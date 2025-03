10 Perangkat Lunak Pengoptimalan Inventaris Terbaik 2025

Mengelola inventaris adalah tugas penting bagi bisnis apa pun, tetapi inilah fakta mengejutkan: rata-rata pengecer kecil di AS hanya mencapai keakuratan inventaris 63 .

Pelakunya? Sering kali, ini adalah kesalahan manusia, yang menyebabkan masalah yang merugikan seperti kelebihan stok atau penjualan yang tidak terjual.

Jika Anda masih mengandalkan spreadsheet untuk manajemen inventaris anda mungkin sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi masalah-masalah ini.

Tapi ada kabar baik! Platform perangkat lunak pengoptimalan inventaris modern dapat membalikkan situasi ini. Alat-alat ini dilengkapi dengan fitur-fitur untuk membuat proses rantai pasokan Anda lebih efisien - dari pemindai barcode hingga integrasi Electronic Data Interchange (EDI).

Berinvestasi pada perangkat lunak yang tepat dapat secara drastis mengurangi biaya inventaris, meningkatkan efisiensi, dan menghemat waktu. Selama setahun terakhir, saya dan tim saya di ClickUp telah menguji dan menyusun daftar 10 solusi perangkat lunak pengoptimalan inventaris terbaik untuk tahun 2024, dengan menyoroti siapa yang paling cocok, harga, dan fitur-fitur utamanya.

Tapi pertama-tama, mari kita cari tahu apa yang harus Anda cari dalam perangkat lunak pengoptimalan inventaris!

Apa yang Harus Anda Cari dalam Perangkat Lunak Pengoptimalan Inventaris?

Perangkat lunak manajemen inventaris yang andal harus mengutamakan akurasi. Inilah yang harus Anda cari untuk memastikan software tersebut memenuhi kebutuhan bisnis Anda secara efektif:

Pelacakan waktu nyata : Pastikan perangkat lunak menyediakan tingkat dan pergerakan inventaris terkini untuk mencegah kehabisan stok dan kelebihan stok

: Pastikan perangkat lunak menyediakan tingkat dan pergerakan inventaris terkini untuk mencegah kehabisan stok dan kelebihan stok Pemindaian barcode : Pilih sistem yang mendukung pemindaian barcode untuk identifikasi dan pelacakan produk yang efisien

: Pilih sistem yang mendukung pemindaian barcode untuk identifikasi dan pelacakan produk yang efisien Kemampuan integrasi : Periksa apakah perangkat lunak terintegrasi dengan POS, rantai pasokan, dan sistem akuntansi Anda untuk kelancaran aliran data

: Periksa apakah perangkat lunak terintegrasi dengan POS, rantai pasokan, dan sistem akuntansi Anda untuk kelancaran aliran data Peringatan otomatis : Cari kemampuan otomatisasi sehingga Anda bisa mendapatkan pemberitahuan otomatis untuk stok rendah, tanggal kedaluwarsa, dan titik pemesanan ulang untuk mencegah masalah inventaris

: Cari kemampuan otomatisasi sehingga Anda bisa mendapatkan pemberitahuan otomatis untuk stok rendah, tanggal kedaluwarsa, dan titik pemesanan ulang untuk mencegah masalah inventaris Dukungan multi-saluran : Pilih perangkat lunak yang dapat mengelola inventaris di berbagai saluran penjualan agar tetap tersinkronisasi

: Pilih perangkat lunak yang dapat mengelola inventaris di berbagai saluran penjualan agar tetap tersinkronisasi Aksesibilitas seluler : Pastikan sistem inventaris kompatibel dengan berbagai perangkat untuk meningkatkan fleksibilitas dan manajemen saat bepergian

: Pastikan sistem inventaris kompatibel dengan berbagai perangkat untuk meningkatkan fleksibilitas dan manajemen saat bepergian Skalabilitas : Cari alat yang dapat tumbuh bersama bisnis Anda, menangani peningkatan data dan kompleksitas inventaris saat Anda berkembang

: Cari alat yang dapat tumbuh bersama bisnis Anda, menangani peningkatan data dan kompleksitas inventaris saat Anda berkembang Antarmuka yang mudah digunakan: Pilihlah platform intuitif yang mengurangi waktu pelatihan dan meningkatkan efisiensi tim

10 Perangkat Lunak Pengoptimalan Inventaris Terbaik untuk Digunakan pada Tahun 2024

Dalam daftar di bawah ini, saya akan membahas alat perangkat lunak pengoptimalan inventaris terbaik di tahun 2024. Saya juga akan memberikan gambaran singkat tentang setiap alat sehingga Anda dapat dengan mudah membandingkan pilihan Anda.

