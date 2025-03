10 Podcast Kepemimpinan Terbaik untuk Memicu Perjalanan Sukses Anda

Mencari perspektif baru, wawasan terbaru, dan strategi untuk meningkatkan perjalanan kepemimpinan Anda? Tidak perlu mencari lagi selain dunia podcast!

Di dunia bisnis saat ini, pembelajaran berkelanjutan dalam kepemimpinan menjadi lebih penting dari sebelumnya. Kepemimpinan lebih dari sekadar otoritas dan jabatan; kepemimpinan adalah kemampuan untuk menginspirasi, membimbing, dan berinovasi. Dan pencarian pengetahuan, pertumbuhan, dan evolusi adalah kunci kepemimpinan yang efektif.

Sebagai seorang pemimpin, Anda harus menjadi seorang pelajar yang terus belajar, berkomitmen untuk mengasah kemampuan Anda dan tetap menjadi yang terdepan. Namun, menemukan waktu untuk belajar di tengah kesibukan Anda bisa menjadi tantangan tersendiri.

Di sinilah peran podcast kepemimpinan. Podcast ini menawarkan perpaduan unik antara inspirasi, edukasi, dan wawasan dunia nyata, sehingga menjadi alat yang nyaman dan mudah diakses oleh para pemimpin sehari-hari untuk memperluas wawasan dan mempertajam keterampilan mereka.

Dalam artikel ini, kita akan membahas 10 podcast kepemimpinan terbaik.

Memahami Podcast Kepemimpinan

Dengan lebih dari 5 juta podcast secara global, podcast telah mengambil alih dunia digital. Jumlah pendengar podcast pada tahun 2023 lebih dari 460 juta dan diperkirakan akan mencapai 504,9 juta pada tahun ini.

jumlah pendengar podcast di seluruh dunia dari tahun 2019 hingga 2024 (dalam jutaan) melalui *[_Statista]( https://www.statista.com/statistics/1291360/podcast-listeners-worldwide/)* Tapi apa yang membuat podcast begitu populer? Salah satu alasannya adalah kenyamanan dan aksesibilitas. 59% orang melakukan banyak hal sambil mendengarkan podcast. Jadi, baik saat Anda bekerja, mengerjakan tugas, mengemudi, bersantai, atau berolahraga, podcast memungkinkan Anda untuk melibatkan pikiran dan tubuh Anda. Penelitian juga menunjukkan bahwa podcast memotivasi orang dan membuat mereka lebih produktif.

Podcast kepemimpinan merupakan mentor virtual yang dapat diakses dengan beberapa ketukan di ponsel pintar atau laptop Anda. Banyak podcast yang menampilkan wawancara dengan para pemimpin, pakar industri, dan praktisi yang sukses, yang menawarkan pandangan sekilas tentang berbagai gaya kepemimpinan strategi, filosofi, dan pengalaman dunia nyata.

Dengan podcast kepemimpinan yang tepat, Anda bisa:

Mengatasi rintangan profesional dan mempelajari pelajaran yang tak ternilai

Mendapatkan saran yang dapat ditindaklanjuti untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan

Meningkatkan perjalanan kepemimpinan Anda dan menemukan gaya kepemimpinan Anda

Menjadi bagian dari komunitas kepemimpinan, bertukar ide, dan tumbuh secara kolektif

Podcast Kepemimpinan Terbaik: Detail dan Wawasan

Anda bisa menemukan satu podcast yang sesuai dengan semua bidang yang Anda minati, mulai dari podcast produktivitas hingga podcast pertumbuhan profesional. Hal ini membuat menemukan podcast yang tepat menjadi hal yang sulit, terutama jika Anda harus menyisir 5 juta podcast.

Tapi jangan khawatir; kami telah mengumpulkan 10 podcast kepemimpinan terbaik untuk Anda.

1. Jocko Podcast

via YouTube Mencari saran yang dapat ditindaklanjuti dan perspektif unik tentang kepemimpinan? Podcast Jocko tidak akan mengecewakan.

Dipandu oleh Jocko Willink, pensiunan perwira Navy SEAL, penulis, dan konsultan kepemimpinan, Jocko Podcast menawarkan perspektif militer mengenai kepemimpinan, pengembangan pribadi dan profesional, serta disiplin.

