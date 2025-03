25 Ide Pesta Natal Virtual yang Akan Disukai Tim Anda

Siap menyatukan tim jarak jauh Anda untuk sebuah perayaan yang meriah? Kami telah memberikan Anda daftar 25 ide pesta Natal virtual yang kreatif untuk menyebarkan keceriaan liburan. ๐ŸŽ„

Mari ubah pesta tradisional Anda menjadi pertemuan tim menjadi pengalaman yang menyenangkan dan tak terlupakan yang akan dibicarakan oleh semua orang setelah liburan berakhir.

Tanpa basa-basi lagi, mari kita bahas ini rencana acara virtual bergerak untuk merayakan waktu yang paling indah sepanjang tahun.

Apa itu Pesta Natal Virtual?

Pesta Natal virtual seperti pesta kantor pada umumnya, kecuali pesta ini diadakan secara online melalui perangkat lunak manajemen rapat seperti Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, atau WebEx.

Acara liburan virtual merupakan pilihan yang bagus untuk karyawan jarak jauh karena semua orang dapat bergabung di mana saja. Selain itu, Anda bisa menghemat uang dan tidak perlu repot-repot menyiapkan pesta di dunia nyata.

Hanya saja, jangan lupa untuk menggunakan perencana liburan untuk tetap terorganisir sebelum, selama, dan setelah kegiatan pesta untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar. ๐Ÿฅณ

25 Ide Pesta Natal yang Tak Terlupakan Ide Pesta Natal Virtual

Berapa pun jumlah tim Anda, ide pesta liburan virtual ini, beserta kuncinya aturan etiket rapat virtual akan mengubah pesta virtual Anda menjadi sorotan utama musim ini. Mari kita mulai dan jadikan pesta tahun ini sukses!

1. Pertukaran hadiah gajah putih virtual

Bersenang-senanglah dengan rekan kerja Anda (di mana pun mereka berada) dengan Templat Gajah Putih Virtual ClickUp yang memudahkan untuk menikmati permainan klasik ini

Untuk salah satu ide pesta Natal virtual terbaik, Anda tidak bisa salah dengan pertukaran kado yang konyol. Sebelum acara, pastikan untuk menetapkan dan membagikan batas anggaran untuk item hadiah. ๐Ÿ’ฐ

Para peserta kemudian memilih hadiah dan mengirimkan gambar kepada tuan rumah (bersama dengan desain pembungkusnya). Pembawa acara dapat menggunakan Template Gajah Putih Virtual ClickUp untuk menampilkan hadiah-hadiah ini, tersembunyi di balik desain pembungkusnya, dan menomori mereka untuk memudahkan referensi. Anda juga dapat menggunakan aplikasi pengacak untuk menentukan urutan peserta "membuka" hadiah.

Selama pesta berlangsung, para peserta memilih kado yang akan dibuka. Mereka dapat menyimpan pilihan mereka atau mencuri dari orang lain. Jika hadiah dicuri, pemain yang terpengaruh akan memilih lagi. Agar permainan tetap menarik, tetapkan batas maksimum jumlah pencurian.

Tuan rumah menggunakan templat untuk melacak kepemilikan hadiah dan jumlah pencurian. Permainan berakhir setelah pemain pertama mendapat giliran terakhir untuk menyimpan atau menukar hadiah mereka. Setelah pesta selesai, semua orang membeli dan mengirimkan hadiah yang sebenarnya kepada satu sama lain. ๐ŸŽ

2. Natal Virtual Pictionary

Gunakan Papan Tulis ClickUp untuk memberikan tugas, menandai penerima tugas, dan apa pun yang diperlukan untuk memulai kolaborasi Anda berikutnya

Permainan Christmas Pictionary ini mudah dibuat dan pasti akan membuat semua orang terlibat. Anda memerlukan sebuah papan tulis online alat, seperti Papan Tulis ClickUp untuk berbagi dengan tim Anda.

