Ringkasan Proyek Phoenix: Bagaimana Prinsip-prinsip DevOps yang Solid Dapat Mengubah Proyek Bisnis

Kegagalan dapat terjadi bahkan pada perusahaan terbaik sekalipun-bagaimana mereka bangkit kembali itulah yang penting.

Buku The Phoenix Project mengikuti perjalanan sebuah perusahaan fiksi yang berjuang dengan penundaan, pekerjaan yang tidak terencana, dan sumber daya yang lebih sedikit. Buku ini juga menampilkan kembalinya perusahaan tersebut ke profitabilitas berkat perombakan operasi TI.

Perusahaan ini memanfaatkan prinsip-prinsip DevOps terbaik untuk menemukan cara optimal dalam merencanakan, melaksanakan, dan meningkatkan proses dalam departemen TI. Semua ini berujung pada kebangkitan perusahaan yang luar biasa dengan gaya burung phoenix yang mistis. 🔥

Meskipun Anda harus membaca buku ini untuk memahami semua manfaatnya, ringkasan The Phoenix Project ini akan menyoroti beberapa pelajaran yang paling penting. Kita akan menyelami alur cerita, poin-poin penting, kutipan-kutipan yang menonjol, dan tips-tips untuk mengaplikasikan konsep-konsep buku ini dalam kehidupan nyata.

Namun sebelum itu, jika Anda tertarik untuk membaca lebih banyak rangkuman buku, lihat dan tandai koleksi rangkuman buku pilihan kami 25 Rangkuman Buku Produktivitas yang Wajib Dibaca (termasuk ini) di satu tempat. Anda dapat menyimpan, mengedit, menandai, dan bahkan mengekspornya untuk digunakan nanti.

25 rangkuman buku produktivitas yang harus dibaca

Ringkasan Buku: Sekilas tentang Proyek Phoenix

Via: Amazon The Phoenix Project: A Novel about IT, DevOps, and Helping Your Business Win ditulis oleh Gene Kim, Kevin Behr, dan George Spafford. Buku setebal 432 halaman ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2013 dan membutuhkan waktu sekitar 7-10 jam untuk membacanya.

Yang kami sukai dari The Phoenix Project adalah buku ini menggunakan karakter dan skenario bisnis yang dapat dipahami untuk mendefinisikan masalah umum dalam operasi dan pengiriman TI, sambil mengarahkan pembaca ke solusi yang berhasil. Buku ini juga wajib dibaca jika Anda ingin mengurai hubungan antara operasi pabrik dan TI. 🍀

Plot

Buku bisnis dan teknologi informasi ini mengandalkan novelisasi ahli untuk menyajikan konsep-konsep DevOps yang telah teruji dengan cara yang mudah diikuti.

Tokoh utama dalam cerita ini adalah Bill Palmer, seorang Wakil Presiden Teknologi Informasi yang baru saja diangkat dan bekerja di sebuah perusahaan manufaktur suku cadang otomotif, Parts Unlimited. Bahkan sebagai direktur TI yang berpengalaman, Bill memiliki tugas yang sulit di depannya - untuk mencegah perusahaan dari kebangkrutan.

jadi, apa yang salah?

Sebagai permulaan, seluruh organisasi mengalami masalah - mulai dari kegagalan penggajian dan penundaan penjadwalan hingga pembengkakan anggaran. Banyak dari kegagalan ini terkait dengan departemen TI perusahaan yang salah arah dan, khususnya, ketidakmampuan tim untuk menyelesaikan inisiatif pengembangan perangkat lunak yang penting, yaitu Phoenix Project.

Masalah-masalah tersebut telah merembet ke fungsi bisnis lainnya, dan Bill dibiarkan untuk memperbaiki berbagai kemunduran seperti pelanggaran keamanan dan pelanggaran peraturan negara. Dan jika dia gagal dan perusahaan terus kehilangan pangsa pasarnya, CEO Parts Unlimited berencana untuk mengalihdayakan operasi TI. Jadi ya, taruhannya tinggi. 🌋

Karakter

Dalam upayanya untuk merombak departemen TI dan, lebih jauh lagi, seluruh perusahaan, Bill berkolaborasi dengan beberapa pimpinan departemen dan teknologi. Beberapa peran utama termasuk:

