A legjobb 10 hibrid munkavégző szoftver a hatékonyabb együttműködésért

A hibrid munkamodell a modern munkahelyek új operációs rendszere, és nem csupán egy múló divat.
De bármennyire is rugalmasnak és kényelmesnek tűnik, a hibrid csapatok irányítása sajátos kihívásokkal jár. Az asztalfoglalás, az irodai napok összehangolása és mindenki tájékoztatása (anélkül, hogy millió naptármeghívót küldene) között a dolgok gyorsan kaotikussá válhatnak.
A megfelelő hibrid munkavégzési szoftver hatalmas változást hozhat. Akár elosztott munkaerőt irányít, látogatókezeléssel foglalkozik, vagy a korlátozott irodaterületet próbálja a legjobban kihasználni, ezek az eszközök segítenek csapatának a kapcsolattartásban, a termelékenység fenntartásában, és még a lelki egyensúly megőrzésében is.
Nézzük meg a legjobbakat!
10 hibrid munkavégzési szoftver áttekintése
Íme, hogyan viszonyulnak egymáshoz a legjobb hibrid munkavégzési eszközök a legjobb funkciók, felhasználási esetek és árstruktúra tekintetében:
|Eszközök
|Legalkalmasabb
|Főbb jellemzők
|Árak
|ClickUp
|Minden méretű csapat számára, amelynek szüksége van AI-alapú feladatkövetésre, távoli együttműködési eszközökre, csevegésre és automatizálásra
|Közös dokumentumok, csevegés, jelentések, táblák, integrált mesterséges intelligencia és hibrid munkavégzési sablonok
|Ingyenes csomag elérhető; vállalatok számára egyedi árazás elérhető
|Robin
|Hibrid irodaterület-kezelésre szoruló kis- és középvállalkozások
|Munkahelyi elemzések, interaktív térképek, asztalfoglalás és jelenléti nyilvántartás
|Egyedi árazás
|Cisco Webex
|Közepes és nagyvállalatok számára, amelyek hibrid értekezletkezelési funkciókra szorulnak
|Valós idejű fordítás, kis csoportos szobák, zajszűrés és gesztusfelismerés
|Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 14,40 dollártól kezdődik havonta.
|OfficeRnD Hybrid
|Közép- és nagyvállalatok, amelyek optimalizálni szeretnék az irodaterület kihasználtságát
|Munkahelyi elemzések, mobil foglalás, márkás portálok, látogatói bejelentkezés
|Nincs ingyenes csomag; a fizetős csomagok ára havi 265 dollártól kezdődik
|Miro
|Együttműködésre alkalmas, virtuális ötletelési teret kereső startupok és középvállalkozások
|Megosztott táblák, sablonok, aszinkron együttműködés, tevékenységkövetés
|Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára havi 8 dollártól kezdődik felhasználónként
|Flowlu
|Kis hibrid csapatok, akik projektmenedzsment megoldásokat keresnek
|Projekteszközök, CRM, számlák, tudásbázis, munkafolyamat-automatizálás
|Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára csapatonként havi 49 dollártól kezdődik
|WorkInSync
|Irodavezetési eszközökre szoruló vállalkozások
|Valós idejű elérhetőség, érintésmentes bejelentkezés és intelligens alaprajzok
|Nincs ingyenes csomag; a fizetős csomagok ára havi 3 dollár/felhasználó (negyedéves számlázás)
|Pult
|Hibrid munkarend-tervezést igénylő nagyvállalatok
|Hibrid ütemterv-tervezés, valós idejű asztalfoglalás, elemzések és látogatói kioszk
|Nincs ingyenes csomag; a fizetős csomagok ára havi 2,200 dollártól kezdődik felhasználónként
|Collabora Online
|Kis- és középvállalkozások, amelyek együttműködésen alapuló dokumentumszerkesztő szoftvert keresnek
|Valós idejű közös szerkesztés, Office-fájlok kompatibilitása és beágyazott megjegyzések
|Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 2,03 dollár/hó-tól kezdődik
|Zulip
|Olyan vállalatok számára, amelyek globális, elszórt csapatokkal rendelkeznek, és kontextusalapú kommunikációs platformot keresnek
|E-mail-szerű szálak, valós idejű és aszinkron csevegés, integrációk, saját szerver
|Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára havi 3,50 dollártól kezdődik.
Mire kell figyelnie a hibrid munkavégzéshez szükséges szoftvereknél?
A megfelelő hibrid munkavégzési szoftver kiválasztása segíthet csapatának a kommunikációban, az együttműködésben, valamint a munkahelyi rugalmasság és a felelősségvállalás közötti egyensúly megteremtésében. Nem csupán a termelékenységről van szó – hanem arról is, hogy hibrid értekezletei hatékonyak maradjanak, eszközei összehangoltak legyenek, és munkatársai kapcsolatban maradjanak egymással.