1. ClickUp (Terbaik untuk perencanaan, manajemen, dan pengoptimalan inventaris)

Jika Anda mencari alat yang unggul dalam perencanaan dan pengoptimalan inventaris, ClickUp mungkin yang Anda butuhkan.

ClickUp adalah sebuah alat manajemen operasi untuk bisnis dari semua ukuran, dari startup kecil hingga perusahaan besar. Alat ini sangat bagus untuk menangani operasi eCommerce, mengelola persediaan produk, dan menetapkan target.

Pantau data inventaris secara real-time dengan platform Manajemen Proyek ClickUp

Dengan Solusi Manajemen Proyek ClickUp anda dapat menyederhanakan proses Anda dengan dasbor yang dapat disesuaikan yang menampilkan metrik waktu nyata, melacak inventaris dengan daftar yang terorganisir, dan mengotomatiskan alur kerja agar tugas-tugas berjalan dengan lancar. Dasbor ClickUp sangat serbaguna, menawarkan tampilan 360° dari informasi produk Anda.

Visualisasikan produk yang tersedia, stok, dan inventaris lainnya di Dasbor ClickUp

Anda dapat mengubah antarmuka agar sesuai dengan kebutuhan Anda, dengan opsi untuk status, tabel, dan alat pelaporan yang disesuaikan. Selain itu, Dashboard Widget memungkinkan Anda dengan mudah mengambil data penting seperti waktu dan grafik yang dilacak, meningkatkan efisiensi inventaris Anda.

Jika Anda lebih menyukai tata letak terstruktur, Tampilan Tabel ClickUp mungkin akan menarik perhatian Anda.

Menganalisis data dengan mudah untuk manajemen informasi terstruktur dengan Tampilan Tabel ClickUp

Fitur ini memungkinkan Anda untuk mengatur anggaran, inventaris, dan detail klien dalam format baris dan kolom yang rapi. Membuat Bidang Khusus ClickUp untuk mencatat apa saja-kemajuan tugas, lampiran file, peringkat bintang, dan 15+ jenis bidang.

Jika Anda ingin melacak pergerakan dan ketersediaan stok, templat yang sudah dibuat sebelumnya dari ClickUp sangat efisien. Sebagai contoh, templat Templat Manajemen Inventaris ClickUp menyederhanakan penanganan inventaris yang besar atau kompleks Membantu Anda melacak tingkat inventaris, pergerakan stok, dan perubahan biaya serta mengatur informasi produk dalam basis data yang mudah digunakan.

Kelola inventaris Anda dan selalu isi ulang tepat waktu dengan Templat Manajemen Inventaris ClickUp

Templat ini juga membantu Anda:

Memantau tingkat inventaris, ketersediaan stok, pergerakan, dan fluktuasi biaya

Mengatur detail produk, termasuk harga dan gambar, dalam basis data yang mudah digunakan

Menganalisis tren inventaris untuk membuat keputusan penyetokan ulang yang tepat

Templat Laporan Inventaris ClickUp semakin meningkatkan akurasi dalam melacak tingkat produk, menawarkan wawasan ke dalam rantai pasokan, dan merampingkan proses pemesanan Anda. Templat ini juga memungkinkan Anda untuk menetapkan target inventaris, mengantisipasi permintaan, memastikan Anda tetap berada di depan potensi kekurangan.