Brent Geller: Insinyur Utama

Insinyur Utama Steve Masters: Chief Executive Officer (CEO)

Chief Executive Officer (CEO) John Pesche: Chief Information Security Officer (CISO)

Chief Information Security Officer (CISO) Wes Davis: Direktur Operasi Teknologi Terdistribusi

Direktur Operasi Teknologi Terdistribusi Sarah Moulton: Wakil Presiden Senior Operasi Ritel

Wakil Presiden Senior Operasi Ritel Chris Allers: Wakil Presiden Pengembangan Aplikasi

Wakil Presiden Pengembangan Aplikasi Kirsten Fingle: Pemimpin yang berkepala dingin dari Project Management Office (PMO)

Pemimpin yang berkepala dingin dari Project Management Office (PMO) Erik Reid: Anggota dewan yang potensial dan ahli teknik proses TI

Di antara karakter-karakter yang disebutkan di atas, Erik menonjol sebagai salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam cerita. Ketika Bill Palmer dan rekan kerjanya mencoba memperbaiki apa yang rusak, Erik memandu mereka melalui proses tersebut, memperkenalkan mereka pada konsep penting DevOps dan Tata kelola TI . Jika Anda pernah bekerja di bidang pengembangan perangkat lunak atau operasi TI, Anda mungkin akan menemukan interaksi antara karakter-karakter tersebut cukup familiar.

Hal-hal penting dari Proyek Phoenix

Tantangan yang disajikan buku ini cukup umum jika Anda melihat apa yang dihadapi sebagian besar pengembang perangkat lunak dan profesional TI saat ini. Karena ketiga penulis The Phoenix Project adalah para pemikir terkemuka di industri TI, mereka mampu menunjukkan strategi yang efektif untuk mengatasi tantangan ini, membantu bisnis Anda menang dalam jangka panjang. 🧑‍💻

Mari kita bahas lima pelajaran dan kesimpulan yang paling berpengaruh dari buku ini.

1. Mengidentifikasi empat jenis pekerjaan (TI)

Erik menjelaskan bahwa akan lebih mudah untuk merencanakan dan memantau pekerjaan di bidang TI jika Anda mengelompokkannya ke dalam empat divisi:

Proyek bisnis: Jenis pekerjaan ini meliputi inisiatif proyek baru dan proses yang mengambil sebagian besar fungsi bisnis Anda. Mereka dipantau secara individual oleh Kantor Manajemen Proyek di bawah kerangka kerja tata kelola program Proyek internal: Ini termasuk tugas-tugas rutin, seperti pemeliharaan sistem, peningkatan, dan tambalan keamanan, yang membuat perusahaan seperti Parts Unlimited tetap berjalan Perubahan: Ini adalah tugas rutin, seperti proyek internal, tetapi mencakup modifikasi skala kecil seperti perbaikan bug dan pembaruan versi. Biasanya, Anda harus membuat sistem tiket ke melacak masalah, perubahan, dan resolusi Pekerjaan yang tidak direncanakan: Sementara kategori pekerjaan lain telah disepakati sebelumnya, kategori ini tidak. Pekerjaan ini dapat berupa apa saja, mulai dari tugas pemulihan setelah kegagalan sistem hingga pekerjaan ekstra karena anggota tim gagal mengkomunikasikan masalah tepat waktu. Hal ini menyebabkan konflik penjadwalan dan inefisiensi proses yang kemudian menjadi bola salju menjadi masalah yang lebih besar. Untuk mencegah pekerjaan yang tidak terencana, Bill dan timnya setuju untuk meninjau kapasitas tim sebelum menyetujui pekerjaan pada permintaan perubahan

Sistem pemantauan berbasis kerja multi-level ini memastikan adanya alur pertanggungjawaban yang tepat yang dapat diandalkan oleh tim.

2. Batasi pekerjaan yang sedang dalam proses atau dalam penyelesaian (WIP)

Menurut buku ini, Anda harus memiliki sesedikit mungkin tugas yang sedang berlangsung pada satu waktu.

Bill menemukan bahwa ketika perhatian Anda terpecah pada beberapa tugas, Anda akan kewalahan dan cenderung membuat kesalahan karena fokus yang terpecah. Semakin banyak kesalahan yang Anda buat, semakin banyak usaha dan sumber daya perusahaan yang Anda investasikan untuk menyelesaikannya. Karena pekerjaan awal tidak membuahkan hasil, maka hal ini akan dianggap sebagai pemborosan sumber daya yang seharusnya dapat digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas baru.

Buku ini merekomendasikan untuk menyelaraskan strategi Anda dengan metodologi agile atau Lean untuk memastikan tugas-tugas yang Anda rencanakan dioptimalkan dengan sumber daya.

Bonus baca: Perluas pengetahuan Anda dengan panduan kami untuk:

Manajemen proyek yang lincah

Manajemen proyek yang ramping

3. Memanfaatkan papan Kanban

Salah satu cara Bill Palmer dan timnya dapat mengatasi penumpukan WIP untuk Parts Unlimited adalah dengan Papan Kanban . Kanban, yang berarti "papan nama" dalam bahasa Jepang, memungkinkan tim untuk memvisualisasikan pekerjaan. Papan ini dibagi menjadi beberapa kolom yang menggambarkan fase alur kerja, biasanya bergerak dari kiri ke kanan. Setiap tugas diwakili oleh sebuah kartu.

Dalam buku ini, tim Bill membuat papan Kanban dengan tag Ready, Doing (untuk tugas WIP), dan Done. Setiap kartu memiliki penerima tugas dan ditempatkan di sisi kiri papan. Kartu ini diposisikan ulang ke kanan saat pekerjaan berlangsung. Dengan sistem seperti itu, semua pekerjaan dipantau, diatur, dan diprioritaskan untuk memaksimalkan produktivitas memungkinkan visibilitas lengkap tugas tim dan meminimalkan pekerjaan yang tidak direncanakan.

Kiat pro: Gunakan fitur Tampilan papan di ClickUp untuk membuat papan Kanban yang terukur dan informatif. Buat alur kerja multi-langkah dalam beberapa klik dan akses status, penerima tugas, dan prioritas dalam satu tampilan. Anda dapat dengan mudah menarik dan melepas tugas di seluruh kolom dan bahkan menggunakan toolbar bawaan untuk melakukan pembaruan status secara massal. 💪

Mengawasi tugas dan proyek dalam sekali lihat dan dengan mudah melakukan seret dan lepas tugas, menyortir, dan memfilter dengan tampilan Papan Kanban yang dapat disesuaikan sepenuhnya

4. Kelola perubahan dengan Teori Kendala

Erik memberi tahu Bill tentang bagaimana Teori Kendala berperan dalam organisasi besar. Sebagian besar bisnis memiliki hambatan atau kendala dalam TI dan operasi pabrik mereka yang dapat mengganggu dan menyebabkan pekerjaan yang tidak terencana. Erik menjelaskan bahwa untuk menyediakan layanan TI yang stabil, dapat diprediksi, dan aman, Anda harus merencanakan sumber daya manusia atau non-manusia untuk mengatasi kendala-kendala ini dan memfasilitasi alur kerja yang tidak terganggu.

Dalam kasus Parts Unlimited, dampak dari berbagai kendala yang ada menimpa Brent, teknisi operasi utama dan seorang ahli TI. Brent terjebak dalam pekerjaan yang tidak terencana, biasanya hal-hal sepele dan perbaikan, yang menyebabkan tugas-tugas penting yang telah direncanakan menjadi terganggu.

Untuk mengatasi masalah ini, Bill membentuk kelompok yang akan menangani eskalasi sebagai pengganti Brent. Selain itu, Brent, yang sebelumnya menyimpan metodenya untuk dirinya sendiri, sekarang akan melatih kelompok tersebut untuk mentransfer pengetahuannya. Hal ini memungkinkan tim untuk memetakan prosesnya untuk referensi di masa depan dan membebaskan waktu Brent (atau, seperti yang dikatakan Bill- membebaskan Brent dari pemadaman kebakaran) sehingga ia dapat menginvestasikan keahliannya pada tugas-tugas yang bernilai lebih tinggi.

Bonus: Cobalah Template Papan Tulis Peta Proses ClickUp untuk memvisualisasikan hambatan dan membangun alur kerja antar-departemen yang sangat mudah yang selaras dengan Teori Kendala.

5. Mengoptimalkan pipeline penerapan

Proyek Phoenix digerakkan oleh tanggal, jadi hanya ada sedikit waktu untuk menguji dan menerapkan aplikasi.

Namun, sepanjang buku ini, tim Bill menjadi lebih efisien dan mengeluarkan lebih banyak rilis daripada kuartal sebelumnya. Hal ini sebagian disebabkan oleh pendekatan baru mereka dalam memberikan pekerjaan yang lebih kecil lebih sering, mengurangi waktu WIP dan buffer tanpa mengambil jalan pintas yang keterlaluan.

6. Gunakan model Tiga Cara untuk mendukung DevOps

Pelatihan Erik berkisar pada model Tiga Cara, yang merupakan dasar dari banyak konsep DevOps. Model ini menawarkan panduan bagi perusahaan untuk memberikan nilai produk dan dukungan layanan pelanggan yang konsisten melalui pekerjaan yang stabil, efisien, dan berkualitas tinggi.

Cara Pertama: Optimalisasi

Ketika menilai kesuksesan perusahaan, kami mengevaluasi hasil, bukan prosesnya. Cara Pertama mengeksplorasi bagaimana proses mempengaruhi hasil dan waktu pengiriman. Untuk memaksimalkan profitabilitas Anda, Anda harus mengoptimalkan aliran nilai Anda yaitu aliran pekerjaan yang dimulai dengan pengembangan perangkat lunak dan diakhiri dengan pengiriman ke pelanggan.

Menurut buku ini, sangat penting untuk mempertimbangkan gambaran yang lebih besar ketika membuat rencana pengoptimalan. Apa saja yang utama tujuan bisnis ? Jenis kepatuhan terhadap peraturan dan standar keamanan seperti apa yang tidak boleh Anda kompromikan?

Mengikuti perkembangan teknologi juga penting. Misalnya, menjelajahi perangkat lunak baru seperti AI DevOps , pembuat Gantt Chart yang ramah penjadwalan dan Alat bantu manajemen operasi TI dapat mempercepat perencanaan dan produksi.

Cara Kedua: Menggunakan loop umpan balik untuk menghindari pengerjaan ulang

Cara Kedua berhubungan dengan aliran informasi internal. Dengan putaran umpan balik yang cepat dan konstan, perusahaan dapat belajar untuk mendeteksi masalah kualitas pada sumbernya dan memperbaikinya dengan segera untuk memastikan bahwa masalah tersebut tidak berdampak pada lini produksi lebih lanjut. Masalah yang diketahui pada tahap selanjutnya akan lebih sulit untuk diselesaikan dan akan menyebabkan penundaan yang signifikan. ⚠️

Cara Ketiga: Peningkatan berkelanjutan dan dukungan layanan

Cara Ketiga berbicara tentang peningkatan berkelanjutan, yang terjadi sebagai hasil dari hal-hal berikut ini:

Pembelajaran dengan mempelajari pengalaman masa lalu Mempraktikkan keterampilan berulang kali menurut Erik, lebih baik berlatih lima menit setiap hari daripada tiga jam seminggu sekali. Bahkan pengulangan kesalahan membantu membangun ketahanan dan kepercayaan diri untuk mencoba sesuatu yang baru Mengambil risiko dan bereksperimen dengan metode yang berbeda, Alat-alat DevOps dan strategi dukungan pelanggan lainnya, Anda dapat mencapai tingkat efisiensi dan kualitas yang belum pernah ada sebelumnya

Kutipan Proyek Phoenix yang Kami Sukai

The Phoenix Project adalah buku yang sangat mudah dikutip, tetapi lima kutipan ini paling melekat di benak kami:

Tidak ada batasan untuk apa yang dapat dicapai ketika tidak ada yang peduli tentang siapa yang mendapat pujian

Kutipan ini menunjukkan bahwa kita bisa mencapai hasil yang luar biasa dengan mengesampingkan kepentingan pribadi dan berfokus pada kolaborasi. Tanpa tekanan untuk menjadi yang terbaik, kreativitas dan pengetahuan tim dapat bersinar. â›

Sebuah proses hanya secepat hambatannya yang paling lambat

Dari perspektif kendala, kinerja yang kurang baik pada satu tahap dapat menghambat keseluruhan proses, bahkan jika tahap lainnya berjalan dengan baik.

_Tidak masalah seberapa banyak kita merencanakan. Yang penting adalah seberapa baik kita menyempurnakan rencana tersebut ketika ada informasi baru yang muncul

Upaya perencanaan kita akan sia-sia jika kita tidak beradaptasi dengan tantangan yang sedang berlangsung, yang tidak dapat dihindari. Hal yang sama berlaku untuk perkembangan yang menguntungkan. Hal tersebut merupakan peluang untuk mencapai hasil yang lebih besar.

Tidak ada rahasia yang memungkinkan Anda melewatkan kerja keras

Terkadang, efisiensi terlihat seperti menemukan jalan pintas dan menghilangkan langkah-langkah proses yang tidak diperlukan. Namun, kerja keras dan tekad yang sesungguhnya tidak bisa diabaikan jika Anda ingin sukses.

Laut yang tenang tidak pernah menghasilkan pelaut yang terampil

Meskipun bisa membuat frustrasi dan memperlambat Anda, kesalahan dan tantangan membantu membangun ketahanan dan berkontribusi pada pertumbuhan pribadi dan profesional. 🌱

💡📚 Senang membaca ini? Anda juga akan menyukai koleksi pilihan kami tentang 25 Rangkuman Buku Produktivitas yang Wajib Dibaca . Anda dapat menyimpan, mengedit, menandai, dan bahkan mengekspornya.

Menerapkan Pembelajaran Proyek Phoenix dengan ClickUp

Pelajaran DevOps dalam buku ini membentuk landasan operasi bagi tim TI mana pun. Namun, pertanyaan jutaan dolarnya adalah: _Bagaimana kita mengadopsi ajaran-ajaran ini dari sudut pandang praktis?

Jawabannya adalah dengan menggunakan ClickUp -a pusat manajemen proyek dengan solusi khusus untuk tim perangkat lunak. Baik Anda ingin menerapkan Tiga Cara DevOps atau membuat sistem pemantauan WIP, ClickUp sangat fleksibel dan dapat dikonfigurasikan untuk mendukung alur kerja apa pun.

ClickUp menawarkan banyak fitur yang dibuat khusus untuk pengembangan perangkat lunak dan tim operasi. Fitur ini juga terintegrasi dengan banyak alat bantu yang Anda gunakan, seperti GitHub, GitLab, dan Bitbucket, sehingga Anda bisa merencanakan, berkolaborasi, dan menjalankan tugas secara produktif dari satu platform terpusat.

Rencanakan, dokumentasikan, dan kirimkan perangkat lunak Anda dengan lebih cepat-bangun Proyek Phoenix Anda sendiri dengan ClickUp

Dengan ClickUp, prinsip-prinsip dari The Phoenix Project dapat dengan mudah menjadi bagian dari rutinitas harian Anda-mari jelajahi caranya.

1. Siapkan alur kerja yang dioptimalkan dengan alat bantu manajemen tugas dan penjadwalan

Dalam perjalanannya untuk mengembalikan Parts Unlimited ke jalur yang benar, Bill Palmer berusaha keras untuk menerapkan praktik perencanaan dan manajemen tugas DevOps terbaik. Tetapi dengan ClickUp, tugas penjadwalan dan perencanaan alur kerja menjadi mudah.

Gunakan Tugas ClickUp untuk menyesuaikan alur kerja untuk semua proyek Anda - melacak penerima tugas, subtugas, komentar tugas, ketergantungan, dan label prioritas, semuanya dari satu tempat. Platform ini menawarkan beberapa opsi visualisasi melalui views. Sebagai contoh:

Tampilan Gantt Chart **Buat peta jalan yang rumit untuk mencapai sasaran dan batasi WIP dengan mendapatkan gambaran umum waktu nyata tentang ketergantungan, tonggak pengiriman, dan kendala. Anda juga dapat langsung menggunakan Templat Bagan Gantt untuk memetakan jadwal proyek dengan lebih cepat

Tampilan kalender : Penjadwal seret dan lepas untuk proyek berbasis tanggal

Penjadwal seret dan lepas untuk proyek berbasis tanggal Tampilan beban kerja : Gunakan untuk menilai kapasitas tim dan mendistribusikan kembali beban kerja kreatif atau backlog di antara anggota tim yang kurang bekerja dan yang terlalu banyak bekerja

Gunakan untuk menilai kapasitas tim dan mendistribusikan kembali beban kerja kreatif atau backlog di antara anggota tim yang kurang bekerja dan yang terlalu banyak bekerja Tampilan formulir : Kumpulkan permintaan bug dan fitur menggunakan formulir ClickUp asli dan ubah dengan cepat menjadi tugas aktual dengan tag dan label prioritas

Untuk efisiensi lebih lanjut, otomatiskan tindakan berulang dan tindakan admin dengan Otomatisasi ClickUp dan mengurangi kesibukan tim Anda.

2. Bangun kesadaran situasional dengan memantau sprint dan operasi TI lainnya

Dapatkan wawasan cepat tentang sprint tim Anda dengan tampilan Daftar Sprint ClickUp

Setelah menyiapkan alur kerja, Anda bisa memonitor semua operasi Anda dengan cermat di ClickUp-dari sprint dan tugas penyebaran hingga bahan baku dan permintaan. Dengan Sprint di ClickUp anda bisa:

Menyalin tampilan Sprint untuk memulai dengan cepat

Mengatur tanggal dan menyesuaikan struktur poin Anda Menyinkronkan pekerjaan tim Anda dengan repositori Git

Secara otomatis mentransfer tugas yang belum selesai ke dalam Sprint berikutnya

Platform ini memiliki fitur burnup, burndown, dan diagram alir kumulatif untuk membantu Anda melacak kemajuan menuju sasaran dan mengidentifikasi kendala serta peluang peningkatan dengan lebih cepat.

ClickUp menyederhanakan manajemen rilis dengan pipeline Git yang terintegrasi, daftar periksa go-live, dan kereta rilis. Anda juga bisa menyiapkan Kartu dasbor di Ruang Kerja Anda untuk mengakses metrik tim secara langsung seperti durasi penerapan rata-rata dan waktu yang dilacak.

3. Menang dengan kolaborasi dan umpan balik yang berkesinambungan

Berkolaborasi dalam ide dan buat Dokumen atau wiki yang menakjubkan dengan halaman bersarang dan opsi pemformatan khusus untuk peta jalan, basis pengetahuan, dan banyak lagi

Dalam buku ini, Erik menjelaskan pentingnya bersikap transparan dengan tim tentang perkembangan yang berdampak pada waktu tunggu atau tanggal pengiriman. Untungnya, ClickUp menawarkan seluruh perangkat komunikasi dan kolaborasi untuk mendukung Anda di sini. Beberapa fitur yang menonjol meliputi:

Dokumen ClickUp untuk menyimpan semua persyaratan produk, umpan balik, riwayat pengerjaan ulang, dan dokumentasi proses di satu tempat ClickUp AI berfungsi sebagai asisten penulis AI, serta jaringan saraf yang menghubungkan Tugas, Dokumen, dan Orang Anda Komentar yang Ditugaskan, Pemeriksaan, danTampilan obrolan untuk pembaruan, komunikasi internal , handoff, dan siklus umpan balik berkecepatan tinggi Bidang Khusus untuk menambahkan informasi tentang bug baru dan pembaruan fitur Papan Tulis ClickUp danPeta Pikiran untuk curah pendapat dan pemetaan proses

Tidak tahu harus mulai dari mana? Manfaatkan berbagai templat siap pakai dari platform ini untuk berbagai tujuan bisnis. Pilihan seperti Templat Pengembangan Perangkat Lunak Utama ClickUp , Templat Pelacakan Bug dan Masalah ClickUp dan Templat Catatan Rilis ClickUp adalah hal pokok bagi setiap departemen TI.

Raih Manfaat DevOps dan Raih Kemenangan Bisnis Anda Berikutnya dengan ClickUp

The Phoenix Project mengajarkan kita bahwa adalah mungkin untuk mencapai efisiensi, kualitas produk, dan kepuasan klien secara bersamaan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dari buku ini dengan solusi manajemen kerja terbaik seperti ClickUp, bisnis Anda tidak hanya dapat mencapai kesuksesan rencana rilis tetapi juga memuaskan para pemangku kepentingan. Coba ClickUp secara gratis dan temukan semua cara yang dapat merampingkan operasi TI Anda dan meningkatkan produktivitas tim. ⬆️