Jocko memiliki 20 tahun pengalaman Navy SEAL dan ikut mendirikan Echelon Front, sebuah perusahaan yang memberikan pelajaran kepemimpinan kepada individu, tim kepemimpinan dan organisasi.

Dia memberi Anda ide dan pendapat langsung dalam menghadapi tantangan dan mencapai tujuan Anda. Dan gagasan-gagasan ini lebih dari sekadar kepemimpinan. Anda dapat menerapkannya pada semua bidang kehidupan Anda.

Podcast kepemimpinan ini bersifat percakapan, dengan Jocko mengundang tamu-tamu seperti Jordan Peterson, Dakota Meyer, dan Alex Honnold untuk mendiskusikan berbagai topik. Setiap episode dapat berdurasi antara 10 menit hingga 6 jam.

Episode yang wajib didengarkan

Pelatihan, Disiplin, dan Medan Perang Kehidupan dengan Leif Babin Sebagai seorang pemimpin, Anda mungkin tidak selalu punya waktu untuk mendengarkan podcast kepemimpinan yang panjang. Jadi, jika Anda menginginkan tips berharga yang dikemas dalam episode singkat, IdeaCast dari Harvard Business Review sangat cocok.

Pembawa acara Alison Beard dan Curt Nickisch membawa pendengarnya dalam perjalanan yang memikat melalui pelajaran kepemimpinan, tren terbaru, dan tantangan. Setiap episode berdurasi hampir 30 menit dan mencakup perbincangan dengan para pakar industri, pemimpin, profesor, dan penulis.

Beberapa tamu yang baru-baru ini hadir dalam podcast ini termasuk Bob Sutton (profesor Stanford), Cheryl Strauss Einhorn (CEO Decisive), dan Ted Bililies (Direktur Pelaksana AlixPartners).

Kesuksesan podcast ini terlihat dari banyaknya episode dan sejarahnya yang panjang. Podcast ini memiliki lebih dari 900 episode sejak tahun 2006! Episode terbaru berfokus pada ekonomi pekerja lepas, pertemuan empat mata, kebijakan kembali ke kantor, manajemen tim dan banyak lagi.

Episode yang wajib didengarkan

Apa Arti Ekonomi Freelance bagi Strategi Talenta Anda Ingin belajar langsung dari beberapa CEO paling sukses?

Greg Demetriou, mantan detektif dan CEO Lorraine Gregory Communications saat ini, adalah pendiri dan pembawa acara podcast Ask a CEO. Ia mewawancarai para pendiri dan CEO di berbagai industri untuk mempelajari pandangan, perjalanan, tantangan, dan kesuksesan mereka.

Salah satu hal terbaik dari podcast kepemimpinan ini adalah Anda dapat mendengarkan percakapan yang otentik. Para tamu berbicara dengan jujur tentang kegagalan dan perjuangan mereka. Hal ini memberikan Anda pengetahuan yang realistis tentang bagaimana menghadapi tantangan dan meraih kemenangan.

Beberapa tamu yang baru-baru ini hadir dalam podcast ini antara lain Frank Romeo (aktivis dan pendidik PTSD), Jennifer Marks (Direktur Pelaksana J.P. Morgan Private Bank), dan Michael Dowling (CEO Northwell Health). Episode biasanya berkisar antara 15 menit hingga satu jam.

Episode yang wajib didengarkan

Perbedaan Antara Mengelola dan Memimpin dengan Michael Dowling Podcast kepemimpinan lain yang sangat bagus, podcast Andy Stanley Leadership, membahas topik-topik terkait seperti komunikasi, pengambilan keputusan, dan motivasi, nilai-nilai inti transisi kepemimpinan, penetapan tujuan, dan mengelola percakapan yang sulit.

Dengan semangat untuk mengajar dan berinteraksi dengan para pendengar, Andy Stanley memiliki lebih dari tiga dekade pengalaman sebagai pembicara di acara-acara kepemimpinan. Ia juga seorang komunikator yang banyak dicari, pendiri North Point Ministries, dan penulis lebih dari 20 buku terlaris.

