Startup vs Perusahaan: Mana yang Lebih Baik?

Startup atau Perusahaan?

Rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau, kan? Mereka yang bekerja di startup merasa iri ketika melihat pesta liburan besar-besaran yang akan dihadiri oleh teman-teman mereka di perusahaan korporat. Karyawan korporat merasa kesal ketika melihat teman-teman mereka di startup mendapatkan jabatan lebih tinggi dalam waktu yang lebih singkat.

Jika Anda bekerja di dunia bisnis, kemungkinan besar Anda akan mencari pekerjaan di both startups dan perusahaan korporat. Anda mungkin sudah mengetahui dasar-dasar lingkungan kerja masing-masing – perusahaan besar memiliki jam kerja tetap dan lebih ketat, sementara startups lebih fleksibel tetapi memiliki beban kerja yang lebih berat.

Jadi, mana yang lebih baik?

Jawaban atas pertanyaan itu berbeda-beda untuk setiap orang. Pertanyaan yang sebenarnya perlu ditanyakan adalah, untuk apa Anda bekerja? Apakah Anda hanya ingin mendapatkan gaji dan pulang? Apakah Anda ingin dilatih dan mengembangkan keterampilan Anda? Atau apakah Anda ingin turun tangan dan benar-benar membangun sesuatu?

Namun, yang jarang dibahas adalah apakah bekerja di startup atau perusahaan besar lebih baik untuk karier Anda dalam jangka panjang. Mari kita bahas! Pekerjaan di perusahaan besar mungkin merupakan tempat yang ideal untuk mendapatkan pelatihan terstruktur dan pengalaman langsung di tempat kerja, tetapi apakah hal itu benar-benar akan membuat Anda lebih berharga daripada bekerja di startup? Startup mungkin memberikan pengalaman yang lebih baik dalam hal membangun sebuah perusahaan, tetapi apakah hal itu akan memberi Anda kemampuan untuk naik ke posisi manajemen senior di masa depan?

Perusahaan

Sebuah nama yang sudah dikenal luas. Perusahaan besar biasanya sudah menjadi merek yang dikenal luas di masyarakat atau setidaknya di industri tertentu. Rasanya menyenangkan ketika Anda memberitahu orang-orang tempat Anda bekerja dan mereka sudah tahu segalanya tentang perusahaan tersebut.

Anda dapat menguasai suatu peran atau keterampilan. Posisi di perusahaan umumnya memiliki peran yang lebih spesifik: Jika Anda bekerja di bidang penjualan, Anda bertugas menjual. Jika Anda bekerja di layanan pelanggan, Anda bertugas merespons dan membantu klien. Oleh karena itu, jika Anda sudah tahu peran yang ingin Anda ambil atau arah yang ingin Anda tempuh, lingkungan kerja seperti ini dapat membantu Anda berkembang dan mengasah keterampilan tersebut — tanpa harus fokus pada banyak tanggung jawab lain.

Menyelesaikan masalah itu mudah. Dengan peran-peran yang sangat spesialis ini, semua orang tahu siapa yang harus dihubungi saat masalah baru muncul: tim yang ahli di bidang ini. Jika Anda mencoba menyelesaikan masalah yang tidak "ditangani" oleh departemen Anda, Anda kemungkinan besar akan menyinggung perasaan orang lain. Percayalah – jika itu masalah terbesar yang Anda hadapi, Anda akan baik-baik saja 🙂 Mereka yang bekerja di startup pasti menginginkan tim seperti ini untuk dihubungi!

Paket manfaat yang lebih besar. Ayo, tentu saja perusahaan-perusahaan ini memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan. Mereka biasanya dapat menawarkan karyawan mereka manfaat yang luar biasa seperti asuransi kesehatan swasta, tunjangan pensiun, penitipan anak, dan diskon korporat. Terkadang, perusahaan yang lebih besar juga berarti gaji yang lebih besar. Meskipun saya juga pernah melihat hal sebaliknya terjadi 😛

Nol pengaruh. Yang paling menyakitkan bagi saya saat bekerja di perusahaan korporat adalah kurangnya pengaruh saya. Saya benar-benar peduli pada perusahaan pertama saya dan ingin melakukan segala upaya untuk membuatnya lebih sukses. Jujur saja, lebih sulit untuk menyelesaikan atau mengimplementasikan sesuatu di perusahaan besar. Alasan itulah yang membawa saya ke poin berikutnya:

Tanpa Risiko! Perusahaan besar atau korporasi enggan mengambil risiko. Anda bisa masuk ke ruang direktur dengan ide yang berpotensi meningkatkan pendapatan sebesar 20%. Namun, jika ada sedikit pun risiko yang terlibat, ide tersebut tidak akan pernah terealisasi. Sembilan dari sepuluh kali, keputusan yang diambil adalah melanjutkan apa yang sudah berhasil. Tidak ada yang salah dengan itu. Lagi pula, itu adalah langkah paling bijaksana. Percayalah, sulit membayangkan tekanan yang dihadapi eksekutif tingkat atas untuk memuaskan pemegang saham!