Íme a legfontosabb funkciók, amelyekre figyelnie kell egy megbízható hibrid irodai szoftver kiválasztásakor:
- Videokonferencia-eszközök: Zökkenőmentes hibrid értekezleteket tesznek lehetővé valós idejű együttműködéssel, kevesebb félreértéssel és jobb részvétellel
- Asztalfoglalás: Segítsen a hibrid munkavállalóknak asztalt foglalni, kezelje a látogatók bejelentkezését, és tegye kevésbé kaotikusabbá a hot deskinget
- Távoli projektmenedzsment: Kombinálja a munkahelyi elemzéseket, a fájlmegosztást és a valós idejű szerkesztést a hibrid együttműködés támogatásához és a projektek előrehaladásának biztosításához
- Központosított kommunikáció: Tartsa egy helyen a frissítéseket, visszajelzéseket és megbeszéléseket, hogy csökkentsék a szétszórt beszélgetések számát
- Automatizált ütemezés és feladatkiosztás: Takarítson meg időt, és tartsa egyensúlyban a hibrid munkarendet a csapat egészében
- A munkaterhelés átlátható képe: Előzze meg a kiégést a feladatok elosztásának és a munkaterhelésnek a hibrid munkaerő körében történő nyomon követésével
- Egyszerű felhasználói felület: Az intuitív kialakítás és a letisztult irányítópultok megkönnyítik az új munkatársak beilleszkedését
- Biztonság és hozzáférés-ellenőrzés: Védje az érzékeny adatokat, és gondoskodjon arról, hogy hibrid technológiai rendszere megfeleljen a szabályozási előírásoknak és biztonságos maradjon
👀 Tudta? A munkavállalók 84%-a állítja, hogy hibrid vagy távmunkás modellben több munkát végez el, mint a hagyományos irodai környezetben.
A 10 legjobb szoftver a hibrid munkavégzéshez
Most, hogy már tudja, mire kell figyelnie a hibrid munkahelyi eszközöknél, nézzük meg a hibrid csapatok számára kifejlesztett platformokat. Ezek az eszközök támogatják a munkahelyi rugalmasságot, egyszerűsítik a hibrid együttműködést, és segítenek kezelni a szétszórt munkaerő igényeit. Mindegyikről bemutatjuk a legfontosabb funkciókat, az árakat, a korlátozásokat és a felhasználók őszinte véleményét.
Ez segít összehasonlítani a lehetőségeket, és kiválasztani a csapatod napi együttműködési igényeinek leginkább megfelelő megoldást.
Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál
Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független eljárást követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak.
Íme egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.
1. ClickUp (A legjobb feladatkezeléshez és együttműködéshez hibrid munkakörnyezetekben)
A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás; egy rugalmas platform, amely alkalmazkodik a csapatod leghatékonyabb munkamódszeréhez. A hibrid együttműködés központi csomópontjaként szolgál, egy helyen egyesítve a feladatokat, naptárakat, dokumentumokat, a munkaterhelés-kezelést és az erőforrás-elosztást.
A ClickUp for Remote Work segítségével csapataid kommunikálhatnak és együttműködhetnek anélkül, hogy alkalmazások között kellene váltaniuk. A hívások és értekezletek ütemezése is ugyanolyan zökkenőmentes, így a csapatok összehangoltak maradnak, és minden szervezetten zajlik.
Az együttműködés a ClickUp Docs-szal kezdődik: a csapatok közvetlenül a munka helyszínén hozhatnak létre, szerkeszthetnek és oszthatnak meg dokumentumokat. A dokumentumokat közvetlenül feladatokhoz kapcsolhatja, a kidolgozott lépéseket egyetlen kattintással feladatokká alakíthatja, valamint táblázatokat, nézeteket és ütemterveket ágyazhat be, mindezt egyetlen dokumentumban.
Emellett hozzáférést kap a ClickUp Assign Comments funkcióhoz is, amelynek segítségével a csapatvezetők és menedzserek visszajelzéseket adhatnak, és azokat a megfelelő munkatársaknak rendelhetik hozzá.
Tegyük fel például, hogy van egy hibrid tartalomcsapata, amely különböző időzónákból dolgozik. Használhatnak egy dokumentumot a szerkesztői munka tervezéséhez, amelyben külön szakaszok vannak a témákra, a határidőkre és a kijelölt szerzőkre. Minden szerző aszinkron módon adja hozzá a saját hozzászólását, míg a szerkesztő megjegyzéseket fűz hozzá, és megemlíti a megfelelő csapattagokat a frissítésekkel kapcsolatban.
Ezenkívül ott van még a ClickUp Chat, amely segít abban, hogy a beszélgetéseket a munkafolyamaton belül tartsd, függetlenül attól, hogy a csapatod honnan dolgozik. Határidőről beszélgettek, vagy egy feladatra érkezett visszajelzéseket nézitek át? A beépített csevegő a munka mellett a teljes kontextust is megjeleníti.
Hibrid tartalomkezelő csapata összehangolhatja a közzétételi ütemterveket, megoldhatja a last-minute változtatásokat, és gyorsan értesítheti a csapattagokat, amikor új vázlatok készülnek el, így a hibrid munkahelyi kommunikáció egyszerű és kontextusfüggő marad.
