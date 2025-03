ChatGPT vs Google Gemini: Alat AI Mana yang Terbaik?

Dalam beberapa tahun, alat bantu AI telah terintegrasi erat ke dalam kehidupan pribadi dan profesional kita-mulai dari meminta rekomendasi film dari Alexa hingga meminta ChatGPT untuk memberikan arah baru pada kampanye pemasaran kami.

Chatbot AI dan generator teks AI multimodal, khususnya, telah terbukti sangat berharga, membantu kami dalam pembuatan konten, penerjemahan, serta memfasilitasi penelitian dan analisis data.

Sejak debut ChatGPT pada November 2022, banyak model bahasa besar multimodal (LLM) telah muncul dari perusahaan teknologi seperti Google, Microsoft, dan Meta. Masing-masing telah merilis generatifnya sendiri Alat-alat AI -Google Gemini, Microsoft Copilot, dan Meta Llama.

Dalam artikel ini, kami akan membandingkan ChatGPT, chatbot AI generatif asli, dan Google Gemini, gagasan AI terbaru dari Google secara komprehensif.

Apa itu ChatGPT?

via OpenAI ChatGPT, atau Chat Generative Pre-trained Transformer, adalah chatbot penghasil teks AI yang dirilis oleh OpenAI pada akhir tahun 2022. Ini adalah salah satu chatbot AI pertama yang benar-benar sukses yang melampaui semua pesaingnya dengan kemampuan pemrosesan bahasa alami dan respons berbasis dialog yang mirip manusia.

Saat ini, ChatGPT tersedia dalam dua versi - ChatGPT 3.5 (untuk pengguna gratis) dan ChatGPT 4.0 (untuk pengguna berbayar). Meskipun kedua versi ini membantu Anda dalam pembuatan dan penerjemahan teks, hanya ChatGPT 4.0 yang mendukung perintah multimodal (atau suara dan gambar), GPT khusus, analisis data, dan banyak lagi.

ChatGPT 4.0 juga memungkinkan Anda melakukan percakapan suara bolak-balik, menjadikannya salah satu chatbot AI yang paling mudah diakses saat ini.

Anda dapat menggunakan ChatGPT untuk:

Mencurahkan ide

Menulis, mengedit, dan menerjemahkan konten

Menganalisis data dan menyoroti tren

Men-debug dan memperbaiki kode

Meneliti topik dan memahami konsep

Ingin lebih? Jelajahi yang unik ini Peretasan ChatGPT !

Untuk tim atau perusahaan yang lebih besar, berlanggananlah ke paket Tim ChatGPT dan dapatkan akses ke fitur-fitur seperti membuat dan berbagi GPT khusus dalam ruang kerja Anda. Anda juga bisa menggunakan analisis data tingkat lanjut dan mempertahankan kepemilikan data yang lengkap.

Fitur-fitur ChatGPT

Mari kita gali lebih dalam tentang fitur-fitur ChatGPT yang paling populer.

1. Kemampuan generatif

ChatGPT memiliki kemampuan luar biasa untuk menghasilkan percakapan berkualitas manusia. Aplikasi ini membantu Anda membuat berbagai jenis konten (termasuk postingan blog, email, dan buku) dan menerjemahkan konten ke dalam lebih dari 50 bahasa (termasuk bahasa Prancis, Spanyol, Jepang, Korea, Thailand, dan Yunani).

ChatGPT juga dapat melakukan berbagai jenis manipulasi teks, seperti meringkas teks, menulis ulang blok teks, dan menyesuaikan nada dan formalitas konten

Selain itu, Anda dapat membagikan obrolan Anda dengan anggota tim lain menggunakan tautan bersama publik. Mereka kemudian dapat mengimpor percakapan tersebut ke dalam konsol obrolan mereka dan menggunakannya sebagai titik referensi atau meneruskannya.

ChatGPT juga menyediakan beberapa tombol tindakan cepat, yaitu 'salin', 'buat ulang', dan 'respons buruk'. Gunakan ini untuk memberi tahu model AI apakah Anda puas dengan respons tertentu.