Episode podcastnya pendek, berdurasi sekitar 20 menit. Setiap episode menawarkan percakapan mendalam dengan pembawa acara Lane Jones atau seorang tamu. Podcast ini memberikan wawasan, pengalaman, dan nasihat yang unik kepada para calon pemimpin dan pemimpin baru dengan contoh-contoh nyata.

Episode yang wajib didengarkan

Cara Mengejutkan Kepemimpinan Berubah dengan Clay Scroggins[https://podcasts.apple.com/in/podcast/evolving-your-leadership-competencies-with-david/id290055666?i=1000629880298](*/href/) Podcast EntreLeadership dipandu oleh Dave Ramsey, CEO dan pendiri Ramsey Solutions, sebuah perusahaan yang membantu orang-orang mengendalikan uang mereka. Yang membuat podcast ini unik dan layak untuk didengarkan adalah formatnya yang unik dan pengalaman pembawa acaranya.

Dave Ramsey pernah berada di ambang kebangkrutan hingga ia menemukan jalan ke stasiun radio lokal. Dengan kegigihan dan tekad yang kuat, dia mendirikan Ramsey Solutions dan menjadi penulis buku terlaris.

Dia memulai The EntreLeadership Podcast untuk membantu orang-orang mengendalikan hidup mereka, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan pribadi mereka, dan menghindari kesalahan yang dia buat di tahun-tahun awalnya.

Dave menjawab pertanyaan dari penelepon langsung, menafsirkannya untuk para pendengar, dan memberikan solusi serta saran yang dapat ditindaklanjuti. Episode biasanya berkisar antara 30 menit hingga 1 jam.

Selain itu, dia juga berbicara dengan tokoh-tokoh terkenal dan pakar industri, seperti Kacy Maxwell (Direktur Eksekutif Pemasaran, Ramsey Group), George Kamel (Wakil Presiden Eksekutif Senior B2C Suzanne Simms), dll.

Topiknya berkisar dari membuat keputusan yang baik dan kebiasaan mental hingga membahas kemenangan, kegagalan, dan strategi perencanaan .

Episode yang wajib didengarkan

Memimpin dengan Baik Melalui Kesulitan Bisnis yang Terus Bertumbuh Secangkir kopi yang sempurna dan percakapan yang menstimulasi dengan beberapa pakar kepemimpinan terkenal untuk menemaninya-seperti mimpi, bukan? Dengan adanya Leadership Biz Cafe, mimpi itu tidak lagi menjadi mimpi.

Leadership Biz Cafe berisi perbincangan dengan para peneliti, pakar, dan pemimpin berpengalaman yang telah meraih penghargaan serta memiliki wawasan praktis. Beberapa tamu populer di podcast ini antara lain Carice Anderson, Kamales Lardi, Adam Bryant, dan Charles Conn.

Podcast kepemimpinan ini membahas berbagai topik. Termasuk di antaranya adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi krisis, mendukung kesuksesan karyawan dan pola pikir yang diperlukan, serta memimpin melalui perubahan dan krisis. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan nasihat praktis kepada para calon pemimpin dan meningkatkan pengembangan pribadi. Setiap episode dilakukan dalam format wawancara dan berdurasi 30-60 menit.

Pembawa acara Tanveer Naseer adalah salah satu pembicara kepemimpinan terbaik di dunia dan memiliki banyak penghargaan. Perusahaannya, Tanveer Naseer Leadership, adalah pemimpin dalam pelatihan dan konsultasi kepemimpinan perusahaan.

Episode yang wajib didengarkan

Apa yang Dibutuhkan untuk Menginspirasi Orang Lain Melalui Kepemimpinan Anda Dipandu oleh Brené Brown, seorang penulis, profesor, dan pembicara, podcast 'Dare to Lead' didasarkan pada bukunya yang laris. Podcast kepemimpinan ini menampilkan percakapan dengan para katalisator perubahan, pengubah budaya, dan lebih dari beberapa pembuat onar yang berani memimpin.

Ia membahas berbagai topik, seperti ketahanan, stres, kebutuhan psikologis dan emosional di tempat kerja, sindrom penipu, dan inklusivitas, dengan para tamunya dalam format percakapan.

Beberapa tamu yang paling populer termasuk Barack Obama, Mike Erwin, James Clear, Dr. Amishi Jha, Tsedal Neeley, dan Ruchika Tulshyan. Dengan episode yang berdurasi mulai dari 40 menit hingga 80 menit, Brown memberikan perspektif yang menarik tentang kepemimpinan.