A ClickUp Whiteboards egy virtuális vászon, ahol a valós idejű és aszinkron ötletelés találkozik a projektvégrehajtással. Hozzáadhat jegyzeteket, alakzatokat, szöveget és összekötő elemeket, vagy szabadkézzel rajzolhat, és ezeket közvetlenül feladatokhoz és dokumentumokhoz kapcsolhatja.
Nehézséget okoz a távmunkás alkalmazottak számlázható óráinak nyomon követése? A ClickUp Projektidő-nyomkövető funkciója segíthet nyomon követni, hogyan telik az idő.
Indítsa el és állítsa le az időzítőket közvetlenül a feladatoknál, rögzítse az időt manuálisan, és kövesse nyomon az órákat különböző eszközökön, hogy asztali számítógépről, webes felületről, mobilalkalmazásokból vagy egy Chrome-bővítményből kezelhesse hibrid munkarendjét.
Ráadásul a ClickUp kiváló projektmenedzsment-sablonokat kínál távoli csapatok számára.
Kezdje a ClickUp távmunkás terv sablonjával, hogy átfogó tervet készítsen a távmunkára való átálláshoz. Meghatározhatja az egyes csapattagok elvárásait és szerepeit, valamint szervezheti és nyomon követheti az átállással kapcsolatos feladatok előrehaladását.
Egy másik praktikus sablon a ClickUp napi tervező sablon, amely lehetővé teszi a távmunkás és hibrid munkavállalók számára, hogy feladataikat kategóriákba sorolják, fontossági sorrendbe állítsák és nyomon kövessék az előrehaladást.
A ClickUp legjobb funkciói
- Tervezze meg a feladatokat és állítson be emlékeztetőket, hogy távoli és irodai csapatai is a terv szerint haladjanak
- Testreszabhatja a ClickUp irányítópultjait, hogy egy áttekinthető, widgetekkel teli nézetben követhesse nyomon az ütemterveket, a munkaterhelést és a célokat
- Készítsen automatikus értekezletjegyzeteket, összefoglalókat és teendőket a ClickUp AI Notetaker segítségével
- Rögzítse az értekezleteket, és ágyazza be a videókat a feladatokba és dokumentumokba a ClickUp Clips segítségével
- Egyszerűsítse az elszórt munkaerő közötti együttműködést munkaterv-sablonokkal
- Tervezzen megbeszéléseket, eseményeket és feladatokat az AI-alapú ClickUp Naptár segítségével
A ClickUp korlátai
- A kezdőknek eleinte kissé bonyolultnak tűnhetnek a kiterjedt funkciók
A ClickUp árai
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 10 200 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)
Mit mondanak a valódi ügyfelek a ClickUp-ról?
Egy TrustRadius-értékelő így ír:
A ClickUp sokkal egyszerűbbé és hatékonyabbá tette az aszinkron összehangolást. Azáltal, hogy létrehozott egy keretrendszert, amelyben felvázolhatók és strukturálhatók a célok és az eredmények, a távoli csapatok képesek megérteni az elvárásokat és gördülékenyen tájékoztatni az aktuális állapotról. A fehér táblákkal történő ötletelés egyszerű, a prioritások átszervezése egyszerű, és a referencia képek hozzáadása stb. is nagyon gördülékeny.
K. Milyen módszerekkel lehet javítani a hibrid munkavégzés során az együttműködést?
Íme néhány tipp a hibrid vagy távmunkás csapatok csapatmunkájának javításához:
- Határozzon meg egyértelmű kommunikációs szabályokat: Határozza meg, mikor érdemes csevegést, e-mailt vagy megbeszélést használni, hogy elkerülje a zavart és a túlterhelést
- Közös átláthatóság biztosítása: A műszerfalak vagy a heti frissítések segítségével gondoskodjon a célok, feladatok és az előrehaladás átláthatóságáról
- Építse be az aszinkron együttműködést: Tegye lehetővé a csapat tagjai számára, hogy időzónákon átívelően is hozzájárulhassanak a munkához rögzített értekezletek, megjegyzések, megosztott dokumentumok és hibrid munkavégzési kommunikációs eszközök segítségével
- Kérjen rendszeresen visszajelzést: Ellenőrizze, mi működik jól, és a csapat visszajelzései alapján alakítsa át a folyamatokat
- Használja hatékonyan az együttműködési eszközöket: Használja ki a megosztott dokumentumokat, a virtuális táblákat és a projektmenedzsment eszközöket, hogy mindenki egy irányba haladjon
2. Robin (A legjobb hibrid irodaterület-kezeléshez)
A jelentések szerint az irodák kihasználtsága összességében megduplázódott, 30%-ról 60%-ra emelkedett . A hibrid munkakörnyezetben ez olyan kihívásokat jelent, mint a munkába visszatérő alkalmazottak számának nyomon követése és a szükséges irodaterület meghatározása.