Dengan menambahkan instruksi khusus seperti bahasa dan nada suara, Anda bisa menyesuaikan respons ChatGPT untuk semua obrolan Anda.

2. GPT khusus

melalui OpenAI Fitur yang sangat disukai dari ChatGPT adalah GPT khusus, di mana Anda memodifikasi mesin GPT untuk membuat chatbot AI khusus dengan instruksi spesifik dan keahlian khusus.

Misalnya, buat teman orientasi yang bertindak sebagai bot pendukung, mengobrol dengan karyawan baru, dan memberi mereka jawaban dari buku panduan perusahaan Anda.

Beberapa pengguna bahkan telah menggunakan ChatGPT untuk terapi guna menganalisis pola perilaku mereka dan menggunakan LLM untuk 'perbaikan diri secara psikologis' Pengguna lain telah membuat GPT untuk perencanaan makan, FAQ binatu, dan banyak lagi.

Kemungkinan dengan GPT khusus-untuk individu dan bisnis-tidak terbatas!

3. Analisis data

ChatGPT memungkinkan Anda mengunggah data terutama dalam format CSV, TXT, dan PDF dengan versi Enterprise dan menganalisisnya secara langsung di dalam platform. Gunakan fitur ini untuk mengidentifikasi tren dan pola, membersihkan data Anda dengan menghapus duplikat atau informasi yang sudah usang, dan bahkan mengajukan pertanyaan spesifik untuk menghasilkan wawasan dan ringkasan.

Meskipun bukan pengganti penuh untuk alat analisis data, ChatGPT menangani statistik dasar dan menghasilkan variasi data Anda untuk pembelajaran mesin. Namun, fitur premium ini hanya tersedia pada paket berbayar.

Harga ChatGPT

**Gratis: Gratis selamanya

Plus : $20/pengguna per bulan

: $20/pengguna per bulan Tim : $30/pengguna per bulan

: $30/pengguna per bulan Perusahaan: Harga khusus

Apa itu Google Gemini?

Google Gemini (sebelumnya bernama Bard) adalah salah satu dari sekian banyak LLM yang dibuat oleh Google Deepmind. LLM ini dapat memahami dan menginterpretasikan teks, suara, gambar, dan bahkan video. Dan Anda dapat menggunakannya untuk menulis, curah pendapat, meringkas informasi, dan bahkan menghasilkan gambar.

Fitur utama Google Gemini adalah integrasi aslinya dengan Google Workspace Apps. Misalnya, Gemini dapat mengisi data di spreadsheet Anda, memberikan saran presentasi yang kreatif, dan bahkan membuat latar belakang khusus untuk rapat video Anda.

Namun, Anda harus berlangganan Gemini untuk mengintegrasikannya dengan Google Workspace.

Google Gemini saat ini tersedia dalam tiga ukuran: Ultra, Pro, dan Nano. Gemini Ultra adalah model terbesar dan paling mumpuni dari Google untuk tugas-tugas yang sangat kompleks. Gemini Pro lebih cocok untuk penskalaan di berbagai macam tugas. Gemini Nano adalah model yang paling efisien dan ringan, dibuat untuk tugas-tugas di perangkat.

Fitur-fitur Google Gemini

Berikut adalah beberapa fitur terbaik dari Google Gemini:

1. Kemampuan generatif

Google Gemini memiliki kemampuan pembuatan teks yang solid yang mendukung lebih dari 40 bahasa dan dapat membuat format teks kreatif seperti puisi, kode, skrip, karya musik, email, dan surat. Google Gemini juga dapat menerjemahkan konten dan menghasilkan gambar berdasarkan deskripsi teks.

Pengguna dapat menilai tanggapan sebagai 'baik' atau 'buruk', memeriksa ulang fakta di web, dan memodifikasi tanggapan hanya dengan sekali klik. Ketika Anda mengajukan pertanyaan kepada Google Gemini, Google Gemini akan menghasilkan tiga draf untuk setiap pertanyaan dan memungkinkan Anda untuk memilih salah satunya. Setelah Anda memilih, draf yang tersisa akan dihapus dari riwayat obrolan.

