Ringkasan Buku: 7 Kebiasaan Orang yang Sangat Efektif

Meskipun definisi sukses Anda mungkin berbeda sama sekali dengan definisi sukses orang lain, namun bahan-bahan kesuksesan dapat diringkas menjadi tujuh kebiasaan transformatif. Ini adalah premis utama dari buku pengembangan diri terlaris karya Stephen R. Covey, The 7 Habits of Highly Effective People. ๐Ÿ“•

Buku yang ditulis lebih dari 30 tahun yang lalu ini mendorong para pembacanya untuk mengubah cara pandang mereka terhadap dunia melalui pergeseran paradigma. Kemudian, dengan mengikuti tujuh kebiasaan, mereka dapat meningkatkan efektivitas pribadi dan profesional mereka dan memenuhi tujuan mereka.

via Amazon Dengan 432 halaman, The 7 Habits of Highly Effective People sedikit lebih panjang daripada buku-buku self-help lainnya. Jadi, jika Anda mencari ringkasan praktis dan praktis dari poin-poin penting buku ini, pencarian Anda berakhir di sini.

Sekilas tentang 7 Kebiasaan Orang yang Sangat Efektif Ringkasan

Dalam bukunya, Stephen Covey menjelaskan bahwa karakter seseorang, bukan kepribadian, yang menentukan keefektifan pribadi dan interpersonal mereka. Ia mendefinisikan karakter sebagai gabungan dari dua sifat utama: integritas dan kedewasaan.

Integritas

Seseorang yang berintegritas adalah orang yang perilaku dan tindakannya selaras dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai inti mereka.

Kedewasaan

Kedewasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempertahankan keyakinannya yang dipegang teguh sekaligus memahami dan menghormati keyakinan orang lain. Orang yang dewasa dapat menangani situasi, bahkan yang penuh konflik, dengan kesabaran, keanggunan, dan perspektif jangka panjang.

Buku ini memperkenalkan konsep 'Etika Karakter', yang mendorong pembaca untuk membangun karakter melalui integritas dan kedewasaan, bukan hanya berfokus pada perilaku lahiriah.

Hal ini dikarenakan proses internal yang melibatkan introspeksi dan refleksi yang mendalam merupakan kunci untuk mencapai kesuksesan dan efektivitas yang sesungguhnya.

Covey kemudian menjelaskan tujuh kebiasaan yang dapat membantu kita membangun dan memperkuat karakter kita:

Kebiasaan 1: Bersikaplah proaktif

Mereka mengatakan bahwa rahasia ketenangan adalah fokus pada apa yang dapat Anda kendalikan dan melepaskan apa yang tidak dapat Anda kendalikan. Jadi, ambillah tanggung jawab atas hidup Anda dan berkomitmenlah untuk memperbaikinya secara proaktif.

Ketika rintangan eksternal menghadang, jangan biarkan hal itu menghalangi Anda. Sebaliknya, gali lebih dalam, manfaatkan kekuatan karakter Anda, dan tanggapi dengan integritas dan kedewasaan. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang proaktif dan individu-individu yang sukses.

Kebiasaan 2: Mulailah dengan tujuan akhir

Tetapkan tujuan yang jelas untuk diri Anda sendiri. Apa yang ingin Anda capai dalam hidup Anda, baik secara profesional maupun pribadi? Kemudian, saat Anda merencanakan dan menjalani hidup Anda, pastikan Anda tidak pernah melupakan tujuan akhir tersebut sehingga setiap tindakan, baik besar maupun kecil, dirancang untuk mendorong Anda lebih dekat ke tujuan Anda. Terakhir, dalam perjalanan Anda menuju pemenuhan, biarkan nilai-nilai inti Anda memandu Anda. ๐ŸŒ„

Kebiasaan 3: Dahulukan yang terpenting

Belajarlah untuk membuat prioritas. Gunakan tujuan akhir Anda untuk menentukan area mana yang harus segera difokuskan dan mana yang bisa ditunda. Kemudian, jadikan prioritas ini sebagai bagian rutin dari jadwal Anda ๐Ÿ“†.

