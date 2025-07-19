A legjobb 10 hibrid munkavégző szoftver a hatékonyabb együttműködésért

A hibrid munkamodell a modern munkahelyek új operációs rendszere, és nem csupán egy múló divat.

De bármennyire is rugalmasnak és kényelmesnek tűnik, a hibrid csapatok irányítása sajátos kihívásokkal jár. Az asztalfoglalás, az irodai napok összehangolása és mindenki tájékoztatása (anélkül, hogy millió naptármeghívót küldene) között a dolgok gyorsan kaotikussá válhatnak.

A megfelelő hibrid munkavégzési szoftver hatalmas változást hozhat. Akár elosztott munkaerőt irányít, látogatókezeléssel foglalkozik, vagy a korlátozott irodaterületet próbálja a legjobban kihasználni, ezek az eszközök segítenek csapatának a kapcsolattartásban, a termelékenység fenntartásában, és még a lelki egyensúly megőrzésében is.

Nézzük meg a legjobbakat!

10 hibrid munkavégzési szoftver áttekintése

Íme, hogyan viszonyulnak egymáshoz a legjobb hibrid munkavégzési eszközök a legjobb funkciók, felhasználási esetek és árstruktúra tekintetében:

Eszközök Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak ClickUp Minden méretű csapat számára, amelynek szüksége van AI-alapú feladatkövetésre, távoli együttműködési eszközökre , csevegésre és automatizálásra Közös dokumentumok, csevegés, jelentések, táblák, integrált mesterséges intelligencia és hibrid munkavégzési sablonok Ingyenes csomag elérhető; vállalatok számára egyedi árazás elérhető Robin Hibrid irodaterület-kezelésre szoruló kis- és középvállalkozások Munkahelyi elemzések, interaktív térképek, asztalfoglalás és jelenléti nyilvántartás Egyedi árazás Cisco Webex Közepes és nagyvállalatok számára, amelyek hibrid értekezletkezelési funkciókra szorulnak Valós idejű fordítás, kis csoportos szobák, zajszűrés és gesztusfelismerés Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 14,40 dollártól kezdődik havonta. OfficeRnD Hybrid Közép- és nagyvállalatok, amelyek optimalizálni szeretnék az irodaterület kihasználtságát Munkahelyi elemzések, mobil foglalás, márkás portálok, látogatói bejelentkezés Nincs ingyenes csomag; a fizetős csomagok ára havi 265 dollártól kezdődik Miro Együttműködésre alkalmas, virtuális ötletelési teret kereső startupok és középvállalkozások Megosztott táblák, sablonok, aszinkron együttműködés, tevékenységkövetés Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára havi 8 dollártól kezdődik felhasználónként Flowlu Kis hibrid csapatok, akik projektmenedzsment megoldásokat keresnek Projekteszközök, CRM, számlák, tudásbázis, munkafolyamat-automatizálás Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára csapatonként havi 49 dollártól kezdődik WorkInSync Irodavezetési eszközökre szoruló vállalkozások Valós idejű elérhetőség, érintésmentes bejelentkezés és intelligens alaprajzok Nincs ingyenes csomag; a fizetős csomagok ára havi 3 dollár/felhasználó (negyedéves számlázás) Pult Hibrid munkarend-tervezést igénylő nagyvállalatok Hibrid ütemterv-tervezés, valós idejű asztalfoglalás, elemzések és látogatói kioszk Nincs ingyenes csomag; a fizetős csomagok ára havi 2,200 dollártól kezdődik felhasználónként Collabora Online Kis- és középvállalkozások, amelyek együttműködésen alapuló dokumentumszerkesztő szoftvert keresnek Valós idejű közös szerkesztés, Office-fájlok kompatibilitása és beágyazott megjegyzések Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 2,03 dollár/hó-tól kezdődik Zulip Olyan vállalatok számára, amelyek globális, elszórt csapatokkal rendelkeznek, és kontextusalapú kommunikációs platformot keresnek E-mail-szerű szálak, valós idejű és aszinkron csevegés, integrációk, saját szerver Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára havi 3,50 dollártól kezdődik.

Mire kell figyelnie a hibrid munkavégzéshez szükséges szoftvereknél?

A megfelelő hibrid munkavégzési szoftver kiválasztása segíthet csapatának a kommunikációban, az együttműködésben, valamint a munkahelyi rugalmasság és a felelősségvállalás közötti egyensúly megteremtésében. Nem csupán a termelékenységről van szó – hanem arról is, hogy hibrid értekezletei hatékonyak maradjanak, eszközei összehangoltak legyenek, és munkatársai kapcsolatban maradjanak egymással.