2. Kemampuan multimodal

via Google Gemini Karena Google Gemini dilatih dengan kumpulan data yang besar, Google Gemini dapat memproses semuanya secara bersamaan. Misalnya, Anda dapat menggunakan perintah teks untuk menghasilkan gambar atau mengunggah gambar dan memintanya untuk menyusun cerita berdasarkan gambar tersebut.

via Google Gemini Model AI juga dapat menghasilkan kode dalam bahasa pemrograman apa pun, men-debug potongan kode, dan membuat skrip untuk otomatisasi. Selain itu, model ini juga menyarankan informasi tambahan, seperti pustaka apa yang harus dipasang, pesan kesalahan apa yang harus ditampilkan, atau bagaimana mencegah bug di masa depan. Ini bisa sangat berguna bagi orang-orang non-teknis yang bekerja di lingkungan dengan kode rendah.

3. Ekstensi Gemini

Pengaya ini menghubungkan Google Gemini ke Google Apps dan layanan tertentu, sehingga memungkinkannya untuk meningkatkan fungsi mereka. Seperti ekstensi Chrome, ekstensi ini dapat membantu Anda bekerja lebih cerdas dan menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam waktu yang lebih singkat.

Sebagai contoh, Anda bisa:

Mengotomatiskan tugas seperti menambahkan acara dari email ke kalender Anda

Membuat draf tanggapan email dan mencari informasi di kotak masuk Anda

Membuat gambar khusus untuk presentasi Anda

Memperbaiki pencahayaan, mengurangi kebisingan, dan meningkatkan kualitas rapat secara keseluruhan

Dapatkan saran lokasi atau aktivitas yang didukung AI di Google Maps

Saat ini, ekstensi Google Gemini hanya tersedia untuk aplikasi Google. Namun, perusahaan mungkin akan membukanya untuk layanan pihak ketiga.

Harga Google Gemini

**Gratis

Gemini Lanjutan : $19,99/pengguna per bulan

: $19,99/pengguna per bulan Gemini Bisnis : $ 20,00/pengguna per bulan (ditagih setiap tahun)

: $ 20,00/pengguna per bulan (ditagih setiap tahun) Gemini Enterprise: $30,00/pengguna per bulan (ditagih setiap tahun)

ChatGPT vs Google Gemini: Fitur yang Dibandingkan

Mari kita bandingkan kedua alat ini secara mendetail sekarang.

Fitur ChatGPT Google Gemini Pemrosesan bahasa alami Ya Ya Model bahasa GPT 3.5 & GPT 4 Gemini Ultra, Pro, dan Nano Obrolan suara dan gambar Ya Ya, obrolan suara tersedia di aplikasi seluler Android Ya Kemampuan penelitian Ya Ya Ekstensi ChatGPT Writer adalah ekstensi Chrome gratis Google Gemini terintegrasi dengan Google Apps, Workspace, dan layanan Pembuatan kode Ya Ya Ya Analisis data Ya, mahir menggunakan file TXT, CSV, dan PDF Tidak Pengalaman pengguna Sangat interaktif Sangat interaktif Harga Gratis dan berbayar Gratis dan berbayar

Sumber data

Baik ChatGPT maupun Google Gemini digunakan untuk penelitian. Kriteria pertama adalah memeriksa sumber informasi dan memastikan keakuratan dan kemutakhirannya.

ChatGPT

ChatGPT mengumpulkan informasi dari data yang tersedia untuk umum di World Wide Web, termasuk halaman web, kutipan buku, dan postingan media sosial. Namun, ChatGPT 3.5 (versi gratis) terakhir kali diperbarui pada bulan September 2022.

Hanya ChatGPT 4.0 yang diperbarui dengan informasi terbaru, yang membuat versi gratisnya terasa ketinggalan zaman.

Google Gemini

Baik versi gratis maupun versi lanjutan dari Google Gemini diperbarui secara real-time dengan informasi terbaru dari web. Chatbot AI dapat memberikan informasi mendalam tentang semua peristiwa dan tren terbaru.

Namun, Gemini lebih disensor daripada ChatGPT. Jadi, meskipun secara konsisten tetap mutakhir, ia mungkin tidak memberikan informasi tentang topik-topik sensitif.