Pantau tingkat inventaris Anda dan identifikasi kekurangan dengan cepat dengan Templat Laporan Inventaris

Templat ini memungkinkan Anda untuk:

Memvisualisasikan tingkat stok dengan cepat secara sekilas

Memperbarui data dengan mudah dengan entri tanpa kode

Mengatur produk ke dalam kategori untuk navigasi yang mudah

Otomatisasi ClickUp adalah fitur lain yang secara signifikan dapat meningkatkan manajemen inventaris dengan menyederhanakan tugas yang berulang dan mengurangi kesalahan manual. Dengan otomatisasi, Anda dapat mengatur pemicu untuk memperbarui tingkat stok secara otomatis ketika item ditambahkan atau dihapus, memastikan akurasi waktu nyata.

Mengotomatiskan manajemen inventaris dengan Otomatisasi ClickUp

Notifikasi dapat dikonfigurasi untuk memberi tahu Anda ketika stok mencapai tingkat kritis, sehingga Anda dapat mengambil keputusan dan mengisi ulang secara tepat waktu. Selain itu, Anda dapat menggunakan otomatisasi pelanggan untuk mengkategorikan dan mengatur data inventaris, sehingga lebih mudah untuk melacak dan menganalisis tren. Hal ini tidak hanya menghemat waktu tetapi juga membantu Anda membuat keputusan yang tepat, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam mengelola inventaris Anda.

Fitur terbaik ClickUp

Menangani penyetokan ulang dan pengiriman produk dengan Tampilan Kalender ClickUp . Lihat jadwal pengiriman pesanan dan tugas secara real time melalui jadwal kolaboratif dan kalender sumber daya

Atur pengingat untuk pengisian ulang dengan ClickUp Tugas Berulang Integrasi ClickUp dengan platform eCommerce memastikan sinkronisasi data inventaris yang akurat untuk mengoptimalkan operasi bisnis dan membuat keputusan yang tepat

Lacak penjualan produk dan kelola kapasitas dengan alat perencanaan praktis, termasuk yang sudah jadi dantemplat daftar vendor Keterbatasan ClickUp

Pengguna baru mungkin mengalami kurva pembelajaran di sekitar tingkat penyesuaian yang tinggi

Harga ClickUp

**Gratis Selamanya

Tak Terbatas: $7/pengguna per bulan

$7/pengguna per bulan Bisnis: $12/pengguna per bulan

$12/pengguna per bulan Perusahaan: Hubungi untuk harga

Hubungi untuk harga ClickUp Brain: Tambahkan ke paket berbayar apa pun dengan harga $7 per Ruang Kerja per anggota per bulan

Peringkat & ulasan ClickUp

G2: 4.7/5 (9.500+ ulasan)

4.7/5 (9.500+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

2. Zoho Inventory (Terbaik untuk bisnis kecil hingga menengah)

via Inventaris Zoho Zoho menyediakan paket perangkat lunak lengkap yang mencakup berbagai aplikasi, seperti Zoho CRM, sistem helpdesk, dan Zoho Inventory.

Zoho Inventory menawarkan fitur-fitur seperti pelacakan inventaris, manajemen pesanan dan manajemen gudang, sehingga ideal untuk bisnis kecil hingga menengah.

Zoho berintegrasi dengan platform eCommerce populer seperti Shopify, Amazon, Etsy, eBay, dan ZohoCommerce. Meskipun opsi integrasinya agak terbatas, Zoho tetap memiliki harga yang kompetitif dibandingkan dengan manajemen inventaris eCommerce solusi.

Fitur terbaik Zoho Inventory

Mengelola inventaris secara efisien menggunakan barcode dan teknologi Radio Frequency Identification (RFID)

Memastikan rotasi produk yang tepat waktu untuk barang yang mudah rusak

Menyediakan tarif pengiriman waktu nyata dari operator global utama

Keterbatasan Inventaris Zoho

Integrasi terbatas dengan platform eCommerce dan pasar

Harga didasarkan pada volume pesanan bulanan, membutuhkan peningkatan paket seiring pertumbuhan bisnis Anda

Harga Inventaris Zoho

Paket gratis (50 pesanan dan hanya satu pengguna)

(50 pesanan dan hanya satu pengguna) Standar: $39/bulan per organisasi (dengan 500 pesanan bulanan dan dua pengguna)

