantu yang menyenangkan dan berwawasan luas untuk mengevaluasi dinamika di tempat kerja.

Templat ini memungkinkan Anda untuk mengeksplorasi berbagai kepribadian dan perilaku dalam tim Anda, yang pada akhirnya meningkatkan kolaborasi dan komunikasi.

Baik Anda menggunakannya untuk latihan membangun tim atau meme ringan, bagan penyelarasan dapat meningkatkan budaya kerja Anda, meningkatkan ikatan kerja, dan membuat kantor menjadi tempat yang lebih menarik dan menyenangkan.