Terkadang, hal ini berarti mengatakan 'tidak' pada hal-hal tertentu. Tapi integritas Anda menuntut Anda untuk tetap setia pada prinsip-prinsip yang Anda pegang, jadi jangan anggap mengatakan 'tidak' sebagai sesuatu yang buruk. Mengatur hidup Anda dengan cara ini akan memberi Anda kendali yang lebih besar atas aktivitas Anda dan memungkinkan Anda untuk mengatur diri Anda sendiri agar lebih efektif.

Kebiasaan 4: Berpikirlah untuk menang-menang

Buku ini mendorong kita untuk mempraktikkan filosofi menang-menang. Ini berarti kita harus mencari solusi yang saling menguntungkan bagi semua orang yang terlibat dalam interaksi kita ๐Ÿค.

Dan jika Anda mengembangkan mentalitas berkelimpahan (bukan mentalitas kelangkaan), Anda akan tahu bahwa ada lebih dari cukup untuk semua hal. Ketika semua pihak yang terlibat dapat meninggalkan situasi dengan perasaan bahwa mereka telah menang, hidup menjadi sebuah tindakan kerja sama, bukan kompetisi. Hal ini, pada gilirannya, akan memajukan tujuan saling ketergantungan.

Kebiasaan 5: Berusahalah untuk memahami terlebih dahulu, baru kemudian dipahami

Kebiasaan ini adalah tentang membangun keterampilan komunikasi yang sangat baik-sebuah sifat yang penting untuk kehidupan yang efektif dan memuaskan. Dekati setiap situasi dengan maksud untuk memahaminya terlebih dahulu. Ini berarti mempraktikkan mendengarkan secara aktif dan berempati serta mendengarkan sudut pandang orang lain tanpa menghakimi.

Setelah itu, sampaikan perspektif Anda. Anda mungkin akan menemukan bahwa ide-ide Anda akan memiliki kredibilitas yang lebih tinggi karena Anda telah meluangkan waktu untuk membentuk pemahaman yang mendalam tentang semua sisi situasi. Kebiasaan ini membantu menumbuhkan lingkungan yang penuh kepercayaan dan keterbukaan dalam semua hubungan interpersonal Anda.

Kebiasaan 6: Bersinergi

Sinergi, dalam bentuknya yang paling sejati, adalah esensi dari kepemimpinan yang terinspirasi. Buku '7 Habits of Highly Effective People' mendukung kebenaran mendasar ini. Ketika sebuah tim yang terdiri dari beragam individu bekerja secara sinergis, menghargai perbedaan satu sama lain, kekuatan dan ide mereka diperkuat dan diperkuat.

Hal ini merangkum prinsip kuno bahwa keseluruhan selalu lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Ke mana pun Anda pergi, cobalah untuk menciptakan lingkungan dengan sinergi yang tinggi di mana orang-orang saling berbagi perbedaan dan membawa jati diri mereka. Mencapai sinergi dalam tim Anda dapat mengubahnya menjadi sumber kreativitas dan kinerja yang akan membantu Anda mendorong hasil yang diinginkan.

Kebiasaan 7: Mengasah gergaji

Perbarui, segarkan, seimbangkan kembali. Mulailah siklus pembelajaran dan peningkatan yang berkelanjutan dalam hidup Anda di seluruh dimensi berikut ini:

Kesehatan fisik: Berikan tubuh Anda perawatan yang dibutuhkan dengan berolahraga secara teratur, makan makanan bergizi, dan tidur yang cukup ๐Ÿ’ช