$39/bulan per organisasi (dengan 500 pesanan bulanan dan dua pengguna) Profesional: $99/bulan per organisasi (dengan 3000 pesanan bulanan dan dua pengguna)

$99/bulan per organisasi (dengan 3000 pesanan bulanan dan dua pengguna) Premium: $159/bulan per organisasi (dengan 7500 pesanan bulanan dan dua pengguna)

$159/bulan per organisasi (dengan 7500 pesanan bulanan dan dua pengguna) Enterprise: $299/bulan per organisasi (dengan 15.000 pesanan bulanan dan tujuh pengguna)

Peringkat & ulasan Zoho Inventory

G2: 4.4/5 (90+ ulasan)

4.4/5 (90+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (380+ ulasan)

3. Fishbowl Inventory (Perangkat lunak manajemen inventaris berbasis cloud terbaik)

via Persediaan Fishbowl Perangkat lunak manajemen inventaris dan rantai pasokan yang sangat dihormati, Fishbowl terintegrasi secara mulus dengan QuickBooks untuk merampingkan proses inventaris, meningkatkan akurasi dengan pemindaian kode batang, memastikan pelacakan item yang tepat di seluruh rantai pasokan, dan mendukung pemantauan stok secara waktu nyata di berbagai lokasi - ideal untuk operasi berskala besar.

Fitur pelacakan suku cadang perangkat lunak memungkinkan Anda memantau inventaris menggunakan nomor seri, nomor lot, atau tanggal kedaluwarsa, yang meningkatkan ketertelusuran dan kepatuhan, terutama dalam industri dengan peraturan yang ketat.

Fitur terbaik Fishbowl Inventory

Sangat cocok untuk bisnis pengiriman dan produsen berskala besar

Mengotomatiskan pembuatan pesanan pembelian berdasarkan tren penjualan dan kebutuhan inventaris dengan sistem manajemen pesanan Fishbowl

Akses dan kelola inventaris di mana saja dengan aplikasi seluler

Keterbatasan Inventaris Fishbowl

Bisa mahal untuk perusahaan dengan banyak pengguna

Fitur tambahan dikenakan biaya tambahan

Harga Fishbowl Inventory

Fishbowl Drive : $349/bulan untuk dua pengguna

: $349/bulan untuk dua pengguna Fishbowl Advanced: $399/bulan untuk dua pengguna

Peringkat & ulasan Fishbowl Inventory

G2: 4/5 (200+ ulasan)

4/5 (200+ ulasan) Capterra: 4.2/5 (900+ ulasan)

4. Cin7 (Terbaik untuk peritel omnichannel)

via Cin7 Cin7 adalah alat manajemen inventaris berbasis cloud tersedia secara gratis untuk toko eDagang Shopify yang menawarkan berbagai fitur dan integrasi platform.

Sistem berbasis web ini menggunakan metode Kanban untuk memfasilitasi pengisian ulang stok dan pemesanan ulang dan mencakup fungsi akuntansi seperti metode FIFO (First In, First Out).

Cin7 membedakan dirinya dengan harga hemat biaya untuk bisnis dengan berbagai ukuran dan kemampuan untuk menangani jumlah unit penyimpanan stok (SKU) yang tidak terbatas.

Fitur terbaik Cin7

Transfer stok antar gudang dengan lancar

Menghasilkan pesanan pembelian dengan cepat dengan fitur otomatisnya

Akses sistem POS dan pemindaian barcode di semua paket

Keterbatasan Cin7

Paket dasar tidak memiliki fitur seperti koneksi EDI dan konfigurasi 3PL

Tidak ada paket gratis atau opsi uji coba yang tersedia

Harga Cin7

Cin7 Core Standard : Mulai dari $349/bulan

: Mulai dari $349/bulan Cin7 Core Pro : Mulai dari $599/bulan

: Mulai dari $599/bulan Cin7 Core Advanced: Mulai dari $999/bulan

Peringkat & ulasan Cin7 (Core)

G2: 4.2/5 (200+ ulasan)

4.2/5 (200+ ulasan) Capterra: 4.3 /5 (700+ ulasan)

5. Ordoro (Terbaik untuk pengiriman dan pemenuhan)

via Ordoro Ordoro menawarkan fitur-fitur yang memungkinkan Anda untuk mengatur pengiriman, menangani pengiriman inventaris, membuka akses API, dan analisis tingkat lanjut. Platform ini memungkinkan integrasi tanpa batas dari berbagai saluran penjualan untuk meningkatkan proses pemenuhan.