Sebelum pesta, siapkan daftar kata dan frasa bertema Natal seperti:

Ciuman mistletoe

Peri di rak ๐Ÿง

Pria roti jahe

Saat tiba waktunya bermain, bagi tim menjadi beberapa kelompok kecil. Secara diam-diam, kirimkan sebuah kata kepada salah satu anggota kelompok untuk digambar di papan tulis (melalui obrolan pribadi aplikasi video Anda) sementara yang lain menebak.

Atur pengatur waktu untuk setiap ronde selama 30 hingga 60 detik. Jika tim menebak dengan benar, mereka mendapat poin. Putar ilustrator di setiap tim agar lebih interaktif. Tim dengan poin terbanyak di akhir pertandingan adalah pemenangnya.

3. Sandiwara liburan Mad Libs

Gunakan ClickUp AI sebagai bagian dari pesta liburan virtual Anda untuk membuat sandiwara yang menyenangkan bagi anggota tim

Untuk pesta yang penuh tawa, tidak perlu mencari lagi selain sandiwara liburan Mad Libs. Untuk permainan Natal ini, pertama-tama Anda memerlukan naskah untuk sandiwara bertema liburan.

Jangan khawatir jika Anda bukan seorang penulis naskah - Anda bisa menemukan banyak contoh secara online atau menggunakan ClickUp AI , sebuah Alat AI untuk manajemen acara untuk membantu Anda menyiapkan sesuatu. Kuncinya adalah mengosongkan bagian yang kosong pada skrip untuk kata benda, kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan.

Selama pesta Anda, semua orang berkontribusi dengan menyarankan kata-kata untuk mengisi kekosongan tanpa mengetahui konteks sandiwara. Setelah Anda mengisi semua bagian yang kosong, tentukan peran untuk anggota tim untuk melakukan sandiwara menggunakan kata-kata yang baru saja Anda buat.

4. Apa yang ada di dalam kotak hadiah ??

Biarkan tim jarak jauh Anda menyalurkan jiwa detektif mereka dengan permainan pesta liburan virtual yang memadukan misteri dan kesenangan. ๐Ÿ•ต๏ธ

Sebagai tuan rumah, Anda mengisi kotak hadiah dengan "barang misteri" Selama pesta berlangsung, para peserta hanya dapat mengajukan pertanyaan ya atau tidak untuk membantu mereka menebak barang tersebut. Sebagai contoh:

Apakah benda itu bulat?

Dapatkah Anda memakainya?

Apakah Anda akan menemukannya di pohon Natal?

Siapa pun yang menebak dengan benar akan mendapatkan poin untuk diri mereka sendiri atau tim mereka. Teruslah bermain dengan berbagai item di dalam kotak, dan pada akhirnya, orang atau tim dengan poin terbanyak akan menang.

5. Natal di pulau terpencil

Ini mirip dengan permainan ruang pelarian virtual, tetapi lebih baik lagi-ini tentang kreativitas, kolaborasi tim dan bercerita.

Bagi pekerja jarak jauh ke dalam beberapa tim dan minta mereka membawa sejumlah barang (sekitar lima hingga 10) untuk merayakan Natal di pulau terpencil. Biarkan mereka menggunakan alat papan tulis untuk mempresentasikan pilihan mereka dengan gambar. ๐Ÿ๏ธ

Setelah bertukar pikiran di ruang breakout, para tim kembali berkumpul untuk berbagi cerita tentang alasan mereka memilih masing-masing barang. Mendengarkan sudut pandang dan alasan masing-masing tim membuat permainan ini menjadi menarik dan menyenangkan.

6. Trivia liburan

Ini adalah cara yang menyenangkan untuk menguji pengetahuan liburan tim Anda dengan pertanyaan-pertanyaan trivia yang mencakup tradisi Natal, sejarah, film, musik, apa saja.