Kesehatan sosial/emosional: Jalani hidup dengan penuh pelayanan, empati, sinergi, dan rasa aman. Luangkan waktu dengan orang-orang yang Anda sayangi dan yang peduli dengan Anda. Hal ini akan membantu Anda membangun kehidupan yang bermakna โ™ฅ๏ธ

Kesehatan spiritual: Memprioritaskan kegiatan yang membutuhkan pemikiran dan refleksi yang mendalam, seperti meditasi, belajar, dan komitmen ๐Ÿ™

Kesehatan mental: Memelihara dan melatih pikiran Anda. Luangkan waktu untuk mempelajari hal-hal baru, menulis, membaca, dll. Hal ini akan menjaga kemampuan mental Anda dalam kondisi yang baik seiring dengan perkembangan Anda. ๐Ÿง‘โ€๐ŸŽ“

Semoga rangkuman 7 Kebiasaan Orang yang Sangat Efektif ini dapat menginspirasi Anda dan sesuai dengan keyakinan Anda. Baca terus jika Anda siap untuk mengubah kebiasaan Anda dan mencapai kesuksesan yang langgeng.

Poin-poin Penting dari 7 Kebiasaan Orang yang Sangat Efektif oleh Stephen Covey

Menerapkan ketujuh kebiasaan ini dapat membantu Anda meningkatkan efektivitas Anda sebagai pribadi, seperti yang disaksikan oleh jutaan penggemar buku ini.

Berikut ini adalah pelajaran-pelajaran utama yang ditekankan Covey kepada para pembacanya:

Kelola waktu Anda dengan baik Manajemen waktu sebenarnya bukan tentang mengatur waktu. Ini tentang mengelola diri Anda sendiri. Rencanakan, tetapkan tujuan, dan tinjau keduanya secara teratur agar tetap dapat beradaptasi dan melihat ke depan.

Bertanggung jawab atas tindakan Anda

Ambil alih kepemilikan atas hidup dan keputusan Anda. Cara Anda merespons situasi, bahkan jika situasi tersebut tampak tidak adil atau tidak terduga, menentukan arah hidup Anda.

Kenali bias Anda

Tidak ada dua orang yang melihat suatu situasi dengan cara yang sama. Perspektif Anda hanyalah pandangan yang telah dikondisikan untuk Anda miliki. Ketahuilah bahwa realitas orang lain sama validnya dengan realitas Anda.

Mulailah dari yang kecil

Perubahan besar diawali dengan perubahan kecil yang konsisten. Kemenangan di depan umum, yang membuat Anda dipuji di media sosial, biasanya dibangun di atas kemenangan kecil yang bersifat pribadi. Jadi, ubahlah cara pandang Anda untuk merefleksikan hal tersebut, dan kemudian luangkan waktu untuk membangun kebiasaan yang memberi nilai tambah pada hidup Anda. Ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan hasil yang Anda cari

Berinvestasilah pada diri Anda sendiri Jadikan ini sebuah kebiasaan untuk memprioritaskan kesehatan fisik, mental, spiritual, dan emosional Anda. Ini adalah aset terbesar Anda dan alat yang paling ampuh untuk membangun kehidupan yang Anda inginkan.

Populer 7 Kebiasaan Orang yang Sangat Efektif Kutipan

Buku ini penuh dengan kalimat-kalimat yang dapat dikutip. Dan karena ditulis dengan gaya yang mudah ditindaklanjuti dan sangat mudah dipahami, kutipan-kutipan dari buku ini tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Berikut adalah beberapa kutipan yang populer untuk diingat ketika keadaan menjadi sulit.

"Kebanyakan orang tidak mendengarkan dengan maksud untuk memahami; mereka mendengarkan dengan maksud untuk menjawab."_

"Atur dan laksanakan berdasarkan prioritas."_

"Melalui imajinasi, kita dapat memvisualisasikan dunia yang belum tercipta dari potensi yang ada di dalam diri kita."