A Robin egy kifejezetten rugalmas irodák számára kifejlesztett hibrid munkahely-kezelő szoftver. Kiemelkedő funkciója a munkahelyi elemzés, amely valós idejű betekintést nyújt a csapatoknak a helykihasználásba, így okosabb döntéseket hozhatnak az asztalok rendelkezésre állásáról, a tárgyalók elosztásáról és a hosszú távú helytervezésről.
A platform lehetővé teszi továbbá a munkavállalók visszajelzéseinek gyűjtését és elemzését is, hogy javítsa a hibrid munkamodell hatékonyságát.
A Robin legjobb funkciói
- Foglaljon asztalokat és tárgyalókat előre, hogy elkerülje az ütközéseket
- Ellenőrizze, ki van az irodában, és ennek megfelelően tervezze meg a napját
- Használja az interaktív térképeket emberek, helyiségek vagy szabad asztalok kereséséhez
- Csatlakoztassa a Microsoft Teams, az Outlook és a Google Workspace alkalmazásokat, hogy eszközváltás nélkül kezelhesse a hibrid együttműködést
- Állítson be szabályokat az asztalfoglalásra csapatok, napok vagy irodai zónák alapján
- Kövesse nyomon a jelenléti trendeket a jobb tervezés és a túlzsúfoltság csökkentése érdekében
A Robin korlátai
- A Microsoft Outlookon keresztüli teremfoglalás hibás lehet
- A szintek szerkesztése elég időigényes
Robin árak
- Egyedi árazás
Robin értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 70 értékelés)
Mit mondanak a Robinról a valódi felhasználók?
A G2 egyik értékelése szerint:
Rendkívül intuitív használatú, amely egyszerűen és zökkenőmentesen teszi lehetővé az irodaterületek lefoglalását. Cégünk nemrég költözött egy „hoteling” típusú irodaterületre, ahol korlátozott számú iroda és tárgyaló áll rendelkezésre. A Robin platformot integráltuk a párhuzamos foglalások elkerülése és az irodai forgalom nyomon követése érdekében. A bejelentkezésre és a visszaigazolásra vonatkozó e-mailes értesítések is remekül működnek.
3. Cisco Webex (A legjobb megoldás a találkozók kezeléséhez)
A Cisco Webex egy olyan platform, amely egyszerűsíti a hibrid értekezleteket. A zajszűrés és a gesztusfelismerés segítségével a virtuális interakciók emberibbnek és befogadóbbnak tűnnek. Az integrált AI-asszisztens valós idejű fordításokat és a beszélgetések összefoglalásait biztosítja, sőt, üzeneteket is megfogalmazhat.
Az olyan funkciók, mint a kis csoportok számára kialakított szobák, a szavazások és a moderált kérdések és válaszok, segítenek a találkozók strukturált és érdekes lebonyolításában. Ezen felül a Webex egyetlen platformon támogatja az üzenetküldést, a hívásokat és a fájlmegosztást.
A Cisco Webex legjobb funkciói
- Tegye interaktívabbá a virtuális értekezleteket breakout szobákkal, élő szavazásokkal és még sok mással
- Üzenetküldés, hívás és fájlmegosztás egy platformon a kommunikáció egyszerűsítése érdekében
- Integrálja a Microsoft Teams, a Google Workspace és a naptárszolgáltatásokkal, hogy mindig naprakész legyen
- Biztosítsa távmunkás eszközeit vállalati szintű biztonsági és megfelelőségi funkciókkal
- Kövesse nyomon az értekezletek adatait, és kezelje az eszközöket a beépített IT-vezérlőkkel
A Cisco Webex korlátai
- A hibrid munkamenedzsment eszköz használatának megtanulása időigényes
- A versenytársakhoz képest korlátozott testreszabási lehetőségek az interfész elemeiben
A Cisco Webex árai
- Ingyenes
- Webex Meet: 14,50 USD/hónap felhasználónként
- Webex Suite: 25 USD/hó felhasználónként
- Webex Enterprise: Egyedi árazás
Cisco Webex értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 20 000 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 7000 értékelés)
Mit mondanak a Cisco Webexről a valódi felhasználók?
Egy G2-es értékelés szerint:
A Webex Suite-ben leginkább az tetszik, hogy minden, amire szükségem van, egy helyen megtalálható. A megbeszélések, az üzenetküldés és a hívások mind egy helyen vannak. A kép- és hangminőség kiváló, és olyan funkciók, mint a zajszűrés és a valós idejű fordítás, valóban nagy különbséget jelentenek, különösen forgalmas vagy nemzetközi megbeszélések során. Az is tetszik, hogy jól együttműködik az általam már használt eszközökkel, például a Google Workspace-szel vagy a Microsoft 365-tel, ami egyszerűbbé és hatékonyabbá teszi a munkát.
4. OfficeRnD Hybrid (A legjobb az irodaterület optimalizálásához és testreszabásához)
Az összes munkahelyi terület mintegy 49%-a kihasználatlan, átlagos kihasználtsága kevesebb, mint egy óra naponta. Az OfficeRnD optimalizálja az irodaterület használatát és megosztását, biztosítva, hogy hibrid csapataidnak mindenük meglegyen a hatékony értekezletekhez.
Beállíthat intelligens foglalási szabályokat, amelyek egyszerűvé és stresszmentessé teszik az ütemezést. Ha pedig nagy a forgalom, az irodavezetők és az adminisztrátorok be tudnak lépni, hogy mások nevében foglaljanak helyeket, így biztosítva, hogy mindenki a megfelelő időben a megfelelő helyiséget kapja meg.
Az OfficeRnD Hybrid legjobb funkciói
- Elemezze a kihasználtsági trendeket a beépített munkahelyi elemzési funkcióval
- Integrálható a Microsoft Teams, a Google Workspace és a Slack alkalmazásokkal
- Foglaljon asztalokat és szobákat mobilon, hogy útközben is könnyen hozzáférhessen
- Hozzon létre márkás alkalmazotti portálokat az egységes felhasználói élmény érdekében
- Kezelje a látogatókat bejelentkezési eszközökkel és hozzáférés-nyomon követéssel
- Állítson be hibrid munkarendeket és jogosultságokat a vállalati irányelveknek megfelelően
Az OfficeRnD Hybrid korlátai
- Ez a platform meglehetősen drága lehet a korlátozott költségvetéssel rendelkező startupok számára
- A platform navigációja nem túl felhasználóbarát
OfficeRnD Hybrid árak
- Kezdőár: 265 USD/hó-tól
- Grow: 532 USD/hó-tól
- Ár: Egyedi árazás
OfficeRnD értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 150 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 30 értékelés)
Mit mondanak az OfficeRnD Hybridről a valódi felhasználók?
Egy G2-es értékelés szerint:
A testreszabási lehetőségek, amelyek lehetővé teszik, hogy a termékeket és a márka megjelenését üzleti igényeinknek megfelelően állítsuk be. A támogatás is gyors és hatékony, ráadásul a platform folyamatosan fejlődik és egyre jobbá válik, miközben költséghatékony marad a vállalkozásunk számára.
🧠 Érdekesség: A teljes munkaidőben távmunkát végzők kevesebb mint 50%-át teszik ki az üvegházhatású gázok kibocsátásának, összehasonlítva azokkal, akik bejárnak az irodába.
5. Miro (A legjobb távoli és hibrid csapatok közötti közös ötleteléshez)
A hibrid és a távmunka rugalmasságot és jobb munka-magánélet egyensúlyt kínál, de a csapatok tagjai emiatt elszigeteltnek érezhetik magukat. Valójában a távmunkát végző és hibrid munkavállalók 45%-a szerint nehezebb az együttműködés és a kapcsolattartás, mint egy hagyományos irodában.
A Miro egy hibrid csapatok számára kifejlesztett vizuális együttműködési platformmal segít áthidalni ezt a szakadékot. Az eszköz megosztott digitális felülete támogatja a valós idejű és aszinkron csapatmunkát, így a brainstorming, a tervezés és a fejlesztés természetesnek tűnik.
A Miro olyan eszközökkel, mint a jegyzetlapok, diagramok, szavazások és kommunikációs terv sablonok, a szétszórt ötleteket strukturált cselekvéssé alakítja. A Miro AI felgyorsítja a munkát azáltal, hogy a durva ötleteket kifinomult eredményekké alakítja.
A Miro legjobb funkciói
- Beágyazhat táblákat dokumentumokba, wikikbe vagy prezentációkba
- Kövesse nyomon a változásokat valós idejű kurzorokkal és a tevékenységek előzményeivel
- Mutassa be ötleteit a Miro prezentációs módjával, amely strukturált áttekintést biztosít
- Hozzáférés a táblákhoz asztali számítógépről, táblagépről vagy mobil eszközökről
- Biztonságos együttműködés SSO-val, hozzáférés-vezérléssel és rendszergazdai jogosultságokkal
A Miro korlátai
- A teljesítmény lelassulhat a nagy, sok aktív közreműködővel rendelkező táblákon
- Az ingyenes csomag korlátozza a táblák számát, és nem biztosít hozzáférést a fejlett funkciókhoz
A Miro árai
- Ingyenes
- Kezdőcsomag: 8 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 16 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Miro értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 8100 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 1600 értékelés)
Mit mondanak a Miro-ról a valódi felhasználók?
A G2 egyik értékelése így ír:
A közös munkavégzés az iparági szabvány.
Különösen animációk megosztásához és áttekintéséhez nagyon egyszerű a storyboard-képek összehangolása, de teljes sorozat kis GIF-előnézeteinek feltöltése is.
Sajnos nincs lehetőség teljes .mp4 fájlok feltöltésére. Ez pedig még őrültebbé tenné, ha egy nagy csapattal ott nézhetnénk át az animációkat, és azonnali visszajelzést kaphatnánk
📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 48%-a szerint a hibrid munkavégzés a legjobb megoldás a munka és a magánélet egyensúlyának megteremtéséhez. Mivel azonban 50%-uk még mindig főként az irodában dolgozik, a különböző helyszíneken dolgozók összehangolása kihívást jelenthet. A ClickUp azonban mindenféle csapat számára készült: távmunkás, hibrid, aszinkron és minden más típusú csapat számára.
A ClickUp Chat és az Assigned Comments segítségével a csapatok gyorsan megoszthatják a frissítéseket, visszajelzéseket adhatnak, és a végtelenül hosszú megbeszélések helyett cselekvésre válthatják a megbeszéléseket. Dolgozzon együtt valós időben a ClickUp Docs és a ClickUp Whiteboards segítségével, rendeljen feladatokat közvetlenül a megjegyzésekből, és tartsa mindenki számára egyformán átláthatóvá a folyamatokat, függetlenül attól, hogy honnan dolgoznak!
💫 Valódi eredmények: A STANLEY Security a ClickUp zökkenőmentes együttműködési eszközeinek köszönhetően 80%-kal növelte a csapatmunka elégedettségét.
6. Flowlu (A legjobb kis léptékű együttműködési projektek kezeléséhez)
Az alulteljesítő csapatoknál négyszer nagyobb az esélye annak, hogy 15 vagy több eszközt használnak egyszerre, mivel értékes időt pazarolnak a bonyolult eszközhalmaz kezelésére ahelyett, hogy a tényleges feladatokkal foglalkoznának.
A Flowlu egy hibrid együttműködési platformmal oldja meg ezt a problémát, amely egy helyen egyesíti a projektmenedzsmentet, a CRM-et, a számlázást, a tudásmegosztást és a kommunikációt.
A csapatok Kanban-táblák, Gantt-diagramok és időnaplók segítségével követhetik nyomon a feladatokat, miközben figyelemmel kísérik a munkaterhelést és a határidőket. Belső tudásbázisokat hozhat létre, automatizálhatja a munkafolyamatokat, és testreszabható értékesítési folyamatok segítségével kezelheti az üzleteket.
A szoftver nemcsak a hibrid csapatok irányításában segít, hanem számlák készítését, a pénzügyek kezelését és jelentések generálását is lehetővé teszi, olyan integrációkkal, amelyek zökkenőmentesen illeszkednek a meglévő technológiai rendszerébe.
A Flowlu legjobb funkciói
- Kezelje a projekteket Kanban-táblákkal, Gantt-diagramokkal és feladatautomatizálással
- Kövesse nyomon az időt, a határidőket és a munkaterhelést a hatékony csapatvezetés érdekében
- Hozzon létre belső tudásbázisokat az információk központosítása és a zavarok csökkentése érdekében
- Kezelje a potenciális ügyfeleket, az üzleteket és az ügyfélkapcsolatokat a beépített CRM-eszközökkel
- Küldjön professzionális számlákat és kövesse nyomon a befizetéseket az integrált pénzügyi eszközökkel
A Flowlu korlátai
- Lehet, hogy nem ideális komplex, nagyszabású műszaki projektek kezeléséhez
- A felhasználói felület funkcionális, de vizuálisan kevésbé vonzó, mint egyes alternatívák
A Flowlu árai
- Ingyenes
- Csapat: 49 USD/hó csapatonként
- Vállalatok: 99 USD/hó csapatonként
- Professional: 199 USD/hó csapatonként
- Vállalati: 329 USD/hó csapatonként
A Flowlu értékelései és véleményei
- G2: 4,7/5 (több mint 190 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 350 értékelés)
Mit mondanak a Flowlu-ról a valódi felhasználók?
A G2 egyik értékelése szerint:
Az all-in-one projekt- és feladatkezelő szoftver. Minden funkciónak külön API-ja van. Ez nagyon megkönnyíti az integrációt más szoftverekkel. Felhasználóbarát. Az ügyfélszolgálatuk is remek. A CRM-támogatás is jó.
7. WorkInSync (A legjobb vállalati irodaterület-kezeléshez)
A konferenciatermek használatának koordinálása nagy irodákban és több helyszínen kihívást jelenthet, különösen hibrid munkamodell esetén. A WorkInSync egyszerűsíti a munkahelyi műveleteket egy központi platformmal, amelyet elosztott csapatok és változó munkaidőbeosztások számára fejlesztettek ki.
Egyszerűsíti a terem- és asztalfoglalást, a munkavállalók beosztását, és egyetlen egységes irányítópulton keresztül valós idejű elérhetőséget biztosít. Az intelligens foglalási szabályok, az interaktív alaprajzok és a mobil hozzáférés segítik az ütközések és a meg nem jelenések elkerülését.
Az érintésmentes bejelentkezés és a részletes munkahelyi elemzésekhez hasonló funkcióknak köszönhetően a WorkInSync segít optimalizálni a helyet és javítani a munkavállalói élményt. Emellett támogatja az intelligens, adatalapú döntéshozatalt a hibrid munkahelyen.
A WorkInSync legjobb funkciói
- Tekintse meg a valós idejű elérhetőséget, hogy elkerülje az ütemterv-ütközéseket
- Állítson be intelligens foglalási szabályokat a kapacitás kezeléséhez és a kettős foglalások elkerüléséhez
- Használja az interaktív alaprajzokat a helyiségek megkereséséhez és lefoglalásához
- Tervezze meg az irodai munkanapokat, és szinkronizálja azokat a csapat naptáraival
- Kövesse nyomon a jelenléti trendeket, hogy hatékonyabban tervezhesse a helykihasználást
A WorkInSync korlátai
- A kezdeti beállítás bonyolult lehet, különösen az alaprajzok és a foglalási szabályok konfigurálásakor
- Nincs beépített együttműködési eszköz, ezért külön platformokra van szükség az üzenetküldéshez és az értekezletekhez
A WorkInSync árai
- Standard: 3 USD/hónap felhasználónként (negyedéves számlázás)
- Professional: 4,50 USD/hónap felhasználónként (negyedéves számlázás)
- Enterprise: 6,75 USD/hónap felhasználónként (negyedéves számlázás)
WorkInSync értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (200+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 140 értékelés)
Mit mondanak a WorkInSync-ről a valódi felhasználók?
Egy G2-es értékelés így szól:
A WorkInSync asztalfoglalási funkciója forradalmasította csapatunk munkamódszerét. Az önkiszolgáló opció lehetővé teszi, hogy bármikor lefoglalhassuk az asztalokat, amikor szükségünk van rájuk, anélkül, hogy az adminisztratív személyzetre kellene támaszkodnunk. Hihetetlenül kényelmes, hogy közvetlenül a mobilalkalmazáson keresztül foglalhatunk asztalokat. Imádom, hogy láthatom a munkaterület elrendezését, és könnyen megtalálhatom a kollégákat.
👀 Tudta? A munkavállalók négyötöde arról számol be, hogy technikai problémák miatt késésekkel és időveszteséggel szembesül a megbeszélések kezdetekor.
8. Pult (A legjobb hibrid munkabeosztáshoz)
Ha csapata az irodai napok, az asztalfoglalások és a tárgyalótermek koordinálása között egyensúlyozik, a Pult segíthet rendet teremteni a káoszban. Központosított módot kínál a hibrid ütemtervek kezelésére, valós idejű áttekintést nyújtva arról, hogy ki, mikor és hová érkezik.
Akár hibrid, akár távmunkás, akár valahol a kettő között van, a Pult megkönnyíti és kiszámíthatóbbá teszi az irodai koordinációt.
A Pult legjobb funkciói
- Tervezzen hibrid munkarendeket, és alakítson ki következetes irodai rutinokat
- Foglaljon szobákat és asztalokat valós idejű alaprajzok segítségével
- Automatizálja a bejelentkezést a Wi-Fi-alapú jelenléti nyilvántartással
- Állítson be intelligens foglalási szabályokat a helyiségek hatékony kezeléséhez
- Kövesse nyomon a helyfoglaltságot és a helykihasználást részletes elemzések segítségével
A Pult korlátai
- A teljes értékű hasznosításhoz a csapat egészének következetes alkalmazására van szükség
- Az alaprajz beállítása pontosságának biztosítása érdekében manuális adatbevitelre vagy a Pult ügyfélszolgálatának segítségére lehet szükség
A Pult árai
- Starter: 2,20 USD/felhasználó havonta
- Growth: Egyedi árazás
- Vállalatok: Egyedi árazás
- Vállalati: Egyedi árazás
Az euróban megadott árak USD-re átszámítva*
Pult értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 30 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Pult-ról a valódi felhasználók?
Egy G2-felhasználó így ír:
A Pult okos és egyszerű. Pontosan megoldja a problémánkat: ki jön be az irodába, és van-e még asztala, ahol dolgozhat? A beállítás egyszerű, a kollégák imádják, és a támogatás is kiváló!
9. Collabora Online (A legjobb dokumentumszerkesztéshez hibrid csapatok számára)
A hagyományos dokumentumszerkesztő eszközök megnehezíthetik az együttműködést, különösen azoknak a hibrid csapatoknak, amelyek szétszórt fájlokkal és verzióproblémákkal küzdenek. A Collabora Online böngészőalapú irodai csomagot kínál dokumentumok, táblázatok és prezentációk valós idejű szerkesztéséhez.
Támogatja a Microsoft Office formátumokat, és olyan funkciókat tartalmaz, mint a beépített megjegyzések, a valós idejű kurzorok, a verziótörténet és a szerkesztési jogosultságok.
A csapatok saját szervereiken is üzemeltethetik, vagy felhőalapú megoldást is választhatnak, így ez praktikus választás azok számára, akik az open source rugalmasságát és az adatok feletti nagyobb ellenőrzést tartják szem előtt.
A Collabora Online legjobb funkciói
- Kövesse nyomon a felhasználók által végzett módosításokat, és tekintse át a részletes verziótörténetet
- Biztosítsa tartalmát vállalati szintű jogosultságokkal és végpontok közötti titkosítással
- Dolgozzon együtt dokumentumokon anélkül, hogy további asztali szoftvert kellene telepítenie
- A nyílt forráskódú rugalmasságnak köszönhetően testreszabhatja a felületet és a funkciókat a szervezet egyedi igényeinek megfelelően
A Collabora Online korlátai
- A felhasználói felület elavultnak tűnhet az újabb platformokhoz képest
- A fájlok formátumok közötti konvertálása néha elrendezési vagy formázási eltéréseket okozhat
A Collabora Online árai
- Collabora Online Development Edition: Ingyenes
- Collabora Online for Business: 2,03 USD/hónap felhasználónként
- Collabora Online for Enterprise: Egyedi árazás
A Collabora Online értékelései és véleményei
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: 4,7/5 (több mint 100 értékelés)
🧠 Érdekesség: Mark Zuckerberg, a Facebook alapítója, esküszik a hideg konferenciaterem termelékenységnövelő erejére, ezért a termosztátot friss 59 °F (15 °C) hőmérsékleten tartja.
10. Zulip (A legjobb témákra épülő szálakban zajló beszélgetésekhez)
Az eszközök közötti váltás és a frissítések keresése időigényes lehet, és elvonhatja a figyelmet, különösen azoknál a hibrid csapatoknál, amelyek egymást átfedő beszélgetéseket kezelnek. Valójában a munkavállalók idejük 61%-át frissítésekkel, kereséssel és információk kezelésével töltik szétszórt rendszerekben.
A Zulip egy nyílt forráskódú csapatcsevegő platformot kínál, amely ötvözi a valós idejű üzenetküldést az e-mail-szerű szálakkal, így könnyebb követni a beszélgetéseket anélkül, hogy elveszne a kontextus.
Ez a hibrid munkavégzéshez készült kommunikációs eszköz különösen akkor hasznos, ha egyszerre több téma is aktív, mivel lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy szervezetten dolgozzanak, és a saját idejükben válaszoljanak. Az önálló tárhely opcióval a Zulip nagyobb ellenőrzést biztosít a szervezeteknek az adataik és a belső kommunikációjuk felett, így átgondolt választás a strukturált hibrid együttműködéshez.
A Zulip legjobb funkciói
- Szervezze meg a beszélgetéseket témák szerinti szálakba rendezve a világosabb kommunikáció érdekében
- Támogassa az aszinkron együttműködést azzal, hogy bármikor lehetővé teszi a konkrét témákra való válaszadást
- Kövesse nyomon a beszélgetéseket a végtelen csevegési előzmények zűrzavara nélkül
- Integrálja több mint 100 eszközzel, például a GitHubbal, a Jirával és a Zapierrel a zökkenőmentes munkafolyamatok érdekében
- Válasszon a teljes adatellenőrzést biztosító helyszíni tárhely vagy a kényelmes Zulip Cloud között
A Zulip korlátai
- A szálakba rendezett beszélgetési modellhez a hagyományos csevegőfelületekhez szokott felhasználóknak időbe telhet, amíg hozzászoknak
- A felület elavultnak tűnik a Slack vagy a Microsoft Teamshez hasonló modernebb eszközökhöz képest
A Zulip árai
- Zulip Cloud Ingyenes
- Zulip Cloud Standard: 8 USD/hónap felhasználónként
- Zulip Cloud Plus: 12 USD/hó felhasználónként
- Zulip Saját szerveren futó Ingyenes
- Zulip saját szerveren futtatott Basic: 3,50 USD/hónap felhasználónként
- Zulip Self-hosted Business: 8 USD/hó felhasználónként
- Zulip Self-hosted Enterprise: Egyedi árazás
Zulip értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (90+ értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (több mint 100 értékelés)
Mit mondanak a Zulipról a valódi felhasználók?
Egy G2-felhasználó így ír:
A csatornák és a beszélgetési szálak nagyon hasznosak a különböző beszélgetések elkülönítéséhez. A webes/asztali felület kellemes és intuitív. A támogatás és a dokumentáció nagyon hatékony.
Egyszerűsítse az együttműködést a hibrid munkavégzéshez legalkalmasabb szoftverrel: ClickUp
Bár a fenti hibrid munkavégzési szoftverek közül sok kínál megbízható funkciókat a kommunikáció, az ütemezés vagy a dokumentummegosztás terén, kevesen egyesítik mindezt egy helyen. Egyesek az irodavezetésben jeleskednek, míg mások kiváló együttműködési eszközöket nyújtanak.
Ha nem akarsz kompromisszumot kötni, válaszd a ClickUp-ot, a projektmenedzsmenthez készült hibrid munkaszoftvert. A projekttervezéstől és a feladatkezeléstől a csapatcsevegésen, a dokumentumokon, a táblákon, az időkövetésen és a műszerfalakon át egységesíti az egész csapat munkamenetét, függetlenül attól, hogy távmunkában, az irodában vagy hibrid módon dolgoznak.
Innovatívabb és zökkenőmentesebb módszert keres a hibrid munkavégzés kezelésére? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és tegye átláthatóbbá, összehangoltabbá és jobban irányíthatóvá hibrid munkakörnyezetét.