Kurangnya kepuasan kerja. Sebagai bagian kecil dalam mesin besar, sulit untuk benar-benar melihat nilai dari pekerjaan Anda. Anda hanyalah salah satu bagian dari proses, atau berkontribusi sedikit pada hasil akhir yang besar yang mungkin tidak Anda lihat selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun! Hal ini bisa sangat frustrasi bagi mereka yang benar-benar ingin melihat dampak yang mereka buat di tempat kerja.

Tantangan Pertumbuhan. Meskipun Anda mungkin unggul dalam peran Anda dan mengalahkan semua orang di sekitar Anda, hal itu tidak menjamin Anda akan mendapatkan promosi yang Anda inginkan. Jika ada orang yang lebih lama bekerja di perusahaan tersebut melamar posisi yang sama, Anda mungkin saja tidak beruntung. Mereka juga mungkin menunda promosi yang Anda layak dapatkan hanya karena itu adalah jalur karier yang telah ditetapkan, meskipun Anda sudah lebih dari siap!

Kelebihan

Keuntungan, dan saya tidak sedang membicarakan gym! Jika Anda tidak tahu apa yang ingin Anda lakukan, peran di startup dapat membantu Anda memperoleh keterampilan dan wawasan tentang berbagai posisi. Anda akan memperoleh keterampilan yang tidak pernah Anda bayangkan, hanya karena Anda harus melakukannya! Bekerja di startup adalah cara terbaik untuk memperoleh sebanyak mungkin keterampilan.

Ekuitas! Tentu saja – perusahaan besar akan memberikan opsi saham, tapi percayalah, mereka membatasi jumlahnya sebanyak mungkin karena harus memberikannya kepada begitu banyak karyawan. Bergabunglah dengan startup yang sukses sejak awal, dan Anda tidak akan pernah perlu khawatir tentang uang lagi! Inilah mengapa begitu banyak orang bersedia bekerja keras untuk startup, karena mereka tahu imbalan yang akan mereka dapatkan di kemudian hari!

Lebih Banyak Tanggung Jawab/Kesempatan Belajar. Secara umum, semakin kecil ukuran startup, semakin sering Anda akan ditugaskan untuk menangani tanggung jawab baru karena jumlah orang yang tersedia untuk mengatasi tantangan tertentu memang lebih sedikit. Satu hal yang bisa saya pastikan adalah Anda akan menghadapi lebih banyak masalah di startup. Itulah keindahan dari startup. Seperti halnya dalam kehidupan, perjuangan di startup membentuk karakter dan membantu Anda menemukan potensi sejati Anda. Siapkan diri Anda untuk menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan.

Anda akan memiliki kesempatan untuk bereksperimen. Mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah memiliki satu keuntungan profesional utama: hal ini memungkinkan Anda untuk mengembangkan keterampilan dan mencoba hal-hal baru. Jika Anda bekerja di bidang pemasaran tetapi ingin mendapatkan pengalaman sebagai programmer atau desainer, terjun langsung ke area yang membutuhkan bantuan dapat menjadi cara yang bagus untuk belajar dan berkembang (selama Anda tetap fokus pada tanggung jawab utama Anda). Ini adalah hal yang umum dalam pekerjaan di startup Silicon Valley.

Anda dapat berinovasi – Startup perlu tumbuh dengan cepat, dan hal ini berasal dari karyawan yang berinovasi dan mencoba hal-hal baru. Seorang CEO startup yang baik tidak akan menghalangi Anda untuk mencoba hal baru. Inilah cara perusahaan mencapai hasil dengan desain segar dan konsep baru yang tidak dapat ditiru oleh pesaing mereka.

Bonus: Alat manajemen proyek untuk startup

Kekurangan

Anda harus menyelesaikan masalah sendiri. Tidak akan ada tim yang bisa Anda andalkan, atau setidaknya tidak seperti tim yang ada di perusahaan besar! Sekali lagi, saya tetap melihat ini sebagai kelebihan karena nilai yang akan Anda dapatkan dalam jangka panjang.