Íme a legfontosabb funkciók, amelyekre figyelnie kell egy megbízható hibrid irodai szoftver kiválasztásakor:

Videokonferencia-eszközök: Zökkenőmentes Zökkenőmentes hibrid értekezleteket tesznek lehetővé valós idejű együttműködéssel, kevesebb félreértéssel és jobb részvétellel

Asztalfoglalás: Segítsen a hibrid munkavállalóknak asztalt foglalni, kezelje a látogatók bejelentkezését, és tegye kevésbé kaotikusabbá a hot deskinget

Távoli projektmenedzsment: Kombinálja a munkahelyi elemzéseket, a fájlmegosztást és a valós idejű szerkesztést Kombinálja a munkahelyi elemzéseket, a fájlmegosztást és a valós idejű szerkesztést a hibrid együttműködés támogatásához és a projektek előrehaladásának biztosításához

Központosított kommunikáció: Tartsa egy helyen a frissítéseket, visszajelzéseket és megbeszéléseket, hogy csökkentsék a szétszórt beszélgetések számát

Automatizált ütemezés és feladatkiosztás: Takarítson meg időt, és tartsa egyensúlyban a hibrid munkarendet a csapat egészében

A munkaterhelés átlátható képe: Előzze meg a kiégést a feladatok elosztásának és a munkaterhelésnek a hibrid munkaerő körében történő nyomon követésével

Egyszerű felhasználói felület: Az intuitív kialakítás és a letisztult irányítópultok megkönnyítik az új munkatársak beilleszkedését

Biztonság és hozzáférés-ellenőrzés: Védje az érzékeny adatokat, és gondoskodjon arról, hogy hibrid technológiai rendszere megfeleljen a szabályozási előírásoknak és biztonságos maradjon

👀 Tudta? A munkavállalók 84%-a állítja, hogy hibrid vagy távmunkás modellben több munkát végez el, mint a hagyományos irodai környezetben.

A 10 legjobb szoftver a hibrid munkavégzéshez

Most, hogy már tudja, mire kell figyelnie a hibrid munkahelyi eszközöknél, nézzük meg a hibrid csapatok számára kifejlesztett platformokat. Ezek az eszközök támogatják a munkahelyi rugalmasságot, egyszerűsítik a hibrid együttműködést, és segítenek kezelni a szétszórt munkaerő igényeit. Mindegyikről bemutatjuk a legfontosabb funkciókat, az árakat, a korlátozásokat és a felhasználók őszinte véleményét.

Ez segít összehasonlítani a lehetőségeket, és kiválasztani a csapatod napi együttműködési igényeinek leginkább megfelelő megoldást.

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független eljárást követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Íme egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

1. ClickUp (A legjobb feladatkezeléshez és együttműködéshez hibrid munkakörnyezetekben)

Kezelje távoli és hibrid csapatait könnyedén a ClickUp Remote Work segítségével

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás; egy rugalmas platform, amely alkalmazkodik a csapatod leghatékonyabb munkamódszeréhez. A hibrid együttműködés központi csomópontjaként szolgál, egy helyen egyesítve a feladatokat, naptárakat, dokumentumokat, a munkaterhelés-kezelést és az erőforrás-elosztást.

A ClickUp for Remote Work segítségével csapataid kommunikálhatnak és együttműködhetnek anélkül, hogy alkalmazások között kellene váltaniuk. A hívások és értekezletek ütemezése is ugyanolyan zökkenőmentes, így a csapatok összehangoltak maradnak, és minden szervezetten zajlik.

Az együttműködés a ClickUp Docs-szal kezdődik: a csapatok közvetlenül a munka helyszínén hozhatnak létre, szerkeszthetnek és oszthatnak meg dokumentumokat. A dokumentumokat közvetlenül feladatokhoz kapcsolhatja, a kidolgozott lépéseket egyetlen kattintással feladatokká alakíthatja, valamint táblázatokat, nézeteket és ütemterveket ágyazhat be, mindezt egyetlen dokumentumban.

Lehetővé teszi hibrid csapatainak, hogy a ClickUp Docs segítségével együttműködjenek a tervezésben és a stratégia kidolgozásában

Emellett hozzáférést kap a ClickUp Assign Comments funkcióhoz is, amelynek segítségével a csapatvezetők és menedzserek visszajelzéseket adhatnak, és azokat a megfelelő munkatársaknak rendelhetik hozzá.

Tegyük fel például, hogy van egy hibrid tartalomcsapata, amely különböző időzónákból dolgozik. Használhatnak egy dokumentumot a szerkesztői munka tervezéséhez, amelyben külön szakaszok vannak a témákra, a határidőkre és a kijelölt szerzőkre. Minden szerző aszinkron módon adja hozzá a saját hozzászólását, míg a szerkesztő megjegyzéseket fűz hozzá, és megemlíti a megfelelő csapattagokat a frissítésekkel kapcsolatban.