"Perilaku kita adalah fungsi dari keputusan kita, bukan kondisi kita."_

"Sekali orang mengalami sinergi yang nyata, mereka tidak akan pernah sama lagi."_

"Hati nurani yang semakin terdidik akan mendorong kita ke arah kebebasan, keamanan, kebijaksanaan, dan kekuatan pribadi."_

Terapkan Ide 7 Kebiasaan Orang yang Sangat Efektif Dengan ClickUp

Tentu saja, mengapresiasi teori di balik The 7 Habits of Highly Effective People adalah hal yang baik dan bagus, seperti yang dilakukan banyak orang. Tapi Anda mungkin perlu sedikit dorongan untuk menerapkan prinsip-prinsipnya dalam kehidupan dan pekerjaan Anda dan melihat perubahan yang nyata.

ClickUp memberi Anda dorongan itu. Ini perangkat lunak manajemen tugas dirancang untuk memaksimalkan efektivitas dan produktivitas Anda. Berikut ini adalah bagaimana fitur dan alat ClickUp selaras dengan setiap satu dari tujuh kebiasaan dalam buku ini.

1. Jadilah proaktif

Orang yang proaktif menyalurkan energi konstruktif untuk mengubah hal-hal yang dapat mereka kendalikan. Sebaliknya, orang yang reaktif cenderung mencerca kondisi yang tidak dapat mereka kendalikan dan menyalahkan faktor eksternal atas kegagalan mereka.

Covey menyarankan untuk menetapkan tujuan dan komitmen kecil selama 30 hari dan mematuhinya dengan ketat. Setelah akhir periode, nilai apakah Anda telah menjadi lebih proaktif daripada reaktif.

Anda bisa melacak tujuan Anda dan perkembangannya hingga ke detail-detail kecil dengan Sasaran ClickUp sebuah dasbor lengkap untuk melacak semua inisiatif dan tanggung jawab Anda.

Lacak kemajuan menuju beberapa sasaran terkait dengan ClickUp

2. Mulailah dengan akhir dalam pikiran

Buatlah pernyataan misi pribadi untuk hidup Anda. Kemudian, luangkan setiap waktu yang Anda bisa untuk melakukan tugas-tugas yang membawa Anda lebih dekat untuk mencapai misi tersebut. Setiap tugas tersebut harus menggerakkan Anda, bahkan secara tak terbatas, dari tempat Anda saat ini ke tempat yang Anda inginkan.

Rencanakan, atur, dan berkolaborasi dalam proyek apa pun dengan ClickUp Dengan Tugas ClickUp anda dapat mengubah cara Anda mengelola tugas . Aplikasi ini memungkinkan Anda membuat dan menetapkan tugas, berkolaborasi dengan anggota tim dan pemangku kepentingan, membuat prioritas secara efektif, dan tetap terorganisir untuk kesuksesan pribadi.

3. Dahulukan yang terpenting

Kebiasaan ketiga adalah tentang memprioritaskan tugas yang mendekatkan Anda pada tujuan Anda dan mendeprioritaskan yang penting namun dapat ditangani kemudian. Dengan kata lain, ini berarti secara efisien mengatur waktu Anda dalam proyek-proyek .

Untuk memvisualisasikan daftar prioritas Anda, Anda dapat membuat daftar periksa yang dibagi menjadi empat kuadran, seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

Membagi tugas berdasarkan urgensi dan kepentingan akan membantu Anda memaksimalkan produktivitas Anda

Dan Daftar periksa ClickUp memungkinkan Anda melakukan hal itu. Ini memberikan para pemimpin dan profesional yang sibuk cara yang nyaman untuk mengelola pekerjaan mereka mendelegasikan secara efektif, membuat daftar periksa, menetapkan tugas, menetapkan prioritas, dan banyak lagi. Semua itu adalah keterampilan penting untuk kepemimpinan interpersonal.