Beban kerja sangat berat. Harap bersiap untuk bekerja lembur, dengan sedikit cuti dan liburan. Startup harus cepat memanfaatkan tren, dan pertumbuhan awal sangat penting. Keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi menjadi tantangan. Anda akan bekerja lebih lama untuk bersaing dengan perusahaan besar, jadi stres dan kelelahan adalah hal yang perlu diwaspadai. Kehidupan di startup memang tidak cocok untuk semua orang.

Stabilitas/keamanan pekerjaan. Anda akan menyukai pekerjaan Anda, tetapi Anda tidak pernah tahu berapa lama pekerjaan itu akan bertahan. Jika perusahaan startup tidak memiliki dana yang cukup, Anda bisa menjadi yang berikutnya yang dipecat. Selain itu, jika startup tersebut cerdas, mereka hanya akan mempertahankan orang-orang yang memberikan nilai tambah maksimal. Para pemain terbaik!

Apa yang Membuat Seorang Karyawan Korporat yang Baik

1) Dapat diandalkan

Sifat terpenting yang dibutuhkan untuk sukses di dunia korporat adalah konsistensi dalam menyelesaikan tugas. Sejak hari pertama Anda melamar, menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan tugas tepat waktu dan sesuai dengan yang ditugaskan menunjukkan perilaku seorang pemimpin.

2) Ambisi

Karyawan yang ambisius bersedia bekerja ekstra untuk mencapai tujuan perusahaan atau naik pangkat dalam hierarki korporat. Mereka tidak akan enggan memberikan yang terbaik karena mereka menetapkan tujuan dan ekspektasi tinggi bagi diri mereka sendiri. Mereka juga sangat menginginkan kemajuan dalam karier mereka. Ambisi memicu keterbukaan, ide-ide kreatif, dan sikap proaktif – semua hal yang baik untuk perusahaan mana pun. Namun, karyawan ambisius Anda juga harus memiliki tingkat kecerdasan emosional yang wajar 😉

3) Kesesuaian Budaya

Menemukan kandidat yang sesuai dengan budaya kantor Anda bukanlah hal yang mudah. Pertama, pastikan Anda benar-benar memahami budaya perusahaan Anda. Pertimbangkan karakteristik dan nilai-nilai yang Anda dan staf existing anggap penting. Tim perekrutan Anda harus memahami dengan baik budaya perusahaan Anda. Proses pengambilan keputusan, bahasa yang digunakan, dan praktik kerja sehari-hari juga mencerminkan budaya kerja.

Ketika Anda mempekerjakan seseorang yang tidak cocok dengan budaya perusahaan, mereka cenderung merasa terasing dan tidak berkinerja sebaik yang diharapkan. Saya sendiri pernah membuat kesalahan ini dan menyaksikannya secara langsung. Ketika sebuah perusahaan besar mulai merekrut banyak orang, menjadi cukup jelas jenis orang seperti apa yang cocok dengan budaya perusahaan untuk membentuk tim yang efektif.

4) Semangat Tim/Positif

Kita semua pernah melihat orang yang selalu negatif tentang segala hal. Kenaikan kuota, mereka langsung ke dapur mengeluh. Pembicaraan seperti ini bisa menyebar lebih cepat dari yang Anda kira, terutama di perusahaan besar yang memiliki banyak kelompok kecil. Ini adalah resep untuk masalah dan harus segera ditangani sebelum berkembang.

Cara terbaik untuk mengatasi hal ini adalah dengan mengelilingi mereka dengan orang-orang yang hidup, makan, dan bernapas untuk perusahaan mereka. Mengenakan kaos perusahaan dengan bangga di akhir pekan, ikut serta dalam tim softball perusahaan, dan bekerja lembur untuk meningkatkan diri mereka sendiri dan menyebarkan kabar baik tentang perusahaan. Kalimat ini sering digunakan, tetapi Anda ingin menemukan seseorang yang benar-benar percaya dan berkomitmen pada perusahaan. Mereka akan selalu mendukung perubahan yang Anda lakukan (dan akan ada banyak perubahan), terlepas dari apakah perubahan tersebut merugikan atau menguntungkan karyawan!

Apa yang membuat seorang karyawan startup yang baik?