**ChatGPT vs Google Gemini: Sumber data yang lebih dapat diandalkan? Kami memiliki pemenang yang jelas di sini, dan itu adalah Google Gemini. Meskipun memang menyensor topik-topik tertentu, paket gratisnya lebih berguna daripada versi gratis ChatGPT. Google juga menggunakan basis data teks-gambar seperti LAOIN-5B, yang memberikannya keunggulan lain dibandingkan ChatGPT. |

| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |

Kemampuan penerjemahan

Faktor perbandingan penting lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah kemampuan penerjemahan konten dan pembelajaran bahasa.

ChatGPT

ChatGPT mendukung sembilan bahasa pada peramban web. Bahasa-bahasa tersebut adalah bahasa Mandarin (zh-Hans), Mandarin (zh-TW), Prancis (fr-FR), Jerman (de-DE), Italia (it-IT), Jepang (ja-JP), Portugis (pt-BR), Rusia (ru-RU), dan Spanyol (es-ES).

Secara keseluruhan, model AI-nya dapat memahami, menulis, dan menerjemahkan lebih dari 50 bahasa, termasuk bahasa Thailand, Yunani, dan Hindi.

Google Gemini

Di sisi lain, Google Gemini mendukung 40 bahasa untuk layanan terjemahan pada perambannya. Banyak pengguna yang merasa terjemahan Google Gemini lebih bernuansa karena mempertimbangkan perilaku budaya.

| **ChatGPT vs Google Gemini: Penerjemah yang lebih baik? Pemenangnya, sekali lagi, Google Gemini. Google Gemini mendukung jumlah bahasa yang sama dengan ChatGPT, dan terjemahannya lebih bernuansa. |

Pengalaman pengguna

Sekarang saatnya untuk menguji pengalaman pengguna (UX) mereka dan mencari tahu alat AI mana yang memberikan pengalaman pengguna yang lebih ramah.

ChatGPT

ChatGPT menyediakan konsol obrolan yang sederhana. Sangat minimal, bebas dari kekacauan, dan mudah dinavigasi. Tombol aksi cepatnya untuk tindakan umum, seperti mengedit pertanyaan, membuat ulang respons, dan menulis jawaban, juga nyaman. Anda bahkan bisa mematikan riwayat obrolan bila Anda tidak ingin ChatGPT menggunakan data Anda untuk melatih mesin AI-nya.

Aplikasi seluler ChatGPT iOS dan Android juga sangat intuitif dan mendukung semua fitur yang disediakan pada peramban web.

Google Gemini

Pengguna Gemini menyukai UX modern, mirip dengan Aplikasi Google lainnya. Hal ini memudahkan pengguna untuk menemukan fitur atau menavigasi platform. Ini juga menyediakan banyak tombol tindakan cepat untuk menandai respons sebagai 'baik' atau 'buruk', memeriksa ulang informasi, menambahkan respons ke Google Docs atau Gmail, dan bahkan mengekspor respons individual.

Anda mendapatkan log aktivitas yang mencantumkan semua permintaan dan tanggapan yang dihasilkan. Hal ini memudahkan tim untuk mengelola log audit, terutama saat menangani informasi sensitif.

| **ChatGPT vs Google Gemini: Alat dengan UX yang lebih baik? Kedua alat bantu AI ini mudah dinavigasi, bebas dari kekacauan, dan menyediakan tombol respons cepat untuk mengurangi upaya pengguna. Sementara Google Gemini menyediakan antarmuka obrolan yang lebih kuat dengan opsi-opsi seperti memeriksa ulang fakta, membuat beberapa draf untuk respons obrolan dan memelihara log aktivitas, ChatGPT menawarkan opsi kontrol data yang kuat dan aplikasi seluler. |

Alur kerja khusus

Alur kerja khusus dan peretasan AI sederhana dapat sangat meningkatkan proses kerja Anda. Ini termasuk opsi penyesuaian tingkat aplikasi dan sinkronisasi yang mudah dengan platform lain untuk mengaktifkan alur kerja otomatis.