Sebagai pembawa acara, Anda akan menyiapkan pertanyaan sebelumnya dan membacakannya selama acara berlangsung. Jika seseorang merasa tahu jawabannya, mereka akan mengangkat tangan dalam obrolan. Jika mereka salah, tim berikutnya yang mengangkat tangan akan mendapat kesempatan. Sesederhana itu. โœ

7. Kontes kostum Natal

Meriahkan pesta Natal virtual Anda dengan suasana kostum yang menyenangkan. Biarkan tim Anda memamerkan semangat liburan mereka dengan pakaian yang meriah-mulai dari topi dan setelan Santa hingga kostum peri dan kreasi liburan DIY yang unik.๐Ÿงฃ

Tambahkan sentuhan kompetitif dengan meminta semua orang memilih kategori seperti "Paling Kreatif", "Terlucu", atau "Pakaian DIY Terbaik" menggunakan fitur pemungutan suara panggilan video Anda. Jangan lupa untuk menyertakan "stan foto" virtual dengan mengambil foto tim untuk mengabadikan kenangan liburan.

8. Perburuan barang bekas liburan

Perburuan barang bekas adalah salah satu ide pesta Natal virtual yang paling interaktif (dan termudah!) untuk diwujudkan. Cukup siapkan daftar 5 hingga 10 barang liburan untuk ditemukan semua orang di rumah. Beberapa idenya antara lain:

Kartu liburan

Foto keluarga yang lucu

Simbol pencapaian

Film atau buku liburan favorit

Terbaik hadiah perusahaan yang pernah diterima

Tunjukkan daftarnya kepada semua orang saat pesta dimulai, tekan pengatur waktu, dan saksikan perebutan dimulai. Saat semua orang kembali, biarkan mereka berbagi item dan cerita di baliknya. Anda dapat mengumumkan pemenangnya setelah itu-peserta yang mengantongi item terbanyak sebelum waktu habis akan menang. โฐ

9. Tebak lagu Natal dengan emojis

Semua orang bisa bersenandung bersama lagu-lagu Natal klasik, tetapi apakah mereka akan mengenalinya sebagai emoji? Ide pesta Natal virtual ini adalah tentang mengubah lagu-lagu liburan populer menjadi emoji. Sebagai contoh, โ›„๐ŸŽฉโ„๏ธ dapat menjadi Frosty the Snowman.

Tunjukkan kepada semua orang kombo emoji ini menggunakan tayangan slide, atau kirimkan melalui obrolan. Siapa pun yang menebak lagu dengan benar akan mendapatkan satu poin, dan orang atau tim dengan poin terbanyak di akhir permainan akan menang.

10. Virtual manusia salju kontes membangun

Buat sketsa ide Anda dengan mudah di Papan Tulis ClickUp

Bahkan tanpa salju sungguhan, Anda masih bisa bersenang-senang membuat manusia salju digital-pilih papan tulis online sebagai kanvas Anda. ๐ŸŽจ

Selama pesta, sisihkan waktu bagi semua orang untuk menggambar dan memamerkan manusia salju mereka. Setelah semuanya selesai, Anda dapat melakukan jajak pendapat untuk melihat desain manusia salju siapa yang menjadi favorit semua orang.

11. DIY Kerajinan tangan Natal

Merancang kerajinan Natal adalah cara meriah lainnya untuk membuat semua orang memamerkan keterampilan artistik mereka. Pilih satu atau dua kerajinan tangan yang mudah dan kirimkan perlengkapan dekorasi DIY kepada tim Anda dengan semua barang yang diperlukan. โš’๏ธ

Luangkan waktu untuk membuat kerajinan tangan ini, baik dengan Anda (atau anggota tim lainnya) yang memimpin tim atau mengikuti langkah-langkah dalam tutorial YouTube. Di akhir sesi, Anda bisa mengambil foto hasil karya setiap orang dan membagikannya di media sosial atau bahkan meminta tim untuk memilih desain favorit mereka.

12. Pertunjukan bakat virtual

Temukan keterampilan dan bakat tersembunyi tim Anda dengan pertunjukan bakat liburan! Ini adalah acara yang menarik pembangunan tim virtual untuk melihat sisi lain dari kolega Anda dan menghargai keragaman mereka.