4. Berpikirlah untuk menang-menang

Terapkan filosofi 'menang-menang'. Berpikir menang-menang berarti berbagi sumber daya, keuntungan, pengakuan, dan prestise secara bebas. Para pemimpin yang paling efektif mempraktikkan hal ini secara teratur dan memberdayakan tim mereka untuk bersinar melalui dorongan, bimbingan, dan pengingat.

Tetap terorganisir dan fokus pada tugas Anda dengan ClickUp Pengingat ClickUp adalah sumber dukungan yang bagus di sini. Pengingat ini memungkinkan Anda berkolaborasi, mengatur pengingat, dan memprioritaskan tugas sehingga Anda dan tim Anda saling mendapatkan manfaat dari pekerjaan Anda. Ingat, pertumbuhan pribadi berjalan seiring dengan kesuksesan kelompok.

5. Berusahalah terlebih dahulu untuk memahami, baru kemudian dipahami

Komunikasi yang efektif dimulai dengan mendengarkan, sebuah keterampilan yang diremehkan dan jarang digunakan. Jadikan mendengarkan sebagai kebiasaan agar Anda memahami perspektif orang lain dan memperdalam pemahaman Anda tentang suatu situasi. Bagaimanapun juga, koin selalu memiliki dua sisi.

Terapkan kebiasaan baru yang sehat, selangkah demi selangkah, dengan Templat Pelacak Kebiasaan Pribadi ClickUp Namun, mungkin sulit untuk mengembangkan kebiasaan yang efektif di tengah kesibukan kita sehari-hari. Di situlah Templat Pelacak Kebiasaan ClickUp masuk Templat ini memecah kebiasaan menjadi langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti dan mudah dipraktikkan. Anda juga bisa melihat Templat Produktivitas Pribadi ClickUp untuk melacak kemajuan Anda sebagai pendengar yang aktif dan berempati.

6. Bersinergi

Juga dikenal sebagai prinsip kerja sama kreatif, kebiasaan ini memuji manfaat dari upaya kolektif daripada keterampilan individu. Namun untuk membangun sinergi, Anda harus berkomunikasi, merasa nyaman untuk mengungkapkan kerentanan Anda, dan menyeimbangkan perbedaan emosional, mental, dan psikologis.

ClickUp adalah alat yang sempurna untuk menciptakan dinamika kelompok yang harmonis. Anda bisa menggunakannya untuk menetapkan tujuan dan melacak kinerja berdasarkan metrik tertentu. Dan meskipun ada beberapa aplikasi pelacakan tujuan yang tersedia di pasaran, ClickUp menonjol dari yang lain berkat kerangka kerja yang komprehensif dan fitur-fitur yang intuitif, canggih, dan berpusat pada pengguna.

7. Mempertajam gergaji

'Mengasah gergaji' berarti memperbarui dan memulihkan keseimbangan di keempat dimensi kehidupan Anda - spiritual, mental, sosial/emosional, dan fisik.

Sangat penting untuk mempraktikkan perilaku sehari-hari dan kebiasaan di tempat kerja yang menambah peningkatan kualitas hidup Anda. Anda juga bisa membaca pendapat menarik tentang bangunan ini kebiasaan untuk bekerja lebih cepat dan menyelesaikan sesuatu .

Ingin Menjadi Versi Terbaik dari Diri Anda? ClickUp Dapat Membantu

Perubahan tidak terjadi dalam semalam. Tapi jika Anda ingin meningkatkan kehidupan Anda dan mencapai pertumbuhan pribadi setelah membaca ringkasan kami tentang 7 Kebiasaan Orang yang Sangat Efektif, ClickUp akan selalu ada di sisi Anda. Sebagai sebuah alat manajemen proyek dirancang untuk semua orang, mulai dari CEO, wirausahawan, hingga pelajar, ClickUp akan membantu Anda mencapai tujuan, apa pun itu.

Mulai uji coba gratis Anda dengan Klik untuk meningkatkan produktivitas Anda.