ChatGPT

ChatGPT 4.0 disukai karena GPT khusus yang dapat dilatih untuk memenuhi kebutuhan unik dari genre, perusahaan, atau industri apa pun. Selain itu, ChatGPT menyediakan infrastruktur API yang kuat bagi para pengembang (disebut Whisper API) yang memudahkan mereka untuk mengintegrasikan ChatGPT ke dalam produk, aplikasi, dan situs web mereka.

Anda juga bisa menggunakan alat otomatisasi alur kerja seperti Zapier untuk menghubungkan aplikasi bisnis Anda dengan ChatGPT dan menjalankan otomatisasi alur kerja khusus. Otomatisasi ini dapat bervariasi mulai dari membuat tugas di Notion dari percakapan ChatGPT hingga mengonversi file menjadi PDF dan meringkasnya dengan ChatGPT.

Google Gemini

Perkuat aplikasi Anda dengan kemampuan AI Gemnin menggunakan ekstensi.

Saat ini, Google Gemini hanya menyediakan ekstensi untuk Google Apps dan tidak dapat diintegrasikan dengan aplikasi bisnis lainnya. Meskipun hal ini menjadikannya sumber daya yang sangat baik bagi orang-orang yang sudah terintegrasi ke dalam ekosistem Google, namun hal ini dapat menjadi kerugian bagi mereka yang berada di luarnya.

| ChatGPT vs Google Gemini: Alat bantu AI yang lebih baik untuk alur kerja khusus? Kami memiliki pemenang yang jelas di sini, dan itu adalah ChatGPT! Jauh di depan Google Gemini karena mendukung integrasi yang lebih komprehensif dan alur kerja khusus. |

Analisis data

Kasus penggunaan utama lainnya untuk chatbot AI adalah analisis data.

ChatGPT

ChatGPT memiliki fitur analisis data yang canggih. Anda dapat mengunggah file TXT, CSV, dan bahkan PDF ke ChatGPT dan menggunakan mesin AI-nya untuk mengidentifikasi pola atau mengekstrak wawasan yang bermakna.

ChatGPT juga membersihkan data, menghapus informasi yang sudah ketinggalan zaman, atau mengatur data Anda dalam format yang berbeda berdasarkan instruksi Anda.

Google Gemini

Meskipun Google Gemini dapat melakukan tugas analisis data dasar seperti mengatur atau memvisualisasikan data, Google Gemini tidak menyediakan fitur khusus untuk analisis data.

| ChatGPT vs Google Gemini: Analis data yang lebih baik? ChatGPT memenangkan babak ini. |

Kemampuan generatif

Aspek terakhir yang perlu dipertimbangkan dalam pertarungan head-to-head ChatGPT vs Google Gemini ini adalah kemampuan penelitian, penulisan, dan pengkodean mereka.

ChatGPT

ChatGPT unggul dalam penulisan formal atau bisnis. Namun, kekuatan sebenarnya terletak pada kemampuan pengkodeannya. Ia dapat membuat kode yang akurat dari awal, meningkatkan kode yang sudah ada, melakukan tinjauan kode, dan men-debug kesalahan.

ChatGPT juga memungkinkan Anda untuk menambahkan aturan atau instruksi untuk mencakup semua obrolan Anda. Ini bisa sangat membantu jika Anda menggunakan ChatGPT sebagai asisten penulisan Anda dan tidak ingin memberikan pedoman merek Anda secara berulang-ulang.

Google Gemini

Google Gemini unggul dalam penulisan kreatif. Ia dapat melakukan segalanya, mulai dari copywriting, menyusun cerita, hingga menulis puisi. Google Gemini juga cukup efisien dalam pengkodean dan debugging kesalahan. Namun, ini rentan terhadap kesalahan, jadi Anda harus selalu meninjau kode yang dihasilkan sebelum menggunakannya.