Podcast ini relevan karena berfokus pada pengembangan pemimpin yang penuh kasih dan sukses yang menghargai keberanian, hati, dan empati.

Episode yang wajib didengarkan

Brené dan Barrett tentang Mengapa Setiap Pemimpin Perlu Mengkhawatirkan Budaya Beracun Lean In oleh Sheryl Sandberg adalah salah satu podcast kepemimpinan terbaik untuk membantu perempuan mencapai ambisinya. Ini adalah podcast kepemimpinan yang berpusat pada perempuan yang membagikan sumber daya penting untuk pengembangan pribadi, mempromosikan kesetaraan gender, dan menawarkan solusi untuk memecahkan masalah yang sering dihadapi perempuan di tempat kerja.

Podcast ini dipandu oleh Sheryl Sandberg, seorang eksekutif teknologi, penulis, dan salah satu pendiri Sandberg Goldberg Bernthal Family Foundation. Setiap episode podcast berdurasi 30-55 menit.

Episode-episode tersebut berisi Sheryl yang membahas lebih dari sekadar kepemimpinan. Ia membahas peristiwa pribadi dan topik-topik penting seperti bias kesukaan, representasi politik perempuan, membesarkan perempuan yang percaya diri, perempuan yang terabaikan dalam perawatan kesehatan, dan banyak lagi. Podcast ini juga menghadirkan tamu-tamu seperti Serena Williams, Joey Soloway, Emily Nagoski, dan Fatima Goss Graves.

Lean In juga memberikan kesempatan untuk bimbingan dan membangun jaringan pendukung bagi perempuan.

Episode yang wajib didengarkan

Bagaimana Rasanya Menjadi Satu-satunya Wanita di Ruangan Itu Sebelumnya bernama Leadership and Loyalty, The Dov Baron Show disebut-sebut sebagai podcast yang didengarkan oleh para eksekutif Fortune 500. Dov Baron, pembawa acara dan salah satu dari 100 pembicara terbaik versi Inc. Magazine's 100 pembicara terbaik, membahas kepemimpinan dalam konteks psikologis dalam podcast ini.

Dia menggali lebih dalam tentang berbagai peran, dengan menekankan aspek emosional kepemimpinan. Episode-episode ini mengeksplorasi kisah-kisah inspiratif, rahasia, dan keterampilan dari para wirausahawan, ilmuwan, dan pemenang Emmy yang membantu para pendengar untuk mempersiapkan diri menjadi pemimpin yang berdampak.

Mulai dari membahas topik-topik seperti koneksi kepemimpinan dan neurodivergensi hingga representasi dan menemukan tujuan Anda, podcast ini memiliki semuanya! Beberapa tamu terkenal termasuk Dr. Ellen Langer, Tom Bilyeu, Marion Abrams, dan Dr.

Episode yang wajib didengarkan

/href/ https://open.spotify.com/episode/3p31UCnNBUKJkX3Bun6SHz?si=IbV\_BFAPTMKtfN5YNtujxQ Memimpin dengan Kerentananhttps://open.spotify.com/episode/4rzC9Gh6AoA1KrAW9KpLN5 ## Tingkatkan Pertumbuhan Kepemimpinan Anda Dengan ClickUp

Tanya Jawab

**Apa podcast kepemimpinan nomor satu?

Podcast Andy Stanley Leadership and Coaching for Leaders adalah salah satu podcast kepemimpinan terbaik.

Mengapa harus mendengarkan podcast kepemimpinan?

Mendengarkan podcast kepemimpinan memberikan cara yang nyaman dan mudah diakses untuk mendapatkan wawasan yang berharga, belajar dari para pemimpin yang berpengalaman, dan terus mendapatkan informasi terbaru tentang tren dan strategi terbaru dalam bidang kepemimpinan yang dinamis.

Podcast mana yang didengarkan oleh para CEO?

Para CEO sering mendengarkan podcast kepemimpinan berdasarkan minat dan fokus industri mereka. Beberapa pilihannya antara lain The Dov Baron Show, Coaching for Leaders, dan Jocko Podcast.