Apakah Anda mengelola 100 item inventaris atau 500.000 pesanan per bulan, struktur data ekspor dan sistem akuntansi yang komprehensif dari Ordoro dapat menyederhanakan manajemen inventaris Anda.

Fitur terbaik Ordoro

Menawarkan otomatisasi pembelian modern untuk operasi yang efisien

Memungkinkan manajemen terpusat untuk bisnis dengan banyak gudang

Terhubung dengan platform eCommerce populer seperti Shopify, Magento, dan WooCommerce

Keterbatasan Ordoro

Tidak memiliki versi seluler, tidak seperti banyak opsi perangkat lunak inventaris lainnya

Harganya bisa tinggi untuk bisnis kecil

Harga Ordoro

Pengiriman : Gratis

: Gratis Persediaan : $ 349/bulan

: $ 349/bulan Pengantaran: $ 299/bulan

Peringkat & ulasan Ordoro

G2: Tidak cukup ulasan

Tidak cukup ulasan Capterra: 4.8/5 (70+ ulasan)

6. QuickBooks E-commerce (Terbaik untuk mengembangkan bisnis e-commerce)

via QuickBooks Dikenal dengan antarmuka yang mudah digunakan dan fitur-fiturnya yang kuat, QuickBooks Commerce (sebelumnya bernama TradeGecko) membantu bisnis mengelola stok, mengotomatiskan alur kerja, dan menganalisis kinerja.

Kemampuan otomatisasi alat ini memungkinkan bisnis merampingkan tugas-tugas yang berulang dan mengurangi kesalahan manual. Dengan mengotomatiskan proses seperti pemenuhan pesanan, pembuatan pesanan pembelian, dan penyesuaian inventaris, alat ini merampingkan operasi dan membantu Anda menghemat waktu.

Fitur terbaik E-commerce QuickBooks

Terhubung dengan mudah dengan Xero untuk akuntansi yang efisien

Memantau tingkat stok di berbagai lokasi dan saluran

Optimalkan operasi gudang dengan fitur-fitur seperti manajemen lokasi tempat sampah dan daftar pengambilan

Keterbatasan E-commerce QuickBooks

Beberapa pengguna melaporkan kurva pembelajaran yang curam saat pertama kali menggunakan perangkat lunak ini

Opsi kustomisasi terbatas untuk kebutuhan bisnis tertentu

Harga E-commerce QuickBooks

Mulai Sederhana: $35/bulan

$35/bulan Esensial: $65/bulan

$65/bulan Plus: $99/bulan

$99/bulan Lanjutan: $235/bulan

Peringkat & ulasan TradeGecko (E-commerce QuickBooks)

G2: Tidak ada ulasan yang cukup

Tidak ada ulasan yang cukup Capterra: N/A

7. Sistem DEAR (Terbaik untuk manufaktur dan grosir)

via Sistem DEAR Sebagai solusi ERP berbasis cloud, DEAR Systems menghilangkan kebutuhan akan infrastruktur TI yang mahal seperti server dan switch.

Dengan alat ini, Anda dapat mengelola segala sesuatu secara efisien mulai dari bahan mentah hingga barang jadi, memastikan rantai pasokan Anda berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Salah satu fitur yang menonjol adalah kemampuan peramalan permintaannya, yang memungkinkan Anda memprediksi kebutuhan inventaris secara akurat, meminimalkan kelebihan stok dan kehabisan stok.

Modul pengadaan platform ini meningkatkan keputusan pembelian Anda dengan akurat dan efisien. Modul ini dilengkapi dengan halaman informasi pemasok dan alat pelaporan keuangan.