Untuk memulai pertunjukan bakat, mintalah anggota tim Anda untuk menyiapkan aksi singkat atau demonstrasi bakat mereka sebelumnya. Bakat bisa berupa apa saja:

Bernyanyi

Menyulap

Memainkan alat musik

Membacakan puisi asli

Melakukan trik sulap atau komedi stand-up

Setelah semua orang mendapatkan waktu untuk tampil, Anda dapat memilih judul-judul seru seperti "Aksi Paling Kreatif" atau "Bakat Kejutan Terbesar." ๐Ÿ†

13. Film Natal pesta malam

Berkumpul bersama tim Anda dalam suasana santai untuk pesta Natal virtual Anda. Pilih film Natal yang dapat dinikmati semua orang, atau kirimkan jajak pendapat sebelumnya untuk menentukan film yang akan diputar. ๐ŸŽฅ

Sebelum pesta, Anda bisa mengirimkan paket berisi kue Natal, cokelat panas, popcorn, atau makanan ringan lainnya kepada semua orang atau menanggung biaya makanan ringan mereka. Selama film berlangsung, gunakan obrolan aplikasi video Anda untuk berbagi tawa, komentar, atau momen-momen yang "tidak mungkin" agar tetap menyenangkan dan menarik.

14. Kelas dansa liburan virtual

Buat tim Anda berada dalam suasana yang meriah dengan memadukan lagu-lagu Natal dengan gerakan tarian sederhana. ๐Ÿ•บ

Anda dapat meminta guru tari atau meminta anggota tim yang suka menari untuk memimpin rutinitas sederhana. Rutinitas dansa harus menyenangkan dan mudah diikuti sehingga semua anggota tim dapat berpartisipasi dan bersenang-senang.

15. Tantangan pencarian kata liburan

Tambahkan sentuhan meriah pada permainan pencarian kata klasik di pesta virtual Anda. Cari teka-teki pencarian kata bertema Natal secara online yang menampilkan kata-kata seperti "mistletoe," "rusa," "Santa Claus," dan "kepingan salju."

Salin dan tempelkan teka-teki ini di Google Slides atau ClickUp Whiteboards, satu slide (atau ruang papan tulis) untuk setiap peserta atau tim. Selama pesta berlangsung, berikan waktu kepada semua orang untuk menemukan kata-kata sebanyak mungkin. Orang atau tim yang menemukan kata paling banyak akan menang. ๐ŸŽ‰

16. Kata-kata dalam tantangan kata

Ide pesta Natal virtual ini adalah tentang menemukan banyak kata kecil dari kata yang lebih besar dan bertema meriah. Misalnya, dari kata "Natal", pemain akan menemukan kata-kata seperti "Kristus", "pesona", "bintang", dan seterusnya.

Saat Anda siap untuk bermain, buatlah daftar kata-kata yang berhubungan dengan liburan. Bagikan salah satu dari daftar tersebut kepada tim Anda dan beri mereka waktu tiga hingga lima menit untuk bertukar pikiran sebanyak mungkin kata-kata yang lebih kecil.

Anda dapat membuatnya menantang dengan memberikan setidaknya tiga atau empat kata. Setiap orang dapat menuliskan kata-kata mereka, dan ketika waktu habis, semua orang berbagi daftar mereka. Peserta dengan kata-kata terbanyak akan menang. ๐Ÿ“

17. Tebak objek yang "diperbesar" **17

Pernah melihat sesuatu dari dekat dan nyaris tidak mengenali benda itu? Kemungkinan besar, Anda belum pernah mencobanya, dan itulah yang menjadi tantangan dalam permainan ini.

Untuk mempersiapkan aktivitas ini, temukan foto-foto benda-benda Natal dan benda-benda acak lainnya. Perbesar bagian tertentu dari setiap gambar dengan menggunakan aplikasi foto di komputer Anda. ๐Ÿ”Ž

Selama acara berlangsung, tampilkan setiap foto yang diperbesar di layar sehingga peserta dapat menebak apa itu. Jika mereka tidak mengerti, terus perkecil sampai mereka mengerti.