Ezenkívül ott van még a ClickUp Chat, amely segít abban, hogy a beszélgetéseket a munkafolyamaton belül tartsd, függetlenül attól, hogy a csapatod honnan dolgozik. Határidőről beszélgettek, vagy egy feladatra érkezett visszajelzéseket nézitek át? A beépített csevegő a munka mellett a teljes kontextust is megjeleníti.

Tartsa kapcsolatban távoli és irodai csapatát a munkafolyamaton belül a ClickUp Chat segítségével

Hibrid tartalomkezelő csapata összehangolhatja a közzétételi ütemterveket, megoldhatja a last-minute változtatásokat, és gyorsan értesítheti a csapattagokat, amikor új vázlatok készülnek el, így a hibrid munkahelyi kommunikáció egyszerű és kontextusfüggő marad.

A ClickUp Whiteboards egy virtuális vászon, ahol a valós idejű és aszinkron ötletelés találkozik a projektvégrehajtással. Hozzáadhat jegyzeteket, alakzatokat, szöveget és összekötő elemeket, vagy szabadkézzel rajzolhat, és ezeket közvetlenül feladatokhoz és dokumentumokhoz kapcsolhatja.

Hagyja, hogy hibrid és irodai csapatai stratégiákat dolgozzanak ki és teendőket határozzanak meg a ClickUp Whiteboards segítségével

Nehézséget okoz a távmunkás alkalmazottak számlázható óráinak nyomon követése? A ClickUp Projektidő-nyomkövető funkciója segíthet nyomon követni, hogyan telik az idő.

Kövesse nyomon, hogy egy-egy feladat mennyi időt vesz igénybe, és tartsa a projekteket a terv szerint a ClickUp Project Time Tracking segítségével

Indítsa el és állítsa le az időzítőket közvetlenül a feladatoknál, rögzítse az időt manuálisan, és kövesse nyomon az órákat különböző eszközökön, hogy asztali számítógépről, webes felületről, mobilalkalmazásokból vagy egy Chrome-bővítményből kezelhesse hibrid munkarendjét.

Ráadásul a ClickUp kiváló projektmenedzsment-sablonokat kínál távoli csapatok számára.

Ingyenes sablon letöltése Tervezze meg szervezetének átállását a hibrid munkamodellre a ClickUp távmunkaterv-sablonjával

Kezdje a ClickUp távmunkás terv sablonjával, hogy átfogó tervet készítsen a távmunkára való átálláshoz. Meghatározhatja az egyes csapattagok elvárásait és szerepeit, valamint szervezheti és nyomon követheti az átállással kapcsolatos feladatok előrehaladását.

Egy másik praktikus sablon a ClickUp napi tervező sablon, amely lehetővé teszi a távmunkás és hibrid munkavállalók számára, hogy feladataikat kategóriákba sorolják, fontossági sorrendbe állítsák és nyomon kövessék az előrehaladást.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A kezdőknek eleinte kissé bonyolultnak tűnhetnek a kiterjedt funkciók

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)

Mit mondanak a valódi ügyfelek a ClickUp-ról?

Egy TrustRadius-értékelő így ír:

A ClickUp sokkal egyszerűbbé és hatékonyabbá tette az aszinkron összehangolást. Azáltal, hogy létrehozott egy keretrendszert, amelyben felvázolhatók és strukturálhatók a célok és az eredmények, a távoli csapatok képesek megérteni az elvárásokat és gördülékenyen tájékoztatni az aktuális állapotról. A fehér táblákkal történő ötletelés egyszerű, a prioritások átszervezése egyszerű, és a referencia képek hozzáadása stb. is nagyon gördülékeny.

K. Milyen módszerekkel lehet javítani a hibrid munkavégzés során az együttműködést? Íme néhány tipp a hibrid vagy távmunkás csapatok csapatmunkájának javításához: Határozzon meg egyértelmű kommunikációs szabályokat: Határozza meg, mikor érdemes csevegést, e-mailt vagy megbeszélést használni, hogy elkerülje a zavart és a túlterhelést

Közös átláthatóság biztosítása: A műszerfalak vagy a heti frissítések segítségével gondoskodjon a célok, feladatok és az előrehaladás átláthatóságáról

Építse be az aszinkron együttműködést: Tegye lehetővé a csapat tagjai számára, hogy időzónákon átívelően is hozzájárulhassanak a munkához rögzített értekezletek, megjegyzések, megosztott dokumentumok és hibrid munkavégzési kommunikációs eszközök segítségével

Kérjen rendszeresen visszajelzést: Ellenőrizze, mi működik jól, és a csapat visszajelzései alapján alakítsa át a folyamatokat

Használja hatékonyan az együttműködési eszközöket: Használja ki a megosztott dokumentumokat, a virtuális táblákat és a projektmenedzsment eszközöket, hogy mindenki egy irányba haladjon

2. Robin (A legjobb hibrid irodaterület-kezeléshez)

via Robin

A jelentések szerint az irodák kihasználtsága összességében megduplázódott, 30%-ról 60%-ra emelkedett . A hibrid munkakörnyezetben ez olyan kihívásokat jelent, mint a munkába visszatérő alkalmazottak számának nyomon követése és a szükséges irodaterület meghatározása.

A Robin egy kifejezetten rugalmas irodák számára kifejlesztett hibrid munkahely-kezelő szoftver. Kiemelkedő funkciója a munkahelyi elemzés, amely valós idejű betekintést nyújt a csapatoknak a helykihasználásba, így okosabb döntéseket hozhatnak az asztalok rendelkezésre állásáról, a tárgyalók elosztásáról és a hosszú távú helytervezésről.

A platform lehetővé teszi továbbá a munkavállalók visszajelzéseinek gyűjtését és elemzését is, hogy javítsa a hibrid munkamodell hatékonyságát.

A Robin legjobb funkciói

Foglaljon asztalokat és tárgyalókat előre, hogy elkerülje az ütközéseket

Ellenőrizze, ki van az irodában, és ennek megfelelően tervezze meg a napját

Használja az interaktív térképeket emberek, helyiségek vagy szabad asztalok kereséséhez

Csatlakoztassa a Microsoft Teams, az Outlook és a Google Workspace alkalmazásokat, hogy eszközváltás nélkül kezelhesse a hibrid együttműködést

Állítson be szabályokat az asztalfoglalásra csapatok, napok vagy irodai zónák alapján

Kövesse nyomon a jelenléti trendeket a jobb tervezés és a túlzsúfoltság csökkentése érdekében

A Robin korlátai

A Microsoft Outlookon keresztüli teremfoglalás hibás lehet

A szintek szerkesztése elég időigényes

Robin árak

Egyedi árazás

Robin értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 70 értékelés)

Mit mondanak a Robinról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Rendkívül intuitív használatú, amely egyszerűen és zökkenőmentesen teszi lehetővé az irodaterületek lefoglalását. Cégünk nemrég költözött egy „hoteling” típusú irodaterületre, ahol korlátozott számú iroda és tárgyaló áll rendelkezésre. A Robin platformot integráltuk a párhuzamos foglalások elkerülése és az irodai forgalom nyomon követése érdekében. A bejelentkezésre és a visszaigazolásra vonatkozó e-mailes értesítések is remekül működnek.

3. Cisco Webex (A legjobb megoldás a találkozók kezeléséhez)

a Cisco Webexen keresztül

A Cisco Webex egy olyan platform, amely egyszerűsíti a hibrid értekezleteket. A zajszűrés és a gesztusfelismerés segítségével a virtuális interakciók emberibbnek és befogadóbbnak tűnnek. Az integrált AI-asszisztens valós idejű fordításokat és a beszélgetések összefoglalásait biztosítja, sőt, üzeneteket is megfogalmazhat.

Az olyan funkciók, mint a kis csoportok számára kialakított szobák, a szavazások és a moderált kérdések és válaszok, segítenek a találkozók strukturált és érdekes lebonyolításában. Ezen felül a Webex egyetlen platformon támogatja az üzenetküldést, a hívásokat és a fájlmegosztást.

A Cisco Webex legjobb funkciói

Tegye interaktívabbá a virtuális értekezleteket breakout szobákkal, élő szavazásokkal és még sok mással

Üzenetküldés, hívás és fájlmegosztás egy platformon a kommunikáció egyszerűsítése érdekében

Integrálja a Microsoft Teams, a Google Workspace és a naptárszolgáltatásokkal, hogy mindig naprakész legyen

Biztosítsa távmunkás eszközeit vállalati szintű biztonsági és megfelelőségi funkciókkal

Kövesse nyomon az értekezletek adatait, és kezelje az eszközöket a beépített IT-vezérlőkkel

A Cisco Webex korlátai

A hibrid munkamenedzsment eszköz használatának megtanulása időigényes

A versenytársakhoz képest korlátozott testreszabási lehetőségek az interfész elemeiben

A Cisco Webex árai

Ingyenes

Webex Meet: 14,50 USD/hónap felhasználónként

Webex Suite: 25 USD/hó felhasználónként

Webex Enterprise: Egyedi árazás

Cisco Webex értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 20 000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 7000 értékelés)

Mit mondanak a Cisco Webexről a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelés szerint:

A Webex Suite-ben leginkább az tetszik, hogy minden, amire szükségem van, egy helyen megtalálható. A megbeszélések, az üzenetküldés és a hívások mind egy helyen vannak. A kép- és hangminőség kiváló, és olyan funkciók, mint a zajszűrés és a valós idejű fordítás, valóban nagy különbséget jelentenek, különösen forgalmas vagy nemzetközi megbeszélések során. Az is tetszik, hogy jól együttműködik az általam már használt eszközökkel, például a Google Workspace-szel vagy a Microsoft 365-tel, ami egyszerűbbé és hatékonyabbá teszi a munkát.

4. OfficeRnD Hybrid (A legjobb az irodaterület optimalizálásához és testreszabásához)

via OfficeRnD Hybrid

Az összes munkahelyi terület mintegy 49%-a kihasználatlan, átlagos kihasználtsága kevesebb, mint egy óra naponta. Az OfficeRnD optimalizálja az irodaterület használatát és megosztását, biztosítva, hogy hibrid csapataidnak mindenük meglegyen a hatékony értekezletekhez.

Beállíthat intelligens foglalási szabályokat, amelyek egyszerűvé és stresszmentessé teszik az ütemezést. Ha pedig nagy a forgalom, az irodavezetők és az adminisztrátorok be tudnak lépni, hogy mások nevében foglaljanak helyeket, így biztosítva, hogy mindenki a megfelelő időben a megfelelő helyiséget kapja meg.

Az OfficeRnD Hybrid legjobb funkciói

Elemezze a kihasználtsági trendeket a beépített munkahelyi elemzési funkcióval

Integrálható a Microsoft Teams, a Google Workspace és a Slack alkalmazásokkal

Foglaljon asztalokat és szobákat mobilon, hogy útközben is könnyen hozzáférhessen

Hozzon létre márkás alkalmazotti portálokat az egységes felhasználói élmény érdekében

Kezelje a látogatókat bejelentkezési eszközökkel és hozzáférés-nyomon követéssel

Állítson be hibrid munkarendeket és jogosultságokat a vállalati irányelveknek megfelelően

Az OfficeRnD Hybrid korlátai

Ez a platform meglehetősen drága lehet a korlátozott költségvetéssel rendelkező startupok számára

A platform navigációja nem túl felhasználóbarát

OfficeRnD Hybrid árak

Kezdőár: 265 USD/hó-tól

Grow: 532 USD/hó-tól

Ár: Egyedi árazás

OfficeRnD értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 30 értékelés)

Mit mondanak az OfficeRnD Hybridről a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelés szerint:

A testreszabási lehetőségek, amelyek lehetővé teszik, hogy a termékeket és a márka megjelenését üzleti igényeinknek megfelelően állítsuk be. A támogatás is gyors és hatékony, ráadásul a platform folyamatosan fejlődik és egyre jobbá válik, miközben költséghatékony marad a vállalkozásunk számára.

🧠 Érdekesség: A teljes munkaidőben távmunkát végzők kevesebb mint 50%-át teszik ki az üvegházhatású gázok kibocsátásának, összehasonlítva azokkal, akik bejárnak az irodába.

5. Miro (A legjobb távoli és hibrid csapatok közötti közös ötleteléshez)

via Miro

A hibrid és a távmunka rugalmasságot és jobb munka-magánélet egyensúlyt kínál, de a csapatok tagjai emiatt elszigeteltnek érezhetik magukat. Valójában a távmunkát végző és hibrid munkavállalók 45%-a szerint nehezebb az együttműködés és a kapcsolattartás, mint egy hagyományos irodában.

A Miro egy hibrid csapatok számára kifejlesztett vizuális együttműködési platformmal segít áthidalni ezt a szakadékot. Az eszköz megosztott digitális felülete támogatja a valós idejű és aszinkron csapatmunkát, így a brainstorming, a tervezés és a fejlesztés természetesnek tűnik.

A Miro olyan eszközökkel, mint a jegyzetlapok, diagramok, szavazások és kommunikációs terv sablonok, a szétszórt ötleteket strukturált cselekvéssé alakítja. A Miro AI felgyorsítja a munkát azáltal, hogy a durva ötleteket kifinomult eredményekké alakítja.

A Miro legjobb funkciói

Beágyazhat táblákat dokumentumokba, wikikbe vagy prezentációkba

Kövesse nyomon a változásokat valós idejű kurzorokkal és a tevékenységek előzményeivel

Mutassa be ötleteit a Miro prezentációs módjával, amely strukturált áttekintést biztosít

Hozzáférés a táblákhoz asztali számítógépről, táblagépről vagy mobil eszközökről

Biztonságos együttműködés SSO-val, hozzáférés-vezérléssel és rendszergazdai jogosultságokkal

A Miro korlátai

A teljesítmény lelassulhat a nagy, sok aktív közreműködővel rendelkező táblákon

Az ingyenes csomag korlátozza a táblák számát, és nem biztosít hozzáférést a fejlett funkciókhoz

A Miro árai

Ingyenes

Kezdőcsomag: 8 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Miro értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8100 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1600 értékelés)

Mit mondanak a Miro-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így ír:

A közös munkavégzés az iparági szabvány. Különösen animációk megosztásához és áttekintéséhez nagyon egyszerű a storyboard-képek összehangolása, de teljes sorozat kis GIF-előnézeteinek feltöltése is. Sajnos nincs lehetőség teljes .mp4 fájlok feltöltésére. Ez pedig még őrültebbé tenné, ha egy nagy csapattal ott nézhetnénk át az animációkat, és azonnali visszajelzést kaphatnánk

6. Flowlu (A legjobb kis léptékű együttműködési projektek kezeléséhez)

via Flowlu

Az alulteljesítő csapatoknál négyszer nagyobb az esélye annak, hogy 15 vagy több eszközt használnak egyszerre, mivel értékes időt pazarolnak a bonyolult eszközhalmaz kezelésére ahelyett, hogy a tényleges feladatokkal foglalkoznának.

A Flowlu egy hibrid együttműködési platformmal oldja meg ezt a problémát, amely egy helyen egyesíti a projektmenedzsmentet, a CRM-et, a számlázást, a tudásmegosztást és a kommunikációt.

A csapatok Kanban-táblák, Gantt-diagramok és időnaplók segítségével követhetik nyomon a feladatokat, miközben figyelemmel kísérik a munkaterhelést és a határidőket. Belső tudásbázisokat hozhat létre, automatizálhatja a munkafolyamatokat, és testreszabható értékesítési folyamatok segítségével kezelheti az üzleteket.

A szoftver nemcsak a hibrid csapatok irányításában segít, hanem számlák készítését, a pénzügyek kezelését és jelentések generálását is lehetővé teszi, olyan integrációkkal, amelyek zökkenőmentesen illeszkednek a meglévő technológiai rendszerébe.

A Flowlu legjobb funkciói

Kezelje a projekteket Kanban-táblákkal, Gantt-diagramokkal és feladatautomatizálással

Kövesse nyomon az időt, a határidőket és a munkaterhelést a hatékony csapatvezetés érdekében

Hozzon létre belső tudásbázisokat az információk központosítása és a zavarok csökkentése érdekében

Kezelje a potenciális ügyfeleket, az üzleteket és az ügyfélkapcsolatokat a beépített CRM-eszközökkel

Küldjön professzionális számlákat és kövesse nyomon a befizetéseket az integrált pénzügyi eszközökkel

A Flowlu korlátai

Lehet, hogy nem ideális komplex, nagyszabású műszaki projektek kezeléséhez

A felhasználói felület funkcionális, de vizuálisan kevésbé vonzó, mint egyes alternatívák

A Flowlu árai

Ingyenes

Csapat: 49 USD/hó csapatonként

Vállalatok: 99 USD/hó csapatonként

Professional: 199 USD/hó csapatonként

Vállalati: 329 USD/hó csapatonként

A Flowlu értékelései és véleményei

G2: 4,7/5 (több mint 190 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 350 értékelés)

Mit mondanak a Flowlu-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Az all-in-one projekt- és feladatkezelő szoftver. Minden funkciónak külön API-ja van. Ez nagyon megkönnyíti az integrációt más szoftverekkel. Felhasználóbarát. Az ügyfélszolgálatuk is remek. A CRM-támogatás is jó.

7. WorkInSync (A legjobb vállalati irodaterület-kezeléshez)

via WorkInSync

A konferenciatermek használatának koordinálása nagy irodákban és több helyszínen kihívást jelenthet, különösen hibrid munkamodell esetén. A WorkInSync egyszerűsíti a munkahelyi műveleteket egy központi platformmal, amelyet elosztott csapatok és változó munkaidőbeosztások számára fejlesztettek ki.

Egyszerűsíti a terem- és asztalfoglalást, a munkavállalók beosztását, és egyetlen egységes irányítópulton keresztül valós idejű elérhetőséget biztosít. Az intelligens foglalási szabályok, az interaktív alaprajzok és a mobil hozzáférés segítik az ütközések és a meg nem jelenések elkerülését.

Az érintésmentes bejelentkezés és a részletes munkahelyi elemzésekhez hasonló funkcióknak köszönhetően a WorkInSync segít optimalizálni a helyet és javítani a munkavállalói élményt. Emellett támogatja az intelligens, adatalapú döntéshozatalt a hibrid munkahelyen.

A WorkInSync legjobb funkciói

Tekintse meg a valós idejű elérhetőséget, hogy elkerülje az ütemterv-ütközéseket

Állítson be intelligens foglalási szabályokat a kapacitás kezeléséhez és a kettős foglalások elkerüléséhez

Használja az interaktív alaprajzokat a helyiségek megkereséséhez és lefoglalásához

Tervezze meg az irodai munkanapokat, és szinkronizálja azokat a csapat naptáraival

Kövesse nyomon a jelenléti trendeket, hogy hatékonyabban tervezhesse a helykihasználást

A WorkInSync korlátai

A kezdeti beállítás bonyolult lehet, különösen az alaprajzok és a foglalási szabályok konfigurálásakor

Nincs beépített együttműködési eszköz, ezért külön platformokra van szükség az üzenetküldéshez és az értekezletekhez

A WorkInSync árai

Standard: 3 USD/hónap felhasználónként (negyedéves számlázás)

Professional: 4,50 USD/hónap felhasználónként (negyedéves számlázás)

Enterprise: 6,75 USD/hónap felhasználónként (negyedéves számlázás)

WorkInSync értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (200+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 140 értékelés)

Mit mondanak a WorkInSync-ről a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelés így szól:

A WorkInSync asztalfoglalási funkciója forradalmasította csapatunk munkamódszerét. Az önkiszolgáló opció lehetővé teszi, hogy bármikor lefoglalhassuk az asztalokat, amikor szükségünk van rájuk, anélkül, hogy az adminisztratív személyzetre kellene támaszkodnunk. Hihetetlenül kényelmes, hogy közvetlenül a mobilalkalmazáson keresztül foglalhatunk asztalokat. Imádom, hogy láthatom a munkaterület elrendezését, és könnyen megtalálhatom a kollégákat.

👀 Tudta? A munkavállalók négyötöde arról számol be, hogy technikai problémák miatt késésekkel és időveszteséggel szembesül a megbeszélések kezdetekor.

8. Pult (A legjobb hibrid munkabeosztáshoz)

via Pult

Ha csapata az irodai napok, az asztalfoglalások és a tárgyalótermek koordinálása között egyensúlyozik, a Pult segíthet rendet teremteni a káoszban. Központosított módot kínál a hibrid ütemtervek kezelésére, valós idejű áttekintést nyújtva arról, hogy ki, mikor és hová érkezik.

Akár hibrid, akár távmunkás, akár valahol a kettő között van, a Pult megkönnyíti és kiszámíthatóbbá teszi az irodai koordinációt.

A Pult legjobb funkciói

Tervezzen hibrid munkarendeket, és alakítson ki következetes irodai rutinokat

Foglaljon szobákat és asztalokat valós idejű alaprajzok segítségével

Automatizálja a bejelentkezést a Wi-Fi-alapú jelenléti nyilvántartással

Állítson be intelligens foglalási szabályokat a helyiségek hatékony kezeléséhez

Kövesse nyomon a helyfoglaltságot és a helykihasználást részletes elemzések segítségével

A Pult korlátai

A teljes értékű hasznosításhoz a csapat egészének következetes alkalmazására van szükség

Az alaprajz beállítása pontosságának biztosítása érdekében manuális adatbevitelre vagy a Pult ügyfélszolgálatának segítségére lehet szükség

A Pult árai

Starter: 2,20 USD/felhasználó havonta

Growth: Egyedi árazás

Vállalatok: Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árazás

Az euróban megadott árak USD-re átszámítva*

Pult értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 30 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Pult-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó így ír:

A Pult okos és egyszerű. Pontosan megoldja a problémánkat: ki jön be az irodába, és van-e még asztala, ahol dolgozhat? A beállítás egyszerű, a kollégák imádják, és a támogatás is kiváló!

9. Collabora Online (A legjobb dokumentumszerkesztéshez hibrid csapatok számára)

via Collabora Online

A hagyományos dokumentumszerkesztő eszközök megnehezíthetik az együttműködést, különösen azoknak a hibrid csapatoknak, amelyek szétszórt fájlokkal és verzióproblémákkal küzdenek. A Collabora Online böngészőalapú irodai csomagot kínál dokumentumok, táblázatok és prezentációk valós idejű szerkesztéséhez.

Támogatja a Microsoft Office formátumokat, és olyan funkciókat tartalmaz, mint a beépített megjegyzések, a valós idejű kurzorok, a verziótörténet és a szerkesztési jogosultságok.

A csapatok saját szervereiken is üzemeltethetik, vagy felhőalapú megoldást is választhatnak, így ez praktikus választás azok számára, akik az open source rugalmasságát és az adatok feletti nagyobb ellenőrzést tartják szem előtt.