Untuk bisnis yang masih mengandalkan metode perencanaan permintaan manual, DEAR Systems menawarkan alat yang dapat menggantikan metode yang sudah ketinggalan zaman perencanaan kapasitas di Excel dengan proses yang lebih efisien dan otomatis. Hal ini memastikan bahwa proses produksi Anda berjalan selaras dengan permintaan, memaksimalkan efisiensi dan meminimalkan pemborosan.

Fitur-fitur terbaik DEAR Systems

Identifikasi dan tingkatkan setiap langkah rantai pasokan Anda dengananalisis rantai nilai Dapatkan pemberitahuan untuk meminta pesanan pengisian ulang ketika stok hampir habis dengan peringatan titik pemesanan ulang

Akses lebih dari 300 laporan standar untuk mendapatkan wawasan yang terperinci

Keterbatasan Sistem DEAR

Biaya yang tinggi mungkin menjadi penghalang bagi bisnis kecil

Harga Sistem DEAR

Mulai dari $249/bulan untuk 5 pengguna

peringkat & ulasan DEAR Systems

G2: Tidak tersedia

Tidak tersedia Capterra: Tidak tersedia

Baca juga: Kami Menguji 10 Perangkat Lunak Manajemen Pengadaan Terbaik di Tahun 2024

8. NetSuite ERP (Terbaik untuk manajemen inventaris tingkat perusahaan)

melalui NetSuite ERP NetSuite ERP menawarkan serangkaian alat yang komprehensif yang mencakup segala hal, mulai dari manajemen keuangan hingga kontrol inventaris, menjadikannya toko serba ada untuk bisnis yang ingin meningkatkan efisiensi dan mendorong pertumbuhan.

Dasbor waktu nyata dari sistem ini memberi Anda gambaran lengkap tentang proses manajemen inventaris Anda, membantu Anda membuat keputusan berbasis data dengan percaya diri.

NetSuite ERP menyediakan visibilitas real-time ke tingkat stok, perkiraan permintaan, dan manajemen pesanan, memastikan bahwa produk yang tepat berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Hal ini membantu mengurangi biaya penyimpanan dan meminimalkan risiko kehabisan stok, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan pelanggan.

Platform ini terintegrasi secara mulus dengan perangkat lunak logistik yang memberikan visibilitas dan kontrol menyeluruh atas operasi Anda.

Fitur-fitur terbaik NetSuite ERP

Mengelola beberapa anak perusahaan, unit bisnis, dan badan hukum dengan mudah, mendukung berbagai bahasa dan mata uang

Mengoptimalkan penjadwalan waktu nyata dan mengelola inventaris secara efektif menggunakan kalender dan bagan Gantt

Dapatkan visibilitas global dengan manajemen lokasi vendor, perencanaan kebutuhan distribusi, dan alat perencanaan multi-lokasi

Keterbatasan ERP NetSuite

Kurva pembelajaran yang curam, terutama saat menyesuaikan platform ERP

Ada batasan jenis dokumen yang dapat Anda ekspor, dan tidak semua informasi dapat ditransfer dengan benar

Harga ERP NetSuite

Harga khusus

Peringkat & ulasan NetSuite ERP

G2: 4/5 (3.000+ ulasan)

4/5 (3.000+ ulasan) Capterra: 4.2/5 (1.500+ ulasan)

Baca juga: 10 Templat Inventaris Gratis untuk Excel, Spreadsheet, dan ClickUp

9. SAP IBP (Terbaik untuk optimalisasi inventaris dalam rantai pasokan yang kompleks)

melalui SAP IBP Dengan menggunakan algoritma pembelajaran mesin dan data waktu nyata, SAP IBP memprediksi permintaan di masa depan secara akurat, sehingga memungkinkan bisnis untuk menyelaraskan tingkat inventaris mereka dengan kebutuhan pasar.

Fitur penting lainnya adalah multi-echelon inventory optimization (MEIO). SAP IBP memungkinkan bisnis untuk mengoptimalkan inventaris di berbagai lokasi dan tingkatan dalam rantai pasokan, fitur ini mempertimbangkan saling ketergantungan antara tingkat stok yang berbeda, memungkinkan distribusi yang lebih efisien dan mengurangi kelebihan persediaan sambil mempertahankan tingkat layanan yang tinggi.