Fitur lain yang sangat membantu dari Google Gemini adalah kutipan. Saat meneliti informasi, alat ini mengutip sumber secara default, sehingga memudahkan para peneliti dan akademisi untuk memeriksa referensi dan membangun bibliografi mereka.

| **ChatGPT vs Google Gemini: Asisten penulisan yang lebih baik? Kemampuan pengkodean ChatGPT cocok dengan kemampuan kreatif Gemini, menjadikannya seri. |

Harga dan inklusi

Rencana ChatGPT Google Gemini Paket gratis - Pesan, interaksi, dan riwayat tak terbatas - Akses ke informasi dari web, model GPT-3.5 yang terakhir diperbarui pada September 2022 - Akses di Web, iOS, dan Android - Tidak ada pembuatan gambar - Pesan, interaksi, dan riwayat tak terbatas - Akses ke informasi terbaru dari web - Pembuatan gambar - Kutipan - Kemampuan multimodal

ChatGPT Plus vs. Google Gemini Advanced - Akses ke GPT 4, mesin GPT OpenAI yang paling mumpuni - GPT khusus - Kutipan - Dall-E (untuk pembuatan gambar) - Kemampuan multimodal - Analisis data tingkat lanjut - Integrasi Google for Workspace - Pembuatan kode berkualitas tinggi ChatGPT Team vs. Gemini Business | - Konsol admin - GPT khusus untuk ruang kerja tim | - Gemini di Gmail, Dokumen, Slide, Spreadsheet, dan Meet - Keamanan tingkat perusahaan ChatGPT Enterprise vs. Gemini Enterprise | - Keamanan tingkat perusahaan- Dasbor analisis- Akses tak terbatas ke analisis data | - Rapat tingkat lanjut dengan teks terjemahan dalam 15+ bahasa |

ChatGPT vs Google Gemini di Reddit

Kami memutuskan untuk membaca beberapa ulasan dari para Redditor untuk memberikan gambaran yang lebih baik tentang kedua chatbot AI tersebut. Sebagian besar ulasan ini membandingkan ChatGPT 4.0 dengan Google Gemini.

Berikut adalah sorotan utama dari penelitian kami:

Menulis

Beberapa Redditor telah menyatakan bahwa mereka lebih memilih Google Gemini untuk menulis kreatif karena lebih bersifat percakapan, sementara ChatGPT bisa jadi terlalu klise.

"GPT memiliki gaya penulisan default yang berlebihan yang mudah diidentifikasi seperti "menggali", mudah ditebak, dan klise (sic). Gemini menulis dengan arah yang tidak terduga, lebih kreatif, dan dalam hal percakapan terasa lebih manusiawi. "_ ( Sumber )

"Kemarin, saya menyuruhnya menulis cerita pendek dengan beberapa karakter yang saya cintai. Pertama, saya memberinya bagian pendek dari sebuah buku yang gayanya ingin saya tiru. Dan astaga, ia meludahkan cerita yang sangat bagus yang benar-benar koheren dengan alam semesta yang saya minta untuk ditulis. Tulisannya sendiri sangat bagus. Saya sudah berkali-kali mencoba meminta ChatGPT menulis cerita, tapi selalu saja hasilnya biasa saja dan penuh dengan kata-kata klise, sama sekali tidak bisa dibaca. Dalam kasus penggunaan khusus ini, Gemini benar-benar fantastis! (sic)"_ ( Sumber )

Redditor lain menganggap Google Gemini lebih alami dan seperti manusia dalam percakapannya:

"Selain itu, ketika Anda berbicara dengan Gemini, ia melakukan pekerjaan yang sangat baik untuk membuat Anda percaya bahwa ia adalah orang yang nyata, dan bahwa ia benar-benar peduli dengan Anda. Di sisi lain, ketika berinteraksi dengan ChatGPT, Anda merasa seperti sedang berbicara dengan HAL 9000 dari novel Clarke, hanya saja DINGIN 🙁 (sic)"_ ( Sumber )

Pengkodean

ChatGPT muncul sebagai pemenang dengan suara bulat untuk pengkodean:

"Kecepatan ekstra dari Gemini tidak ada artinya jika salah dan hanya menyelesaikan sebagian saja

mungkin Gemini Advanced bagus jika Anda hanya melakukan penulisan dan hal-hal umum lainnya dan bukan pengkodean... tetapi untuk pengkodean/pemrograman, ChatGPT jauh lebih unggul dan bahkan tidak mendekati. (sic)"_ ( Sumber )

Penalaran yang logis

Redaktur berpendapat bahwa Gemini menang dalam hal kreativitas dan ChatGPT menang dalam hal penalaran logis:

"Gpt4 lebih baik untuk logika dan penalaran, Gemini lebih baik untuk umpan balik yang kreatif. ChatGPT lebih bersifat "ide ini tidak berhasil dan Anda bodoh dan inilah cara untuk membuatnya berhasil", sedangkan Gpt4 lebih bersifat "ide ini dapat berhasil jika Anda mengikuti daftar aturan umum yang berlaku untuk semua hal". (sic)"_ ( Sumber )

Perkenalkan ClickUp AI-Alternatif ChatGPT vs Google Gemini Terbaik

Meskipun Google Gemini dan ChatGPT merupakan pilihan yang sangat baik, keduanya dioperasikan oleh perusahaan data besar (Microsoft telah melakukan investasi yang signifikan dalam ChatGPT). Hal ini tentu saja menghadirkan tantangan privasi, karena memastikan data perusahaan Anda tidak digunakan untuk tujuan pelatihan dan pembelajaran mesin bisa memakan biaya yang cukup besar.

Pada saat yang sama, mengintegrasikan alat ini ke dalam perangkat lunak yang sudah ada bisa jadi sulit, baik itu CRM, otomatisasi pemasaran, atau DevOps. Di situlah platform manajemen ruang kerja yang didukung AI seperti ClickUp masuk.

ClickUp bisa menjadi alternatif yang bagus untuk ChatGPT atau Google Gemini karena menyediakan kemampuan AI generatif bawaan melalui ClickUp Brain. Hal ini membantu individu dan tim untuk mengotomatisasi dan mengatur alur kerja mereka sekaligus meningkatkan produktivitas.

ClickUp adalah salah satu dari sekian banyak Alat bantu AI untuk manajemen proyek . Platform ini membantu tim kecil dan bisnis mengelola pekerjaan mereka tanpa menghabiskan waktu berjam-jam untuk proses orientasi atau operasional. Terutama ketika mereka menggunakan repositori ClickUp yang besar dari templat manajemen proyek !

Beberapa keuntungan menggunakan ClickUp antara lain:

Kemampuan AI kontekstual untuk mengotomatiskan alur kerja tertentu, seperti manajemen proyek dan komunikasi internal

Pilihan hemat biaya, dengan akses ke AI hanya $5 per pengguna per Workspace per bulan, dibandingkan dengan model LLM lainnya, seperti ChatGPT dan Google Gemini

Perlindungan data perusahaan karena ClickUp tidak menggunakan percakapan Anda untuk melatih mesin AI-nya

Mari jelajahi bagaimana ClickUp dapat membantu Anda menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan efisien.

Otak ClickUp

Hasilkan konten, kelola komunikasi, dan banyak lagi dengan ClickUp Brain dan templat cepat siap pakai ClickUp Brain beroperasi seperti GPT-4 yang disetel dengan baik, disesuaikan dengan data dan alur kerja unik perusahaan Anda. Menyinkronkan dokumen, proyek, dan wiki Anda mengkonsolidasikan pengetahuan perusahaan Anda ke dalam sebuah sumber yang dapat diandalkan.

Berikut adalah beberapa cara untuk memanfaatkan ClickUp Brain untuk meningkatkan produktivitas Anda:

Curah pendapat tentang ide kampanye dan dapatkan umpan balik yang konstruktif

Menulis konten dari awal atau mengedit konten agar sesuai dengan suara dan nada merek Anda

Mengonversi postingan blog menjadi teks bentuk pendek seperti postingan sosial, keterangan, dan skrip video

Merangkum status proyek dan pembaruan scrum harian dari rekan tim dengan Manajer Proyek AI

Ukur kinerja Andatujuan manajemen proyekmengidentifikasi hambatan, dan mengisi laporan status

Ajukan pertanyaan dan dapatkan jawaban atas pertanyaan yang terkait dengan kampanye, pelanggan, atau kesepakatan apa pun dengan Manajer Pengetahuan AI

Membuat tabel, menganalisis data, dan menyusun laporan yang mendalam

ClickUp Brain juga menyediakan fitur siap pakai Templat perintah AI untuk berbagai peran pekerjaan, seperti pemasaran dan penjualan, sehingga Anda tidak perlu membuang waktu untuk membuat prompt yang 'sempurna'.