A Collabora Online legjobb funkciói

Kövesse nyomon a felhasználók által végzett módosításokat, és tekintse át a részletes verziótörténetet

Biztosítsa tartalmát vállalati szintű jogosultságokkal és végpontok közötti titkosítással

Dolgozzon együtt dokumentumokon anélkül, hogy további asztali szoftvert kellene telepítenie

A nyílt forráskódú rugalmasságnak köszönhetően testreszabhatja a felületet és a funkciókat a szervezet egyedi igényeinek megfelelően

A Collabora Online korlátai

A felhasználói felület elavultnak tűnhet az újabb platformokhoz képest

A fájlok formátumok közötti konvertálása néha elrendezési vagy formázási eltéréseket okozhat

A Collabora Online árai

Collabora Online Development Edition: Ingyenes

Collabora Online for Business: 2,03 USD/hónap felhasználónként

Collabora Online for Enterprise: Egyedi árazás

A Collabora Online értékelései és véleményei

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (több mint 100 értékelés)

🧠 Érdekesség: Mark Zuckerberg, a Facebook alapítója, esküszik a hideg konferenciaterem termelékenységnövelő erejére, ezért a termosztátot friss 59 °F (15 °C) hőmérsékleten tartja.

10. Zulip (A legjobb témákra épülő szálakban zajló beszélgetésekhez)

via Zulip

Az eszközök közötti váltás és a frissítések keresése időigényes lehet, és elvonhatja a figyelmet, különösen azoknál a hibrid csapatoknál, amelyek egymást átfedő beszélgetéseket kezelnek. Valójában a munkavállalók idejük 61%-át frissítésekkel, kereséssel és információk kezelésével töltik szétszórt rendszerekben.

A Zulip egy nyílt forráskódú csapatcsevegő platformot kínál, amely ötvözi a valós idejű üzenetküldést az e-mail-szerű szálakkal, így könnyebb követni a beszélgetéseket anélkül, hogy elveszne a kontextus.

Ez a hibrid munkavégzéshez készült kommunikációs eszköz különösen akkor hasznos, ha egyszerre több téma is aktív, mivel lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy szervezetten dolgozzanak, és a saját idejükben válaszoljanak. Az önálló tárhely opcióval a Zulip nagyobb ellenőrzést biztosít a szervezeteknek az adataik és a belső kommunikációjuk felett, így átgondolt választás a strukturált hibrid együttműködéshez.

A Zulip legjobb funkciói

Szervezze meg a beszélgetéseket témák szerinti szálakba rendezve a világosabb kommunikáció érdekében

Támogassa az aszinkron együttműködést azzal, hogy bármikor lehetővé teszi a konkrét témákra való válaszadást

Kövesse nyomon a beszélgetéseket a végtelen csevegési előzmények zűrzavara nélkül

Integrálja több mint 100 eszközzel, például a GitHubbal, a Jirával és a Zapierrel a zökkenőmentes munkafolyamatok érdekében

Válasszon a teljes adatellenőrzést biztosító helyszíni tárhely vagy a kényelmes Zulip Cloud között

A Zulip korlátai

A szálakba rendezett beszélgetési modellhez a hagyományos csevegőfelületekhez szokott felhasználóknak időbe telhet, amíg hozzászoknak

A felület elavultnak tűnik a Slack vagy a Microsoft Teamshez hasonló modernebb eszközökhöz képest

A Zulip árai

Zulip Cloud Ingyenes

Zulip Cloud Standard: 8 USD/hónap felhasználónként

Zulip Cloud Plus: 12 USD/hó felhasználónként

Zulip Saját szerveren futó Ingyenes

Zulip saját szerveren futtatott Basic: 3,50 USD/hónap felhasználónként

Zulip Self-hosted Business: 8 USD/hó felhasználónként

Zulip Self-hosted Enterprise: Egyedi árazás

Zulip értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 100 értékelés)

Mit mondanak a Zulipról a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó így ír:

A csatornák és a beszélgetési szálak nagyon hasznosak a különböző beszélgetések elkülönítéséhez. A webes/asztali felület kellemes és intuitív. A támogatás és a dokumentáció nagyon hatékony.

Egyszerűsítse az együttműködést a hibrid munkavégzéshez legalkalmasabb szoftverrel: ClickUp

Bár a fenti hibrid munkavégzési szoftverek közül sok kínál megbízható funkciókat a kommunikáció, az ütemezés vagy a dokumentummegosztás terén, kevesen egyesítik mindezt egy helyen. Egyesek az irodavezetésben jeleskednek, míg mások kiváló együttműködési eszközöket nyújtanak.

Ha nem akarsz kompromisszumot kötni, válaszd a ClickUp-ot, a projektmenedzsmenthez készült hibrid munkaszoftvert. A projekttervezéstől és a feladatkezeléstől a csapatcsevegésen, a dokumentumokon, a táblákon, az időkövetésen és a műszerfalakon át egységesíti az egész csapat munkamenetét, függetlenül attól, hogy távmunkában, az irodában vagy hibrid módon dolgoznak.

Innovatívabb és zökkenőmentesebb módszert keres a hibrid munkavégzés kezelésére? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és tegye átláthatóbbá, összehangoltabbá és jobban irányíthatóvá hibrid munkakörnyezetét.