Fitur ini juga mendukung perencanaan skenario, sehingga memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi hasil potensial dari berbagai keputusan, seperti perubahan waktu tunggu pemasok atau pergeseran permintaan pelanggan, dan memilih strategi yang paling efektif.

Fitur-fitur terbaik SAP IBP

Dapatkan visibilitas, peringatan, dan analitik yang komprehensif untuk mengukur kinerja, memprediksi gangguan, dan tetap terdepan dalam menghadapi masalah

Melakukan simulasi real-time untuk berbagai skenario bisnis untuk memenuhi permintaan bisnis yang terus berkembang

Mendukung integrasi tanpa batas dengan sistem SAP lainnya dan aplikasi pihak ketiga untuk fungsionalitas yang lebih baik

Keterbatasan SAP IBP

Kurva pembelajaran karena kompleksitas dan fitur-fiturnya yang luas

Alat ini menggunakan teknologi RDP untuk beberapa proses, yang bukan merupakan teknologi terbaru yang tersedia

Harga SAP IBP

Harga khusus

Peringkat & ulasan SAP IBP

G2: 4.3/5 (200+ ulasan)

4.3/5 (200+ ulasan) Capterra: Tidak ada ulasan yang cukup

10. inFlow Inventory (Terbaik untuk manajemen inventaris yang ramah pengguna)

via inventaris inFlow inFlow Inventory dirancang untuk menyederhanakan kontrol stok untuk bisnis dengan berbagai ukuran. InFlow Inventory memusatkan data inventaris dan pesanan, memberikan visibilitas waktu nyata ke tingkat stok dan pergerakan di pusat distribusi Anda.

Beberapa fitur utamanya termasuk barcode, manajemen gudang multi-lokasi, dan analitik terperinci, memungkinkan pelacakan yang efisien, pemesanan ulang, dan optimalisasi inventaris.

inFlow Inventory fitur-fitur terbaik

Berintegrasi secara mulus dengan berbagai platform penjualan eCommerce, termasuk pasar online, situs web, dan toko fisik, untuk mengelola inventaris dari satu antarmuka

Meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam menerima, mengambil, dan mengelola inventaris dengan Pemindaian Barcode dan RFID (Radio-Frequency Identification)

Membuat, memproses, dan melacak pesanan, serta merancang templat pesanan pembelian untuk siklus pengadaan di masa mendatang

Keterbatasan inFlow Inventory

Masalah skalabilitas untuk bisnis eCommerce yang besar atau berkembang pesat

inFlow Harga inventaris

Pengusaha : $110/bulan

: $110/bulan Bisnis Kecil : $279/bulan

: $279/bulan Usaha Menengah : $549/bulan

: $549/bulan Perusahaan: $1319/bulan

peringkat & ulasan inFlow Inventory

G2: 4.1/5 (30+ ulasan)

4.1/5 (30+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (450+ ulasan)

Baca juga: Apa yang dimaksud dengan Nota Penerimaan Barang (GRN) & Mengapa Penting?

Memilih Perangkat Lunak Pengoptimalan Inventaris Terbaik untuk Bisnis Anda

Seiring pertumbuhan bisnis, pelacakan inventaris secara manual menjadi semakin sulit, yang menyebabkan kesalahan, barang yang salah tempat, dan penundaan pemenuhan pesanan - masalah yang dapat berdampak negatif pada operasi Anda.

Beralih ke sistem pengoptimalan inventaris berbasis cloud dapat menjadi solusi yang transformatif. Sistem ini menyederhanakan pemantauan inventaris, sehingga lebih mudah untuk mengelola tingkat stok, mengurangi kesalahan, dan merampingkan pemrosesan pesanan.

Jika Anda seorang manajer inventaris atau pemilik bisnis, ClickUp menawarkan solusi yang ampuh untuk mengoptimalkan manajemen inventaris. Sistem ini memiliki fitur pelacakan waktu nyata, alur kerja otomatis, dan dasbor yang dapat disesuaikan, memastikan proses inventaris Anda berjalan lancar dan seefektif mungkin. Daftar ke ClickUp secara gratis hari ini dan lihat sendiri perbedaannya!