ClickUp Docs

Buat dokumen dan hasilkan teks dengan cepat menggunakan fitur 'Tulis dengan AI' di ClickUp Docs Dokumen ClickUp memungkinkan Anda untuk membuat dokumen, halaman bersarang, dan wiki, membaginya dengan tim Anda, dan berkolaborasi secara real time. Ini terintegrasi erat dengan ClickUp Brain, membuatnya lebih mudah dari sebelumnya untuk membuat dan mengelola konten.

Berikut ini adalah bagaimana ClickUp Docs (dan kemampuan penulisan AI-nya) dapat menjadi pengubah permainan yang nyata bagi tim Anda:

Buat draf konten dari awal atau tambahkan draf kasar dan minta ClickUp Brain untuk menyempurnakannya untuk Anda

Merevisi konten yang sudah ada dengan menguraikan poin-poin tertentu, meringkas dokumen, atau menerjemahkan teks ke dalam berbagai bahasa

Gunakan pemeriksa ejaan bawaan untuk memastikan ejaan Anda benar

Membalas komentar dengan cepat dengan balasan AI kontekstual

ClickUp Docs juga memiliki fitur berguna lainnya, seperti komentar, pengeditan sinkron, dan obrolan untuk membantu kreasi bersama dan kolaborasi secara real-time.

Tampilan Obrolan ClickUp

Sentralisasi komunikasi tim dan berkolaborasi lebih cepat dengan tampilan Obrolan ClickUp

Fitur lain yang sangat berguna dari ClickUp adalah Tampilan Obrolan ClickUp . Gunakan untuk membuat obrolan grup untuk berbagai dokumen atau proyek dan jaga agar semua percakapan tetap kontekstual. Tambahkan siapa pun ke obrolan dengan sebutan, berikan komentar, tambahkan tautan ke file, dan sematkan halaman web untuk memastikan rekan tim Anda memiliki semua informasi yang mereka butuhkan di satu tempat.

Dan, tentu saja, tampilan Obrolan juga didukung oleh ClickUp Brain. Cukup ketik /ai di bilah obrolan untuk membuka ClickUp AI Writer for Work. Anda kemudian dapat memintanya untuk membuat draf balasan di konsol obrolan.

harga ### ClickUp

**Gratis Selamanya

Tak Terbatas: $10/pengguna per bulan

$10/pengguna per bulan Bisnis: $19/pengguna per bulan

$19/pengguna per bulan Perusahaan: Hubungi untuk harga

Hubungi untuk harga ClickUp Brain tersedia dalam paket berbayar apa pun dengan harga $5 per anggota per Ruang Kerja per bulan

Memaksimalkan Produktivitas dengan Alat Bantu AI

Alat chatbot AI dapat meningkatkan produktivitas Anda dengan kemampuan pemrosesan bahasa alami dan respons yang cerdas seperti manusia.

Baik untuk meneliti buku, mempelajari bahasa, atau menyempurnakan komunikasi Anda, ChatGPT dan Google Gemini dapat menawarkan bantuan yang tak ternilai.

Namun jika Anda seorang profesional atau bisnis yang mencari platform manajemen ruang kerja lengkap yang didukung oleh AI, kami merekomendasikan ClickUp.

Ini adalah perangkat lunak satu-satunya yang memberi Anda solusi yang disempurnakan untuk merancang dan meningkatkan strategi pengembangan proyek dokumen kerja, dan komunikasi internal.

Dengan ClickUp Brain, Anda tidak perlu bersusah payah saat menyiapkan integrasi atau ekstensi Anda-sangat nyaman! Daftar ke ClickUp hari ini dan jelajahi kemungkinan AI yang tak terbatas!