1) Ketekunan

Keteguhan hati adalah syarat mutlak untuk inovasi karena sebagian besar inovasi tercipta saat startup menghadapi masa-masa tergelapnya. Ketika sebuah startup menghadapi kesulitan, ia terpaksa untuk berkembang. Justru pada masa-masa sulit inilah bintang-bintang dari perusahaan kecil bersinar paling terang. Seorang pemain kelas atas tidak akan putus asa karena kegagalan – sebaliknya, ia akan menjadi bagian dari solusi inovatif. Anda harus mampu beradaptasi dengan lingkungan yang cepat dan efisien lebih lama daripada karyawan korporat dengan "pekerjaan penuh waktu."

2) Komunikator yang Efektif

Karyawan startup yang sukses adalah komunikator yang handal – mereka harus demikian. Tentu saja, seorang karyawan yang tidak handal dalam berkomunikasi mungkin merupakan kontributor individu yang luar biasa, tetapi mereka tidak akan menjadi pemimpin yang hebat di dalam organisasi. Banyak orang berpikir bahwa menjadi komunikator yang efektif hanya tentang kesukaan dan karisma. Salah! Saya belajar hal ini dengan cara yang sulit ketika pertama kali bergabung dengan sebuah startup.

Komunikasi adalah tentang menyampaikan informasi yang akurat kepada orang yang tepat dengan cara yang mudah dipahami dan tepat waktu. Komunikasi dan transparansi membantu startup tumbuh dengan cepat. Pemimpin yang memiliki keterampilan komunikasi yang buruk merupakan beban bagi perusahaan mana pun—mereka tidak akan mampu memaksimalkan potensi tim mereka dan pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan startup Anda.

3) Mentalitas "Bekerja dengan Tegas dan Efektif"

Rencana itu bagus, tapi kadang-kadang hal-hal tak terduga terjadi, dan kebanyakan pengusaha tidak berhasil melewati tiga langkah aksi pertama sebelum menyesuaikan diri dengan kenyataan. Saya yakin tidak ada perusahaan yang persis seperti yang ditunjukkan dalam rencana bisnis aslinya.

Karyawan startup murni menghabiskan sedikit waktu untuk merencanakan dan jauh lebih banyak waktu untuk bertindak. Jika mereka ragu, mereka melakukan sesuatu… lalu bertindak sesuai situasi. Mereka tahu bahwa mereka akan memiliki banyak waktu untuk memikirkan, mempertimbangkan, mengevaluasi, dan menilai kesalahan perusahaan jika perusahaan tersebut bangkrut.

4) Rasa ingin tahu

Ini yang paling penting! Masuk saja ke startup mana pun, dan kamu akan menyadari betapa tepatnya saya dalam hal ini. Ketika seorang karyawan terjun ke sesuatu karena rasa ingin tahu, itulah saat keajaiban terjadi. Rasa ingin tahu adalah bagian dari passion yang dimiliki oleh karyawan startup. Dorongan untuk belajar lebih banyak dan mengembangkan diri akan membawa kamu menuju kesuksesan. Mengapa menurutmu pendiri dan karyawan startup yang sudah sukses kemudian pindah ke perusahaan lain atau misi baru?

Saya sudah mengatakan ini berulang kali, tetapi Anda akan memainkan banyak peran dan selalu ada keterampilan baru yang dapat Anda pelajari untuk membantu mencapai tujuan Anda! Anda tidak pernah tahu kalimat dari buku atau artikel mana yang bisa membantu Anda membuat proses lebih efisien, meningkatkan produk, atau bahkan mendatangkan kesepakatan besar!

Setelah bekerja di kedua lingkungan tersebut, saya telah mengalami manfaat dan kelemahan masing-masing. Saran saya secara keseluruhan adalah untuk mencoba keduanya dan memutuskan dari sana. Ya – ada startup/perusahaan yang hebat, dan ada juga startup/perusahaan yang sangat buruk. Lakukan riset dan terjunlah. Selama Anda bekerja keras dan belajar sebanyak mungkin, Anda tidak akan salah pilih!

Saya memang bias, tapi menurut saya, memulai karir di perusahaan besar dan terkenal untuk mengembangkan bakat Anda adalah cara yang sempurna. Anda akan berada di kelas pelatihan karyawan baru yang juga belum tahu apa-apa, dan Anda bisa belajar bersama! Anda juga akan menjalin persahabatan yang baik. Setelah itu, bawa keterampilan Anda ke lingkungan startup dan bekerja keras untuk membangun perusahaan besar dan terkenal Anda sendiri! Saya masih dalam perjalanan, jadi saya akan beri tahu Anda jika ini berhasil dalam beberapa tahun ke depan 😉

Salam hangat dan semoga sukses!