18. Teka-teki silang Natal

Inilah permainan kata klasik lainnya untuk mengasah otak tim Anda. Temukan teka-teki silang bertema Natal dan tampilkan pada slide terpisah di Google Slide, berikan setiap peserta atau tim slide untuk dikerjakan.

Peserta dapat mengerjakannya sendiri atau dalam tim. Untuk tim, pisahkan masing-masing tim ke dalam ruang istirahat. Setelah waktu habis, kumpulkan kembali untuk memeriksa jawaban dan melihat siapa yang paling benar.

19. Daftar nakal Sinterklas

Cari tahu siapa yang telah "nakal" di musim perayaan ini (atau yang sebelumnya) dengan versi Natal "Never Have I Ever." Sebagai pembawa acara, Anda akan mengucapkan pernyataan yang dimulai dengan "Anda masuk dalam daftar nakal Sinterklas jika..."

... Anda belum pernah membangun rumah kue jahe

... Anda telah memberikan hadiah Natal

... Anda telah membuka hadiah sebelum pagi Natal

Pemain meletakkan satu jari untuk setiap aktivitas yang telah mereka lakukan. Untuk membuatnya lebih menarik, Anda dapat mengizinkan mereka untuk berbagi cerita di balik setiap jari yang mereka letakkan. Lanjutkan permainan hingga daftar Anda habis atau hanya satu orang yang mengangkat jari, dialah pemenangnya. ๐Ÿ‘†

20. Permainan " permen tongkat " yang ekstrem*

Versi liburan virtual dari Extreme Spoons ini dijamin akan menjadi hit di pesta Natal kantor Anda-ganti sendok dengan permen tongkat. ๐Ÿฅ„

Setiap pemain membutuhkan tongkat permen dan setumpuk kartu. Untuk memulai, setiap pemain mengocok kartu mereka dan mengambil empat kartu. Sekarang, mereka akan mengambil satu kartu lagi dari tumpukan kartu yang tersisa dan membuangnya ke tumpukan "sampah" atau menggantinya dengan salah satu kartu yang ada di tangan.

Tujuannya adalah mengumpulkan empat kartu yang sama secepat mungkin. Setelah Anda berhasil, tunjukkan tongkat permen Anda ke kamera agar pemain lain melakukan hal yang sama. Siapa pun yang terakhir menunjukkan tongkat permen mereka akan mendapatkan huruf "C" dari "CANDY" Eja "CANDY", dan Anda keluar. Teruslah bermain hingga ada satu pemain yang berdiri.

21. Perebutan kata Santa

Inilah ide pesta Natal virtual yang menyenangkan: Semua orang mencoba mengurai huruf-huruf yang diacak untuk membentuk kata-kata yang berhubungan dengan Natal. Anda bisa membuatnya lebih menantang dengan tema-tema seperti makanan, film, dan lagu Natal. ๐ŸŽถ

Sebagai tuan rumah, buatlah dek slide dengan kata-kata Natal yang tercampur aduk. Misalnya, "Santa Claus" menjadi "tanas ualsc" dan "mistletoe" berubah menjadi "emitlost" Peserta dapat mengucapkan jawaban atau mengetiknya di area obrolan. Peserta atau tim yang paling banyak mengucapkan kata dengan benar adalah pemenangnya.

22. Nyanyian Natal karaoke karaoke

Bagaimana dengan sesi karaoke dengan sentuhan yang menyenangkan untuk membuat pesta virtual Anda lebih seru?

Buat daftar putar karaoke liburan dengan lagu-lagu Natal populer dan lagu favorit yang diminta oleh anggota tim. Temukan lagu-lagu ini di YouTube, lengkap dengan liriknya di layar agar semua orang dapat bernyanyi bersama. ๐ŸŽค

Untuk meningkatkan keseruan, adakan Putaran Peniruan. Ajak semua orang bernyanyi seperti penyanyi atau selebritis terkenal - dijamin akan ada banyak tawa.

