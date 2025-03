10 Jawaban Terbaik Alternatif Terbaik untuk Tim SEO di Tahun 2025

Mengabaikan SEO sama saja dengan melambaikan tangan pada kesempatan berharga untuk bisnis Anda. Untuk menaklukkan dunia online, organisasi Anda perlu menguasai seni pengoptimalan mesin pencari (SEO).

Strategi SEO yang kuat mendorong situs web Anda ke posisi terdepan di Google dan mesin pencari lainnya, memastikan situs web Anda menonjol saat calon pelanggan mencari produk atau layanan Anda.

Memiliki perangkat lunak yang tepat sangat penting untuk memulai permainan SEO Anda.

Sementara Answer the Public adalah alat yang populer untuk membangun tautan pemasaran konten, riset kata kunci, dan analisis pesaing, kustomisasi dan datanya yang terbatas dapat menghambat Anda untuk mencapai potensi penuh.

Mencari alternatif Answer the Public untuk tim SEO di tahun 2024? Mari jelajahi 10 opsi teratas yang telah kami pilih untuk Anda.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alternatif Answer the Public?

Answer the Public adalah alat SEO yang populer yang mengumpulkan wawasan dan ide konten dari data mesin pencari. Jika Anda mencari sesuatu yang serupa, jelajahi alternatif dengan fitur-fitur utama berikut ini:

Penelitian kata kunci yang komprehensif: Carilah platform yang memandu Anda dalam menemukan kata kunci yang paling efektif untuk menarik pelanggan baru

Carilah platform yang memandu Anda dalam menemukan kata kunci yang paling efektif untuk menarik pelanggan baru Analisis SEO di halaman: Pertimbangkan alternatif Answer the Public yang menawarkan wawasan pengoptimalan di halaman, termasuk rekomendasi untuk tag judul, deskripsi meta, dan struktur konten

Pertimbangkan alternatif Answer the Public yang menawarkan wawasan pengoptimalan di halaman, termasuk rekomendasi untuk tag judul, deskripsi meta, dan struktur konten Evaluasi backlink: Tingkatkan otoritas situs web Anda dengan mengidentifikasi tautan yang rusak untuk diperbaiki dan mengungkap peluang tautan baru melalui alat SEO yang komprehensif

Tingkatkan otoritas situs web Anda dengan mengidentifikasi tautan yang rusak untuk diperbaiki dan mengungkap peluang tautan baru melalui alat SEO yang komprehensif Analisis pesaing: Gunakan alat yang memberi Anda wawasan tentang strategi pesaing Anda dengan melacak peringkat mereka, mengidentifikasi kata kunci utama, dan menjelajahi tautan balik mereka

Gunakan alat yang memberi Anda wawasan tentang strategi pesaing Anda dengan melacak peringkat mereka, mengidentifikasi kata kunci utama, dan menjelajahi tautan balik mereka Alat berbasis AI: Pilih solusi yang dapat meningkatkan strategi SEO Anda dengan alat AI melalui analisis kata kunci otomatis, pengoptimalan konten, dan pengalaman pengguna yang dipersonalisasi. Hal ini akan membantu meningkatkan visibilitas penelusuran dan keterlibatan pengguna

10 Jawaban Terbaik yang Akan Digunakan Masyarakat pada Tahun 2024

Jelajahi 10 alternatif terbaik untuk Answer the Public ini dan berinvestasilah dalam strategi SEO yang telah terbukti:

1. Semrush

melalui Semrush Semrush adalah platform pemasaran digital dan SEO terkemuka untuk riset kata kunci dan analisis kompetitif. Platform ini populer di kalangan pemasar online karena keserbagunaannya dan beragam, penelitian kata kunci yang mendalam dan alat strategi konten.

Fitur yang menonjol dari Semrush adalah kemampuannya untuk melacak peringkat halaman, sehingga membantu bisnis mengawasi kinerja mereka dan pesaing mereka.

Ini adalah pilihan utama para pemasar untuk saran-saran membangun tautan dan membantu dengan SEO, bayar per klik (PPC), dan strategi konten secara keseluruhan.

Fitur terbaik Semrush

Menganalisis situs web untuk mengetahui lalu lintas rata-rata, kata kunci populer, dan strategi periklanan serta mengevaluasi kualitas tautan

Gunakan Alat Ajaib Kata Kunci Semrush untuk mendapatkan gambaran umum tentang metrik kata kunci yang relevan

Mengidentifikasi masalah yang dapat merusak peringkat mesin pencari Anda melalui audit situs

Bandingkan peringkat kata kunci Anda dengan situs web pesaing untuk menemukan celah konten

Melacak kata kunci lalu lintas situs web (baik organik maupun berbayar) melalui alat organik dan PPC

Keterbatasan Semrush

Paket harga mungkin terlalu mahal untuk bisnis dan agensi yang lebih kecil yang membutuhkan alternatif Answer the Public

Pengguna yang seringmenemukan alternatif lain Semrush karena kurva pembelajaran dengan seperangkat alatnya yang luas

Harga Semrush

Pro: $129.95/bulan

$129.95/bulan **Guru: $249,95/bulan

Bisnis: $499.95/bulan

Peringkat dan ulasan Semrush

G2: 4.5/5 (1,800+ ulasan)

4.5/5 (1,800+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (2.100+ ulasan)

2. Ahrefs

via Ahrefs Dipercaya oleh para SEO dan pemasar di seluruh dunia, Ahrefs adalah alat penelitian kata kunci yang mudah digunakan yang membantu Anda memahami lalu lintas penelusuran pesaing Anda, menentukan apa yang dicari orang di Google, dan mengidentifikasi masalah yang dapat merusak kinerja situs web Anda.

Platform ini menonjol karena kemampuannya untuk memantau peringkat ribuan kata kunci terkait, memberikan wawasan berharga tentang strategi konten dan area peningkatan. Anda bisa mempertimbangkan alat ini jika mencari Alternatif untuk Menjawab Publik.

Fitur terbaik Ahrefs

Jelajahi skor kesehatan SEO Anda dan identifikasi potensi kesalahan menggunakan fitur Penjelajah Situs

Mengungkapkan konten berkinerja terbaik dan peluang untuk membangun tautan

Dapatkan wawasan komprehensif tentang profil penelusuran dan tautan balik situs web apa pun

Temukan semua kata kunci dan ide, beserta tingkat kesulitan peringkat dan potensinya, untuk meningkatkan lalu lintas situs web Anda

Keterbatasan Ahrefs

Tidak ada alat AI untuk pembuatan konten

Kurva pembelajaran yang curam untuk pemula

Harga Ahrefs

Lite: $99/bulan

$99/bulan Standar: $199/bulan

$199/bulan Advanced: $399/bulan

$399/bulan Perusahaan: $999/bulan

Peringkat dan ulasan Ahrefs

G2: 4.5/5 (500+ ulasan)

4.5/5 (500+ ulasan) Capterra: 4.8/5 (500+ ulasan)

3. Ubersuggest..

via Ubersuggest Ubersuggest merupakan platform SEO dan manajemen konten yang mudah digunakan yang dirancang untuk bisnis kecil dan solopreneur.

Anda bisa mengunduh Ubersuggest sebagai ekstensi Chrome, dan Anda akan disajikan dengan dasbor pribadi yang akan membantu Anda menemukan kata kunci terbaik untuk situs Anda, melakukan audit situs teknis, dan menemukan peluang backlink baru.

Ekstensi ini juga menawarkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti ke dalam permintaan penelusuran konsumen, volume dan maksud penelusuran, kinerja konten, dan persaingan.

Fitur terbaik Ubersuggest

Mengidentifikasi halaman web spesifik yang menghasilkan lalu lintas SEO paling efektif, baik untuk situs web Anda sendiri maupun pesaing Anda

Menerima pemberitahuan harian tentang pembaruan peringkat dan masalah SEO penting di situs web Anda melalui dasbor Anda

Menganalisis data SEO untuk situs apa pun yang Anda kunjungi melalui ekstensi Chrome

Dapatkan wawasan kata kunci yang berharga dan buat keputusan berdasarkan data untuk meningkatkan visibilitas dan lalu lintas organik situs web Anda

Keterbatasan Ubersuggest

Sumber data terbatas, terutama Google Analytics

Tidak tersedia aplikasi seluler

Harga Ubersuggest

Perorangan: $12/bulan

$12/bulan Bisnis: $20/bulan

$20/bulan Perusahaan: $40/bulan

Peringkat dan ulasan Ubersuggest

G2: 4.2/5 (100+ ulasan)

4.2/5 (100+ ulasan) Capterra: 4.4/5 (80+ ulasan)

4. Peringkat SE

via Peringkat SE SE Ranking adalah perangkat ekstensif untuk SEO untuk meningkatkan peringkat mesin pencari Anda. Ini memungkinkan Anda untuk melihat metrik kata kunci, memantau peringkat, memeriksa tautan balik, melakukan audit situs web, dan menilai kinerja SEO masing-masing halaman.

SE Ranking dikenal dengan alat analisis dan kata kunci yang menyediakan data dan wawasan yang relevan tentang lalu lintas organik dan berbayar ke situs web Anda.

Ini juga memiliki alat kata kunci yang melacak peringkat kata kunci dan memberikan saran untuk mengoptimalkan setiap halaman atau posting blog untuk SEO.

Anda juga dapat mengakses pembuatan konten, pengoptimalan teknis, SEO lokal, dan pelaporan otomatis.

Fitur terbaik SE Ranking

Optimalkan halaman web atau postingan blog Anda dengan kiat-kiat bertenaga AI

Melakukan penelitian kata kunci dan temukan kata kunci berekor panjang yang terkait

Jalankan audit situs web lengkap untuk mengidentifikasi masalah apa pun yang mungkin memengaruhi peringkat pencarian Anda

Menganalisis lalu lintas rujukan Anda saat ini dan memeriksa rujukan pesaing Anda untuk mengetahui sumber backlink mereka

Batasan Peringkat SE

Metrik terutama berfokus pada lalu lintas organik dan mungkin tidak memberikan wawasan yang komprehensif tentang media sosial dan iklan bayar per klik

Harga Peringkat SE

Esensial: $55/bulan

$55/bulan Pro: $109/bulan

$109/bulan Bisnis: $239/bulan

Peringkat dan ulasan SE Ranking

G2: 4.8/5 (1.200+ ulasan)

4.8/5 (1.200+ ulasan) Capterra: 4.8/5 (200+ ulasan)

5. Moz

melalui Moz Moz adalah tempat yang tepat bagi para blogger untuk belajar tentang SEO. Moz menyediakan alat gratis untuk membangun tautan, kinerja halaman web, alat penelitian kata kunci terbaik, metrik situs, dan banyak lagi.

Keyword Explorer, alat penelitian kata kunci yang menonjol, memiliki basis data frasa SEO yang luas dan akurat. Anda bisa mendapatkan saran kata kunci untuk menemukan dan memprioritaskan kata kunci yang relevan untuk mendapatkan peringkat dengan cepat.

Jika Anda siap untuk serius dengan SEO, Moz memiliki alat berbayar seperti Moz Pro dan Moz Local dengan fitur yang lebih canggih. Jika Anda mencari alternatif Answer the Public yang berbayar, Anda bisa mencobanya.

Fitur terbaik Moz

Melakukan audit situs mingguan dengan Moz Pro untuk mengidentifikasi masalah SEO teknis yang memengaruhi peringkat

Memantau skor Domain Authority (DA) situs web Anda, metrik peringkat yang dikembangkan Moz yang memprediksi kinerja halaman hasil mesin pencari (SERP)

Menghasilkanide konten dan membuat kalender dengan memeriksa situs peringkat teratas untuk topik serupa

Membuat laporan SEO yang disesuaikan

Keterbatasan Moz

Paket berbayar lebih mahal daripada pesaing

Moz berfokus pada istilah pencarian bervolume tinggi dan kompetitif

Harga Moz

Harga berikut ini adalah untuk Moz Pro, produk SEO lengkap:

Gratis: 1 bulan/pengguna

1 bulan/pengguna Standar: $99/bulan

$99/bulan Medium: $ 179/bulan

$ 179/bulan Besar: $299/bulan

$299/bulan Premium: $599/bulan

Peringkat dan ulasan Moz

Peringkat berikut ini adalah untuk Moz Pro:

G2: 4.4/5 (400+ ulasan)

4.4/5 (400+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (300+ ulasan)

6. Juga Ditanyakan

via Juga Ditanyakan Sangat populer di kalangan pembuat konten, AlsoAsked adalah alat penelitian kata kunci hemat waktu yang secara otomatis menampilkan data People Also Ask (PAA) dari penelusuran Google Anda, menampilkan hasil yang muncul saat sebuah pertanyaan diklik.

Pengguna dapat menggunakan alat kata kunci untuk mengeksplorasi ide yang terkait dengan kata kunci tertentu dan menerima salinan SERP dengan PAA yang dihasilkan untuk kata kunci yang dipilih.

Kekuatan utamanya adalah pembaruan cepat data Patch AutoAugment (PAA) dari kata kunci terkait, yang sering kali mengungkapkan pertanyaan baru dalam beberapa jam setelah berita besar dan mengungguli alat penelitian kata kunci lainnya dalam hal volume pencarian dan daya tanggap.

Juga Ditanyakan fitur terbaik

Fokus pada maksud penelusuran aktual dengan menekankan pertanyaan yang diajukan orang terkait kata kunci Anda

Gunakan Penelusuran Mendalam untuk secara otomatis menemukan 150 pertanyaan terkait hingga tiga tingkat ke bawah untuk satu istilah penelusuran

Temukan kata kunci yang belum dimanfaatkan dengan menganalisis pertanyaan dan istilah penelusuran untuk pemasaran digital

Cakup semua yang dicari audiens Anda dengan mencabangkan satu topik menjadi beberapa subtopik

Keterbatasan yang juga ditanyakan

Tidak ada metrik volume penelusuran

Tidak memiliki analisis pesaing

Harga yang Juga Ditanyakan

Dasar: $15/bulan

$15/bulan Lite: $29/bulan

$29/bulan Pro: $59/bulan

Peringkat dan ulasan yang juga ditanyakan

G2: Tidak tersedia

Tidak tersedia Capterra: Tidak tersedia

7. Perencana Kata Kunci Google

melalui Perencana Kata Kunci Google Google Keyword Planner adalah alat penghasil kata kunci yang berguna untuk menemukan kata kunci target baru dan memahami perkiraan volume pencarian dan biayanya.

Ini adalah alat gratis yang terutama dirancang untuk iklan PPC, tetapi juga dapat membantu strategi SEO.

Alat ini memberikan saran kata kunci yang relevan dan wawasan untuk meningkatkan kampanye Iklan Google Anda. Anda juga dapat menggunakannya secara mandiri untuk mengeksplorasi kata kunci baru dan mempelajari permintaan pencarian dan tren untuk meningkatkan kampanye iklan Anda.

Fitur terbaik Google Keyword Planner

Buat rencana kata kunci Anda untuk Iklan Google

Lihat proyeksi lalu lintas penelusuran, perkiraan klik, tayangan, atau konversi untuk kata kunci yang dipilih

Ubah rencana kata kunci Anda menjadi kampanye Google Ads yang aktif

Keterbatasan Perencana Kata Kunci Google

Hanya menampilkan data penelusuran organik yang diproyeksikan untuk istilah penelusuran Google

Harga Perencana Kata Kunci Google

Gratis

Peringkat dan ulasan Google Keyword Planner

Peringkat di bawah ini adalah untuk platform Google Ads secara keseluruhan:

G2: 4.3/5 (1.900+ ulasan)

4.3/5 (1.900+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (800+ ulasan)

8. SpyFu

via SpyFu SpyFu adalah alternatif lengkap untuk Answer the Public, mengoptimalkan kampanye iklan SEO dan PPC.

Platform ini mempelajari lebih dari 100 juta domain untuk mengungkap mesin pencari dan strategi pemasaran kompetitor, mengungkap semua kata kunci relevan yang digunakan, iklan, dan tautan balik yang mendorong lalu lintas organik dan berbayar di berbagai mesin pencari.

Dengan menggunakan berbagai alat, Anda dapat mengatur dan menganalisis kata kunci, melacak peringkat, dan menghasilkan laporan khusus untuk memenuhi kebutuhan SEO spesifik Anda.

Fitur terbaik SpyFu

Akses data historis untuk meninjau riwayat peringkat dan backlink

Jelajahi kata kunci dan iklan Google Ads pesaing Anda menggunakan alat PPC

Mengelola proyek SEO dengan membuat grup kata kunci dan mengatur notifikasi

Menghasilkan teks berdasarkan perintah teks dan meringkas dokumen atau teks yang panjang

Keterbatasan SpyFu

Pengguna telah melaporkan contoh data yang tidak 100% akurat sepanjang waktu

Dilengkapi dengan alat canggih yang mungkin tidak dibutuhkan oleh pemula

Harga SpyFu

Dasar: $39/bulan

$39/bulan Profesional: $79/bulan

Peringkat dan ulasan SpyFu

G2: 4.6/5 (500+ ulasan)

4.6/5 (500+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (100+ ulasan)

9. Nosel

melalui Nosel Nozzle adalah alat kata kunci SEO dan pelacak peringkat yang kuat, terutama untuk pengguna tingkat perusahaan. Alat ini mengekstrak data kata kunci terperinci dari SERP Google untuk banyak kata kunci.

Lebih dari sekadar pelacakan peringkat standar, Nozzle memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi domain dan URL spesifik yang mendominasi cuplikan unggulan, daftar paket lokal, dan daftar paket video.

Fitur terbaik Nozzle

Pantau posisi kata kunci Anda setiap hari dengan pelacakan posisi SERP yang akurat dan andal

Dapatkan saran yang kuat, data berkode warna, dan ikhtisar kinerja peringkat Anda untuk meningkatkan skor SEO Anda

Lacak posisi harian frasa dalam indeks Google

Periksa statistik sesering yang Anda inginkan (seperti harian atau bulanan)

Keterbatasan nozzle

Antarmuka yang membingungkan untuk pengguna baru

Tidak memiliki pelaporan dan peringatan, riset kata kunci, dan pelacakan tautan balik

Harga nozzle

Usaha kecil dan menengah (UKM):

Dasar: $59/bulan

$59/bulan Tingkat Lanjut: $ 119/bulan

$ 119/bulan Pro: $299/bulan

$299/bulan Pro Plus: $599/bulan

Perusahaan:

Bisnis Dasar: $1.199/bulan

$1.199/bulan Business Advanced: $2,999/bulan

$2,999/bulan Business Pro: $5,999/bulan

$5,999/bulan Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Nozzle

G2: 4.6/5 (100+ ulasan)

4.6/5 (100+ ulasan) Capterra: 4.8/5 (80+ ulasan)

10. SEO PowerSuite

melalui Rangkaian Kekuatan SEO SEO PowerSuite adalah alat serbaguna untuk perusahaan yang ingin meningkatkan kehadiran digital mereka.

Alat ini membantu dalam riset kata kunci, meningkatkan struktur situs dengan menandai masalah, menganalisis tautan balik, dan menjalankan kampanye penjangkauan tautan.

Platform ini memiliki empat bagian: Pelacak Peringkat, Auditor Situs Web, SEO SpyGlass, dan LinkAssistant. Alat-alat ini membantu Anda memeriksa kesulitan kata kunci, melacak volume pencarian bulanan, merencanakan konten dengan lebih baik, dan menemukan peluang kata kunci dan tautan.

Fitur-fitur terbaik SEO PowerSuite

Menjalankan audit SEO untuk memeriksa situs Anda untuk masalah teknis

Melacak peringkat untuk hasil pencarian lokal dan Google Maps

Temukan dan perbaiki backlink spam untuk membuat peringkat konten Anda lebih baik

Keterbatasan SEO PowerSuite

Bukan platform berbasis cloud

Dibagi menjadi empat solusi terpisah, bukan satu alat gabungan

Harga SEO PowerSuite

Versi gratis

Profesional: $ 596/tahun

$ 596/tahun Perusahaan: $1.396/tahun

Peringkat dan ulasan SEO PowerSuite

G2: 4.5/5 (400+ ulasan)

4.5/5 (400+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (300+ ulasan)

Alat SEO Lainnya

Meskipun banyak alat tersedia untuk riset kata kunci dan kebutuhan pengoptimalan Anda, ada banyak hal lain yang perlu diperhatikan selain SEO.

Jadi mengapa tidak mempertimbangkan alat yang akan terbukti menjadi serba bisa?

ClickUp adalah alat lengkap yang akan membantu Anda menghasilkan ide konten, membuat konten, mengelola kampanye pemasaran, menyederhanakan manajemen proyek, dan menarik pelanggan baru.

Kelola upaya SEO Anda dengan ClickUp

pantau semua pekerjaan yang berhubungan dengan pemasaran Anda dalam satu platform melalui alat ClickUp untuk pemasaran_ Perangkat lunak ClickUp untuk pemasaran akan membantu Anda menyimpan semua pekerjaan tim pemasaran di satu tempat. Peta jalan pemasaran Anda tidak perlu lagi menjadi dokumen yang terpisah-pisah. Hubungkan mereka dengan tugas-tugas langsung dan jaga agar tim Anda tetap mengetahui posisi mereka dalam perjalanan.

Buatlah jadwal yang dapat dilihat oleh semua orang untuk memastikan transparansi dan menjaga tim tetap termotivasi. Hal ini juga membantu Anda menyingkirkan alur kerja yang berlebihan.

Alat ini juga membantu Anda melacak kemajuan kampanye dan strategi pemasaran Anda.

memicu kreativitas, membuat templat, atau membuat salinan secepat kilat dengan mitra curah pendapat terbaik di dunia_ ClickUp AI membantu Anda membuat garis besar blog yang telah diformat sebelumnya dan menulis seluruh blog. Masukkan persyaratan SEO Anda dan dapatkan artikel yang dihasilkan dalam hitungan detik.

Namun jika Anda ingin menulis sendiri dan hanya membutuhkan sedikit inspirasi, ClickUp AI akan menjadi teman bertukar pikiran yang dapat diandalkan.

Jadi, baik itu ide kampanye atau saran untuk topik blog, Anda selalu dapat mengandalkan alat AI ini.

ClickUp adalah alat yang serbaguna platform produktivitas untuk agensi SEO dan tim pemasaran. Ini membantu dalam Manajemen proyek SEO dengan membantu Anda mengatur kampanye dan daftar kata kunci, bertukar pikiran tentang ide kata kunci, membuat konten, dan menetapkan tugas.

ClickUp AI membantu Anda membuat ide dan meluncurkan kampanye pemasaran. Ini membantu dengan ringkasan konten, menghasilkan item tindakan dari catatan rapat Anda, dan bahkan membuat ringkasan konten bentuk panjang untuk Anda.

Buat strategi SEO untuk situs web Anda dengan Templat Peta Jalan SEO ClickUp

Selain itu, ClickUp menawarkan templat SEO-nya sendiri, jadi Anda tidak perlu memulai kampanye pemasaran konten Anda dari awal.

Sebagai contoh, Anda bisa menggunakan templat Templat Peta Jalan SEO ClickUp untuk membangun rencana tindakan yang terorganisir untuk meningkatkan eksposur mesin pencari situs web Anda.

Gunakan untuk menganalisis metrik situs web dan membuat peta jalan untuk tujuan pemasaran Anda .

Ini adalah alat yang hebat untuk mengomunikasikan perubahan dan membuat semua orang bertanggung jawab.

Lacak dan kelola informasi SEO Anda menggunakan Templat Penelitian dan Manajemen SEO ClickUp

Jika Anda ingin mengelola upaya SEO Anda secara keseluruhan, berikan Templat Penelitian dan Manajemen SEO ClickUp sebuah kesempatan. Gunakan untuk menetapkan tenggat waktu, status, dan perkiraan waktu serta melacak peringkat Anda di satu tempat.

Templat ini juga membantu riset kata kunci, analisis kompetitif, dan manajemen tugas. Anda dapat menghemat waktu dengan memiliki data SEO di satu tempat.

Fitur terbaik ClickUp

Berkolaborasi pada materi pemasaran seperti email, postingan blog, dan postingan media sosial dengan Dokumen ClickUp Sederhanakan komunikasi dan penuhi tujuan pemasaran Anda dengan cepat dengan notifikasi, komentar, dan Tugas ClickUp Buat alur kerja proyek, dan kampanye baru, serta bertukar pikiran dengan tim Anda menggunakan Papan Tulis ClickUp Gunakan ClickUp Obrolan untuk mendiskusikan ide konten Anda dengan mudah, dan mengontrol siapa saja yang dapat mengaksesnya

Mengakses beberapaTemplat pemasaran ClickUp untuk setiap kasus penggunaan yang dapat Anda pikirkan

melihat, menambah, atau menghapus tugas ke atau dari Daftar Tugas lain untuk meningkatkan visibilitas dan kolaborasi di seluruh tim_

Keterbatasan ClickUp

Versi seluler tidak memiliki beberapa fitur yang tersedia di versi desktop

Pengguna baru dapat menemukan platform ini sangat membingungkan

Harga ClickUp

**Gratis Selamanya

Tak Terbatas: $7/bulan per pengguna

$7/bulan per pengguna Bisnis: $12/bulan per pengguna

$12/bulan per pengguna Perusahaan: Hubungi bagian penjualan untuk mengetahui harga

Hubungi bagian penjualan untuk mengetahui harga ClickUp Brain: Tersedia di semua paket berbayar seharga $5/anggota Workspace/bulan

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ ulasan)

4.7/5 (9.000+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (3.900+ ulasan)

Tingkatkan Manajemen SEO dengan Alternatif Ideal untuk Menjawab Publik

Alat SEO yang kuat sangat penting untuk memantau pesaing, mengoptimalkan situs web Anda, dan membuat konten yang menarik bagi audiens target Anda untuk meningkatkan peringkat.

Saat mencari alternatif Answer the Public, pilihlah salah satu yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda.

Jika Anda mencari platform all-in-one yang didukung oleh AI yang dapat dengan mudah mengelola upaya SEO dan pemasaran Anda, pertimbangkan ClickUp.

Apakah Anda seorang pemasar berpengalaman atau baru dalam strategi pemasaran konten, ClickUp memiliki semua alat yang Anda butuhkan untuk menjalankan kampanye yang sukses. Daftar dengan ClickUp hari ini secara gratis!