23. Natal "ini" atau "itu "

Ini adalah aktivitas pembangunan tim dengan pertanyaan-pertanyaan pencair suasana untuk saling terhubung, berbagi cerita, dan belajar tentang tradisi liburan satu sama lain. ๐Ÿง‘โ€๐ŸŽ„

Siapkan slide deck dengan pilihan bertema liburan yang menyenangkan seperti:

Pohon asli atau pohon buatan?

Eggnog atau cokelat panas?

Bertemu dengan Grinch atau menjadi Grinch?

Sweater atau piyama jelek Natal?

Menyimpan dekorasi hingga 5 Januari, atau menurunkannya pada Hari Tahun Baru?

Setelah mengajukan setiap pertanyaan, biarkan setiap orang memilih preferensi mereka (melalui jajak pendapat) dan jelaskan pilihan mereka. Hal ini sering kali memicu perdebatan yang lucu dan meningkatkan ikatan tim.

24. Pertunjukan virtual secara langsung

Mengadakan pertunjukan virtual langsung seperti mengadakan konser atau pertunjukan pribadi untuk tim Anda di ruang keluarga mereka. ๐Ÿ›‹๏ธ

Untuk menyiapkannya, sewa pemain profesional, seperti penyanyi, pesulap, atau pelawak. Pilihlah seseorang yang dapat menarik perhatian penonton dan memberikan pertunjukan yang menyenangkan. Ini adalah aktivitas sempurna yang memungkinkan tim Anda untuk duduk santai, rileks, dan terhibur.

25. Upacara penghargaan Natal online

Upacara penghargaan Natal online adalah cara terbaik untuk menutup acara liburan Anda dengan cara yang luar biasa. Jika Anda telah menyelenggarakan beberapa permainan kompetitif, ini adalah waktu yang tepat untuk mengumumkan para pemenang dan hadiah mereka.๐Ÿ

Beberapa ide penghargaan meliputi hadiah produktivitas kartu hadiah digital, tiket bioskop, kotak happy hour, atau bahkan hari libur tambahan. Anda juga bisa menyertakan penghargaan "Terima Kasih" khusus untuk semua orang atas kontribusi mereka dalam menyukseskan pesta.

Fakta Umum Perencanaan Pesta Natal Virtual

Berikut adalah jawaban atas pertanyaan yang sering diajukan tentang pesta Natal kantor virtual.

Bagaimana cara menyelenggarakan pesta liburan virtual?

Tetapkan tanggal acara, pilih platform konferensi video seperti Zoom, rencanakan aktivitas yang menarik, dan kirimkan undangan digital berisi agenda. Beberapa aktivitas terbaik termasuk pertukaran hadiah Sinterklas atau gajah putih virtual, Daftar Nakal Sinterklas, dan Ini atau Itu.

**Bagaimana Anda membuat pesta Natal virtual menjadi menyenangkan?

Mintalah tim Anda untuk mengenakan pakaian bertema Natal, mulai pesta dengan permainan dan icebreaker yang menyenangkan, dan mainkan musik latar belakang selama aktivitas atau istirahat. Jaga agar acara tetap inklusif dengan mendorong partisipasi semua orang.

Berapa lama sebaiknya pesta Natal virtual diadakan?

Sebaiknya berlangsung sekitar 1 hingga 2 jam. Ini cukup lama untuk melakukan berbagai aktivitas tanpa menyebabkan kelelahan pada layar.

Ciptakan Pesta Natal yang Menyenangkan dan Tak Terlupakan Dengan ClickUp

Merencanakan pesta yang sempurna selama musim liburan bisa membuat stres. Namun dengan ide pesta Natal virtual dan ClickUp ini, hal tersebut tidak perlu terjadi! ๐ŸŽ„

Platform manajemen proyek ClickUp yang lengkap dilengkapi dengan fitur-fitur untuk menjaga rencana Anda tetap terkendali: